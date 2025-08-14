Exécution de campagnes d'IA pour les agences : outils, flux de travail et bonnes pratiques

Vous aviez préparé une présentation PowerPoint remplie d'une stratégie brillante... mais votre client ne pouvait se concentrer que sur la rapidité avec laquelle la campagne pouvait être mise en œuvre et générer plus de revenus. Sans augmenter l'investissement. 🙄

Avec des attentes clients plus élevées que jamais et des budgets serrés qui réduisent les marges, une stratégie brillante ne suffit plus.

Vous avez également besoin d'alternatives aux flux de travail manuels et lents qui vous font perdre temps et énergie.

Et tout cela est à votre portée grâce à l'exécution de campagnes IA pour les agences. Grâce à l'IA et au machine learning, vous pouvez imaginer, itérer et optimiser vos campagnes deux fois plus vite, tout en observant le retour sur investissement publicitaire (ROAS) grimper en flèche.

Comment ?

Dans cet article de blog, vous trouverez une analyse claire et concise, rédigée par des pairs, sur les points suivants :

Pourquoi les agences doivent-elles se tourner vers l'IA ?

Comment s'y prendre judicieusement

Des outils efficaces (notamment ClickUp , HubSpot et bien d'autres)

Comment mesurer le retour sur investissement réel des efforts de marketing IA, et

Les pièges à éviter

Prêt à améliorer votre moteur d'exécution ? Poursuivez votre lecture.

Pourquoi les agences ont besoin de l'IA pour l'exécution de leurs campagnes : cas d'utilisation clés

Discutons ensemble des raisons pour lesquelles les agences qui n'explorent pas l'IA sont déjà à la traîne et pourquoi celles qui l'adoptent réécrivent leurs échéanciers et leurs résultats financiers.

Plus de créativité, plus rapidement

Les agences utilisent des outils d'IA générative tels que Midjourney et ElevenLabs pour créer des maquettes visuelles et des voix off pour leurs présentations et leurs campagnes. Elles peuvent ainsi transformer des concepts complexes en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, et remporter des campagnes plus importantes.

Cela vaut également pour les exécutions à forte composante créative.

📌 Chez BETC, par exemple, l'équipe a créé un caractère « Fluffy GOAT » généré par l'IA (représentant le « plus grand de tous les temps » en matière de soins vestimentaires) pour la relance de Woolite. Cela a non seulement permis de préserver le prestige de la marque et d'utiliser un budget modeste, mais aussi de boucler le projet en six semaines, au lieu des trois à six mois habituels.

Analyse prédictive des données et budgétisation plus intelligente

Une fois qu'une campagne est lancée, les rapports traditionnels peuvent prendre plusieurs jours, ce qui signifie que l'optimisation arrive souvent trop tard.

L'IA renverse cette tendance en analysant les données de performance des campagnes en direct et en ajustant les variables en cours de route. Des algorithmes intelligents peuvent également identifier les segments d'audience les plus réceptifs afin d'allouer les budgets là où ils auront le plus d'impact, réduisant ainsi le gaspillage publicitaire.

📌 Prenons l'exemple de L'Oréal. L'entreprise souhaitait optimiser chaque dollar investi dans le marketing. En partenariat avec Choreograph de WPP, elle a déployé un algorithme d'IA personnalisé qui analyse les données d'audience et les signaux de performance en temps réel. Le résultat ? Un ciblage publicitaire plus intelligent et une augmentation de 22 % de l'efficacité du budget social payant, sans dépenser un centime de plus.

Évolutivité sur tous les canaux

Des réseaux sociaux à la recherche en passant par les e-mails, l'IA permet une orchestration multicanale sans multiplier les efforts manuels. Vous pouvez adapter, planifier et localiser vos ressources à grande échelle, tout en conservant la cohérence de votre marque partout.

En voici la preuve.

📌 NT Technology, une société Mediatech, souhaitait améliorer l'engagement client sur différents canaux tels que les e-mails, les réseaux sociaux et les messages intégrés aux applications. Avant d'utiliser l'IA, leurs campagnes fonctionnaient en silos. Les messages n'étaient pas séquencés et la personnalisation était minimale. Ils ont mis en œuvre les agents d'orchestration cross-canal alimentés par l'IA de Streamlogic, qui synchronisent les messages sur tous les points de contact et adaptent le contenu en temps réel au comportement de chaque utilisateur. Les résultats sur 12 mois ont été spectaculaires : l'engagement a augmenté de 180 %, le taux de désabonnement a chuté de 62 % et l'initiative a généré un retour sur investissement de 312 %.

Automatisation des flux de travail

Le lancement d'une campagne était autrefois la partie la plus lente du processus, les transferts entre les équipes créatives, médias et opérationnelles pouvant prendre plusieurs jours. Aujourd'hui, les outils de déploiement basés sur l'IA réduisent ce délai à quelques heures.

Omnicom Media Group Hong Kong a automatisé ses rapports omnicanaux à l'aide des pipelines de Windsor.ai, éliminant ainsi 40 heures de travail manuel par semaine. L'entreprise a également pu bénéficier de flux de données en temps quasi réel, d'une gouvernance unifiée sur plus de 1 900 comptes publicitaires et libérer ses analystes afin qu'ils puissent se concentrer sur les informations stratégiques et les tests créatifs.

📮 ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

IA vs exécution traditionnelle des campagnes

Vous vous demandez pourquoi l'IA peut faire tout cela mieux que vous ?

