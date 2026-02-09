Comment automatiser le travail administratif grâce à l'IA : outils, exemples et stratégies

Le temps que vous ayez planifié manuellement vos réunions hebdomadaires, compilé votre rapport d'activité à partir de différentes sources et rédigé vos e-mails de suivi récurrents, la moitié de votre journée de travail est déjà passée.

Eh bien, apprendre à réaliser l'automatisation des tâches administratives grâce à l'IA vous aide à éviter tout cela et bien plus encore, en améliorant la productivité et l'efficacité sur le lieu de travail.

Dans cet article, nous explorerons comment l'automatisation réduit le travail manuel et pourquoi des plateformes telles que ClickUp méritent d'être examinées si vous souhaitez être plus productif. Et avoir plus de temps pour respirer. Tout cela en même temps !🧰

Qu'est-ce que l'automatisation des tâches administratives ?

L'automatisation des tâches administratives implique l'intégration d'outils numériques, de systèmes et de logiciels afin de rationaliser les tâches administratives quotidiennes, notamment la saisie manuelle de données, la gestion de documents, la communication et la planification.

Voici comment l'IA sur le lieu de travail contribue à l'automatisation au bureau :

Élimine les tâches manuelles répétitives qui ralentissent la productivité.

Améliore la précision en réduisant les erreurs humaines dans les processus routiniers.

Simplifiez la collaboration grâce au partage de documents et aux mises à jour des tâches en temps réel.

Améliore la prise de décision grâce à un accès plus rapide à des informations organisées et actualisées.

Réduit les coûts opérationnels , en minimisant le temps consacré aux tâches à faible valeur ajoutée.

Augmentez la satisfaction des employés en libérant les équipes afin qu'elles puissent se concentrer sur du travail créatif et stratégique.

Renforce la sécurité des données grâce à une gestion contrôlée des documents numériques.

📌 Exemple : une équipe marketing utilise ClickUp pour gérer son processus de création de contenu. Au lieu d'attribuer manuellement les tâches et de suivre les échéances, elle configure des règles d'automatisation dans l'outil. Lorsqu'une tâche passe à l'étape « En cours de révision », la plateforme l'attribue automatiquement à l'éditeur, ajoute une date d'échéance et lui envoie un rappel.

📮 ClickUp Insight : 45 % des travailleurs ont déjà envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le manque de temps, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent dissuader les gens de faire la première étape vers l'automatisation. ⚒️Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes basées sur le langage naturel, ClickUp facilite la mise en place de l'automatisation. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps pour la préparation des rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Principales tâches administratives que vous pouvez automatiser grâce à l'IA

L'intelligence artificielle transforme la manière dont le travail administratif est effectué, en prenant en charge les tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur des objectifs plus importants.

Voici une courte vidéo qui vous explique comment utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation de tâches et booster votre productivité.

Et pour ceux d'entre vous qui préfèrent approfondir les détails, poursuivez votre lecture !

1. Gestion des e-mails

L'IA dans la gestion des e-mails filtre et hiérarchise votre boîte de réception en fonction des modèles de comportement, de la réputation de l'expéditeur et de l'urgence du contenu. Elle peut rédiger des réponses, résumer de longs fils de discussion et suggérer des réponses qui correspondent à votre ton préféré tout en conservant le contexte intact.

✅ Essayez ceci : entraînez votre assistant e-mail IA en libellant régulièrement vos e-mails comme « urgent », « à traiter plus tard » ou « sans importance ». Ce comportement établit une boucle d'apprentissage, permettant au système de comprendre ce qui est important pour vous et d'ajuster ses filtres.

L'extension Chrome ClickUp Brain MAX est votre arme secrète pour dompter une boîte de réception chaotique. Lorsque vous avez affaire à de longs filés d'e-mails (du genre où cinq personnes cliquent sur « Répondre à tous »), elle intervient pour résumer la discussion directement dans la fenêtre de votre navigateur.

Utilisez l'extension Chrome Brain MAX pour intégrer l'IA à n'importe quel onglet de navigateur sur lequel vous travaillez.

Et si vous utilisez déjà l’e-mail dans votre environnement de travail ClickUp, vous pouvez demander à ClickUp Brain, votre assistant IA intégré et sensible au contexte, à faire de même. Sans même quitter ClickUp !

