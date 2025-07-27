Top 10 des modèles monday.com pour la comptabilité en 2025

Pour les propriétaires de petites entreprises, les comptables et les équipes financières, la gestion et la création régulière de rapports sur les flux de trésorerie, les budgets ou les rapports financiers peuvent sembler intimidantes.

C'est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs modèles de comptabilité monday.com pour vous faciliter la vie.

Du suivi des dépenses à la gestion des bilans, ces modèles sont conçus pour vous aider à détecter rapidement les problèmes, à suivre la progression et à assurer le bon déroulement de vos flux de travail comptables, sans surcharger vos onglets.

Nous vous présenterons également une alternative solide au modèle de comptabilité Monday.com : la liste de modèles de comptabilité de ClickUp!

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de comptabilité monday.com ?

Si vous avez déjà créé des échéanciers que votre équipe a ignorés ou des tableaux de tâches qu'elle a abandonnés, il est temps d'adopter de meilleures fonctionnalités. Voici ce que vous devez rechercher dans un bon modèle de comptabilité monday.com :

Simplifiez la saisie grâce à des champs pré-mappés pour les dates, les montants, les bénéficiaires, les liens vers les factures, etc

Automatisez les rappels pour les dates d'échéance de paiement, les cycles de paie et les tâches de rapprochement afin d'éviter la panique de fin de journée

Synchronisez les mises à jour entre la budgétisation, la facturation et les approbations à l'aide de tableaux liés et de colonnes miroirs

Activez les modifications rapides depuis un appareil mobile ou un bureau afin que les membres de l'équipe n'aient pas recours à des notes autocollantes ou à des outils de suivi personnels distincts

10 modèles de comptabilité monday.com

Ces modèles de comptabilité monday.com offrent aux cabinets comptables et aux petites équipes la clarté dont ils ont besoin pour prendre plus rapidement des décisions cruciales. Découvrons-les ensemble !

1. Modèle de suivi des dépenses

Lorsque les membres de l'équipe ajoutent une nouvelle dépense, ils peuvent rapidement l'étiqueter avec des catégories prédéfinies telles que « déplacements », « fournitures de bureau » ou « équipement » dans le modèle de suivi des dépenses monday.com. Le modèle calcule automatiquement les totaux et simplifie les calculs.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Enregistrez instantanément vos dépenses quotidiennes grâce à des catégories personnalisables

Surveillez en temps réel les dépenses réelles par rapport au budget grâce à des calculs intégrés

Générez des rapports de dépenses détaillés par date, catégorie ou projet pour les réunions avec les parties prenantes

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les équipes financières qui recherchent un moyen fiable de surveiller et de gérer leurs dépenses.

2. Modèle de facture

Vous saisissez manuellement les mêmes informations sur vos clients à chaque fois ? Le modèle de facture monday.com comprend une disposition par glisser-déposer, des champs automatisés et des options de synchronisation pour faciliter ce processus.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Remplissez automatiquement les champs des factures avec les données des clients et des projets grâce à des intégrations ou à des tableaux connectés

Suivez le statut des factures, de leur envoi à leur paiement, grâce à des indicateurs de statut codés par couleur et des alertes de date d'échéance

Synchronisez les mises à jour des factures avec les tableaux de bord pour examiner les tendances de facturation et signaler les paiements en retard de manière proactive

🔑 Idéal pour : Les freelancers et les petites entreprises qui ont besoin d'une facturation rapide et professionnelle sans entrées répétitives.

3. Modèle de gestion de compte

Si vous terminez le trimestre tout en jonglant avec les relations avec les clients, les contrats en attente et les autorisations légales, le modèle de gestion de compte monday.com pourrait vous intéresser.

Il rassemble les équipes commerciales et financières dans un environnement de travail organisé afin que vous puissiez suivre votre pipeline, suivre la progression des contrats et gérer la communication, le tout sans fils d'e-mails interminables ni feuilles de calcul chaotiques.

Ce modèle vous aidera à :

Visualisez les étapes du pipeline grâce à des filtres de statut indiquant les jalons des contrats, les types de clients et la valeur des transactions

Utilisez les vues Échéancier ou Calendrier pour gérer les délais liés à l'intégration des clients, aux renouvellements et aux flux de travail de conformité

Personnalisez les tableaux avec des champs tels que la taille du contrat, le statut juridique et le gestionnaire de compte pour une visibilité complète

🔑 Idéal pour : les équipes chargées des revenus et des opérations qui jonglent entre les comptes, les contrats et la collaboration interne.

