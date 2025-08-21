Baserow vs Airtable : quel outil de base de données sans code vous convient le mieux ?

Il y a quelques années, créer une application personnalisée impliquait d'embaucher des développeurs, d'écrire du code et de dépasser votre budget. Aujourd'hui, vous pouvez lancer un outil de base de données gratuit et puissant en quelques minutes, sans aucun codage requis.

Les plateformes sans code telles qu'Airtable et Baserow ont révolutionné la manière dont les équipes gèrent les données, automatisent les tâches et facilitent la collaboration en temps réel.

Cependant, ils adoptent des approches très différentes pour optimiser les flux de travail. Alors qu'Airtable est sophistiqué, rapide et regorge de vues dynamiques, Baserow est open source, auto-hébergé et conçu pour les équipes technophiles.

Dans cet article, nous comparons Baserow et Airtable, mettons en évidence les points forts de chaque outil et vous aidons à déterminer lequel vous convient le mieux. Et si vous en avez assez de passer d'un outil à l'autre pour accéder à des fonctionnalités de base telles que les documents, les tâches et les tableaux, nous avons une option bonus plus intelligente à vous proposer. Oui, il s'agit bien de ClickUp!

Baserow vs Airtable en un coup d'œil

Voici un bref aperçu de Baserow et Airtable :

Fonctionnalité Baserow Airtable Bonus : ClickUp 🥇 Interface et expérience utilisateur Interface utilisateur minimaliste et épurée, avec moins de distractions Interface soignée, de type tableur ; facile à utiliser pour les utilisateurs non techniciens Interface utilisateur moderne et personnalisable ; combine tâches, documents et bases de données en un seul endroit Personnalisation et contrôle par les développeurs Entièrement open source et auto-hébergeable Limité aux API et aux scripts ; backend fermé Flux de travail, automatisations et intégrations hautement personnalisables ; non open source Collaboration et permissions Open source et auto-hébergé Modification en temps réel, @mentions, gestion rigoureuse des permissions Collaboration en temps réel, permissions granulaires, commentaires, discussion et @mentions Affichages et visualisation Offre des affichages standard (grille, formulaire, Kanban, etc.) ; moins dynamique Vues interactives riches pour divers flux de travail Plusieurs vues (liste, tableau, calendrier, diagramme de Gantt, carte mentale, etc.) ; tableaux de bord et rapports Open source et auto-hébergé Oui, idéal pour les déploiements flexibles et axés sur la confidentialité Non, cloud uniquement, source fermée Non, basé sur le cloud ; pas open source ni auto-hébergé Tarifs et évolutivité Tarification transparente ; coût total réduit grâce à l'auto-hébergement Coût plus élevé à grande échelle ; forfait Free généreux, mais qui s'alourdit rapidement Tarification flexible ; forfaits gratuits disponibles, évolutifs pour les équipes de toutes tailles

Qu'est-ce que Baserow ?

via Baserow

Baserow est une plateforme open source sans code qui vous permet de créer des bases de données et des applications personnalisées sans écrire une seule ligne de code. Elle est très intuitive : vous bénéficiez d'une interface claire avec des outils de glisser-déposer, des dispositions prêtes à l'emploi et même des modèles de gestion de projet pour faciliter l'installation et l'organisation.

Vous avez besoin de le connecter à vos outils existants ? Pas de problème. Baserow s'intègre parfaitement à des plateformes telles que Zapier, n8n et Make, ce qui vous permet d'étendre facilement votre système.

Avec Baserow, vous contrôlez tout depuis le début. Vous l'installez sur vos serveurs, explorez le code source et le modifiez pour l'adapter exactement à votre installation. Son modèle open source vous offre une liberté totale tout en prenant en charge des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des flux de travail, les permissions personnalisées et la collaboration évolutive.

👀 Le saviez-vous ? Le développement sans code a commencé avec les outils visuels et les langages de programmation de quatrième génération (4GL) des années 1980 et 1990. Cependant, il a pris un véritable essor à la fin des années 2000, grâce à l'amélioration de la conception des interfaces utilisateur et à l'essor du cloud computing.

Fonctionnalités de Baserow

Baserow propose un intervalle d'outils, notamment un générateur d'applications, un générateur de bases de données, des tableaux de bord personnalisables, et bien plus encore. Chaque fonctionnalité prend en charge des cas d'utilisation réels sans ajouter de complexité ni nécessiter de compétences techniques.

