TimeHero vs Motion : quel outil de gestion du temps vous convient le mieux ?

Vous savez qu'un outil de gestion du temps efficace est tout ce qui vous sépare de votre procrastination et de votre productivité maximale.

Mais quelle application de planification quotidienne ou quel calendrier intelligent vous facilitera la vie au lieu de vous stresser davantage ?

Deux noms reviennent sans cesse : TimeHero et Motion. Tous deux promettent des journées de travail plus intelligentes, une meilleure concentration et moins de délais manqués. Mais ils s'y prennent de manière très différente.

Si vous essayez de déterminer lequel correspond à votre flux de travail (et à votre façon de fonctionner), vous êtes au bon endroit. Examinons-les fonctionnalité par fonctionnalité. Et si aucun des deux ne vous semble suffisamment complet, nous vous présenterons une alternative solide : ClickUp!

Timehero et Motion en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide de TimeHero et Motion, avec en bonus un aperçu de ClickUp !

Fonctionnalité TimeHero Motion ⭐️ Bonus : ClickUp Intelligence de planification Une planification prévisible, idéale pour les flux de travail structurés. Réorganisation des tâches en temps réel grâce à l'IA, en fonction de l'évolution des priorités et des délais. Calendrier IA personnalisable, vues Échéancier, avec diagrammes de Gantt et automatisations qui peuvent ajuster dynamiquement votre planning en fonction des changements en temps réel. Gestion de projet Planification robuste des projets avec modèles, dépendances entre les tâches et suivi détaillé. Les capacités de gestion de projet sont secondaires par rapport aux fonctionnalités du calendrier. Solutions complètes de gestion de projet avec flux de travail personnalisés, dépendances entre les tâches et fonctionnalités collaboratives, le tout sur une seule plateforme. Collaboration en équipe Idéal pour les équipes axées sur la planification de projets à long terme, les modèles et la gestion des ressources. Idéal pour les équipes au rythme soutenu qui ont besoin d'ajuster leur planning en temps réel. ClickUp excelle dans la collaboration en temps réel, l'attribution des tâches, le partage de documents et les intégrations avec d'autres outils de réunion en ligne , ce qui rend le travail d'équipe fluide à tous les niveaux. Automatisation des tâches Automatisation avancée avec modèles récurrents, dépendances entre tâches et équilibrage de la charge de travail. Automatisation de base pour les tâches récurrentes. Des automatisations puissantes pour réduire les tâches manuelles, des flux de travail basés sur des règles aux agents Autopilot de ClickUp qui effectuent des actions de manière autonome pour vous. Expérience utilisateur et interface Interface fonctionnelle et plus complexe, moins axée sur le design. Interface élégante, axée sur le calendrier et s'adaptant en temps réel. Interface hautement personnalisable et conviviale avec plusieurs vues (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), offrant aux utilisateurs la flexibilité de choisir leur installation idéale. Outils de concentration et de productivité Plus axé sur la planification, sans notifications en temps réel sur la productivité. Protection du temps de concentration, hiérarchisation des tâches basée sur l'IA et suggestions de commande des tâches. Améliorez la productivité grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, la définition d'objectifs, la hiérarchisation des tâches et les environnements de travail pour que les équipes restent alignées et concentrées.

Qu'est-ce que TimeHero ?

via TimeHero

timeHero est une plateforme de gestion des tâches et des projets alimentée par l'IA, conçue pour automatiser et optimiser la planification des individus et des équipes. Contrairement aux gestionnaires de tâches traditionnels qui s'appuient uniquement sur les dates d'échéance pour suivre le temps, TimeHero planifie intelligemment les tâches en fonction de votre disponibilité, de vos priorités et des évènements de votre calendrier, s'adaptant dynamiquement à vos changements d'horaire

🧠 Fait amusant : 77 % des employés attendent désormais une assistance plus importante de la part de leurs managers, mais ces derniers doivent déjà faire face à 51 % de travail en plus que ce qu'ils peuvent réellement gérer. Il n'est donc pas surprenant que les professionnels et les équipes repensent la manière dont ils gèrent leurs tâches et planifient leur temps.

