Modèles gratuits de forfaits marketing d'évènements pour organiser des évènements de réussite

Vous avez réservé le lieu, trouvé les intervenants et réglé les détails logistiques, mais presque personne ne se présente. Cela vous semble familier ? De nombreux évènements de qualité échouent non pas à cause d'une mauvaise planification, mais à cause d'un marketing insuffisant.

Les grands évènements ne se produisent pas par hasard. Ils font l'objet d'un marketing précis. C'est là qu'un modèle complet de forfait marketing d'évènement peut vous sauver la mise.

Ce modèle vous aide à mapper précisément comment promouvoir votre évènement, atteindre la cible appropriée et créer le buzz à l'avance.

Découvrons les meilleurs modèles de forfait marketing évènementiel qui correspondent à vos efforts en matière de marketing évènementiel.

🔍 Le saviez-vous ? 75 % des spécialistes du marketing d'évènement préfèrent les plateformes de réseaux sociaux pour la promotion d'évènement.

*que sont les modèles de forfait marketing évènementiel ?

Un modèle de plan marketing évènementiel offre une approche ciblée pour planifier, exécuter et évaluer les efforts de promotion autour d'un évènement. Il sert de guide étape par étape qui décrit toutes les tâches nécessaires, les échéanciers promotionnels, les ressources et les messages clés requis pour faire connaître l'évènement.

Voici ce qu'un bon modèle de forfait d'évènement marketing doit inclure :

*objectifs de l'évènement : listez les objets que vous souhaitez atteindre avec cet évènement

détails sur le public cible* : indiquez qui vous ciblez en fonction de la géographie, des préférences, etc

Canaux marketing : mentionnez les canaux à utiliser, tels que les e-mails, les réseaux sociaux, etc., pour capter l'attention

Calendrier de contenu : définissez les délais et les détails clés des tâches et des activités liées à l'évènement

Budget et allocation des ressources : incluez le budget alloué à chaque tâche et évènement, ainsi que le détail des dépenses

Détails spécifiques à l'évènement : ajoutez le lien d'inscription à l'évènement, les annonces des intervenants, les horaires des interviews des intervenants et d'autres détails afin de susciter l'enthousiasme pour l'évènement

🎥 Regarder : Comment forfaiter de grands évènements dans ClickUp

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de plan marketing évènementiel ?

Tous les modèles de forfait marketing évènementiel ne se valent pas. Un bon modèle vous offre une structure, vous fait gagner du temps et vous permet de rester concentré sur votre stratégie du début à la fin.

Pour trouver le modèle qui vous convient, assurez-vous qu'il coche les cases à cocher suivantes :

Clarté : recherchez un modèle clair et simple qui vous permette d'ajouter des objets spécifiques et mesurables, des prospects qualifiés, des anciens participants à recibler et des informations issues d'études de marché

Public cible : utilisez un modèle qui vous aide à cibler un public plus large en fonction de ses caractéristiques démographiques et de ses motivations pour participer

canaux marketing : *Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour liste les canaux marketing appropriés que vous utiliserez : e-mails, réseaux sociaux, relations publiques, publicité payante, etc

échéanciers* : choisissez un format qui divise le cycle de vie de l'évènement en phases, avec des tâches avant, pendant et après l'évènement, et des délais pour chaque activité

Suivi budgétaire : optez pour un modèle comportant des colonnes budgétaires afin de classer les dépenses par canal, fournisseur ou activité

Rôles spécifiques : choisissez un modèle qui vous permet d'attribuer des responsabilités à votre équipe afin d'éviter les chevauchements et la confusion

🔍 Le saviez-vous ? 19 % des spécialistes du marketing d'évènement n'ont pas les données adéquates, et 18 % n'ont pas les outils efficaces pour suivre leur réussite.

Meilleurs modèles de forfait marketing évènementiel

Planifier un évènement n'est que la moitié du chemin : le véritable défi consiste à inciter les gens à y participer. C'est là que les modèles de plan marketing évènementiel entrent en jeu.

Ces modèles vous fournissent une feuille de route prête à l'emploi pour promouvoir votre évènement, atteindre votre cible et obtenir des résultats concrets.

Voici une liste des meilleurs modèles à découvrir :

1. Modèle de plan marketing évènementiel ClickUp

La gestion d'évènements, qu'ils soient physiques ou virtuels, nécessite une planification détaillée et un suivi minutieux de chaque élément. Le modèle de plan marketing évènementiel ClickUp vous aide à créer un flux de travail avec des tâches classées par catégorie selon les étapes clés : planification, mise en œuvre et évaluation.