Adieu les changements de contexte.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les fils de discussion par e-mail dans votre environnement de travail ClickUp.

L'outil d'IA lit l'intégralité du contexte et vous fournit :

Un résumé clair et concis de ce qui a été discuté.

Prochaines étapes et/ou éléments suggérés

Une ébauche de réponse qui reflète votre ton et fait avancer la discussion.

📌 Exemple de consigne : Résumez ce fil d'e-mails et rédigez une réponse demandant l'approbation finale du nouveau plan de campagne.

2. Planification du calendrier du calendrier

L'IA analyse votre disponibilité, vos préférences en matière de réunions et vos heures de concentration pour vous suggérer les moments les plus propices pour organiser des réunions. Vous pouvez utiliser l'IA pour des tâches quotidiennes telles que l'envoi automatique d'invitations, la reprogrammation des conflits d'horaires et la prise en compte des fuseaux horaires et des priorités de chaque membre de l'équipe.

Supposons que vous ouvriez votre environnement de travail ClickUp et que vous réalisiez que votre semaine est bien remplie : délais de contenu, comptes rendus et cette session stratégique qui ne cesse d'être reportée. Stressant, n'est-ce pas ?

Au lieu de jouer au Tetris avec votre calendrier, optez pour ClickUp Calendrier.

Grâce à la synchronisation complète avec Google Agenda, il sait déjà ce que vous avez à faire. ClickUp Brain analyse vos évènements existants, votre liste de tâches et même vos préférences « Ne pas déranger » et travail intensif tous les jeudis après-midi.

Laissez ClickUp Brain organiser votre emploi du temps pour une productivité optimale grâce au Calendrier alimenté par l'IA de ClickUp.

Imaginons que vous ayez cinq tâches marquées « Haute priorité », mais que vous disposiez de peu de temps cette semaine. Vous demandez à ClickUp Brain : Réorganisez mes cinq tâches prioritaires en fonction du temps dont je dispose cette semaine et réservez du temps pour les achever sans chevauchement avec des réunions. Et tout est rééquilibré en quelques secondes.

✅ Essayez ceci : préservez votre temps de concentration en définissant des paramètres tels que « pas de réunion avant 10 h » ou « seulement deux réunions par jour ». L'IA peut alors automatiquement bloquer du temps pour vous permettre de vous concentrer et déplacer les réunions moins importantes autour de ce créneau.

3. Notes et résumés de réunion

Vous pouvez utiliser l'IA pour prendre des notes de réunion, transcrire des discussions en temps réel, extraire des éléments à mener, résumer les décisions et organiser les notes selon des catégories prédéfinies, telles que « points de discussion » ou « prochaines étapes ».

✅ Essayez ceci : utilisez des repères verbaux cohérents tels que « Décidons de... » ou « La prochaine action est... » pendant les réunions. Ces repères aident l'IA à reconnaître les décisions et les tâches pour le marquage automatique ou la création de suivis.

Nous avons tous déjà vécu cela. La réunion se termine, et soudain, c'est le silence radio.

L'assistant de prise de notes IA de ClickUp vous sauve la mise sans que vous ayez à appuyer sur « enregistrer » ou à vous précipiter pour taper vos notes.

Automatisez la prise de notes lors des réunions et recevez les transcriptions directement dans votre boîte de réception ClickUp grâce à l'outil AI Notetaker de ClickUp.

Voici comment cela peut vous aider pendant la réunion :

Transcrit l'intégralité de la discussion en temps réel.

Identifie les éléments à mener et les décisions clés au fur et à mesure que vous parlez.

Organisez tout dans des transcriptions claires et consultables dans ClickUp Docs.

Aide à attribuer des suivis et des tâches directement dans votre environnement de travail.

Vous pouvez également demander à ClickUp Brain de résumer ces discussions, de récupérer les décisions clés et les mises à jour à l'aide de commandes en langage naturel, et de créer des suivis à partir de vos transcriptions.

4. Saisie de données et automatisation des feuilles de calcul

Personne n'apprécie la saisie manuelle de données : elle prend du temps, est source d'erreurs et est généralement la première tâche à être délaissée. L'IA peut remplir automatiquement les champs de données, détecter les incohérences, supprimer les doublons et même générer des formules ou des résumés à partir d'instructions en langage naturel.