Voici une comparaison directe entre l'IA et les flux de travail traditionnels des campagnes :

Critère Exécution traditionnelle Exécution optimisée par l'IA Rapidité et itération Les phases d'idéation et de création peuvent s'éterniser, parfois pendant des semaines, voire des mois Les outils d'IA génèrent des maquettes, des voix off et des storyboards visuels en quelques heures ou quelques jours Ciblage d'audience Segmentation manuelle de l'audience, approximations, répétitions L'IA apprend à partir de vastes quantités de données, fournissant des audiences micro-segmentées et à fort taux de conversion Budget et optimisation Réaffectation manuelle après la campagne ; temps de réaction plus lents Modifications budgétaires dynamiques en cours de campagne Tests créatifs Les tests A/B sont laborieux et lents Les tests créatifs multivariés à grande échelle permettent des boucles d'apprentissage rapides Efficacité et évolutivité Points de contact manuels, risque d'erreur élevé Les flux de travail automatisés libèrent du temps pour les agences, qui peuvent ainsi se concentrer sur la stratégie et la création

Les avantages sont clairs, mais comment mettre en œuvre une exécution de campagne basée sur l'IA ?

Vous avez bien sûr besoin des bons outils !

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA dans la publicité

L'ADN de votre agence repose sur la clarté, la rapidité, la collaboration et une exécution sans faille. Il en va de même pour votre outil de gestion de campagnes d'IA.

Voici les cinq plateformes qui simplifient l'exécution des campagnes IA pour les agences tournées vers l'avenir comme la vôtre :

ClickUp Brain : votre copilote IA pour vos flux de travail en action

Imaginez que vous dirigez le lancement d'une campagne pour un client important. Les informations se dispersent entre les briefs, les documents, les fils Slack, et vous êtes en course contre la montre.

C'est là que ClickUp Brain intervient en tant que moteur neuronal de votre agence. Il connecte vos connaissances, vos flux de travail, vos collaborateurs et vos actions. En tant qu'IA de travail la plus complète au monde, elle conserve le contexte de toutes vos données, dans ClickUp et les applications connectées, pour faire gagner plus d'une journée par semaine à votre agence !

Voici à quoi cela ressemble :

Étape 1 : passer d'entrées fragmentées à une stratégie unifiée

Au lieu de rechercher des objectifs dans des sources dispersées, vous invitez Brain à « résumer le brief de la campagne et à définir les livrables en fonction de la dernière discussion Slack et du document du client ». En quelques secondes, Brain fournit un brief de projet clair et précis.

Vous pouvez également réfléchir à un brief client à partir de zéro !

Créez du contenu détaillé et des briefs créatifs à l'aide de l'IA dans ClickUp Brain

Il génère même des tâches ClickUp structurées, des jalons et des modèles de calendrier de contenu pertinents, à partir des formulaires de saisie, des documents, de l'appel de lancement et des modèles de projets antérieurs.

En résultat, vous passez des tâches administratives fastidieuses (préparation des briefs, attribution des tâches) à des activités à forte valeur ajoutée telles que l'élaboration de stratégies, la communication et le développement des relations avec les clients.

💡 Conseil de pro : enregistrez vos appels de briefing et vos discussions avec vos clients à l'aide de l'outil de prise de notes IA de ClickUp. Il vous envoie un enregistrement de l'appel, accompagné d'une transcription, des éléments à faire et d'un résumé de la réunion pour référence. Brain peut ensuite répondre à toutes vos questions à partir de la transcription, par exemple : « Quelles idées le département créatif d'Acme a-t-il approuvées lors de la discussion ? » Ou « Quelle est la date de lancement prévue pour la publicité imprimée XYZ ? »

Étape 2 : Génération d'idées à la demande, pas de conjectures

Brain est également votre copilote créatif.

Demandez-lui de « générer trois idées de thèmes de campagne outdoor pour une marque de matelas de luxe avec le ton et des exemples de messages », et il vous fournira instantanément des concepts réfléchis et adaptés à votre audience, tirés du contexte de votre environnement de travail, de l'historique de vos campagnes et des ressources de votre marque. Aucune ingénierie complexe des invites, des instructions n'est nécessaire.

💡 Conseil de pro : vous pouvez également générer des images créatives à l'aide de Brain pour donner vie à vos idées. Et pour la recherche et la génération de texte, vous pouvez passer des derniers modèles de GPT, Claude, Gemini et autres dans un seul environnement de travail.

Étape 3 : Transformez l'intelligence en action avec les agents IA Autopilot

Maintenant, lancez les agents Autopilot dans ClickUp.

🤝 Rappel amical : les agents ClickUp Autopilot sont des automatisations de flux de travail proactives et autonomes, alimentées par l'IA, qui surveillent des déclencheurs spécifiques dans votre environnement de travail, comme l'approbation d'une tâche ou le changement de statut, puis effectuent automatiquement des actions en plusieurs étapes. Ils peuvent attribuer des tâches, mettre à jour des champs, envoyer des mises à jour aux clients ou déplacer des tâches entre les outils, aidant ainsi les équipes à réduire les transferts manuels et à faire avancer les campagnes sans goulots d'étranglement.

Vous en configurez une dans votre liste de campagnes : « Lorsque le brief est marqué « Approuvé » → attribuez des tâches aux responsables créatifs et médias, définissez des dates d'échéance et publiez un résumé de la progression dans Slack. »

📌 Exemple de flux de travail d'un agent IA :

Déclencher : le statut passe à « Approuvé »

Conditions : assurez-vous que tous les champs du formulaire (budget, KPI cibles) sont remplis

Actions : créez automatiquement des tâches et attribuez-les à leurs propriétaires Planifiez la première synchronisation créative via : créez automatiquement des tâches et attribuez-les à leurs propriétaires Planifiez la première synchronisation créative via ClickUp Chat

Créez automatiquement des tâches et attribuez-les à leurs propriétaires

Planifiez la synchronisation de votre première création via le chat ClickUp

Connaissances : les agents peuvent s'appuyer sur le brief de la campagne, le guide stylistique et les données de performance passées

*résultat : vous passez d'entrées et de réunions dispersées à un lancement harmonisé : Brain synthétise, les agents agissent et l'équipe bénéficie d'une clarté immédiate

Créez automatiquement des tâches et attribuez-les à leurs propriétaires

Planifiez la première synchronisation créative via ClickUp Chat

Découvrez comment créer un agent Autopilot dans la vidéo ci-dessous 👇🏽

Étape 4 : Alignement et découverte en temps réel

Au fur et à mesure que le travail avance, Brain reste disponible pour répondre à des questions telles que : « Où en est la conception de la newsletter ? » ou « Montrez-moi le résumé des performances de la dernière campagne. »

De plus, la recherche IA Enterprise de ClickUp explore les tâches, les documents, les discussions et même les applications connectées telles que Slack ou Gmail pour vous fournir les bonnes ressources à portée de main.

