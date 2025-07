10 modèles CRM monday.com pour une réussite commerciale en 2025

Gérer les ventes sans système, c'est comme essayer de jongler avec les prospects, les suivis et les mises à jour des transactions avec une main attachée dans le dos. C'est désordonné, chaotique et, pire encore, coûteux.

C'est là que les modèles CRM entrent en jeu. Ils constituent le moyen le plus rapide de vous lancer dans la gestion des prospects et du pipeline. Que vous assuriez le suivi de nouveaux prospects ou que vous cultiviez des relations commerciales existantes, le modèle adapté vous permet de tout organiser et de faire avancer les choses.

Vous pouvez utiliser un modèle CRM monday.com ou d'autres modèles personnalisables qui vont au-delà du simple suivi. Ce guide vous présente les meilleurs !

📖 À lire également : Avis sur monday.com avec ses avantages et ses inconvénients

Qu'est-ce qui fait un bon modèle CRM monday.com ?

Un modèle CRM préconfiguré et hautement performant contient bien plus que de simples informations de contact : il organise les données clients, hiérarchise les ventes et assure le suivi des transactions en cours. Il optimise votre processus CRM sans nécessiter de logiciel complexe.

Si vous envisagez d'utiliser les modèles CRM monday, vérifiez qu'ils vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

Suivez les prospects à chaque étape : effacez les colonnes du pipeline, du premier contact à la vente conclue

Stockez les bonnes données en un coup d'œil : informations de contact et autres données client, derniers points de contact, valeur des transactions et probabilité de nouvelles transactions

Visualisez facilement la progression : tableaux, tableaux de bord ou vues Gantt pour une vue complète des transactions en cours dans un emplacement centralisé

Personnalisez-les en fonction de vos processus : adaptez les étapes, les étiquettes et les champs à votre flux commercial unique tout au long de la campagne marketing

Automatisez les actions répétitives : règles pour les tâches de suivi, les changements de statut ou les alertes afin d'optimiser la gestion des prospects et de gagner du temps

Intégrez vos outils : synchronisez facilement vos e-mails, calendriers et formulaires de capture de prospects au sein de votre : synchronisez facilement vos e-mails, calendriers et formulaires de capture de prospects au sein de votre plateforme CRM

En bref ? Les meilleurs modèles CRM font le gros du travail, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la vente, et non sur le tri.

📖 À lire également : Client vs consommateur : différences clés et exemples

🧠 Anecdote : Avant les CRM et les tableaux de bord numériques, les stratégies commerciales structurées étaient déjà très répandues, grâce à John H. Patterson, fondateur de la National Cash Register Company. Dès les années 1900, Patterson a formé sa force de vente à l'aide de scripts de présentation, de profils clients et de programmes de formation commerciale formels. Il a même été le pionnier du jeu de rôle et de la vente par territoire afin d'améliorer les performances et la cohérence. Ces innovations précoces ont jeté les bases des manuels et des processus commerciaux modernes.

modèles CRM monday.com

Chacun des modèles CRM monday.com suivants est conçu pour simplifier une partie spécifique de votre flux de travail commercial ou client, aidant ainsi votre équipe à rester axée sur les résultats.

1. Modèle d'activités marketing

Vous jonglez entre les campagnes, les demandes et les échéances sur plusieurs canaux ? Le modèle d'activités marketing vous permet d'organiser l'ensemble de votre écosystème marketing en un seul endroit.

Ils sont parfaits pour aligner les équipes, suivre les livrables et garantir que chaque campagne se déroule dans les délais et avec une visibilité totale. Que vous lanciez un nouveau produit ou gériez la publication hebdomadaire de contenu, ce tableau est fait pour vous.

Rationalisez votre travail en utilisant ce modèle pour :

Centralisez la planification et l'exécution des campagnes entre les équipes

Suivez la production créative, les cycles de révision et les dates de lancement

Configurez des formulaires personnalisés pour les demandes marketing et la réception des ressources

Visualisez la progression par semaine, par mois ou par campagne

Automatisez les approbations, les rappels et les mises à jour de statut

🔑 Idéal pour : les équipes marketing qui gèrent des campagnes à volume élevé et la collaboration entre plusieurs équipes.

