les 11 meilleurs outils logiciels pour l'environnement de travail en 2025

Tous les managers ont déjà vécu cette situation : un membre de l'équipe quitte l'entreprise et, soudain, le contexte derrière la moitié de vos projets disparaît également.

Pourquoi cette date limite a-t-elle été fixée ? Quelles sont les dernières nouvelles concernant cet appel au fournisseur ? Où sont les fichiers qu'ils ont juré avoir partagé ?

Si le travail de votre équipe se fait à l'intérieur des têtes plutôt que dans des espaces partagés, vous devez essayer un logiciel d'environnement de travail. Dans cet article de blog, nous avons sélectionné 11 des meilleurs outils pour rétablir le calme après la tempête. ⚒️

Aperçu des meilleurs logiciels pour environnements de travail

Voici un aperçu de tous les logiciels de gestion de projet gratuits. 📊

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Environnement de travail personnalisable et tout-en-un pour les équipesTaille de l'équipe : idéal pour les équipes de conception, de marketing et les agences qui gèrent plusieurs projets clients Tâches, assistance IA (ClickUp Brain), documents, gestion des connaissances, tableaux de bord Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Google Workspace Communication unifiée au sein de l'écosystème Office 365Taille de l'équipe : idéal pour les gestionnaires de projet et les agences de taille moyenne Collaboration en temps réel dans documents/Sheets, chatbots IA Gems optimisés par Gemini À partir de 8,40 $/mois par utilisateur Microsoft Teams Communication unifiée au sein de l'écosystème Office 365Taille de l'équipe : idéal pour les chefs de projet et les agences de taille moyenne Copilot IA pour les transcriptions de réunions en direct, les résumés et la génération de tâches Free ; à partir de 9,99 $/mois par utilisateur Basecamp Coordination de projet simple et convivialeTaille de l'équipe : Idéal pour les agences et les cabinets de conseil de petite à moyenne taille Accès client, diagrammes Hill, forums, rapports, suivi à faire Free ; à partir de 15 $/mois par utilisateur Trello Suivi intuitif des tâches de type KanbanTaille de l'équipe : idéal pour les freelances et les collaborateurs créatifs Tableaux Kanban, couvertures de cartes, Slide Power-Up, affichage Échéancier Free ; à partir de 6 $/mois par utilisateur Wrike Portfolio de projets structurés avec diagramme de Gantt et rapportsTaille de l'équipe : idéal pour les petites entreprises et les freelances Diagrammes de Gantt avec dépendances, suivi des ressources et du budget Free ; à partir de 10 $/mois par utilisateur Zoho Projets Gestion de projet abordable et dotée de fonctionnalités (full-featured)Taille de l'équipe : Idéal pour les petites et moyennes agences qui souhaitent développer leur activité Dépendances entre les tâches, gestion des ressources, portails clients/fournisseurs Gratuit ; à partir de 5 $/mois par utilisateur Airtable Création d'applications flexibles basées sur les données avec une diversité visuelleTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes qui ont besoin d'un contrôle de type base de données Tableaux relationnels, concepteur d'interface, règles d'automatisation Gratuit ; à partir de 20 $/mois par utilisateur Coda Flux de travail Doc-as-app avec blocs de construction interactifsTaille de l'équipe : idéal pour les équipes stratégiques, les opérations de connaissance et les équipes hybrides Tableaux interactifs, packs, automatisations, modèles de réunion et de productivité Free ; à partir de 12 $/mois par utilisateur ProofHub Contrôle complet des projets et révisionTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes de communication interne, de formation et de révision créative Outils de révision, discuter intégré, accès basé sur les rôles Free ; à partir de 50 $/mois Zoom Équipes hybrides ayant besoin d'outils vidéo, d'IA et asynchrones fluides Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes distribuées d'entreprise organisant des réunions récurrentes Vidéo HD, salles de réunion, assistant IA, tableaux blancs Free ; à partir de 16,99 $/mois par utilisateur

Que rechercher dans un logiciel d'environnement de travail ?