📮 Insight ClickUp : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

4. Modèle de demandes financières

Imaginez que votre boîte de réception financière déborde : un employé demande une mise à niveau de son ordinateur portable, un autre soumet le remboursement d'un client et quelqu'un d'autre a besoin d'une approbation budgétaire.

Le modèle de demandes financières monday.com vous aide à tout gérer dans un système centralisé. Des approbations d'achat aux remboursements de dépenses, vous pouvez personnaliser le processus pour les demandeurs et les réviseurs, assurer le bon déroulement des opérations et garantir la conformité et la préparation aux audits sans encombrer votre boîte de réception.

Utilisez ce modèle et :

Collectez les demandes via des formulaires personnalisables qui alimentent un tableau central contenant des informations préremplies sur les demandes

Suivez les approbations, les rejets ou les éléments en attente grâce à des colonnes de statut et de formule pour le calcul des coûts

Automatisez les rappels et les changements de statut pour respecter le calendrier des révisions et des mises à jour budgétaires

🔑 Idéal pour : les équipes financières et opérationnelles qui traitent un volume important de demandes budgétaires et d'achat internes.

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + le Web pour trouver vos états financiers ou vos politiques

Utilisez la fonction Talk to Text pour demander, dicter et commander votre travail à la voix, en mode mains libres, où que vous soyez.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante de tout modèle LLM et prête à l'emploi pour obtenir des informations financières sur vos concurrents Essayez ClickUp Brain MAX , l'application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Il ne s'agit pas d'un outil d'IA de plus à ajouter à votre collection. Il s'agit de la première application d'IA contextuelle qui les remplace toutes. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

5. Modèle de documentation d'assistance à la vente

Le modèle monday.com pour le matériel d'assistance commerciale rassemble tout votre contenu d'aide à la vente (brochures, études de cas, modèles d'e-mails, présentations, livres blancs) dans un espace collaboratif organisé.

Cela aide vos équipes commerciales et marketing à rester alignées, à fournir plus rapidement les bons ressources et à faire avancer les transactions sans précipitation de dernière minute ni fichiers obsolètes.

Utilisez ce modèle pour :

Stockez tous les actifs commerciaux (études de cas, brochures, présentations) dans un seul tableau avec des filtres par type d'actif ou par équipe

Suivez les flux de travail de création grâce à la propriété des tâches, aux champs de statut et aux délais de révision

Informez instantanément les commerciaux lorsque de nouveaux supports sont prêts grâce à des automatisations liées aux mises à jour de statut

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing qui gèrent la production et la distribution de supports marketing.

🧠 Anecdote : Le terme « comptable » a des racines latines. Il vient du vieux français « compter », dérivé du latin « computare », qui signifie « calculer »

6. Modèle de suivi budgétaire

Le modèle monday.com Budget Tracker vous aide à ventiler les coûts par catégorie, à télécharger des reçus ou des documents justificatifs et à automatiser les approbations ou les alertes lorsque les limites sont atteintes. Il vous offre une vue en temps réel de l'utilisation de votre argent, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sans avoir à faire de conjectures.

Personnalisez ce modèle pour :

Répartissez les dépenses par équipe ou par initiative à l'aide d'éléments groupés et de catégories imbriquées

Suivez les dépenses prévues par rapport aux dépenses réelles en temps réel grâce à des colonnes de formules et des résumés visuels

Joignez les reçus, les propositions ou les documents relatifs aux politiques directement aux éléments du budget pour obtenir une ventilation contextuelle des coûts

🔑 Idéal pour : les chefs de service et les chefs de projet qui gèrent des budgets dynamiques et multi-catégories.

7. Modèle de suivi des factures

Vous avez besoin de savoir qui a payé quoi, quand et comment ? Le modèle de suivi des factures monday.com vous offre un moyen clair et fiable de documenter les ventes, de surveiller les paiements et de rester organisé, en particulier lorsque vous gérez plusieurs transactions entre différents clients ou services.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Enregistrez chaque transaction à l'aide de colonnes personnalisées telles que le nom du client, le montant, le mode de paiement et le statut

Surveillez les paiements en retard en les triant par date d'échéance ou en filtrant par statut « non payé »

Téléchargez vos reçus de vente, contrats signés ou fichiers associés pour conserver des archives organisées

🔑 Idéal pour : les freelancers et les petites équipes qui souhaitent facturer leurs clients tout en gérant leurs équipes commerciales et leurs services.