2. Modèle CRM pour l'immobilier

Gérer plusieurs annonces, prospects et visites peut rapidement devenir fastidieux, à moins de disposer d'un système spécialement conçu pour le secteur immobilier.

Le modèle CRM immobilier est conçu pour aider les agents, les courtiers et les équipes à tout organiser, des listes de propriétés aux communications avec les acheteurs. Il simplifie votre cycle commercial afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion des ventes, et non sur la gestion des feuilles de calcul.

Tirez le meilleur parti de ce modèle en l'utilisant pour :

Organisez vos annonces immobilières à l'aide de champs personnalisés pour le prix, l'emplacement et le statut

Suivez la progression de chaque prospect, du premier contact à la conclusion de la vente

Planifiez des journées portes ouvertes et attribuez des suivis aux agents

Visualisez le flux de vos transactions par représentant, région ou étape du pipeline

Automatisez la communication avec les clients et les mises à jour des étapes

🔑 Idéal pour : les agents immobiliers et les équipes gérant plusieurs propriétés et pipelines d'acheteurs.

3. Modèle de projets clients

Lorsque vous essayez d'acquérir des clients potentiels sur plusieurs projets, la visibilité est essentielle. Le modèle Projets clients vous aide à organiser les tâches, à gérer les échéanciers et à garder tout le monde, des équipes internes aux clients externes, sur la même page.

Ils sont conçus pour gérer les heures facturables, les fichiers partagés et les mises à jour en temps réel sans perdre de vue les livrables clés.

Restez sur la bonne voie en utilisant ce modèle pour :

Suivez la progression de tous les projets clients en un seul endroit

Enregistrez les heures facturables et associez-les aux tâches du projet

Collaborez avec vos clients et vos équipes internes à l'aide de fichiers et de notes partagés

Attribuez la propriété et les échéances de chaque tâche

Surveillez la santé de vos projets à l'aide des vues Statut, Priorité et Échéancier

🔑 Idéal pour : Les agences et les fournisseurs, prestataires de services qui gèrent simultanément plusieurs projets en relation avec leurs clients.

4. Modèle d'intégration client

La première impression est importante, surtout lorsqu'il s'agit d'accueillir un nouveau client. Le modèle d'intégration des clients garantit que chaque tâche, jalon et communication est structuré pour une expérience fluide.

Ils permettent de réunir vos équipes chargées de la réussite client, de la mise en œuvre et des ventes afin que rien ne se perde dans la traduction.

Utilisez ce modèle pour :

Créez des flux de travail d'intégration étape par étape pour chaque client

Suivez le temps passé et la réalisation des jalons sur tous les comptes

Harmonisez les services grâce à une répartition claire des responsabilités

Documentez les notes, les fichiers et les mises à jour clés dans chaque tableau client

Automatisez les transferts et les alertes de statut pour une progression fluide

🔑 Idéal pour : Les équipes chargées de la réussite client et de la mise en œuvre qui souhaitent standardiser leur processus d'intégration.

Le modèle Contacts est un modèle CRM de base qui vous aide à centraliser les informations sur les prospects et les clients afin que votre équipe puisse facilement effectuer des recherches, filtrer et prendre des mesures. Fini les feuilles de calcul éparpillées ou les entrées en double : vous disposez désormais d'enregistrements de contacts clairs et organisés qui facilitent tous vos efforts de prospection.

Commencez avec ce modèle pour :

Stockez vos contacts dans des champs personnalisables par secteur d'activité, rôle et région

Segmentez vos contacts par étape du cycle de vie, score de prospect ou engagement

Enregistrez et suivez toutes les interactions avec vos clients

Éliminez les entrées en double pour des données plus claires

Synchronisez automatiquement les nouvelles entrées à l'aide de formulaires ou d'intégrations CRM

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales, marketing et d'assistance à la recherche d'un hub organisé pour la gestion des contacts.

6. Modèle de documentation d'assistance commerciale

La recherche du dernier argumentaire de vente ou de la dernière fiche produit ne devrait pas prendre plus de temps que l'appel commercial lui-même. Le modèle de supports d'assistance commerciale fait office de bibliothèque vivante de documents approuvés, permettant à votre équipe de trouver, demander et distribuer facilement les bons documents au bon moment.