La vue chronologique de l'évènement crée un parcours guidé. De plus, la vue calendrier mappe chaque tâche à sa date d'échéance respective pour une meilleure visibilité et une meilleure responsabilisation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des champs personnalisés, tels que le responsable, les évaluations, les factures, les créances, etc., pour plus de transparence

Suivez le budget marketing évènementiel en comparant les dépenses estimées et réelles

Joignez des documents et des notes pour conserver un contexte achevé et recueillir des commentaires

🔑 Idéal pour : Les responsables d'évènements, les équipes marketing et les coordinateurs qui ont besoin d'un modèle structuré pour planifier, exécuter et évaluer efficacement les événements marketing.

💡 Bonus : améliorez votre marketing d'évènement grâce à une assistance IA intelligente : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, des modèles de marketing d'évènement, des plans de campagne et des ressources promotionnelles

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter les détails de l'évènement ou gérer votre flux de travail marketing à l'aide de votre voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti de modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique d'entreprise qui apporte un contexte de travail et des informations pertinentes à votre processus de marketing évènementiel Essayez ClickUp Brain MAX, l'IA professionnelle la plus achevée qui transforme le marketing évènementiel en prenant en charge 100 % de votre travail. Éliminez la surcharge d'outils, utilisez votre voix pour créer et mettre à jour des modèles marketing, attribuer des tâches de campagne et rationaliser l'ensemble de votre processus de planification d'événements, le tout en un seul endroit. Notez vos idées où que vous soyez, partagez des instructions avec vos fournisseurs et terminez vos tâches quatre fois plus vite grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX

2. Modèle de marketing d'évènement ClickUp

Visualisez votre forfait marketing évènementiel grâce au modèle ClickUp Event Marketing Template. Il classe les tâches par type d'évènement, tels que les séminaires, les événements de réseautage et les conférences, ce qui facilite la gestion et le suivi de chacune d'entre elles.

Il vous aide à ajouter des détails tels que le lieu, le budget, la date et le type d'évènement pour obtenir un aperçu complet de tous les évènements à venir. Grâce aux dépendances entre les tâches, le modèle vous permet de définir un processus de planification marketing clair.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Conservez les comptes rendus de réunion dans un dossier dédié pour pouvoir les consulter facilement

Créez des briefs détaillés sur les évènements afin que votre équipe dispose de toutes les informations clés

Vérifiez les emplacements et les tâches liés aux évènements d'entreprise grâce à une vue Plan personnalisée

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les équipes marketing et les coordinateurs qui gèrent plusieurs évènements avec des objectifs, des échéanciers et une logistique spécifiques.

3. Modèle de planification d'évènements ClickUp

Le modèle de planification d'événements ClickUp vous aide à créer un flux de travail personnalisé pour les opérations de planification d'événements. Grâce à des listes distinctes pour les activités liées à l'évènement, les préparatifs préalables, les installations et la facturation, tout reste rationalisé et facile à gérer.

Par exemple, l'espace dédié au budget vous aide à classer les évènements en fonction de leur statut financier : dépassement budgétaire, sous-budget ou suivi. De plus, l'onglet « Priorité » liste les tâches par ordre d'urgence, afin que vous sachiez ce qui doit être traité en premier.

Le meilleur dans tout ça ? Le logiciel de gestion d'évènements ClickUp vous aide à collaborer avec vos clients, à suivre vos budgets et à aligner vos objectifs d'évènement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez automatiquement la progression grâce à la barre de suivi visuelle

Conservez les coordonnées des sponsors et des fournisseurs au même endroit à l'aide de documents

Calculez automatiquement les totaux, les moyennes, les intervalles et bien plus encore pour assurer la maintenance de l'exactitude de votre budget

🔑 Idéal pour : les coordinateurs d'évènements, les équipes opérationnelles et les chefs de projet qui ont besoin d'une approche structurée pour le suivi des budgets, des tâches et des détails des fournisseurs à chaque étape d'un évènement.

4. Modèle ClickUp pour la planification d'un évènement unique

Le modèle de planification d'évènement ClickUp Singular vous aide à gérer chaque détail de vos évènements individuels. Il comprend des listes dédiées aux fournisseurs, aux invités, à la planification générale et au budget, afin que vous puissiez gérer plusieurs flux de travail de manière transparente dans un seul et même espace.