Voici quelques fonctionnalités indispensables qui rendent un outil logiciel pour environnement de travail efficace pour votre stratégie de transformation numérique:

*collaboration et communication en temps réel : assistance le chat instantané, la conférence vidéo, l'annotation et la modification en cours

*gestion unifiée des tâches, des fichiers et des flux de travail : combine le suivi des tâches, le partage de fichiers, les commentaires, les approbations et les tableaux de projet dans une seule interface

fonctionnalités d'automatisation et d'IA : *prend en charge les tâches routinières et utilise l'IA pour résumer le contenu, générer des rappels ou analyser des données

plusieurs vues visuelles : *Offre différentes façons de visualiser votre travail, comme des tableaux Kanban, des calendriers, des échéanciers et des diagrammes de Gantt

Intégrations et extensibilité : Fournit une connexion aux outils existants dans votre environnement de travail et expose une API pour les flux de travail personnalisés

*contrôles de sécurité et d'administrateur : offre des permission utilisateur robustes, un cryptage, une assistance SSO et des outils de conformité pour gérer en toute sécurité l'accès aux données au sein d'équipes distribuées

🔍 Le saviez-vous ? Selon le livre de Mark Kozak-Holland, The History of Project Management (L'histoire de la gestion de projet), les projets historiques, des constructions anciennes aux initiatives à l'échelle impériale, utilisaient bon nombre des principes que nous utilisons aujourd'hui : parrainage de projet, équipes définies et processus structurés.

Les meilleurs logiciels pour environnement de travail

Voici notre sélection des meilleurs logiciels pour l'environnement de travail. 👇

1. ClickUp (le meilleur outil personnalisable et tout-en-un pour l'environnement de travail des équipes)

Créez l'environnement de travail de votre équipe dans ClickUp Personnalisez votre environnement de travail dans ClickUp

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace.

Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp résout ce problème grâce à une application tout-en-un pour le travail qui combine projet, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Répartissez le travail avec ClickUp tâches

Tâche ClickUp est l'endroit où la planification se transforme en exécution. Ces blocs agissent comme des étapes pour aider vos équipes à voir ce qui doit être fait, quand et par qui.

Ajoutez des dépendances aux tâches ClickUp pour définir la bonne séquence pour votre travail

Imaginons que vous gériez le lancement d'un produit. Créez une tâche intitulée « Page d'accueil du lancement », puis divisez-la en sous-tâches pour la rédaction, la conception, l'intégration du développement, les tests et la mise en ligne. Chaque élément a son propre assigné, sa propre échéance et ses propres dépendances.

Vous avez besoin de personnaliser votre flux de travail ? Ajoutez des champs personnalisés ClickUp pour suivre des éléments tels que le type de canal, la région ou le type d'actif. De plus, vous pouvez utiliser les statuts de tâche personnalisés dans ClickUp pour refléter le mode de fonctionnement de votre équipe, par exemple « En cours d'examen juridique » ou « Bloqué par le développement »

Travaillez plus intelligemment avec ClickUp Brain

C'est là que votre environnement de travail devient vraiment puissant.

ClickUp Brain est votre assistant IA intégré qui s'intègre à chaque partie de votre environnement de travail.

Posez toutes vos questions à ClickUp Brain concernant votre environnement de travail et obtenez des réponses instantanées et exploitables

Vous avez besoin d'aide pour rédiger des descriptions de tâches ou résumer des mises à jour ? Utilisez ClickUp Brain pour générer les prochaines étapes, résumer la progression ou même bloquer automatiquement votre calendrier en fonction de la charge de travail.

Vous essayez de rattraper votre retard après une semaine d'absence ? Il suffit de demander : Quels changements ont été apportés au projet d'intégration la semaine dernière ? Ou quelles tâches sont en retard dans la refonte du site web ?

ClickUp Brain effectue des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail, notamment dans les commentaires, les mises à jour, les documents, les chats et les échéanciers, afin de vous fournir des réponses claires et exploitables. Vous pouvez même ajouter des tâches, associer des documents connexes et utiliser l'IA pour générer automatiquement des concepts d'images ou des campagnes.

💡 Optimisez votre environnement de travail avec ClickUp Brain MAX

Vous avez besoin d'aide pour rédiger des rapports, résumer des mises à jour ou transformer des idées brutes en tâches réalisables, sans tout taper à la machine ? ClickUp Brain MAX est votre copilote IA conçu pour la rapidité, la clarté et une intégration approfondie dans votre environnement de travail.