Les équipes commerciales et marketing restent alignées, et les commerciaux ont toujours ce dont ils ont besoin pour conclure en toute confiance.

Utilisez ce modèle pour :

Classez vos ressources marketing par produit, région ou étape du processus commercial

Suivez l'historique des versions et mettez à jour le statut de chaque fichier

Configurez des flux de travail d'approbation pour la création ou la mise à jour des ressources

Liez directement les ressources aux offres ou aux campagnes

Assurez la cohérence de votre marque grâce à un accès centralisé

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales et marketing qui collaborent à la livraison d'actifs et à la cohérence de la marque.

7. Modèle « Opportunités post-évènement »

Les évènements génèrent de l'énergie, mais c'est le suivi qui stimule les revenus. Si vous souhaitez capturer des prospects, attribuer les étapes suivantes et faire progresser les opportunités dans votre pipeline avant qu'elles ne se refroidissent, essayez le modèle Opportunités post-évènement.

Que vous reveniez d'un salon professionnel, d'un webinaire ou d'une table ronde, ils garantissent que chaque discussion se transforme en action concrète.

Débloquez le retour sur investissement post-évènement en utilisant ce modèle pour :

Enregistrez les prospects issus d'évènements et suivez leur progression dans l'entonnoir de vente

Attribuez des tâches de suivi et définissez des dates de rappel

Évaluez et hiérarchisez les prospects en fonction de leur engagement ou de leur potentiel

Ajoutez des notes, des fichiers et du contexte spécifique à chaque prospect pour chaque prospect

Filtrez et segmentez les opportunités par représentant, évènement ou région

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales et marketing qui transforment le buzz autour d'un évènement en opportunités commerciales.

8. Modèle de formulaire de commande

Le suivi manuel des commandes devient compliqué lorsque vous devez gérer des volumes importants ou des demandes personnalisées ? Le modèle de formulaire de commande clarifie vos processus de réception et d'exécution, offrant à votre équipe une source unique d'informations pour le suivi des commandes, la documentation et les approbations.

Prenez le contrôle des commandes grâce à ce modèle pour :

Recueillez les commandes de produits ou de services à l'aide de formulaires personnalisables

Suivez le statut des commandes, les paiements et les échéanciers d'expédition

Attribuez les tâches d'exécution et les approbations aux bonnes équipes

Filtrez et organisez les commandes par client, région ou urgence

Joignez des reçus, des documents ou des notes d'achat à chaque commande

🔑 Idéal pour : les équipes opérationnelles et commerciales qui gèrent les commandes, les livraisons et la documentation.

9. Modèle de demandes client

Lorsque les demandes des clients s'accumulent, rester organisé vous donne un avantage concurrentiel. Le modèle Demandes des clients offre un moyen simple de saisir les demandes, de les attribuer aux bonnes personnes et de garantir que chaque client obtienne une réponse utile en temps opportun.

Utilisez ce modèle pour :

Collectez les demandes via des formulaires intégrés ou des intégrations e-mail

Acheminez les tickets vers les équipes appropriées en fonction de leur type ou de leur urgence

Suivez la progression des demandes à l'aide des champs statut, priorité et propriétaire

Automatisez les escalades et les alertes de résolution

Conservez une archive consultable des demandes résolues

🔑 Idéal pour : les équipes d'assistance et de réussite qui gèrent un volume élevé de demandes de service ou de fonctionnalités.

10. Modèle de gestion des comptes par Compass

Le modèle de gestion des comptes par Compass vous aide à gérer les comptes à forte valeur ajoutée grâce à une structure et un rythme régulier de points de contact. Vous pouvez suivre l'activité, surveiller la santé et renforcer les relations à long terme dans une vue personnalisable.

Optimisez votre stratégie client grâce à ce modèle pour :

Enregistrez les réunions, les commentaires et les contacts clés pour tous les comptes clients

Suivez les indicateurs clés de performance des clients, les renouvellements et les indicateurs de risque

Attribuez des suivis internes à des propriétaires ou des équipes spécifiques

Planifiez vos revues trimestrielles, vos ventes incitatives et vos activités d'engagement

Segmentez les comptes par taille, chiffre d'affaires ou score de santé

🔑 Idéal pour : Les responsables de compte et les équipes chargées de la réussite client qui se concentrent sur la fidélisation et la croissance à long terme.