Vous pouvez définir des dépendances entre les tâches et classer les éléments comme essentiels ou facultatifs afin de respecter le périmètre et le budget. De plus, l'onglet Activité vous aide à regrouper toutes les tâches liées à l'évènement en un seul endroit, classées par étiquettes de priorité, documents et mises à jour pertinentes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un formulaire RSVP pour recueillir les coordonnées des participants potentiels et conservez-les dans une liste séparée

Maintenance d'une liste budgétaire détaillée avec des informations telles que les coûts, le site web, les factures, les notes et le type

Créez un échéancier clair pour le suivi de toutes les tâches liées à l'évènement, du début à la fin

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les organisateurs indépendants et les petites équipes chargées d'évènements ponctuels qui nécessitent précision, suivi détaillé et coordination efficace.

5. Modèle de budget pour la planification d'évènements ClickUp

Vous avez du mal à maintenir le suivi du budget de votre évènement ? Le modèle de budget pour la planification d'évènements ClickUp vous offre la visibilité dont vous avez besoin pour gérer chaque dollar avec précision.

Le modèle sépare les tâches en listes pour les lieux, les évènements et les actions à mener, ce qui vous permet d'organiser votre flux de travail et de le gérer facilement. Par exemple, les listes de lieux comprennent des champs personnalisés tels que le type, les photos, les coordonnées et les notes, afin d'afficher une vue claire de chaque centre de coûts.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des sous-tâches et des checklist à chaque activité pour une exécution précise

Définissez des tâches récurrentes pour le suivi et l'examen du budget à intervalles réguliers

Utilisez les dépendances entre les tâches pour créer un processus dont le flux est fluide et efficace

🔑 Idéal pour : les responsables d'évènements, les équipes financières et les responsables opérationnels à la recherche d'un moyen clair et personnalisable de gérer, surveiller et optimiser les budgets d'évènements.

➡️ En savoir plus : Meilleur CRM pour la gestion d'évènements

6. Modèle de plan marketing ClickUp

Le modèle de plan marketing ClickUp vous aide à aligner vos initiatives évènementielles sur vos objectifs marketing et vos résultats mesurables. Il vous permet de définir des objectifs clairs, des résultats clés et des détails d'assistance afin de maintenir le plan marketing ciblé et dans les délais.

Son outil de suivi de progression et son champ de pourcentage d'achèvement affichent une vue en temps réel de votre réussite. De plus, grâce à l'impact, au type de tâche et à l'évaluation de l'effort, le modèle vous aide à hiérarchiser efficacement les évènements et à planifier de manière plus intelligente.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les évènements et les activités par trimestre pour une meilleure planification et un meilleur suivi

Liste les résultats et objectifs clés sur un échéancier visuel

Surveillez régulièrement les budgets, les tâches et les progrès afin d'affiner votre stratégie marketing évènementielle

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, la gestion de projet et les stratèges qui planifient des évènements axés sur les campagnes et axés sur la performance et les résultats.

7. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Utilisez le modèle de plan d'action marketing ClickUp pour que votre équipe reste alignée sur tous les efforts marketing. Ce modèle décompose chaque sous-activité de l'évènement avec des informations détaillées, garantissant ainsi que votre équipe comprenne les attentes, les échéanciers et les objectifs.

Il vous aide à élaborer un plan d'action complet, depuis l'analyse de la cible et les objectifs d'entreprise jusqu'à la stratégie de tarification et les informations d'assistance. De plus, le modèle vous guide à travers les éléments clés à définir et à organiser avant d'exécuter votre plan.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez une checklist SMART pour définir des étapes claires et réalisables

Définissez des indicateurs clés de performance pour chaque tâche et chaque évènement afin de mesurer efficacement la progression réalisée

Évaluez vos stratégies actuelles et affinez votre approche grâce à des informations fondées sur des données

🔑 Idéal pour : les stratèges marketing, les responsables de campagne et les équipes de petites entreprises à la recherche d'un modèle structuré et axé sur les résultats pour planifier et mettre en œuvre des initiatives marketing.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de propositions d'évènements au format Word pour les organisateurs d'évènements

8. Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp

Rationalisez votre processus de création de contenu et de marketing grâce au modèle de plan de marketing de contenu ClickUp. Il vous permet de planifier, de suivre et d'évaluer chaque élément de votre stratégie de contenu dans un espace centralisé.

