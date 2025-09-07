13 modèles gratuits pour les biens immobiliers à louer à utiliser en 2025

La gestion d'un bien immobilier locatif n'est pas une source facile de revenus passifs. Vous devez trouver un équilibre entre le suivi des loyers, les renouvellements de baux, les problèmes d'entretien et la préparation des déclarations fiscales.

Même un seul logement peut représenter des dizaines d'éléments à gérer et une multitude d'onglets à ouvrir sur votre ordinateur portable. Un modèle de gestion immobilière peut vous aider à mettre de l'ordre dans ce chaos.

De l'information sur les locataires et les contrats de location aux loyers mensuels et aux dépôts de sécurité, ces modèles simplifient les détails afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise de location immobilière.

Nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits pour aider les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les investisseurs immobiliers à garder le contrôle sans se noyer dans les feuilles de calcul ou les notes autocollantes. Donnons une structure à votre stratégie de location !

Que sont les modèles de location immobilière ?

un modèle de location immobilière est un document ou un outil numérique prêt à l'emploi conçu pour aider les propriétaires, les investisseurs et les gestionnaires immobiliers à organiser, suivre et gérer les tâches essentielles liées à l'immobilier. *

Ces modèles couvrent généralement tout, des détails du contrat de location et des demandes des locataires au suivi des loyers mensuels, aux dépôts de sécurité, aux calendriers d'entretien et au calcul des revenus locatifs

Au lieu de créer des feuilles de calcul personnalisées ou de remplir des formulaires à partir de zéro, un modèle de location immobilière vous offre un point de départ structuré, vous permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les erreurs manuelles.

Ces modèles sont particulièrement utiles pour les petites entreprises de location immobilière. Ils vous permettent de suivre de manière cohérente les loyers payés, de gérer les dates d'échéance ou de calculer les déductions pour les rapports Schedule E, tout en conservant des registres clairs et en garantissant la conformité de vos opérations.

🧠 Le saviez-vous ? L'accessibilité financière et la résilience climatique font basculer la demande de biens locatifs vers le Midwest américain, tandis que les régions coûteuses et vulnérables au climat, comme le Texas et la Floride, connaissent une croissance plus lente. Alors que les propriétaires expérimentés et les investisseurs réguliers continuent d'élargir leur portfolio, les nouveaux acheteurs sont confrontés à des barrières à l'entrée de plus en plus élevées. Le marché locatif est stable, mais il nécessite des outils plus intelligents pour s'y retrouver dans un contexte de changements économiques et politiques constants.

Modèles de biens immobiliers locatifs

De la sélection des locataires au suivi des paiements, ces modèles gratuits sont conçus pour rationaliser tous les aspects de votre entreprise de location immobilière.

Que vous gériez une seule unité familiale ou un portfolio de plusieurs propriétés, ClickUp —l'application tout-en-un pour le travail— est là pour vous aider à vous organiser, à automatiser vos tâches et à développer votre activité.

1. Modèle CRM ClickUp pour plateforme de location immobilière

Obtenir un modèle gratuit Effectuez le suivi des interactions personnalisées avec les clients et rationalisez le processus de réservation grâce au CRM de la plateforme de location immobilière ClickUp

Vous souhaitez optimiser le suivi et la communication avec vos locataires ? Le modèle CRM de la plateforme de location immobilière ClickUp vous offre une gestion centralisée des prospects, une automatisation des réservations et un historique des invités à portée de main.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous concentrer sur le développement de vos investissements immobiliers, sans avoir à courir après les dates d'échéance et les locataires. Voici comment :

Simplifiez vos opérations quotidiennes telles que le suivi des paiements, la gestion des demandes d'entretien et le stockage des conditions de clé du bail

Gérez les locataires potentiels, les contrats de location et les demandes en un seul endroit

Automatisez les rappels pour les dates d'échéance des loyers, les dates de résiliation des baux et les tâches récurrentes d'entretien et de perception des loyers grâce aux automatisations ClickUp

Suivez le loyer mensuel, le montant des dépôts de sécurité des locataires et le loyer payé par unité grâce aux statuts personnalisés

Visualisez les revenus locatifs, les données du formulaire Schedule E et les coûts liés à la propriété grâce aux tableaux de bord personnalisés ClickUp

💡 Idéal pour : les gestionnaires immobiliers et les propriétaires qui ont besoin d'un CRM centralisé pour rationaliser leurs opérations, percevoir les loyers et assurer le suivi des dépenses liées à leurs biens immobiliers

📮ClickUp insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre espace de travail.

2. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que le propriétaire et le locataire comprennent clairement leurs droits et responsabilités grâce au modèle de contrat de location ClickUp

Évitez les allers-retours et créez des contrats de location clairs et signés. Le modèle de contrat de location ClickUp vous permet de collaborer, d'enregistrer les paiements et de suivre chaque contrat de locataire dans un espace simplifié.

Grâce à lui, vous pouvez :

Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour détailler les contrats de location, y compris les dates de résiliation et les montants des loyers mensuels

Configurez des rappels automatisés pour les dates d'échéance, afin de garantir le paiement des loyers en temps voulu et de réduire les paiements manquants

Planifiez et gérez les visites de propriétés et les dates importantes dans la vue Calendrier de ClickUp

Facilitez la communication entre les gestionnaires immobiliers et les locataires grâce à des sections de commentaires et des notifications intégrées

Effectuez la maintenance d'un registre complet des revenus et des dépenses liés à la location, ce qui vous aidera à préparer l'annexe E et à effectuer des analyses financières

💡 Idéal pour : les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les investisseurs immobiliers à la recherche d'une méthode fiable et efficace pour gérer les contrats de location, suivre les paiements et garantir la conformité de leurs biens locatifs.

3. Modèle de newsletter ClickUp Real Estate

Obtenir un modèle gratuit Restez présent dans l'esprit de vos clients et établissez une connexion avec des acheteurs potentiels grâce au modèle de newsletter immobilière ClickUp

Tenez vos clients informés (sans culpabiliser de leur envoyer des spams) : ce modèle de newsletter immobilière ClickUp vous aide à créer, planifier et envoyer des newsletters soignées qui mettent en avant les listes, les tendances et les conseils.

Vous pouvez également utiliser le modèle pour :

Personnalisez le contenu pour mettre en avant les tendances du marché, les nouvelles listes immobilières et des conseils utiles

Utilisez les champs personnalisés et les statuts pour gérer la création de newsletters et les workflows de distribution

Tirez parti de ClickUp Documents pour rédiger et effectuer la modification en cours du contenu de manière collaborative

Planifiez et effectuez le suivi de l'envoi de newsletters à l'aide des vues de diagramme de Gantt de ClickUp

Renforcez l'engagement de vos clients en tant que fournisseur, prestataire d'informations pertinentes en temps opportun

💡 Idéal pour : les agents immobiliers et les équipes marketing qui souhaitent maintenir une maintenance régulière avec leurs clients, mettre en avant leur expertise et susciter l'engagement grâce à des newsletters informatives.

4. Modèle ClickUp pour la gestion de projet immobilier

Obtenir un modèle gratuit Organisez toutes vos données et tâches grâce au modèle de gestion de projet immobilier ClickUp

Vous vous lancez dans la rénovation ou la revente d'un immeuble à plusieurs logements ? Ce modèle ClickUp de gestion de projet immobilier est un outil de suivi tout-en-un qui regroupe les budgets, les diagrammes de Gantt, les tâches de l'équipe et la supervision des coûts dans un espace de travail fluide.