Obtenez des réponses instantanées sur vos campagnes (forfaits, progression et performances) avec ClickUp Brain

2. AdCreative. ai : des créations haute performance à la demande

Imaginez pouvoir générer en quelques secondes des vidéos, des bannières ou des textes publicitaires optimisés pour la conversion. AdCreative.ai promet jusqu'à 14 fois plus de CTR et de taux de conversion, en exploitant des modèles et la notation IA pour créer, itérer et adapter rapidement des créations à fort impact.

Grâce à leur modèle Product Videoshoot AI, vous pouvez convertir vos images de produits statiques en une publicité vidéo presque instantanément. Utilisez les invites suggérées par l'IA pour gagner en rapidité ou rédigez vos propres invites pour obtenir les meilleurs résultats.

Que vous ayez besoin de versions multilingues, de médias enrichis ou de publicités intégrées à l'application, ses outils de marketing IA ont tout ce qu'il vous faut. Les avis font état d'une assistance solide pour les tests A/B, la gestion dynamique des versions et même la planification des campagnes au sein de la plateforme.

3. Predis. ai : copilote de gestion des réseaux sociaux pour les agences

Si les réseaux sociaux monopolisent les ressources de votre équipe, Predis est une solution tout-en-un pour imaginer, créer et programmer vos publications. Vous avez besoin de l'accord de vos clients ? Cet outil s'en charge également.

C'est également idéal pour créer des vidéos d'avatars UGC et des publicités pour vos produits, ainsi que pour enrichir votre contenu avec des informations sur vos concurrents afin d'améliorer vos performances. Vous pouvez utiliser leur API pour créer des carrousels, des vidéos, des mèmes et des légendes cohérents avec votre marque en utilisant vos logos, vos couleurs, votre voix et votre style. Ensuite, planifiez-les sur toutes les plateformes, le tout dans un seul calendrier.

🧠 Fait amusant : 47 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage ClickUp n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail.

4. HubSpot : l'IA qui gère les campagnes

La couche IA de HubSpot, Breeze AI Agents, est intégrée à la plateforme marketing tout-en-un HubSpot. Vous n'avez donc pas besoin de jongler entre différents outils ni de risquer de perdre des données entre les systèmes.

Considérez un agent marketing IA comme un co-stratège au sein de votre équipe, capable de :

Rédigez des messages de sensibilisation

Évaluez les prospects en fonction de leur comportement et de leur adéquation, et

Identifiez instantanément les prospects les plus intéressés afin que vos équipes commerciales et marketing sachent exactement où concentrer leurs efforts

Breeze peut également créer automatiquement du contenu pour les e-mails ou les réseaux sociaux et adapter le texte au ton de votre marque. Associez cela à des heures d'envoi optimisées en fonction des modèles d'engagement passés, et vous obtenez des campagnes qui semblent personnelles et qui touchent les bonnes personnes, sans que votre équipe ne passe des heures à effectuer un travail manuel.

Et lorsque vous avez besoin d'un état des lieux rapide sur une campagne en cours ? Vous pouvez demander à Breeze Copilot un résumé en langage clair des performances, accompagné des indicateurs clés et des tendances, afin de pouvoir procéder à des ajustements sans avoir à vous plonger dans des rapports bruts.

📮ClickUp Insight : 11 % de nos répondants utilisent principalement l'IA pour le brainstorming et l'idéation. Mais qu'advient-il ensuite de ces idées brillantes ? C'est là que vous avez besoin d'un tableau blanc alimenté par l'IA, comme ClickUp Whiteboards, qui vous aide à transformer instantanément les idées issues d'une session de brainstorming en tâches. Et si vous ne parvenez pas à expliquer un concept, demandez simplement au générateur d'images IA de créer un visuel à partir de vos invites, instructions ou descriptions. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui vous permet de conceptualiser, visualiser et exécuter plus rapidement !

5. Smartly : automatisation publicitaire et mise à l'échelle créative de niveau entreprise, optimisées par l'IA

Smartly est une plateforme publicitaire conçue pour les agences qui gèrent des campagnes multicanales à grand volume, où la cohérence, la rapidité et l'échelle sont indispensables.

Au cœur de la plateforme se trouve AI Studio, qui estompe la frontière entre création et optimisation. Au lieu de créer un ensemble de publicités statiques et d'espérer qu'elles fonctionnent partout, AI Studio adapte automatiquement les créations dynamiques à chaque format et plateforme, qu'il s'agisse d'une vidéo verticale TikTok, d'une publication carrée Instagram ou d'une bannière publicitaire. Ainsi, votre message est toujours net et s'intègre parfaitement, quel que soit l'endroit où il apparaît.

Au-delà de la création, Smartly Media gère l'automatisation des campagnes, en prenant en charge les tâches répétitives d'installation, de ciblage et d'allocation budgétaire afin que votre équipe puisse se concentrer sur la stratégie et le storytelling. Il rassemble les données de performance de tous les canaux dans un tableau de bord unique et facile à lire. Vous obtenez ainsi des informations exploitables, telles que la variante créative qui remporte le plus de succès dans une région spécifique ou le segment d'audience qui génère le plus de conversions.