Cela vous permettra également de vous assurer que chaque élément de contenu correspond à vos objectifs marketing et à vos besoins en matière de promotion de l'évènement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un pipeline avec des étapes telles que la conception, la production, la validation et la publication

Créez un échéancier pour planifier vos publications et autres contenus

Effectuez la maintenance d'un document dédié pour chaque élément de contenu afin d'y stocker les textes, les briefs et les ressources créatives

🔑 Idéal pour : les spécialistes du marketing de contenu, les responsables des réseaux sociaux et les équipes marketing qui gèrent des campagnes de contenu multicanales liées à des évènements et à des promotions de marque.

🔍 Le saviez-vous ? 72 % des spécialistes du marketing affirment que le marketing de contenu a contribué à augmenter l'engagement et le trafic.

9. Modèle de forfait de contenu ClickUp

Le modèle de plan de contenu ClickUp est un calendrier de contenu pratique qui simplifie la planification et la publication de contenu. Il vous aide à mapper vos objectifs en matière de contenu, en veillant à ce que chaque élément soit en adéquation avec votre stratégie marketing globale.

Ce modèle transforme également chaque besoin en matière de contenu en une tâche traçable, ce qui vous permet d'attribuer, de gérer et de livrer vos contenus dans les délais impartis, sans chaos.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affectez des rédacteurs et joignez les ressources nécessaires pour fournir un contexte achevé de l'évènement

Définissez des priorités de contenu qui correspondent à l'échéancier de l'évènement et aux objectifs marketing

Identifiez les tendances en matière de contenu et adaptez votre stratégie pour garantir la réussite de votre évènement

🔑 Idéal pour : les équipes de contenu, les responsables des réseaux sociaux et les professionnels du marketing qui souhaitent gérer la création de contenu autour d'évènements avec clarté, structure et flexibilité.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez rationaliser la gestion du contenu pour vos évènements ? Des outils basés sur l'IA, tels que ClickUp Brain, peuvent vous aider à orienter vos efforts dans la bonne direction. Voici comment cela peut vous aider : Générez des idées de contenu pour différents types de contenu

Identifiez les lacunes de votre stratégie et demandez des étapes pour l'optimiser

Obtenez un résumé des tâches liées à l'évènement et de leur progression *Organisez vos évènements depuis leur conception jusqu'à leur planification et leur exécution avec ClickUp Brain

10. Modèle de gestion d'évènements ClickUp

Le modèle de gestion d'évènements ClickUp vous aide à contrôler les coûts, les ressources et l'échéancier de chaque évènement, de la planification à l'exécution. Chaque évènement dispose d'une liste dédiée afin d'éviter les doublons.

Ce modèle vous aide au suivi des détails importants tels que le budget, l'état d'avancement, les priorités, etc., le tout en un seul endroit. De plus, la carte offre une vue d'ensemble claire des emplacements des évènements et des tâches associées afin de rationaliser la gestion des évènements.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Automatisez les rappels par e-mail pour encourager les participants et tenir les parties prenantes informées

Définissez un budget prévisionnel et surveillez-le tout au long du cycle de vie de l'évènement

Utilisez des étiquettes pour définir les relations entre les tâches et améliorer la coordination de l'équipe

🔑 Idéal pour : les responsables d'évènements, les équipes opérationnelles et les responsables marketing qui souhaitent disposer d'un système centralisé pour gérer les tâches, la communication et la logistique de plusieurs évènements.

11. Modèle de plan stratégique évènement ClickUp

Le modèle de plan stratégique évènementiel ClickUp vous aide à gérer les détails les plus précis pour une stratégie marketing d'évènement réussie. Il comprend des détails spécifiques tels que le canal, le budget et les hashtags afin d'élaborer une stratégie qui répond directement à vos objectifs marketing.

Ce modèle offre un aperçu clair du statut de chaque évènement, en mettant en évidence les actions en attente, afin de vous aider à gérer facilement vos évènements et à rester sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les évènements par objectif : accroître la notoriété de l'évènement, établir des relations d'entreprise, etc

Joignez les pièces jointes pertinentes à chaque tâche liée à l'évènement afin de garder tous vos supports marketing bien organisés

Élaborez un flux allant de la conception à la rédaction, en passant par la validation et la publication

🔑 Idéal pour : les stratèges marketing, les organisateurs d'évènements et les responsables de campagne qui souhaitent développer des stratégies d'évènements ciblées et les gérer avec clarté du début à la fin

📣 Témoignage client : Voici ce que Brianna Connetta, responsable senior de la production d'évènements chez Convene, pense de l'utilisation de ClickUp : ClickUp nous permet à tous de travailler dans un seul programme et de collaborer sur l'évènement tout au long de la préproduction, mais aussi le jour même, car nous savons que toutes les informations sont regroupées au même endroit. ClickUp nous permet à tous de travailler dans un seul programme et de collaborer sur l'évènement tout au long de la préproduction, mais aussi le jour même, car nous savons que toutes les informations sont regroupées au même endroit.

