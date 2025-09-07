Modèles gratuits de planning de tournage pour planifier et organiser la production cinématographique

Lumières...⚡

Pas avec le bon modèle de planning de tournage.

Que vous tourniez un court métrage étudiant ou que vous gériez une production de fonctionnalité de long métrage, respecter votre calendrier de production cinématographique est la clé pour éviter les prises manquées, les retards de l'équipe ou les jours de tournage perdus.

Un bon modèle vous aide à décomposer chaque scène, à suivre les membres de la distribution, à gérer les emplacements de tournage et à respecter votre planning quotidien. Il transforme le chaos de la préproduction en un effort fluide et coordonné, afin que votre plateau fonctionne comme un chariot de caméra bien huilé.

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits pour vous aider à organiser votre tournage, de la première scène à la dernière prise, et à laisser le drame pour la scène.

Que sont les modèles de planning de tournage ?

un modèle de planning de tournage est un forfait structuré qui mappe chaque scène de production cinématographique sur des jours et des heures spécifiques. *

Contrairement à un calendrier classique, il couvre les détails clés de la production : nombres de scènes, descriptions des prises, horaires de présence des acteurs et de l'équipe, emplacements, exigences d'installation, notes sur l'équipement et durée estimée du tournage.

Il permet aux producteurs, aux assistants réalisateurs et aux chefs de production :

Décomposez chaque scène par nombre, emplacement et heure de tournage

Coordonnez la disponibilité des acteurs et les responsabilités de l'équipe

Gérez le calendrier de production, l'installation du matériel, les changements d'éclairage et les déplacements d'emplacement

Suivez les accessoires, les costumes et les effets spéciaux nécessaires pour chaque scène par suivi

Prévoyez du temps pour les répétitions, les reprises et les réinitialisations

Optez pour un forfait en fonction de la lumière du jour, des conditions météorologiques et des restrictions locales

Partagez les forfaits de tournage quotidiens avec un calendrier et des tâches clairs

Réduisez les malentendus grâce à un planning centralisé et mis à jour

En gros, il remplace les notes éparpillées et les mises à jour manuelles par une vue unique et structurée qui affiche exactement ce qui se passe, où et quand, afin que votre équipe sache exactement ce qui se passe.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planning de tournage ?

Tous les calendriers de production cinématographique ne permettent pas de respecter le planning de tournage. Les meilleurs modèles vont au-delà des simples blocs horaires : ils offrent à votre équipe une marge de manœuvre, une flexibilité et une clarté appréciables lorsque des changements surviennent en cours de tournage.

Voici ce qui distingue un modèle de planning de tournage fiable des autres :

Temps tampon intégré entre les installations pour éviter les rushs consécutifs

Afficher rapidement la progression quotidienne et hebdomadaire (pour pouvoir corriger le tir rapidement)

Champs modifiables pour refléter les changements de dernière minute concernant les acteurs, les emplacements ou les scènes supprimées

Des colonnes pour indiquer le statut de priorité afin de mettre en front les éléments non négociables

Des décompositions effacées au jour le jour qui s'alignent sur le calendrier global de votre projet

Mettre en forme partageable afin que tout le monde, du chef électricien à l'assistant réalisateur, travaille à partir du même forfait

Les modèles qui offrent ce niveau de clarté permettent aux Teams de production de se concentrer sur l'exécution, plutôt que de corriger des erreurs évitables.

👀 Le saviez-vous ? En Ontario, au Canada, 138 séries télévisées nationales ont été produites en 2023, générant plus de 639 millions de dollars de revenus. Un tel volume ne peut être atteint sans un forfait rigoureux !

Modèles de planning de tournage

Si vous cherchez des moyens de rester serein pendant un tournage, essayez ClickUp, l'application tout pour le travail, afin de le gérer.

Ses fonctionnalités, l'utilisation gratuite de modèles d'IA tels que ChatGPT, Claude et autres, ainsi qu'une multitude de modèles personnalisables vous évitent les changements de scénario de dernière minute, les accessoires manquants et les retards dans l'installation qui pourraient gâcher votre journée.

Voici les meilleurs modèles de planning de tournage proposés par ClickUp et d'autres sources :

1. Le modèle de calendrier de préproduction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la préparation de votre tournage grâce au modèle de calendrier de préproduction ClickUp

Le modèle de calendrier de préproduction ClickUp offre aux cinéastes une structure claire pour planifier chaque élément avant le jour du tournage. Il est conçu pour regrouper les tâches, les échéances et les contributions créatives en un seul endroit afin que les équipes de production puissent se concentrer sur l'exécution plutôt que de courir après les mises à jour.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez la vue Gantt pour mapper les échéanciers de préproduction, du casting à la recherche d'emplacement de tournage en passant par la planification des prises de vue

Mapper toutes les dates clés de la production, y compris les jours de tournage, les échéances et les jalons importants, grâce à la vue Calendrier

Planifiez et attribuez des tâches pour chaque phase du processus de production (préproduction, production et postproduction) à l'aide du Calendrier ClickUp

Contrôlez l'état de préparation du tournage à l'aide de statuts personnalisés tels que « Bloqué », « À faire », « En cours » et « Achevé »

🔑 Idéal pour : les équipes de production qui souhaitent gérer des échéanciers serrés avant le tournage à l'aide de techniques pratiques de gestion du temps.

