Les meilleurs modèles de planification PI Miro pour les équipes agiles en 2025

Imaginez toute votre équipe Agile collaborant de manière transparente dans un espace visuel unique, avec des responsabilités, des dépendances, des priorités et des échéanciers synchronisés clairement définis.

C'est ce qui se passe lorsque la planification PI est terminée à faire.

La planification PI (Program Increment) est un élément clé du processus Agile, dans le cadre duquel les équipes se réunissent pour harmoniser leurs objectifs, définir leurs priorités et mapper ce qu'elles vont réaliser lors des prochains sprints. Avec une structure adéquate, vous pouvez éliminer la confusion, les retards et les malentendus dans vos flux de travail.

Cet article présente la fonctionnalité des meilleurs modèles de planification PI Miro conçus pour les équipes Agile qui souhaitent maintenir leurs sprints sur la bonne voie. Et si vous recherchez des alternatives, nous avons également listé les meilleurs modèles de planification PI ClickUp.

Aperçu des meilleurs modèles de planification Miro Pi

Voici un résumé fonctionnel des meilleurs modèles de planification PI Miro et ClickUp fonctionnalités :

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de planification Miro PI ?

Le bon modèle de planification Miro PI devrait faciliter vos sessions de planification, et non les rendre plus confuses. Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez un modèle de planification Miro PI fiable 👇

Des couloirs d'équipe clairs : recherchez un modèle qui sépare visuellement le travail de chaque équipe, afin qu'il n'y ait aucune confusion quant aux responsabilités de chacun.

Échéanciers de sprint : assurez-vous que votre modèle comprend un calendrier de sprint visible, afin que votre équipe puisse mapper clairement le travail sur plusieurs itérations.

Section des objectifs PI : choisissez un modèle qui vous permet de définir et de mettre en évidence vos principaux objectifs, afin que tout le monde reste concentré sur les résultats partagés.

Cartographie des dépendances : recherchez des modèles offrant un espace pour afficher les dépendances entre les tâches, en particulier entre les équipes, afin d'éviter les désalignements et les blocages.

Tableau des risques et des obstacles : assurez-vous que votre modèle comprend une section consacrée aux risques ou aux goulots d'étranglement, afin qu'ils soient traités rapidement et ne compromettent pas votre plan.

Notes et commentaires de l'équipe : choisissez un modèle qui permet d'ajouter des notes autocollantes ou des commentaires, afin que les commentaires, les questions et les idées restent au même endroit pendant la collaboration.

Adapté à votre cadre Agile : assurez-vous que la disposition fournit l'assistance à votre processus Agile, que vous suiviez SAFe, Scrum@Scale ou une installation personnalisée.

👀 Le saviez-vous ? DSDM était agile avant même que l'agilité ne devienne à la mode ! La méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM) a été lancée pour la première fois en 1994 et figurait parmi les premiers cadres de projet Agile. Bien avant le Manifeste Agile (2001), la DSDM promouvait déjà des principes tels que la participation active de l'utilisateur, des livraisons fréquentes et des délais fixes.

📚 En savoir plus : Comment exporter depuis Miro

Modèles de planification PI Miro

Miro propose une bonne collection de modèles de planification PI pour aider les équipes Agile à organiser des sessions PI de productivité en facilitant l'alignement des objectifs, en mapper les tâches et en favorisant la collaboration en temps réel.

Jetons un œil aux meilleurs d'entre eux 👇

1. Modèle de planification PI

Le modèle de planification PI de Miro rationalise le processus de planification PI de bout en bout pour les équipes Agile. Il offre un espace de travail numérique collaboratif où les équipes peuvent s'aligner sur la stratégie, identifier les dépendances entre les équipes et transformer les décisions de planification en tâches réalisables.

Ce modèle permet de s'assurer que tout le monde travaille dans le sens d'une vision commune en facilitant les contributions en temps réel et en regroupant tous les éléments de planification PI au même endroit. Grâce à sa disposition intuitive, les équipes peuvent décomposer les fonctionnalités, mapper les risques et se synchroniser sur les prochaines étapes du prochain incrément du programme.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Listez et hiérarchisez les fonctionnalités, les récits et les tâches dans le backlog du programme avant de lancer la planification.

Visualisez et reliez les dépendances sur un tableau de programme interactif à l'aide de connecteurs intuitifs par glisser-déposer.

Collaborez en temps réel avec des équipes à distance grâce aux outils de communication et de mise à jour intégrés.

Synchronisez-vous de manière transparente avec Jira grâce à une intégration bidirectionnelle qui vous évite les mises à jour manuelles et vous permet de rester aligné sur toutes les plateformes.

✅ Idéal pour : les Agile Release Trains et les grandes équipes utilisant le cadre SAFe qui souhaitent disposer d'un emplacement centralisé pour gérer et harmoniser la planification de leur programme incrémental.