📖 À lire également : Modèles gratuits de bons de commande dans Excel, Word et ClickUp

8. Modèle de rapport financier

Vous vous préparez pour un examen trimestriel ou une présentation aux investisseurs et vous jonglez entre les comptes de résultat, les résumés de flux de trésorerie et les bilans sur différents outils ?

Le modèle de rapport financier monday.com rassemble toutes vos données financières clés dans un tableau de bord centralisé. Il permet à votre équipe comptable, à vos dirigeants et à vos parties prenantes de rester alignés et offre une vue claire de la santé financière de votre entreprise sans les tracas liés au contrôle des versions.

Ce modèle vous permet de :

Créez des états financiers structurés à l'aide de tableaux personnalisables avec des champs pour le capital, le passif et les flux de trésorerie

Suivez les échéances des rapports récurrents et les échéanciers d'audit grâce à l'automatisation et aux rappels

Visualisez les tendances en matière de revenus, de dépenses et de dettes grâce à des tableaux de bord ou des widgets de diagrammes

🔑 Idéal pour : les responsables financiers qui ont besoin de centraliser les rapports et les données financières destinées aux investisseurs.

9. Modèle de gestion des coûts de projet

Si vous avez déjà eu du mal à suivre les dépenses d'un projet, à respecter un budget ou à gérer les changements de coûts à la volée, le modèle de gestion des coûts de projet monday.com peut vous aider. Il offre un environnement de travail centralisé et personnalisable pour planifier les budgets, surveiller les dépenses réelles et effectuer facilement des ajustements en temps réel.

Grâce à ses automatisations intégrées, ses tableaux de bord visuels et ses outils collaboratifs, ce modèle vous aide à rester en phase avec les parties prenantes et à garder le contrôle sur chaque détail financier, sans avoir besoin de feuilles de calcul.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les budgets et les coûts réels en temps réel pour éviter les dépassements et maintenir vos projets sur la bonne voie financièrement

Centralisez toutes les données relatives aux coûts, des estimations de ressources aux dépenses des fournisseurs, dans un environnement de travail personnalisable

Prenez rapidement des décisions basées sur des données grâce aux tableaux de bord intégrés, aux mises à jour de statut et aux ventilations budgétaires visuelles

🔑 Idéal pour : les responsables financiers et les propriétaires de projets qui présentent des budgets pour approbation ou gèrent des flux de travail de propositions.

10. Modèle de gestion de compte par Compass

Si vous avez déjà jonglé avec des comptes de grande valeur, eu du mal à standardiser les suivis ou perdu la visibilité sur la santé de vos clients, le modèle monday. com Account Management by Compass est là pour vous aider.

Il offre un espace centralisé pour enregistrer les interactions, surveiller les performances des comptes et rationaliser l'intégration, ce qui vous permet d'organiser vos relations stratégiques et de rester proactif.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Consignez les réunions, les commentaires, les indicateurs clés de performance, les renouvellements et les indicateurs de risque en un seul endroit

Attribuez des suivis et des tâches à des propriétaires spécifiques, réduisant ainsi la coordination manuelle

Segmentez vos clients par taille, chiffre d'affaires ou score de santé pour hiérarchiser vos efforts

🔑 Idéal pour : les comptables et les entreprises qui gèrent des créances et des dettes à grande échelle.

📖 À lire également : Modèles gratuits de comptes de résultats pour simplifier les processus comptables de votre entreprise

monday. com Limites

Bien que monday.com propose des modèles flexibles et des flux de travail visuels, il peut s'avérer insuffisant pour des besoins complexes en matière de comptabilité ou de finances.

Voici pourquoi vous devriez envisager les alternatives à monday:

Il manque des fonctionnalités comptables essentielles telles que la comptabilité en partie double, la gestion du grand livre général et les rapprochements bancaires automatisés

Offre des intégrations natives limitées avec des outils clés tels que QuickBooks ou Xero

Ne comprend pas de portail client intégré pour le partage sécurisé de documents ou la communication

Nécessite une personnalisation et une formation importantes pour s'adapter à la plupart des flux de travail des équipes comptables

Modèles de comptabilité monday.com alternatifs

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Contrairement à monday.com, où les tâches, les documents et les communications sont souvent stockés dans des silos séparés, ClickUp offre un espace unifié pour gérer les processus comptables du début à la fin.

