les 15 meilleures alternatives à Quso.ai pour les créateurs de contenu en 2025

Quso. ai excelle dans la transformation de longues vidéos en clips prêts à devenir viraux et dans la simplification de la planification des réseaux sociaux grâce à une programmation et des analyses basées sur l'IA.

Mais si vous souhaitez bénéficier d'un contrôle créatif accru, d'options de modification avancées ou de la possibilité d'ajuster chaque détail de votre stratégie sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous sentir limité. 😓

Et lorsque vous essayez de trouver un meilleur outil ? Vous tombez sur plusieurs plateformes, des avis contradictoires et aucune réponse concrète sur ce qui fonctionne le mieux pour les créateurs comme vous. 😩

C'est pourquoi nous avons créé ce guide, une liste triée sur le volet des meilleures alternatives à Quso. ai. Chacune d'entre elles est conçue pour vous aider à planifier, modifier et gérer votre contenu comme un pro.

Pourquoi choisir les alternatives à Quso.ai ?

Si vous l'utilisez depuis un certain temps, vous vous reconnaîtrez probablement dans certaines de ces situations 👇

Manque d'outils de modification avancés : Vous ne pouvez pas affiner les transitions, ajouter des animations ou personnaliser entièrement vos ressources multimédias comme le font les éditeurs professionnels

Modèles limités : il ne propose qu'une poignée d'invitations de base, qui ne fonctionnent pas bien pour les contenus de niche ou les besoins de longue durée

Interface utilisateur lente et buguée : l'interface peut ralentir ou se figer, en particulier lorsque vous travaillez sur des projets longs ou que vous effectuez plusieurs tâches à la fois

Style difficile à personnaliser : vous ne pouvez pas entraîner l'outil à automatiser la création de contenu selon votre voix, ce qui rend tout le contenu identique

Contrôles limités des sous-titres dans le forfait Free : Vous ne disposez pas d'une grande flexibilité pour styliser, repositionner ou corriger les sous-titres, sauf si vous passez à un forfait supérieur

Les coupes IA peuvent sembler approximatives : La fonctionnalité de coupe automatique découpe parfois les clips de manière maladroite, manquant des moments clés ou des transitions

📊 Le saviez-vous ? Le marché mondial des générateurs de vidéos IA devrait atteindre 1,96 milliard de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 19,9 % à partir de 2024.

Les meilleures alternatives à Quso.ai IA en un coup d'œil

Besoin d'un aperçu rapide ? Explorez nos comparaisons côte à côte pour évaluer chaque outil en un coup d'œil et trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* (USD/utilisateur/mois) ClickUp Assistant de rédaction IA, ClickUp Docs, modèles de calendrier Entrepreneurs individuels, entreprises et équipes marketing de toutes tailles Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Vizard. ai Découpage IA, synchronisation de texte, publication directe Marketeurs, créateurs de contenu et responsables des réseaux sociaux dans les petites et moyennes entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois InVideo Clonage vocal, générateur de scripts vidéo IA, avatar IA Créateurs indépendants, petites entreprises et spécialistes du marketing Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois Opus Clip Sous-titres dynamiques, insertion de B-Roll, copilote IA YouTubers, éducateurs et spécialistes du marketing de contenu Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois Buffer Boîte de réception d'engagement, tests A/B, étiquetage des publications Responsables des réseaux sociaux, freelances et petites et moyennes entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/mois 2short. ai Sous-titres animés, suivi des locuteurs, préréglages de marque YouTubers solo et créateurs de contenu Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,90 $/mois SocialPilot Planificateur IA, éditeur vidéo, analyses avancées et rapports Petites agences, équipes en contact avec les clients et professionnels du marketing essai gratuit de 14 jours disponible ; forfaits payants à partir de 23,34 $/mois Veed Sous-titres automatiques, outils d'IA pour le nettoyage, ressources stockées Créateurs en ligne et équipes axées sur l'accessibilité Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5,82 $/mois Descript Clonage vocal, générateur de scripts, collaboration en équipe Podcasters et équipes marketing de taille moyenne à grande Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois Hootsuite OwlyWriter IA, éditeur vidéo intégré, permissions d'équipe Entreprises, grandes équipes sociales et agences de marketing essai gratuit de 30 jours disponible ; forfaits payants à partir de 30,34 $/mois Sprout Social Éditeur vidéo, créateur de publications IA, CRM social Équipes marketing d'entreprise, créateurs axés sur l'analyse et stratèges en médias sociaux essai gratuit de 30 jours disponible ; forfaits payants à partir de 199 $/mois GetMunch Détection des tendances, recadrage de scènes, optimisation SEO Responsables marketing vidéo, éditeurs de réseaux sociaux et stratèges de contenu dans les grandes agences et entreprises Forfaits payants à partir de 49 $/mois Légendes IA Stylisez les sous-titres, coupez automatiquement, utilisez un téléprompteur Influenceurs et passionnés des réseaux sociaux Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois Repurpose. io Réutilisation automatique, publication automatisée, affichage du calendrier Marketeurs numériques, équipes axées sur l'automatisation et distributeurs de contenu essai gratuit de 14 jours disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois CapCut Recadrage intelligent, optimisation audio, modèles de mèmes Créateurs de contenu court et influenceurs sur les réseaux sociaux Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7,99 $/mois

Meilleures alternatives à Quso.ai à utiliser

Examinons de plus près ce que chaque outil a à offrir.