Jetons un œil à certaines d'entre elles.

Fonctionnalité n° 1 : Créateur d'applications

via Baserow

L'Application Builder dispose d'une interface simple qui prend en charge les tableaux, les formulaires et les vues. Vous pouvez créer des outils internes, lancer des répertoires publics ou publier des portails qui extraient des données en direct directement depuis un tableau Baserow connecté.

Commencez avec des dispositions prêtes à l'emploi, ajoutez de la logique et créez des systèmes qui réagissent instantanément aux mises à jour. De même, les options de style vous permettent de définir les couleurs, les polices de caractères et la conception des boutons au niveau global et au niveau de chaque élément.

Fonctionnalité n° 2 : analysez des fichiers avec l'IA de Baserow

via Baserow

Baserow IA lit des documents, des factures et des textes longs pour en extraire des détails ou même générer des brouillons de contenu avec plus de rapidité et de précision. Il gère des tâches telles que la classification des données, la résumé et la génération de contenu à l'aide de modèles de langage naturel conçus pour une sortie structurée.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les forfaits premium payants et s'intègre directement dans vos tableaux, offrant un traitement intelligent des documents.

Fonctionnalité n° 3 : Créateur de base de données

via Baserow

Le générateur de bases de données Baserow vous permet de gérer des bases de données, de lier plusieurs tableaux à l'aide de champs relationnels et d'extraire des informations à partir d'ensembles de données hiérarchisés. Vous connectez des enregistrements complexes entre différents tableaux et configurez une logique pour travailler avec des données structurées ou non structurées.

Si vous développez quelque chose de plus avancé, l'API ouverte vous permet de créer des intégrations directes ou des applications externes qui se connectent à votre installation. Grâce aux instantanés, vous pouvez suivre les versions, revenir en arrière et savoir qui a fait quoi à l'aide des journaux d'audit.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de base de données gratuits

Fonctionnalité n° 4 : tableau de bord personnalisable

via Baserow

Les tableaux de bord s'adaptent entièrement à vos besoins en matière de disposition et de contenu grâce à des outils de glisser-déposer pour les tableaux, les widgets et les diagrammes. Vous pouvez filtrer les données, trier les vues et appliquer des thèmes pour créer une interface qui correspond à vos préférences visuelles et structurelles.

Connectez des données provenant de sources telles que PostgreSQL ou MySQL et affichez-les à l'aide de composants entièrement personnalisables. Vous pouvez également attribuer des rôles afin que les utilisateurs ne voient que les informations pertinentes pour leurs tâches, ce qui rend les tableaux de bord robustes et sécurisés.

Tarifs Baserow

Qu'est-ce qu'Airtable ?

via Airtable

Airtable est une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) basée sur le cloud qui combine l'interface conviviale des tableurs tels qu'Excel avec les capacités d'une base de données relationnelle.

La disposition est familière, mais l'outil gère des relations complexes entre les tâches, les contacts, les projets et le contenu sans nécessiter de code. Vous pouvez créer des applications qui simplifient le stockage, le partage et l'organisation des données au sein de votre équipe. Utilisez des tableaux, des vues et des flux de travail personnalisés selon vos besoins.

Airtable comprend des fonctionnalités telles que les enregistrements liés et les vues multiples, notamment Grille, Calendrier et Kanban, pour une meilleure visibilité et organisation des données. Il prend en charge la collaboration grâce à des commentaires, des mises à jour en temps réel, des notifications et des permissions basées sur les rôles qui définissent ce que les utilisateurs peuvent voir ou faire.

Des outils populaires tels que Slack, Salesforce et Jira s'intègrent directement à Airtable grâce à des intégrations natives, vous permettant ainsi de rester connecté à votre système sans avoir à passer d'une application à l'autre.

🧠 Fait amusant : les ressources de codage en ligne ont vu leur popularité passer de 70 % à 80 %! Les adolescents adorent apprendre à partir de ressources en ligne (vidéos, blogs, forums, etc.), tandis que les 25-34 ans s'appuient toujours sur l'apprentissage scolaire traditionnel (55 %), même s'ils accumulent les certificats !

Fonctionnalités d'Airtable

L'interface d'Airtable est claire et moderne, tout en restant familière aux utilisateurs qui ont déjà travaillé avec des tableurs traditionnels.

