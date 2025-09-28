10 logiciels intelligents de gestion des contrats de services pour la facturation en 2025

Demandez à n'importe quelle agence ou consultant, et ils vous diront qu'il est beaucoup plus coûteux d'acquérir de nouveaux clients que de fidéliser ceux qui existent déjà. Si votre équipe ne gère pas activement le travail en cours pour les clients ou ne se concentre pas sur leur satisfaction, cela finira par se voir, en particulier dans votre trésorerie. Ce manque de structure affecte la satisfaction des clients et, en fin de compte, vos revenus.

En effet, acquérir un client personnalisé peut coûter cinq à sept fois plus cher que de fidéliser un client existant

Afin d'améliorer les contrats de services et de gérer efficacement les contrats de services pour les agences de création, voici une liste des meilleurs logiciels de gestion des contrats de services pour vous aider à gérer le travail récurrent des clients et à maintenir des relations à long terme avec eux.

Voici un comparatif rapide des meilleurs logiciels de gestion des contrats de services afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux en fonction des fonctionnalités clés, des fonctionnalités supplémentaires, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp Documents, modèles, suivi du temps, tableaux de bord dans un seul environnement de travail Gestion des contrats de services + exécution des projets sur une seule plateforme collaborative Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Accelo Cycle de vie complet, du devis à l'encaissement, avec portails clients Automatisation de la facturation des honoraires, du suivi et des opérations client de bout en bout Tarification personnalisée Scoro Tableaux de bord financiers et suivi des marges Agences gérant les budgets, les prévisions et la rentabilité parallèlement aux projets de rétention À partir de 23,90 $/mois par utilisateur Paymo Suivi du temps en temps réel + facturation récurrente Lier les heures facturables à la facturation automatisée des honoraires avec suivi des tâches Gratuit ; payant à partir de 5,90 $/mois FunctionFox CEO Bureau + suivi du budget des honoraires Équipes créatives gérant des clients réguliers en mettant l'accent sur les heures, la portée et les rapports À partir de 12 $/mois par utilisateur forfait Toggl Échéanciers d'équipe avec capacité et planification visuelle Petites équipes coordonnant clairement la charge de travail entre les différents projets de services juridiques Gratuit ; payant à partir de 10 $/mois par utilisateur Hubstaff Suivi du temps avec contrôle de la productivité Équipes basées au bureau de suivi des heures, de l'activité et du budget des contrats de services Gratuit ; payant à partir de 5 $/mois par utilisateur Wrike Permissions avancées + IA + prédiction des risques Équipes d'entreprise ayant besoin de workflows sécurisés et évolutifs pour la gestion des contrats de services Gratuit ; payant à partir de 10 $/mois par utilisateur Zoho Projets Suivi des tâches et du budget avec assistant IA Petites équipes ayant besoin d'un outil abordable pour le suivi du temps, des tâches et des factures Gratuit ; payant à partir de 4 $/mois par utilisateur Proposify Création de propositions + analyses + signature électronique Équipes commerciales et client chargées de la gestion des propositions, des renouvellements et des présentations de contrats de services À partir de 29 $/mois par utilisateur

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion des contrats de services pour renforcer vos relations avec vos clients ?

Choisir le bon logiciel de gestion des contrats de services vous aidera à établir des relations à long terme avec vos clients et à créer un flux de travail fluide.

La plus grande difficulté lorsqu'il s'agit de clients réguliers est que toutes les informations sont présentées dans des tableurs, ce qui rend difficile la prise de décisions éclairées. Idéalement, recherchez donc des fonctionnalités qui simplifient la facturation des honoraires, améliorent la gestion des flux de trésorerie et réduisent les tâches administratives liées au travail continu des clients.

Voici les éléments à privilégier pour mettre en place des stratégies efficaces de fidélisation des clients:

✅ Suivez les budgets des contrats de services, surveillez l'utilisation des contrats et établissez une structure de paiement tout en configurant des alertes pour les heures non utilisées ou les limites approchées✅ Intégrez le suivi du temps à la facturation pour générer automatiquement des factures pour les tâches achevées Automatisez le processus de facturation grâce à l'assistance de différents modèles de contrats de services, y compris les contrats à prix fixe ou à durée indéterminée✅ Accédez à des informations en temps réel grâce à des tableaux de bord affichant l'utilisation, les performances et les données des clients✅ Proposez un portail destiné aux clients pour améliorer la transparence et la satisfaction des clients

💡 Conseil de pro : vous êtes consultant et vous avez du mal à gérer vos revenus imprévisibles ? Comment fonctionnent les contrats de services pour les consultants vous montre comment garantir des revenus stables et récurrents grâce à une installation adéquate de vos contrats de services.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des contrats de services

Les meilleures solutions de gestion des contrats de services s'intègrent à vos outils de gestion de projet, automatisent le suivi du temps et fournissent des informations en temps réel sur l'utilisation des contrats de services.