2. Le modèle de bloc de planification de tournage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les priorités et les disponibilités des tâches à l'aide du modèle de bloc de calendrier ClickUp

Blocquer votre journée en segments ciblés est un moyen éprouvé de rester sur la bonne voie pendant la préproduction ou la préparation du tournage. Le modèle de planification de ClickUp aide les cinéastes à organiser leur temps autour de tâches clés, telles que les scènes, la planification ou la préparation, tout en tenant compte de leurs capacités personnelles et des besoins en matière d'emplacement.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez la vue Activité pour consigner les tâches liées à la production, le travail préparatoire ou les sessions de script

Configurez des échéanciers structurés pour les jours de tournage en affichant le formulaire de planification

Forfaitez des blocs spécifiques à chaque emplacement grâce à l'afficher « Lieux » pour l'installation des scènes ou la recherche de lieux de tournage

Passez à l'afficher mensuel, hebdomadaire ou quotidien pour vous adapter aux changements d'échéancier

Suivez l'état d'avancement des tournages prévus à l'aide d'étiquettes telles que « Annulé », « Terminé », « En cours » et « À faire »

Ajustez vos forfaits à la volée tout en maintenant une visibilité complète de votre échéancier

🔑 Idéal pour : les cinéastes et les équipes créatives qui préfèrent les blocs de temps structurés aux applications de planification quotidienne pour mapper les activités de préparation, d'écriture et de production.

💡 Bonus : en tant qu'assistant de production, si vous souhaitez : Recherchez instantanément des fichiers dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et sur le Web

Utilisez Talk to Texte pour poser des questions, dicter et donner une commande à votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

3. Modèle de planning de travail des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les rôles et les charges de travail grâce au modèle de planning de travail des employés ClickUp

La planification des horaires des éditeurs, des assistants et de l'équipe sur le plateau peut rapidement devenir compliquée, surtout lorsqu'elle s'effectue par e-mail et sur des feuilles de calcul. Le modèle de planning de travail des employés de ClickUp simplifie cette tâche en vous offrant un moyen structuré d'aligner les disponibilités, de gérer les chevauchements d'appels et de suivre les responsabilités clés en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualisez la charge de travail de l'équipe grâce à l'afficher « Capacité des employés » afin d'éviter le surmenage ou les lacunes

Mappez le soutien hebdomadaire au tournage, le transport et les tâches d'administrateur à l'aide de la vue hebdomadaire du planning

Attribuez du travail lié à l'emplacement et des tâches de préparation à partir de l'afficher Tâches des employés

Utilisez la vue Tableau pour voir d'un seul coup d'œil qui est disponible, occupé ou en retard

Mettez à jour la progression des tâches en direct grâce à des étiquettes de statut visuelles pour une meilleure coordination sur les plateaux en constante évolution

🔑 Idéal pour : les coordinateurs de fonctionnalités et les directeurs de production qui souhaitent améliorer la visibilité entre les équipes à l'aide d'un logiciel pratique de planification des tâches permettant d'attribuer, de suivre et d'équilibrer les charges de travail.

4. Le modèle de planning de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les rotations de l'équipe à l'aide du modèle de planning des équipes de travail ClickUp

Coordonner les heures d'appel, les équipes sur place et le personnel d'assistance sur plusieurs jours peut prendre des heures sans un système clair. Le modèle de planning de travail ClickUp structure le calendrier de votre équipe grâce à des affichages flexibles, des mises à jour en temps réel et un suivi des horaires.

Cela vous aidera à optimiser votre forfait quotidien sans surcharger personne ni oublier des rôles clés.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez les tournages d'emplacement ou les installations en studio grâce à l'afficher « Planning des équipes »

Créez des tâches pour chaque équipe et attribuez-les aux membres de l'équipe, ce qui facilite la répartition des équipes et le suivi des responsabilités

Suivez les mises à jour du statut en temps réel pour éviter les lacunes dans la couverture ou les reprises

Attribuez clairement les rôles et suivez la progression à l'aide de statuts personnalisés tels que « Terminé », « En cours » et « À faire » en tant qu'étiquettes

🔑 Idéal pour : les assistants réalisateurs et les chefs d'équipe qui gèrent plusieurs calendriers de tournage et qui ont besoin d'un moyen fiable pour visualiser et ajuster les horaires des différents départements.