12. Modèle de plan de projet évènement ClickUp

Vous jonglez entre plusieurs évènements ? Essayez le modèle de forfait de projet évènementiel ClickUp. Grâce à ses sous-tâches, ses checklists et ses dépendances, il vous aide à gérer chaque détail avec précision.

Le modèle présente clairement les évènements à venir, ce qui vous permet de planifier vos prochaines étapes et d'affiner vos stratégies en fonction des performances passées. De plus, les champs personnalisés vous permettent de saisir les informations essentielles pour chaque activité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Marquez le statut des événements pour identifier ceux qui sont en suivi et ceux qui nécessitent des améliorations

Calculez automatiquement les budgets pour améliorer la précision et détecter les incohérences

Fixez des objectifs clairs pour chaque évènement afin de mesurer votre réussite et d'améliorer votre planification future

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet, les coordinateurs d'évènements et les équipes marketing qui ont besoin d'une approche structurée pour planifier, exécuter et évaluer des évènements.

➡️ En savoir plus : Comment planifier un évènement virtuel ?

13. Modèle de promotion d'évènement ClickUp

Le modèle de promotion d'événement ClickUp vous aide à planifier efficacement vos promotions d'événements et à suivre leur réussite. Il vous aide également à gérer tous vos supports promotionnels, tels que les documents destinés aux réseaux sociaux, les textes de marketing par e-mail, etc.

De plus, le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp aide votre équipe à organiser des campagnes multicanales et à transformer vos plans en succès.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Envoyez des messages personnalisés pour stimuler l'engagement et atteindre la cible

Définissez des tâches récurrentes pour suivre les performances et affiner vos stratégies en temps réel

Renforcez vos efforts de promotion grâce à des outils tels que l'enregistrement d'écran, la modification en cours collaborative et ClickUp Brain

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les organisateurs d'évènements et les créateurs de contenu qui souhaitent gérer la promotion d'évènements de bout en bout de manière structurée, rapide et claire.

14. Modèle de checklist pour les organisateurs d'évènements ClickUp

Avec plusieurs équipes et ressources impliquées, le modèle de checklist pour organisateurs d'évènements ClickUp est la clé d'une exécution sans heurts.

Ce modèle décompose l'évènement en phases claires, garantissant ainsi que chaque activité est comptée. De plus, vous pouvez partager tous les détails en un seul endroit, ce qui facilite la collaboration avec votre équipe, vos fournisseurs et vos clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et au responsable afin de garantir la responsabilité de chacun

Suivez les progrès en temps réel pour respecter votre budget et vos délais.

Envoyez des messages de suivi automatisés après l'évènement afin de recueillir des commentaires

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les chefs d'équipe et les coordinateurs qui ont besoin d'une checklist par étapes pour gérer les budgets et assurer le suivi de la progression.

📮 ClickUp Insight : Pour 33 % des travailleurs, la propriété des décisions est soit floue, soit en constante évolution. Le résultat ? Confusion, hésitation et travail important laissé en suspens. Mais que se passerait-il si la propriété des tâches se faisait automatiquement ? Avec AI Assign de ClickUp, les tâches sont instantanément déléguées à la personne la plus appropriée, en tenant compte de la charge de travail, du rôle et de la portée. Fini les transferts manuels. Une propriété claire et intelligente dès le début. 🎯

15. Modèle de document de planification d'évènements ClickUp

Le modèle de document de planification d'évènements ClickUp vous aide au suivi des tâches, des budgets et des ressources afin que votre évènement se déroule comme prévu. Ses diagrammes de Gantt offrent une vue d'ensemble des délais et des dépendances pour une coordination plus fluide au sein de l'équipe.