Voici 10 outils qui offrent tout cela, et bien plus encore.

1. ClickUp (idéal pour une gestion efficace des contrats de services et des flux de travail fluides au sein de l'équipe)

Il est essentiel d'intégrer votre logiciel de gestion des contrats de services à votre système de gestion de projet. Pourtant, de nombreuses agences sont encore confrontées à des lacunes lorsque les informations clés sont dispersées entre différents outils.

ClickUp comble ce fossé en transformant votre espace de travail de gestion de projet en un hub de gestion des contrats de services pleinement fonctionnel au sein d'une seule et même plateforme. Voici comment toutes les fonctionnalités s'articulent entre elles.

Alignez votre équipe avec ClickUp Docs

Chaque période de contrat doit refléter les services, les livrables, les tarifs et les conditions contractuelles mis à jour afin de garantir l'alignement entre votre équipe et le client. ClickUp Docs facilite la création, la révision et le partage des contrats depuis votre environnement de travail.

Créez, mettez à jour et envoyez facilement des contrats pendant chaque période de mandat avec ClickUp Docs

Vous pouvez établir la connexion entre chaque document et des tâches et des échéanciers pertinents pour une collaboration riche en contexte.

Standardisez vos processus avec les modèles ClickUp

Une fois votre modèle de contrat de services structuré, vous pouvez créer des modèles ClickUp pour l'intégration, les offres de services ou les forfaits de projet. Cette méthode permet de standardiser les flux de travail entre les clients, de réduire l'effort manuel et d'aider votre équipe à se concentrer sur la prestation plutôt que sur la mise en place.

💡 Conseil de pro : si vous souhaitez garantir une protection juridique aux consultants et aux clients, le modèle de contrat de consultation de ClickUp est la solution idéale. Obtenez un modèle gratuit Formalisez vos relations avec vos clients sans repartir de zéro à chaque fois grâce au modèle de contrat de consultation ClickUp

Ce modèle de consultation normalise les termes relatifs à la portée, aux paiements et aux responsabilités, ce qui contribue à réduire les malentendus et à jeter les bases d'une relation professionnelle harmonieuse.

*suivez les contributions de votre équipe avec ClickUp Suivi du temps

Une fois vos flux de travail mis en place, il est temps de surveiller les heures consacrées au travail en cours pour vos clients. La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp enregistre les heures directement dans les tâches, ce qui vous aide à générer automatiquement des factures qui reflètent l'effort réellement effectué.

Enregistrez chaque minute facturable pour générer des factures correctes grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp

Cette étape est essentielle pour garantir que les clients paient pour le travail achevé et qu'aucune heure non utilisée ne soit perdue.

Prévenez l'épuisement professionnel grâce à ClickUp Afficher

Vous souhaiterez redistribuer le temps ou la bande passante restants à mesure que les contrats évoluent ou prennent fin. Les fonctionnalités Charge de travail et vue Équipe de ClickUp vous permettent de rééquilibrer le temps de votre équipe, d'éviter les baisses de productivité et de maintenir une affectation efficace du personnel à vos projets de services juridiques.

Gérez la bande passante de votre équipe et transférez les efforts entre les contrats de services avec la vue Charge de travail de ClickUp

*répartissez les tâches et facilitez le partage de vos commentaires avec les tâches ClickUp et la collaboration en direct

Une fois vos projets lancés, utilisez ClickUp Tasks pour décomposer chaque livrable, attribuer des dépendances et hiérarchiser le travail tout au long de la période de contrat. Chaque tâche étant reliée à vos documents, échéanciers et durée enregistrée, votre équipe sait toujours ce qu'elle doit faire ensuite.

Une fois les ressources alignées et les tâches en cours, vous devrez vous assurer que tout le monde reste en connexion.

Que ce soit pour votre équipe interne, vos freelances ou vos clients, les outils de collaboration de ClickUp (édition en direct, commentaires sur les tâches et mises à jour en temps réel) assurent une assistance à la communication cohérente sur tout le travail en cours.

