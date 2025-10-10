17 modèles gratuits d'évaluation client pour recueillir des commentaires

Vous fournissez déjà un travail de qualité. Mais même les meilleurs projets peuvent laisser les clients avec des commentaires tacites : des choses qu'ils ont appréciées, des choses qui ne leur ont pas tout à fait convenu ou des suggestions qui pourraient former votre prochaine mission.

Pour faciliter la collecte et l'exploitation de ces commentaires, vous avez besoin de modèles d'avis clients. Ils vous permettent de consigner directement vos observations sur ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré et ce qui pourrait autrement passer inaperçu. Au fil du temps, ces commentaires renforceront votre réputation en ligne, alimenteront les avis positifs et vous aideront à vous démarquer dans les résultats de recherche.

Le seul défi consiste à obtenir des commentaires honnêtes et utiles sans que cela soit gênant ou chronophage. Ces modèles gratuits d'évaluation client vous aident à simplifier ce processus.

Que sont les modèles d'évaluation client ?

Les modèles d'évaluation client sont des cadres ou des documents pré-conçus et structurés utilisés par les entreprises, les freelances ou les agences pour recueillir les commentaires, les évaluations ou les témoignages des clients sur leurs services, leurs produits ou leur expérience globale.

Voici quelques-uns des éléments clés que doivent comporter les modèles de formulaires d'évaluation ou de commentaires clients 👇 ✅ Déclaration liminaire : une introduction concise et professionnelle qui donne le ton, remercie le client et clarifie l'objectif des commentaires (par exemple, améliorer les services ou présenter des témoignages) *questions ciblées : questions spécifiques et pertinentes pour le secteur, telles que « Dans quelle mesure avons-nous atteint les objectifs de votre projet ? » ou « Notre produit est-il facile à utiliser ? », afin d'obtenir des réponses détaillées ✅ Indicateurs quantitatifs : échelles d'évaluation (par exemple, 1 à 5 étoiles, Net Promoter Score) pour obtenir des données mesurables sur la satisfaction, la qualité ou la rapidité de livraison ✅ Invitations qualitatives : champs ouverts pour les suggestions, les critiques ou les points forts, par exemple « Que pourrions-nous faire pour obtenir une évaluation de 5 étoiles la prochaine fois ? » ✅ Clause de permission : section demandant la permission d'utiliser les commentaires positifs à des fins marketing, garantissant le respect des lois sur la confidentialité (par exemple, le RGPD ou le CCPA) ✅ Options de suivi : champs permettant aux clients de demander un appel ou de fournir des références, contribuant ainsi à renforcer les relations

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'avis client ?

Clair et concis : un bon modèle est court et facile à comprendre. Il respecte le temps des clients. Privilégiez 5 à 7 questions concises afin que vos clients n'aient besoin que de 2 à 3 minutes pour laisser leurs avis

🔖 Exemple : « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de notre service ? (1-10) » permet d'être direct et rapide.

Pertinent par rapport à vos objectifs : les questions doivent être liées à divers aspects des besoins de votre entreprise, tels que l'amélioration des produits ou la collecte de témoignages. Adaptez-les à votre secteur d'activité et à votre type de client pour obtenir des recommandations personnalisées et des informations exploitables

🔖 Exemple : une entreprise SaaS peut demander « Notre logiciel était-il facile à utiliser ? » afin d'orienter les futures mises à jour de ses produits.

combinaison équilibrée de questions* : utilisez à la fois des échelles d'évaluation et des invites ouvertes pour obtenir des données mesurables et des commentaires détaillés. Cette combinaison permet de mettre en évidence les tendances et les points faibles spécifiques sans submerger les clients

🔖 Exemple : associez « Évaluez notre assistance (1-5) » à « Que pourrions-nous améliorer ? »

résultats exploitables* : chaque question doit alimenter des décisions basées sur les résultats, comme la résolution de problèmes ou la création de contenu généré par les utilisateurs. Les échelles d'évaluation et les invites spécifiques facilitent l'analyse des commentaires des clients et la mise en œuvre de mesures concrètes

🔖 Exemple : « Qu'est-ce qui vous a invité à donner cette évaluation ? » explique une note faible, tout en donnant à votre équipe une idée de la manière d'éviter de telles circonstances.