Découvrez comment ClickUp Brain MAX transforme chaque tâche en un espace de travail intelligent : il résume les mises à jour, met en évidence les obstacles et suggère automatiquement les prochaines actions à entreprendre

Que vous enchaîniez les réunions ou traitiez de longs briefs de projet, Brain MAX vous aide à :

Dictez vos idées sans les mains : transformez vos pensées exprimées à voix haute, les enregistrements audio de vos réunions ou vos captures d'écran en documents structurés avec horodatage, résumés et éléments à mener

Demandez et recherchez plus intelligemment : obtenez des réponses instantanées provenant de l'ensemble de votre espace de travail (documents, tâches, commentaires et fichiers) en une seule requête

génération automatique de contenu clair* : rédigez des propositions de client, des mises à jour de projet ou des articles de base de connaissances en quelques secondes, en utilisant le contexte de la tâche et la documentation antérieure

exemple d'utilisation :* Imaginons que votre équipe marketing vient de terminer un débriefing sur le lancement d'un produit. Au lieu de rédiger manuellement le compte rendu, enregistrez la discussion, téléchargez-la sur Brain MAX et obtenez un document prêt à être partagé contenant tous les points clés et les prochaines étapes.

💡 Conseil de pro : combinez ClickUp Brain MAX avec Hub Documents et tâches récurrentes pour mettre en place des flux de travail de révision automatisés qui permettent de garder vos connaissances internes à jour et exploitables, sans aucune maintenance manuelle.

Transformez vos idées en connaissances avec ClickUp Documents

Une fois que les tâches sont en cours et que votre équipe est alignée, le prochain défi consiste à déterminer où vont toutes les connaissances.

ClickUp Docs est l'endroit où votre équipe rédige des wikis, effectue des modifications en cours sur des procédures opératoires normalisées et collabore en temps réel, qu'il s'agisse des spécifications d'un produit, d'une checklist pour l'intégration ou d'un plan de lancement.

Ajoutez des checklist et des éléments de mise en forme riches dans ClickUp Document

Imaginons que votre équipe travaille sur la tâche « Page d'accueil » mentionnée précédemment. Vous créez un document directement dans la tâche pour rédiger un brouillon. Le service marketing intervient pour la modification en cours, le service produit ajoute des commentaires et le service juridique donne son accord final, le tout au même endroit.

Créer un document est une chose. S'assurer qu'il sera organisé, accessible et utilisable dans six mois en est une autre.

C'est là qu'intervient la phase de gestion des connaissances ClickUp. Chaque document créé par votre équipe est automatiquement indexé dans le Hub Documents, un emplacement centralisé où vous pouvez organiser vos documents par dossier, les étiqueter par thème et contrôler leur accès grâce à des permissions avancées.

Visualisez la progression grâce aux tableaux de bord ClickUp

À mesure que votre projet avance, les tableaux de bord ClickUp vous offrent une visibilité totale pour garder le contrôle sur tout. Ce logiciel tout-en-un vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés à l'aide de cartes visuelles pour le statut des tâches, la vitesse de sprint, le suivi du temps, les objectifs, les diagrammes d'avancement, et plus encore.

Suivez chaque tâche, chaque échéance et la charge de travail de votre équipe en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Par exemple, vous prévoyez de lancer un produit au troisième trimestre. Configurez un tableau de bord avec un widget de charge de travail pour vérifier si la conception ou le développement sont surchargés, un diagramme burndown pour suivre la progression des tâches, un outil de suivi des objectifs lié aux jalons du lancement et une carte de suivi du temps pour garder un œil sur les heures facturables ou la concentration.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Connectez visuellement les flux de travail : Créez des flux de travail et attribuez des tâches grâce à la liaison des tâches et à la collaboration en direct dans Créez des flux de travail et attribuez des tâches grâce à la liaison des tâches et à la collaboration en direct dans les tableaux blancs ClickUp

*accélérez le processus : utilisez les modèles ClickUp prédéfinis pour les ressources humaines, les produits, l'agilité et bien plus encore afin d'éviter les étapes d'installation et de commencer à évoluer

suivez ce qui compte : *Définissez les objectifs de l'équipe, les OKR et les KPI avec ClickUp Objectifs , en les reliant à des tâches réelles et en suivant automatiquement leur progression

*maintenance de conversations contextuelles : utilisez ClickUp Chat pour démarrer une discussion, partager des mises à jour ou poser des questions, et laissez l'IA transformer les messages clés en tâches

*collaborez en temps réel : partagez vos commentaires via les fonctionnalités de l'intranet social telles que les commentaires, le discuter et la révision, toutes directement liées à votre environnement de travail