Travaillez ensemble en toute transparence sur une seule plateforme grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp

Obtenez une vue à 360 degrés de la progression de vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

Enfin, à mesure que le travail avance, la visibilité devient essentielle. Les tableaux de bord ClickUp fournissent des informations en temps réel sur l'utilisation des contrats de services, les livrables, le suivi du temps et les mises à jour de statut, vous aidant ainsi à démontrer votre valeur et à améliorer la satisfaction des clients.

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur l'utilisation des honoraires et le statut des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

Voici un guide rapide pour utiliser les tableaux de bord ClickUp afin d'optimiser votre rendement.

ClickUp pour les freelances est un autre outil utile pour organiser les projets des clients, gérer les livrables en cours et garder le contrôle sur vos flux de travail en tant que freelance. Des formulaires d'admission au suivi du temps et aux automatisations, les freelances peuvent simplifier chaque aspect du travail des clients sans avoir à activer/désactiver d'un outil à l'autre.

💡 Conseil de pro : vous jonglez entre plusieurs clients sans rien laisser passer ? Le meilleur logiciel de gestion de projet pour les freelances vous aide à trouver des outils pour rester organisé, tenir vos réunions à l'horaire et mener à bien chaque projet.

💜 Bonus : ClickUp Brain Max : optimisez vos opérations de gestion des contrats de services avec Talk to Text Transformez chaque point de contact avec le client en une facturation claire. Avec Brain Max sur votre bureau, utilisez Talk to Text pour enregistrer les appels, les comptes rendus et les notes vocales des clients, puis instantanément : Créez des tâches avec des assignés, des dates d'échéance et des contrats de services liés

Rédigez les comptes rendus de réunion, les mises à jour du cahier des charges et les résumés mensuels des contrats de services

Générez automatiquement des éléments d'action pour les approbations de dépassement et la préparation des renouvellements

Ajoutez des entrées de temps au bon client/projet pendant que vous parlez Résultat : des transferts plus clairs, une facturation précise et des rapports de fin de mois plus rapides, sans avoir à passer son temps sur des feuilles de calcul.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rédigez, révisez et partagez vos contrats de services à l'aide de ClickUp Docs, avec des liens vers les tâches et les échéanciers

Créez des modèles personnalisés pour les projets de contrats de services, les flux d'intégration et la prestation de services

Utilisez le suivi du temps intégré pour enregistrer les heures, éviter les heures non utilisées et garantir une facturation précise

Collaborez en temps réel avec vos clients et vos prestataires grâce aux documents, aux commentaires et au partage des tâches

Visualisez l'utilisation des contrats de services, les échéanciers de livraison et les performances grâce à des tableaux de bord personnalisables

ClickUp limitations

Peut sembler intimidant pour les petites équipes qui ne disposent pas d'une équipe dédiée à l'intégration

L'installation de flux de travail complexes pour les contrats de services peut prendre du temps au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp est une solution personnalisée à une grande variété de problèmes que mon entreprise doit résoudre. Nous sommes en mesure de suivre les projets de manière efficace et collaborative, ce qui permet à tout le monde de rester organisé et sur la même page, tout en conservant les informations importantes dont nos utilisateurs pourraient avoir besoin pour achever une tâche.

2. Accelo (le meilleur pour automatiser l'ensemble du cycle de vie, du devis à l'encaissement)

via Accelo

L'un des plus grands défis de la gestion des contrats de services récurrents consiste à unifier toutes les étapes du cycle de vie du client : outils dispersés pour l'établissement des devis, suivi des projets déconnecté, facturation retardée et feuilles de calcul désordonnées pour l'utilisation des contrats de services récurrents.

Cette fragmentation fait perdre du temps, augmente les erreurs et rend plus difficile la fourniture d'une valeur constante aux clients sous contrat.

Accelo résout ces problèmes grâce à une véritable plateforme « quote-to-cash » qui centralise tout, des propositions initiales et des contrats de services aux tâches à exécuter, en passant par le suivi du temps et la facturation.