1. ClickUp (Idéal pour la planification de contenu et la gestion collaborative des flux de travail)

Planifiez des campagnes, gérez des tâches, modifiez des briefs de contenu et suivez les échéanciers à l'aide de ClickUp pour les équipes marketing

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est un environnement de travail complet qui aide les créateurs de contenu à planifier, rédiger, modifier et publier du contenu.

Avec ClickUp for Marketing, vous pouvez tout gérer, des calendriers de contenu quotidiens aux lancements de campagnes mondiales, en un seul endroit. Cet outil alimenté par l'IA et doté d'une interface conviviale rassemble votre équipe, vos ressources et vos flux de travail afin que vous n'ayez plus à passer d'un outil à l'autre.

Vous pouvez commencer avec ClickUp Docs pour rédiger des légendes pour les réseaux sociaux, créer des scripts vidéo et intégrer des médias ou des commentaires directement dans votre contenu.

Structurez visuellement vos scripts vidéo à l'aide de ClickUp Docs

Ajoutez ensuite ClickUp Brain, l'assistant IA de la plateforme, pour accélérer votre processus créatif. Il peut réviser votre brouillon, réécrire les passages faibles, suggérer des modifications ou même générer de nouvelles idées de contenu, vous aidant ainsi à peaufiner vos vidéos ou à créer des accroches virales.

Générez instantanément des idées de vidéos courtes virales avec ClickUp Brain

Ensuite, vous avez ClickUp Clips qui vous permet d'enregistrer votre écran, votre caméra ou votre audio sans quitter votre environnement de travail.

Ces clips peuvent être téléchargés, joints à des tâches, partagés avec votre équipe ou consultés ultérieurement. Ils sont automatiquement transcrits par ClickUp Brain afin que vous puissiez extraire des citations, réutiliser du contenu ou créer des légendes en quelques secondes.

Pour tout regrouper, ClickUp Calendar propose un planificateur visuel par glisser-déposer pour planifier les publications, les campagnes ou les livrables. Et si vous partez de zéro, vous pouvez utiliser des modèles gratuits pour les réseaux sociaux, tels que le modèle de production vidéo ClickUp, pour gagner du temps et rester cohérent.

Avec le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp, vous pouvez mapper vos publications quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles sur différentes plateformes de réseaux sociaux, afin de ne jamais manquer une occasion d'interagir avec votre audience.

Obtenez un modèle gratuit Gérez les tâches hebdomadaires et ponctuelles liées aux réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux blancs ClickUp : un environnement de travail visuel pour mapper vos idées en temps réel ; idéal pour créer des storyboards, planifier le flux de contenu ou noter des points de scénario

Champs personnalisés ClickUp : adaptez les tâches avec des détails tels que le type de contenu, la plateforme, le statut et les délais, ce qui facilite l'organisation et le suivi de chaque élément de contenu dans la vue Liste ou Tableau

: visualisez la progression et les échéances des projets, restez sur la bonne voie grâce à des alertes automatisées et évitez les dates de publication manquées Tableaux de bord ClickUp: visualisez la progression et les échéances des projets, restez sur la bonne voie grâce à des alertes automatisées et évitez les dates de publication manquées

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités étendues et les options de personnalisation de la plateforme peuvent représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de ClickUp :

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique nécessitant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique nécessitant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

2. Vizard. ai (Idéal pour découper rapidement de longues vidéos en clips courts adaptés aux réseaux sociaux grâce à l'IA)

Vizard. ai est un outil de modification et de découpage vidéo alimenté par l'IA qui permet de transformer des vidéos longues en clips courts partageables avec un minimum d'efforts.

Son modèle Spark IA détecte les parties les plus engageantes d'une vidéo (comme les citations clés ou les moments passionnants) et crée automatiquement de courts clips avec des légendes et une mise en forme optimisée pour des plateformes telles que TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts.

Au-delà du découpage, Vizard. ai offre également des fonctionnalités de conversion de texte en vidéo pour générer des vidéos attrayantes à partir de scripts, ainsi qu'un kit de marque personnalisé pour maintenir la cohérence de la marque en stockant et en appliquant des logos, des polices de caractères et des combinaisons de couleurs à toutes les vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Vizard.ai

Synchronisation du texte : Alignez les sous-titres avec les mots prononcés pour que vos légendes soient parfaitement synchronisées et faciles à lire

Calendrier social : planifiez, programmez et publiez du contenu sur plusieurs plateformes pour assurer une présence en ligne cohérente

Publication et partage directs : téléchargez des clips ou publiez-les instantanément sur les plateformes sociales depuis l'application, ou partagez-les via un lien sans changer d'outil

Limites de Vizard.ai

Les utilisateurs ont signalé des instances où les résultats générés par l'IA, tels que les légendes ou les segments vidéo, ne répondent pas aux attentes

Tarifs de Vizard.ai

Free

Créateur : 29 $/mois

Business : 39 $/mois

Évaluations et avis sur Vizard.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 260 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vizard.ai ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Vizard.ai :

J'aime le logiciel Vizard, car il est très facile de générer beaucoup de contenu court en téléchargeant simplement une longue vidéo, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. De plus, il ajoute des sous-titres dans ma langue maternelle. Cela me fait gagner énormément de temps. Cela vaut vraiment le coup.