Remplissez automatiquement les propriétés des tâches, telles que les personnes assignées, les priorités et les résumés, à l'aide de ClickUp AI

Par exemple, vous gérez un processus interne de signalement des bugs. Inutile d'envoyer des messages privés ou de remplir un formulaire Excel aléatoire. Il vous suffit de créer un formulaire ClickUp.

Incluez des menus déroulants pour le niveau de gravité, un téléchargement de fichiers pour les captures d'écran et des champs cachés à usage interne (comme l'équipe à laquelle il est acheminé). Lorsque quelqu'un soumet le formulaire, ClickUp crée automatiquement une tâche, et la fonction de remplissage automatique de l'IA l'attribue au bon développeur et la marque avec le bon niveau de priorité.

🎥 Découvrez comment fonctionne la fonction de remplissage automatique par IA. Cette vidéo montre les fonctions « AI Assign » (Attribuer par IA) et « AI Prioritize » (Hiérarchiser par IA) en action :

Une fois les données saisies, la vue Tableur de ClickUp vous offre un moyen clair, similaire à un tableur, de tout gérer. Chaque tâche du formulaire apparaît sous forme de ligne, et chaque champ devient une colonne avec le statut, les étiquettes, l'auteur et les échéances. Vous pouvez modifier plusieurs lignes à la fois, appliquer des filtres de priorité et regrouper les bugs par statut ou par propriétaire.

Convertissez les réponses aux formulaires en données exploitables dans la vue Tableur de ClickUp

Voici maintenant la partie la plus intéressante : avoir une vue d'ensemble sans avoir à fouiller dans les lignes.

Créez un tableau de bord ClickUp qui s'inspire de votre liste de tâches. Ajoutez des cartes telles que « Tâches par statut », « Bugs ouverts par équipe » ou « Temps moyen de résolution ».

Visualisez des indicateurs clés de performance spécifiques à l'aide de cartes dans les tableaux de bord ClickUp

Configurez votre tableau de bord pour qu'il s'actualise automatiquement afin de toujours voir les données en temps réel, ce qui est idéal pour les vérifications hebdomadaires ou le partage avec la direction. Vous pouvez même transformer les données en un tableau de bord destiné aux clients, ne montrant que les informations filtrées.

Cette vidéo vous guide à chaque étape du processus !

🧠 Anecdote amusante : le classeur a été breveté en 1898 par Edwin G. Seibels. Avant cela, la plupart des documents administratifs étaient stockés dans des boîtes empilées, des enveloppes ou des livres reliés. Le classeur vertical a changé la façon dont les bureaux organisaient les informations et a conduit à l'essor d'une bureaucratie très gourmande en papier au XXe siècle.

L'IA suit l'activité des tâches, détecte les changements de statut ou d'urgence et met à jour les échéanciers des projets en conséquence. Elle peut suggérer des réaffectations, signaler les goulots d'étranglement et générer des résumés quotidiens ou des comptes rendus rapides.

Avec ClickUp Automatisations, vos projets se déroulent pratiquement tout seuls. Qu'il s'agisse de modifier les échéanciers ou d'informer les bonnes personnes, cet outil garantit que les mises à jour sont effectuées avant même que vous ayez à les demander.

Créez des flux de travail automatisés avec les automatisations personnalisées de ClickUp

Les automatisations fonctionnent selon une règle simple : « Quand ceci se produit, faites cela. » Vous pouvez configurer des déclencheurs tels que :

Le statut de la tâche passe à « En cours » → Attribuez-la au chef d'équipe.

Priorité marquée « Urgent » → Déplacer en haut de la liste + informer le responsable

Sous-tâche achevée → La barre de progression se met à jour automatiquement

Par exemple, lorsqu'une correction de bug passe à l'étape « Révision », ClickUp l'attribue automatiquement au service d'assurance qualité et envoie une notification au réviseur. De plus, ClickUp Brain signale les goulots d'étranglement et suggère des modifications pour respecter l'échéancier.

📌 Exemple de question : « Quelles tâches sont systématiquement en retard ? » ou « Qu'est-ce qui cause des goulots d'étranglement dans ce sprint ? » Hiérarchisez les tâches à accomplir depuis votre environnement de travail à l'aide des réponses contextuelles de ClickUp Brain.