5. Le modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez les tâches de tournage heure par heure grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Même une heure peut faire la différence lorsque les journées de production sont très chargées. Le modèle de planning horaire ClickUp aide les cinéastes et les équipes à planifier leur journée de manière détaillée, de l'installation des emplacements et la vérification des accessoires aux répétitions et aux pauses.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Divisez votre journée de tournage en segments horaires pour les scènes, la préparation ou les réunions

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu des heures prévues, des tâches achevées et des paiements, ce qui vous permet de suivre et de fournir des rapports en temps réel

Ajustez rapidement les heures d'appel ou l'ordre des tâches grâce à l'afficher calendrier hebdomadaire

Déplacez les tâches liées aux scènes entre les statuts personnalisés tels que À faire, En cours, Achevé ou Annulé

🔑 Idéal pour : les producteurs exécutifs et les coordinateurs de tournage qui gèrent les plannings de l'équipe à l'heure, en particulier dans les installations à effort élevé telles que les rotations de planning 2-2-3 ou les journées de tournage multi-scènes.

6. Modèle de planning sur 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque détail du tournage à l'aide du modèle de planning sur 24 heures de ClickUp

Lorsque vous gérez des tournages consécutifs ou jonglez avec les modifications en cours, même un léger retard peut bouleverser toute la journée. Le modèle de planning sur 24 heures de ClickUp offre aux cinéastes et aux équipes de production une vue unique pour plan et mapper chaque tâche, scène ou session de préparation, heure par heure.

Ce modèle est suffisamment flexible pour travailler autour des changements de planning et de délais, tout en étant suffisamment structuré pour vous permettre d'organiser votre journée de manière rigoureuse et efficace.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Affichez l'ensemble de votre journée dans la vue Calendrier quotidien et repérez les intervalles entre les tournages ou les tâches

Enregistrez les activités achevées pour pouvoir les consulter rapidement à l'aide de l'afficher Tâches achevées

Utilisez la vue Liste des tâches pour définir les installations des scènes, les vérifications des emplacements ou les tâches postérieures

Suivez les changements de forfaits et la productivité tout au long de votre cycle de 24 heures

Utilisez ClickUp Document pour suivre et analyser comment vous passez votre temps, ce qui vous aidera à identifier des tendances et à optimiser votre routine quotidienne

🔑 Idéal pour : les cinéastes et les responsables de production qui ont besoin d'un forfait clair, heure par heure, pour équilibrer les blocs de tournage, les appels de l'équipe et les calendriers de post-production, en particulier lorsqu'ils travaillent avec un planning de travail condensé ou 9/80.

7. Modèle de calendrier de l'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez visuellement les tâches de l'équipe grâce au modèle de planning d'équipe ClickUp

Coordonner une équipe de tournage, des acteurs ou une équipe de post-production sur plusieurs échéanciers peut s'avérer fastidieux sans un forfait centralisé. Le modèle de calendrier d'équipe ClickUp vous offre une vue claire des missions, de la propriété des tâches et des priorités hebdomadaires. Il est conçu pour aider les équipes créatives à planifier plus intelligemment sans surcharger personne ni manquer de livrables essentiels.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez l'afficher hebdomadaire pour attribuer les responsabilités à l'équipe

Répartissez les tâches spécifiques à chaque département dans la vue « Calendrier de l'équipe »

Suivez les tâches de production en cours dans la vue Activité du projet afin d'éviter les lacunes dans la préparation des scènes

Gérez la disponibilité de l'équipe dans la vue Charge de travail afin d'équilibrer les feuilles d'appel

Invitez les membres de votre équipe ou des invités à rejoindre votre environnement de travail pour partager votre planning, ce qui est idéal pour les Teams ou les familles qui coordonnent leurs activités quotidiennes

Associez-le à des modèles de relevés de temps pour enregistrer les heures travaillées par l'équipe et rester en phase avec le calendrier

🔑 Idéal pour : les directeurs de production et les assistants réalisateurs qui ont besoin d'une vision claire de ce qui doit être fait et des délais de l'équipe, des acteurs et des équipes de post-production.

8. Le modèle de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez les scènes et les dates clés à l'aide du modèle de calendrier ClickUp

Les échéanciers de production évoluent rapidement et les jalons clés peuvent être oubliés sans un plan visuel centralisé. Le modèle de calendrier ClickUp vous aide à mapper les scènes, les jours de préparation et les jalons de post-production sur un seul calendrier modifiable. Du suivi des blocs de tournage à venir à la gestion des délais de livraison, ce modèle vous permet de rester concentré sur chaque étape.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez le planificateur mensuel pour planifier les jours de tournage, les repérages d'emplacements ou les sprints de modification en cours

Visualisez les tâches qui se chevauchent ou les délais serrés dans l'Échéancier

Suivez la progression des scènes, préparez les éléments ou effectuez les tâches via le tableau de progression

Décomposez les checklists complexes et hiérarchisez les tâches en toute clarté

Utilisez ClickUp Brain pour analyser vos tâches existantes, vos disponibilités et vos priorités afin de planifier automatiquement vos blocs de travail, en veillant à ce que vos tâches les plus importantes se voient attribuer des créneaux horaires optimaux sans intervention manuelle

🔑 Idéal pour : les producteurs vidéo, les coordinateurs ou les étudiants qui mapper des calendriers de production détaillés, qu'ils jonglent avec plusieurs échéanciers ou gèrent des flux de travail de post-production continus.