Limites de ClickUp

Au premier abord, la vaste gamme de fonctionnalités et d'options personnalisées de ClickUp peut sembler intimidante, en particulier pour les équipes qui découvrent les outils de gestion de projet à grande échelle

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

ClickUp a complètement transformé la façon dont nous gérons nos tâches internes au sein de l'agence. Il me permet de suivre le flux de travail de toute l'équipe en un seul endroit, de hiérarchiser les questions urgentes et de centraliser la communication. La possibilité d'automatiser les processus, de passer d'un affichage à l'autre (liste, tableau, calendrier) et d'intégrer d'autres outils a considérablement amélioré ma productivité quotidienne. Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui s'adapte parfaitement à notre flux de travail et rend la gestion de l'équipe beaucoup plus efficace.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du fait de jongler entre différentes plateformes, de gérer les e-mail et de passer d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discuter, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

2. Google Workspace (idéal pour une productivité collaborative fluide grâce à l'IA intégrée)

via Google environnement de travail

Anciennement connu sous le nom de Google Apps, puis G Suite, Google Workspace est un environnement de travail de productivité et de collaboration basé sur le cloud et développé par Google. Il combine des outils essentiels, notamment Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet et Discuter.

Cette suite d'outils offre un espace de travail collaboratif avec des fonctionnalités telles que des adresses e-mail professionnelles personnalisées, un espace de stockage cloud partagé, la visioconférence, la messagerie instantanée et une assistance IA intégrée.

Les meilleures fonctionnalités de Google environnement de travail

Utilisez Gemini IA pour rédiger et résumer dans Gmail, générer des informations dans Sheets, concevoir des diapositives et réfléchir dans Docs

Téléchargez des documents, des notes ou des rapports dans NotebookLM et obtenez des résumés synthétiques ou des aperçus audio

Créez des applications sans code avec AppSheet pour les sondages d'équipe, les flux de travail d'approbation ou le suivi des actifs

Utilisez Google Agenda pour permettre à vos clients et collègues de prendre rendez-vous avec vous automatiquement via votre page de réservation personnalisée

Limites de Google Workspace

Il n'est pas idéal pour les équipes qui ont besoin de flux de travail complexes ou d'un contrôle administratif approfondi, ce qui pousse les utilisateurs à se tourner vers des alternatives à Google environnement de travail

La version bureau de Google Drive peut planter sans solution claire

Tarifs Google Workspace

Entreprise Starter : 8,40 $/mois par utilisateur

Business Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

business Plus : *26,40 $/mois par utilisateur

Enterprise Plus : 42 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Google Workspace

G2 : 4,6/5 (plus de 43 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 17 200 avis)

Que pensent les utilisateurs de Google Workspace dans la vie réelle ?

Voici ce qu'un utilisateur avait à dire :

Google est tout simplement meilleur que tous ses concurrents lorsqu'il s'agit de concevoir un environnement de travail qui vous aide à accomplir autant de tâches à faire que possible aussi rapidement que possible. Cependant, il plante plus fréquemment que Microsoft 365.

🔍 Le saviez-vous ? Les neuf domaines de connaissances de la gestion de projet, définis par le PMBOK®, couvrent tout ce qui est nécessaire pour gérer efficacement un projet : intégration, portée, temps, coût, qualité, ressources humaines, communication, risques et approvisionnement.

3. Microsoft Teams (idéal pour une communication unifiée au sein de l'écosystème Office 365)

via Microsoft

Teams est une plateforme de collaboration basée sur le cloud, qui fait partie de la suite Microsoft 365, conçue pour le chat, les réunions, les appels, le partage de fichiers et l'intégration d'applications. Cet outil permet de discuter en temps réel en groupe ou en tête-à-tête, et offre des conférences de haute qualité en vidéo et en audio.