🗂️ Vous avez du mal à vous mettre d'accord sur ce qui est prioritaire ? Ces outils de hiérarchisation des tâches aident les équipes à équilibrer les dépendances et à se concentrer sur ce qui a le plus d'impact. Ils sont parfaits pour les équipes Agile en constante évolution qui ont besoin de clarté dans leurs sprints, leurs versions et leurs flux de travail interfonctionnels.

2. Modèle de forfait de planification PI tout-en-un

via Miro. com

Le modèle de planification PI tout-en-un de Miro offre un cadre complet, couvrant tous les aspects majeurs de la planification PI SAFe sur un seul tableau Miro. Il permet aux équipes de définir de manière collaborative les objectifs PI, d'organiser des réunions en petits groupes et de gérer un tableau de programme des fonctionnalités et des dépendances dans un espace unifié.

En réunissant des éléments clés tels que les objectifs, l'ordre du jour, le suivi des risques et le tableau de bord du programme, ce modèle permet de s'assurer que chaque détail est compté. Les équipes peuvent l'utiliser pour visualiser les priorités et coordonner leurs efforts au sein des équipes Agile et entre elles, favorisant ainsi l'alignement et la synchronisation dans toute l'organisation.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Planifiez sur plusieurs fuseaux horaires en organisant des évènements et des sous-évènements de planification PI avec des agendas clairs et spécifiques à chaque fuseau horaire.

Gérez les dépendances entre les équipes à l'aide de tableaux de solutions et de programmes dédiés afin d'aligner les capacités entre plusieurs ART.

Suivez et résolvez les risques grâce à un tableau ROAM structuré qui aide à attribuer les propriétaires, à accepter les risques ou à forfait des mesures d'atténuation.

Évaluez l'alignement de l'équipe grâce à une section de vote de confiance visuelle qui permet de détecter rapidement les préoccupations et favorise la transparence.

✅ Idéal pour : les coachs Agile et les RTE qui planifient des évènements PI multi-ART et multi-emplacements et qui ont besoin d'un environnement de travail complet et prêt à l'emploi.

⭐ Rendez la planification PI plus intelligente avec ClickUp Brain ClickUp Brain est votre assistant IA intégré à ClickUp. Il établit la connexion entre tout votre travail, y compris les tâches, les documents, les chats, les objectifs et bien plus encore, et vous fournit des réponses instantanées, des résumés et des automatisations. ClickUp Brain aide votre équipe Agile à : Résumer les mises à jour de planification en temps réel : restez informé même si vous avez manqué une synchronisation ou une réunion quotidienne.

Identifiez instantanément les obstacles : soyez averti des risques potentiels avant qu'ils ne compromettent votre sprint.

Créez des rapports contextuels à la demande : générez des résumés de la progression du PI, des informations sur le backlog ou des plans de capacité en une seule invite, instructions.

Automatisez les tâches de l'administrateur : laissez Brain gérer les tâches récurrentes telles que la rédaction des rétrospectives, la mise à jour des objectifs de sprint ou l'attribution des suivis.

Connectez-vous à l'ensemble de votre espace de travail : Brain s'appuie sur les tâches, les documents, discuter, les intégrations et même votre calendrier pour fournir des réponses complètes et contextualisées. Invitez-le à : « Résumer les trois principaux risques identifiés dans notre tableau PI actuel et suggérer des moyens de les traiter avant le début du sprint 2. » Utilisez ClickUp Brain pour identifier les risques clés de la planification PI et obtenir des suggestions instantanées pour les résoudre avant le lancement du prochain sprint.

3. Modèle de planification PI SAFe

via Miro. com

Le modèle de planification PI SAFe de Miro est spécialement conçu pour faciliter l'évènement central de planification PI pour les Agile Release Trains. Il fournit un cadre Agile structuré et évolutif pour définir des objectifs commerciaux/techniques, identifier les interdépendances et séquencer le travail entre les itérations.

Le modèle guide les équipes à travers l'agenda standard de planification PI, facilitant la visualisation des validations de l'équipe et des éléments clés, tels que le tableau de bord du programme. Grâce à la transparence et à l'alignement des objectifs, il permet aux organisations de planifier des incréments qui apportent de la valeur à grande échelle avec une grande prévisibilité.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez et gérez les fonctionnalités entre les équipes grâce à un backlog de programme intégré et un tableau de planification PI.

Répartissez le travail de manière indépendante à l'aide de tableaux dédiés à chaque équipe, avec un espace de planification dédié.

Alignez les équipes et les ART grâce à une checklist Scrum of Scrums (SoS) intégrée pour la coordination.

Réfléchissez et améliorez-vous après chaque PI grâce à un modèle de rétrospective structuré permettant de tirer les leçons apprises.