Dans une comparaison entre ClickUp et monday.com, ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est le niveau de personnalisation possible : pas de modèles rigides ni de vues limitées. Et grâce à l'IA intégrée pour une comptabilité améliorée, votre équipe peut rationaliser les flux de travail financiers sans sacrifier la précision, la collaboration ou le contrôle.

Nous avons ce qu'il vous faut avec nos modèles de comptabilité prêts à l'emploi :

1. Le modèle de comptes fournisseurs ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Remplacez les documents papier par des informations numérisées grâce au modèle ClickUp pour les comptes fournisseurs

Imaginons que vous gériez plusieurs factures de fournisseurs tout en traitant les demandes de votre équipe et la saison des impôts. Et là, boum ! Les informations d'un paiements se mélangent à celles d'un autre. Chaotique, n'est-ce pas ?

Le modèle de comptes fournisseurs ClickUp vous aide à éviter ces oublis en vous offrant une vue centralisée de chaque facture, statut et date d'échéance. Vous pouvez suivre la progression des paiements et réduire les erreurs comptables.

Personnalisez ce modèle pour :

Enregistrez les dates d'échéance, les types de paiement et le détail des soldes à l'aide de champs personnalisés pour que les fournisseurs et les membres de l'équipe restent sur la même longueur d'onde

Surveillez les flux de travail de paiement à l'aide des vues ClickUp telles que la liste et le tableau, qui clarifient les éléments en attente, approuvés ou achevés

Organisez vos rapports grâce à des mises à jour en temps réel qui facilitent les prévisions et la budgétisation

🔑 Idéal pour : les comptables et les équipes financières qui gèrent les paiements récurrents des fournisseurs et les flux de travail d'approbation.

🧠 Anecdote : le 10 novembre est la Journée internationale de la comptabilité. Célébrée chaque année, cette journée rend hommage à la profession et commémore la publication de l'ouvrage fondateur de Pacioli sur la comptabilité en 1494.

2. Le modèle de journal comptable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Prenez des décisions financières éclairées grâce au modèle de journal comptable ClickUp

Vous devez enregistrer chaque entrée de débit et de crédit sur plusieurs comptes ? Le modèle de journal comptable ClickUp permet d'enregistrer les transactions avec précision, de les organiser et de les convertir en rapports utiles pour les revues mensuelles et trimestrielles.

Utilisez ce modèle pour :

Obtenez facilement une vue d'ensemble de vos livres en alignant les champs personnalisés et le suivi des statuts

Conservez les reçus et les justificatifs avec chaque transaction à des fins de documentation et de conformité

Créez des états financiers à l'aide de ClickUp Docs et liez-les à des entrées de journal pour référence

🔑 Idéal pour : Les professionnels de la comptabilité qui ont besoin d'un système de grand livre fiable et organisé pour la comptabilité en partie double.

💡 Conseil de pro : Avec ClickUp Brain, les équipes peuvent générer automatiquement des résumés, rédiger des messages de suivi et remplir des documents financiers en moins d'étapes manuelles. Cela signifie moins de copier-coller et plus de temps consacré aux décisions qui font réellement avancer l'entreprise.

3. Le modèle de comptabilité ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les comptes clients et les comptes fournisseurs avec le modèle de comptabilité ClickUp

Si vous dirigez un petit cabinet comptable, un flux de travail personnalisable pour gérer les factures et les projections de revenus peut s'avérer très utile. Le modèle de comptabilité ClickUp vous offre un environnement de travail où vos finances, vos factures et vos rapports cohabitent harmonieusement, facilitant ainsi le suivi.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Collaborez avec votre équipe ou votre comptable en temps réel pour mettre à jour les entrées ou signaler les problèmes

Utilisez plusieurs vues ClickUp, telles que Calendrier et Tableur, pour planifier des revues financières ou des dates d'échéance

Configurez des flux de travail AR/AP afin de garder le contrôle sur les entrées et sorties de trésorerie, et demandez les paiements sans délai

🔑 Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises et les freelances qui recherchent un système polyvalent pour gérer leurs finances de manière globale.

👀 Le saviez-vous ? Seules 44 % des entreprises ont automatisé leurs processus de comptabilité clients afin d'améliorer leurs performances financières.