📖 À lire également : ClickUp vs HubSpot : quel outil CRM choisir ?

👀 Le saviez-vous ? Les systèmes CRM peuvent accélérer la conclusion des contrats de 30 %, augmenter le volume de prospects B2B de 34 % et améliorer le retour sur investissement de 32 %.

limites du modèle monday.com

Bien que monday.com offre un large intervalle d'outils de flux de travail CRM, il n'est pas sans inconvénients, en particulier pour les équipes commerciales aux besoins évolutifs ou complexes. Voici quelques limites à garder à l'esprit avant d'utiliser le logiciel et ses modèles :

CRM limité : monday. com est avant tout conçu pour la gestion de projet, ses modèles CRM peuvent donc sembler superficiels. Les fonctionnalités telles que la notation personnalisable des prospects, les prévisions en plusieurs étapes ou le suivi avancé des transactions nécessitent souvent des solutions de contournement ou des intégrations tierces

Limites d'automatisation sur les forfaits inférieurs : Les flux de travail intégrés sont utiles, mais monday.com limite le nombre d'automatisations que vous pouvez exécuter, sauf si vous disposez d'un forfait supérieur. Cela signifie que vos flux de travail basés sur des modèles peuvent rapidement atteindre leurs limites

Rapports fragmentés : Vous souhaitez obtenir des rapports commerciaux détaillés ou des tableaux de bord sur les revenus ? Les modèles CRM ne sont pas fournis avec des rapports approfondis, et leur personnalisation peut nécessiter du temps, des efforts ou des outils externes

Problèmes d'évolutivité avec des flux de travail riches en données : à mesure que vos données clients augmentent, les tableaux monday.com peuvent devenir encombrés et difficiles à parcourir. Les modèles CRM ne sont pas toujours optimisés pour les flux de travail volumineux et riches en données

Absence d'outils de messagerie intégrés : monday. com ne propose pas de suivi des e-mails ni d'enregistrement des communications dans ses modèles CRM. Vous aurez besoin d'applications externes ou d'une plateforme CRM distincte pour suivre les discussions avec les clients et les activités par e-mail

IA limitée pour les flux de travail complexes : les modèles CRM monday.com offrent une automatisation de base, mais l'IA manque de profondeur pour personnaliser les cycles de vente non standard ou s'adapter à des processus métier uniques

📮 Insight ClickUp : 32 % des travailleurs pensent que l'automatisation ne leur ferait gagner que quelques minutes à la fois, mais 19 % affirment qu'elle pourrait leur débloquer 3 à 5 heures par semaine. En réalité, même les plus petits gains de temps s'accumulent à long terme. Par exemple, gagner seulement 5 minutes par jour sur des tâches répétitives peut se traduire par plus de 20 heures gagnées chaque trimestre, un temps qui peut être réaffecté à des tâches plus stratégiques et à plus forte valeur ajoutée. Avec ClickUp, l'automatisation de petites tâches, telles que l'attribution de dates d'échéance ou l'étiquetage de collègues, prend moins d'une minute. Vous disposez d'agents IA intégrés pour générer automatiquement des résumés et des rapports, tandis que des agents personnalisés gèrent des flux de travail spécifiques. Récupérez votre temps ! 💫 Résultats réels : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels CRM personnalisés

Modèles monday.com alternatifs

Pour les équipes qui veulent plus que des tableaux de contacts et une automatisation de base, il y a ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Comparé à monday.com, le CRM de ClickUp ressemble davantage à Friday.

Vous pouvez créer votre propre CRM dans ClickUp et utiliser des modèles gratuits qui regroupent les ventes, les services et la stratégie.

Du suivi de chaque transaction dans votre pipeline à l'enregistrement des appels clients, des commissions et des rapports, le tout sans quitter votre tableau de bord, les modèles et tableaux de bord ClickUp avec widgets personnalisables sont conçus pour les équipes dynamiques qui ont besoin de flexibilité sans sacrifier la précision.

Découvrez les modèles CRM de ClickUp, la meilleure alternative à monday.com.