J'aime le logiciel Vizard, car il est très facile de générer beaucoup de contenu court en téléchargeant simplement une longue vidéo, ce qui me fait gagner beaucoup de temps. De plus, il ajoute des sous-titres dans ma langue maternelle. Cela me fait gagner énormément de temps. Cela vaut vraiment le coup.

3. InVideo (Idéal pour la création de vidéos à partir de modèles avec l'aide de l'IA)

via InVideo

InVideo est un outil de création vidéo en ligne qui offre des milliers de modèles, une vaste bibliothèque multimédia et un éditeur simple par glisser-déposer, permettant de transformer rapidement des scripts ou des idées en vidéos attrayantes.

Son générateur de vidéos IA vous permet de décrire une idée de vidéo sous forme de texte et d'obtenir instantanément un brouillon de vidéo avec des scènes, des clips d'archives et une voix off.

Vous pouvez également utiliser sa fonctionnalité « boîte magique » pour apporter des modifications en temps réel à vos vidéos à l'aide de commandes telles que « changer la musique » ou « ajouter des sous-titres », et elle s'occupe du reste en quelques secondes.

Meilleures fonctionnalités d'InVideo

Clonage vocal IA et voix off automatiques : générez des voix off réalistes avec différents accents ou clonez votre propre voix pour la narration

Générateur de scripts IA : Créez des scripts structurés avec des accroches et des appels à l'action convaincants

Avatar IA : Créez un avatar numérique de vous-même pour présenter du contenu et ajouter une touche personnelle à vos vidéos

Limites d'InVideo

L'outil peut connaître des ralentissements ou des temps de rendu plus longs lors du traitement de projets vidéo plus longs

Tarifs InVideo

Free

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Génératif : 120 $/mois

Équipe : 999 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur InVideo

G2 : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'InVideo ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos d'InVideo :

J'ai récemment décidé de me lancer dans la création de vidéos virales pour les réseaux sociaux. Avec Invideo, j'ai littéralement jeté mon script et il a créé TOUTE la vidéo, y compris la voix off, les graphiques, la musique, les effets sonores, le contenu IA et le contenu stock, et c'était tout simplement parfait !

J'ai récemment décidé de me lancer dans la création de vidéos virales pour les réseaux sociaux. Avec Invideo, j'ai littéralement saisi mon script et le logiciel a créé la vidéo ENTIÈRE, y compris la voix off, les graphiques, la musique, les effets sonores, le contenu IA et le contenu stock, et le résultat était parfait !

4. Opus Clip (Idéal pour transformer de longues vidéos en clips courts viraux)

via Opus Clip

Opus Clip est un autre outil de modification vidéo basé sur l'IA spécialisé dans la réutilisation de longues vidéos pour créer des clips courts viraux. Il utilise un modèle propriétaire de détection des moments clés (alimenté par GPT-4) pour sélectionner les moments percutants, garantir le contexte en réorganisant le contenu si nécessaire et produire un clip structuré conçu pour attirer l'attention.

Il fournit également un « score viral IA » pour chaque clip généré, qui correspond essentiellement à une prédiction de la probabilité que le clip fonctionne bien, afin que vous puissiez publier les meilleurs en priorité.

L'outil offre également des fonctionnalités telles que la curation par IA pour supprimer les éléments superflus et la détection des visages pour que le locuteur reste correctement cadré dans un format vertical.

Les meilleures fonctionnalités d'Opus Clip

Sous-titres dynamiques avec mise en évidence par des emojis : ajoutez automatiquement des sous-titres stylisés en grand format à chaque clip et mettez en évidence les mots qui attirent l'attention à l'aide d'emojis ou de texte en couleur

Génération de B-Roll par IA : insérez des séquences B-Roll pour compléter votre clip principal et conserver le dynamisme de vos visuels

AI Co-Pilot : obtenez des recommandations sur les coupes, les modifications et les mises en forme optimales pour différentes plateformes

Limites d'Opus Clip

Options de modification avancées limitées, notamment un contrôle minimal sur les transitions, les animations et les réglages visuels précis

Tarifs Opus Clip

Free Forever

Starter : 15 $/mois

Pro : 29 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Opus Clip

G2 : 4,6/5 (plus de 110 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Opus Clip ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos d'Opus Clip :

J'utilise OpusClip en tant qu'utilisateur Pro depuis environ deux mois. C'est un gain de temps incroyable ! Je télécharge généralement une vidéo de 12 à 15 minutes par jour et j'en extrais 10 à 15 clips d'une durée de 30 secondes à deux minutes (en utilisant les paramètres automatiques), chacun étant marqué avec les couleurs et le logo de mon choix.