4. Le modèle de facture ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre processus de facturation avec le modèle de facture ClickUp

Imaginez que vous êtes un freelance qui crée manuellement des factures chaque mois et passe plus de temps à mettre en forme des colonnes qu'à travailler avec vos clients. C'est là que le modèle de facture ClickUp peut faire toute la différence.

Au lieu de jongler avec des feuilles de calcul et des fils d'e-mails éparpillés, vous pourriez bénéficier d'un modèle entièrement personnalisable et à l'image de votre marque qui rationalise votre cycle de facturation. Il vous aide à tout conserver, des coordonnées des clients au statut des paiements, dans un espace organisé, afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur votre travail et moins sur la recherche des totaux.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Créez des modèles de factures professionnels avec des champs personnalisés pour les éléments, les dates d'échéance et les conditions de paiement

Suivez les factures envoyées à l'aide de ClickUp Docs avec des liens intégrés, des commentaires et des approbations

Automatisez les suivis avec les automatisations ClickUp pour les factures impayées grâce à des rappels basés sur les tâches

🔑 Idéal pour : Les freelancers et les fournisseurs, prestataires qui ont besoin d'un système sophistiqué et reproductible pour facturer leurs clients de manière cohérente.

5. Le modèle de suivi des factures ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez et envoyez des factures en un seul clic à l'aide du modèle de suivi des factures ClickUp

Si vous gérez des dizaines de factures de clients et que vous avez du mal à savoir qui a payé quoi, le modèle de suivi des factures ClickUp est fait pour vous. Il vous donne un aperçu en temps réel du statut de chaque facture afin que vous sachiez toujours si vous devez la marquer comme terminée ou faire un suivi.

Ce modèle vous aide à :

Surveillez les tendances de paiement et signalez les clients qui paient en retard pour un suivi

Automatisez les alertes de retard afin d'avoir toujours une longueur d'avance sur les recouvrements

Visualisez vos flux de trésorerie à l'aide de diagrammes et des tableaux de bord ClickUp

🔑 Idéal pour : Les équipes comptables et les propriétaires d'entreprises qui gèrent un volume important de factures clients et qui ont besoin d'une meilleure visibilité.

📣 Témoignage client : Escritorio E., propriétaire d'une petite entreprise, déclare sur G2 : ClickUp nous a aidés à résoudre de nombreux problèmes dans notre cabinet comptable. Avant de l'utiliser, il était difficile de suivre toutes les tâches que nous devions accomplir pour différents clients et projets. Maintenant, avec ClickUp, tout est organisé au même endroit. Je peux facilement voir ce qui doit être fait, quand cela doit être fait et qui en est responsable... L'un des principaux avantages est que nous pouvons configurer des tâches récurrentes pour les choses que nous devons faire chaque mois, ce qui nous fait gagner du temps et nous aide à ne rien oublier. Il est également très utile de pouvoir voir tout le travail de l'équipe, ce qui nous permet de respecter les délais et de prendre de meilleures décisions quant à la répartition des tâches. Grâce à ClickUp, notre bureau est beaucoup mieux organisé et nous sommes en mesure d'accomplir plus de travail sans nous sentir dépassés. Cela a fait une grande différence dans la façon dont nous gérons nos clients et notre travail quotidien. ClickUp nous a aidés à résoudre de nombreux problèmes dans notre service comptable. Avant de l'utiliser, il était difficile de suivre toutes les tâches que nous devions accomplir pour différents clients et projets. Maintenant, avec ClickUp, tout est organisé au même endroit. Je peux facilement voir ce qui doit être fait, quand cela doit être fait et qui en est responsable... L'un des principaux avantages est que nous pouvons configurer des tâches récurrentes pour les choses que nous devons faire chaque mois, ce qui nous fait gagner du temps et nous aide à ne rien oublier. Il est également très utile de pouvoir voir tout le travail de l'équipe, ce qui nous permet de respecter les délais et de prendre de meilleures décisions quant à la répartition des tâches. Grâce à ClickUp, notre bureau est beaucoup plus organisé et nous sommes en mesure d'accomplir plus de travail sans nous sentir dépassés. Cela a fait une grande différence dans la façon dont nous gérons nos clients et notre travail quotidien.

6. Le modèle de demande de devis ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Obtenez des prix équitables grâce au modèle de demande de devis ClickUp

Vous recherchez un nouveau fournisseur pour votre entreprise en pleine croissance et devez comparer plusieurs offres. Mais votre boîte de réception est encombrée, vos feuilles de calcul sont incohérentes et vous ne savez pas qui n'a pas encore répondu. Résolvez ce problème grâce au modèle de demande de devis ClickUp.