Conçu spécialement comme un logiciel de conseil pour les entreprises de services, Accelo combine les opérations, la prestation et les finances afin que votre équipe puisse gérer le travail en cours pour les clients en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités d'Accelo

Gérez les contrats de services, les devis et les périmètres de projet en un seul endroit à l'aide de portails clients et d'outils de pipeline

Automatisez la facturation des honoraires , le suivi des dépenses et les factures récurrentes avec une visibilité totale sur l'utilisation des honoraires et les données financières

Surveillez la capacité de votre équipe et l'allocation des ressources grâce à des informations sur l'utilisation

Suivez le temps passé grâce à des journaux et des feuilles de temps intuitifs, afin de vous assurer que chaque heure facturable est comptée pendant la période de rétention

Accédez à des informations en temps réel grâce à des tableaux de bord intégrés qui vous aident à réaliser une prévision de la charge de travail

Limites d'Accelo

Courbe d'apprentissage abrupte, en particulier lors de la prise en main et de la configuration

Le nombre minimum de places requis le rend moins adapté aux très petites équipes

L'interface peut sembler encombrée lorsque vous gérez plusieurs flux de travail clients

Tarifs Accelo

*forfait Professionnel : tarification personnalisée

*forfait Business : tarification personnalisée

*forfait avancé : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Accelo

G2 : 4,4/5 (plus de 520 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Que pensent les utilisateurs d'Accelo ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Accelo est formidable, car il nous permet d'organiser toutes les informations personnalisées relatives à nos clients en un seul endroit, y compris les notes, les factures, les paiements et les tâches en cours.

3. Scoro (le meilleur pour la visibilité financière dans les projets à forfait)

via Scoro

L'une des tâches les plus difficiles pour les agences qui gèrent des contrats de services récurrents n'est pas le suivi du temps, mais celui de l'argent.

C'est là que Scoro se distingue : ce logiciel intègre la gestion de projet et le contrôle financier dans un seul système, offrant aux utilisateurs une visibilité totale sur les revenus, les coûts et le temps passé avant même que la facture ne soit émise.

Au lieu de jongler entre les feuilles de calcul et les différents outils, Scoro vous aide à établir des devis, attribuer des tâches, suivre le temps passé et générer des factures, tout en comparant en temps réel les budgets forfaitaires aux résultats réels.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Suivez les heures facturables grâce au suivi manuel et en temps réel, synchronisé entre les tâches et les clients sous contrat

Créez des devis qui se transforment automatiquement en projets structurés avec des budgets et des échéanciers définis

Surveillez vos finances à l'aide de tableaux de bord personnalisables et de rapports en temps réel sur les coûts, les marges et l'utilisation des contrats de services

Faites une prévision de la charge de travail et des revenus grâce à des outils de planification financière, de disponibilité des ressources et de suivi des bénéfices

Limites de Scoro

Courbe d'apprentissage abrupte, en particulier lors de la prise en main

Coûteux pour les petites équipes et les freelances

Les outils de rapports et les outils financiers avancés sont réservés aux forfaits supérieurs

Tarifs Scoro

Core : 23,90 $/mois par utilisateur

Croissance : 38,90 $/mois par utilisateur

Performance : 59,90 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Scoro

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 230 avis)

Que pensent les utilisateurs de Scoro ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie la fonction de devis de Scoro, car elle facilite la création de devis standardisés pour nos clients. L'approche par modèle améliore notre efficacité en nous permettant d'acquérir rapidement et sans effort des conceptions de projets pré-conçues.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Scoro pour la gestion de projet et de tâches

✨ Anecdote : Dans les années 1980, le monde du marketing est passé de la simple acquisition de nouveaux clients à l'établissement de relations durables avec les clients existants. Cette approche, connue sous le nom de marketing relationnel, met l'accent sur la satisfaction et la fidélité des clients comme éléments clés de la réussite à long terme de l'entreprise.

4. Paymo (le meilleur pour lier de manière transparente le suivi du temps à la facturation des honoraires)

via Paymo

La gestion des projets à forfait implique souvent de lutter contre la fragmentation des flux de travail, en particulier lorsque le suivi du temps et la facturation sont gérés par des outils distincts.

Ce décalage entraîne des factures inexactes, des heures manquées et des retards dans les flux de trésorerie. Paymo se distingue en intégrant étroitement le suivi du temps, l'exécution des tâches et la facturation des honoraires dans une interface unique et claire.