Ce modèle de gestion de projet immobilier vous offre un hub central pour tout gérer, de la prévente à la livraison, ce qui facilite la gestion des projets immobiliers complexes. Grâce à ce modèle, vous pourrez :

Utilisez les champs personnalisés pour indiquer le coût estimé, la durée, les jours de variation, le coût de variation et les remarques

Attribuez des tâches ClickUp aux membres de votre équipe, définissez des priorités, ajoutez des dates d'échéance et imbriquez des sous-tâches imbriquées pour obtenir une ventilation détaillée des projets

Étiquetez les parties prenantes, ajoutez des sous-tâches imbriquées, affectez plusieurs membres de l'équipe et hiérarchisez les tâches

Suivez les dépenses liées à la location et les budgets de projet afin d'obtenir l'assistance pour une analyse précise des revenus et des coûts locatifs

Utilisez le calendrier ClickUp AI pour intégrer les réunions, les tâches et les échéances tout en ajustant automatiquement les calendriers et en envoyant des rappels

💡 Idéal pour : les chefs de projet immobilier et les investisseurs qui doivent coordonner des projets de construction ou de rénovation en plusieurs phases, assurer le suivi des budgets et des échéanciers, et minimiser les risques financiers et les risques liés au calendrier

🎥 Vous en avez assez du suivi des dates d'échéance des loyers, des taxes, de l'entretien et plus encore ? Procurez-vous un calendrier IA qui vous permet de garder le contrôle sur vos biens locatifs. Découvrez comment ci-dessous ! 👇🏼

5. Modèle de feuille de calcul ClickUp pour l'immobilier

Obtenir un modèle gratuit Restez organisé et planifiez vos forfaits grâce au modèle de feuille de calcul immobilier ClickUp

Vous souhaitez avoir une vision financière claire de votre portfolio ? Ce modèle de feuille de calcul ClickUp Real Estate, de type tableur, regroupe les prospects, les hypothèques, les revenus locatifs et les dépenses pour les afficher dans une vue claire et ordonnée.

Utilisez-le pour enregistrer chaque bien immobilier, consigner les dépenses et les revenus, et pour effectuer la maintenance d'une vue d'ensemble claire et consolidée de l'ensemble de votre portfolio. Vous pouvez également :

Créez des champs personnalisés tels que le revenu net, le coût de l'assurance, le prix d'achat et la superficie en pieds carrés

Utilisez des statuts tels que « À vendre », « En négociation » et « Vendu » pour le suivi du cycle de vie de chaque bien immobilier

Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour centraliser toutes vos données immobilières (propriétés, transactions, informations sur les clients, etc.) dans un format personnalisable, similaire à un tableur, qui offre une assistance pour la prise de décisions rapides et fondées sur les données

Calculez le retour sur investissement, effectuez le suivi des loyers mensuels et enregistrez rapidement les revenus locatifs par rapport aux coûts pour préparer l'annexe E

Utilisez des rapports en temps réel pour identifier les opportunités et les domaines à améliorer dans votre portfolio

💡 Idéal pour : les investisseurs immobiliers, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers qui ont besoin d'un tableur de haut niveau pour suivre les dépenses, les revenus locatifs, le retour sur investissement et le statut des biens immobiliers

🧠 Fait intéressant : Un vendeur potentiel sur trois (38 %) a déjà investi dans des travaux de rénovation afin de préparer son bien immobilier à la vente, car améliorer l'attrait d'un bien ne se limite pas à son aspect extérieur : c'est également un moyen intelligent de maximiser le retour sur investissement. Quelles sont les améliorations les plus courantes ? Les rénovations légères telles que la peinture, la modernisation des installations et l'aménagement paysager léger, réalisées par 70 % des vendeurs qui ont apporté des modifications. Près de 65 % ont résolu les problèmes potentiels liés à l'inspection, s'assurant ainsi que leur propriété était conforme aux normes.