Utilisez ce modèle de devis pour :

Créez des appels d'offres standardisés à l'aide de ClickUp Docs pour vous assurer que tous les fournisseurs répondent avec les mêmes informations requises

Organisez les informations sur les fournisseurs dans la vue Tableau de ClickUp pour comparer les prix, les échéanciers et les conditions en un coup d'œil

Documentez les décisions finales pour être prêt pour les audits et bénéficier d'une visibilité interfonctionnelle

Créez un flux de travail structuré et reproductible pour collecter, suivre et évaluer les réponses des fournisseurs sans changer d'application

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations et les équipes achats qui doivent gérer l'approvisionnement et la prise de décision des fournisseurs.

7. Le modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez la situation financière de votre entreprise grâce au modèle de résumé des comptes financiers ClickUp

Vous extrayez des rapports de cinq sources différentes pour comprendre la santé financière de votre entreprise ? Cela risque de semer la confusion au sein de vos équipes. Le modèle de résumé des comptes financiers de ClickUp regroupe toutes ces données afin que vos flux de trésorerie, soldes de comptes et tendances de performance soient clairs et faciles à suivre.

Ce modèle vous permet de :

Regroupez les comptes par catégories (par exemple, fonds opérationnels et fonds de réserve) pour une meilleure organisation et une plus grande clarté

Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour examiner les détails des comptes ou repérer les anomalies au fil du temps

Configurez les tableaux de bord ClickUp pour visualiser les variations de solde, les résumés de vieillissement ou les indicateurs de performance

🔑 Idéal pour : les analystes financiers et les responsables comptables qui souhaitent disposer d'une vue d'ensemble en temps réel de tous les comptes de l'entreprise.

💡 Conseil de pro : Vous utilisez déjà monday. com ? Migrez tous vos projets, modèles et champs personnalisés vers ClickUp en un seul clic. Accédez aux paramètres de l'environnement de travail > Sélectionnez « Importer » > Sélectionnez monday. com. Transférez vos utilisateurs, tâches, tableaux et plus encore ; ClickUp les mappera automatiquement.

8. Le modèle de gestion financière ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Analysez vos performances financières avec le modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle de gestion financière ClickUp est fait pour vous si vous effectuez régulièrement des revues trimestrielles, gérez les approbations budgétaires et suivez les dépenses de plusieurs services. Il automatise la gestion budgétaire, assure le suivi des objectifs et apporte une visibilité à chaque niveau de la planification et de l'exécution financières.

Ce modèle vous permet de :

Définissez des objectifs financiers et des indicateurs clés de performance avec les documents ClickUp, les champs personnalisés et les tableaux de bord ClickUp pour aligner votre équipe

Utilisez les avertissements et notifications de dépendance des tâches pour éviter les goulots d'étranglement lors des approbations ou des rapports

Collaborez en temps réel avec les parties prenantes pour examiner les budgets, établir des prévisions et planifier les finances

🔑 Idéal pour : les équipes financières et les responsables de service qui gèrent des projets financiers complexes impliquant plusieurs équipes et plusieurs échéances.

9. Le modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comprenez comment vous dépensez votre argent chaque mois grâce au modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

La fin de chaque mois apporte son lot de défis : collecter les reçus, saisir les données ou résumer les dépenses des différents services avant les dates limites. Utilisez le modèle de rapport de dépenses mensuelles ClickUp pour faciliter ce processus. Enregistrez, examinez et déclarez les dépenses de votre entreprise en toute confiance grâce à ce document prêt à l'emploi.

Utilisez ce modèle disponible pour :

Enregistrez chaque transaction avec des détails tels que la date, la catégorie, le montant et des notes pour plus de transparence

Utilisez la vue Tableur pour filtrer et examiner les dépenses par type, service ou employé

Identifiez les tendances au fil du temps en visualisant les dépenses dans les tableaux de bord ClickUp ou les diagrammes de charge de travail

🔑 Idéal pour : Les responsables financiers et les chefs d'équipe qui ont besoin d'un rythme mensuel pour examiner et établir des rapports sur les dépenses.