Contrairement à la plupart des logiciels de gestion des contrats de services, le chronomètre intégré de Paymo offre une connexion directe à la facturation, ce qui vous permet de suivre le temps passé, d'attribuer des tarifs facturables et de générer automatiquement des factures récurrentes sans changer de plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Associez les heures facturables aux factures à l'aide d'un widget de suivi du temps en direct sur ordinateur et mobile

Automatisez la facturation des honoraires avec des factures récurrentes, des devis et le suivi des dépenses

Visualisez les échéanciers et les dépendances entre les tâches à l'aide de diagrammes de Gantt, de listes de tâches et d'outils de planification de projet

Collaborez sur des tâches, partagez des fichiers et demandez des commentaires visuels grâce à des outils de révision intégrés

Permettez une allocation flexible des ressources grâce à l'affichage de la vue Charge de travail, à la planification des horaires des employés et au suivi des congés

Limites de Paymo

Il manque des fonctionnalités CRM avancées pour le suivi des relations à long terme dans le cadre de la gestion des clients

L'intégration peut être lente pour les équipes non techniques en raison de ses fonctions complexes

Limite pour les grandes entreprises ou les secteurs hautement spécialisés

Tarifs Paymo

Free

Starter : 5,90 $/mois par utilisateur

Petit bureau : 10,90 $/mois par utilisateur

Entreprise : 16,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Paymo

G2 : 4,6/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 690 avis)

Que pensent les utilisateurs de Paymo ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Suivez facilement votre temps de travail et visualisez votre journée grâce à l'affichage du calendrier sur les feuilles de temps. Créez facilement un projet et profitez de différentes options d'affichage, telles que le tableau ou le diagramme de Gantt, en fonction de la manière dont vous souhaitez visualiser un projet.

📖 À lire également : Principales alternatives et concurrents de Paymo

5. FunctionFox (idéal pour les équipes créatives qui gèrent des contrats de services avec des frais généraux limite)

via FunctionFox

FunctionFox relève les défis courants liés aux contrats de services en proposant un système rationalisé spécialement conçu pour les professionnels de la création qui ont besoin de clarté en matière de suivi du temps, de budgétisation et de mise à jour des projets.

Que vous proposiez des forfaits à prix fixe ou une facturation mensuelle, la plateforme vous permet un suivi détaillé de l'utilisation des honoraires.

FunctionFox est également équipé de feuilles de temps intégrées et de rappels automatisés pour vous aider à rester en avance sur la période de rétention et à éviter le gaspillage d'heures non utilisées.

Les meilleures fonctionnalités de FunctionFox

Suivez avec précision le temps facturable et non facturable à l'aide de relevés de temps et d'un suivi du temps basé sur un chronomètre

Surveillez et générez des rapports sur l'utilisation des provisions, les budgets et les heures réelles grâce aux informations du bureau du PDG et aux rapports détaillés

Centralisez la communication au sein de votre équipe grâce à des blogs de projet et des notes internes

Simplifiez la supervision des projets grâce à des modèles de projet, des vues d'allocation des ressources et un suivi en temps réel du statut

Envoyez des devis et générez des factures en fonction des tâches achevées ou des structures de forfait prédéfinies

Limites de FunctionFox

Intégrations tierces limitées et absence d'API ouverte pour les flux de travail personnalisés

Pas d'outils spécifiques à Agile tels que les tableaux Kanban ou Scrum

Courbe d'apprentissage pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec les solutions logicielles autonomes de gestion des contrats de services

Tarifs FunctionFox

Classic : 12 $/mois par utilisateur

Premier : 18 $/mois par utilisateur

En interne : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FunctionFox

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs de FunctionFox ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'ai beaucoup apprécié l'aperçu du planning. Je pouvais voir grâce à des repères visuels la quantité de travail attribuée à chacun de mes employés chaque jour. Cela m'a permis de repérer les éventuels goulots d'étranglement ou retards.

📮 ClickUp Insight : Un tiers de nos répondants se disent particulièrement intéressés par l'utilisation de l'IA pour le développement des compétences. Par exemple, un membre de l'équipe non technique pourrait vouloir générer le code de base d'une page web à l'aide de l'IA. Dans ces scénarios, l'IA est plus performante lorsqu'elle comprend votre contexte de travail, et c'est là que ClickUp se distingue. En tant que plateforme de travail tout-en-un, ClickUp AI connaît vos projets et peut vous suggérer des actions personnalisées ou même gérer des tâches telles que la génération de fragments de code en toute simplicité.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez renforcer votre crédibilité et vous démarquer sur un marché du conseil concurrentiel ? Consulting Certifications to Build Your Career, associé à une assistance continue, met en avant les certifications les plus reconnues pour améliorer votre expertise et gagner la confiance de vos clients.

6. Toggl Plan (idéal pour les petites équipes qui ont besoin d'une planification visuelle simple et d'un échéancier clair)

via Toggl forfait

Lorsque de petites équipes doivent gérer des livrables qui se chevauchent, voici un scénario courant : vous savez peut-être ce qui doit être fait, mais vous ne savez pas quand, par qui ni comment cela affecte le reste de l'équipe.