6. Modèle ClickUp pour le marketing immobilier

Obtenir un modèle gratuit Équilibre entre forfait stratégique et exécution tactique pour garantir la réussite grâce au modèle de marketing immobilier de ClickUp

Si vous souhaitez faire connaître vos biens immobiliers, ce modèle est fait pour vous. Le modèle de marketing immobilier ClickUp permet de coordonner les stratégies de campagne, les budgets, les canaux et les performances en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Effectuez le suivi des campagnes marketing pour vos biens locatifs, ce qui vous aidera à attirer des locataires potentiels et à remplir plus rapidement les logements vacants

Alignez votre équipe autour d'objectifs de partage afin de maximiser le retour sur investissement

Utilisez des champs personnalisés tels que les hashtags, le style, le lien vers la campagne et le canal marketing

Visualisez votre stratégie à travers différentes vues à afficher : calendrier, publications, campagnes et carte des biens immobiliers

Surveillez les dépenses liées au marketing immobilier et reliez les campagnes aux opportunités de revenus locatifs

Utilisez l'automatisation, les étiquettes et les barres de progression pour gérer facilement vos listes et planifier des promotions (comme offrir une réduction sur un mois de loyer)

💡 Idéal pour : les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les investisseurs immobiliers qui souhaitent disposer d'un flux de travail marketing professionnel pour promouvoir leurs listes, attirer des locataires potentiels et maximiser leurs revenus locatifs

📚 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de base de données personnalisées

👀 Le saviez-vous ? Environ 44,8 % des biens immobiliers américains sont exposés à des risques de dommages graves ou extrêmes liés à des menaces environnementales. Cela représente près de 22 000 milliards de dollars de biens immobiliers résidentiels vulnérables aux inondations, aux dommages causés par le vent, aux incendies de forêt, à la chaleur ou à la mauvaise qualité de l'air. Cela signifie que les agents immobiliers américains situés dans des zones vulnérables, telles que Colorado Springs, Riverside et Tucson, doivent prendre des mesures supplémentaires en termes de formalités administratives et d'améliorations concrètes de la sécurité de leurs biens immobiliers ou propriétés.

7. Modèle de checklist des transactions immobilières ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression des tâches liées aux transactions immobilières grâce au modèle de checklist des transactions immobilières ClickUp

Le modèle de checklist des transactions immobilières ClickUp décompose chaque cycle de transaction en étapes claires et concrètes. Des contrats de mise en vente et de sélection des locataires à la finalisation des contrats de location et aux rappels de paiement des loyers, cette checklist vous permet de vous assurer que toutes les cases sont cochées. Que vous concluez la vente d'un nouveau bien ou que vous renouveliez des contrats de location existants, vous pouvez également utiliser le modèle pour :

Utilisez les checklists de tâches ClickUp pour rester au courant des étapes cruciales telles que l'acceptation des offres, les inspections et les documents de clôture

Suivez le statut des demandes des locataires, les vérifications d'antécédents et les signatures des contrats de location en un seul endroit

Définissez des rappels pour les dates d'échéance telles que les dépôts de garantie, les clauses conditionnelles des contrats et les échéanciers de perception des loyers

Collaborez avec des agents, des propriétaires et des gestionnaires immobiliers pour accélérer les transactions et réduire les erreurs à l'aide de ClickUp Document

Personnalisez les sections pour les transactions immobilières résidentielles, commerciales et locatives, des baux simples aux transactions immobilières complexes

💡 Idéal pour : les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les investisseurs immobiliers qui souhaitent rationaliser le processus de transaction, éviter les retards et garantir la conformité à chaque étape de l'entreprise de location immobilière.

💡 Bonus : si vous souhaitez automatiser l'automatisation de votre entreprise de location, notamment : Recherche instantanée dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web

Utilisez la fonction Talk to Text pour poser des questions, dicter et donner des commandes à votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante du LLM et prête à l'emploi pour les entreprises Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes.

8. Modèle de checklist pour la clôture d'une transaction immobilière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que toutes les étapes nécessaires sont suivies pour achever les transactions immobilières à l'aide du modèle de checklist pour la clôture d'une transaction immobilière de ClickUp

Vous méritez une journée de clôture sereine. Le modèle de checklist pour la clôture immobilière de ClickUp vous guide à travers toutes les tâches à période fixe, en veillant à ce que toutes les parties signent dans les délais, que les conditions de location soient clairement consignées et que votre bilan reflète tous les paiements finaux et les dépôts.