Fonctionnalités de TimeHero

TimeHero ne cherche pas à remplacer votre calendrier de gestion de projet, mais à le libérer. Ses fonctionnalités sont axées sur l'automatisation de votre planification, afin que vous puissiez passer plus de temps à faire et moins de temps à réfléchir.

Fonctionnalité n° 1 : planification intelligente des tâches

via Timehero

La plupart des logiciels de planification des tâches se contentent de verser toutes vos tâches dans une liste statique et vous souhaitent bonne chance. TimeHero va plusieurs étapes plus loin : il analyse le temps dont vous disposez chaque jour, les réunions que vous avez prévues et les échéances de chaque tâche, puis crée automatiquement un planning réaliste pour vous.

Mieux encore : si vous manquez une tâche ( parce que c'est la vie ! ), TimeHero recalcule instantanément votre forfait sans que vous ayez à tout réorganiser manuellement.

Fonctionnalité n° 2 : modèles de projet dynamiques

via TimeHero

Vous devez lancer le projet d'un client, intégrer un nouvel employé ou mener une campagne marketing ? TimeHero vous permet de créer des flux de travail détaillés à partir de modèles qui attribuent automatiquement des délais et des tâches en fonction de la date de lancement, et non simplement en fonction de dates fixes du calendrier.

De plus, les modèles de planning de TimeHero sont suffisamment flexibles pour gérer des projets réels où les dates de début et d'échéance changent constamment.

Fonctionnalité n° 3 : suivi du temps et rapports intégrés

via TimeHero

À la fin d'une journée de travail bien remplie, vous demandez-vous où est passé votre temps ? TimeHero vous aide à combler ce fossé en facilitant l'enregistrement des heures consacrées à chaque tâche, puis en transformant ces données en rapports pertinents.

Ce n'est pas seulement utile pour facturer vos clients. C'est essentiel si vous voulez comprendre combien de temps prennent vos projets afin de mieux planifier vos journées et vos semaines.

Fonctionnalité n° 4 : gestion collaborative des tâches

via TimeHero

Attribuez des tâches à vos collègues, laissez des commentaires pour plus de contexte et ajustez les charges de travail, le tout depuis une seule plateforme. TimeHero vous montre même visuellement la capacité de votre équipe, ce qui vous permet d'éviter facilement le piège trop courant qui consiste à surcharger vos meilleurs éléments.

Tarifs de TimeHero

Basique : 5 $/mois par utilisateur

Professionnel : 12 $/mois par utilisateur

Premium : 27 $/mois par utilisateur

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils ont mis en place une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à consolider jusqu'à plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, où les tâches et les réunions peuvent être facilement attribuées à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

Qu'est-ce que Motion ?

via Motion

Conçu pour éliminer le stress lié à la planification manuelle, Motion est un outil de productivité alimenté par l'IA qui planifie automatiquement les tâches, les réunions et les priorités dans votre calendrier.

Il ajuste dynamiquement votre calendrier en temps réel en fonction des changements de délais, des conflits de réunion et de l'urgence des tâches. Doté d'un calendrier, d'une liste de tâches et de capacités de gestion de projet sur une seule plateforme, Motion est idéal pour vous si vous avez des horaires chargés et que vous n'avez pas le temps de gérer votre journée dans les moindres détails.

💡 Conseil de pro : le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80/20, suggère que 80 % des résultats proviennent de 20 % des efforts concentrés. En matière de gestion du temps, cela signifie qu'il faut donner la priorité aux tâches qui auront le plus d'impact sur la réalisation de vos objectifs.

Fonctionnalités de Motion

Les fonctionnalités de Motion sont conçues pour les personnes qui ont trop à faire et qui n'ont pas le temps de tout gérer manuellement.

Fonctionnalité n° 1 : planification en temps réel grâce à l'IA

via Motion

Lorsque Motion planifie des tâches pour vous, il sait exactement quand vous allez y travailler, à la minute près. Il examine vos réunions, votre temps de concentration, vos échéances et vos priorités. Ensuite, il crée un calendrier quotidien dynamique qui se met automatiquement à jour si votre journée ne se déroule pas comme prévu.

Vous avez manqué une tâche parce qu'une réunion a pris plus de temps que prévu ? Motion réorganise immédiatement toute votre journée afin que vous n'ayez pas à sacrifier vos priorités.