Toggl Plan est conçu pour résoudre ce problème précis en offrant un outil de planification du travail visuellement attrayant qui donne la priorité aux échéanciers, à la disponibilité et à la propriété des tâches.

Contrairement aux logiciels traditionnels de gestion des contrats de services ou aux outils de suivi des tâches, Toggl Plan simplifie la coordination grâce à des échéanciers d'équipe, des vues de disponibilité et des plannings glisser-déposer.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl forfait

Visualisez les charges de travail à l'aide des échéanciers de l'équipe et faites glisser les tâches dans le calendrier pour les réattribuer ou les reprogrammer en quelques secondes

Suivez la disponibilité de votre équipe et les calendriers de congés grâce à la vue Capacité afin d'éviter le surmenage et d'améliorer l'utilisation des ressources

Achevez les tâches à l'aide de tableaux et de calendriers récurrents, avec des jalons et des segments pour les différentes phases du travail

Partagez des échéanciers en lecture seule avec vos clients ou vos parties prenantes pour une visibilité totale sans encombrer les flux de travail internes

Intégrez-le à Toggl Track et Google Agenda pour maintenir la connexion entre la planification et le suivi du temps

Limites du forfait Toggl

Aucune dépendance entre les tâches, ce qui limite le suivi du chemin critique

Ne dispose pas des fonctionnalités de suivi financier ou de facturation présentes dans les outils de gestion des contrats de services

Les options de personnalisation pour les flux de travail complexes sont limitées par rapport aux outils d'entreprise

Tarifs des forfaits Toggl

Free

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Toggl Plan

G2 : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 570 avis)

Que pensent les utilisateurs de Toggl Forfait ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

J'utilise Toggl track de manière intermittente depuis plusieurs années, mais cette année, comme je passe à un système de paiement basé sur les heures travaillées, je trace tout mon temps. Les rapports m'aident vraiment à comprendre comment je travaille et à mieux planifier ma charge de travail et mon temps.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Toggl pour le suivi du temps

7. Hubstaff (idéal pour les équipes travaillant au bureau qui ont besoin d'un suivi du temps et d'une surveillance de la productivité)

via Hubstaff

Lorsque les projets s'éternisent ou que la productivité de l'équipe diminue, cela est rarement dû à un manque d'efforts, mais plutôt à un manque de visibilité.

Voici comment Hubstaff résout ce problème : conçu pour les équipes de bureau et les équipes à distance, cet outil combine le suivi du temps, la surveillance des activités et la budgétisation des projets afin de donner aux responsables une vision claire de qui travaille, quand et avec quelle efficacité.

Hubstaff facilite la facturation précise, l'approbation des relevés de temps et le fait de déclencher la paie grâce à des intégrations telles que Gusto ou QuickBooks.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Suivez le temps passé sur votre bureau, votre mobile, l'extension Chrome ou votre borne, grâce à des paramètres qui empêchent les modifications manuelles

Capturez les niveaux d'activité , les captures d'écran floues, les applications et les données URL pour obtenir des informations sur la productivité

Utilisez les budgets des projets et les tarifs facturables pour contrôler les coûts et avertir les responsables lorsque les seuils sont atteints

Gérez les heures supplémentaires, les pauses et les congés grâce à des paramètres de conformité configurables

Intégrez des outils tels que QuickBooks, Gusto, Trello, Asana et plus de 30 autres pour la facturation et l'automatisation

Limites de Hubstaff

Le géorepérage mobile n'empêche pas les pointages en dehors des zones de travail

La planification manque de détails au niveau des projets/tâches et ne détecte pas les chevauchements de quarts de travail

Aucune vérification biométrique ou faciale pour la validation de la pointeuse

Tarifs Hubstaff

Free

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hubstaff

G2 : 4,5/5 (plus de 1 380 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 540 avis)

Ce que les utilisateurs pensent de Hubstaff

Un utilisateur de G2 déclare :

Suivi du temps avec preuve de travail. Vous pouvez suivre les heures avec des captures d'écran, des niveaux d'activité et l'utilisation des applications/URL en option. C'est parfait pour les équipes à distance ou les freelances qui ont besoin de transparence.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Hubstaff

8. Wrike (idéal pour les équipes qui ont besoin de contrôles d'administrateur et de sécurité des projets de niveau entreprise)

via Wrike

Si vous avez déjà géré un projet de grande envergure comportant de nombreux éléments mobiles, vous savez à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer : mises à jour manquées, responsabilités floues et trop d'outils différents.

