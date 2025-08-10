Modèles gratuits de formulaires d'informations clients pour rationaliser l'intégration

🔎 Le saviez-vous ? 85 % des personnes sont heureuses de partager leurs commentaires après une expérience positive, mais 81 % sont tout aussi susceptibles de le faire lorsque les choses tournent mal. Cela signifie que chaque point de contact est une occasion d'apprendre quelque chose de précieux.

Vous passez encore des heures à fouiller dans vos e-mails ou à jongler avec des feuilles de calcul désordonnées pour trouver le numéro de téléphone d'un client ?

C'est pourquoi un formulaire d'informations client systématique peut rendre l'intégration plus fluide et plus professionnelle. Lorsque vous créez des formulaires personnalisés, ils vous aident à collecter rapidement les informations client et à tout conserver exactement là où vous en avez besoin.

Le petit plus ? Vous aurez l'air beaucoup plus professionnel.

Pour vous aider à standardiser votre processus d'intégration des clients à des fins commerciales, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits de formulaires d'informations clients à utiliser immédiatement ! 🚀

Que sont les modèles de formulaire d'informations client ?

Un modèle de fiche d'informations client est une disposition prête à l'emploi qui vous aide à rassembler toutes les informations spécifiques sur vos clients en un seul endroit. Considérez-le comme un formulaire de référence que vous pouvez réutiliser facilement, afin de ne pas avoir à en créer un nouveau à chaque fois.

Avec ClickUp, vous pouvez enregistrer votre formulaire comme modèle et le réutiliser pour chaque nouveau client, ce qui garantit la cohérence et vous fait gagner du temps.

💡 Astuce pro : Avec ClickUp Brain, vous pouvez instantanément résumer les envois de formulaires clients, étiqueter automatiquement les demandes urgentes et même générer des tâches de suivi, sans aucune vérification manuelle !

🧠 Anecdote : La nécessité de conserver les dossiers clients de manière organisée remonte au XIXe siècle, lorsque les usines et les entreprises en pleine expansion ont commencé à utiliser des fiches d'informations clients pour gérer plus efficacement leurs transactions.

Les modèles de fiche d'informations client comprennent généralement les coordonnées, les détails de l'entreprise et les champs liés aux services. Modifiez tous les détails en fonction de votre flux de travail pour rester organisé et vous assurer de ne manquer aucune information client importante.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'informations client ?

Un bon modèle de formulaire d'informations client doit être pratique et adaptable aux besoins de votre entreprise. Voici ce qui fait un bon formulaire :

Disposition claire et simple : sélectionnez des modèles de formulaires d'informations client faciles à parcourir avec des sections clairement libellées

Champs obligatoires inclus : choisissez un modèle qui recueille toutes les informations nécessaires, telles que les coordonnées et les informations sur l'entreprise

Personnalisable : choisissez des modèles de renseignements sur les clients dans lesquels vous pouvez ajouter ou supprimer des champs en fonction de vos besoins

Facile à mettre à jour : optez pour un modèle de fiche d'informations client qui organise les données afin de faciliter leur recherche et leur modification

Champs réduisant les erreurs : recherchez un modèle de détails client qui comprend des menus déroulants, des cases à cocher et des zones de saisie claires afin de minimiser les erreurs

Intégration transparente : choisissez une solution telle que ClickUp qui vous permet de connecter les envois de formulaires directement à des tâches, des automatisations et votre pipeline CRM

💡 Conseil de pro : Ne laissez pas des dossiers clients désorganisés saboter votre réussite. Au-delà de l'inconvénient, le manque d'organisation engendre des opportunités manquées et des risques potentiels. Investissez dans un système complet de gestion des données clients équipé de processus d'enregistrement et de révision intégrés pour stocker efficacement les informations sur vos clients.

Les 21 meilleurs modèles de formulaires d'informations clients

Découvrez les modèles de fiches d'informations clients prêts à l'emploi proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres plateformes riches en fonctionnalités et entièrement gratuites :

1. Modèle de formulaire d'admission ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez l'intégration des clients grâce au modèle de formulaire d'admission ClickUp

Lorsque vous jonglez entre plusieurs appels clients, la dernière chose dont vous avez besoin est un processus d'intégration incohérent. Le modèle de formulaire d'admission ClickUp vous offre une installation claire et personnalisable, prête à l'emploi. Vous n'avez plus besoin de rassembler les informations des clients à partir d'e-mails éparpillés et pouvez démarrer chaque projet sur des bases solides.