Fonctionnalité n° 2 : gestion complète de projet

via Motion

Motion va au-delà de la simple gestion des tâches individuelles. Vous pouvez créer des projets complets, les diviser en sous-tâches, définir des dépendances, attribuer des tâches à vos collègues et suivre la progression de plusieurs initiatives, tout en synchronisant tout avec votre calendrier.

Fonctionnalité n° 3 : automatisation de la planification des réunions

via Motion

Vous en avez assez des fils interminables « Quand êtes-vous disponible ? » pour planifier votre prochain appel ? Motion comprend un planificateur de réunions intégré qui trouve les meilleurs créneaux disponibles en fonction de votre calendrier réel, envoie automatiquement des liens et bloque les plages horaires lorsque vous en avez besoin.

Vous pouvez même hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance, afin de ne plus jamais réserver accidentellement votre seule plage de travail disponible.

Fonctionnalité n° 4 : listes de tâches prioritaires

via Motion

Au lieu de listes de tâches interminables et dispersées qui vous laissent un sentiment de surcharge, Motion vous fournit une liste de tâches à faire constamment mise à jour et classée par ordre de priorité en fonction des délais, de l'importance des tâches et de votre disponibilité.

Le résultat ? Vous voyez ce que vous avez à faire. De plus, vous voyez exactement quand vous allez le faire.

Tarifs de Motion

Pro IA : 29 $ par place et par mois

Business IA : 49 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

TimeHero vs Motion : comparaison des fonctionnalités

À première vue, TimeHero et Motion semblent similaires. Mais en y regardant de plus près, les différences sont assez flagrantes et importantes. Comparons-les titre par titre pour voir quelles sont leurs fonctionnalités clés :

Fonctionnalité n° 1 : intelligence de planification

C'est la fonctionnalité qui fait la force de Motion. Son moteur IA réorganise en permanence les priorités de votre calendrier en temps réel. Il déplace automatiquement les tâches en fonction des nouvelles réunions, des délais à respecter ou des changements de priorités. Il ne se contente pas de remplir les créneaux vides, il préserve votre temps de concentration, optimise les urgences et s'adapte instantanément lorsque votre journée change.

TimeHero propose également une planification intelligente, mais il s'agit davantage d'une approche « configurez-le et oubliez-le ». Il est idéal pour un travail structuré et prévisible, mais moins adapté aux équipes ou aux individus évoluant dans des environnements en constante évolution qui nécessitent un réajustement constant.

🏆 Gagnant : Motion. Il est mieux adapté aux emplois du temps dynamiques où les forfaits changent à tout moment et où votre calendrier doit être aussi réactif que vous.

Fonctionnalité n° 2 : gestion de projet

TimeHero s'appuie sur la gestion de projet traditionnelle, et il le fait bien. Vous bénéficiez de modèles intégrés, de dates de début et d'échéance ajustables, de dépendances entre les tâches et d'outils d'allocation des ressources qui aident les équipes à gérer clairement les projets à long terme. Il est conçu pour offrir une visibilité sur l'ensemble des flux de travail, et pas seulement sur les calendriers individuels.

Motion, quant à lui, prend en charge les structures de projet, mais n'approfondit pas les diagrammes de Gantt, les modèles ou la planification des ressources. Il est parfait pour l'exécution et le flux quotidien, mais moins équipé pour la gestion de projets à plusieurs niveaux et à long terme.

🏆 Gagnant : TimeHero. C'est le choix le plus judicieux lorsque votre équipe a besoin d'une structure, d'échéanciers et d'une vue d'ensemble, et pas seulement d'une liste de tâches plus intelligente.

Fonctionnalité n° 3 : collaboration en équipe

L'outil idéal dépend entièrement du mode de fonctionnement de votre équipe. Motion est parfait pour les équipes dynamiques, axées sur l'exécution, où les priorités changent constamment et où chacun doit respecter un planning strict. Il aide les individus à rester concentrés sur leurs tâches et alignés, même lorsque les choses bougent.

TimeHero est plus adapté aux équipes qui travaillent dans le cadre de projets définis, où les modèles, les échéanciers et l'équilibrage de la charge de travail sont essentiels. Si votre collaboration s'oriente davantage vers la planification que vers l'exécution en temps réel, TimeHero vous semblera plus naturel.