J'utilise OpusClip en tant qu'utilisateur Pro depuis environ deux mois. C'est un gain de temps incroyable ! Je télécharge généralement une vidéo de 12 à 15 minutes par jour et j'en extrais 10 à 15 clips d'une durée de 30 secondes à deux minutes (en utilisant les paramètres automatiques), chacun étant marqué avec les couleurs et le logo de mon choix.

📈 Statistique rapide : 93 % des spécialistes du marketing déclarent que les vidéos courtes sont le secret pour gagner plus de clients.

5. Buffer (Idéal pour la planification simple des publications sur les réseaux sociaux et la gestion des files d'attente)

via Buffer

Buffer permet aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux de planifier, programmer et publier des publications sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, à partir d'un tableau de bord simple.

Son affichage sous forme de calendrier permet de planifier le contenu à l'avance de manière visuelle. Pour Instagram, il prend également en charge la programmation des premiers commentaires, ce qui est pratique pour placer les hashtags séparément afin d'optimiser la portée.

Il dispose également d'un assistant IA, qui s'inscrit dans la vague croissante de l'IA pour les réseaux sociaux, qui rédige des légendes attrayantes adaptées à diverses plateformes de réseaux sociaux et permet aux utilisateurs d'ajuster le ton, la longueur et le style en fonction de la voix de leur marque.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Boîte de réception des interactions : collectez les commentaires et les messages provenant de différentes plateformes afin de pouvoir y répondre sans changer d'onglet

Test A/B : testez différentes variantes de publications afin de déterminer celles qui résonnent le mieux auprès de votre audience

Étiquetage de contenu : Organisez vos idées par thème, désencombrez votre backlog et simplifiez la planification en un coup d'œil

Limites de Buffer

Ne dispose pas de fonctionnalités IA intégrées pour la modification en cours de vidéos, la génération de scripts ou le sous-titrage automatique

Tarifs Buffer

Free Forever

Essentiel : 6 $/mois

Équipe : 12 $/mois

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buffer ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de Buffer :

J'utilise Buffer de manière intermittente depuis plusieurs années, mais régulièrement depuis plus de six mois. L'expérience a été intéressante. J'apprécie particulièrement la possibilité de publier sur trois plateformes : Instagram, Facebook et Twitter.

J'utilise Buffer de manière intermittente depuis plusieurs années, mais régulièrement depuis plus de six mois. L'expérience a été intéressante. J'apprécie particulièrement la possibilité de publier sur trois plateformes : Instagram, Facebook et Twitter.

6. 2short. ai (Idéal pour le découpage et le sous-titrage automatisés de vidéos courtes à grande échelle)

2short. ai est un outil de réutilisation alimenté par l'IA similaire à Vizard qui transforme rapidement de longues vidéos en extraits courts et partageables. Il automatise le processus de recherche des moments forts de votre contenu et les découpe en clips prêts à être publiés, accompagnés de légendes.

Sa fonctionnalité d'édition basée sur le texte vous permet de modifier votre vidéo simplement en modifiant la transcription. Elle utilise également le suivi des locuteurs et la détection faciale par IA pour maintenir le locuteur principal parfaitement centré lors du passage du format paysage au format portrait. Cela garantit que vos clips ont un aspect professionnel et sont correctement cadrés pour un public utilisant principalement des appareils mobiles.

2short. ai meilleures fonctionnalités

Sous-titres animés : générez des sous-titres dynamiques et faciles à lire qui s'alignent sur le rythme de la vidéo

Ajout automatique de transitions : insérez automatiquement des transitions entre les scènes pour améliorer le flux et créer des vidéos de qualité professionnelle

Préréglages et modèles de marque : configurez les éléments de votre marque (logos, polices de caractères, couleurs) et appliquez-les automatiquement à tous vos clips

limites de 2short.ai

L'IA manque parfois des moments clés de la vidéo, ce qui signifie que vous devrez intervenir et affiner manuellement les clips

tarifs de 2short.ai

Starter : Gratuit

Lite : 9,90 $/mois

Pro : 19,90 $/mois

Premium : 49,90 $/mois

évaluations et avis sur 2short.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de 2short.ai ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de 2short.ai :

Ultra rapide pour découper une vidéo en courts métrages, il vous fournira une version texte de chaque court métrage, ce qui vous aidera à choisir plus rapidement le clip qui vous convient.

Ultra rapide pour découper une vidéo en courts métrages, il vous fournira une version texte de chaque court métrage, ce qui vous aidera à choisir plus rapidement le clip qui vous convient.

7. SocialPilot (Idéal pour la planification sociale multi-plateforme avec collaboration en équipe)

via SocialPilot

SocialPilot est une plateforme complète de gestion des réseaux sociaux conçue pour gérer la planification de contenu, la collaboration en équipe et le suivi des performances à grande échelle. Elle prend en charge la planification de plus de 500 publications sur plusieurs plateformes telles que LinkedIn, Facebook, Instagram, X (Twitter) et même Google My Business, le tout à partir d'un seul tableau de bord.