Vous pouvez rester sur la bonne voie, que vous soyez en train de conclure un contrat de location ou de finaliser la vente d'un bien immobilier. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Téléchargez et organisez tous les documents requis (rapports d'inspection, assurance titre, documents hypothécaires) directement dans ClickUp

Enregistrez les contrats de location, les demandes des locataires et les documents de clôture à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des tâches aux gestionnaires immobiliers, aux agents immobiliers ou aux équipes juridiques pour une responsabilité claire

Définissez des rappels automatisés pour les dates d'échéance du paiement, les dates de début de location et les contrôles de conformité

Utilisez les vues Tableau ou Liste pour visualiser la progression de plusieurs transactions immobilières

💡 Idéal pour : les propriétaires, les professionnels de l'immobilier et les gestionnaires immobiliers qui gèrent plusieurs transactions et qui souhaitent mettre en place un processus reproductible afin de réduire les surprises de dernière minute et de rationaliser chaque transaction

📚 À lire également : Exemple et mise en forme de grand livre général pour la comptabilité

9. Modèle de rapport sur le marché immobilier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comprenez les tendances actuelles et prévoyez les performances futures du secteur immobilier grâce au modèle de rapport sur le marché immobilier de ClickUp

Vous souhaitez optimiser vos annonces immobilières ? Commencez par vous renseigner sur le marché local. Ce modèle de rapport sur le marché immobilier ClickUp vous permet d'analyser en temps réel les tendances en matière de loyers, les fluctuations des prix et les réalités du marché dans un tableau de bord clair.

Du suivi du loyer moyen à la documentation de la plus-value immobilière et de la demande des acheteurs, ce modèle vous permet de générer des rapports cohérents et précis sur plusieurs marchés, que vous louiez dans le New Hampshire, investissiez dans le Rhode Island ou compariez le retour sur investissement en Virginie-Occidentale. Ce modèle vous permet de :

Utilisez les champs personnalisés pour le suivi de la valeur des biens, les loyers moyens locaux, les indicateurs d'offre/demande et les taux d'appréciation

Visualisez les tendances grâce à des diagrammes et des tableaux de bord dynamiques pour fournir une assistance à la planification financière et à la tarification des loyers

Centralisez les données provenant de plusieurs régions pour comparer rapidement les marchés et élaborer des stratégies de location dans plusieurs États

Intégrez les données à votre CRM immobilier pour établir la connexion entre les informations sur le marché, la sélection des locataires et les décisions de bail

💡 Idéal pour : les investisseurs immobiliers, les propriétaires et les gestionnaires immobiliers qui souhaitent adopter une approche fondée sur les données pour analyser le marché, définir leur stratégie de tarification locative et étendre leur portfolio immobilier à différentes régions

💡 Conseil de pro : les agents immobiliers peuvent intégrer les checklists des transactions immobilières et des clôtures dans leur CRM afin de déclencher automatiquement des tâches pour chaque nouvelle annonce, ce qui leur permet de gagner du temps et de s'assurer qu'aucune étape n'est oubliée lors des transactions.

10. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez et gérez vos contrats de location en un seul endroit grâce au modèle de contrat de location ClickUp

Le modèle de contrat de location ClickUp offre une structure juridiquement conforme et prête à l'emploi pour créer des contrats de location résidentielle conformes à la réglementation nationale.

Ce modèle permet de saisir les informations essentielles relatives aux baux, d'automatiser vos processus commerciaux et de fournir des rappels concernant les dates d'échéance des loyers. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Personnalisez les conditions du bail, notamment le loyer mensuel, les dates de début et de fin du bail, ainsi que les parties concernées

Ajoutez des clauses spécifiques à votre État, telles que les périodes de préavis du propriétaire et les informations sur la condition du bien immobilier

Conservez des copies numériques des contrats d'emplacement signés et des documents des locataires dans un emplacement sécurisé

Automatisez les rappels pour les dates d'échéance des paiements, les renouvellements de bail et les vérifications des antécédents des locataires

Suivez les loyers payés, les dépôts de garantie et les informations relatives aux biens immobiliers afin d'assurer l'assistance à votre planification financière et à votre déclaration fiscale (Schedule E)

💡 Idéal pour : les propriétaires, les investisseurs immobiliers et les gestionnaires immobiliers à la recherche d'un système de contrats de location conforme, structuré et automatisé pour leur portfolio de biens locatifs.