Selon Gartner, c'est avec une probabilité de 80 % que l'entreprise considère qu'environ 80 % des projets informatiques sont des échecs.

Wrike aide à organiser le chaos. Les équipes qui ont besoin d'une surveillance étroite, telles que les services marketing, les équipes opérationnelles ou celles qui travaillent dans des secteurs réglementés, apprécieront les fonctionnalités d'administrateur et les fonctionnalités de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Gérez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban, de calendriers et de rapports dynamiques

*rédigez des cahiers des charges avec l' IA , anticipez les risques et résumer les discussions

Personnalisez vos tableaux de bord grâce à des analyses détaillées et des déclencheurs d'automatisation

Définissez des permission utilisateur granulaires, des restrictions IP, l'authentification unique (SSO) et l'authentification à deux facteurs

Intégrez plus de 400 outils, dont Adobe Creative Cloud, Salesforce, Slack et Power BI

Limites de Wrike

La modification en cours de documents en temps réel nécessite un logiciel externe et ne permet pas une collaboration native

Les intégrations premium (par exemple, QuickBooks, Salesforce) ne sont disponibles que dans les forfaits haut de gamme

Les modules complémentaires tels que Wrike Lock et Datahub augmentent considérablement le coût global

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 790 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Wrike nous a permis de créer une source centrale de vérité et d'améliorer la transparence de notre portfolio de projets. L'automatisation a éliminé les activités manuelles, et la possibilité d'intégration avec d'autres plateformes favorise l'efficacité.

📖 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de Wrike

9. Zoho Projets (idéal pour les petites équipes qui ont besoin d'un outil abordable pour le suivi des tâches et du budget)

via Zoho Projets

La plupart des gestionnaires de projet sont pris dans un cercle vicieux de post-it, de feuilles de calcul et de « juste une dernière réunion rapide pour faire le statut ».

Malgré tout cela, Zoho Projets peut être perçu comme un changement rafraîchissant.

Conçu dans un souci de simplicité, il intègre des fonctionnalités essentielles telles que les dépendances entre les tâches, le suivi du temps et les vues visuelles des projets, sans nécessiter d'apprentissage fastidieux.

Qu'est-ce qui le distingue ? Il est économique (seulement 4 $ par utilisateur), facile à prendre en main et dispose même d'un assistant IA intégré nommé Zia pour vous aider à gérer les échéances et à faire ressortir des informations utiles.

De plus, il s'intègre parfaitement si votre équipe utilise déjà d'autres outils Zoho, tels que CRM ou Books.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projets

Affectez plusieurs utilisateurs par tâche avec des dépendances et des sous-tâches

Obtenez des informations sur les données et des suggestions de planification grâce à Zia, l'assistant IA

Automatisez les tâches récurrentes et les approbations grâce aux workflows Blueprint

Suivez le temps, les budgets des projets et l'utilisation des ressources grâce à des tableaux de bord visuels

Affichez vos projets dans les mises en forme Kanban, diagramme de Gantt et calendrier pour plus de flexibilité

Limites de Zoho Projets

L'assistance téléphonique et l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sont réservées aux modules complémentaires premium

La plupart des intégrations tierces ont une limite sur l'écosystème Zoho

Les champs personnalisés et les rôles ne sont disponibles que dans le cadre du forfait Entreprise

Tarifs de Zoho Projets

Free

Premium : 4 $/mois par utilisateur

Entreprise : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,1/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho Projets ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Zoho One dispose de tous les modules dont une petite entreprise pourrait avoir besoin. De la gestion de projet aux ressources humaines, en passant par la gestion de la relation client, la connexion en ligne, l'e-mail et le calendrier, les sondages et bien plus encore. Parfait pour un système tout-en-un. Nous l'utilisons quotidiennement pour toute notre équipe.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de suivi du temps pour les freelances

🧠 Le saviez-vous ? 87 % des entreprises sont confrontées à des retards de paiement, souvent dus à des factures peu claires. Comment facturer un client vous montre comment être payé plus rapidement avec moins de relances.

10. Proposify (idéal pour les équipes commerciales qui ont besoin de propositions soignées et traçables)

via Prop o sify

Si vous vous êtes déjà retrouvé à rédiger à la hâte une proposition de dernière minute dans Google Docs et que vous vous êtes demandé si le client l'avait même ouverte, Proposify pourrait vous être utile.

Ce logiciel est conçu pour les équipes commerciales modernes qui souhaitent créer des propositions élégantes et conformes à leur image de marque, qui impressionnent, et suivre chaque interaction à la seconde près.