📚 À lire également : Comment développer une agence de marketing numérique

Comment mettre en œuvre l'exécution de campagnes IA pour votre agence

Passons maintenant de la théorie à la pratique avec l'exécution de campagnes basées sur l'IA.

Imaginez que vous dirigez une agence créative de taille moyenne chargée de lancer une campagne omnicanale de trois mois pour une marque de chaussures durables. Le budget du client n'est pas énorme, mais ses attentes sont très élevées : il souhaite une augmentation mesurable des ventes en ligne et de la part de marché dans deux régions.

Voici exactement comment vous pouvez y parvenir grâce à une plateforme de gestion de campagnes alimentée par l'IA telle que ClickUp pour les équipes marketing.

Vous êtes plutôt visuel ? Découvrez comment nous planifions nos campagnes chez ClickUp, à l'aide de ClickUp.

Nous avons divisé le forfait en étapes que vous pouvez mettre en œuvre dès demain.

Étape 1 : clarifier l'objectif et les contraintes

Avant de toucher à un outil d'IA, définissez clairement ce que vous considérez comme une réussite et ce sur quoi vous n'êtes pas prêt à faire de compromis.

Comment bien faire :

Rédigez un brief créatif « North Star » d'une page d'une page . Incluez vos objectifs en matière de revenus/prospects, vos indicateurs clés de performance (tels que le ROAS ou le CAC), la définition de votre public cible et le ton créatif

Mettez en place des garde-fous dès le début. Les exigences en matière de confidentialité, les règles relatives à la voix de la marque et les éléments non négociables (par exemple, aucune image générative en contradiction avec l'éthique du développement durable) doivent être clairement énoncés dès le départ

Testez la résistance avec les parties prenantes. Obtenez l'accord de tous les décideurs clés. Même un appel de 20 minutes pour mettre tout le monde d'accord peut vous faire gagner des semaines de révisions par la suite

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Déposez vos notes initiales, les fils de discussion par e-mail avec vos clients et les rapports de campagnes précédentes dans un seul document ClickUp qui servira de centre de commande pour votre campagne. Demandez à ClickUp Brain de les résumer dans un brief de projet concis, puis convertissez instantanément ce brief en une liste de tâches exploitables avec les propriétaires et les délais à l'aide des champs IA de ClickUp. Ainsi, dès le premier jour, votre « vision d'ensemble » est également un plan d'exécution concret.

Étape 2 : Auditez les données et les enseignements passés

L'IA est aussi performante que les données sur lesquelles vous l'entraînez. Si vos listes d'audience sont obsolètes ou si vos résultats créatifs sont dispersés dans différents fichiers et dossiers, vous vous exposez à de mauvaises recommandations.

Comment bien faire :

Faites l'inventaire de vos sources de données. Vérifiez votre CRM, vos analyses, vos comptes publicitaires, vos listes d'e-mails et vos données e-commerce pour vérifier quand elles ont été mises à jour pour la dernière fois

Nettoyez et segmentez. Supprimez les doublons, étiquetez les audiences en fonction de leur comportement ou de leur récence, et assurez-vous que les ressources créatives disposent de métadonnées (nom de la campagne, notes de performance et autres détails dont vous avez besoin)

Exploitez le filon. Identifiez les créations les plus performantes des campagnes précédentes, leur contexte (saison, région, offre) et celles qui ont moins bien fonctionné, afin de mieux orienter votre stratégie marketing actuelle

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Vous voulez faire cela 10 fois plus vite ? Utilisez la recherche IA Enterprise de ClickUp pour trouver les « créations les plus performantes du quatrième trimestre » ou demandez à ClickUp Brain de récupérer les « segments d'e-mails avec un CTR > 5 % » à partir de vos tâches ClickUp, documents et outils intégrés, sans avoir à vous connecter manuellement à cinq outils différents. Corrigez les flux de travail fragmentés grâce à la recherche IA Enterprise de ClickUp

Étape 3 : élaborez le forfait créatif et les tests

Définissez une matrice d'expérimentation courte (ce que vous allez tester, les critères de réussite, la taille minimale de l'échantillon), puis créez des modèles pour les variantes et la localisation. C'est là que l'IA devient votre co-stratège.

Comment bien faire :

Commencez par trois grands angles créatifs. Pour notre marque de chaussures durables, cela pourrait être : « éco-luxe », « durabilité pour la vie urbaine » et « style et conscience »

Planifiez vos expériences. Au lieu d'une seule publicité statique, créez une matrice de variantes : 3 titres × 3 images × 2 CTA = 18 combinaisons. Attribuez chacune d'elles à une micro-audience différente

3 titres × 3 images × 2 CTA = 18 combinaisons

Attribuez-les à différentes micro-audiences

Critères de test pré-rédaction. Déterminez le seuil de performance pour la promotion ou la mise en pause des variantes avant le lancement

3 titres × 3 images × 2 CTA = 18 combinaisons

Attribuez-les à différentes micro-audiences

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Vous pouvez entrer votre brief North Star dans ClickUp Brain et demander « 3 angles créatifs avec des exemples de titres, de légendes et d'instructions visuelles ». Déposez les tâches approuvées dans une vue Tableau ClickUp avec des colonnes pour le type d'actif, le statut et le public test. Joignez les brouillons générés par l'IA directement dans chaque tâche afin que l'équipe de conception puisse itérer sans avoir à rechercher les fichiers. Gérez les tâches de vos campagnes marketing IA avec la vue Tableur de ClickUp

⚡️ Archive de modèles : modèles de rédaction de contenu

Étape 4 : Automatisez les tâches répétitives

L'exécution d'une campagne échoue lorsque l'approbation créative ou la gestion des publicités vous font perdre un temps précieux.