Modèles d'évaluation client

Si vous souhaitez vous démarquer et acquérir un véritable avantage concurrentiel, ces 17 modèles d'évaluation client vous permettront de recueillir plus facilement des commentaires et de les rendre plus percutants :

1. Modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affichez et organisez les commentaires des clients à l'aide du modèle de formulaire de commentaires de ClickUp

Le modèle de formulaire de commentaires de ClickUp aide les équipes chargées des produits et de l'expérience client à recueillir des commentaires exploitables par tous les services.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez-les pour concevoir des sondages personnalisés avec des échelles de notation, des champs à choix multiples et des questions ouvertes qui permettent de dégager à la fois des informations qualitatives et des tendances mesurables

Regroupez les réponses par client, catégorie ou membre de l'équipe, tout en filtrant les commentaires par note et en repérant les thèmes récurrents en quelques secondes

Une fois le formulaire soumis, chaque réponse est automatiquement convertie en une tâche ClickUp dans votre espace de travail

Les équipes peuvent taguer les propriétaires, définir des priorités et suivre la résolution des problèmes clients sans avoir besoin d'un outil distinct

Ces modèles sont particulièrement utiles pour les équipes chargées du lancement de produits, de la collecte d'avis lors de l'intégration ou du suivi de la satisfaction client, où une réactivité rapide fait toute la différence.

✅ Idéal pour : les chefs de produit et les équipes chargées de la réussite client qui recherchent un moyen structuré et concret de recueillir les commentaires des clients et d'y répondre

2. Modèle de sondage de satisfaction sur les produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la satisfaction des clients vis-à-vis des produits, leurs habitudes d'utilisation et leurs suggestions grâce au modèle d'enquête de satisfaction sur les produits ClickUp

Si vous faites partie d'une équipe produit ou UX, le modèle d'enquête de satisfaction produit ClickUp vous offre un moyen structuré et reproductible de recueillir et d'analyser les commentaires des clients. Il vous aide à centraliser les réponses aux sondages, à suivre les tendances en matière de satisfaction et à repérer facilement les points faibles récurrents, même sans avoir accès à un logiciel dédié aux commentaires sur les produits.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Chaque réponse peut être classée par type de produit, niveau de satisfaction et thème des commentaires

Les vues intégrées, telles que « À évaluer », « En cours d'évaluation » et « Évalué », vous aident à hiérarchiser les prochaines étapes et à éviter de perdre des informations cruciales dans vos boîtes de réception ou vos feuilles de calcul

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour enregistrer la fréquence d'utilisation, le taux de satisfaction et les suggestions d'amélioration du produit, afin que vos décisions soient toujours fondées sur des données.

✅ Idéal pour : les responsables produit et UX qui cherchent à améliorer la satisfaction de l'utilisateur et à orienter la feuille de route produit grâce à des commentaires structurés

Obtenir un modèle gratuit Affichez et gérez les demandes d'assistance client entrantes grâce au modèle de formulaire de contact client ClickUp

Le modèle de formulaire de contact client ClickUp offre aux équipes d'assistance un moyen plus rapide et plus clair d'enregistrer toutes les interactions avec les clients en un seul endroit.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

✅ Idéal pour : les équipes du service client qui gèrent les requêtes relatives aux produits, les demandes de remboursement et l'assistance pour les commandes sur tous les canaux

4. Modèle de gestion du service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement les tickets d'assistance service client entrants grâce au modèle de gestion du service client ClickUp