✅ Idéal pour : les équipes qui suivent rigoureusement SAFe et qui souhaitent disposer d'un tableau prêt à l'emploi pour fournir l'assistance aux évènements de planification PI à distance ou hybrides.

📚 En savoir plus : ClickUp vs. Miro

4. Modèle SAFe pour la préparation de la planification PI

via Miro. com

Le modèle SAFe de préparation à la planification PI de Miro aide les équipes Agile à tout mettre en ordre avant le grand évènement de planification PI.

Il rationalise les activités pré-PI, telles que la collecte du contexte d'entreprise, le raffinement des backlogs et l'alignement sur la vision, afin que la session de planification PI proprement dite soit plus efficace.

Le modèle comprend des sections permettant de recueillir les commentaires des parties prenantes, de définir la vision du produit, de dresser la liste des objectifs et de préparer les outils/intégrations nécessaires à l'évènement. En veillant à ce que les contributions clés soient prêtes et que les équipes partagent un contexte commun, ce modèle réduit le chaos et met en place la planification PI pour réussir.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Alignez toutes les équipes dès le début grâce à un espace dédié pour documenter le contexte d'entreprise et la vision du produit.

Recueillez au préalable les informations essentielles à l'aide d'une checklist intégrée de pré-planification pour recueillir les commentaires des parties pren

Testez votre processus de planification à l'avance grâce à une section de simulation intégrée afin de l'affiner avant la session réelle.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent réduire le chaos avant la planification PI et se préparer de manière optimale avec des objectifs clairs et des outils déjà en place.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils permettent de réaliser une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à consolider plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction des niveaux de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

5. Modèle SAFe de synthèse et de suivi de la planification PI

via Miro. com

Le modèle de synthèse et de suivi de planification PI de Miro est un outil de planification post-PI qui permet de saisir les résultats et de suivre la progression tout au long du PI. Il sert de registre complet de ce qui a été décidé : objectifs PI finaux, plans de l'équipe, risques, dépendances et éléments à prendre issus de l'évènement de planification.

Le modèle utilise l'IA de Miro pour aider à regrouper les sujets et résumer les discussions, ce qui facilite le suivi. Les chefs de produit et les RTE peuvent utiliser ce tableau comme un outil de suivi dynamique tout au long du PI pour mettre à jour le statut, gérer les risques du programme et s'assurer que les équipes restent alignées sur les engagements du PI.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Documentez clairement les résultats finaux grâce à des sections dédiées aux objets, aux risques et aux suivis de la planification de la période.

Résumer plus rapidement les discussions à l'aide de l'IA Miro pour regrouper les idées connexes par mot-clé ou par ton.

Suivez visuellement les dépendances entre les équipes grâce à une application intégrée de cartographie des dépendances.

Suivez les livrables après l'évènement grâce à un échéancier détaillé et au suivi des jalons.

Idéal pour : les équipes qui souhaitent suivre les progrès après la planification PI et s'assurer que tous les éléments à prendre, tous les risques et toutes les dépendances sont pris en compte et suivis.

📦 Conseils de planification PI pour les RTE : Assurez-vous que les aspects logistiques tels que les pauses, les collations et l'installation technique sont réglés à l'avance.

Communiquez clairement la vision et le message stratégique du PI dès le début.

Prévoyez des activités sociales ou des activités brise-glace stimulantes pour renforcer l'engagement.

Commencez la journée au plus tôt vers 9 h pour une participation et une concentration optimales.

Préparez le contenu essentiel, mais évitez la surcharge ; laissez de l'espace pour la collaboration entre les équipes.

Utilisez les tableaux de programme (ART) pour donner de la visibilité aux fonctionnalités, aux échéanciers et aux dépendances.

6. Modèle de tableau du programme SAFe

Le modèle de tableau de programme SAFE de Miro aide les équipes Agile à visualiser la vue d'ensemble d'un incrément de programme, en affichant les fonctionnalités, les échéanciers des projets et les dépendances entre les équipes sur un seul tableau. Même en dehors d'une session de planification PI formelle, un tableau de programme est utile pour aligner les objectifs de développement sur les objectifs commerciaux, clarifier les dépendances entre les équipes et favoriser la collaboration entre les équipes et les parties prenantes.

Ce modèle Miro fournit un tableau structuré mais flexible où les équipes peuvent noter les itérations, les dates de livraison des fonctionnalités et les liens de dépendance.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Attribuez facilement des fonctionnalités et des facilitateurs à l'aide d'une grille structurée par équipe et par itération.

Suivez visuellement les objectifs de livraison grâce à un échéancier qui inclut les jalons et les points de contrôle de publication.

Glissez-déposez instantanément les membres de l'équipe vers les fonctionnalités à l'aide du widget People.