Comment bien faire :

Mappez vos transferts. Identifiez chaque fois que le travail passe d'une personne à une autre ou d'une plateforme à une autre (de la création aux médias, du client au gestionnaire de compte)

Automatisez les déclencheurs. Exemple : lorsque la création « Ad Set A » est approuvée, envoyez-la automatiquement à l'acheteur média et marquez-la dans la feuille de trafic

Définissez des règles d'exception. Si un élément ne passe pas le contrôle de taille de fichier ou ne respecte pas une exigence de localisation, signalez-le pour révision au lieu de le laisser passer

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Affectez des agents ClickUp Autopilot personnalisés pour surveiller le statut « Approuvé », puis : Créer la tâche de lancement pour les médias

Informez le client dans Slack avec l'aperçu approuvé

Enregistrez l'actif dans le dossier d'archives de votre campagne Cela permet de poursuivre les lancements tout en libérant votre équipe senior, qui peut ainsi se concentrer sur la stratégie plutôt que sur la gestion des transferts de fichiers. Utilisez ClickUp Autopilot Agents pour simplifier vos tâches quotidiennes

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour l'automatisation du marketing

Étape 5 : Déployez et coordonnez vos actions sur tous les canaux

Les lancements multicanaux sont connus pour être un cauchemar en matière de contrôle des versions. Vous ne voulez pas qu'une plateforme affiche l'ancien titre et qu'une autre passe à côté de l'offre saisonnière.

Comment bien faire :

Centralisez vos ressources finales. Créez un dossier, une convention de nommage et une validation finale visibles par toute l'équipe

Synchronisez vos calendriers. Assurez-vous que les campagnes publicitaires par e-mail, sur les réseaux sociaux, payantes et dans les applications sont diffusées dans le bon ordre pour un impact maximal

Localisez intelligemment. Tirez parti des outils de traduction et d'adaptation culturelle basés sur l'IA pour gagner en échelle, puis ajoutez des révisions humaines pour les nuances

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Utilisez la vue Calendrier de ClickUp pour visualiser le déploiement de la campagne. Joignez la création appropriée à chaque tâche planifiée et configurez une automatisation ClickUp pour mettre à jour le champ personnalisé « Statut de lancement » dès qu'un élément est mis en ligne. Ainsi, si le client vous demande : « La story Instagram est-elle en ligne en France ? », vous pouvez répondre en quelques secondes. Personnalisez les automatisations ClickUp pour rationaliser les tâches répétitives

Étape 6 : Surveiller, optimiser et attribuer

C'est là que la plupart des campagnes stagnent ou corrigent leur trajectoire trop lentement.

Comment bien faire :

Définissez des alertes en temps réel. Exemple : « Si le CTR tombe en dessous de 1,2 % pendant plus de 6 heures, envoyez une notification Slack. »

Agissez en fonction des seuils. Promouvez les variantes gagnantes dès qu'elles atteignent vos indicateurs de réussite ; éliminez rapidement celles qui sont moins performantes. Effectuez des tests d'incrémentalité. Ne vous contentez pas de mesurer les clics ; validez les canaux ou les créations qui ont réellement stimulé les ventes

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Créez un tableau de bord ClickUp qui rassemble les performances en temps réel de vos outils publicitaires et analytiques. Ajoutez une carte Brain AI pour « résumer les changements de performances au cours des dernières 24 heures et suggérer les prochaines actions à entreprendre », puis créez des tâches exploitables en fonction de ses recommandations directement à partir du tableau de bord. Utilisez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour résumer les mises à jour de statut et les indicateurs de performance pour l'ensemble de votre travail

Étape 7 : Documentez, apprenez et développez

Votre stratégie IA devrait se renforcer à chaque utilisation.

Comment bien faire :

Faites une analyse rétrospective. Notez ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et pourquoi

Modélisez les gagnants. Enregistrez les flux de travail, les invites créatives et les automatisations les plus efficaces sous forme de Enregistrez les flux de travail, les invites créatives et les automatisations les plus efficaces sous forme de modèles de campagne marketing réutilisables

Partagez en interne. Rendez votre processus transparent afin que d'autres équipes chargées de comptes puissent reproduire vos résultats

🦄 Comment ClickUp peut vous aider : Enregistrez l'intégralité de la campagne (tâches, automatisations, invites IA et même formats de rapports) sous forme de modèle ClickUp. Étiquetez-la par type de client, région ou objectif de campagne afin de la retrouver facilement pour le prochain projet pertinent. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours tout personnaliser ultérieurement !

Le principal avantage de l'utilisation de l'IA dans l'application tout-en-un ClickUp pour le travail est qu'elle permet de créer un système reproductible, basé sur les données, auquel vous pouvez revenir à tout moment.

C'est une situation gagnant-gagnant pour vous et vos clients.

Mesurer le retour sur investissement des campagnes d'agence basées sur l'IA

En fin de compte, sans preuves étayées par des données, vous ne convaincrez jamais vos clients sceptiques ou votre directeur financier que l'IA est réellement le levier de croissance derrière les résultats exceptionnels de vos campagnes.

Voici donc un plan d'action rapide pour mesurer le retour sur investissement de vos campagnes basées sur l'IA :

Indicateur Ce que cela vous apporte Comment agir ROAS / ROMI Combien de revenus génère chaque dollar investi dans la publicité ? Suivez chaque campagne ; réaffectez votre budget en temps réel vers les variantes qui génèrent un retour ≥ 3× CAC vs CLV Coût d'acquisition d'un client par rapport à sa valeur à vie Si le CAC dépasse le CLV/3, activez les ventes incitatives de fidélisation ou affinez votre ciblage CTR et taux de conversion Attrait créatif et efficacité marketing Promouvez rapidement les meilleures créations et revoyez celles qui génèrent peu de conversions grâce à des ajustements basés sur l'IA Gain de temps / Coût par ressource Gains d'efficacité de la création IA par rapport à la création traditionnelle Calculez le nombre d'heures gagnées × les tarifs de votre équipe, puis réinvestissez dans davantage de tests ou dans l'approfondissement de votre stratégie Incrémentalité / Attribution Impact réel sur tous les points de contact et valeur à long terme Définissez des tests de rétention, utilisez l'attribution algorithmique pour exploiter pleinement l'IA

🤝 Rappel amical : toutes les implémentations d'IA ne génèrent pas un retour sur investissement positif. N'oubliez donc pas d'adopter une approche stratégique, et non seulement tactique, de l'utilisation de l'IA.