L'assistant IA intégré aide à générer des idées de publications sur les réseaux sociaux, des légendes et des hashtags personnalisés en fonction du ton et du format de chaque plateforme.

Pour les équipes, vous pouvez inviter des collaborateurs, attribuer des rôles (tels qu'administrateur, collaborateur ou client) et définir des flux de travail d'approbation afin que le contenu soit révisé avant sa mise en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot

Générateur et éditeur de vidéos IA : Utilisez des outils d'IA tels que la conversion de texte en vidéo, des modèles personnalisables, la modification en cours de glisser-déposer, l'enregistrement de voix off et des fonctionnalités de personnalisation de marque

Analyses et rapports avancés : générez des analyses sur l'engagement, la croissance de l'audience, les publications les plus populaires et planifiez l'envoi de rapports PDF à vos clients

Planificateur IA : obtenez des recommandations sur les meilleurs moments pour publier en fonction des moments où votre audience est la plus active

Limites de SocialPilot

Il manque une fonctionnalité de suppression groupée pour les publications programmées, ce qui oblige les utilisateurs à supprimer chaque publication individuellement

Tarifs de SocialPilot

Essai gratuit de 14 jours

Standard : 23 $/mois (environ)

Premium : 70 $/mois (environ)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SocialPilot

G2 : 4,5/5 (plus de 830 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 370 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SocialPilot ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de SocialPilot :

J'apprécie de pouvoir ajouter autant de comptes sans avoir à opter pour la formule la plus chère. La gestion de plus de 3 comptes sur chaque plateforme sociale coûte très cher avec d'autres logiciels.

J'apprécie de pouvoir ajouter autant de comptes sans avoir à opter pour la formule la plus chère. La gestion de plus de 3 comptes sur chaque plateforme sociale coûte très cher avec d'autres logiciels.

8. Veed. io (Idéal pour la modification rapide de vidéos en ligne avec des fonctionnalités IA riches)

via Veed

Veed. io est un éditeur vidéo en ligne populaire qui offre un ensemble complet d'outils de modification, allant des coupes de base, des transitions et des filtres à la génération automatique de sous-titres dans des dizaines de langues. Il dispose même d'une section « IA vidéo » avec des outils tels qu'un générateur de scripts, un créateur de texte-vidéo alimenté par GPT-3 et des avatars IA pour narrer vos vidéos.

La plateforme propose également des modèles pour les légendes de type mème, les barres de progression, les sauts de montage à la TikTok, etc., vous permettant de transformer rapidement des séquences brutes en publications attrayantes.

Il existe également un mode téléprompteur qui vous permet de vous enregistrer en train de lire un script (afin de maintenir le contact visuel), ce qui est idéal pour les vidéos de type « talking head » et vous garantit d'obtenir des sous-titres précis par la suite.

Les meilleures fonctionnalités de Veed.io

Sous-titrage automatique et traduction : Transcrivez la parole et ajoutez des sous-titres aux vidéos dans une variété de styles et de langues

Outils d'« édition automatique » par IA : supprimez les mots de remplissage tels que « euh », réduisez les bruits de fond et nettoyez l'audio en un seul clic

Bibliothèque de contenu : obtenez des vidéos, de la musique, des autocollants, des GIF et bien plus encore à glisser-déposer directement dans l'échéancier de votre vidéo

Limites de Veed. io

Des problèmes de performances surviennent parfois lors du travail avec des fichiers vidéo volumineux, ce qui ralentit le traitement ou provoque des décalages

Tarifs de Veed.io

Free

Lite : 5,80 $ par éditeur/mois (facturé annuellement)

Pro : 13,94 $ par éditeur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Veed.io

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 3,3/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Veed. io ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Veed. io :

Modification très simple des vidéos : préparez-les pour les réseaux sociaux, modifiez leur taille, extrayez des clips vidéo, ajoutez des sous-titres, ajoutez une musique de fond, supprimez les silences, les « euh » et les « ah », ajoutez des éléments de marque, améliorez la convivialité globale du contenu vidéo

Modification ultra simple des vidéos : préparez-les pour les réseaux sociaux, modifiez leur taille, extrayez des clips vidéo, ajoutez des sous-titres, ajoutez une musique de fond, supprimez les silences, les « euh » et les « ah », ajoutez des éléments de marque et améliorez la convivialité globale du contenu vidéo

9. Descript (Idéal pour la modification en cours de texte et les fonctionnalités de voix off IA)

via Descript

Descript est un outil de modification en cours de vidéo et audio qui ressemble davantage à un document qu'à un éditeur traditionnel. Il vous permet de modifier le contenu en modifiant simplement la transcription. Lorsque vous supprimez un mot, une pause ou une phrase du texte, l'échéancier vidéo ou audio est automatiquement mis à jour en conséquence.

Ses fonctionnalités d'IA se chargent des tâches fastidieuses : Descript peut supprimer les mots de remplissage tels que « euh » ou « comme » en un seul clic, générer des sous-titres et même nettoyer votre audio pour plus de clarté.

Vous pouvez également enregistrer votre écran, ajouter des éléments visuels et travailler sur plusieurs pistes audio.