1. Modèle CRM avancé ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle CRM avancé ClickUp pour configurer des systèmes personnalisés de notation des prospects afin de qualifier plus rapidement les prospects

Conçu pour les équipes commerciales qui ont besoin de précision et de puissance, le modèle CRM avancé ClickUp vous offre un contrôle total sur l'ensemble de votre pipeline.

De la capture des prospects à la conclusion des ventes, chaque point de contact est documenté, attribué et automatisé. Avec des tableaux de bord ClickUp personnalisés et des flux de travail en plusieurs étapes, il est conçu pour prendre en charge facilement des cycles de vente complexes ou à volume élevé.

Utilisez ce modèle visuel pour :

Créez des pipelines en plusieurs étapes avec des champs personnalisés tels que la valeur, la source ou la priorité d'une transaction

Affectez des propriétaires et fixez des délais pour chaque opportunité avec la vue Mes affectations

Suivez la progression des transactions dans les vues Tableau, Liste ou Tableur

Automatisez les suivis, les rappels et les transferts de prospects avec les automatisations ClickUp

Visualisez les prévisions de revenus et les performances des commerciaux en temps réel

🔑 Idéal pour : Les responsables commerciaux et les équipes en pleine croissance qui gèrent des pipelines importants ou complexes.

💡 Conseil de pro : Utilisez des étiquettes de modèle ou des codes de couleur pour séparer visuellement les étapes des prospects, les secteurs d'activité ou la propriété des représentants. Cela réduit l'encombrement dans les pipelines chargés et offre une clarté instantanée sans avoir à filtrer manuellement. Dans ClickUp et monday.com, les règles de couleur peuvent être automatisées pour se mettre à jour dynamiquement en fonction des changements de statut des transactions. Par exemple, lorsqu'un prospect se transforme en opportunité, la couleur de votre tâche passe du jaune au vert. C'est le summum de la vente visuelle : une reconnaissance rapide sans clic supplémentaire.

2. Le modèle CRM simple ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Concentrez-vous sur l'essentiel en utilisant un minimum de champs personnalisés et d'affichages de tâches grâce au modèle CRM simple ClickUp

Le modèle CRM simple de ClickUp offre un système clair et facile à utiliser pour le suivi des prospects et la gestion des suivis. Il supprime les éléments superflus et vous offre exactement ce dont vous avez besoin pour rester au top de votre pipeline commercial. Il est idéal pour les freelances, les entrepreneurs individuels ou les petites équipes qui privilégient la rapidité à la complexité.

Tirez le meilleur parti de ce modèle en l'utilisant pour :

Capturez des informations sur les prospects, telles que les coordonnées pertinentes, l'étape de la transaction et le statut

Organisez vos prospects par priorité, étape du pipeline ou type de service

Suivez les prochaines étapes et attribuez des suivis avec des dates d'échéance

Suivez la progression des transactions à l'aide des vues Tableau ou Liste

Gardez votre CRM simple et ciblé grâce à une installation minimale

🔑 Idéal pour : les freelances, les consultants et les petites équipes commerciales qui recherchent un CRM facile à utiliser.

3. Modèle de suivi des commissions ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez sans effort les approbations et la progression des paiements à l'aide du modèle de suivi des commissions ClickUp

Le calcul manuel des commissions est fastidieux et source d'erreurs. Le modèle de suivi des commissions ClickUp résout ce problème.

Ils sont conçus pour suivre les revenus par commercial, par transaction ou par gamme de produits, avec des formules et des champs flexibles qui reflètent votre structure de rémunération unique. Grâce à une visibilité sur chaque étape du processus de commission, vos équipes financières et commerciales restent synchronisées.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez les transactions fermées et associez-les aux dossiers de commission

Configurez des formules pour des paiements forfaitaires, échelonnés ou basés sur un pourcentage à l'aide des champs de formule ClickUp

Suivez le statut des paiements et les points de contrôle d'approbation

Suivez les revenus par commercial, par mois ou par produit

Conservez toutes les données relatives aux commissions centralisées et prêtes pour un audit

🔑 Idéal pour : Les équipes chargées des opérations commerciales et des finances qui ont besoin d'un suivi précis et automatisé des commissions.

4. Modèle de pipeline commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez et résolvez visuellement les goulots d'étranglement grâce aux étapes glisser-déposer du modèle de pipeline commercial ClickUp

Votre pipeline doit vous offrir plus qu'une simple liste de transactions. Il doit vous indiquer précisément où concentrer vos efforts.

Le modèle de pipeline commercial ClickUp offre une vue dynamique et personnalisable qui s'adapte à votre processus commercial, vous aidant à visualiser la progression, à identifier les goulots d'étranglement et à conclure plus rapidement. Que vous soyez un vendeur indépendant ou que vous gériez une équipe complète, il apporte de la clarté à votre flux de travail.

Utilisez ce modèle pour :

Créez des pipelines par étapes à l'aide des vues Kanban par glisser-déposer

Ajoutez des champs personnalisés pour la taille de la transaction, les informations de contact et la date de clôture prévue

Affectez des représentants et créez des tâches liées à des opportunités spécifiques à l'aide des tâches ClickUp

Filtrez les transactions par région, produit ou représentant

Automatisez les mises à jour des étapes et planifiez les actions de suivi à l'aide des automatisations

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales à la recherche d'un pipeline visuel personnalisable pour gérer leurs prospects et leurs transactions.

5. Le modèle CRM pour les ventes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les performances des commerciaux sur l'ensemble des pipelines en temps réel grâce au modèle CRM ClickUp Sales

La gestion des ventes doit être fluide ; elle ne doit pas vous obliger à passer d'un outil à l'autre ou d'un tableur à l'autre. Le modèle CRM pour les ventes ClickUp vous offre un système centralisé pour suivre les prospects, surveiller l'activité du pipeline et documenter chaque interaction avec les clients.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez tous vos prospects, comptes et transactions dans une vue simplifiée

Créez des tâches pour les suivis, les démonstrations ou les révisions de contrats

Enregistrez les réunions, les e-mails et les notes directement dans chaque compte

Visualisez la progression des transactions grâce à des tableaux de bord personnalisés et des widgets de rapports

Découvrez des informations, suivez les indicateurs de performance commerciale (tels que le taux d'acquisition de clients, la valeur à vie et le taux de désabonnement) et facilitez la prise de décision basée sur les données avec ClickUp Brain

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales prêtes à gérer l'ensemble du parcours client dans un espace unifié.

6. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Mettez en évidence les tendances et la progression des revenus de manière visuelle grâce au modèle de rapport commercial ClickUp

Les données commerciales ne sont utiles que si vous pouvez réellement agir sur elles. Transformez les indicateurs de performance en informations visuelles grâce au modèle de rapport commercial ClickUp. Des prévisions de revenus au suivi individuel des commerciaux, tout est mis à jour en temps réel, pour que vous ne manquiez jamais rien.

Voici comment utiliser ce modèle pour améliorer vos rapports :

Créez des tableaux de bord personnalisés pour visualiser les revenus, les taux de réussite et la vitesse des transactions

Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) des commerciaux, des équipes ou des catégories de produits

Créez rapidement des rapports annuels, trimestriels et mensuels grâce aux vues incluses

Filtrez les rapports par région, période ou étape du pipeline

Définissez, suivez et surveillez les objectifs commerciaux avec ClickUp Goals , afin que votre équipe reste concentrée et responsable des cibles en fonction des conclusions des rapports

Invitez les membres de votre équipe ou des invités dans votre environnement de travail pour collaborer en temps réel, échanger des commentaires et partager la visibilité sur les activités de rapports commerciaux

🔑 Idéal pour : Les responsables commerciaux et les équipes opérationnelles qui ont besoin d'informations rapides et basées sur des données sans avoir recours à des feuilles de calcul.

7. Modèle de suivi des ventes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Surveillez chaque activité commerciale et chaque journal de prospection à l'aide du modèle ClickUp Sales Tracker

Lorsque vous gérez quotidiennement plusieurs prospects, tâches et cibles, rester organisé est la moitié du travail. Le modèle ClickUp Sales Tracker offre à votre équipe un environnement de travail ciblé pour enregistrer les contacts, surveiller l'activité et maintenir la dynamique, sans manquer une seule étape.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez les appels, les e-mails, les réunions et les tâches de prospection au même endroit

Suivez la progression des prospects et mettez à jour leur statut en temps réel

Utilisez les jalons ClickUp pour marquer les réalisations importantes (par exemple, l'atteinte d'un quota de ventes).