📚 À lire également : Comment utiliser l'IA pour générer des prospects

Comment les agences peuvent-elles se lancer dans l'exécution de campagnes IA ?

La meilleure approche consiste à commencer modestement, en intégrant l'IA dans une partie spécifique du processus plutôt que dans l'ensemble d'un seul coup. Voici un aperçu :

Commencez par une campagne pilote. Choisissez une portée modeste, par exemple une promotion saisonnière ou le lancement d'un produit, où les enjeux sont suffisamment importants pour avoir un impact, mais suffisamment faibles pour vous permettre d'apprendre rapidement Tout est basé sur des données de référence. Enregistrez votre CTR, votre CAC, votre temps de production créative et votre ROAS actuels avant d'introduire des interventions IA Déployez un micro-pilote. Utilisez l'IA pour un composant, par exemple la génération de variantes créatives ou le ciblage personnalisé de l'audience, et surveillez le delta immédiat (augmentation du CTR, réduction du CAC) Renforcez la responsabilité. Effectuez un test d'incrémentalité rapide (par exemple, conservez 10 % du budget comme groupe de contrôle sur l'ancienne méthode) et comparez l'augmentation obtenue grâce à l'intégration de l'IA Documentez vos observations. Ne vous contentez pas de noter les changements d'indicateurs, mais notez également le temps gagné, les réactions des clients et les surprises créatives qui ont pu surgir en cours de route Évoluez. Transformez les éléments qui ont fait votre réussite en flux de travail, modèles et guides pratiques pour les équipes afin que le prochain projet ne parte pas de zéro

🧠 Fait amusant : chez l'agence de publicité WPP, la moitié des 96 000 employés utilisent déjà l'IA pour la création et la personnalisation grâce à la plateforme WPP Open. Celle-ci s'appuie sur quatre modèles d'IA (Audience, Brand, Channel et Performance Brains) pour améliorer la prise de décision tout au long du parcours client.

Les défis liés à l'utilisation de l'IA pour l'exécution de campagnes publicitaires par les agences, et comment les relever

L'IA peut booster le travail des agences, mais elle n'est pas sans inconvénients. Suivez ces conseils pour naviguer dans les incertitudes comme un pro :

Équilibre entre créativité et automatisation

Vos textes publicitaires générés par IA obtiennent des résultats 18 % supérieurs à ceux obtenus par votre rédacteur senior lors des tests. Allez-vous abandonner la touche humaine au profit des nombres ? Ou risquer la performance au détriment de l'art ?

L'automatisation se nourrit de modèles, tandis que la créativité vient souvent de leur rupture. Miser trop sur l'IA peut rendre vos campagnes efficaces sur le plan technique, mais seulement à court terme. Vous risquez que votre audience ne développe pas une connexion émotionnelle suffisamment profonde avec la marque.

La solution : considérez l'IA comme un générateur de concepts, et non comme un substitut. Laissez-la s'occuper de la première ébauche ou des variantes rapides, puis soumettez-les à vos responsables créatifs afin qu'ils vérifient le ton, les nuances culturelles et le storytelling de la marque.

Garantie de confidentialité et de conformité

Les modèles d'apprentissage automatique les plus avancés promettent des publicités hyper-personnalisées, mais que se passe-t-il lorsque cette personnalisation devient effrayante ou enfreint le RGPD ?

La solution : intégrez la confidentialité dans le processus. Tenez à jour une liste des points de données à ne jamais utiliser pour la personnalisation des publicités

Assurez le fonctionnement des modèles d'IA dans des environnements sécurisés et approuvés (aucune donnée client n'est utilisée pour l'entraînement des modèles sans consentement préalable)

Vérifiez les résultats pour éviter toute divulgation involontaire

Une supervision humaine approfondie à cette étape peut constituer le filet de sécurité juridique de votre marque.

Alignement des équipes internes et des équipes des clients

L'IA accélère la création des campagnes. Mais qu'en est-il des validations ?

Si vos équipes internes utilisent des flux de travail basés sur l'IA alors que vos clients sont encore en « mode d'approbation traditionnel », vous risquez de passer des jours à attendre des validations pour des éléments créés en quelques minutes par l'IA.

La solution : impliquez vos clients dès le premier jour. Présentez-leur votre flux de travail IA, montrez-leur des exemples comparatifs entre les résultats obtenus par l'IA et ceux obtenus par des humains, et définissez des attentes en matière de cycles de révision.

💡 Conseil de pro : commencez à envoyer des présentations « instantanées IA » à vos clients, en mettant en avant les nouvelles idées créatives, les résultats des tests et les gains de performance, afin que la confiance dans le processus grandisse parallèlement aux résultats.

Gérer la prolifération des outils et les lacunes en matière d'intégration

La plupart des agences commencent avec un outil d'IA, puis se retrouvent soudainement à jongler avec sept outils, chacun avec son propre identifiant, sa propre facturation et sa propre courbe d'apprentissage. Création dans Figma. Rédaction dans Jasper. Briefs dans Docs. Plans médias dans Sheets. Analyses dans Looker. Vous ne gérez plus seulement des campagnes, vous gérez un zoo.