Le plus gros avantage ? Le modèle permet une collaboration fluide avec les membres de l'équipe et les fournisseurs, garantissant une communication claire et harmonisée tout au long du processus de planification.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un calendrier dédié pour chaque activité d'évènement avec des échéanciers clairs

Effectuez la maintenance des informations clés de l'évènement, telles que son nom, sa date, son heure et son emplacement, en un seul endroit

Ajoutez des images pour améliorer le contexte des tâches et faciliter la visualisation des évènements

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les coordinateurs et les équipes opérationnelles qui gèrent la documentation détaillée des évènements.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux

16. Modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Le modèle de plan de campagne marketing ClickUp vous aide à surveiller les analyses de campagne, à repérer les écarts de performance et à optimiser les campagnes actuelles et futures. Il vous permet d'ajouter des indicateurs clés de performance tels que le budget, le taux, les impressions, les clics et bien plus encore pour faciliter le suivi et l'analyse.

De plus, le modèle vous aide à visualiser toutes les campagnes et les activités liées à l'évènement. Les étapes intégrées du pipeline (Ouvert, Concept, Pipeline, En cours, Révision, En pause et Achevé) vous permettent de gérer chaque étape du cycle de vie de la campagne.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos documents, signets, listes de tâches et ressources en un seul emplacement centralisé

Ajoutez des liens vers les sites web des évènements, les publications sur les réseaux sociaux et les pages d'accueil pour faciliter l'accès

Utilisez des formules pour calculer automatiquement le CTR, le budget restant et les indicateurs clés

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les responsables de campagne et les stratèges numériques à la recherche d'un système structuré pour le suivi des performances des campagnes, la gestion des tâches et la prise de décisions fondées sur des données.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de déroulement de spectacle dans Excel et ClickUp

17. Modèle de forfait marketing pour les réseaux sociaux ClickUp

Le modèle de plan marketing pour les réseaux sociaux de ClickUp vous aide à planifier et à gérer de manière cohérente la promotion de vos évènements sur les réseaux sociaux. Il vous permet de définir des objectifs mesurables et de maintenir un flux constant de contenus en texte, visuel ou vidéo de haute qualité sur les différents réseaux sociaux.

Il vous aide à organiser vos idées de contenu, vos légendes et vos liens pour faciliter la planification et le suivi. Vous pouvez également définir des dates de publication et des dépendances entre les tâches afin que votre équipe reste coordonnée.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les relations entre les tâches et joignez les fichiers pertinents en pièce jointe pour donner à votre équipe de contenu un contexte complet

Créez des listes distinctes pour chaque plateforme et chaque objectif afin de rester organisé et concentré

Suivez et analysez les résultats sur les réseaux sociaux afin d'affiner et d'optimiser votre stratégie

🔑 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les créateurs de contenu et les équipes marketing qui planifient des campagnes multi-plateformes pour la promotion d'évènements avec une précision basée sur les données.

🔍 Le saviez-vous ? Les utilisateurs passent en moyenne 2 heures et 31 minutes par jour sur les réseaux sociaux.

18. Modèle de calendrier marketing ClickUp

La planification d'une campagne de promotion d'événement et l'organisation du contenu deviennent plus faciles grâce au modèle de calendrier marketing ClickUp. Ce modèle de calendrier marketing événementiel vous aide à établir un flux de travail clair, afin que votre équipe comprenne la hiérarchie des tâches et la suive avec précision.

Le tableau budgétaire vous aide à classer les dépenses par fournisseur et par évènement, tandis que les images vous permettent de visualiser le processus. Le plus gros avantage ? Les formules intégrées garantissent un suivi précis des budgets et d'autres indicateurs clés pour une gestion fluide de vos campagnes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des commentaires à chaque tâche de la liste pour obtenir des retours ou améliorer le contexte

Attribuez un code couleur aux tâches en fonction de leur priorité, de leur progression et de leur catégorie pour faciliter la navigation

Suivez la progression à l'aide de filtres pour afficher l'affichage en fonction de la date de publication ou du type de contenu

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les planificateurs de contenu et les responsables de campagne qui cherchent à organiser, planifier et suivre le contenu promotionnel et les budgets de manière claire et contrôlée pour tous les évènements.

*alignez vos efforts de marketing d'évènement avec ClickUp

Les modèles de plan marketing évènementiel vous aident à planifier chaque tâche, à suivre la progression et à harmoniser l'ensemble de votre campagne. Mais sans une structure adéquate et une bonne collaboration au sein de l'équipe, la situation peut rapidement dégénérer en confusion et en dépassements de délais.

Grâce à ses modèles performants et ses outils de collaboration en temps réel, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à garder un plan clair et efficace.

De la définition des objectifs à l'attribution des tâches en passant par le suivi des budgets, tout est regroupé au même endroit, ce qui permet à toute votre équipe de rester synchronisée à chaque étape. Ne laissez pas le manque d'organisation vous freiner.