🏆 Gagnant : Il y a égalité. Tout dépend vraiment de ce qui motive votre équipe : la structure ou la rapidité. Les deux outils ont chacun leurs points forts.

Fonctionnalité n° 4 : Automatisation des tâches

TimeHero prend l'automatisation très au sérieux. Vous pouvez créer des modèles de tâches récurrentes, automatiser la répartition de la charge de travail entre les membres de l'équipe et créer des flux de travail qui s'exécutent en mode automatique une fois configurés. Cela est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent des tâches répétitives, telles que l'intégration des clients, la gestion des campagnes ou les cycles de rapports.

Motion offre une assistance de base pour les tâches récurrentes, mais n'est pas conçu autour d'une logique d'automatisation ou de règles pour les tâches groupées. Si l'automatisation est la clé pour réduire le travail manuel, TimeHero prend l'avantage.

🏆 Gagnant : TimeHero. C'est le meilleur choix si votre équipe fonctionne selon des processus répétitifs et a besoin d'automatisation pour continuer à avancer sans surveillance constante.

Fonctionnalité n° 5 : expérience utilisateur et interface

Motion offre une expérience intuitive et raffinée, centrée sur votre calendrier. Moderne et réactif, il est facile à adopter rapidement, tant par les particuliers que par les équipes. Son interface utilisateur de planification en temps réel est particulièrement utile pour ceux qui vivent au rythme de leur calendrier.

Bien que puissant, TimeHero peut sembler plus utilitaire. Son interface est fonctionnelle, mais un peu plus complexe et moins attrayante visuellement, en particulier pour les utilisateurs qui ne sont pas déjà familiarisés avec les outils traditionnels de gestion de projet.

🏆 Gagnant : Motion. Si l'expérience utilisateur est importante pour l'adoption par votre équipe, le design élégant et la disposition axée sur le calendrier de Motion facilitent grandement son utilisation au quotidien.

Vous pensez que Motion sert uniquement à planifier ? Détrompez-vous. Il est également conçu pour vous aider à accomplir votre travail. Il protège votre temps de concentration, vous alerte lorsque vous êtes surchargé et utilise l'IA pour vous suggérer l'ordre le plus efficace dans lequel effectuer vos tâches en fonction de leur urgence et de votre disponibilité. Il est conçu pour lutter contre la procrastination et la surcharge de tâches.

TimeHero, bien que performant en matière de planification, ne dispose pas de ces rappels en temps réel qui vous permettent de rester en mode exécution. Si vous souhaitez que votre outil pense comme un coach en productivité, Motion est fait pour vous.

🏆 Gagnant : Motion. Il organise votre temps et vous aide activement à rester sur la bonne voie, ce qui peut faire toute la différence lorsque votre liste de tâches commence à vous sembler impossible à terminer.

TimeHero et Motion sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit soulignent les différences évidentes entre TimeHero et Motion sur la base d'une utilisation réelle.

TimeHero, en tant qu'alternative à Motion, est apprécié pour ses capacités d'automatisation et de planification à long terme. Il est privilégié par les utilisateurs qui gèrent des projets complexes avec un minimum d'intervention quotidienne.

Un utilisateur, finngornthegreat, note dans r/productivity

Les tâches récurrentes ont été très utiles. J'ai configuré la comptabilité et la vérification des portails d'appel d'offres pour qu'elles se répètent une fois par mois à n'importe quel moment du mois, et elles ont été insérées entre les échéances critiques, ce qui était parfait. Cette fonctionnalité m'a également permis de bloquer du temps chaque jour pour mes e-mails, ce qui me donne une idée plus réaliste du temps dont je dispose pour faire mon « vrai » travail.

Cependant, d'autres mentionnent son interface utilisateur peu pratique et sa courbe d'apprentissage. Par exemple, dho689, dit ceci en le comparant à Sorted3 :

L'IA de Timehero est bien meilleure dans la mesure où elle planifie les tâches dans n'importe quel créneau horaire disponible, mais l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur est beaucoup plus lente et comporte davantage de bugs. Étant donné qu'elle ajuste votre planning en temps réel (au lieu de cliquer sur un bouton à chaque fois), je peux comprendre les ralentissements, mais ils mettent rarement à jour leurs applications.