Filtrez les activités par représentant, étape de la transaction ou date

Suivez les ventes par produit et par mois à l'aide de vues personnalisées

Automatisez les suivis et les activités commerciales récurrentes (par exemple, les vérifications mensuelles, les mises à jour des rapports)

🔑 Idéal pour : Les commerciaux et les responsables qui ont besoin d'une vue structurée et quotidienne des performances et de l'activité du pipeline.

8. Modèle ClickUp pour les appels commerciaux

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle d'appels commerciaux ClickUp pour intégrer des scripts et des notes d'appel directement dans chaque tâche

Vous avez besoin d'un moyen simple pour préparer, documenter et suivre chaque discussion commerciale ? Le modèle d'appels commerciaux ClickUp vous aide à organiser vos activités de prospection afin que vous ne manquiez jamais une information clé ou une action à mener.

Utilisez ce modèle pour :

Planifiez vos appels et enregistrez les détails clés tels que l'heure, le contact et l'objet

Enregistrez les notes d'appel, les résultats et les commentaires des clients en temps réel

Attribuez des tâches de suivi et des échéances directement après l'appel

Classez les appels par type de client, produit ou région

Utilisez le suivi du temps , les étiquettes, les avertissements de dépendance et l'intégration des e-mails de ClickUp pour rationaliser la gestion des appels commerciaux et garantir un suivi rapide

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales qui traitent un volume élevé d'appels clients et qui ont besoin d'une documentation claire et d'un suivi efficace.

9. Modèle de processus commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez des flux de travail cohérents et reproductibles grâce au modèle de processus commercial ClickUp

La cohérence est la clé pour développer n'importe quelle équipe commerciale, et le modèle de processus commercial ClickUp vous offre le cadre nécessaire pour y parvenir. Il mappe l'ensemble de votre processus commercial, de la prospection à la conclusion, afin que chaque commercial sache ce qu'il doit faire, quand le faire et comment faire avancer les transactions en toute confiance.

Tirez le meilleur parti de ce modèle en l'utilisant pour :

Définissez chaque étape de votre cycle commercial avec des tâches claires et des propriétaires désignés

Attribuez des responsabilités et fixez des délais à l'ensemble de l'équipe

Suivez l'évolution et la progression des transactions grâce à des mises à jour de statut en temps réel

Créez et collaborez sur des guides commerciaux, des scripts ou des études de marché avec ClickUp Docs

Réduisez le travail manuel en automatisant les actions routinières (par exemple, les changements de statut, les notifications)

🔑 Idéal pour : Les équipes commerciales qui cherchent à mettre en place des processus reproductibles et à améliorer leurs performances à grande échelle.

💡 Astuce pro : ClickUp vous permet d'intégrer des vidéos directement dans les tâches CRM, ce qui est particulièrement utile lorsque vous transmettez des historiques clients complexes. Imaginez un responsable commercial qui enregistre un résumé rapide et l'intègre dans la transaction pour plus de contexte. Cela évite à tout le monde de lire de longues notes ou de perdre du temps à synchroniser les appels. Il ne s'agit pas seulement d'un gain de productivité, mais aussi d'une communication empreinte d'empathie.

Pourquoi ClickUp est le choix le plus intelligent pour une CRM réussie

Choisir le bon modèle CRM, c'est avant tout une question de fonctionnalités, de flux et de recherche de la solution la mieux adaptée à votre travail et qui allège la charge de travail de vos commerciaux.

monday.com et ses modèles peuvent vous aider dans le suivi de base des prospects et l'automatisation des tâches. Mais ClickUp et ses modèles vous permettent de créer votre propre écosystème CRM, ce qui fait toute la différence entre des suivis manqués et des contrats conclus.

Les modèles CRM ClickUp offrent une personnalisation approfondie, une IA avancée et une évolutivité adaptée aux processus de vente complexes. Chaque modèle peut être adapté à votre flux de travail et vous aide à chaque étape de votre processus CRM et commercial, de la saisie des données clients à la prévision des revenus, dans un environnement de travail unifié.

Restez organisé et développez-vous sans limites. Commencez avec Monday, mais terminez avec ClickUp !