De plus, Proposify est un fournisseur de visibilité sur le monde complexe du suivi des propositions. Vous saurez qui l'a ouverte, dans quelle section ils se sont attardés et quand ils ont signé.

Les meilleures fonctionnalités de Proposify

Suivez les interactions avec les clients grâce à l' analyse des documents , comme le temps d'affichage, les sections consultées et les ouvertures répétées

Créez des propositions élégantes et interactives avec des images, des vidéos et des tableaux de prix intégrés

Recueillez des signatures électroniques juridiquement contraignantes directement dans les propositions

Suivez les statuts des propositions et les taux de conclusion grâce à des tableaux de bord indicateurs et des vues du pipeline pour afficher

Créez à partir d'une bibliothèque de modèles de contrats de services personnalisables ou créez le vôtre à partir de zéro

Limites de Proposify

Personnalisation limitée lors du travail avec des modèles

La modification en cours des propositions peut sembler fastidieuse pour les équipes habituées à un contrôle total de la conception

Le forfait de base impose des limites d'utilisation strictes (par exemple, cinq ouvertures par mois)

Tarifs Proposify

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Équipe : 49 $/mois par utilisateur

Entreprise : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Proposify

G2 : 4,6/5,0 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5,0 (plus de 290 avis)

Que pensent les utilisateurs de Proposify ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'ai utilisé tous les outils et toutes les fonctions de Proposify et je n'ai jamais eu de difficulté à l'utiliser pour faire ce que je veux. Les statistiques et les indicateurs auxquels nous avons accès sont particulièrement utiles pour mon équipe : notre équipe commerciale a doublé depuis que nous avons adopté Proposify.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez transformer votre expertise en une carrière de consultant à temps plein ? Comment devenir consultant vous guide à travers toutes les étapes pour trouver des clients, renforcer votre crédibilité et avoir un impact réel.

Voici trois outils supplémentaires utilisés par les agences et les consultants pour le travail en cours avec les clients :

Bonsai : propose des contrats de services, le suivi du temps, la facturation et la gestion fiscale, le tout sur une plateforme simplifiée : propose des contrats de services, le suivi du temps, la facturation et la gestion fiscale, le tout sur une plateforme simplifiée

HoneyBook : assistance l'accueil des clients, les modèles de contrats de services, les flux de travail automatisés et les paiements récurrents pour les services continus dans une plateforme unique dédiée à la gestion des clients : assistance l'accueil des clients, les modèles de contrats de services, les flux de travail automatisés et les paiements récurrents pour les services continus dans une plateforme unique dédiée à la gestion des clients

FreshBooks : fournit un outil de comptabilité et de facturation avec des fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de facturation récurrente automatisée pour gérer facilement les contrats de services : fournit un outil de comptabilité et de facturation avec des fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de facturation récurrente automatisée pour gérer facilement les contrats de services

Fidélisez facilement vos clients avec ClickUp

Vous comprenez avec une probabilité désormais que la gestion des contrats de services est la clé de voûte de relations clients durables et de revenus prévisibles, en particulier lorsque vous traitez avec des clients réguliers.

ClickUp vous aide à atteindre cet objectif.

De la rédaction et la mise à jour des contrats avec ClickUp Docs au suivi des heures facturables et à la visualisation de l'utilisation avec les tableaux de bord, chaque étape du cycle de vie des contrats de services est prise en compte, de manière transparente, en un seul endroit.

Et il ne s'agit pas seulement de fidéliser les clients. Comme l'explique Shikha Chaturvedi, analyste commerciale chez Cedcoss Technologies Private Limited, dans son avis:

Nous conservons tous les problèmes d'entreprise au même endroit et pouvons nous concentrer sur chaque problème simultanément grâce à ClickUp. Cela nous aide également à gérer nos tâches et à suivre le temps investi dans des tâches particulières.

Commencez à gérer vos contrats de services de manière plus intelligente : inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp.

FAQ

Cet outil aide les agences, les consultants et les fournisseurs de services à gérer les relations avec leurs clients en suivant les budgets, en automatisant les factures et en garantissant une facturation précise du travail récurrent.

Consultants, agences de marketing, cabinets d'avocats, studios de création et freelances qui travaillent avec des contrats de client en cours.

Un contrat de services garantit à un client un accès réservé à des consultants, des agences de marketing, des cabinets d'avocats, des studios de création et des freelances qui effectuent du travail dans le cadre de contrats clients en cours.