Le modèle de gestion du service client ClickUp est conçu pour les équipes d'assistance qui souhaitent collecter, organiser et résoudre tous les types de demandes des clients. Dès qu'un client remplit le formulaire de demande de service, son entrée est instantanément transformée en tâche et acheminée vers votre liste de tickets. Chaque demande est suivie à l'aide de champs tels que l'assigné, la date d'échéance, l'e-mail du demandeur et le score de satisfaction, afin que rien ne se perde dans votre boîte de réception.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez automatiquement les tâches par statut, par exemple « Résolu », « En cours », « À clarifier », « Escaladé » ou « En attente »

Libellé les tickets avec des catégories codées par couleur telles que « Commentaires », « Bug », « Réclamation » ou « Annulation », ce qui permet à votre équipe de savoir immédiatement à quel type de problème elle est confrontée

Si une tâche doit être transmise à un niveau supérieur, vous pouvez simplement lui attribuer un nouveau statut et la réattribuer en quelques secondes

ClickUp facilite également le filtrage par sentiment client ou urgence SLA à l'aide d'étiquettes personnalisées et d'évaluations de satisfaction, afin que votre équipe puisse hiérarchiser les discussions appropriées

✅ Idéal pour : les responsables du service client et les responsables des opérations d'assistance qui traitent un volume important de demandes de service

5. Modèle de sondage de satisfaction client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affichez les évaluations de satisfaction client en fonction des connaissances, de l'utilité et de la clarté à l'aide du modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp

Le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp aide les responsables de l'assurance qualité à comprendre et à améliorer les processus internes afin de satisfaire davantage les clients. Grâce aux formulaires ClickUp intégrés, aux champs d'évaluation personnalisés et à la catégorisation intelligente, vous pouvez collecter des données sur la satisfaction en matière de service, de clarté, d'utilité et de résolution des problèmes en un seul endroit.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Une fois les réponses reçues, triez les commentaires par thème ou par note afin d'identifier les domaines qui nécessitent du travail

Suivez les tendances, telles que les requêtes non résolues ou les évaluations de clarté faibles

Attribuez les éléments à accomplir au bon collaborateur afin de pouvoir atteindre vos objectifs en matière de service client

✅ Idéal pour : les responsables de l'assistance et les équipes d'assurance qualité qui cherchent à suivre et à agir sur les signaux de satisfaction client

💡 Conseil de pro : vous souhaitez trier automatiquement les commentaires des clients provenant de vos formulaires ClickUp en fonction de leur sentiment ? Essayez l'assistance contextuelle IA de ClickUp Brain directement dans votre espace de travail. Cet assistant IA intelligent comprend les données de votre espace de travail (tâches, documents, personnes) pour vous fournir des informations pertinentes pour vos rôles, votre entreprise et votre secteur d'activité. Analysez les commentaires et les sentiments des clients en temps réel et obtenez des informations grâce à l'IA avec ClickUp

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de l'IA dans le service client :

6. Modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les tâches de recherche et harmonisez votre stratégie produit à l'aide du modèle d'analyse des besoins des clients de ClickUp

Le modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp offre aux équipes produit et CX une structure reproductible pour organiser, analyser et agir en fonction des véritables attentes des nouveaux clients.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il combine des champs liés pour les données externes (telles que les formulaires d'évaluation et les résultats de sondage) avec un suivi clair des progrès, des attributions spécifiques à chaque rôle et des jalons visuels à chaque phase de la recherche

De l'identification des décideurs au mapping des besoins avec votre offre, tout est conçu pour aller vite sans sauter d'étapes

Vous bénéficiez également de 12 sous-tâches prédéfinies qui guident votre équipe tout au long du processus, notamment la collecte de données, l'analyse, la documentation et l'alignement GTM

✅ Idéal pour : les responsables de l'expérience client et les chefs de produit qui effectuent des analyses d'utilisateurs ou des études de marché avant le lancement d'un produit

Bien sûr, même avec un plan clair, il est facile de se sentir tiraillé dans dix directions différentes. C'est là que ClickUp Brain prend tout son sens. Il suffit de lui demander : « Sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui ? » et il triera vos tâches et vous indiquera exactement ce qui nécessite votre attention.