Motion, quant à lui, est apprécié pour sa planification quotidienne basée sur l'IA. Les utilisateurs apprécient particulièrement la façon dont il réduit la fatigue décisionnelle.

L'utilisateur Reddit FrancescoD_ales déclare sur r/ProductivityApps

Il est préférable pour ceux qui souhaitent alléger la pression liée à la hiérarchisation des tâches, mais nécessite d'ajouter beaucoup d'informations pour chaque tâche. Si vous êtes axé sur le calendrier et l'IA, cet outil est fait pour vous.

Les inconvénients ? Un prix plus élevé et des difficultés dans les grandes équipes. Redditor ruckk2 dit :

Je connais Motion depuis un certain temps, mais je ne l'ai jamais essayé car il est assez cher...

Dans l'ensemble, Motion est la solution idéale si vous avez besoin d'une planification quotidienne intelligente. Pour l'exécution structurée de projets à long terme, TimeHero a l'avantage.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à TimeHero Vs. Motion

Si vous aimez certaines fonctionnalités de TimeHero et de Motion, mais que vous recherchez une plateforme qui offre plus, il est temps de découvrir ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Alistair Wilson, consultant en transformation numérique chez Compound, partage cet avis :

Nous avons examiné plusieurs options et avons estimé que ClickUp offrait globalement la combinaison idéale de puissance et de flexibilité. Nous devions également résoudre le problème du suivi du temps afin de pouvoir mesurer et suivre les temps de travail des prestataires externes sans avoir recours à des applications et services externes supplémentaires. La fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp fonctionne de manière transparente sur les mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau.

Voici pourquoi ClickUp est le choix le plus intelligent pour suivre et améliorer votre productivité et mieux gérer votre temps :

L'avantage n° 1 de ClickUp : Calendrier IA + ClickUp Brain (assistant IA)

Affichez l'ensemble de votre planning grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp, où les tâches, les projets et les rendez-vous sont regroupés dans un espace intégré

Le calendrier IA de ClickUp fait plus que simplement organiser votre journée en blocs de temps bien ordonnés. Il en crée la version la plus optimale pour vous. Il se synchronise avec votre Google Agenda, importe les évènements de votre liste de tâches, bloque automatiquement les plages de concentration et planifie vos réunions à l'aide de commandes en langage naturel. C'est un centre de commande intelligent qui connecte votre calendrier à votre travail.

Tout reste aligné dans votre calendrier, vos documents ClickUp et vos tâches, afin que rien ne passe entre les mailles du filet (ou ne se perde sous des notes autocollantes).

Pour faciliter encore plus la planification et la programmation, vous disposez de ClickUp Brain, l'IA de travail la plus complète au monde qui connaît le contexte de vos tâches, de vos projets et des membres de votre équipe. Elle simplifie la gestion des tâches en générant automatiquement des échéanciers de projet, en rédigeant des descriptions de tâches et des sous-tâches pour mener à bien des projets complexes, et en suggérant les prochaines étapes lorsque le travail semble au point mort.

Tirez parti de ClickUp Brain pour hiérarchiser automatiquement les tâches, rédiger des plans de projet et même créer du contenu grâce à l'intelligence artificielle

Hiérarchisez automatiquement les engagements conflictuels avec AI Prioritize et attribuez les tâches aux bons membres de l'équipe en fonction de leur domaine et de leur expertise, à l'aide de AI Assign. Voici une vidéo explicative :

Contrairement à l'IA de Motion qui se contente de planifier votre journée, ClickUp Brain vous aide réellement à planifier et à exécuter vos tâches à grande échelle.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui transforme votre voix en votre outil de productivité le plus utile. Avec la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp dans Brain MAX, vous pouvez dicter des tâches, des réunions, des rappels et des notes sans les mains. Votre voix devient un raccourci pour définir des rappels, rédiger des documents, attribuer des tâches et même planifier des réunions, sans taper un seul mot. Planifiez, exécutez et analysez 4 fois plus rapidement avec Talk to Text sur ClickUp Brain MAX

🧠 Fait amusant : GenAI augmente la productivité des employés de bureau, leur faisant gagner en moyenne 4,11 heures par semaine.