Meilleures fonctionnalités de Descript

Clonage vocal avec doublage : clonez votre voix ou utilisez des voix IA disponibles pour créer une nouvelle narration en tapant simplement le script

Générateur de scripts IA : Générez des scripts pour des podcasts, des vidéos et des supports marketing à l'aide d'instructions simples

Fonctionnalités de collaboration : invitez vos collègues à modifier, commenter et collaborer sur des projets en temps réel

Limites de Descript

Les outils organisationnels de la plateforme ne sont peut-être pas aussi robustes, ce qui peut entraîner des difficultés dans le suivi et la modification en cours de plusieurs fichiers vidéo ou audio

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $ par personne/mois

Créateur : 35 $ par personne/mois

Business : 65 $ par personne/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 770 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Voici ce qu'un critique de Capterra a dit à propos de Descript :

Extrêmement convivial. J'ai pu commencer immédiatement à modifier des fichiers audio. Ce logiciel est très facile à utiliser et accélère considérablement le processus de modification.

Extrêmement convivial. J'ai pu commencer immédiatement à modifier des fichiers audio. Ce logiciel est très facile à utiliser et accélère vraiment le processus de modification.

10. Hootsuite (Idéal pour la gestion et la planification à grande échelle des réseaux sociaux pour les entreprises)

via Hootsuite

Hootsuite est un outil de gestion de campagnes sur les réseaux sociaux destiné aux entreprises qui vous permet de programmer des publications en masse et de gérer des centaines de profils sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Il assure également le suivi des activités en temps réel grâce à sa fonctionnalité Streams, qui vous permet de surveiller les mentions de votre marque, les hashtags, les mots-clés et les publications de vos concurrents.

Il offre également des fonctionnalités avancées telles que l'écoute sociale, les flux de travail en équipe (comme l'attribution d'un message client à un coéquipier) et des intégrations avec des CRM et des outils publicitaires.

Les analyses de la plateforme sont très détaillées et comprennent des rapports personnalisables qui vous permettent de mesurer ce qui fonctionne et de partager vos conclusions avec vos clients ou vos dirigeants.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Éditeur vidéo intégré : Créez et modifiez des vidéos en ajoutant des pistes audio, du texte, des images, des autocollants et des filtres

OwlyWriter IA : générez des légendes et des idées de publication à l'aide de formules de rédaction éprouvées telles que HOOK, AIDA et WIIFM

Collaboration et validations en équipe : bénéficiez d'une assistance pour les équipes multi-utilisateurs avec des validations a posteriori et des pistes d'audit pour une responsabilité totale

Limites de Hootsuite

Les utilisateurs ont noté que le calendrier peut devenir visuellement encombré, en particulier lors de la gestion d'un volume élevé de publications programmées

Tarifs Hootsuite

Essai gratuit pendant 30 jours

Standard : 30 $ par utilisateur/mois

Avancé : 122 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 6 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hootsuite ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Hootsuite :

J'adore la fonctionnalité d'analyse qui me permet d'approfondir les analyses de mes comptes de marque sur les réseaux sociaux. Elle me donne une compréhension détaillée des performances de mes profils sociaux, le tout en un seul endroit. Elle me permet également d'écouter et de comprendre les sentiments des clients.

J'adore la fonctionnalité d'analyse qui me permet d'approfondir les analyses de mes comptes de marque sur les réseaux sociaux. Elle me donne une compréhension détaillée des performances de mes profils sociaux, le tout en un seul endroit. Elle me permet également d'écouter et de comprendre les sentiments des clients.

11. Sprout Social (Idéal pour l'analyse approfondie des réseaux sociaux, l'écoute et la publication à grande échelle)

via Sprout Social

Sprout Social est un outil de gestion des réseaux sociaux axé sur les données, conçu pour les équipes qui se soucient à la fois de la stratégie et des performances.

Ses fonctionnalités de publication vous permettent de programmer des publications sur différentes plateformes, de gérer des campagnes sur un calendrier visuel et de publier automatiquement aux moments les plus opportuns en fonction des tendances d'engagement de votre audience.

Vous bénéficiez également de puissants outils de rapports qui analysent l'engagement, la croissance du nombre d'abonnés, les performances des hashtags et l'activité des concurrents.

Une boîte de réception intelligente intégrée rassemble tous les messages et commentaires en un seul endroit, tandis que le CRM social vous aide à profiler vos abonnés, à suivre les discussions et à organiser vos actions de communication à l'aide d'étiquettes et d'historiques.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Éditeur vidéo intégré à Compose : recadrez, découpez et appliquez des modèles aux vidéos directement pendant la rédaction des publications

Assistance IA pour la création de publications : générez des légendes à partir des publications les plus performantes ou de sujets personnalisés, avec une option « Améliorer » pour ajuster le ton et le style afin d'assurer la cohérence de la marque

Module d'écoute sociale : Suivez les mots-clés, les tendances du secteur et les mentions de votre marque sur toutes les plateformes à l'aide de requêtes booléennes

Limites de Sprout Social

Certains utilisateurs ont signalé des difficultés avec les fonctionnalités d'étiquetage de Sprout Social, en particulier lors de la gestion de plusieurs programmes ou entreprises partenaires

Tarifs de Sprout Social

Essai gratuit de 30 jours

Standard : 249 $ par place/mois

Professionnel : 399 $ par place/mois

Avancé : 499 $ par place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 4 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sprout Social ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Sprout Social :

Sprout Social est devenu un élément essentiel de notre boîte à outils marketing. Les fonctionnalités de rapports sont particulièrement performantes : claires, personnalisables et faciles à partager avec les parties prenantes.