Demandez à ClickUp Brain de générer des actions à entreprendre, de vous aider à hiérarchiser les tâches et de vous fournir des échéanciers pour l'ensemble de votre environnement de travail en quelques secondes

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit communiquer avec 6 personnes en moyenne pour terminer son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 connexions clés pour recueillir des informations essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et les trous noirs en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec Connected Search et gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

7. Modèle de déclaration de problème client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les frustrations et les obstacles rencontrés par vos clients pour différents types de problèmes grâce au modèle de déclaration de problème client ClickUp

Le modèle de déclaration de problème client ClickUp aide les chercheurs en expérience utilisateur et les chefs de produit à éliminer les obstacles qui empêchent les clients d'atteindre leurs objectifs. Il comprend des documents permettant de dresser le profil du client, d'identifier ses objectifs, de mapper les obstacles et de retracer la cause profonde de ces obstacles.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Chaque section invite les équipes à examiner immédiatement pourquoi ces problèmes existent et quel poids émotionnel ils ont

Cela vous aide à hiérarchiser les changements qui font réellement la différence

Vous pouvez les utiliser comme point de départ pour orienter les entretiens, consolider les informations et aligner les équipes internes sur les problèmes clients à fort impact

✅ Idéal pour : les équipes UX et les chefs de produit qui identifient les points de friction afin d'orienter les améliorations des produits ou services

8. Modèle de forfait de réussite client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression des clients tout au long des étapes de leur cycle de vie à l'aide d'un tableau de type Kanban avec le modèle de forfait de réussite client ClickUp

Vous gérez des dizaines de clients avec différents types de services, étapes contractuelles et attentes ? Ce modèle de forfait de réussite client ClickUp regroupe toutes les informations, telles que la valeur du contrat, le type de service et les coordonnées, en un seul endroit pour les équipes chargées de la réussite client.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Il fonctionne comme un logiciel de réussite client pour vous aider à suivre le niveau de service de chaque client, le tarif convenu, l'avancement du projet et le statut de réussite

Chaque carte client fonctionne comme un tableau de bord en temps réel, affichant l'emplacement, les contrats au format PDF et une barre de progression visuelle

Vous pouvez regrouper les clients par étape du cycle de vie (comme l'intégration, la fidélisation ou le risque), attribuer la propriété à des membres de l'équipe interne et voir instantanément où l'assistance est insuffisante

Cela vous aide à gérer les attentes des clients , à offrir une valeur constante et à améliorer la fidélisation grâce à la visibilité et à l'automatisation

✅ Idéal pour : les responsables de la réussite client et les responsables de l'intégration qui souhaitent suivre les parcours clients en plusieurs étapes

9. Modèle ClickUp Client Success

Obtenir un modèle gratuit Suivez la santé de vos clients, leurs niveaux d'assistance et leurs scores d'engagement grâce au modèle ClickUp Client Success Template

Le modèle ClickUp Client Success, fournisseur, permet à vos équipes d'intégration et de réussite client d'adopter un moyen structuré pour le suivi de la santé des clients, l'organisation des transferts et le traitement des risques avant qu'ils ne prennent de l'ampleur.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Assurez de synchroniser votre équipe grâce à des vues regroupées par santé du compte et à des champs prédéfinis pour les scores NPS, les niveaux d'engagement et les derniers points de contact

Surveillez le statut de chaque client, standardisez les processus d'intégration et d'assistance, et assurez-vous qu'aucun compte ne soit négligé

Utilisez des checklists pour décomposer les étapes d'intégration ou de renouvellement en workflows reproductibles

Pour gagner du temps, les automatisations ClickUp déclenchent des mises à jour lorsque des jalons sont franchis, envoient des alertes lorsque la santé du client baisse ou informent les propriétaires lorsque des suivis sont nécessaires

✅ Idéal pour : les responsables de la réussite client et les équipes d'intégration qui souhaitent améliorer la fidélisation des clients et rester proactifs avec chaque client

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont vous pouvez automatiser la plupart de vos flux de travail quotidiens et répétitifs ? Regardez cette vidéo !