💡 Conseil de pro : prévoyez toujours un intervalle de 15 à 30 minutes entre les scènes. Même avec le meilleur forfait de planification, des retards imprévus peuvent survenir, qu'il s'agisse d'un problème de garde-robe ou d'une reprise imprévue.

9. Modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les changements d'équipe à l'aide du modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp

Une transition en douceur est indispensable lorsque vous jonglez entre plusieurs tournages consécutifs, que vous alternez les équipes ou que vous terminez une longue journée de tournage. Le modèle de rapport de changement d'équipe de ClickUp permet à tout le monde de rester facilement informé. Vous pouvez enregistrer les mises à jour clés, suivre les détails en suspens et transmettre le contexte afin que chaque équipe reprenne là où la précédente s'est arrêtée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez un espace de projet complet pour chaque équipe afin de documenter les scènes tournées, les tâches en attente et les notes clés

Attribuez clairement la propriété des tâches ou des mises à jour afin que les transitions entre les équipes se déroulent sans confusion

Suivez la progression de chaque passage de relais à l'aide des statuts personnalisés pour plus de visibilité

Utilisez le Calendrier AI ClickUp pour déclencher des rappels aux membres de l'équipe concernant les changements d'horaires à venir, les envois de rapports ou les révisions requises, afin d'aider chacun à respecter le calendrier et à se préparer à assumer ses responsabilités

🔑 Idéal pour : les assistants réalisateurs et les directeurs de production travaillant au sein d'équipes tournantes où des pratiques structurées de rapports d'équipes (à l'aide d'un logiciel de gestion des équipes ) permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde.

10. Le modèle de calendrier de travail mensuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez les jalons entre les Teams à l'aide du modèle de calendrier de travail mensuel ClickUp

Le modèle de calendrier de travail mensuel ClickUp offre aux équipes de production un système fiable pour mapper leur mois, de la préparation au tournage. Que vous coordonniez les échéanciers de différents départements ou que vous assuriez le suivi des délais de tournage, ce modèle vous aide à garder une vision claire des livrables mensuels et à respecter les délais sans avoir à effectuer d'innombrables mises à jour manuelles.

Grâce à ce modèle de planification de production , vous pouvez :

Consultez toutes les tâches, échéances et évènements du mois à l'aide de l'afficher Calendrier, qui vous permet de repérer facilement les périodes chargées, les créneaux disponibles et les chevauchements dans votre planning

Surveillez la charge de travail et les tâches de votre équipe à l'aide de la vue « Membres de l'équipe »

Gardez un œil sur le rythme du projet grâce à la vue Gantt

Gérez les paiements et les dépenses de tournage grâce à l'affichage intégré de suivi financier

Intégrez votre Google Agenda à ClickUp et utilisez la fonction glisser-déposer, qui vous permet d'effectuer des ajustements rapides en cas de changement de priorité ou de délais

🔑 Idéal pour : les chefs de projet ou les planificateurs de production qui coordonnent de grandes équipes, des emplacements et des scènes tout au long d'un mois chargé à l'aide de calendriers structurés et d'applications de planification de travail flexibles.

11. Le modèle de calendrier 2-2-3 de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez vos semaines de tournage de manière plus intelligente : utilisez le modèle de planning 2-2-3 de ClickUp pour équilibrer les horaires, éviter le surmenage et maintenir la motivation de votre équipe

Le modèle de planning 2-2-3 de ClickUp aide les équipes de production et les managers d'équipe à forfaiter facilement les horaires hebdomadaires, même dans le cas de plannings de tournage complexes. Que vous jongliez entre de longs tournages, que vous passiez du tournage de jour au tournage de nuit ou que vous gériez des journées de studio consécutives, ce modèle vous permet de tout gérer en toute simplicité.

Grâce à des modèles de gestion du temps comme celui-ci, vous pouvez :

Utilisez la vue « Calendrier de l'équipe » pour organiser les rotations de travail et visualiser la charge de travail tout au long de la semaine

Consultez le guide de démarrage pour configurer les paramètres de votre rotation des équipes sans confusion

Mappez les responsabilités quotidiennes dans la vue Calendrier avec des blocs horaires clairs

Étiquetez et classez les rôles tels que les caméramans, les coursiers ou les éclairagistes à l'aide des champs personnalisés

Intégrez Google Agenda, Outlook ou Apple Calendar pour regrouper tous vos évènements et tâches en un seul endroit

Ajustez les échéanciers à la volée grâce aux automatisations intégrées et aux commandes glisser-déposer

🔑 Idéal pour : les Teams de production cinématographique et télévisuelle qui travaillent par roulement ou sur plusieurs jours et qui souhaitent structurer la rotation du personnel pour une meilleure visibilité.

12. Le modèle de relevé de temps quotidienne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement les heures facturables grâce au modèle de relevé de temps quotidienne ClickUp

Le temps, c'est de l'argent. Le suivi de chaque heure de travail de l'équipe ou de chaque tâche ne devrait pas vous coûter cher. Le modèle de relevé de temps quotidienne ClickUp vous aide à enregistrer le temps passé sur les tâches, les scènes ou l'ensemble des livrables. Il permet de suivre facilement les heures consacrées à la révision des séquences, de budgétiser le temps de travail de l'équipe par emplacement, et de calculer et de fournir des rapports sur les heures de travail, le tout en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez les informations détaillées grâce à des champs personnalisés tels que le salaire total, les heures de congé maladie payées, les heures de congé payées, le taux horaire, la signature de l'employé, en tant que fournisseur, prestataire, vous permettant de fournir un contrôle précis sur les registres de travail quotidiens

Utilisez le registre quotidien des heures de travail pour le suivi des heures de travail de l'équipe, y compris les quarts de travail basés sur l'emplacement ou les sessions de post-production

Passez à l'afficher hebdomadaire pour avoir un aperçu du temps consacré à différents projets

Marquez les entrées de temps comme facturables ou non facturables, afin d'offrir une assistance à la facturation précise des clients et aux rapports internes

Examinez la progression dans l'afficher mensuelle détaillée pour identifier les goulots d'étranglement et les dépassements de ressources

🔑 Idéal pour : les équipes créatives et les chefs de production qui gèrent les plannings des équipes, les registres de durée enregistrée et les relevés de temps automatisés pour tous les projets.

13. Le modèle de disponibilité du calendrier personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre semaine à l'aide du modèle de disponibilité du calendrier personnel ClickUp

Sans une vision structurée de votre temps, la coordination de votre semaine entre les tournages, les modifications en cours, les réunions d'équipe et vos priorités personnelles peut rapidement devenir chaotique. Le modèle de disponibilité du calendrier personnel ClickUp vous permet de planifier votre disponibilité sans aucune approximation, afin que vous puissiez vous consacrer au travail important et refuser en toute confiance celui qui ne l'est pas.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez et mettez à jour vos disponibilités personnelles en fonction des heures d'appel, des tournages ou des blocs de déplacements à l'aide de la vue Activité

Obtenez un aperçu visuel des créneaux horaires réservés et disponibles grâce à l'afficher Disponibilité

Conservez tous les rendez-vous liés au tournage, les repérages et les révisions de modification en cours visibles dans un tableau d'activités

Utilisez le guide de démarrage pour configurer rapidement votre logique de planification

Suivez le statut de disponibilité à travers quatre étapes : Planifié, Achevé, Terminé, Annulé

🔑 Idéal pour : les créateurs qui gèrent des calendriers fragmentés entre plusieurs productions, projets personnels et missions en freelance, en particulier ceux qui ont besoin d'une meilleure planification des ressources pour équilibrer le temps passé en équipe et en solo.

14. Le modèle de calendrier de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Synchronisez chaque tournage, chaque scène et chaque étape : utilisez le modèle de calendrier de projet ClickUp pour garder votre production cinématographique sur la bonne voie, de la préparation au montage

Le modèle de calendrier de projet ClickUp synchronise tous vos échéanciers. Il vous offre une vue d'ensemble claire de chaque tâche, échéance et dépendance, afin que vous puissiez gérer les échéanciers des scènes, les transferts et la charge de travail de l'équipe sans rien manquer.

Avec ce modèle d'échéancier de projet , vous pouvez :

Répartissez les tâches de production à l'aide de l'afficher « Phases du projet » pour chaque étape : préproduction, tournage et postproduction

Suivez les échéanciers de toutes les Teams grâce à l'afficher « Échéancier du projet » pour une coordination fluide

Affichez un aperçu de toutes les mises à jour et jalons du projet via la vue de résumé du projet

Attribuez les tâches liées aux accessoires, au son et à la caméra sans franchir d'étapes sur l'échéancier

Suivez la progression à l'aide de balises d'état telles que « Terminé », « En cours » ou « À faire »

Identifiez rapidement les risques ou les retards en effectuant le suivi de l'avancement du projet en temps réel

🔑 Idéal pour : les directeurs de production ou les cinéastes qui gèrent des tournages en plusieurs phases et qui ont besoin de rationaliser la coordination de l'équipe et le suivi de l'échéancier du début à la fin.

15. Modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez chaque étape grâce au modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Coordonner plusieurs départements, délais et dépendances n'est pas une mince affaire. Le modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp offre une méthode structurée pour gérer les livrables globaux sans perdre le suivi de l'exécution quotidienne. De la préparation de la préproduction aux tâches de postproduction, vous afficherez une vue claire de ce qui est prévu et de ce qui nécessite votre attention.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez la vue « Phase du projet » pour planer chaque étape de la production avec les échéances et les propriétaires des tâches correspondants

Suivez les problèmes en suspens ou les retards dans l'afficher Risques et problèmes pour rester proactif

Suivez les mises à jour du statut des tâches de toute l'équipe dans la vue Tableau

Attribuez les responsabilités et effectuez le suivi de l'exécution dans tous les départements, tels que la réalisation, les décors ou l'éclairage

Restez sur la bonne voie grâce à des rappels automatisés pour les échéances, les réunions et les jalons importants, réduisant ainsi le risque de manquer des livrables

Synchronisez-le avec Google Agenda, Outlook ou Apple Calendar pour bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les tâches et les échéances du projet sur toutes les plateformes

🔑 Idéal pour : les producteurs ou coordinateurs de production qui gèrent des échéanciers de tournage complexes et cherchent à centraliser le suivi des progrès, les mises à jour et les livrables entre les Teams.

16. Le modèle de forfait de travail de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les scènes, les calendriers et les retards grâce au modèle de forfait de travail ClickUp Projet

Qu'il s'agisse d'aligner les séquences de scènes, de planifier les révisions des effets spéciaux ou de fixer les délais pour l'équipe, un forfait dispersé ne suffira pas. Le modèle de plan de travail ClickUp vous offre un moyen centralisé de mapper les tâches du projet, de suivre l'échéancier et de procéder à des ajustements en temps réel, afin que rien ne passe entre les mailles du filet et que tous les éléments mobiles restent synchronisés.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Soumettez et attribuez des tâches spécifiques à chaque scène à l'aide du formulaire d'envoi des tâches

Attribuez des tâches, laissez des commentaires, joignez des fichiers et attribuez des étiquettes aux membres afin de centraliser la communication et la documentation relatives au projet.

Surveillez les dépendances entre les tâches et le calendrier dans la vue Gantt du projet

Utilisez des tableaux de bord, des diagrammes et le suivi de la progression pour surveiller l'état d'avancement du projet, identifier les risques et fournir des rapports aux parties prenantes

🔑 Idéal pour : les directeurs de production, les assistants réalisateurs et les étudiants en cinéma qui planifient les flux de travail des scènes, révisent les modifications en cours et effectuent le suivi de la disponibilité de l'équipe grâce à l'analyse des effectifs.

17. Modèle de tableau blanc pour l'échéancier du projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les phases de production à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Échéancier du projet

Le modèle de tableau blanc ClickUp Project Échéancier vous offre une toile de travail glisser-déposer pour mapper vos tâches, marquer les moments importants et tenir tout le monde informé. Vous planifiez un film indépendant ou jonglez avec les délais d'une publicité ? Ce modèle flexible vous permet de changer rapidement de vitesse sans perdre de vue l'ensemble (ni votre santé mentale).

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez la vue Échéancier du plan de projet pour planifier les livrables clés tels que les jours de tournage, les révisions de montage et les jalons de production

Suivez les mises à jour de statut grâce à un système clair « Ouvert vs Achevé » conçu pour des modifications rapides

Collaborez visuellement avec vos coéquipiers et vos partenaires externes grâce aux tableaux blancs ClickUp

Définissez et modifiez les dates d'échéance clés pour les adapter à l'évolution de l'échéancier ou aux retards imprévus

Utilisez des sous-tâches imbriquées et des priorités pour forfait des tâches à plusieurs niveaux, telles que la préparation de l'emplacement ou les coupes de scènes

Restez en phase avec les producteurs, les éditeurs et l'équipe grâce aux modifications et aux alertes en temps réel

🔑 Idéal pour : les équipes de production et les cinéastes qui ont besoin d'un moyen flexible et visuel pour créer et gérer leur forfait de projet, de la conception au montage final.

18. Modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un storyboard de vos échéances à l'aide du modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp

Les projets créatifs évoluent rapidement et dans toutes les directions. Le modèle d'échéancier de projet créatif ClickUp vous aide à planifier chaque étape du processus de production sur un tableau blanc flexible. De la préproduction au post-lancement, vous pouvez suivre les validations, synchroniser les calendriers et rester au courant de chaque étape sans rien manquer.

Avec des modèles de storyboard comme celui-ci, vous pouvez :

Utilisez l'afficher Échéancier du projet créatif pour planifier les calendriers des scènes, les modifications en cours et les tâches interfonctionnelles tout au long du cycle de production

Attribuez des tâches avec une durée estimée aux membres de l'équipe pour une meilleure planification de la bande passante

Suivez les jalons et les obstacles en temps réel à l'aide de sous-tâches imbriquées et de mises à jour de statut

Restez en phase avec vos collaborateurs grâce aux commentaires intégrés et aux échéances de partage

Visualisez la progression créative, de la présentation à la livraison, même lorsque la portée du projet change

Mettez à jour et adaptez facilement votre échéancier grâce à l'intégration diagramme de Gantt par glisser-déposer de ClickUp

🔑 Idéal pour : les responsables créatifs, les producteurs ou les étudiants qui gèrent des projets en plusieurs phases où la gestion des congés chevauche les flux de travail soumis à des délais et nécessite une visibilité claire de l'échéancier pour toutes les Teams.

19. Le modèle de budget cinématographique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez clairement les coûts de production grâce au modèle de budget cinématographique ClickUp

Des estimations de préproduction aux rapprochements financiers à la fin du tournage, chaque équipe de tournage a besoin d'un budget solide pour assurer la viabilité financière de ses projets. Le modèle de budget de film ClickUp offre aux cinéastes un moyen centralisé de ventiler les dépenses, de suivre le statut des paiements et de réaffecter les ressources en fonction de l'évolution des besoins de production.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez la répartition des coûts par étape de production à l'aide de l'afficher « Dépenses par étape »

Utilisez l'afficher « Statut des paiements » pour gérer les remboursements, les sommes impayées et les paiements achevés en un seul endroit

Saisissez et visualisez des informations budgétaires détaillées pour chaque élément à l'aide de champs personnalisés tels que les étapes de production du film, la description, le coût unitaire, le coût total et la catégorie

Définissez et mettez à jour le statut des éléments (payé, en attente, à payer) pour une transparence totale

Utilisez ClickUp Objectifs pour définir et surveiller les limites budgétaires de chaque catégorie, ce qui vous aidera à respecter vos contraintes financières et à éviter les dépassements

🔑 Idéal pour : les cinéastes, les producteurs indépendants et les directeurs de production qui ont besoin d'un moyen fiable et simple de gérer leurs dépenses, en particulier ceux qui effectuent le suivi des coûts entre les différents départements et rôles sans se fier uniquement à Google Sheets.

🧠 Anecdote amusante : avant même la publication de Le Diable s'habille en Prada, Fox 2000 a acquis les droits cinématographiques dans le cadre d'un accord préventif après avoir lu 100 pages et un résumé.

20. Modèle de planning de tournage par Wrapbook

via Wrapbook

*le modèle de planning de tournage de Wrapbook est un fournisseur pour les cinéastes, offrant un cadre simple pour organiser les scènes quotidiennes, les acteurs, les emplacements et la logistique du tournage. Il comprend des champs structurés pour les nombres de scène, les descriptions, les horaires de tournage (jour/nuit), les exigences relatives aux acteurs et les notes de production, ce qui facilite la coordination des tournages et minimise la confusion sur le plateau.

De plus, son design épuré le rend parfait pour l'impression ou la modification numérique rapide.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Décomposez le scénario en plannings quotidiens pour plus de clarté

Affectez les membres de la distribution et de l'équipe à des scènes et des emplacements spécifiques

Suivez la progression et ajustez vos forfaits au fur et à mesure que la production évolue

Assurez-vous que tous les détails de la production sont accessibles en un seul endroit

Rationalisez la communication entre les différents départements pour des journées de tournage plus fluides

🔑 Idéal pour : les cinéastes débutants ou les producteurs indépendants qui recherchent un moyen simple de gérer les tournages quotidiens sans se perdre dans des outils complexes.

21. Modèle de planning de tournage Excel par Project Manager

via ProjectManager

Ce modèle Excel de ProjectManager présente les détails de votre journée de tournage dans un tableau simple, ce qui facilite l'enregistrement du statut, du timing et des spécificités de production de chaque scène. Avec des colonnes pour la durée de la scène, l'emplacement, les acteurs, l'équipement et les notes, c'est une option pratique pour les petites équipes qui ont besoin de suivre la logistique de leur tournage en un coup d'œil sans avoir à utiliser un logiciel de planification complexe.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Liste toutes les scènes, les dates de tournage et les emplacements dans un tableau clair

Ajoutez des colonnes personnalisées pour les accessoires, les costumes ou les notes

Filtrez et triez par distribution, emplacement ou jour de tournage pour une consultation rapide

Mettez à jour les plannings en temps réel et partagez-les avec l'équipe

Téléchargez ou imprimez les calendriers pour les utiliser sur le plateau

🔑 Idéal pour : les cinéastes indépendants, les étudiants en cinéma ou les assistants réalisateurs à la recherche d'un simple mise en forme de type tableur pour noter les éléments essentiels du tournage.

22. Modèle de calendrier de production par la BBC

via BBC

Le modèle de planning de production de la BBC est un document imprimable permettant de planifier le jour du tournage pour les petits tournages et les productions éducatives. Il comprend des champs clés pour les rôles de l'équipe, les emplacements de tournage, les indications, les checklist du matériel et un planning de tournage professionnel détaillé, divisé en blocs horaires.

La disposition est simple, claire et conçue pour être lisible, ce qui est utile pour ceux qui préfèrent utiliser un stylo et du papier pour organiser la logistique sur le plateau.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Décrivez l'ensemble du processus de production, y compris la préproduction, le tournage et la postproduction

Attribuez des tâches et des délais aux différents départements ou à chaque individu

Suivez la progression grâce aux mises à jour de statut et aux marqueurs de jalons

Ajustez les échéanciers selon vos besoins pour respecter les objectifs de livraison

Utilisez-le comme document de référence pour vos réunions de production régulières

🔑 Idéal pour : les cinéastes, les étudiants en cinéma ou les programmes médiatiques scolaires qui ont besoin d'un planning imprimable pour des productions à petite échelle avec une planification claire des créneaux horaires.

23. Modèle de planning de tournage par Scribd

via Scribd

Le modèle de planning de tournage Scribd offre une disposition claire, de type tableur, qui mappe chaque jour de tournage par nombre de scène, heure de la journée (jour/nuit), type d'emplacement (intérieur/extérieur) et acteurs requis.

Conçu pour être consulté rapidement sur le plateau et offrant un travail d'aperçu des besoins de production sur plusieurs jours, sans fioritures, il ne contient que les informations essentielles qui permettent à l'équipe de rester coordonnée.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Simplifiez la répartition du scénario par scène et par emplacement

Enregistrez les heures d'appel, les affectations des acteurs et les notes spéciales

Suivez les scènes achevées et mettez à jour les calendriers à la volée

Partagez les plannings sous forme numérique ou imprimez-les pour pouvoir les consulter sur le plateau

🔑 Idéal pour : les assistants réalisateurs ou les directeurs de production à la recherche d'un document simple pour mapper des tournages de plusieurs jours avec un minimum de mise en forme.

24. Modèle de feuille d'appel professionnelle par Set Hero

via Set Hero

Réalisez votre tournage comme sur des roulettes grâce au modèle de feuille d'appel professionnel de Set Hero. Avec des champs clairs pour les heures d'appel, les emplacements de tournage, la météo et la répartition des acteurs, il permet à tout le monde de rester informé. Sa disposition de type bloc-notes est facile à mettre à jour et à partager, de sorte que chaque chef de service sait exactement où il doit se trouver et à quel moment.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Générez des feuilles de service pour chaque jour de tournage avec les détails automatisés des scènes et de l'équipe

Ajoutez l'information relative à la météo, au stationnement et aux urgences pour chaque emplacement

Distribuez les feuilles d'appel par e-mail ou sur mobile pour un accès instantané

Suivez le suivi des confirmations et des réponses des acteurs et de l'équipe

Maintenance d'un niveau de professionnalisme dans la communication sur le plateau

🔑 Idéal pour : les équipes de production qui coordonnent des journées de tournage complexes, en particulier celles qui travaillent avec des installations et des distributions importantes nécessitant une gestion rigoureuse du temps et de l'emplacement.

25. Modèle de calendrier de tournage vidéo par Reflection Software

via Reflection Software

Le modèle de planning de tournage vidéo de Reflection Software est un modèle à code couleur qui simplifie la logistique du jour du tournage grâce à des colonnes indiquant les heures d'appel, les noms des acteurs, les instructions vestimentaires et les détails du scénario. Il est conçu pour être clair, afin que vos acteurs et votre équipe sachent exactement quand se présenter, quoi porter et ce qu'ils vont filmer.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Mapper les jours de tournage, les emplacements et le matériel nécessaire

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et suivez leur avancement

Mettez à jour les calendriers à mesure que les besoins de production évoluent

Centralisez toutes les informations relatives au tournage pour y accéder facilement

Améliorez la coordination entre les équipes créatives, techniques et de production

🔑 Idéal pour : les équipes de production qui tournent des vidéos de formation, des interviews ou des films d'entreprise et qui ont besoin d'une cohérence vestimentaire et d'une clarté dans la distribution dans des échéanciers serrés.

Assurez-vous que vos productions se déroulent sans accroc, du scénario à l'écran, grâce à ClickUp

La réalisation d'un film se fait rarement en pilote automatique. Les choses peuvent rapidement dérailler entre les changements de jours de tournage, les modifications de scénario et les mises à jour dispersées de l'équipe. C'est là que ClickUp entre en étape, non pas comme un outil de gestion supplémentaire, mais comme un outil unique pour tout gérer.

Que vous planifiiez un tournage de plusieurs jours, suivez les budgets ou coordonniez les modifications en cours en post-production, les modèles de ClickUp offrent bien plus qu'une simple planification.

Ils combinent des fonctionnalités avancées de gestion de projet avec des mises en forme flexibles, telles que des listes, des tableaux, des calendriers et des tableaux blancs, qui s'adaptent à votre flux de travail de production. Et grâce au calendrier IA de ClickUp, vous pouvez rationaliser la planification, respecter les délais et garder votre film sur la bonne voie, de la préproduction à la postproduction.

Inscrivez-vous à ClickUp pour que votre prochaine production soit effacée, maîtrisée et créative.