Par rapport à Google Workspace, vous bénéficiez d'un contrôle administratif plus détaillé. Il permet aux utilisateurs de créer des « équipes » ou des canaux dédiés autour de projets, de services ou de sujets, ce qui facilite les discussions en fil, le partage de médias enrichis et la recherche dans l'historique.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Intelligent Recap dans Utilisez des outils basés sur l'IA tels quedans des modèles de plans de réunion et de communication personnalisés pour rendre chaque appel plus ciblé et plus efficace

Remplacez les téléphones fixes traditionnels par Teams Phone , qui offre l'assistance pour le routage des appels, la messagerie vocale, les standardistes automatiques et la numérotation directe interne

Effectuez la modification en cours sur des fichiers Word, Excel et PowerPoint directement dans Teams avec l'historique des versions et les commentaires

Limites de Microsoft Teams

Les blocages, les coupures d'appel et les problèmes de partage d'écran sont encore fréquents pendant les réunions

Les hôtes ne disposent pas d'un contrôle granulaire et les rôles de réunion peuvent accidentellement être attribués par défaut aux premiers participants

Prix Microsoft Teams

Microsoft Teams : Gratuit

Microsoft 364 Personal : 9,99 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois par utilisateur

Microsoft Teams Essential : 4,80 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 16 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 200 avis)

🧠 Anecdote : 1954 a été une année importante pour le management moderne. C'est à cette date que le général Bernard Schriever, de l'armée de l'air américaine, a inventé le terme « gestion de projet », et que Peter Drucker a présenté le concept de « management par objectifs » dans son ouvrage The Practice of Management.

4. Basecamp (idéal pour une coordination de projet simple et client)

via Basecamp

Basecamp est une plateforme simplifiée de gestion de projet et de collaboration d'équipe basée sur un navigateur, conçue par 37signals (qui a désormais repris son nom d'origine). Elle vous aide à créer des environnements de travail où chaque projet comprend des listes à faire, des forums de discussion, un espace de stockage de fichiers, un chat de groupe en temps réel (Campfire) et des calendriers intégrés.

La plateforme propose également des questions de check-in automatisées, invitant les membres de l'équipe à répondre à des requêtes récurrentes telles que « Sur quoi avez-vous travaillé aujourd'hui ? ».

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Comprenez où le travail avance sans encombre et où il est bloqué grâce aux diagrammes Hill

Surveillez les charges de travail, repérez les conflits d'horaires et harmonisez les échéanciers de plusieurs projets avec LineUp et Mission Control

Simplifiez la communication grâce aux Pings et au menu Hey! pour les messages directs et les notifications

Limites de Basecamp

Manque de tableaux de bord détaillés et d'informations sur les performances

Sans filtrage intelligent ni hiérarchisation des priorités, les alertes peuvent s'accumuler

Tarifs Basecamp

Free

basecamp Plus : *15 $/mois par utilisateur

basecamp Pro Unlimited : *299 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Extrait d'une critique publiée sur G2:

Il permet le suivi des tâches du projet et les utilisateurs peuvent le paramétrer et le mettre en œuvre assez rapidement. Mais l'interface utilisateur n'est pas très bonne et quelque peu limite/surchargée... L'interface utilisateur n'est pas très bonne et quelque peu limite/surchargée. Lorsqu'il y a trop de points en suspens, il devient plus difficile de suivre, nous devons donc encore utiliser d'autres outils plus clairs pour les tâches à faire. Intégration limitée.

5. Trello (le meilleur pour le suivi intuitif des tâches de type Kanban)

via Trello

Trello est conçu pour les équipes qui pensent en mouvement. Ses tableaux visuels permettent de transformer des idées et des tâches dispersées en flux de travail organisés, faciles à gérer et encore plus faciles à mettre en œuvre.

Vous pouvez décomposer n'importe quel flux de travail en étapes, attribuer des tâches, fixer des délais, ajouter des checklist et même automatiser des actions grâce à son assistant IA intégré, Butler. De plus, vous pouvez utiliser PowerUps pour améliorer les fonctionnalités de Trello, en ajoutant des calendriers, du suivi du temps, des analyses et une intégration plus poussée dans votre écosystème.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Capturez tout avec Trello Boîte de réception pour enregistrer instantanément les tâches, les idées et les éléments à mener à partir de vos e-mails, Slack ou Teams

Organisez votre travail de manière visuelle avec Trello Boards pour refléter le fonctionnement de votre équipe, à l'aide de colonnnes, de cartes, de checklist et de dates d'échéance

Répliquez les tâches entre les tableaux grâce à la fonctionnalité Card Mirroring pour suivre les mêmes à faire à plusieurs endroits

Limites de Trello

Manque d'informations approfondies et d'outils de rapports natifs

Les utilisateurs doivent archiver les cartes avant de pouvoir les supprimer, ce qui ajoute des clics inutiles

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 600 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Une étude a montré que les gens réagissent plus rapidement et de manière plus décisive à des délais plus courts, non seulement en raison de l'urgence, mais aussi parce que ces délais correspondent mieux à des objectifs axés sur l'action. Cependant, les délais ne suffisent pas à eux seuls. Ils sont plus efficaces lorsqu'ils correspondent à l'état d'esprit actuel de la personne.

6. Wrike (idéal pour les portfolios de projets structurés avec diagramme de Gantt et rapports)

via Wrike

Wrike est une plateforme de gestion du travail basée sur le cloud et destinée aux entreprises, qui aide les équipes à planifier, suivre et réaliser efficacement des projets simples ou complexes. Elle se distingue par sa personnalisation lorsque les projets prennent de l'ampleur. Vous pouvez créer des tableaux de bord personnalisés pour voir exactement ce qui compte : la charge de travail de l'équipe, l'état d'avancement des projets, les éléments en retard ou les campagnes hautement prioritaires.

De plus, pour les équipes créatives, Wrike Proof propose des outils intégrés d'annotation et de gestion des versions. Vous pouvez réviser des PDF, des images et des vidéos, laisser des commentaires horodatés, comparer les versions de fichiers et acheminer les fichiers pour approbation.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Standardisez la manière dont le travail est intégré à votre système de gestion de projet grâce aux formulaires de demande

Visualisez la collaboration au sein de votre équipe grâce aux tableaux blancs partagés optimisés par Klaxoon pour la conceptualisation, le brainstorming et la planification en temps réel

Automatisez les flux de travail répétitifs avec Work Intelligence pour escalader automatiquement les blocages et déclencher les transferts

Anticipez les problèmes liés aux projets et les retards potentiels grâce à IA Risk Prediction

Limites de Wrike

Synchroniser Wrike avec votre infrastructure technologique existante n'est pas toujours transparent

Certains utilisateurs sont confrontés à des options de filtrage incomplètes ou rigides, en particulier lorsqu'ils gèrent des projets de grande envergure

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Voici ce qu'un utilisateur réel avait à dire :

J'apprécie la facilité avec laquelle je peux faire mes demandes et suivre l'avancement de tout dans les étapes. Ce serait bien si je pouvais rédiger le brief directement dans l'application, car je dois actuellement le rédiger ailleurs, puis le télécharger ensuite.

7. Zoho Projects (le meilleur pour une gestion de projet abordable et dotée de fonctionnalités complètes)

via Zoho Projects

Zoho Projects vous aide à organiser votre travail grâce à des listes de tâches, des jalons et des diagrammes de Gantt qui s'actualisent à mesure que vos plans évoluent. Le suivi du temps est intégré : vous pouvez enregistrer vos heures à l'aide de chronomètres et de feuilles de temps sans quitter la plateforme.

De plus, afin de réduire le travail répétitif, la plateforme propose des flux de travail, des SLA, des webhooks et des règles d'entreprise programmées. Zoho Projects s'intègre également à d'autres applications Zoho et à des outils externes tels que Slack et Microsoft Teams, et comprend une fonctionnalité pour appareils mobiles permettant d'effectuer des mises à jour lors de vos déplacements.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projets

Blueprints , qui standardise les flux de tâches complexes et conduit à Automatisez le travail grâce à, qui standardise les flux de tâches complexes et conduit à un meilleur management des équipes

Rationalisez la résolution des bugs grâce à suivi de problème , qui classe les problèmes par catégorie, automatise les mises à jour de statut et s'intègre à GitHub et Bitbucket

Résumer les données de projet, ajustez automatiquement le ton des mises à jour et traduisez du contenu avec Zia IA

Utilisez les outils glisser-déposer pour concevoir des flux de travail personnalisés et définir les étapes des tâches avec l'éditeur Blueprint

Limites de Zoho Projet

Ce logiciel de l'environnement de travail nécessite un investissement important en matière d'intégration et de formation

Lorsque vous dépassez les 10 projets, la configuration, la navigation et l'installation des modèles peuvent devenir fastidieuses

Tarifs de Zoho Projets

Free

Premium : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La règle des 80/20 qui sous-tend les diagrammes de Pareto signifie que 80 % de vos délais non respectés peuvent provenir de seulement 20 % de vos types de tâches. Grâce à un seul diagramme, vous pouvez rapidement repérer ces sources de problèmes, ce qui en fait un outil indispensable pour simplifier les rétrospectives et les analyses rétrospectives.

8. Airtable (idéal pour créer des applications flexibles basées sur les données et offrant une grande diversité visuelle)

via Airtable

Airtable est un logiciel d'environnement de travail basé sur le cloud qui combine la familiarité d'un tableur avec la puissance d'une base de données relationnelle. Vous créez des bases, qui sont comme des mini-applications, composées de tableaux dans lesquels vous définissez des champs (par exemple, texte, pièces jointes, menu déroulant) et liez des enregistrements entre les tableaux pour modéliser les relations.

Commencez par configurer des tableaux et les lier entre eux, par exemple en connectant les clients aux projets ou les stocks aux commandes. Passez ensuite d'un affichage à l'autre : grille (comme un tableur), Kanban, calendrier, galerie ou chronologie/Gantt, en fonction des différents besoins de votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez instantanément des applications avec IA App Builder , qui transforme les données brutes en outils d'entreprise à part entière.

Déployez des flux de travail intelligents grâce à des agents IA qui agissent au sein de vos applications en fonction de déclencheurs contextuels et de tâches.

Connectez de grands ensembles de données à HyperDB pour importer des millions d'enregistrements provenant de sources telles que Snowflake et Databricks, puis créez des applications à partir de ceux-ci.

Limites d'Airtable

Les environnements de travail volumineux et complexes peuvent subir des ralentissements.

L'exportation des données n'est pas intuitive, et les utilisateurs ont fait part de leur frustration lorsqu'ils ont essayé de fusionner des champs.

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 20 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : 45 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Un petit extrait d'un utilisateur réel :

Airtable est un excellent outil de stockage de données qui combine la simplicité d'un tableur et les fonctionnalités d'une application, ce qui le rend très flexible pour une grande variété d'utilisations. Cependant, Airtable n'est peut-être pas la solution la mieux adaptée aux projets impliquant de grands ensembles de données, car les limites d'enregistrement peuvent devenir un goulot d'étranglement en fonction de vos besoins.

9. Coda (idéal pour les flux de travail de type « doc-as-application » avec des blocs de construction interactifs)

via Coda

Coda est le résultat de l'évolution d'un document destiné à gérer l'ensemble de votre environnement de travail. Que vous documentiez des décisions, développiez des outils internes ou créiez des applications personnalisées, ce logiciel d'environnement de travail numérique vous offre la même simplicité que la rédaction d'un document (mais avec beaucoup plus d'utilité).

La plateforme combine la modification en cours de texte avec des tableaux qui peuvent se référencer les uns les autres, prendre en charge des formules n'importe où et fonctionner comme des mini-bases de données. De plus, vous pouvez créer des applications personnalisées avec des formules et des boutons afin que tout le monde, quelles que soient ses compétences en code, puisse remplacer des outils spécialisés ou automatiser des tâches fastidieuses.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Transformez des documents statiques en outils dynamiques grâce aux tableaux intelligents qui synchronisent les modifications en cours, personnalisent les affichages et mettent à jour les données.

Générez des réponses et automatisez des actions avec Coda Brain , un assistant IA prêt à l'emploi pour les entreprises.

Créez des tableaux de bord et des rapports intelligents avec Live Requêtes , optimisé par Coda + Snowflake, pour obtenir des informations en temps réel sur vos données.

Intégrez des applications telles que Slack, Jira et Salesforce directement dans vos documents grâce à Coda Packs.

Limites de Coda

Seuls les utilisateurs disposant d'un rôle « Doc Maker » payant peuvent créer ou effectuer une modification en cours dans les bases de connaissances internes principales.

De nombreuses fonctionnalités nécessitent une formation spécifique à Coda ou un administrateur possédant des compétences techniques.

Tarifs Coda

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 36 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

💡 Conseil de pro : vérifiez chaque semaine les permission basées sur le rôle et les journaux d'accès de votre logiciel d'environnement de travail. Les mesures de sécurité des données commencent par savoir qui peut voir quoi et quand.

10. ProofHub (le meilleur pour le contrôle et la révision de projets tout-en-un)

via ProofHub

Le logiciel d'espace de travail ProofHub offre aux équipes des fonctionnalités de planification de projet, de collaboration en temps réel et de révision. Vous pouvez créer des projets, les déléguer avec des tâches et visualiser leur progression dans des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des tableaux ou des calendriers.