10. Modèle de service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Affichez les tickets clients avec des champs pour l'assigné, la priorité, le type de demande et les coordonnées grâce au modèle d'assistance client ClickUp

Le modèle de service client ClickUp offre à votre service d'assistance une structure à deux niveaux pour gérer les demandes d'assistance en fonction de leur urgence, de leur complexité et de leur niveau d'escalade. Vous pouvez également tout visualiser à partir d'un seul centre de commande : tickets ouverts, barres de progression, priorités signalées, coordonnées et charges de travail des personnes assignées.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez les tâches par statut (par exemple « en attente » ou « en cours »)

Étiquette les problèmes par type (aide sur les produits, rapport de bug, demande d'amélioration)

Attribuez automatiquement les problèmes à la personne la plus compétente pour les résoudre grâce à AI Assign

Vous avez un ticket qui traîne ? Transférez-le au niveau 2 en un clic et signalez-le à un agent senior

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour savoir exactement où les choses bloquent, ce qui est en retard et quelle quantité de travail n'est pas encore attribuée

✅ Idéal pour : les équipes du service client, les responsables des opérations d'assistance et les responsables du service d'assistance qui souhaitent clarifier leurs flux de travail et accélérer la résolution des problèmes

Découvrez comment utiliser l'IA pour faire des tâches d'attribution de tâches et d'établissement de priorités dans ClickUp :

11. Modèle d'escalade du service client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et résolvez plus rapidement les escalades du service client grâce au modèle d'escalade du service client ClickUp

Le modèle d'escalade du service client ClickUp permet de rationaliser la résolution des tickets en organisant les demandes en catégories de niveau 1 et de niveau 2. Avant de créer votre flux de travail d'escalade, vous pouvez définir ce qui constitue une demande à faible priorité par opposition à un problème critique nécessitant une attention immédiate.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Une fois les priorités définies, créez des tâches et déléguez facilement les responsabilités en fonction du type de problème, de l'urgence ou de la spécialisation de l'équipe avec ClickUp Tasks

Grâce à une vue centralisée du statut, de l'assigné et de la catégorie, votre équipe peut relever les défis du service client tels que les remboursements, les remplacements et les suivis avec clarté et responsabilité

Aucun ticket n'est laissé sans suivi, et chaque problème important est acheminé vers la bonne personne au bon moment

✅ Idéal pour : les responsables du service client et les équipes d'escalade qui traitent des volumes élevés ou des délais de réponse liés aux accords de niveau de service (SLA)

12. Modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez les commentaires des clients et alignez votre stratégie sur les besoins réels de l'utilisateur à l'aide du modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Avant de pouvoir améliorer la satisfaction personnalisée, vous devez comprendre exactement ce dont vos clients actuels et potentiels ont besoin.

Le modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp vous aide à recueillir les points faibles, à organiser les commentaires et à transformer les informations en actions. De l'identification des principaux décideurs à l'alignement de votre offre sur les attentes des clients potentiels, chaque étape est présentée sous la forme d'une tâche claire et gérable.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Commencez par définir votre analyse directement dans ClickUp Objectifs

Définissez des objectifs clairs concernant ce que vous souhaitez apprendre et la manière dont ces informations formeront la stratégie de vos produits ou de vos services

Utilisez les sous-tâches intégrées pour collecter, analyser et exploiter les informations réelles fournies par les clients, tout en assurant la cohésion de votre équipe, de la découverte à la mise en œuvre

À la fin de ce flux de travail, vous disposerez d'un plan documenté pour améliorer la satisfaction client et d'une stratégie claire adaptée à vos clients existants et potentiels.