11. Modèle de formulaire de demande d'installations ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rassemblez les données relatives aux types de demandes, aux priorités et aux statuts en un seul endroit grâce au modèle de formulaire de demande de services ClickUp

Le modèle de formulaire de demande d'intervention ClickUp simplifie la manière dont les propriétaires, les gestionnaires immobiliers et les locataires établissent des rapports et gèrent les problèmes d'entretien dans les logements locatifs. Cela élimine le chaos lié aux demandes dispersées et au suivi manuel.

De plus, vous pouvez également utiliser le modèle pour :

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les demandes d'entretien des locataires avec des détails spécifiques tels que le type de problème, l'emplacement, l'urgence et des photos

Automatisez la création de tâches, les attributions et les dates d'échéance en fonction des envois de formulaires

Suivez le statut des demandes grâce à des champs personnalisés tels que « Réparation nécessaire », « En cours », « Planifié » et « Achevé »

Maintenance des registres organisés des journaux d'entretien pour l'annexe E et les documents d'assurance du propriétaire

Assurez-vous de respecter les normes en joignant la pièce jointe : l'historique des services, les dépenses et les coordonnées des fournisseurs de services de réparation

💡 Idéal pour : Les propriétaires et les gestionnaires immobiliers qui supervisent des biens locatifs à un ou plusieurs logements et qui ont besoin d'un système simplifié pour traiter les demandes d'entretien, suivre les dépenses et rester en conformité

👀 Le saviez-vous ? Les propriétaires qui font appel à des gestionnaires immobiliers affirment le faire pour gagner du temps et éviter les problèmes juridiques. Les gestionnaires immobiliers s'occupent de tout, de l'application des baux et de la sélection des locataires à l'entretien et à la conformité locale, ce qui rend la propriété de location moins stressante.

12. Modèle de conditions générales ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les droits et responsabilités de toutes les parties concernées à l'aide du modèle de conditions générales ClickUp

Si vous êtes féru de technologie et que vous proposez un portail ou une application en ligne à vos locataires, ce modèle basé sur des documents définit les règles de base, de la responsabilité à la confidentialité des données, sans vous imposer de jargon juridique compliqué.

Le modèle de conditions générales ClickUp permet de créer des accords juridiquement valables et transparents pour vos locataires qui accèdent à des services en ligne, à des plateformes de réservation ou à des applications numériques de location.

Ce modèle vous permet de :

Rédigez, effectuez une modification en cours et collaborez sur vos Conditions générales dans un document ClickUp dédié, ce qui facilite l'organisation des sections et garantit la clarté

Suivez la progression de l'élaboration de vos Conditions générales (par exemple, en cours de rédaction, en cours de révision, finalisées) afin de toujours savoir à quelle étape en est chaque section

Attribuez des tâches de recherche, de rédaction, d'examen juridique et de publication aux parties prenantes concernées, en précisant les dates d'échéance et les priorités afin de faire avancer le processus

Suivez la progression globale, les tâches en cours et les goulots d'étranglement de votre projet Conditions générales à partir d'un tableau de bord unique et personnalisable

Liez vos conditions générales directement dans les demandes de location ou les documents d'intégration des locataires

💡 Idéal pour : les gestionnaires immobiliers, les propriétaires et les Teams immobiliers proposant des services numériques ou des portails locataires qui nécessitent une maintenance de la transparence et de la couverture juridique

13. Modèle de contrat de location commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez et conservez des enregistrements numériques de toutes les conditions du contrat de location commercial à l'aide du modèle de contrat de location commercial ClickUp

Les transactions commerciales impliquent des sommes importantes et des clauses strictes. Le modèle de contrat de location commerciale ClickUp vous permet de définir le loyer, les normes relatives aux dépôts de sécurité et les obligations d'entretien, le tout dans un document clair et personnalisable.