Même les utilisateurs sans connaissances techniques peuvent créer et gérer des installations complexes sans se perdre dans les étapes de configuration ou le codage. Si les fonctionnalités de base attirent les utilisateurs, ce sont les fonctionnalités avancées qui distinguent cette plateforme des simples alternatives à Airtable.

Fonctionnalité n° 1 : Concepteur d'interface

via Airtable

L'Interface Designer d'Airtable vous aide à créer des interfaces personnalisées pour différents utilisateurs lorsque votre base contient trop d'informations pour être affichée en une seule fois. Trier plusieurs vues peut s'avérer compliqué, c'est pourquoi cet outil vous permet de contrôler entièrement ce que chaque membre de votre équipe voit.

Utilisez ses composants glisser-déposer pour créer des pages qui correspondent à la façon dont chaque personne travaille, sans logique backend. Votre équipe marketing peut afficher les campagnes, tandis que votre équipe financière se concentre sur les budgets, à partir de la même base.

Fonctionnalité n° 2 : portails

via Airtable

Les portails Airtable vous permettent de collaborer avec des clients, des fournisseurs ou des partenaires extérieurs à votre organisation sans leur accorder un accès complet. Ils se connectent via une page sécurisée et interagissent uniquement avec les enregistrements ou les formulaires que vous leur attribuez.

Vous pouvez accorder ou retirer l'accès à tout moment pour protéger vos informations sans perdre en flexibilité.

Adaptez la conception du portail à l'esthétique de votre marque à l'aide de couleurs, de logos et d'images d'arrière-plan personnalisés afin d'offrir une expérience soignée et cohérente. (Il s'agit de l'une des fonctionnalités les plus avancées d'Airtable, disponible uniquement avec les forfaits Business et Enterprise Scale. )

Fonctionnalité n° 3 : données connectées

via Airtable

Les outils de données connectées vous permettent d'importer des ensembles de données volumineux dans Airtable et de synchroniser instantanément les mises à jour entre les équipes à l'aide d'HyperDB. Extrayez des informations de sources telles que Snowflake et Databricks, et passez à des dizaines de millions d'enregistrements, en prenant en charge des bases de données complexes qui nécessitent une synchronisation en temps réel.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez lier des bases de données, des applications et des systèmes à travers votre entreprise : une modification est répercutée partout sans étapes supplémentaires. Lorsque les données sont transférées vers Airtable, votre équipe peut créer des applications qui s'appuient sur des enregistrements à jour et un accès partagé.

📖 À lire également : Comment exporter des données depuis Airtable vers d'autres applications

Fonctionnalité n° 4 : Assistant Airtable

via Airtable

Airtable Assistant répond à des questions commerciales complexes à partir des données de vos tableaux connectés et des enregistrements liés. Vous pouvez poser des questions sur les tendances, les résumés ou les commentaires des clients et obtenir des réponses claires sans avoir à parcourir des milliers de lignes.

Il lit les documents longs, met en évidence les problèmes clés et extrait les informations pertinentes dans des formats structurés sur lesquels vous pouvez agir. Utilisez l'IA pour examiner les contrats, analyser les rapports ou extraire les données de performance de toutes les équipes sans définir de règles ou de conditions.

Fonctionnalité n° 5 : Airtable Cobuilder

via Airtable

Avec Airtable Cobuilder, vous pouvez créer des applications personnalisées qui connectent vos données et les affichent dans des dispositions claires et faciles à naviguer. Choisissez parmi des vues telles que Grille, Galerie ou Calendrier pour personnaliser la manière dont les utilisateurs interagissent avec les données, et ajustez l'accès en fonction des rôles afin de garantir la sécurité et la pertinence de toutes les données.

Vous souhaitez modifier la disposition ? Il suffit de glisser-déposer les champs, les composants et les éléments pour effectuer rapidement des ajustements visuels. Cobuilder facilite également la création d'expériences personnalisées. Les utilisateurs ne voient que les données dont ils ont besoin, ce qui permet de garder l'interface claire et concise.

Tarifs Airtable

Free Forever

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Business : 54 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Baserow vs Airtable : comparaison des fonctionnalités

Baserow et Airtable sont deux puissantes plateformes sans code qui répondent à différents besoins des utilisateurs. Comparons maintenant Airtable et Baserow pour voir en quoi elles diffèrent dans leur utilisation réelle.