✅ Idéal pour : les équipes marketing, les chefs de produit et les responsables de l'expérience client qui souhaitent aligner le développement de leurs produits ou services sur les besoins réels de leurs clients potentiels et existants

13. Modèle de service d'assistance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et hiérarchisez les tickets du service client en fonction du niveau d'abonnement, du type de problème et du niveau de clientèle à l'aide du modèle ClickUp Help Desk

Les équipes d'assistance doivent souvent jongler avec des centaines de problèmes (problèmes de facturation, questions sur les produits, bugs techniques) provenant de clients ayant des besoins, des niveaux et des degrés d'urgence différents. Le modèle ClickUp Help Desk est doté d'une vue centralisée et filtrable, où chaque ticket est classé en fonction du score QA, du type de problème, du segment de clientèle et du niveau d'abonnement.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Vous pouvez regrouper les tickets par priorité, attribuer des propriétaires, signaler les comptes problématiques et ajouter des sous-tâches pour les actions de suivi

Utilisez les colonnes « QA Score » (Note QA) pour évaluer la qualité du service ou pour le suivi des tendances en matière de satisfaction parmi les clients et les types de problèmes

Par exemple, votre équipe peut rapidement comparer la manière dont les clients VIP évaluent la rapidité de résolution par rapport aux clients réguliers. Au fil du temps, cela vous donne des informations exploitables pour ajuster la dotation en personnel, la formation ou les procédures d'escalade.

✅ Idéal pour : les responsables des services d'assistance qui cherchent à rationaliser les processus du service d'assistance, à réduire les temps de réponse et à améliorer la qualité du service

14. Modèle de collaboration pour la réussite client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Accompagnez vos clients depuis leur intégration jusqu'à leur adhésion totale grâce au modèle de collaboration ClickUp Client Réussite

Vous ne pouvez pas recueillir d'excellents avis clients sans avoir d'abord créé une expérience client exceptionnelle. Et la gestion de l'expérience client nécessite un système de partage où les équipes commerciales, d'intégration et de livraison peuvent suivre la progression et faire en sorte que chaque client continue d'avancer. Le modèle de collaboration ClickUp Client Success vous offre ce système.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Commencez par le formulaire de recommandation de nouveaux clients pour saisir les informations importantes dès la première interaction

Lors de l'intégration, remplissez le document d'approbation dans ClickUp Docs pour enregistrer les objectifs, les obstacles et les opportunités. L'équipe commerciale peut se concentrer sur les objectifs tandis que le service production note les besoins techniques ou les alignements de fonctionnalités

Tout cela alimente le pipeline de recommandations, un tableau visuel qui montre où en est chaque client, du nouveau client au client recommandé

Vous pouvez faire glisser les cartes à chaque étape et décomposer les actions à mener en sous-tâches. Cela facilite la coordination entre les équipes et permet de maintenir la dynamique depuis le lancement jusqu'à l'adhésion totale

✅ Idéal pour : les équipes chargées de la réussite et de l'intégration qui souhaitent transformer des relations solides avec les clients en témoignages confiants et opportuns et en un soutien à long terme

15. Modèle d'échelle de Likert ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des sondages structurés et évolutifs pour mesurer la satisfaction, l'intensité et le sentiment grâce au modèle d'échelle de Likert de ClickUp

Le modèle d'échelle de Likert de ClickUp aide les équipes marketing et produit à créer des sondages qui permettent de recueillir les impressions des clients sur votre produit, votre service ou votre expérience. Lorsqu'il s'agit de discuter de la satisfaction, de la facilité d'utilisation ou de la probabilité de recommandation, ce modèle vous fournit la structure dont vous avez besoin pour recueillir des réponses claires et exploitables.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Personnalisez votre échelle d'évaluation avec des champs personnalisés marqués de 1 à 5 pour refléter l'intensité ou la fréquence du sentiment des clients