Atout n° 2 de ClickUp : suivi du temps + affichage flexible des tâches

Suivez le temps sans effort grâce au suivi du temps natif de ClickUp, qui garantit des rapports précis et une gestion transparente des tâches

Alors que TimeHero offre l'automatisation des projets et que Motion se concentre sur votre calendrier, ClickUp vous permet de voir, suivre et gérer chaque élément de travail dans la vue qui correspond le mieux à vos besoins.

Avec le suivi du temps des projets ClickUp, vous n'avez besoin d'aucune extension ni d'aucun outil tiers pour suivre le temps. Enregistrez-le manuellement ou démarrez et arrêtez les chronomètres pendant que vous travaillez, marquez le temps comme facturable et affichez des rapports détaillés par projet, client ou membre de l'équipe.

Organisez des projets complexes sous forme de tâches ClickUp faciles à gérer pour une exécution plus claire

Le temps est enregistré pour chaque tâche ClickUp, ce qui vous permet de comparer les estimations aux résultats réels et d'ajuster vos attentes.

Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez choisir parmi plus de 15 vues ClickUp personnalisables, notamment Liste, Tableau, Calendrier, Échéancier, Gantt et Charge de travail, pour gérer et suivre les tâches sous plusieurs angles.

En fait, des organisations de premier plan telles que ShopMonkey ont réduit de 50 % le temps nécessaire pour achever les examens et les approbations de la direction marketing grâce à ClickUp, grâce à sa gestion efficace des tâches et à ses outils de collaboration simplifiés.

Que vous ayez besoin de suivre les jalons d'un projet, de surveiller la charge de travail de votre équipe ou simplement de rester au fait des tâches quotidiennes, ClickUp offre la polyvalence nécessaire pour optimiser la productivité à tous les niveaux.

💡 Conseil de pro : utilisez les relevés de temps dans ClickUp pour repérer les pertes de temps et regagner du temps chaque semaine. Ils regroupent automatiquement le temps que vous avez suivi pour toutes vos tâches et sous-tâches dans une vue hebdomadaire centralisée. Ensuite, prenez 5 minutes chaque vendredi pour examiner votre relevé de temps : Repérez les tâches répétitives et de faible valeur qui vous font perdre des heures

Identifiez les tâches qui dépassent systématiquement les estimations

Utilisez des filtres par étiquette, assigné ou type de tâche pour voir où va vraiment votre temps Cela vous aidera à regrouper des tâches similaires, à mieux déléguer ou à bloquer du temps pour vous concentrer sur des tâches à fort impact.

Atout n° 3 de ClickUp : modèles de blocs de temps

Obtenez un modèle gratuit Personnalisez votre journée avec le modèle de blocs de temps ClickUp, qui vous permet de contrôler le déroulement de votre emploi du temps

Vous souhaitez bénéficier de la structure du planning automatisé de Motion, mais avec plus de flexibilité ? Le modèle de blocage de temps ClickUp vous offre un contrôle total sur votre journée. Vous pouvez faire glisser, déposer et réorganiser visuellement des blocs de tâches, les lier à des tâches réelles et même automatiser ce qui se passe avant ou après chaque bloc.

Vous devez modifier votre emploi du temps à la dernière minute ? Le modèle vous permet également de le faire. Il est donc idéal pour les personnes qui ont besoin de structure et d'adaptabilité.

📮ClickUp Insight : Le blues du lundi ? Il s'avère que le lundi est le maillon faible de la productivité hebdomadaire (sans jeu de mots), 35 % des travailleurs le désignant comme leur journée la moins productive. Ce ralentissement peut être attribué au temps et à l'énergie consacrés à la recherche des mises à jour et des priorités hebdomadaires le lundi matin. Une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, peut vous aider. Par exemple, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous tenir au courant de toutes les mises à jour et priorités importantes en quelques secondes. Et tout ce dont vous avez besoin pour travailler, y compris les applications intégrées, est consultable grâce à la recherche connectée de ClickUp. Avec la gestion des connaissances de ClickUp, créer un point de référence commun pour votre organisation est un jeu d'enfant ! 💁

Atout n° 4 de ClickUp : des tâches récurrentes avec une réelle flexibilité

Automatisez les flux de travail récurrents avec les tâches récurrentes de ClickUp, qui simplifient les tâches quotidiennes ou périodiques

Comparé à l'automatisation de TimeHero ou à l'approche centrée sur le calendrier de Motion, le système ClickUp est conçu pour des flux de travail répétitifs et complexes, sans aucune approximation.