Fonctionnalité n° 1 : interface et expérience utilisateur

Airtable imite la familiarité des feuilles de calcul, offrant une expérience visuellement attrayante qui facilite la prise en main pour les équipes habituées à Excel ou Google Sheets. Vous pouvez activer/désactiver les vues en quelques clics, et des fonctionnalités telles que le glisser-déposer des enregistrements et les libellés codés par couleur ajoutent un attrait visuel.

D'autre part, Baserow reste plus simple et plus utilitaire. Son interface utilisateur minimaliste n'est peut-être pas très attrayante, mais elle évite les distractions et se concentre sur les fonctionnalités essentielles. Elle n'offre pas le raffinement interactif d'Airtable, en particulier pour les utilisateurs qui attendent des éléments d'interface utilisateur dynamiques.

🏆 Gagnant : Airtable Si vous êtes un utilisateur général qui accorde de la valeur à une interface utilisateur soignée, à une automatisation intégrée et à une vaste bibliothèque de modèles, Airtable est le meilleur choix.

Fonctionnalité n° 2 : personnalisation et contrôle par les développeurs

Baserow est entièrement open source, ce qui donne aux développeurs la liberté de modifier le code source, d'ajouter des plugins et d'héberger eux-mêmes leurs données. Vous pouvez l'exécuter sur vos propres serveurs, modifier les fonctionnalités backend et garder un contrôle total sur votre structure de données, le tout sans avoir besoin d'une expertise technique approfondie pour commencer.

En revanche, Airtable propose des API et des blocs de script pour l'automatisation, mais fonctionne dans un environnement fermé. Les développeurs peuvent créer des extensions et des scripts personnalisés, mais uniquement dans les limites définies par Airtable. Vous n'aurez pas accès aux systèmes backend de base ni au contrôle du déploiement.

🏆 Gagnant : Baserow Baserow est un meilleur choix pour les constructions personnalisées, l'auto-hébergement et la liberté du backend.

Fonctionnalité n° 3 : collaboration et permissions

Airtable permet la modification en temps réel, des niveaux de permission détaillés (éditeur, commentateur, lecteur, etc.) et des fonctionnalités impressionnantes telles que les @mentions et les fils de commentaires. La plateforme prend également en charge la co-édition en temps réel des tableaux et vous permet de créer des vues personnalisées, telles que des tableaux Kanban, des calendriers et des galeries.

Baserow comprend des outils de collaboration et prend en charge plusieurs utilisateurs, mais ses options de permission sont plus limitées, en particulier dans le forfait Free.

Vous aurez besoin de la version premium pour bénéficier d'un contrôle d'accès granulaire, car la version gratuite offre des fonctionnalités limitées pour les équipes qui ont besoin de paramètres de permission avancés. Même dans ce cas, elle n'égale pas tout à fait la maturité d'Airtable dans ce domaine.

🏆 Gagnant : Airtable Airtable se démarque ici, en particulier pour les équipes et l'utilisation interdépartementale.

Fonctionnalité n° 4 : options d'affichage et de visualisation

Baserow vous offre plusieurs façons d'afficher vos données afin que vous puissiez gérer simultanément des tâches sous différents angles. La vue modale se divise en deux sections principales : l'une affiche toutes les vues enregistrées dans le tableau sélectionné, et l'autre liste les types de vues disponibles.

Baserow gère bien les données tabulaires, mais n'offre pas encore la même flexibilité qu'Airtable en matière de visualisation des données. Cela peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui ont besoin de dispositions très dynamiques et orientées vers l'utilisateur.

Par ailleurs, Airtable offre une variété d'options d'affichage qui conviennent à différents flux de travail, notamment Kanban pour les chefs de projet, Calendrier pour les spécialistes du marketing, Gantt pour les chefs de projet, Galerie pour les concepteurs et Échéancier pour les opérations.

🏆 Gagnant : Airtable Airtable reste le meilleur choix grâce à sa visualisation personnalisable des données dans plusieurs formats.

Fonctionnalité n° 5 : Open source et capacités d'auto-hébergement

Airtable ne prend pas en charge l'auto-hébergement. Il s'agit d'une plateforme cloud fermée, vous êtes donc lié à son infrastructure et à ses politiques de traitement des données.

Baserow est open source, auto-hébergeable et conçu pour les équipes soucieuses de la confidentialité. Vous pouvez l'exécuter sur site ou dans un cloud privé, ce qui vous donne un contrôle total sur votre infrastructure, vos performances et votre sécurité.