La communication s'effectue via des groupes et la possibilité de discuter individuellement, des discussions en fil de discussion, des annonces et des outils de révision en ligne qui vous permettent d'annoter des fichiers et de gérer l'historique des versions.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Lancez des fils de discussion ciblés pour collaborer dans leur contexte et pour le partage d'idées, de fichiers et de commentaires avec Discussions

Accélérez l'intégration grâce à des modèles permettant de réutiliser des flux de travail et des installations de projet éprouvés pour le travail récurrent

Restez en phase grâce aux annonces de l'équipe et à la vue du calendrier pour que tout le monde soit au courant des jalons, des réussites et des échéances à venir

Limites de ProofHub

ProofHub ne dispose pas d'une automatisation intégrée des flux de travail basée sur l'IA pour les tâches répétitives

Il ne propose pas de modules complémentaires natifs pour les outils populaires tels que Slack ou Google Agenda

Tarifs ProofHub

Free

Essentiel : 50 $/mois

Contrôle ultime : 99 $/mois

Évaluations et avis sur ProofHub

G2 : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ProofHub ?

Selon un critique:

J'apprécie la facilité d'utilisation de ProofHub pour tous les utilisateurs de notre équipe. Je trouve toutefois que l'interface utilisateur pour développer des dépendances peut être un peu difficile à utiliser.

via Zoom

Zoom a débuté en 2011 comme un simple outil de visioconférence de haute qualité et s'est depuis transformé en une plateforme de télétravail souvent appelée Zoom Workplace. Il reste un outil incontournable grâce à ses réunions vidéo HD faciles à utiliser, son partage d'écran, ses fonctions d'enregistrement, ses salles de réunion, ses arrière-plans virtuels et ses fonctionnalités de sécurité telles que les salles d'attente et le chiffrement de bout en bout.

Plus qu'une simple application de communication d'équipe, elle offre un module qui permet aux équipes de co-rédiger des documents, de planifier des tâches et de créer des wikis ensemble.

Meilleure fonctionnalité de Zoom

Hiérarchisez et suivez les éléments à mener grâce à AI Companion , qui capture les points à retenir des réunions, rédige des brouillons d'e-mail et affiche les tâches à accomplir

Unifiez la communication grâce au discuter d'équipe et au planificateur pour garder le contrôle sur l'ensemble de votre flux de travail

Organisez le travail hybride grâce à Workspace Reservation et Digital Signage afin que les équipes sachent exactement où se réunir pour une réunion, travailler et collaborer dans les bureaux de distribution

Limites de Zoom

Vous ne pouvez pas pré-attribuer des rôles de co-hôte à des personnes extérieures à votre organisation

Certains éléments de conception rendent la gestion des réunions légèrement plus difficile pour les hôtes et les co-hôtes

Tarifs Zoom

Free

Pro : 16,99 $/mois (1 à 99 utilisateurs)

Entreprise : 21,99 $/mois (1 à 250 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Zoom

G2 : 4,5/5 (plus de 54 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 14 300 avis)

📮ClickUp Insight : Selon notre sondage sur l'efficacité des réunions, près de 40 % des personnes interrogées participent à 4 à 8 réunions ou plus par semaine, chacune pouvant durer jusqu'à une heure. Cela représente un temps collectif considérable consacré aux réunions dans votre organisation. Et si vous pouviez récupérer ce temps ? Le bloc-notes IA intégré de ClickUp peut vous aider à augmenter votre productivité jusqu'à 30 % grâce à des résumés de réunion instantanés, tandis que ClickUp Brain facilite la création automatisée de tâches et la rationalisation des flux de travail, transformant ainsi des heures de réunion en informations exploitables.

Votre environnement de travail a besoin de ClickUp

Si tous les outils logiciels de travail en équipe figurant dans cette liste offrent des atouts uniques, ClickUp se distingue comme l'application tout-en-un qui rassemble les tâches, les documents, la communication et l'IA en un seul endroit.

Il répond à tout ce dont vous avez besoin, y compris les projets complexes, les stratégies de campagne critiques et les centres de connaissances internes, le tout sur une seule et même plateforme. Les documents dynamiques, la gestion robuste des tâches et ClickUp Brain de ClickUp vous offrent le contrôle et la clarté nécessaires pour aller plus vite.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