Conçu pour être polyvalent, il vous permet de créer des formulaires pour divers secteurs, que ce soit pour l'intégration d'un nouveau client ou la présélection de candidats. Grâce à ses champs personnalisables et à la création automatisée de tâches, ce modèle de formulaire d'admission transforme instantanément les données brutes en flux de travail exploitables, garantissant ainsi qu'aucun détail important ne soit oublié.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez les formulaires d'admission en fonction des différents types de clients ou de projets

Saisissez les informations clés grâce à huit champs personnalisés prédéfinis, tels que le budget et le mode de contact préféré

Suivez les réponses et le statut en temps réel à l'aide d'affichages dynamiques

Conservez sans effort une base de données structurée des envois de vos clients

Déclenchez des automatisations pour les suivis, les rappels ou les demandes de documents en fonction des réponses au formulaire

Idéal pour : Les professionnels, les fournisseurs de services et les chefs de projet qui souhaitent disposer d'un moyen plus personnalisable de gérer l'accueil des clients sans partir de zéro.

2. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez toutes les inscriptions des clients grâce au modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Il n'est pas nécessaire que la procédure d'inscription soit compliquée. Le modèle de formulaire d'inscription ClickUp est un modèle convivial qui facilite la collecte et la gestion des informations importantes sur les membres.

Les formulaires ClickUp peuvent être intégrés à votre site web ou partagés via un lien, et chaque inscription est automatiquement suivie sous forme de tâche ou d'enregistrement dans votre environnement de travail.

Il rationalise le processus d'inscription aux programmes généraux, aux adhésions ou aux inscriptions internes, et réduit les erreurs manuelles. Contrairement aux modèles spécifiques à un évènement, celui-ci offre une plus grande flexibilité pour les besoins d'inscription continus ou récurrents.

Des vues personnalisées vous guident à travers toutes les étapes, y compris le suivi des listes et l'envoi des formulaires. De plus, l'intégration transparente dans les flux de travail des projets vous permet d'assigner automatiquement des actions de suivi, aidant ainsi les équipes à rester organisées à mesure que les inscriptions affluent.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des champs prédéfinis pour les noms, les coordonnées, le statut de paiement et les préférences relatives aux évènements afin de collecter les informations dans un emplacement centralisé

Automatisez les e-mails de confirmation ou les tâches d'intégration pour minimiser les oublis

Organisez les inscrits par catégorie, statut de paiement ou préférence de session

Suivez les tendances d'inscription grâce à des tableaux de bord personnalisables

Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les coordinateurs de programmes et les équipes qui souhaitent gérer les inscriptions en direct ou virtuelles sans complexité.

3. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement votre communauté grâce au modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Conçu pour les clubs, les salles de sport, les programmes de fidélité et les associations, le modèle de formulaire d'adhésion ClickUp facilite l'intégration des nouveaux membres. Il rassemble les coordonnées, les préférences en matière de niveau d'adhésion, les détails de paiement et les formulaires de consentement dans un format professionnel.

Grâce à ce modèle, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau formulaire à chaque nouvelle inscription. Grâce à l'automatisation intégrée, classez les membres par catégorie, définissez des rappels de renouvellement ou attribuez des tâches d'intégration directement dans ClickUp.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez les formulaires d'adhésion avec des options à plusieurs niveaux et des modules complémentaires pour une meilleure communication

Intégrez-les à des pipelines CRM pour renforcer l'engagement des membres

Suivez la progression des demandes grâce à des statuts personnalisés tels que « En cours d'examen » et « Approuvé »

Stockez en toute sécurité les informations essentielles des membres grâce à une intégration simple dans une base de données

Idéal pour : les organisations et les entreprises proposant des services par abonnement ou sur adhésion.