🏆 Gagnant : Baserow Baserow est clairement le gagnant pour les équipes qui privilégient la confidentialité, la conformité ou la flexibilité de l'infrastructure.

Baserow vs Airtable sur Reddit

Nous apprécions les avis honnêtes des utilisateurs. Et rien n'est plus honnête que Reddit.

D'après le fil Reddit r/Airtable, les utilisateurs semblent avoir largement adopté cet outil, mais ils s'interrogent en même temps sur son modèle fermé et sa tarification.

Un utilisateur a salué l'API d'Airtable et souligné ses capacités de filtrage :

L'API d'Airtable est excellente et vous pouvez ajouter un paramètre filterByFormula qui vous permettra d'effectuer une recherche approximative.

L'API d'Airtable est excellente et vous pouvez ajouter un paramètre filterByFormula qui vous permettra de faire quelque chose comme une recherche approximative.

Cependant, un autre utilisateur n'était pas d'accord avec cette évaluation et a souligné une limite :

J'ai lu des informations sur le paramètre filterByFormula, mais cela semble plus compliqué que nécessaire pour effectuer une recherche approximative. Il me semble qu'ils extraient tous vos enregistrements et les font passer par le paramètre pour les filtrer, ce qui est assez inefficace. Supposons que j'ai deux colonnes, titre et description, et que je souhaite effectuer une recherche approximative sur les deux colonnes en attribuant une valeur plus élevée au titre. Il ne semble pas simple de le faire via le paramètre.

J'ai lu des informations sur le paramètre filterByFormula, mais cela semble plus compliqué que nécessaire pour effectuer une recherche approximative. Il me semble qu'ils extraient tous vos enregistrements et les traitent tous à l'aide du paramètre pour les filtrer, ce qui est assez inefficace. Imaginons que j'ai deux colonnes, titre et description, et que je souhaite effectuer une recherche approximative sur les deux colonnes en attribuant une valeur plus élevée au titre. Il ne semble pas simple de le faire via le paramètre.

Baserow, quant à lui, attire l'attention pour son caractère open source, mais son statut relativement récent soulève des inquiétudes. Un utilisateur de Reddit a partagé son expérience initiale:

Baserow (et les autres mentionnés dans le titre) sont open source. Baserow semble vraiment nouveau. J'ai essayé d'exécuter une version localement et je pense qu'il ne gère pas correctement les téléchargements d'images.

Baserow (et les autres mentionnés dans le titre) sont open source. Baserow semble vraiment nouveau. J'ai essayé d'exécuter une version localement et je pense qu'il ne gère pas correctement les téléchargements d'images.

Les utilisateurs de Reddit reconnaissent la maturité et les intégrations d'Airtable, mais Baserow obtient des crédits pour sa transparence et son contrôle local, même s'il doit encore gagner en finition.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Baserow et Airtable

Si vous recherchez une plateforme qui unifie des bases de données puissantes, la gestion des tâches et une collaboration avancée, les outils ci-dessus peuvent vous sembler être des pièces de puzzle qui ne s'emboîtent pas tout à fait.

C'est là que ClickUp entre en jeu en tant qu'application tout-en-un pour le travail !

Imaginez ceci : vous gérez le lancement d'un produit à l'aide de cinq outils différents. Les tâches sont dispersées dans Airtable, les commentaires des utilisateurs sont enfouis dans Google Docs, les échéanciers se trouvent dans Notion et les mises à jour rebondissent entre Slack et les e-mails. Un développeur manque une mise à jour clé des spécifications, un concepteur travaille sur un fichier obsolète et vous passez votre nuit à rechercher les modifications qui auraient dû être synchronisées.

ClickUp élimine ce chaos en combinant vos tâches, vos documents et vos flux de travail dans un environnement de travail unique et unifié. Au lieu d'assembler des applications déconnectées, tout ce dont vous avez besoin, des spécifications des produits aux échéanciers, en passant par les boucles de rétroaction et l'exécution, se trouve au même endroit, entièrement intégré et conçu pour plus de clarté.

Il n'est pas surprenant que les équipes qui passent à ClickUp puissent remplacer trois outils ou plus tout en économisant au moins trois heures par semaine ! 🦄

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion des flux de travail

Voyons ce qui fait de ClickUp le meilleur outil de base de données et de flux de travail sans code.