Ajoutez des champs personnalisés tels que le service, l'e-mail ou le niveau de produit pour segmenter les réponses et repérer les tendances parmi différents types de clients

Utilisez la checklist intégrée pour noter rapidement les réponses et évaluer la façon dont les clients perçoivent le positionnement de votre produit

Grâce à son format simple et familier, il est facile d'achever pour les clients et encore plus facile à analyser pour votre équipe. Si vous cherchez à recueillir des avis clients structurés, évolutifs et faciles à quantifier, ce modèle est un excellent point de départ.

✅ Idéal pour : les équipes marketing et les responsables produit qui souhaitent quantifier les commentaires des clients

16. Modèle d'évaluation annuelle de l'équipe commerciale des clients par Template. Net

Ce modèle d'évaluation annuelle des clients par Template. Net offre aux gestionnaires de comptes un format structuré pour présenter les résultats en matière de revenus, les données de fidélisation des clients et les succès collaboratifs, tout en laissant de l'espace pour les commentaires ouverts des clients.

Vous pouvez l'utiliser pour examiner les performances passées, partager les tendances du marché et vous aligner sur les objectifs futurs. Avec des sections réservées aux commentaires des clients, il sert également de modèle d'évaluation client qui permet de recueillir des informations que vous pourrez ensuite utiliser pour améliorer la prestation de services ou même alimenter les avis en ligne et les programmes de promotion.

Cela s'avère utile lorsque plusieurs parties prenantes sont impliquées et qu'il est essentiel de clarifier les objectifs, les commentaires et les prochaines étapes.

✅ Idéal pour : les gestionnaires de comptes qui effectuent des évaluations annuelles formelles avec des clients stratégiques ou à forte valeur

17. Modèle d'avis client personnalisé pour l'équipe commerciale par Template. Net

Le modèle d'évaluation des commentaires des clients par Template. Net aide les clients à partager des commentaires détaillés sur leur expérience avec votre équipe commerciale. Il couvre des catégories spécifiques telles que la rapidité, la connaissance des produits, la cohérence du suivi et la personnalisation.

Ils sont utiles après la conclusion d'une transaction ou lors des vérifications trimestrielles des comptes, car ils permettent aux clients d'exprimer leur opinion. Un client satisfait peut mettre en avant ce qui a rendu son expérience exceptionnelle, tandis que d'autres peuvent fournir des commentaires constructifs pour vous aider à renforcer votre processus d'équipe commerciale.

✅ Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale et les équipes en contact avec le client qui recueillent des commentaires après-vente afin d'établir une relation de confiance à long terme avec les clients

Transformez les commentaires des clients en actions concrètes avec ClickUp

Demander l'avis des clients peut sembler délicat, et le trier l'est encore plus. Vous recherchez des réponses, essayez de donner un sens à des réponses éparses et vous demandez si tout cela vous sera réellement utile. Cela représente beaucoup de temps perdu pour des informations que vous pourriez peut-être utiliser.

ClickUp fait tout cela appartenir au passé. Grâce à des modèles prédéfinis pour chaque type d'interaction avec les clients, de l'intégration aux commentaires sur les produits en passant par les bilans de réussite, vous pouvez collecter, organiser et donner suite aux avis sans avoir à utiliser de tableur. Les formulaires alimentent directement les tâches, tandis que les automatisations se chargent du suivi. Parallèlement, les champs personnalisés vous aident à filtrer les réponses par produit, type de client ou sentiment, afin que votre équipe sache toujours sur quoi se concentrer ensuite.

Plus besoin de deviner ce que pensent vos clients. Vous disposez simplement d'informations structurées et exploitables qui vous permettent d'affiner vos services et de renforcer vos relations.

Profitez-en. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp gratuitement!