10. Le modèle de rapports et de dépenses professionnelles ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez en conformité avec les réglementations financières en utilisant le modèle ClickUp Business Expense and Report

Votre équipe commerciale voyage, rencontre des clients et paie des cafés, tandis que votre service comptable s'efforce de traiter rapidement les reçus. Grâce au modèle de rapports et de dépenses professionnelles ClickUp Business, vous pouvez synchroniser ces deux équipes et suivre les dépenses depuis leur envoi jusqu'à leur approbation.

Utilisez ce modèle pour :

Collectez les détails des dépenses et les reçus de vos collègues à l'aide des formulaires ClickUp intégrés

Organisez vos rapports par employé, service ou période à l'aide des vues ClickUp

Collaborez sur des commentaires et joignez des documents directement dans chaque tâche ClickUp

🔑 Idéal pour : les équipes financières et les responsables des opérations qui supervisent le suivi et le remboursement des dépenses de plusieurs employés.

11. Le modèle ClickUp pour les cabinets comptables

Obtenez un modèle gratuit Équipez votre équipe d'outils conviviaux pour les clients en utilisant le modèle ClickUp pour cabinets comptables

Imaginons que vous dirigiez un petit cabinet de comptabilité et que vous gériez plusieurs clients, des échéances et des rapports financiers. L'ajout du modèle ClickUp pour cabinet de comptabilité pourrait apporter une structure à cette folie sans fin.

De l'intégration de nouveaux clients à la gestion des tâches récurrentes telles que les rapprochements, les rapports mensuels et les suivis, ce modèle fournit un cadre clair pour organiser vos flux de travail sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul ou des notes autocollantes.

Ce modèle est idéal pour vous permettre de :

Gérez les environnements de travail de vos clients grâce à une structure de dossiers qui sépare les tâches par compte ou par service

Organisez les livrables et planifiez la gestion des tâches mensuelles à l'aide des vues Tableur et Liste

Attribuez des rôles et des responsabilités avec les tâches ClickUp pour vous assurer qu'aucune entrée ou rapport ne soit oublié

🔑 Idéal pour : les cabinets comptables et les comptables indépendants qui gèrent un volume élevé de clients et ont besoin de flux de travail structurés.

12. Le modèle de formulaire de paiement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez mieux vos paiements en ligne grâce au modèle de formulaire de paiement ClickUp

Que vous organisiez un évènement, proposiez des services ou traitiez des commandes internes, le modèle de formulaire de paiement ClickUp peut vous être très utile. Il vous permet de collecter en toute sécurité les données de paiement, de surveiller le statut des transactions et de déclencher des suivis automatisés, le tout sans quitter vos flux de travail ClickUp. C'est un moyen simple de rester organisé et de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet lorsqu'il s'agit d'argent.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des formulaires de paiement personnalisés faciles à remplir pour vos clients

Collectez les champs de données clés tels que le coût total, le mode de paiement, la quantité et les pièces justificatives

Automatisez les rappels pour les paiements en attente ou les suivis à l'aide des automatisations ClickUp avec les non-répondants

🔑 Idéal pour : les détaillants, les fournisseurs de services ou les équipes financières internes qui traitent les paiements via des formulaires et des flux de travail.

👀 Le saviez-vous ? Les équipes peu performantes sont quatre fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils pour accomplir leur travail. En comptabilité, cela signifie que les données sont dispersées à plusieurs endroits, que les mises à jour passent à la trappe et que votre équipe passe plus de temps à changer d'onglet qu'à travailler.

Votre flux de travail comptable mérite mieux que de simples modèles

Les modèles sont un excellent moyen de commencer à rationaliser les informations, mais pour une véritable efficacité comptable, vous avez besoin de plus qu'une simple structure de base. Votre système doit s'adapter au rythme de votre équipe et évoluer au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

Bien que monday.com propose une variété de modèles de comptabilité, il manque souvent la flexibilité, les outils de collaboration et la vue unifiée dont les équipes modernes ont besoin.

ClickUp, quant à lui, vous offre un environnement de travail entièrement personnalisable où la comptabilité, le suivi des projets, la documentation et la communication sont synchronisés. Vous pouvez organiser vos finances, vos tâches et vos mises à jour dans un espace organisé, sans outils dispersés ni travail en double.

Si votre flux de travail actuel vous semble fragmenté ou trop manuel, optez pour une solution conçue pour plus de clarté et de rapidité. Inscrivez-vous à ClickUp ; c'est gratuit pour commencer.