L'avantage n° 1 de ClickUp : la vue Tableur et les champs personnalisés de ClickUp

Créez des bases de données relationnelles sans codage à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

Supposons que vous soyez chef de projet ou fondateur d'une start-up à la recherche d'une combinaison unique de flexibilité, de rapports et de personnalisation. Dans ce cas, cette fonctionnalité de ClickUp saura vous convaincre, d'autant plus qu'elle offre des fonctionnalités similaires à celles d'Airtable et de Baserow dans un espace unifié.

La vue Tableur de ClickUp vous permet de visualiser et de gérer vos données dans une vue réactive, similaire à celle des feuilles de calcul et des bases de données. Elle gère les données de projets complexes sans que vous ayez à écrire une seule ligne de code. Contrairement à Airtable, qui limite certaines vues ou fonctionnalités avancées aux forfaits supérieurs, ClickUp offre cette vue gratuitement dans le cadre de la flexibilité accrue de son environnement de travail.

Vous pouvez :

Affichez les tâches, les propriétaires, les dates d'échéance et les priorités en un seul endroit, et changez de colonne ou triez les entrées sans perdre en clarté

Établissez des relations entre les tableaux à l'aide de champs de lien afin que votre équipe puisse accéder instantanément aux données pertinentes. Gagnez du temps lors du référencement croisé ou du travail avec de grands ensembles de données

Airtable prend également en charge les enregistrements liés, mais ClickUp les intègre plus étroitement dans le suivi des projets. Vous gagnez en visibilité tout en conservant une structure claire, tandis que Baserow peut nécessiter une installation plus complexe et ne dispose pas des fonctionnalités natives de gestion de projet de ClickUp. 🦄

Vous pouvez ensuite ajouter un nombre illimité de champs personnalisés dans ClickUp à toutes vos tâches et tous vos projets. Suivez tout, de la progression des projets aux budgets, en passant par les notes de satisfaction client, les points de sprint, les personnes assignées aux tâches, les identifiants e-mail des clients et leurs numéros de téléphone. Tout est adapté à votre flux de travail.

Triez, filtrez et gérez les tâches ClickUp avec précision grâce aux champs personnalisés ClickUp

Utilisez des champs nombre, texte, menu déroulant, formule, téléchargement de fichier ou devise en fonction des données dont vous avez besoin.

Cette fonctionnalité rivalise avec les types de champs flexibles d'Airtable, mais surpasse les modèles prédéfinis et la facilité d'utilisation de Baserow. Vous n'avez pas besoin d'ajuster votre processus pour l'adapter à une disposition fixe. 🦄

Vous pouvez filtrer et trier les données en fonction de champs spécifiques et trouver rapidement les informations correctes sans passer d'un outil à l'autre. Cela rend ClickUp flexible pour les équipes techniques qui l'utilisent pour le développement d'applications internes et le suivi des tâches.

💡 Astuce de pro : Saviez-vous que ClickUp vous offre des champs personnalisés optimisés par l'IA qui automatisent vos tâches fastidieuses ? Découvrez les champs IA! Les champs IA sont des champs personnalisés intelligents qui génèrent dynamiquement des informations à partir du contenu de vos tâches. Considérez-les comme des outils puissants pour résumer, traduire, classer ou extraire le sentiment des tâches sans saisie manuelle Selon le type de champ, vous bénéficiez de différentes fonctionnalités : Type de champ Capacités Texte court Détection des sentiments Texte long Résumé, mise à jour de la progression, traduction, éléments d'action, texte personnalisé Menu déroulant Catégorisation, menu déroulant personnalisé, classification par taille de t-shirt

Vous pouvez regarder cette vidéo pour en savoir plus sur les champs IA :

Vous pouvez également basculer entre plus de 15 vues dans ClickUp. Utilisez des tableaux Kanban pour suivre visuellement la progression ou des diagrammes de Gantt pour planifier et gérer les échéanciers. Cette fonctionnalité diffère de Baserow, qui offre moins de vues natives, et d'Airtable, où certaines vues sont limitées par niveau.

Suivez la progression des tâches selon votre style préféré grâce aux différentes vues ClickUp

Modèle de feuille de calcul ClickUp

Avec ClickUp, vous avez accès à des modèles prêts à l'emploi de type tableur qui vous aident à démarrer rapidement.