4. Modèle de formulaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez les premières étapes avec un client grâce au modèle de formulaire ClickUp

Vous arrive-t-il de fouiller dans vos e-mails pour essayer de vous souvenir des informations qu'un client vous a communiquées la semaine dernière ? Ou pire encore, de vous rendre compte que vous avez oublié de lui demander quelque chose d'important ? Le modèle de formulaire ClickUp résout ce problème en vous offrant une page vierge sur laquelle vous pouvez créer tous les formulaires dont vous avez besoin : commentaires des clients, admissions, demandes de service ou sondages internes. Le modèle offre une flexibilité totale en termes de types de champs, de conception et d'automatisation. Il est idéal si vous souhaitez contrôler entièrement la structure et les champs plutôt que d'utiliser un modèle prédéfini.

ClickUp Forms prend en charge la logique conditionnelle, ce qui vous permet d'afficher ou de masquer des champs en fonction des réponses précédentes, rendant ainsi vos formulaires plus intelligents et plus pertinents pour chaque client.

Le modèle offre une flexibilité totale en matière de types de champs, de conception et d'automatisation. La création instantanée de tâches basée sur l'envoi de formulaires améliore l'efficacité du flux de travail et permet aux équipes de rester alignées sur les demandes ou les données entrantes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Capturez les données et convertissez les envois en tâches exploitables

Utilisez la logique conditionnelle pour rationaliser les différents parcours des formulaires

Collaborez avec votre équipe grâce à des commentaires, des rappels et des mises à jour de statut

Suivez les réponses aux formulaires à l'aide de différentes vues, telles que Liste ou Formulaire

Idéal pour : les équipes qui ont besoin de formulaires entièrement personnalisables et polyvalents pour rationaliser la collecte de données et les actions.

5. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez rapidement des informations grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Le modèle de formulaire de commentaires des clients ClickUp est conçu pour recueillir des informations structurées auprès des clients, des membres de l'équipe ou des participants à un évènement. Il vous aide à concevoir des formulaires de commentaires qui seront remplis et organise tout de manière claire afin que vous n'ayez pas à fouiller dans des réponses vagues ou des notes éparpillées.

Avec ClickUp, les commentaires sont automatiquement acheminés vers la bonne équipe ou le bon projet, et vous pouvez utiliser ClickUp Brain (IA) pour résumer et analyser les tendances des réponses.

Le modèle comprend des champs pour les évaluations, les commentaires ouverts et les suggestions d'amélioration. Les commentaires recueillis sont directement intégrés dans un environnement de travail centralisé, ce qui facilite l'analyse des tendances et la hiérarchisation des améliorations.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Hiérarchisez les éléments d'action basés sur les commentaires dans les flux de travail

Créez des affichages personnalisés pour analyser les indicateurs de satisfaction et le sentiment des clients

Créez des sondages personnalisés à l'aide de sept champs personnalisés prêts à l'emploi

Identifiez facilement les tendances grâce à des évaluations structurées et des suggestions

Idéal pour : les équipes produit, les fournisseurs, prestataires de services ou les start-ups en phase de démarrage qui recherchent un moyen simple de recueillir les avis des clients sans réinventer la roue.

Voici ce que Matus Mosney, responsable du développement matériel chez Panza Robotics, a à dire à propos de ClickUp :

ClickUp nous a permis de décomposer un développement complexe en une liste de tâches plus facile à gérer. L'interface est personnalisable et facile à utiliser, ce qui permet de mettre à jour, de modifier ou d'installer rapidement de nouvelles tâches en fonction des commentaires.

ClickUp nous a permis de décomposer un développement complexe en une liste de tâches plus facile à gérer. L'interface est personnalisable et facile à utiliser, ce qui permet de mettre à jour, de modifier ou d'installer rapidement de nouvelles tâches en fonction des commentaires.

6. Modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez les inscriptions grâce au modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp

Imaginons que vous organisiez un évènement important, tel qu'un atelier d'entreprise, un webinaire virtuel ou le lancement d'un produit à grande échelle. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est de vous retrouver avec des formulaires d'inscription compliqués ou des e-mails confus. Le modèle de formulaire d'inscription à un évènement ClickUp vous simplifie la vie en vous permettant de recueillir à l'avance toutes les informations essentielles, sans aucun tracas.

Les formulaires d'évènement ClickUp peuvent déclencher des rappels automatiques, attribuer des tâches pour la préparation de l'évènement et segmenter les participants pour des sessions en petits groupes, le tout à partir d'un seul envoi.

Gérez les inscriptions aux conférences, ateliers, sessions de formation et évènements de réseautage. Le modèle permet également de saisir les coordonnées des participants, leurs préférences en matière de session, leurs restrictions alimentaires et le statut de leur paiement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez rapidement des formulaires d'inscription à des évènements personnalisés qui capturent toutes les informations essentielles

Assurez-vous que les tâches post-inscription, telles que les confirmations, les rappels et l'allocation des ressources, se déroulent automatiquement grâce à des flux de travail intégrés

Segmentez les participants pour les sessions en petits groupes ou les besoins particuliers

Suivez la capacité des évènements et la gestion des listes d'attente en temps réel

Idéal pour : Les organisateurs d'évènements, les équipes marketing et les community managers qui doivent gérer les inscriptions à divers évènements.

📮 ClickUp Insight : 74 % des employés utilisent au moins deux outils pour trouver les informations nécessaires, passant sans cesse des e-mails aux discussions, aux notes, aux outils de gestion de projet et à la documentation. Ces changements constants de contexte font perdre du temps et ralentissent la productivité. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe toutes vos tâches (e-mails, discussions, documents, tâches et notes) dans un seul environnement de travail consultable, afin que tout soit exactement là où vous en avez besoin.

Obtenir un modèle gratuit Collectez facilement des prospects à l'aide du modèle de formulaire de contact ClickUp

Le modèle de formulaire de contact ClickUp est un outil fondamental pour saisir les demandes entrantes provenant de votre site web, de votre application ou de vos campagnes marketing. Il recueille des informations de base telles que le nom, l'e-mail, le message et la raison de la prise de contact.

Vous pouvez utiliser ce modèle de plusieurs façons, par exemple pour collecter des informations sur les clients, recueillir leurs commentaires ou traiter les demandes de service. Utilisez-le pour les demandes générales, les campagnes marketing ou les tickets d'assistance où la simplicité est importante. Pour obtenir l'historique détaillé des clients et des champs liés au CRM, essayez plutôt le modèle de formulaire de contact client. Chaque envoi peut déclencher automatiquement des flux de travail CRM, l'attribution de tâches ou des séquences de maturation des prospects.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Acheminez automatiquement les envois de formulaires aux membres de l'équipe appropriés

Surveillez facilement le volume de prospects et les tendances en matière d'intérêt des clients

Centralisez toutes les demandes des clients dans un hub organisé au sein de ClickUp

Attribuez instantanément des tâches de suivi afin qu'aucun message ne soit oublié

Idéal pour : les équipes de service client ou les petites entreprises qui recherchent un moyen simple et convivial de gérer les demandes de contact et les commentaires entrants.

🎥 Découvrez comment les tableaux blancs ClickUp améliorent la collaboration avec vos clients. Du brainstorming à l'exécution, découvrez comment impressionner vos clients à chaque fois :

Obtenir un modèle gratuit Communiquez avec vos clients de manière organisée grâce au modèle de formulaire de contact client ClickUp

Rester en contact avec vos clients ne doit pas nécessairement être compliqué. Le modèle de formulaire de contact client ClickUp vous permet d'entendre plus facilement les personnes qui comptent le plus lorsque elles souhaitent partager leurs commentaires, poser une question rapide ou signaler un problème.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez analyser les tendances dans les commentaires des clients et même générer automatiquement des résumés ou des éléments d'action.

Ce modèle améliore le formulaire de contact standard en ajoutant des champs adaptés au service client ou au suivi commercial, tels que le niveau d'urgence, l'intérêt pour un produit ou un service et les méthodes de communication préférées. Il aide les équipes commerciales et de service à trier plus rapidement les demandes et à y répondre en tenant mieux compte du contexte, ce qui améliore la satisfaction client et la conversion des prospects.

Contrairement au formulaire de contact de base, ce modèle est conçu pour les clients existants ou à fort potentiel, aidant les équipes à hiérarchiser les réponses en fonction de l'urgence, de l'intérêt pour le produit ou de l'historique des relations.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Saisissez des informations détaillées sur vos clients pour un suivi personnalisé

Suivez les interactions avec les clients au fil du temps et liez facilement les contacts aux pipelines CRM

Exploitez ClickUp Brain pour analyser les tendances dans les commentaires sans lever le petit doigt

Ajoutez votre image de marque, comme votre logo, vos couleurs ou même une courte vidéo de présentation, à l'aide de ClickUp Docs

Idéal pour : les équipes du service client et des équipes commerciales qui optimisent leurs processus de gestion des demandes.

9. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez sans effort les demandes entrantes grâce au modèle de formulaire de demande ClickUp

Le modèle de formulaire de demande ClickUp aide les équipes à traiter efficacement les demandes de service, de maintenance, de ressources ou de produits. Il fournit des champs structurés pour le type de demande, la priorité, la description et les approbations nécessaires.

Collectez les tickets d'assistance informatique, les demandes de contenu ou de conception, les checklists d'intégration ou les besoins en équipement, tout ce que votre équipe reçoit régulièrement. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des informations de contact, mais aussi de capturer et d'acheminer automatiquement les demandes de service, d'assistance informatique ou de ressources vers la bonne équipe.

De plus, les automatisations ClickUp acheminent les tâches vers les bons services tout en veillant à ce que rien ne soit oublié.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Standardisez l'envoi des demandes internes et externes

Classez par ordre de priorité et attribuez automatiquement les demandes entrantes

Surveillez les flux de travail d'approbation et les échéanciers de traitement des demandes

Suivez la progression des demandes grâce à des vues personnalisées telles que Statut de la demande, Liste des utilisateurs ou Nouvelles demandes

Idéal pour : les équipes opérationnelles, informatiques ou chargées des installations qui gèrent les demandes de service ou d'assistance entrantes.

💡 Conseil de pro : les équipes RH devraient utiliser des systèmes de suivi des candidats (ATS) pour intégrer facilement les talents, filtrer les meilleurs candidats et simplifier le processus de recrutement.

10. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos contacts, suivez vos pipelines et automatisez vos suivis, le tout à partir du modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM ClickUp est un environnement de travail prêt à l'emploi conçu pour aider les équipes à gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, de la génération de prospects au suivi après-vente. Il intègre les envois de formulaires dans les pipelines CRM, créant ainsi un parcours fluide de la demande à la clôture.

Au lieu de disperser les informations sur les clients dans différents outils et e-mails, ce modèle centralise tous vos contacts, transactions, tâches et interactions dans un seul endroit organisé. De plus, les champs personnalisables, les déclencheurs d'automatisation et les outils de rapports facilitent l'adaptation du CRM à tout modèle d'entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez facilement les étapes du cycle de vie des clients, la taille des transactions et les étapes suivantes

Utilisez des dossiers prêts à l'emploi avec des affichages et des champs prédéfinis pour commencer immédiatement

Configurez des déclencheurs pour les suivis ou les étapes suivantes sans travail manuel

Organisez vos tâches quotidiennes en fonction de l'étape du processus commercial, de la taille de la transaction ou de l'urgence (hiérarchisation des tâches)

Idéal pour : les équipes commerciales et marketing qui gèrent les relations clients à chaque étape du tunnel de conversion.

11. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients

Obtenir un modèle gratuit Offrez une expérience d'intégration client professionnelle grâce au modèle d'intégration client ClickUp

Un processus d'intégration solide donne le ton à l'ensemble de votre relation client. Le modèle d'intégration client ClickUp vous aide à créer une expérience fluide et cohérente lorsque vous accueillez un nouveau client ou que vous faites passer un client existant à un nouveau service.

Ce modèle comprend des étapes et des modèles de tâches intégrés pour aider votre équipe à rester organisée et à suivre efficacement la progression de l'intégration. Il automatise des étapes telles que l'envoi d'e-mails de bienvenue, la création de tutoriels sur les produits, la planification de réunions d'installation et le suivi des jalons afin d'accélérer la création de valeur et d'approfondir les relations avec les clients dès le premier jour.

🔎 Le saviez-vous ? Près de 63 % des clients affirment que l'expérience d'intégration influence fortement leur décision de s'abonner à un service ou d'achever un achat.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez facilement le modèle en fonction de votre secteur d'activité, de vos services ou de vos types de clients

Tenez toute votre équipe informée grâce à des échéanciers visuels et des mises à jour en temps réel

Analysez les goulots d'étranglement liés à l'intégration grâce à des tableaux de bord en temps réel

Utilisez des formulaires ou des commentaires sur les tâches pour recueillir des informations pendant et après l'intégration

Idéal pour : les équipes chargées de la réussite et du service à la clientèle qui souhaitent rationaliser et améliorer l'expérience d'intégration.

12. Modèle de sondage sur la satisfaction client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez l'opinion des clients au fil du temps à l'aide de rapports visuels dans le modèle de sondage sur la satisfaction client ClickUp

La satisfaction client est indispensable à toute entreprise qui souhaite se développer. Le modèle de sondage sur la satisfaction client de ClickUp vous permet de mesurer facilement la satisfaction de vos clients après la prestation d'un service ou l'achèvement d'un projet.

Il recueille les évaluations, les commentaires ouverts et les suggestions d'amélioration dans un format systématique. Ce modèle se distingue par son design visuellement saisissant et ses fonctionnalités interactives amusantes, telles que les évaluations par étoiles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Saisissez les indicateurs de satisfaction client à différents points de contact

Déclenchez automatiquement des flux de travail d'escalade en cas de commentaires négatifs

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les indicateurs clés tels que les scores de satisfaction et les tendances

Repérez les tendances dans les commentaires et suivez l'opinion des clients au fil du temps grâce à l'automatisation ClickUp

*idéal pour : les équipes chargées de la réussite client, les chefs de produit, les responsables de l'assistance et les entreprises qui souhaitent améliorer l'expérience client à partir des commentaires directs.

🧠 Anecdote : La première plainte client enregistrée remonte à 1750 avant J.-C. Elle était inscrite sur une tablette d'argile et exprimait le mécontentement du client quant à la qualité des biens et services reçus.

💡 Conseil de pro : Les automatisations ClickUp peuvent attribuer des tâches, envoyer des notifications ou mettre à jour les statuts automatiquement lorsqu'un nouveau formulaire est soumis, ce qui rend l'intégration mains libres et sans erreur.

13. Modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez plus facilement les commentaires sur les produits en temps réel grâce au modèle de sondage sur les produits ClickUp

Si vous êtes une entreprise de produits, le modèle de sondage sur les commentaires relatifs aux produits ClickUp vous permet de recueillir facilement des informations utiles sur vos clients, qui peuvent être utilisées pour améliorer les fonctionnalités, résoudre les problèmes et améliorer l'expérience utilisateur globale.

Les champs personnalisables et les analyses intégrées de ce modèle vous aident à transformer rapidement les commentaires en actions. Il est efficace, facile à utiliser et conçu pour permettre à votre équipe produit de se concentrer sur l'amélioration continue et la satisfaction client.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez les avis des utilisateurs sur les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et les demandes de fonctionnalités

Hiérarchisez les mises à jour futures en fonction des besoins et des préférences directs des clients

Traduisez rapidement les commentaires en actions concrètes en intégrant les réponses aux sondages à la création de tâches

Hiérarchisez les éléments de la feuille de route en fonction des informations réelles sur les clients et analysez les thèmes communs

Idéal pour : les chefs de produit et les équipes de développement axés sur l'innovation orientée client.

14. Modèle ClickUp pour la gestion des patients

Obtenir un modèle gratuit Restez au fait des soins prodigués à vos patients grâce au modèle de gestion des patients ClickUp

Le modèle de gestion des patients ClickUp change la donne pour les fournisseurs, prestataires et établissements de soins de santé. Ce modèle aide les cabinets à suivre les dossiers des patients, les rendez-vous, les communications et les suivis.

De plus, les structures conformes à la loi HIPAA garantissent un traitement approprié des informations sensibles. Utilisez des vues intégrées pour le suivi des patients, des formulaires personnalisables pour l'admission et un espace central pour gérer les antécédents médicaux et les forfaits

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez systématiquement les profils des patients, les forfaits et les suivis

Attribuez des tâches pour les rendez-vous, les prises de contact ou les rappels de prise de médicaments

Suivez les communications et l'historique des patients dans un espace sécurisé

Accédez à la vue Liste pour le suivi des documents médicaux (radiographies, électrocardiogrammes, rapports de laboratoire)

Idéal pour : les fournisseurs, prestataires, cliniques, hôpitaux, centres de bien-être et équipes administratives à la recherche d'une solution numérique pour gérer les dossiers des patients.

🎥 Découvrez rapidement comment ClickUp améliore votre productivité au travail :

15. Modèle ClickUp pour l'agence/la découverte du client

Obtenir un modèle gratuit Mappez systématiquement les objectifs et les livrables des clients grâce au modèle ClickUp Agency/Client Discovery

Le modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp permet de saisir les exigences, les objectifs, les attentes et les échéanciers essentiels du projet dès le début d'une nouvelle mission. Il garantit une compréhension mutuelle entre les clients et les fournisseurs de services avant le début du travail.

Utilisez ce modèle pour recueillir tout ce dont vous avez besoin : objectifs du client, publics cibles, livrables, échéanciers, etc. Il simplifie même la définition de la portée et la planification du projet en alignant les deux parties dès le début.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Recueillez clairement les objectifs, les défis et les attentes des clients

Identifiez les risques ou les lacunes d'un projet avant son lancement

Créez une source unique de vérité pour la définition de la portée des projets

Intégrez les informations découvertes dans les flux de travail de planification de projet

Idéal pour : les agences de création, les consultants indépendants, les équipes marketing et tous ceux qui lancent des projets avec des clients et veulent bien faire les choses dès le départ.

16. Modèle ClickUp pour la gestion des clients juridiques

Obtenir un modèle gratuit Gérez chaque étape de votre flux de travail juridique grâce au modèle ClickUp de gestion des clients juridiques

Le modèle ClickUp pour la gestion des clients juridiques est un modèle spécialement conçu pour les professionnels du droit qui ont besoin de plus de clarté et de contrôle que les feuilles de calcul classiques. Il vous offre un espace centralisé pour gérer sans stress chaque client, chaque détail de dossier, chaque échéance et chaque document.

Le modèle vous permet d'organiser et de faire avancer l'ensemble de vos dossiers. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour garder le contrôle sur vos dossiers et tenir vos clients informés. Il aide également les cabinets d'avocats à gérer efficacement les formulaires d'admission, les documents de divulgation et les notes relatives aux dossiers.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Conservez des dossiers organisés pour les dossiers clients, les documents et les échéances

Automatisez les rappels de tâches pour les dates d'audience, les dépôts et les réunions

Assurez la conformité avec les normes de confidentialité des clients

Envoyez des mises à jour et restez en contact avec vos clients grâce à l'intégration des e-mails

Idéal pour : Cabinets d'avocats, avocats indépendants et équipes juridiques internes qui gèrent les relations avec les clients et les dossiers en cours.

17. Modèle de formulaire d'informations client par Template. Net

Ce formulaire d'informations client simple mais efficace de Template.Net couvre tous les champs de contact essentiels dont vous avez besoin pour rester en contact avec vos clients. Il vous aide également à suivre comment les clients vous trouvent, à identifier les canaux marketing qui génèrent le plus de prospects et à miser davantage sur ce qui fonctionne.

Il offre également une disposition imprimable et modifiable pour recueillir les informations de base sur les clients, telles que les noms, adresses, numéros de téléphone et préférences de service.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Téléchargez-les dans plusieurs formats (Word, PDF, Google Docs) pour plus de flexibilité

À utiliser pour l'installation de comptes, la facturation ou les évaluations initiales des services

Proposez plusieurs préférences de contact pour améliorer les taux de réponse

Incluez le suivi des sources de référence et un espace pour des notes supplémentaires

Idéal pour : Les petites entreprises, les freelancers ou toute personne ayant besoin d'un moyen rapide et organisé de collecter et de stocker les informations clients.

18. Modèle de fiche d'informations client par Template. Net

Le modèle de fiche d'informations client de Template.Net est une autre alternative solide au formulaire standard d'informations client.

Ce modèle convivial permet de saisir des informations détaillées sur les clients pour les relations continues, notamment leurs coordonnées, l'historique des services, leurs préférences et des notes. Il prend en charge les mises à jour faciles au fil du temps, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui ont besoin d'enregistrer les interactions continues avec leurs clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les dossiers clients à l'aide de champs détaillés sur leur parcours

Personnalisez les formulaires pour les types de clients B2B ou B2C

Incluez les préférences de paiement et les informations de facturation

Couvrez les attentes en matière de service, les échéanciers et les demandes spéciales

Idéal pour : les agences, les cabinets de conseil et les entreprises qui gèrent des engagements récurrents avec leurs clients.

19. Modèle de fiche d'informations patient par Template. Net

Conçu pour les cabinets médicaux, dentaires et de bien-être, le modèle de fiche d'informations patient de Template.Net est un outil efficace pour recueillir des informations démographiques détaillées sur les patients, leurs informations d'assurance, leurs contacts d'urgence et leurs antécédents médicaux.

C'est un excellent choix pour les cliniques qui recherchent une option gratuite et imprimable pour une intégration rapide et sans tracas des patients et une tenue précise des dossiers.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des champs standard pour rationaliser les protocoles d'assurance et d'urgence

Optimisez les flux de travail d'admission et l'assistance en matière de documentation de conformité

Découvrez les détails relatifs à l'assurance et les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence

Accédez aux champs de consentement et de signature pour la conformité juridique et médicale

Idéal pour : les cliniques, les praticiens indépendants et les petits établissements de santé qui ont besoin d'un moyen simple et imprimable de recueillir rapidement les informations sur leurs patients.

20. Modèle de fiche d'informations client pour cabinet d'avocats par Template. Net

Le modèle de fiche d'informations client pour cabinet d'avocats de Template.Net est conçu pour recueillir des profils clients détaillés pour les cabinets juridiques. Il comprend des sections pour le type de dossier, l'historique des contacts, les contrats de services juridiques et les conflits d'intérêts.

Outil essentiel pour maintenir la conformité, assurer le suivi des conflits d'intérêts et gérer les relations avec les clients, il est idéal pour l'intégration des clients et la documentation de leurs préoccupations juridiques.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des espaces entièrement modifiables pour votre logo et votre image de marque

Incluez des notes d'accueil, des vérifications de conflits et les détails relatifs aux honoraires

Organisez les informations spécifiques à chaque dossier dans des fiches structurées

Intégrez une section dédiée aux résumés des problèmes juridiques

Idéal pour : cabinets juridiques et praticiens indépendants, formalisation de l'accueil des clients et gestion des dossiers.

21. Modèle de fiche d'informations client immobilier par Template. Net

Le modèle de fiche d'informations client immobilier de Template.Net aide les agents immobiliers à recueillir les données essentielles sur leurs clients pour la recherche de biens, les besoins de financement et l'historique des transactions. Il comprend des champs pour le budget, les préférences, les types de biens et le statut de pré-approbation du prêt.

Le modèle permet de saisir les besoins des clients et de recueillir des informations sur leur budget et leurs préférences en matière de propriété. Cela permet d'affiner l'ensemble du processus d'achat immobilier pour les agents immobiliers et leurs clients, de la demande à la conclusion de la vente.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez les profils des acheteurs ou des vendeurs dans des champs dédiés aux préférences immobilières

Améliorez le service à la clientèle tout en assurant une meilleure gestion des transactions et des clôtures plus rapides

Documentez les recherches de propriétés, les visites et les commentaires des clients

Créez un pipeline fluide, de l'admission à la transaction

Idéal pour : Agents immobiliers, courtiers et consultants immobiliers qui recherchent un modèle prêt à l'emploi pour l'intégration des clients et la mise en relation avec des biens immobiliers.

Mettez fin à vos problèmes de flux de travail avec ClickUp

Quel que soit votre secteur d'activité, disposer d'un système d'informations clients adapté peut vous faire gagner du temps, réduire les erreurs et améliorer la satisfaction de vos clients.

Les modèles que nous avons présentés constituent un bon point de départ, mais si vous souhaitez améliorer la collecte d'informations sur vos clients, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est la solution ultime. Les formulaires, les automatisations et l'IA (ClickUp Brain) de ClickUp fonctionnent ensemble pour rationaliser la collecte, automatiser les suivis et organiser votre base de données clients, le tout en un seul endroit.

Pour encore plus de flexibilité, ClickUp propose des intégrations avec des outils CRM, e-mail et d'analyse populaires, afin que les données de vos clients circulent là où vous en avez besoin. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez la manière dont vous recueillez les informations sur vos clients ! 🚀