💡 Conseil de pro : une fois que vos automatisations gèrent les étapes prévisibles, passez au niveau supérieur avec les super agents ClickUp. Utilisez-les lorsqu'un flux de travail nécessite du jugement, et pas seulement des règles. 📌 Par exemple, au lieu de déclencher une seule tâche, un Super Agent peut : Lire une demande entrante

Classez intelligemment ses priorités

Créez automatiquement le bon ensemble de tâches

Attribuez-les en fonction de la charge de travail actuelle de votre équipe, et

Informer les parties prenantes C'est la différence entre automatiser des étapes et automatiser la propriété. Avec ClickUp Super Agents, gérez l'ensemble des flux de travail, et pas seulement des actions individuelles, afin que vos projets continuent d'avancer même lorsque personne ne les supervise.

6. Documentation interne

L'IA peut générer des premières ébauches de documents internes, simplifier des textes complexes, organiser le contenu par en-têtes et identifier les informations obsolètes ou contradictoires dans les documents existants.

La création de documents internes n'est pas une tâche solitaire. ClickUp Docs la rend collaborative, interactive et agréable. Si vous rédigez des procédures opératoires normalisées, des politiques d'entreprise, des agendas de réunion ou des guides d'intégration, Docs vous aide à créer des documents vivants et dynamiques, coédités par votre équipe directement dans votre flux de travail.

Voici ce que vous pouvez faire avec Docs dans ClickUp :

Utilisez des commandes slash pour ajouter rapidement des en-têtes, des légendes, des checklists, des intégrations, etc.

Regardez vos collègues effectuer des modifications en cours sur des documents, ajoutez des commentaires avec des mentions et gardez le fil des discussions.

Intégrez des liens vers des tâches, attribuez des éléments de checklist avec des dates d'échéance et affichez des tableaux de bord ou des calendriers dans votre document.

Stockez vos documents sous forme de modèles d'invites IA par espace, dossier ou liste, et trouvez instantanément ce dont vous avez besoin à l'aide du Hub Documents.

Créez des documents dynamiques dans Docs avec ClickUp Brain

Une fois le document ouvert, l'éditeur IA de ClickUp Brain vous aide à rédiger, réécrire et réviser votre contenu. Il rédige les premières versions à partir de simples invitations, réécrit les sections confuses et organise l'information sous des en-têtes intelligents.

📌 Exemple d'invite : Créez une procédure opératoire normalisée pour l'intégration des clients en cinq étapes, avec des délais et des rôles attribués. Vous pouvez également surligner un paragraphe confus et demander : « Rendez cela plus concis pour une base de connaissances interne. »

🧠 Anecdote amusante : les machines à écrire ont révolutionné le travail de bureau à la fin des années 1800, mais les premiers modèles étaient si bruyants que les entreprises ont commencé à concevoir des salles de dactylographie, remplies de dactylographes, afin d'éloigner le bruit des cadres. Aujourd'hui, il existe des outils d'IA de reconnaissance vocale qui peuvent taper à votre place ! Plus besoin de taper sur votre clavier, il suffit de parler pour que vos paroles soient transcrites en texte. L'un de ces outils, Talk to Text de ClickUp, vous aide à dicter des notes, des documents et des tâches quatre fois plus vite qu'en tapant au clavier !

Comment commencer à automatiser votre travail administratif grâce à l'IA (étape par étape)

Vous êtes donc prêt à gagner du temps, à réduire les tâches fastidieuses et à enfin cesser de faire les dix mêmes choses chaque jour. Mais comment réaliser l'automatisation de vos tâches administratives grâce à l'IA ?

Voici un guide étape par étape pour mettre en œuvre l'automatisation des flux de travail grâce à l'IA. 👇

Étape n° 1 : repérez les gains faciles

Commençons par les bases. Vous devez déterminer : Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une automatisation ?

Observez votre journée de travail. Y a-t-il des tâches qui vous donnent l'impression de revivre la même chose à chaque fois que vous les effectuez ?

Voici quelques exemples :

Saisir le même type de données dans le même type d'actifs

Extraire des rapports à partir des mêmes sources

Planification des réunions

Trier ou répondre à des e-mails

Si oui, ce sont des pépites pour l'automatisation des tâches grâce à l'IA. La règle d'or ? Commencez par les tâches répétitives, basées sur des règles et à faible risque. Laissez les décisions complexes aux humains.

🔍 Le saviez-vous ? Le tout premier e-mail a été envoyé en 1971 par Ray Tomlinson, qui travaillait comme ingénieur chez Bolt, une entreprise informatique.

Étape n° 2 : cartographiez le processus

Avant d'introduire les robots, il est utile de savoir ce que vous automatisez. Notez :

Là où la tâche ou le flux de travail commence , par exemple lorsqu'une facture arrive

Ce qui se passe entre les deux , comme les étiquettes, les approbations et le classement

Où cela s'arrête-t-il, comme le stockage de la copie payée dans le dossier financier

Cela permet de voir plus facilement dans quels domaines l'IA peut être utile et dans lesquels elle ne l'est pas. Pendant que vous y êtes, posez-vous la question suivante : quel est l'objectif ? Gagner du temps ? Réduire les erreurs ? Connaître la raison vous aidera à mesurer les résultats par la suite.

🚀 Avantage ClickUp : les tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour réfléchir individuellement à des flux de travail. Vous pouvez ajouter des tableaux, des notes autocollantes et différents éléments visuels pour noter les problèmes qui peuvent être automatisés. Ces notes se transforment ensuite directement en tâches ou en documents, vous offrant ainsi la clarté dont vous avez besoin avant de passer à l'automatisation. Visualisez, mappez et optimisez les processus ou les flux de travail de manière collaborative sur les tableaux blancs ClickUp

Passons maintenant à la partie la plus amusante : choisir votre pile technologique. Si vous débutez dans l'automatisation, vous aurez besoin d'outils qui sont :

Sans code ou avec peu de code, vous n'avez donc pas besoin de l'aide du service informatique pour configurer les paramètres.

Compatible avec vos outils existants tels que Gmail, Excel ou tout autre outil que vous utilisez déjà.

Intégrée dans les flux de travail quotidiens, l'IA intervient là où le travail est réellement effectué, et non dans une nouvelle application à vérifier.

C'est là que de nombreuses équipes commettent une erreur. Elles ajoutent des outils d'IA autonomes pour la rédaction, les réunions ou l'automatisation, ce qui ne fait qu'augmenter les changements de contexte et multiplier les risques de perte de travail. Il en résulte une prolifération coûteuse de l'IA.

Une meilleure approche consiste à consolider autour d'un environnement de travail IA convergent, une plateforme unique où les projets, les documents, la communication et l'automatisation cohabitent, et où l'IA a une visibilité totale sur le travail de votre équipe. Une plateforme comme ClickUp !

En effet, lorsque l'IA comprend vos tâches, vos délais et vos discussions, elle peut faire bien plus que générer du texte ou répondre à des questions. Elle peut réellement faire avancer le travail.

📮 ClickUp Insight : Votre assistant IA ou Copilot peut-il signaler les problèmes de manière proactive ? Seuls 9 % des participants à notre sondage sur la maturité de l'IA affirment que leur IA peut anticiper et résoudre les problèmes de manière indépendante. Cela s'explique par le fait que la plupart des outils d'IA fonctionnent dans des applications déconnectées et n'ont aucune visibilité sur les dépendances ou les obstacles. Lorsqu'un système d'IA ne peut pas visualiser les connexions entre les flux de travail, il ne peut pas détecter les risques à un stade précoce ni aider les équipes à garder une longueur d'avance. ClickUp Brain fonctionne dans un environnement de travail IA convergent où les dépendances, les échéances et l'avancement des projets sont tous connectés. Il peut vous informer de ce qui a été discuté lors de la réunion de la semaine dernière, des tâches qui sont désormais retardées, et même vous aider à réajuster votre planning hebdomadaire en fonction des priorités définies.

Étape n° 4 : testez votre première automatisation

Vous n'avez pas besoin de revoir entièrement votre flux de travail pour obtenir des résultats. Voici une mini-automatisation que vous pouvez essayer cette semaine :

Configurez les automatisations ClickUp pour surveiller votre boîte de réception à la recherche d'e-mails dont l'objet contient le mot « facture ».

Déplacez-les automatiquement vers un dossier ou ajoutez-leur des étiquettes dans votre gestionnaire de tâches.

Testez-le pendant quelques jours pour voir s'il fonctionne comme prévu. Apportez des modifications si nécessaire.

🔍 Le saviez-vous ? Bien avant l'apparition des applications de calendrier telles que Google Agenda ou Outlook, les professionnels s'appuyaient largement sur des agendas papier et des plannings de bureau pour gérer leurs rendez-vous, leurs échéances et leurs tâches. Les produits tels que Day-Timer et autres agendas similaires étaient des outils standard pour la planification administrative, à tel point que les premiers logiciels de gestion des informations personnelles, comme Borland Sidekick (années 1980), ont été conçus pour remplacer les calendriers et agendas papier en proposant un agenda numérique accompagné de notes et de rappels.

Étape n° 5 : formez votre équipe

Maintenant que vous avez mis en place un système, il est temps d'y intégrer des personnes :

Faites une démonstration rapide aux membres de votre équipe et mettez en avant le gain de temps réalisé.

Partagez des aide-mémoire ou de courtes vidéos explicatives pour répondre aux questions courantes.

Rassurez vos collaborateurs en leur expliquant que l'IA n'est pas là pour leur prendre leur travail, mais pour les aider à se débarrasser des tâches fastidieuses.

🚀 Avantage ClickUp : enregistrez un Clip ClickUp pour expliquer votre installation IA, et ClickUp Brain le transcrira et le résumera automatiquement. Ainsi, même si quelqu'un rejoint l'équipe plus tard ou oublie les détails, il lui suffira de faire une recherche pour trouver ce dont il a besoin.

Étape n° 6 : Continuez à développer

Voici quelques astuces d'IA pour utiliser efficacement votre nouveau système d'automatisation :

Mesurez le temps gagné, les erreurs évitées et l'impact sur l'équipe.

Améliorez-les en fonction des commentaires ; peut-être qu'une règle doit être modifiée ou qu'une nouvelle étape doit être ajoutée.

Une fois que votre équipe sera à l'aise avec cette méthode, tirez parti de votre réussite : effectuez l'automatisation des invitations de calendrier, des rapports, des réponses des clients, etc.

Erreurs courantes à éviter

Trop souvent, les équipes se précipitent pour adopter l'automatisation sans planifier les processus, définir la propriété ou valider les résultats. Le véritable avantage de l'IA réside dans la manière dont vous la mettez en œuvre, et pas seulement dans ce que vous automatisez.

Voici quelques erreurs courantes à éviter et leurs solutions :

Automatisation d'un processus défaillant : vérifiez manuellement le processus avant de mettre en place l'IA. Utilisez un cadre tel que SIPOC (fournisseurs, entrées, processus, sorties, clients) pour visualiser chaque étape, repérer les goulots d'étranglement et éliminer les redondances.

Définition de déclencheurs et de conditions vagues : définissez toujours des règles claires ; utilisez la logique « si-alors » pour garantir un comportement d'automatisation cohérent.

Considérez les résultats de l'IA comme définitifs : utilisez la méthode R-A-R ; laissez l'IA créer le brouillon , évaluez sa précision, puis affinez le ton et le contexte.

Éviter la propriété de l'automatisation : désignez un responsable de l'automatisation, chargé de surveiller les flux de travail, d'examiner les résultats et de détecter les erreurs avant qu'elles ne prennent de l'ampleur.

Surautomatisation des flux de travail routiniers : créez des dérogations manuelles ou des chemins d'exception. Évitez d'automatiser les tâches répétitives qui nécessitent un jugement humain ou qui changent fréquemment en fonction du contexte.

Ignorer les boucles de rétroaction : activez les champs de rétroaction, tels que « Cela vous a-t-il été utile ? » ou « Modification en cours ». Cela permet à l'IA d'apprendre et de s'améliorer, en affinant les résultats futurs en fonction de l'utilisation réelle.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives et banales. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents IA de ClickUp AI vous aident à éliminer ces tâches fastidieuses. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Faites de ClickUp votre partenaire d'automatisation IA

L'IA vous décharge d'une quantité surprenante de travail. Cependant, l'automatisation doit s'intégrer à votre environnement de travail, et non à des outils dispersés.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, est l'outil idéal pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin dans un seul et même environnement de travail. Avec ClickUp Brain, qui vous aide à rédiger, résumer et mettre en forme du texte tout en prenant en charge les tâches routinières, vous disposez d'un assistant IA qui réfléchit à votre place.

Associez cela à la gestion de projet, aux automatisations et aux agents de ClickUp, et vous n'aurez plus besoin d'assembler différents outils : vous travaillerez sur un système intelligent qui s'adapte à votre équipe.