Avec le modèle de feuille de calcul ClickUp, vous pouvez suivre les fournisseurs, les clients ou les demandes de fonctionnalités. Chaque ligne stocke des informations structurées telles que le nom, la catégorie, les coordonnées et le statut, et vous pouvez filtrer cette liste par champ pour n'afficher que les entrées qui vous intéressent, comme les clients à fort chiffre d'affaires ou les prospects actifs.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la création et la gestion de bases de données grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp

Il vous permet également d'inclure des formulaires d'inscription qui remplissent automatiquement les lignes avec les nouvelles entrées. Cela réduit la saisie de données et organise votre pipeline avec un minimum d'efforts.

Atout n° 2 de ClickUp : gestion avancée des tâches

Rationalisez l'attribution des tâches et améliorez la collaboration avec les tâches ClickUp

La gestion de plusieurs projets ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse. Les tâches ClickUp vous permettent de décomposer facilement votre travail et de rester organisé.

Contrairement à Airtable, qui propose des modèles de suivi des tâches basiques, ClickUp vous offre un contrôle plus approfondi grâce à des hiérarchies de tâches, des paramètres de priorité, des dates d'échéance et une attribution facile des tâches aux membres de l'équipe, le tout en quelques clics.

ClickUp vous aide également à rester sur la bonne voie grâce à des fonctionnalités telles que les jalons, qui mettent en évidence les réalisations clés et les échéances, et des invites, instructions basées sur l'IA qui vous aident à définir des échéanciers ou à générer des diagrammes de Gantt.

De plus, les dépendances de tâches dans ClickUp garantissent que tout se déroule dans le bon ordre, en ajustant automatiquement les échéanciers et en envoyant des alertes si nécessaire pour éviter les goulots d'étranglement.

ClickUp est indispensable pour les équipes qui travaillent dans plusieurs services ou emplacements. Il vous permet d'automatiser, de hiérarchiser et de personnaliser les tâches tout en vous offrant une visibilité en temps réel sur la capacité de l'équipe. Il aide également à répartir le travail en fonction des compétences et de la disponibilité, ce qui nécessite une installation supplémentaire dans Airtable et n'est pas entièrement pris en charge dans Baserow.

💡 Conseil de pro : automatisez votre flux de tâches avec les agents personnalisés ClickUp qui agissent de manière indépendante lorsque les priorités changent ou que les délais sont modifiés. Utilisez l'IA pour attribuer, commenter ou mettre à jour automatiquement les échéanciers sans aucun suivi manuel. Automatisez les flux de tâches grâce aux agents Autopilot personnalisés de ClickUp, basés sur l'IA

Atout n° 3 de ClickUp : les automatisations ClickUp

Rationalisez les flux de travail dans n'importe quel espace, dossier ou liste de votre environnement de travail grâce aux automatisations ClickUp

Les mises à jour manuelles peuvent vous faire perdre beaucoup de temps et perturber votre concentration. Avec les automatisations ClickUp, toutes vos tâches routinières sont prises en charge automatiquement.

Automatisez les tâches répétitives, les mises à jour de statut et les notifications sans clics supplémentaires. Par exemple, après avoir défini des règles simples de type « si-alors », ClickUp mettra à jour le statut d'une tâche lorsqu'une sous-tâche est achevée ou avertira la bonne personne lorsqu'une date d'échéance change.

Bien qu'Airtable propose des fonctionnalités d'automatisation, de nombreux déclencheurs et actions clés sont réservés aux abonnés premium. Baserow s'appuie sur des intégrations telles que n8n ou Zapier pour l'automatisation, mais l'installation a tendance à être plus manuelle et fragmentée. 🦄

En revanche, ClickUp centralise tout en un seul endroit, ce qui facilite la gestion des automatisations sans script complexe.

Créez des automatisations à l'aide d'invitations en langage naturel avec ClickUp Brain

Vous pouvez même utiliser l'outil de création d'automatisation IA de ClickUp pour automatiser les flux de travail dans tout votre environnement de travail, avec une assistance prioritaire disponible pour les équipes des niveaux supérieurs qui ont besoin d'une aide rapide et dédiée. Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en anglais simple, et l'automatisation est configurée pour vous. Les mises à jour sont synchronisées en temps réel entre les espaces, les dossiers et les listes, afin que votre équipe reste coordonnée, même en dehors des heures de travail.