Sprout Social est devenu un élément essentiel de notre boîte à outils marketing. Les fonctionnalités de rapports sont particulièrement performantes : claires, personnalisables et faciles à partager avec les parties prenantes.

12. Munch (Idéal pour la réutilisation de longues vidéos en plusieurs clips sociaux avec des informations sur les tendances, grâce à l'IA)

via Munch

Munch, un outil de réutilisation de vidéos alimenté par l'IA, aide à transformer des contenus longs en clips courts et percutants, adaptés à des plateformes telles que TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts et LinkedIn. Il analyse chaque vidéo pour identifier les moments clés en fonction du potentiel d'engagement, puis applique des techniques de marketing intelligent pour les optimiser en termes de performances, et vous aide même à ajouter des éléments de branding tels que des logos ou des génériques.

Son IA offre une optimisation SEO intégrée en analysant le contenu de vos vidéos et en générant automatiquement des mots-clés et des légendes pertinents. Vous obtiendrez également des informations exploitables sur les performances et des recommandations pour affiner en permanence votre stratégie en matière de vidéos courtes.

Les meilleures fonctionnalités de Munch

Aperçu des zones sûres : Prévisualisez l'apparence de votre clip sur différentes plateformes, en évitant les recadrages maladroits ou les coupures de texte

Modification en cours : analysez les tendances sociales actuelles et sélectionnez les segments les plus susceptibles de devenir viraux en fonction du comportement de l'audience

Détection et recadrage de scènes : détectez automatiquement les changements de scène et redimensionnez les clips pour les adapter aux formats verticaux, carrés ou paysage

Limites de Munch

De nombreux utilisateurs ont noté que l'IA sélectionne parfois des segments vidéo qui manquent de contexte ou de pertinence

Tarifs Munch

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Munch

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Munch ?

Voici ce qu'un critique G2 a dit à propos de Munch :

J'adore la grande quantité de variations que Munch crée à partir des vidéos que j'ai modifiées. L'outil Magic Posts est également génial, car je dois généralement créer les légendes de toutes les vidéos que je réalise, ce qui me fait gagner beaucoup de temps !

J'adore la grande quantité de variations que Munch crée à partir des vidéos que j'ai modifiées. L'outil Magic Posts est également génial, car je dois généralement créer les légendes de toutes les vidéos que je réalise, ce qui me fait gagner beaucoup de temps !

13. CaptionsAI (Idéal pour les sous-titres instantanés générés par IA et la fonctionnalité de téléprompteur)

via Captions AI

Caption AI est un studio de montage vidéo IA mobile qui se spécialise dans le sous-titrage automatisé avec des styles animés tels que le karaoké, la machine à écrire et le rebond. Les sous-titres sont entièrement modifiables, vous pouvez donc corriger n'importe quel mot ou modifier facilement le style.

L'application est dotée d'un téléprompteur intégré qui vous aide à enregistrer des vidéos en toute confiance tout en gardant un contact visuel. Une fois l'enregistrement terminé, Captions AI transcrit immédiatement votre discours et ajoute des légendes stylisées (avec des effets dynamiques, un timing et même des emojis) à la vidéo.

Vous pouvez même créer un avatar IA pour narrer vos vidéos si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran.

Les meilleures fonctionnalités de Captions IA

Modification et effets IA : supprimez les silences et amplifiez le son pour un audio plus clair grâce à des outils accessibles en un seul clic

Curseur automatique pour le recadrage : demandez à l'outil de suivre votre visage et de recadrer les séquences au format 16:9 en un format vertical 9:16

Filtres et autocollants tendance : incluez des outils amusants et créatifs tels que des filtres animés, des autocollants et de la musique de fond pour ajouter une touche originale à vos vidéos

Limites de l'IA pour les sous-titres

Les utilisateurs ont signalé des difficultés pour personnaliser l'apparence des légendes, notamment pour ajuster le style, la taille et la couleur de la police de caractères

Tarifs de Captions IA

Free

Pro : 9,99 $/mois

Max : 24,99 $/mois

Échelle : 69,99 $/mois

Business : 399 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Captions IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Captions AI ?

Voici ce qu'un critique de G2 a dit à propos de Captions AI :

Grâce à une technologie avancée de reconnaissance vocale, le site transforme rapidement l'audio en texte lisible, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts. Idéal pour les créateurs de contenu, les entreprises et les professionnels.

Grâce à une technologie avancée de reconnaissance vocale, le site transforme rapidement l'audio en texte lisible, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts. Idéal pour les créateurs de contenu, les entreprises et les professionnels.