La solution : consolidez là où cela a du sens et utilisez un hub central pour l'orchestration. C'est là que l'application tout-en-un de ClickUp pour le travail en agence fait toute la différence. Il s'agit d'une source unique et fiable pour vos campagnes, à laquelle votre équipe et vos clients peuvent se fier.

41 % des clients ClickUp l'ont déjà utilisé pour remplacer trois outils ou plus et réaliser des économies.

Une évaluation G2 le confirme :

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, des documents intégrés, des objectifs et un suivi du temps, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent.

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, des documents intégrés, des objectifs et un suivi du temps, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent.

Avec ClickUp Brain MAX, l'assistant IA pour bureau de ClickUp, vous pouvez également réduire la prolifération de l'IA :

Un seul abonnement, des capacités infiniesAu lieu de payer individuellement pour chaque outil d'IA que vous utilisez, Brain MAX les remplace par une seule super application d'IA contextuelle. En une minute, vous rédigez un message complexe à l'aide de GPT-5, puis vous activez/désactivez Claude pour une analyse contextuelle approfondie (le tout à partir de la même fenêtre « Ask AI »). Vous n'avez pas besoin d'apprendre différentes interfaces utilisateur ni de vous souvenir de la fonction de chaque modèle. Il vous suffit de choisir le meilleur outil pour chaque tâche, sans changer d'application ni vous ruiner

Passez d'un modèle d'IA à l'autre dans ClickUp grâce à Brain MAX

Flux de travail 4 fois plus rapidesOubliez la saisie, dites-le simplement. Oubliez la saisie, dites-le simplement. La fonctionnalité Talk to Text de Brain MAX transforme votre discours en messages soignés, notes créatives, invites, instructions ou documents complets. C'est littéralement 400 % de plus qu'avec un clavier traditionnel. Respecter ces délais impossibles est désormais possible !

Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Le contexte est ici, pas dans des silos Les outils de marketing IA séparés de votre lieu de travail ne savent pas ce que vous savez déjà. Brain MAX se connecte à vos documents, tâches, Slack, GitHub, Figma, etc. Lorsque vous demandez « Quel est le statut du test A/B de cet e-mail important ? », vous obtenez la réponse, pas un écran vide qui nécessite 500 mots de contexte et d'explications

Les équipes les plus performantes anticipent ces défis et les intègrent dans leur conception, transformant ainsi les pièges potentiels en avantages concurrentiels.

📚 À lire également : Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Études de cas réels d'agences : l'IA dans l'exécution de campagnes

Découvrons trois études de cas récentes et concrètes d'agences marketing qui exploitent l'IA pour améliorer radicalement les résultats de leurs campagnes. Ces exemples montrent comment l'IA s'associe aux personnes pour aider les équipes à travailler plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus créative.

1. Stratégie de mouvement et Intuit : campagne « Automagical »

Movement Strategy, une agence créative connue pour créer des campagnes immersives axées sur la culture pour des marques telles que Netflix, Warner Bros. et Amazon, a été approchée par Intuit afin de transformer un sujet aussi aride que les finances personnelles en une expérience que les gens partageraient.

En tant que société à l'origine d'outils financiers tels que TurboTax, Credit Karma et QuickBooks, Intuit souhaitait humaniser l'IA et rendre la finance accessible, voire amusante.

Le résultat a été Automagical, un microsite interactif où les utilisateurs pouvaient télécharger des selfies et répondre à quelques questions insolites sur leurs habitudes financières. En coulisses, l'IA générative analysait les réponses, les associez à l'image et produisait deux choses : une « aura financière » fantaisiste et un avatar personnalisé qui reflétait la personnalité financière de l'utilisateur.

🎯 L'impact : plus de 570 000 engagements et une augmentation de 62 % des interactions sur TikTok , preuve que la personnalisation interactive peut susciter un engagement profond auprès des audiences. ✅ Pourquoi est-ce important pour les agences ? L'IA peut apporter de la personnalité à une campagne de marque, transformant des outils logiciels abstraits en expériences émotionnelles.

2. Dept & Omoda : un ciblage plus intelligent pour réduire les retours

Le détaillant de mode Omoda était confronté à un taux de retour élevé. Près de 50 % de la croissance de son chiffre d'affaires était en recul. Il s'est tourné vers ses partenaires de l'agence Dept et Google pour relever ce défi.

En travaillant ensemble, ils ont créé un modèle prédictif d'IA à partir des données clients et des commandes dans BigQuery, puis ont intégré les probabilités de retour en temps réel dans leurs campagnes Google Ads. Cela leur a permis de donner la priorité aux annonces qui généraient des commandes plus rentables et moins susceptibles d'être retournées

🎯 L'impact : le modèle d'IA a correctement prédit les retours pour 70 à 75 % des commandes. En conséquence, Omoda a constaté une baisse de 5 % des taux de retour et une augmentation de 14 % de la marge bénéficiaire sur ses revenus générés par Google Ads. ✅ Pourquoi est-ce important pour les agences ? L'IA ne doit pas toujours rechercher les clics. Elle peut optimiser la rentabilité en aidant les clients à trouver leurs meilleurs clients, et pas n'importe lesquels.

3. Ogilvy, Wavemaker et Cadbury : campagne #MyBirthdaySong

Ogilvy et Wavemaker se sont associés à des plateformes technologiques d'IA générative (Gan. ai et Uberduck) pour offrir ce qui semblait être de la magie : un code QR sur les emballages Cadbury qui déclenchait une chanson d'anniversaire personnalisée et entièrement alimentée par l'IA. Les utilisateurs choisissaient un surnom et un style musical, et l'IA générait les paroles, la mélodie et les voix en temps réel.