Identifiez et résolvez rapidement les obstacles grâce à la cartographie des dépendances entre les équipes.

✅ Idéal pour : les équipes Agile et les chefs de programme qui souhaitent visualiser clairement les dépendances et les jalons, en particulier lors d'efforts de planification distribués ou complexes.

💡 Conseil de pro : à la fin de la planification PI, utilisez le « Fist-of-Five » (0 à 5 doigts) pour obtenir le vote de votre équipe sur sa confiance dans la réalisation des objectifs PI. Si la moyenne est inférieure à 4, c'est le signe qu'il faut faire une pause, replanifier et revoter. Cela permet de s'assurer que le plan est réaliste, harmonisé et approuvé par l'équipe avant d'aller de l'avant.

7. Modèle de tableau SAFe Roam

Le modèle de tableau SAFE ROAM de Miro rend les risques très visibles en offrant aux équipes un espace de partage pour enregistrer et classer chaque risque identifié.

Les équipes évaluent la probabilité et l'impact de chaque risque, puis décident d'un statut ROAM (par exemple, résoudre maintenant ou accepter) pour y remédier. Le fait de tenir le tableau ROAM à jour tout au long de la planification et de l'exécution permet à chacun de rester informé des obstacles et de la manière dont ils sont traités, ce qui renforce la confiance dans la réunion des objectifs PI.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Classez efficacement les risques à l'aide d'un cadre ROAM prédéfini comprenant quatre zones clairement définies.

Hiérarchisez ensemble les risques à fort impact grâce à une section de vote collaboratif en équipe.

Examinez et mettez à jour les risques de manière transparente pendant la planification, et synchronisez le PO avec un processus guidé de gestion des risques.

Synchronisez facilement les risques entre les différents outils grâce à l'intégration des cartes Jira pour une meilleure visibilité et un meilleur suivi.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent mettre en avant la gestion des risques lors de la planification PI et prendre des décisions plus rapides et mieux alignées sur les obstacles potentiels.

8. Modèle SAFe pour réunion Scrum of Scrums

via Miro. com

Le modèle Miro Scrum of Scrums Meeting SAFe aide à coordonner plusieurs équipes Scrum travaillant sur un projet de grande envergure ou un Agile Release Train. Il fournit un agenda structuré et un environnement de travail pour le « Scrum of Scrums », c'est-à-dire une réunion régulière au cours de laquelle les représentants de chaque équipe se synchronisent sur les progrès et les obstacles.

Ce modèle garantit la cohésion de toutes les équipes en mapper les dépendances, en suivre les problèmes et en résumer les actions à mener (avec l'aide de l'IA pour les résumés thématiques).

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Capturez les mises à jour de l'équipe en temps réel dans un espace de réunion SoS dédié pour bénéficier d'une visibilité sur les dépendances et les obstacles.

Organisez des réunions SoS fluides grâce à un agenda structuré et à des sections de mise à jour Scrum Master.

Attribuez des suivis clairs dans la zone « Meet After » (Rencontre après) avec la propriété et les prochaines étapes.

Visualisez la progression inter-équipes en intégrant les mises à jour directement dans le tableau de programme.

✅ Idéal pour : les Agile Release Trains et les RTE qui organisent des réunions de synchronisation inter-équipes et des réunions SoS dans le cadre de mises en œuvre SAFe à moyenne et grande échelle.

🛡️ Bonus Agile : Que signifie ROAM dans la planification PI ? ROAM est un outil de gestion des risques simple mais puissant utilisé dans la planification SAFe PI qui aide les équipes à classer les risques afin d'assurer la continuité des activités. Voici ce qu'il signifie : R – Résolu : le risque est entièrement pris en charge, aucune autre action n'est nécessaireO – Pris en charge : quelqu'un se charge de gérer le risqueA – Accepté : l'équipe accepte de vivre avec le risque tel quelM – Atténué : un plan est en place pour réduire son impact

9. Modèle de planification de scénarios

via Miro. com

Le modèle de planification de scénarios Miro aide les équipes à élaborer des stratégies et à se préparer à divers scénarios futurs de manière structurée.

Plutôt que d'être spécifique à la planification PI, il s'agit d'un outil de planification stratégique qui peut compléter la planification PI en explorant des situations hypothétiques et qui fournit des sections distinctes pour définir différents scénarios, analyser les impacts potentiels et esquisser des plans d'action.

Ce cadre clair favorise une réflexion structurée. Les équipes peuvent procéder à une progression logique, de la définition du scénario aux conclusions, réduire les oublis et garantir une planification complète, ce qui le rend particulièrement utile pour l'atténuation des risques et les exercices de planification à long terme.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Naviguez facilement dans l'incertitude grâce à des sections de scénarios étape par étape qui guident la planification.

Adaptez la disposition à des scénarios d'entreprise, créatifs ou académiques sans aucune contrainte.

Glissez-déposez des éléments visuels tels que des diagrammes ou des artefacts pour fournir l'assistance à la planification basée sur les données.

Collaborez en temps réel grâce à des fonctionnalités qui capturent instantanément les contributions de l'équipe.

✅ Idéal pour : les équipes qui souhaitent visualiser plusieurs scénarios futurs et élaborer des stratégies flexibles et tournées vers l'avenir avant de se lancer dans un sprint ou une initiative majeure.

👋🏾 Apprenez à hiérarchiser efficacement vos tâches. Regardez cette vidéo.

10. Modèle de planification de sprint

Dans Miro, le modèle de planification de sprint fournit une disposition visuelle claire des objectifs du sprint, des stories/tâches prévues et de la capacité de l'équipe, ce qui améliore la collaboration et la communication au sein de l'équipe pendant la planification du sprint.

La conception interactive (intégrée à des outils tels que Jira, si nécessaire) permet à chacun de contribuer à la hiérarchisation du backlog et à la définition de la portée du sprint. En alignant l'équipe sur ce qui sera livré et comment, ce modèle permet de démarrer les sprints avec une compréhension et une validation communes.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez et regroupez les éléments de sprint à l'aide de cartes de tâches modifiables qui peuvent être déplacées librement pendant la planification.

Intégrez les tâches grâce à l'intégration Jira pour le suivi du travail sur différents outils sans dupliquer l'effort.

Enrichissez les discussions de planification en téléchargeant des artefacts tels que des fichiers, des liens ou des notes de référence.

Map clairement les objectifs des sprints grâce à une vue structurée permettant d'attribuer des propriétaires et d'aligner les priorités.

✅ Idéal pour : les équipes Scrum qui souhaitent organiser des réunions de planification de sprint rapides et efficaces avec une installation minimale et une clarté maximale.

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'IA pour la gestion de projet

Limites de Miro

Bien que Miro soit apprécié pour sa flexibilité visuelle, de nombreux utilisateurs rapportent des points de friction qui peuvent avoir un impact sur la productivité et la facilité d'utilisation. Voici quelques-uns des problèmes les plus courants :

La courbe d'apprentissage abrupte rend difficile la prise en main par les nouveaux utilisateurs sans aide.

Les performances du tableau ralentissent lorsqu'il y a trop d'éléments ou de collaborateurs.

L'organisation du Tableau manque de contrôle , ce qui entraîne des modifications en cours ou des suppressions accidentelles pendant les sessions en direct.

Le mettre en forme du texte reste limité , sans assistance pour les polices mixtes ou pour le stylage dans un seul champ de texte.

L'application mobile n'est pas à la hauteur, avec moins de fonctionnalités de modification en cours que la version de bureau.

⚡ Archive des modèles : Vous recherchez plus que de simples tableaux Miro ? Utilisez ces modèles de projet Agile pour organiser vos sprints, mapper les dépendances et garder une longueur d'avance sur les cycles de livraison.

Modèles de planification Miro PI alternatifs

Bien que Miro soit idéal pour la collaboration en temps réel, certaines équipes préfèrent la structure, la gestion des tâches et les fonctionnalités Agile natives offertes par ClickUp.

Si vous recherchez des alternatives à Miro pour des modèles de planification PI qui combinent des tableaux de planification et des flux de travail exploitables, ClickUp vous offre des options solides directement dans votre pile de gestion de projet.

Voici quelques modèles ClickUp PI Planning performants que vous pouvez utiliser pour planifier efficacement votre prochain incrément de programme.

1. Modèle de planification PI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de forfait PI ClickUp pour planifier, résoudre les problèmes de manière créative, atténuer les risques et suivre l'évolution de votre backlog en temps réel.

Le modèle de planification PI ClickUp offre un espace centralisé pour mener à bien la planification incrémentielle du programme grâce à des tableaux blancs structurés et un suivi visuel des tâches. Il divise la session en quatre tableaux clés : Teams, Programme, Agenda et ROAM,

Ce modèle aide les équipes Agile à rester organisées, à s'aligner sur les objectifs et à rationaliser la transition entre la discussion et l'exécution.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez les objectifs et attribuez les itérations à l'aide d'un tableau d'équipe qui clarifie les responsabilités individuelles

Suivez les jalons, les dépendances et les échéanciers de livraison à l'aide d'une vue Tableau axée sur les fonctionnalités

Forfait vos sessions et ajoutez des notes de facilitation grâce à un agenda structuré qui permet de garder chaque évènement sur la bonne voie

Triez et gérez efficacement les risques en les classant dans les catégories « Résolus », « Appartenant à », « Acceptés » ou « Atténués » sur le tableau ROAM

Synchronisez les notes autocollantes du tableau blanc en temps réel avec les tableaux de bord ClickUp pour garantir une collaboration fluide entre les différents outils

idéal pour : *les équipes Agile et les ingénieurs Release Train qui souhaitent organiser des sessions de planification PI structurées avec des mises à jour en temps réel et une visibilité de bout en bout dans ClickUp

📚 En savoir plus : Comment créer un plan de communication de projet

2. Modèle d'ordre du jour de réunion de planification PI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez ce modèle d'ordre du jour de réunion de planification PI ClickUp pour définir les détails de la réunion, attribuer les rôles et harmoniser tous les participants avant le début de la session

Le modèle d'ordre du jour de réunion de planification PI ClickUp est un modèle de document structuré qui guide les équipes Agile à travers l'ordre du jour d'un évènement de planification PI. Il garantit que tous les sujets nécessaires sont abordés, depuis la présentation des équipes et la définition de la vision jusqu'à l'examen du backlog, la planification de la capacité et la discussion des risques.

Ce modèle est hautement collaboratif, permettant aux équipes de réaliser une modification en cours en temps réel, d'ajouter des commentaires et d'utiliser le contrôle de version pour le suivi des modifications.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Plannez les points de discussion et harmonisez les activités tout au long de l'échéancier de la réunion grâce à un agenda à afficher interactif

Clarifiez les objectifs de l'équipe et décomposez-les en objectifs mesurables et hiérarchisés avec ClickUp Objectifs

Attribuez des blocs de temps à chaque élément et gérez le rythme de l'agenda avec précision

Suivez toutes les mises à jour apportées à l'agenda, afin que tout le monde travaille sur la dernière version et puisse consulter les versions précédentes

Impliquez tous les participants dans la prise de décision grâce aux fils de commentaires et aux mises à jour

✅ Idéal pour : les équipes Agile qui souhaitent une disposition de réunion PI claire, avec des objectifs, des créneaux horaires et des responsabilités bien définis pour chaque segment

3. Modèle de tableau d'incrémentation de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de tableau d'incrément de programme ClickUp pour créer un échéancier visuel clair et organiser facilement les flux de travail

Le modèle de tableau d'incrément de programme ClickUp fonctionne de manière similaire à un tableau de programme SAFe, où les équipes peuvent voir tous les sprints/versions en un seul endroit, partager des idées d'améliorations et surveiller les livraisons par rapport aux délais.

Il permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde en indiquant quelles fonctionnalités ou quels projets sont inclus dans chaque sprint et comment ils s'intègrent dans l'échéancier global. Grâce à des mesures précises de l'avancement et à une vue centralisée, les équipes peuvent facilement déterminer si elles sont sur la cible pour atteindre les objectifs PI et apporter des ajustements si nécessaire.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivi de la capacité totale et de la charge par équipe pour une allocation équilibrée des ressources

Identifiez instantanément les responsabilités de l'équipe grâce à des lignes codées par couleur qui organisent les tâches en un coup d'œil

Alignez les activités de l'équipe sur les dates clés en effectuant le suivi des jalons directement sur votre échéancier visuel

Mettez clairement en évidence les relations entre les tâches à l'aide de connecteurs qui mapper les dépendances entre les équipes

Personnalisé et ajustez vos plans à la volée en glissant-déposant des notes autocollantes pour les activités de chaque équipe

✅ Idéal pour : les équipes utilisant des cadres Agile Release Train qui recherchent un moyen clair et interactif de structurer les incréments de programme entre plusieurs services

4. Modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp pour rester organisé, visualiser les phases clés et maintenir votre équipe alignée afin d'atteindre chaque jalon dans les délais impartis

Le modèle de plan de mise en œuvre de projet ClickUp sert de plan directeur pour concrétiser un projet. Les chefs de projet peuvent tout mapper, de la portée et des objectifs du projet aux échéanciers, jalons et ressources, dans un plan détaillé.

Ce modèle fournit également un flux de travail clair dans ClickUp : vous pouvez liste toutes les tâches du début à la fin, définir des dates d'échéance et des dépendances, et allouer les ressources de manière appropriée grâce aux diagrammes de Gantt et aux statuts et champs personnalisés de ClickUp.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Marquez les jalons importants et liez les tâches à l'aide d'outils visuels tels que le diagramme de Gantt ou l'échéancier pour mettre en évidence les dépendances

Saisissez et surveillez les détails clés du projet grâce à 11 champs personnalisés robustes pour les risques, les approbations, les équipes, etc

Gérez tous les aspects de chaque projet en un seul endroit en passant d'une vue à l'autre parmi les six disponibles, telles que la vue par phase de projet et la vue Liste

Suivez et contrôlez facilement les dépenses liées aux projets grâce à un tableau dédié aux coûts pour les salaires, les outils et l'allocation des ressources.

Idéal pour : les équipes qui cherchent à planifier, exécuter et surveiller chaque étape d'un PI avec des échéanciers détaillés, une propriété claire et une gestion responsable des ressources.

💡Conseil de pro : Vous cherchez à améliorer le fonctionnement de votre équipe ? Les projets échouent souvent non pas à cause d'une mauvaise planification, mais à cause de processus flous et d'inefficacités invisibles. Utilisez un outil d'amélioration des processus pour décomposer les flux de travail complexes, identifier les points de friction récurrents et reconstruire des systèmes plus fluides et plus intelligents qui s'adaptent à la croissance de votre équipe.

5. Modèle de gestion de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de gestion de programme ClickUp vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour mener à la réussite votre programme du début à la fin.

Avec des fonctionnalités telles que les dépendances entre les tâches, l'évaluation des risques, le suivi financier et les échéanciers intégrés, le modèle de gestion de projet ClickUp offre aux chefs de projet une structure de dossiers de haut niveau pour superviser tous les projets composants, tout en permettant d'afficher les détails des tâches.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Visualisez les tâches, les échéances et les jalons en un seul endroit grâce à la vue Gantt pour une visibilité totale sur le projet.

Surveillez de près le budget du projet en comparant les coûts prévus et réels à l'aide de formules automatisées dans le tableau Finances.

Organisez les tâches par phase ou par priorité grâce à la vue Tableau de type Kanban de ClickUp , qui aide les équipes à rester concentrées sur les prochaines étapes.

Suivez et résolvez les problèmes plus rapidement à l'aide de champs personnalisés et d'afficher flexibles sous forme de tableau/vue Liste pour détecter les goulots d'étranglement.

Forfait et atténuez les risques de manière proactive grâce à une vue personnalisable d'évaluation des risques qui vous permet d'évaluer les menaces dès le début du projet.

✅ Idéal pour : les chefs de programme et de projet à la recherche d'une solution complète pour le suivi des livrables, la gestion des risques, le contrôle des budgets et la coordination des parties prenantes à chaque étape.

⚡ Archive des modèles : La planification représente la moitié du travail ; l'autre moitié consiste à atténuer les risques. Utilisez ces modèles d'évaluation des risques pour détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent et garder deux étapes en avance sur chaque projet.

6. Modèle de matrice de ressources de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Project Resource Matrix pour planifier efficacement les ressources et calculer le coût total prévu de toutes les ressources disponibles.

Si vous recherchez une matrice claire pour enregistrer toutes les ressources (membres de l'équipe, équipement, installations, logiciels, etc.), leur disponibilité et leur affectation à divers projets ou tâches, optez pour le modèle de matrice des ressources du projet de ClickUp.

Ils permettent d'optimiser la collaboration au sein de l'équipe en indiquant clairement qui travaille sur quoi et si certaines ressources sont surchargées ou sous-utilisées. Vous pouvez répartir les tâches par type de ressource, service et échéancier afin d'afficher une vue d'ensemble de ce qui est nécessaire, dans quels délais et à quel coût.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Affichez toutes les ressources avec des vues de liste classées par catégorie indiquant leur statut en temps réel, par exemple planifié, commencé ou en attente.

Surveillez l'utilisation et le statut des ressources grâce à une vue Tableau de type instantané qui vous permet de vérifier rapidement l'avancement du projet.

Ajustez facilement les allocations à l'aide de l'échéancier glisser-déposer pour affiner les dates de début et les échéances.

Simplifiez les demandes de ressources grâce à des formulaires de saisie qui permettent aux membres de l'équipe de soumettre leurs besoins sans aller-retour.

Idéal pour : les chefs de projet chargés de projets complexes qui ont besoin d'un outil visuel pour le suivi, l'analyse et l'allocation efficace des ressources.

⚡ Archive des modèles : Une bonne exécution de projet commence par une structure adéquate. Ces modèles de gestion de projet vous donnent une longueur d'avance pour rationaliser la planification des tâches, les échéanciers, les dépendances et les responsabilités de l'équipe.

7. Modèle de plan de travail de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan de travail ClickUp Project pour rationaliser la planification de vos projets en suivant le suivi des heures de travail, en définissant les priorités et en ajustant facilement votre calendrier.

Le modèle de plan de travail ClickUp Project aide les équipes à définir des objectifs et des échéanciers réalistes pour chaque phase du projet, à organiser les tâches en attribuant clairement la propriété, et à suivre la progression et les jalons en temps réel.

Grâce à des outils intégrés tels que la vue Gantt, le formulaire d'envoi des tâches et les champs personnalisés, ce modèle va au-delà du simple suivi des tâches et fournit un système visuel intégré permettant de voir dans quelle mesure votre équipe est proche d'atteindre ses jalons à l'aide d'indicateurs de statut RAG (rouge, orange, vert), de retards en jours et d'une évaluation de l'effort.

💫 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collectez facilement les tâches grâce à un formulaire d'envoi qui trie automatiquement les entrées par phase de projet pendant la planification PI.

Clarifiez la portée et l'avancement grâce aux champs personnalisés pour la priorité, la progression, le retard (en jours) et l'effort (échelle de 1 à 5).

Visualisez les performances du calendrier grâce à des champs qui comparent les durées prévues et réelles afin de détecter rapidement les problèmes de timing.

Évaluez intelligemment l'effort nécessaire en attribuant des scores d'effort afin d'équilibrer les charges de travail et d'améliorer la planification des capacités de l'équipe.

✅ Idéal pour : les équipes à la recherche d'un modèle de planification de projet dynamique mais détaillé qui met en évidence les retards, les estimations d'effort, les comparaisons de durée des tâches et les progrès en temps réel.

⚡ Archive des modèles : Vous avez besoin d'un moyen rapide pour mettre tout le monde sur la même page ? Utilisez ces modèles d'aperçu de projet pour mapper des échéanciers, définir des objectifs et suivre les livrables clés.

Transformez votre planification PI en action avec ClickUp

La planification PI nécessite plus qu'un simple tableau blanc. Si Miro est idéal pour mapper des idées et collaborer en temps réel, ClickUp prend vos plans en charge et vous aide à les mettre en œuvre.

Avec des modèles prêts à l'emploi pour les échéanciers, les ressources, les objectifs et le suivi des tâches, ClickUp apporte une structure à votre planification Agile. Vous bénéficiez de vues personnalisables, d'un reporting facile et d'une visibilité totale en un seul endroit.

Si vous recherchez un outil qui non seulement fournit de l'assistance à la collaboration, mais vous aide également à réaliser vos forfaits, ClickUp pourrait être votre prochain choix judicieux.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et apportez plus de clarté à chaque session de planification.

Foire aux questions

La planification PI (Program Increment) est organisée en réunissant toutes les équipes impliquées dans un programme afin d'harmoniser les objectifs, les priorités et les dépendances pour l'incrément à venir, qui s'étend généralement sur 8 à 12 semaines. Le processus commence par la préparation, qui comprend l'établissement de l'agenda, la définition du contexte entreprise et la vérification de la disponibilité de toutes les données et parties prenantes nécessaires. Au cours de l'évènement, les équipes examinent la vision, discutent des fonctionnalités, identifient les risques et décomposent le travail en itérations. La collaboration et la communication ouverte sont clés, avec des points de contrôle réguliers et des occasions pour les équipes de soulever leurs préoccupations ou leurs dépendances. L'évènement se termine par un vote de confiance et la définition d'un ensemble clair d'objectifs et de validations pour le PI.

Un plan PI est un document ou un tableau structuré qui décrit les objectifs, les fonctionnalités et les livrables de l'incrément du programme. Il comprend généralement un calendrier divisé en itérations ou sprints, une liste des fonctionnalités ou des récits utilisateurs prioritaires, les affectations des équipes, les risques identifiés et les dépendances entre les équipes. Le plan met également en évidence les jalons clés et comprend un résumé des objectifs d'entreprise et des critères de réussite. Des outils visuels tels que des tableaux de programme ou des tableaux de planification numériques sont souvent utilisés pour rendre le forfait accessible et facile à suivre tout au long de l'incrément.

Alors que les évènements de planification PI traditionnels sont programmés sur deux jours afin de permettre des discussions approfondies, une collaboration et des ajustements, il est possible de mener une session de planification PI condensée en une seule journée, en particulier pour les petites équipes ou les programmes moins complexes. Cependant, le fait de compresser le calendrier peut limiter la profondeur des discussions et l'identification des risques. Il est donc important d'être bien préparé et concentré. Les outils virtuels et le travail préparatoire peuvent aider à rationaliser le processus, mais les équipes doivent s'assurer que toutes les activités essentielles d'alignement et de planification sont toujours couvertes.

Oui, Jira peut être utilisé pour la planification PI, en particulier lorsqu'il est intégré à des cadres agiles à grande échelle tels que SAFe. Jira permet aux équipes de créer et de gérer des tableaux de programme, de suivre les fonctionnalités et les récits d'utilisateurs, de visualiser les dépendances et de surveiller les progrès tout au long du PI. À l'aide de plugins ou de modules complémentaires tels que Jira Align ou Advanced Roadmaps, les organisations peuvent améliorer les capacités de Jira pour prendre en charge la planification inter-équipes, le suivi des objectifs et les rapports, ce qui en fait un outil pratique pour les évènements de planification PI numériques.