14. Repurpose. io (Idéal pour automatiser la distribution de contenu et la réutilisation multiplateforme)

Repurpose. io est un outil d'automatisation de contenu qui reprend vos vidéos ou fichiers audio finis et les reformate et publie automatiquement sur plusieurs plateformes en fonction des flux de travail personnalisés que vous définissez.

Par exemple, vous pouvez définir une règle telle que « Chaque fois que je télécharge une vidéo YouTube, découpez un clip de 60 secondes et publiez-le sur TikTok et Instagram Reels ». Repurpose.io s'en chargera en arrière-plan.

Vous pouvez personnaliser l'apparence de votre contenu réutilisé à l'aide de modèles prédéfinis qui convertissent automatiquement les vidéos horizontales au format vertical, ajoutent des légendes dynamiques et appliquent votre logo ou des éléments de votre marque.

L'outil permet également de découper des vidéos plus longues en segments plus courts ou de convertir l'audio en audiogrammes animés.

Les meilleures fonctionnalités de Repurpose.io

Calendrier de contenu : obtenez une vue d'ensemble de tout le contenu programmé et rationalisez votre stratégie de réutilisation

Extraction des moments forts : utilisez l'IA pour identifier et extraire les parties les plus intéressantes de votre vidéo ou podcast

Publication automatisée : publiez instantanément ou programmez la publication de contenu sur des plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn

Limites de Repurpose.io

Absence d'accès hors ligne et de fonctionnalités mobiles dédiées

Tarifs de Repurpose.io

Free

Starter : 35 $/mois

Pro : 79 $/mois

Agence : 179 $/mois

Évaluations et avis sur Repurpose.io

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Repurpose. io ?

Voici ce qu'un évaluateur Trustpilot a dit à propos de Captions AI :

J'ai commencé avec un objectif simple : développer ma chaîne YouTube tout en réutilisant du contenu pour Instagram, TikTok, Pinterest et bien d'autres, sans effort supplémentaire. Repurpose. io a rendu cela possible en automatisant l'ensemble de mon flux de travail de contenu.

J'ai commencé avec un objectif simple : développer ma chaîne YouTube tout en réutilisant du contenu pour Instagram, TikTok, Pinterest et plus encore, sans effort supplémentaire. Repurpose. io a rendu cela possible en automatisant l'ensemble de mon flux de travail de contenu.

15. Capcut (Idéal pour la modification en cours gratuite et rapide de vidéos avec légendes et effets)

via CapCut

CapCut, développé par les créateurs de TikTok, est un puissant outil gratuit de modification de vidéos. Il dispose d'un éditeur d'échéancier complet qui vous permet de découper des clips, d'ajouter de la musique, d'insérer du texte ou des autocollants, et d'appliquer des filtres et des transitions cinématographiques.

L'application comprend des outils avancés tels que Smart Crop, qui recadre automatiquement les vidéos horizontales en format vertical tout en gardant le sujet au centre.

CapCut propose également des modèles stylisés qui correspondent aux formats tendance, afin que vous puissiez rapidement insérer vos clips et obtenir un résultat soigné et prêt à être diffusé. Vous pouvez également améliorer vos vidéos grâce à un large intervalle de morceaux de musique sous licence, d'effets sonores et de fonctionnalités de voix off pour améliorer l'expérience auditive.

Les meilleures fonctionnalités de Capcut

Sous-titres automatiques : générez automatiquement des sous-titres avec une bonne précision et bénéficiez de plusieurs styles de sous-titres animés

Narration par synthèse vocale : tapez votre script et choisissez parmi une variété de voix IA pour le narrer ; idéal pour les reels et les contenus meme

Amélioration audio et clonage vocal : supprimez les bruits de fond de vos enregistrements et utilisez le clonage vocal pour ne pas avoir à réenregistrer à chaque fois

Limites de Capcut

Les utilisateurs ont mentionné que CapCut peut connaître des ralentissements ou des performances médiocres lors du traitement de projets volumineux ou complexes.

Tarifs Capcut

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Capcut

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Capcut ?

Comme l'a partagé un critique sur Reddit:

Capcut a certainement quelques points forts. Ses dispositions sont mieux adaptées à la création rapide et il est optimisé pour les réseaux sociaux.

Capcut présente indéniablement certains atouts. Ses dispositions sont mieux adaptées à la création rapide et il est optimisé pour les réseaux sociaux.

ClickUp : la colonne vertébrale d'une création de contenu plus intelligente

Les outils permettant de réutiliser des vidéos, d'ajouter des légendes ou de programmer du contenu ne manquent pas. Mais vous avez toujours besoin d'un hub central pour planifier, suivre et collaborer. C'est là que ClickUp excelle.

De la création de scripts et la modification de clips à l'organisation de l'ensemble de votre calendrier de contenu, ClickUp centralise tout. De plus, son IA intégrée, son enregistrement vidéo et ses modèles prêts à l'emploi accélèrent votre flux de travail.

Si vous en avez assez de jongler entre différents outils et que vous souhaitez simplifier votre processus créatif, ClickUp est la solution intelligente pour commencer. Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!