Le modèle simplifie le processus de rédaction et de gestion des baux pour les espaces de bureaux, les locaux commerciaux, les entrepôts et autres biens immobiliers commerciaux. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Personnalisez les champs pour indiquer les noms des locataires, les dates de début et de fin du bail, le loyer mensuel et les dépôts de sécurité

Clarifiez les responsabilités liées à l'entretien, aux réparations et aux conditions d'utilisation commerciale

Automatisez les paiements de loyer et les rappels de renouvellement de bail

Utilisez ClickUp Documents pour joindre les pièces jointes, les attestations d'assurance et les forfaits d'étage afin de centraliser la gestion de vos dossiers

Assurez la maintenance de la conformité avec les différentes exigences des États (par exemple, Texas, Rhode Island, New Hampshire) grâce à des clauses modifiables

Organisez les revenus et les dépenses liés à vos biens immobiliers commerciaux pour faciliter la préparation des rapports (Schedule E)

💡 Idéal pour : les propriétaires, les agents immobiliers et les gestionnaires immobiliers commerciaux qui cherchent à rationaliser la création de baux, à assurer la maintenance de la conformité et à gérer efficacement les opérations de location commerciale

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion immobilière ?

Alors, comment choisir le bon modèle de location immobilière ?

Un modèle bien conçu devrait vous permettre d'organiser vos finances locatives et faciliter la gestion de vos biens immobiliers. Voici quelques fonctionnalités à rechercher :

*champ personnalisable : adaptez-le aux logements individuels, aux immeubles collectifs ou à l'ensemble de votre portfolio locatif

suivi des locataires et des baux* : enregistrez les informations relatives aux locataires, les conditions des baux, les dates d'expiration des baux et les parties concernées

registres des loyers et des paiements* : suivez les loyers mensuels, les dates d'échéance, les loyers payés et les dépôts de sécurité grâce à des champs clairs

Registres d'entretien et de réparation : documentez les réparations en cours, les calendriers d'entretien et les dépenses associées

Préparation du formulaire E : organisez vos revenus locatifs, vos coûts, vos déductions et vos informations de propriété pour faciliter vos rapports fiscaux

Flexibilité multi-États : adaptez les modèles à des biens immobiliers situés dans différentes régions, que ce soit en Virginie-Occidentale, dans le Rhode Island, dans le New Hampshire ou au Nouveau-Mexique

champs relatifs aux dépenses et aux assurances* : incluez des sections pour les factures de services publics, l'assurance propriétaire et les autres dépenses récurrentes liées à la gestion immobilière

*invites de conformité : ajoutez des rappels pour les vérifications d'antécédents, les vérifications de crédit et les documents de préavis raisonnables

structure prête pour l'automatisation* : conçue pour être utilisée dans des outils numériques afin d'aider les propriétaires et les gestionnaires immobiliers à gagner du temps et à réduire les erreurs

Gérez facilement vos biens locatifs avec ClickUp

Des contrats de location et du suivi des loyers à la sélection des locataires et au marketing, la gestion des biens locatifs nécessite plus qu'un simple tableur et une bonne mémoire.

Ces modèles gratuits vous offrent un ensemble d'outils prêts à l'emploi pour gagner du temps, rester en conformité et développer vos activités de location.

Grâce aux modèles personnalisables, aux fonctionnalités prêtes à l'automatisation et aux outils de collaboration en temps réel de ClickUp, vous ne vous contentez pas d'organiser votre entreprise, vous la faites passer au niveau supérieur.

Inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp et commencez à utiliser des modèles gratuits pour rationaliser chacune de vos démarches.