Le système de tâches récurrentes de ClickUp est hautement personnalisable. Vous pouvez organiser les tâches pour qu'elles se répètent quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, après leur achèvement ou selon un calendrier personnalisé. Vous pouvez reporter des données, telles que des commentaires et des sous-tâches, ou recommencer chaque périodicité à partir de zéro.

De plus, vous pouvez définir des conditions d'ignorance pour les week-ends ou les jours fériés, et contrôler si les nouvelles tâches apparaissent au même emplacement ou dans un espace désigné.

📖 À lire également : Comment utiliser le blocage de temps pour booster votre productivité

Atout n° 5 de ClickUp : automatisations approfondies

Simplifiez vos processus avec les automatisations ClickUp, qui réduisent les étapes manuelles et augmentent l'efficacité grâce à des déclencheurs personnalisés

Les automatisations ClickUp vous permettent de contrôler entièrement les tâches répétitives grâce à une logique « si-alors » personnalisable. Vous souhaitez qu'une tâche passe à « En cours » lorsqu'une sous-tâche est achevée ? Ou recevoir une notification Slack lorsqu'une transaction est marquée comme fermée ? Vous pouvez configurer cela en quelques secondes.

Les automatisations peuvent également attribuer des tâches à des collègues, mettre à jour les priorités, ajouter des étiquettes, envoyer des rappels, etc., le tout en fonction de déclencheurs tels que les dates d'échéance, les changements de statut ou l'envoi de formulaires.

L'avantage n° 6 de ClickUp : gestion de la charge de travail et visibilité de l'équipe

Gérez la capacité de votre équipe et la progression de vos projets grâce à la vue Charge de travail de ClickUp, qui vous aide à équilibrer les tâches et à éviter le surmenage

Motion se concentre sur votre emploi du temps personnel. TimeHero gère les flux de projets. ClickUp vous montre tout, y compris qui, dans votre équipe, est surchargé et qui a de la capacité.

La vue Charge de travail de ClickUp vous offre un aperçu en temps réel de la distribution des tâches en fonction des estimations de durée, des points d'effort ou du nombre de tâches. Vous pouvez réattribuer le travail à la volée et ajuster la portée du projet pour équilibrer la charge.

👀 Le saviez-vous ? Moins de la moitié des employés atteignent des performances optimales, beaucoup d'entre eux étant confrontés à des obstacles tels que des objectifs peu clairs, un manque de ressources et une gestion inefficace. Cela souligne la nécessité de disposer de meilleurs outils, d'une assistance et de stratégies pour aider les équipes à atteindre leur plein potentiel.

Verdict final : ClickUp — Le meilleur outil de gestion du temps et de planification pour tous les besoins

Alors, quel est le verdict final ?

TimeHero est fantastique si vous avez besoin d'une exécution calme et méthodique de vos projets. Motion est un excellent choix si vous avez besoin de réorganiser votre journée toutes les cinq minutes à l'aide d'applications de liste de tâches alimentées par l'IA.

ClickUp est conçu pour ceux qui veulent tout : planification, projets, IA, automatisation et gestion d'équipe, sans compromis. C'est le meilleur des deux mondes. Un calendrier IA et un gestionnaire de projet intelligent qui s'intègrent dans un écosystème de productivité complet.

Il comprend des documents qui accompagnent les tâches et les projets, des tableaux blancs pour le brainstorming et le mind mapping, des formulaires pour saisir les demandes des clients ou des équipes, et même ClickUp Chat pour discuter au sein de l'environnement de travail.

Vous pouvez définir et suivre des objectifs, utiliser des modèles pour tout, de l'intégration à la planification de contenu, et intégrer des outils tels que Slack, Zoom, Google Agenda, GitHub, Notion et plus de 1 000 autres.

La profondeur ici est inégalée. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour commencer.