🎯 L'impact : plus de 20 000 chansons générées dès la première semaine, avec plus de 700 000 interactions utilisateur au total. ✅ Pourquoi est-ce important pour les agences ? L'IA débloque une nouvelle forme d'intimité avec la marque. La personnalisation à ce niveau crée une résonance émotionnelle, favorise le bouche-à-oreille et le partage, un mélange puissant pour renforcer la marque.

Tendances futures de l'IA pour l'exécution des campagnes des agences

👀 Le saviez-vous ? L'utilisation de l'IA dans les fonctions de l'entreprise a bondi : 78 % des organisations déclarent désormais utiliser l'IA dans au moins une fonction, et 71 % affirment utiliser régulièrement l'IA générative. Pourtant, le bilan est mitigé. Moins de 30 % des leaders de l'IA déclarent que leur PDG est satisfait des retours sur investissement de l'IA.

En matière de campagnes IA, les agences sont prêtes à combiner expérimentation rapide et mesures rigoureuses, à consolider le contexte pour éviter la prolifération et à considérer l'IA comme un coéquipier, et non comme un remplaçant.

Examinons les nouvelles tendances :

L'IA agentique/autopilot devient une réalité opérationnelle

Les agences passent d'expériences à invite unique à des systèmes agentic qui planifient et exécutent des travaux en plusieurs étapes (par exemple : brief → test de variantes → suivi → mise à l'échelle). McKinsey et d'autres observateurs considèrent l'IA agentic comme une tendance technologique majeure à surveiller. Cela signifie que les campagnes seront de plus en plus menées avec des « coéquipiers virtuels » qui coordonnent le travail entre les systèmes.

Les piles multimodales et multi-LLM sont gagnantes pour le contexte

Les équipes préféreront les plateformes qui leur permettent de choisir le meilleur modèle pour la tâche à accomplir (contexte long, création rapide ou génération de code) et d'utiliser des entrées vocales ou visuelles, plutôt que de jongler avec des dizaines d'interfaces utilisateur distinctes et de gérer la prolifération de l'IA. Cela favorise la consolidation et une meilleure conservation du contexte dans les briefs, les ressources et les analyses.

Les compétences humaines passeront de la production à l'orchestration et au jugement

À mesure que l'IA s'améliore dans la création de contenu, les spécialistes du marketing humain devront améliorer leurs compétences en matière d'orchestration et d'évaluation. Nous devrons savoir comment briefer la machine, décider quelles idées développer et assembler les éléments générés par l'IA pour créer des campagnes cohérentes.

Le véritable avantage concurrentiel ne réside pas dans la saisie des invites ou des instructions, mais dans la conception du système, l'interprétation des résultats et la garantie de leur conformité avec la marque, la stratégie et l'éthique. En bref, l'IA fera davantage le travail de création, tandis que les humains se chargeront davantage de donner du sens.

Le verdict final ? Les agences qui consolident leurs capacités d'IA dans un environnement de travail contextuel (LLM + historique des ressources + automatisations basées sur l'IA ) seront en mesure d'opérer plus rapidement et éventuellement de facturer des tarifs plus élevés pour une prestation fiable.

De l'engouement à l'habitude : faites de l'IA l'avantage concurrentiel de votre agence

Les signes sont clairs.

En matière d'exécution intelligente des campagnes, votre objectif doit être d'intégrer l'IA dans le flux de travail de manière si naturelle que le client ne remarque pas la technologie, mais uniquement les résultats.

Les agences qui domineront ne seront peut-être pas celles qui disposeront des technologies les plus sophistiquées, mais celles qui seront capables d'orchestrer les personnes, les processus et l'IA comme s'il s'agissait d'une seule équipe bien rodée. Cela signifie moins de silos, moins de tâches fastidieuses et une concentration accrue sur les grandes évolutions créatives qui permettent de gagner et de fidéliser les clients.

C'est exactement là que ClickUp entre en jeu. Il ne s'agit pas simplement d'un module complémentaire d'IA, mais d'une application qui offre tout ce dont vous avez besoin pour le travail et l'IA. Brain MAX vous offre plusieurs LLM en un seul endroit

Talk to Text permet de capturer instantanément des idées

la recherche contextuelle* dans l'ensemble de votre environnement de travail vous fait gagner des heures et

Les agents Autopilot transforment les approbations en actions de manière transparente Avec ClickUp, vous pourrez gérer l'ensemble du cycle de vie de vos campagnes, de la conception à l'optimisation, dans un environnement de travail connecté et intelligent.

Si vous ne retenez qu'une seule chose de ce guide, retenez ceci : commencez modestement, mesurez tout, consolidez votre pile et gardez votre créativité au cœur de votre stratégie. L'avenir arrive à grands pas.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp afin d'avoir le plan d'action nécessaire pour atteindre votre objectif, et non pour vous en éloigner.

Foire aux questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que l'exécution de campagnes IA ?

L'exécution de campagnes IA implique l'utilisation de l'intelligence artificielle pour planifier, créer, déployer et optimiser les campagnes marketing. L'IA automatise les tâches répétitives, améliore le ciblage et accélère la prise de décision tout en laissant la stratégie humaine aux commandes.

2. L'IA peut-elle aider à personnaliser les campagnes à grande échelle ?

Oui. L'IA peut segmenter les audiences, personnaliser les créations et diffuser des messages individuels à des milliers de personnes, tout en garantissant la cohérence de la marque et en mesurant l'efficacité de votre travail.

3. L'IA peut-elle aider à réduire le délai de lancement des campagnes des clients ?

Absolument. En automatisant les briefs, la création d'actifs, les approbations et les flux de travail de déploiement, l'IA peut réduire les échéanciers de lancement de plusieurs semaines à quelques jours, voire quelques heures.

4. L'IA peut-elle remplacer les responsables de campagne ?

Non. L'IA est un assistant puissant, mais les responsables de campagne fournissent une orientation stratégique, de la créativité, une harmonisation avec les clients et un jugement que l'IA ne peut reproduire.