📮 Insight ClickUp : 32 % des employés travaillent occasionnellement au-delà de leurs heures prévues, tandis que 24 % font des heures supplémentaires presque tous les jours. Le problème ? Sans limites, les heures supplémentaires deviennent la norme plutôt que l'exception. Parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide pour définir ces limites. Demandez à ClickUp Brain, l'assistant d'intelligence artificielle intégré à la plateforme, d'intervenir et de créer un planning optimisé pour vous. Intégré directement à votre environnement de travail, il vous indique quelles tâches sont réellement urgentes et lesquelles ne le sont pas ! 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

Atout n° 4 de ClickUp : collaboration en temps réel avec ClickUp Chat et ClickUp Docs

Communiquez et gérez facilement vos tâches en un seul endroit sans perdre le contexte grâce au chat Clickup

La collaboration fonctionne mieux lorsqu'elle se fait en temps réel. Avec ClickUp, votre équipe peut réfléchir, planifier et agir en un seul endroit, sans passer d'un outil à l'autre ni perdre d'informations dans des fils dispersés.

Alors qu'Airtable et Baserow s'appuient sur des applications tierces telles que Slack pour la communication, ClickUp intègre les discussions directement dans votre environnement de travail. 🦄

Avec ClickUp Chat, vous pouvez démarrer une discussion dans son contexte, la lier à une tâche, intégrer des documents pertinents et @mentionner des collègues pour les inclure instantanément. Vous pouvez attribuer des commentaires, joindre des fichiers et mettre en forme les messages à l'aide de texte enrichi et de commandes slash.

La fonctionnalité de discussion fait de ClickUp un système complet de gestion des tâches. Elle transforme n'importe quel commentaire en tâche sans jamais quitter la discussion, ce qui permet de faire avancer les décisions et de rendre la documentation exploitable.

Les documents ClickUp vont encore plus loin dans la collaboration et offrent un stockage illimité pour répondre aux besoins croissants en matière de documents. Les documents alimentés par l'IA offrent aux équipes un espace clair et en temps réel pour coéditer et organiser les informations.

Affinez vos idées, résumez le contenu et organisez les détails à l'aide des documents ClickUp alimentés par l'IA

Que vous rédigiez des briefs de projet, des procédures opératoires normalisées ou que vous fassiez un brainstorming d'idées, Docs prend en charge les pages imbriquées, afin que tout reste structuré et facile à naviguer.

Vous pouvez étiqueter vos coéquipiers avec des commentaires assignés, transformer les commentaires en tâches et contrôler la visibilité ou les droits de modification, le tout au sein de la même plateforme. Contrairement à Airtable, où les commentaires sont liés uniquement à des enregistrements individuels, ou à Baserow, qui ne permet aucune collaboration en ligne, ClickUp offre une expérience véritablement fluide.

Voici ce que Dayana Mileva, directrice des comptes chez Pontica Solutions, a à dire sur son expérience avec ClickUp :

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. J'ai tout de suite senti que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

Je cherchais une plateforme de gestion de projet et j'ai trouvé la meilleure. J'ai tout de suite eu l'impression que ClickUp pouvait résoudre tous nos problèmes et créer des solutions prêtes à l'emploi qui nous apporteraient des avantages que je n'avais même pas imaginés.

Choisissez ClickUp pour un contrôle, une collaboration et une clarté complets

Alors, quel est le verdict final ?

Airtable offre des fonctionnalités puissantes, mais principalement pour les flux de travail complexes et à grande échelle. Baserow, avec son infrastructure open source et sa capacité d'auto-hébergement, vous offre plus de contrôle sur vos données, mais présente des lacunes dans des domaines tels que les affichages personnalisables, les modèles et la flexibilité.

ClickUp remplace plusieurs outils fragmentés par un environnement de travail puissant.

Alors que Baserow et Airtable se concentrent sur les bases de données, ClickUp se concentre sur la collaboration et l'exécution en équipe. Au-delà des vues standard, ClickUp propose des vues Carte mentale, Charge de travail et Tableau de bord pour vous aider à analyser et à agir rapidement. Vous pouvez partager des wikis, des documents et des bases de connaissances en temps réel, directement dans votre environnement de travail.

Que vous gériez des projets, suiviez des données, automatisiez des flux de travail ou collaboriez avec votre équipe, ClickUp vous offre tout cela, avec une flexibilité et une profondeur qu'Airtable et Baserow ne peuvent tout simplement pas égaler.

Prêt à simplifier votre pile et à accélérer votre travail ?

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !