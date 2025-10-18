Modèle gratuit de note de réunion Evernote pour organiser les discussions

Vous avez quitté la réunion avec le sentiment d'avoir tout sous contrôle.

Deux jours plus tard, il ne vous reste qu'un vague souvenir et aucune note.

Un modèle de notes de réunion Evernote garantit que cela ne se reproduira plus jamais.

Et si vous voulez plus qu'un simple endroit où griffonner vos comptes rendus de réunion ? ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous propose des modèles qui transforment vos notes en actions concrètes. 🤩

C'est parti ! 💪

Aperçu des meilleurs modèles de notes de réunion Evernote

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de notes de réunion Evernote et ClickUp :

Qu'est-ce qu'un modèle de notes de réunion Evernote ?

Un modèle de notes de réunion Evernote est une disposition prédéfinie et réutilisable dans l'outil qui aide les professionnels à saisir et structurer rapidement les informations importantes issues des réunions.

Ces modèles de notes de réunion comprennent généralement des sections dédiées aux détails de la réunion, telles que la date, l'heure, les participants, l'ordre du jour, les points de discussion, les décisions, les éléments à mener et les prochaines étapes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de notes de réunion Evernote ?

Voici ce que vous devez rechercher dans les modèles Evernote:

Commencez par les détails de la réunion : incluez des champs pour la date, l'heure, l'emplacement (ou le lien) et les participants afin de définir le contexte.

Présente l'ordre du jour : fournit une section pour liste les sujets de discussion ou les objets, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dès le début.

Laisse de l'espace pour les notes en temps réel : offre la flexibilité nécessaire pour noter les points clés des discussions, les citations ou les idées issues du brainstorming au fur et à mesure qu'ils surgissent.

Suivi des éléments à mener : comprend des colones pour les propriétaires des tâches, les dates d'échéance et les statuts afin de garantir la responsabilité.

Utilise une mise en forme cohérente : aide les équipes à parcourir et à réviser rapidement les notes grâce à des titres, des puces ou des tableaux.

Ajoute une section de suivi : crée un espace pour noter les prochaines étapes, les éléments de l'agenda ou les questions à aborder lors de la prochaine réunion.

Comprend des liens ou des pièces jointes : permet permet l'intégration d'Evernote avec des documents d'assistance tels que des rapports, des présentations ou des documents.

Modèles gratuits de notes de réunion Evernote

Voici quelques options gratuites issues de la galerie de modèles Evernote pour vous aider à mener des réunions efficaces. 💁

1. Modèle de notes de réunion Evernote

via Evernote

Ce modèle de notes de réunion d'Evernote offre une approche claire et structurée pour documenter les discussions et les décisions de l'équipe. Il divise la réunion en trois parties essentielles : Détails de la réunion, Objectifs de la réunion et Notes de réunion.

La fonctionnalité « Objectifs » se présente sous la forme d'un tableau simple avec des cases à cocher classées par thème, ce qui permet aux équipes de suivre visuellement la progression en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Capturez rapidement tous les éléments essentiels de la réunion grâce à des sections structurées pour les détails, les objectifs et les notes

Suivez visuellement la progression en temps réel à l'aide de cases à cocher et de tableaux

Restez organisé et coordonnez vos équipes grâce à un format clair et facile à suivre

📌 Idéal pour : Les responsables d'équipes marketing, les chefs de projet de projets créatifs et les professionnels à distance qui ont besoin d'harmoniser les stratégies de marque et de déléguer les responsabilités entre les équipes.

📖 À lire également : Comment supprimer votre compte Evernote : guide étape par étape

2. Modèle d'agenda Evernote

via Evernote

Ce modèle d'ordre du jour de réunion dans Evernote est votre outil incontournable pour la gestion hebdomadaire de votre temps. Il structure vos journées avec clarté et intention, à l'aide d'un tableau simple, codé par couleur, qui mappe toute votre semaine heure par heure.

En haut, vous trouverez une checklist des éléments non négociables, idéale pour mettre en évidence vos trois priorités principales pour la semaine. En dessous, le planning horaire s'étend de 8 heures du matin jusqu'au soir, segmenté par jour.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez votre semaine en un coup d'œil grâce à un emploi du temps horaire avec code couleur

Mettez en évidence les priorités absolues à l'aide de la checklist des éléments non négociables

Restez concentré et efficace en limitant la durée des éléments de l'agenda

📌 Idéal pour : Les télétravailleurs ou les professionnels qui jonglent entre plusieurs engagements et souhaitent disposer d'un aperçu visuel de leur semaine.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour résumer le contenu et accélérer les suivis, un atout majeur pour les équipes à distance et les responsables qui jonglent avec plusieurs réunions par semaine. exemple d'invite : « Résumer les points clés, les décisions prises et les prochaines étapes de cette réunion. Créez une liste de tâches avec les propriétaires et les délais assignés. * Obtenez des résumés instantanés de vos réunions avec ClickUp Brain

3. Modèle de brainstorming Evernote Ideas

via Evernote

Le modèle « Idées et brainstorming » d'Evernote commence par une section « Notes de réunion », dans laquelle vous pouvez ajouter des liens vers des évènements du calendrier et documenter les détails de base, tels que le sujet, la date et les participants.

La section Brainstorming Kick-off (Lancement du brainstorming) pose l'étape en invitant à définir les objectifs, les défis et les opportunités. Enfin, la section Ideas Generation (Génération d'idées) vous offre un espace gratuit pour noter toutes vos suggestions sous forme de liste à puces ou de courts paragraphes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Lancez des sessions de brainstorming avec des invites d'objectifs, de défis et d'opportunités

Capturez toutes vos idées dans des sections flexibles et gratuites

Associez les évènements du calendrier et les participants pour une préparation fluide des réunions

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les organisateurs d'évènements et les concepteurs de produits qui organisent des sessions de brainstorming et des réunions de produit avec une productivité élevée.

🧠 Anecdote amusante : l'une des « réunions » les plus célèbres de l'histoire ? Lorsque Socrate se tenait dans l'Agora d'Athènes et interrogeait les passants sur le sens de la vie. La philosophie, la démocratie et le discours public ont tous trouvé leurs racines ici. Pas besoin d'invitation sur le calendrier, il suffit de se présenter et d'apporter ses angoisses existentielles.

4. Modèle de plan de projet Evernote

via Evernote

Ce modèle de notes de réunion Evernote structure le travail complexe en plusieurs étapes. Si vous gérez une campagne marketing ou une livraison client, il décompose les tâches en éléments exploitables.

Une table des matières cliquable en haut de la page permet de passer facilement d'une section à l'autre, tandis que chaque phase comprend un espace dédié aux notes de tâches et aux liens utiles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les projets complexes en phases réalisables à l'aide de sections de note dédiées

Passez facilement d'une section à l'autre à l'aide d'un tableau des matières cliquable

Suivez les livrables et les contributions de l'équipe dans un espace organisé

📌 Idéal pour : Les rédacteurs et les coordinateurs de projet qui ont besoin d'un moyen simple mais efficace de suivre l'avancement de plusieurs livrables ou contributions de l'équipe dans le logiciel de gestion des réunions.

📮ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets. Bien que la plupart des applications de e-mail et des plateformes de gestion de projet intègrent l'IA comme fonctionnalité, celle-ci n'est peut-être pas suffisamment transparente pour unifier les flux de travail entre les différents outils. Mais chez ClickUp, nous avons trouvé la solution ! Grâce aux fonctionnalités de gestion des réunions basées sur l'IA de ClickUp, vous pouvez facilement créer des éléments à l'ordre du jour, prendre des notes pendant les réunions, créer et attribuer des tâches à partir des notes de réunion, transcrire des enregistrements, et bien plus encore, grâce à notre prise de notes IA et à ClickUp Brain. Gagnez jusqu'à 8 heures de réunion par semaine, tout comme nos clients chez Stanley Security!

5. Modèle de notes Cornell Evernote

via Evernote

Ce modèle de notes Cornell est une disposition éprouvée pour tous ceux qui souhaitent prendre des notes plus intelligentes et mieux organisées.

Le modèle de l'application de prise de notes sépare vos notes en trois sections clés : Questions essentielles, Idées principales et Notes. Cette disposition encourage l'écoute ou la lecture active en vous invitant à poser des questions, à identifier les points clés, puis à les développer avec de l'assistance ou des exemples à l'appui.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Améliorez la mémorisation grâce à une disposition en trois colonnes éprouvée pour les questions, les idées principales et les notes

Encouragez l'écoute active et une meilleure compréhension pendant les réunions ou les formations

Organisez et consultez efficacement les informations pour référence future

📌 Idéal pour : Les professionnels qui participent à des sessions de formation et souhaitent retenir davantage d'informations issues de conférences, de webinaires ou de lectures.

🧠 Anecdote : Le concept de réunion est né il y a plus de 2 600 ans dans la Grèce antique, où les gens se rassemblaient dans un espace central appelé l'Agora, qui signifie littéralement « lieu de rencontre ». Il servait à échanger des idées, à débattre et même à bavarder.

6. Modèle d'agenda quotidien Evernote

via Evernote

Ce modèle d'agenda quotidien est un moyen simple mais efficace de prendre le contrôle de votre journée, un créneau horaire à la fois. Il est conçu pour vous guider du matin au soir, avec des créneaux horaires clairement définis, des checklists de tâches à accomplir et une colonne pour les liens, les notes ou les détails de localisation.

La structure est divisée en sections Matin et Après-midi, ce qui facilite l'équilibre entre le travail, les pauses et les tâches personnelles. Vous avez besoin d'un lien lié à une réunion ou aux directives de la marque ? Il y a un espace prévu à cet effet. Vous avez prévu de déjeuner ou d'aller chercher un colis ? Ajoutez également ces notes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez votre journée avec des blocs horaires clairs pour les tâches du matin et de l'après-midi

Utilisez des checklists et des colonnes de note pour gérer les réunions, les tâches et les liens

Équilibrez le travail et la vie privée grâce à un agenda simple et visuel

📌 Idéal pour : les freelances, les professionnels travaillant à distance et les membres d'équipe très occupés qui ont besoin d'afficher leur journée pour équilibrer les réunions de projet, le travail approfondi et les tâches administratives.

7. Modèle de planificateur hebdomadaire Evernote

via Evernote

Avec deux sections claires, Priorités de la semaine et Répartition quotidienne, ce modèle de notes de réunion Evernote vous permet de prendre une étape en arrière et d'afficher vos tâches à travers une vue plus large.

Vous pouvez organiser vos responsabilités par catégorie (travail, santé, vie personnelle et échéances) et repérer rapidement ce qui compte le plus chaque jour. En haut, la grille de priorité vous aide à définir vos impératifs. En dessous, chaque jour est divisé en blocs simples. Elle est même liée à votre agenda quotidien pour afficher une vue plus détaillée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Hiérarchisez vos priorités hebdomadaires grâce à des sections dédiées aux tâches prioritaires et aux répartitions quotidiennes

Classez les responsabilités par catégorie : travail, santé, vie personnelle et échéances

Lien vers les agendas quotidiens pour un flux de travail plus détaillé et connecté

📌 Idéal pour : Les télétravailleurs et les professionnels très occupés qui recherchent un système de planification flexible pour concilier productivité et vie personnelle.

💡 Conseil de pro : Rendez vos réunions hebdomadaires amusantes et enrichissantes ! Vous pouvez : Faites un « jeu de prédiction » en demandant à chacun de prédire le résultat d'un sujet clé. Le gagnant remporte des félicitations virtuelles ou un café

Utilisez un badge « MVP de la réunion » pour récompenser le meilleur collaborateur

Essayez le « démarrage silencieux », où tout le monde lit ou réfléchit en silence avant la discussion

Limites des modèles de notes de réunion Evernote

Voici quelques défis auxquels vous pourriez être confronté et qui pourraient vous inciter à envisager d'utiliser des alternatives à Evernote:

*champ dynamiques : Les modèles gratuits ne fournissent pas d'assistance aux champs à remplissage automatique tels que la date du jour, le nom d'utilisateur ou le titre de la note

Restrictions relatives aux modèles : Vous avez la limite d'utiliser qu'un seul modèle par note ; il n'est pas possible de mélanger et d'associer différentes sections

limites du compte Evernote : *Les utilisateurs gratuits ne peuvent créer que 50 notes et un seul carnet de notes

remarque concernant les restrictions de taille : *les notes créées à partir de modèles doivent rester inférieures à 25 Mo (forfait gratuit) ou 200 Mo (forfait payant), ce qui peut limiter les utilisateurs intensifs

Pas de fonctionnalités de gestion des tâches : les modèles ne fournissent pas d'assistance pour attribuer des tâches, définir des rappels ou suivre la progression

collaboration en temps réel manquante : *Il prend en charge les notes de partage, mais vous ne pouvez pas effectuer de modification en cours sur un modèle en direct comme vous le feriez dans un logiciel de gestion des tâches

Modèles Evernote alternatifs

Les modèles de notes de réunion de l'équipe Evernote sont parfaits pour consigner ce qui a été dit, mais ils ne permettent pas d'aller plus loin en ce qui concerne la suite des événements.

Si vous recherchez un système plus axé sur l'exécution, ClickUp pourrait mieux vous convenir.

De plus, avec ClickUp Réunion, vous pouvez documenter vos discussions, attribuer des tâches de suivi en temps réel, suivre la progression et lier les notes directement à des projets plus importants.

Voici quelques modèles et outils alternatifs pour prendre des notes de réunion qui vous aideront à choisir entre Evernote et ClickUp:

1. Modèle ClickUp pour les comptes rendus de réunion (MoM)

Obtenir un modèle gratuit Capturez tous les détails importants avant, pendant et après les réunions grâce au modèle MoM de ClickUp

Le modèle ClickUp Minutes of Meeting (MoM) décompose la structure de la réunion en quatre sous-tâches clairement organisées : Présence, Ordre du jour, Actions en cours et Ordre du jour de la prochaine réunion. Cela vous permet de noter qui était présent, ce qui a été discuté, ce qui doit faire l'objet d'un suivi et ce qui doit être prioritaire la prochaine fois.

Ce qui distingue ce modèle, c'est la checklist d'évaluation post-réunion. Elle pose les bonnes questions : la réunion a-t-elle commencé à l'heure ? Avez-vous couvert tous les agendas de réunion de l'équipe commerciale? Tout le monde a-t-il suivi le temps ? Ces points de contrôle servent d'outil de rétrospective rapide pour améliorer la qualité des réunions au fil du temps sans avoir besoin d'un examen formel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez les présences, l'agenda, les actions en cours et les prochaines étapes dans des sous-tâches structurées

Utilisez la checklist d'évaluation post-réunion pour améliorer la qualité des réunions au fil du temps

Attribuez des tâches de suivi et assurez le suivi des responsabilités directement à partir de vos notes

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet et les professionnels à distance qui ont besoin d'une méthode structurée et reproductible pour planifier et évaluer les réunions.

2. Modèle de style de note de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optez pour le modèle ClickUp Meeting Note Style pour une documentation rapide

Le modèle de style de note de réunion ClickUp est un fournisseur de cadre simple qui vous guide à travers tous les éléments essentiels : date/heure/ordre du jour de la réunion, espace pour le lien d'enregistrement, points clés à retenir et, surtout, actions à mener.

Intégré à ClickUp Docs, la disposition est organisée visuellement à l'aide de blocs codés par couleur, ce qui permet de distinguer facilement les différentes sections d'un seul coup d'œil. La section de résumé comporte des puces pour plus de clarté, et le bloc des éléments à mener en bas de page permet de mettre en avant les tâches à suivre immédiatement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez rapidement vos réunions grâce à des blocs organisés visuellement et codés par couleur

Mettez en évidence les éléments clés et les actions à mener pour un suivi immédiat

Conservez toutes les informations essentielles, telles que la date, l'agenda et le lien vers l'enregistrement, dans un document facile à consulter

idéal pour : *Les professionnels très occupés, les équipes à distance et les ClickUp Power Users qui recherchent un moyen simple et reproductible de prendre rapidement des notes de réunion.

💡 Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour visualiser des sujets complexes en temps réel pendant vos réunions. Créez ensemble des diagrammes, des graphiques ou des feuilles de route pendant l'appel afin d'améliorer la compréhension et la mémorisation. Cela permet également de maintenir l'intérêt des participants. Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour visualiser vos idées et vos flux de travail en temps réel

3. Modèles de notes de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la responsabilité avec le modèle de note de réunion ClickUp

Le modèle de note de réunion ClickUp est conçu pour la collaboration en temps réel et l'organisation continue de l'équipe. Il offre une structure multipages avec des sections dédiées aux directives de réunion, aux entrées de réunion hebdomadaires et une page pour les réunions quotidiennes.

Ce modèle se distingue par son approche globale du cycle de vie complet de la réunion, englobant à la fois les phases pré-réunion et post-réunion. Les participants sont encouragés à mettre à jour leur agenda à l'avance, tandis que ClickUp AI Notetaker contribue en direct pendant la réunion.

Générez automatiquement et en temps réel des résumés de réunion et des éléments à mener avec ClickUp AI Notetaker

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Collaborez en temps réel grâce à des notes de réunion multipages optimisées par l'IA

Organisez vos réunions récurrentes et vos stand-ups quotidiens dans un espace centralisé

Encouragez les mises à jour proactives de l'agenda et la prise de note en direct pour chaque participant

📌 Idéal pour : Les équipes à distance, les chefs d'équipe et les gestionnaires de projet qui organisent régulièrement des réunions de synchronisation ou des résumés rapides et qui souhaitent disposer d'un espace collaboratif centralisé.

4. Modèle de note de réunion récurrente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenez une structure et une cohérence grâce au modèle de note de réunion récurrente de ClickUp

Le modèle de note de réunion récurrente ClickUp aide les équipes à rationaliser les réunions qui ont lieu à intervalles réguliers, telles que les réunions hebdomadaires, les revues mensuelles ou les synchronisations de projets en cours. Il commence par l'essentiel : la date de la réunion, son objectif, les tags des participants, le quorum et la liste des absents.

À partir de là, il vous guide à travers une structure de réunion reproductible qui encourage la réflexion, la clarté et la responsabilité. Le bloc de structure de réunion décrit quatre étapes cohérentes de l'ordre du jour : passer en revue les discussions précédentes, énoncer l'objectif, définir les tâches à accomplir et attribuer les actions à mener.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rationalisez vos réunions hebdomadaires, mensuelles ou régulières grâce à une structure reproductible

Guidez les discussions grâce à un agenda cohérent avec des étapes et des invites de réflexion

Attribuez et suivez les éléments à mener pour chaque réunion récurrente

idéal pour : *Les gestionnaires de projet, les responsables d'équipes à distance et les équipes interfonctionnelles qui organisent fréquemment des réunions récurrentes.

💡 Conseil de pro : utilisez un chronomètre pour chaque élément de l'agenda (comme la technique Pomodoro, mais pour les réunions). Exemple : 5 min : Récapitulatif + objectifs

10 min : Discussion

5 min : Décisions + prochaines étapes Le time-boxing permet de rester concentré pendant les réunions, ce qui est essentiel pour les équipes hautement performantes.

5. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos sessions dans des sous-pages faciles à parcourir grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp est idéal pour les équipes qui accordent de la valeur à la documentation et qui ont besoin d'un compte rendu complet de toutes leurs discussions. Ce modèle de gestion des tâches organise intelligemment les notes de réunion en sous-pages, chaque entrée (telle que Réunion 20221027) suivant une structure cohérente qui comprend des sections clés.

Chaque sous-page comprend : un espace pour taguer les participants avec @mentions, une section Liens pour les enregistrements, les tâches et les références clés, et un tableau Mesures à prendre soigneusement mis en forme avec les personnes assignées et les dates d'échéance.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez l'historique des réunions avec des sous-pages pour chaque session

Marquez les étiquettes, ajoutez des liens vers des enregistrements et effectuez le suivi des éléments à mener dans des tableaux dédiés

Conservez une trace fiable de toutes les discussions de l'équipe

📌 Idéal pour : Les responsables des opérations, les équipes chargées de la réussite client et les chefs de projet à distance qui recherchent une structure fiable et évolutive pour documenter des réunions de toutes tailles.

6. Modèle d'agenda de réunion de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tout soit clair, bien préparé et que tout le monde participe de manière coordonnée grâce au modèle d'ordre du jour de réunion ClickUp

Le modèle d'ordre du jour de réunion ClickUp permet de donner le ton avant le début de la réunion. Il vise à définir à l'avance les aspects logistiques et les attentes, afin d'éviter toute confusion ou perte de temps.

Le modèle divise la préparation en deux sections principales : Détails de la réunion et Participants. Le tableau Détails de la réunion est clairement présenté et couvre le type et la portée de la réunion, l'emplacement, le lien, la date et l'heure. La section Participants vous permet de répertorier l'animateur, le preneur de notes et les participants, et même d'utiliser un checklist pour marquer les personnes présentes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement les attentes et les rôles avant le début des réunions

Utilisez des tableaux clairs pour les détails de la réunion et les checklist des participants

Assurez-vous que tout le monde est prêt et sur la même longueur d'onde avant la réunion

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les assistants de direction et les professionnels à distance qui ont besoin d'un moyen clair et structuré pour planifier les réunions à l'avance, définir les rôles et s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

👋🏾 Découvrez comment rédiger un agenda de réunion efficace ici :

7. Modèle de réunion individuelle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez et assurez le suivi sans effort grâce au modèle ClickUp 1-on-1s

Le modèle ClickUp 1-on-1s est spécialement conçu pour faciliter les discussions constructives entre employés et managers. Il est divisé par des dates de réunion et s'articule autour d'une page centrale intitulée 1-on-1 Guidelines (Directives pour les entretiens individuels), qui aide les équipes à rester cohérentes tout en leur laissant une certaine flexibilité.

Chaque page de réunion comprend des sections pour les éléments de l'agenda, les comptes rendus de réunion et les actions à mener. Le flux s'articule autour d'un processus clair en trois étapes : avant la réunion individuelle (les deux parties peuvent ajouter des points de discussion de manière asynchrone), pendant la réunion (les notes sont saisies en direct) et après la réunion (les actions à mener sont converties en tâches ou en commentaires directement à partir du document).

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez les discussions entre employés et responsables à l'aide de sections avant, pendant et après

Permettez aux deux parties d'ajouter des points de discussion de manière asynchrone

Convertissez les éléments à mener en tâches ou en commentaires directement à partir du document

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les professionnels des ressources humaines et les responsables à distance qui souhaitent rendre les entretiens individuels plus intentionnels et plus faciles à suivre.

8. Modèle ClickUp Réunions

Obtenir un modèle gratuit Rendez vos notes exploitables grâce au modèle ClickUp Réunion

Le modèle ClickUp Meetings est parfait pour les équipes qui souhaitent traiter les réunions comme des projets : structurés, traçables et axés sur les résultats. Il organise les notes par catégories, telles que Prévues, Mesures à prendre après la réunion, Terminées et En cours. Chaque réunion est une tâche avec des champs pour les dates d'échéance, la durée, la salle de conférence, le type d'équipe, les balises et les notes.

La disposition visuelle permet de voir instantanément ce qui est à venir, ce qui est en retard et ce qui est encore en cours. Il y a même un espace pour noter le sujet de la réunion (par exemple, entretiens individuels ou stratégie) et un champ de notes pour noter des rappels rapides, tels que « À enregistrer ! » ou « Discuter du congé »

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Traitez les réunions comme des projets avec des catégories et des statuts faciles à suivre

Voyez instantanément ce qui est à venir, en retard ou en cours

Consignez les rappels, les sujets et les éléments à mener dans une seule disposition visuelle

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe, les chefs de projet et les responsables des opérations qui souhaitent suivre les réunions comme n'importe quelle autre tâche dans leur flux de travail.

9. Modèle de checklist pour réunion ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez toute la logistique préalable à vos réunions grâce au modèle de checklist pour réunions ClickUp

Le modèle de checklist pour réunion ClickUp va à l'essentiel. Il commence par une section Pré-réunion qui regroupe toutes les tâches à achever avant la réunion.

L'un des éléments les plus remarquables est le bloc Planification des rendez-vous. Il s'agit d'une simple checklist qui vous guide dans la sélection des participants, la vérification des disponibilités, la finalisation de la date et de l'heure, et même la recherche et la réservation de l'emplacement de la réunion.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Gérez toute la logistique préalable à la réunion à l'aide d'une checklist simple et réutilisable

Parcourez étape par étape la sélection des participants, la planification et la réservation de l'emplacement

Assurez-vous de ne rien oublier avant le début de votre réunion

📌 Idéal pour : Les responsables des opérations, les assistants de direction et les coordinateurs d'équipe qui ont besoin d'un processus simple et reproductible pour régler à l'avance tous les détails logistiques des réunions.

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui vous libère du stress lié à la gestion des réunions. Grâce à une intégration approfondie avec votre calendrier, vos e-mails, vos documents et vos outils de projet, Brain MAX peut instantanément extraire les notes de réunion, les agendas et les éléments à mener passés, afin que vous soyez toujours prêt. Besoin de vous mettre à jour ? Demandez simplement à Brain MAX un résumé de la réunion de la semaine dernière ou une liste des tâches en suspens, et il vous fournira les informations clés en quelques secondes. Après les réunions, vous pouvez utiliser des commandes vocales ou des invites textuelles pour ajouter vos propres notes, clarifier les prochaines étapes ou créer de nouvelles tâches directement à partir de la discussion. Brain MAX organise et lie automatiquement ces mises à jour aux bons projets et aux bons membres de l'équipe, définit des rappels et veille à ce que rien ne passe entre les mailles du filet. Grâce à la recherche d'entreprise, aux informations contextuelles et au suivi proactif, Brain MAX permet d'organiser vos réunions, de les rendre exploitables et productives, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'avancement du travail plutôt que sur la gestion des détails.

10. Modèle de note de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez votre équipe grâce au modèle de notes de projet de ClickUp

Le modèle de note de projet ClickUp est un document numérique d'une page qui couvre tout ce qui est essentiel au début d'un projet, du résumé général aux dates jalons et à la répartition claire de la propriété. La disposition commence par un tableau clair listant tous les identifiants clés : nom du projet, numéro de référence, chef de projet, propriétaire, date de la note et date d'achèvement.

La section Résumé du projet va encore plus loin en vous offrant de l'espace pour définir le but, les objectifs et la portée du projet avec vos propres mots. Dans la barre latérale, vous trouverez une liste des sections liées telles que Portée, Jalons, Bonnes pratiques et même une Reconnaissance des notes de projet, ce qui est idéal pour responsabiliser les participants sans être trop autoritaire.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Lancez vos projets avec un document numérique d'une page récapitulant les résumés, les jalons et la propriété

Utilisez des sections liées pour définir la portée, les bonnes pratiques et les remerciements

Assurez la responsabilité de chacun grâce à une documentation claire sur le projet

idéal pour : *Les chefs de projet, les gestionnaires de comptes et les superviseurs d'équipe qui souhaitent disposer d'un cadre cohérent et prêt à l'emploi pour lancer de nouvelles initiatives.

💡 Conseil de pro : créez un « système d'exploitation de réunion » pour votre équipe ! Établissez des normes telles que : Les réunions ne durent que 25 à 30 minutes, et non 30 à 60 minutes

Ayez toujours un document d'agenda 24 heures à l'avance

Utilisez toujours le même cadre décisionnel

Résumer les résultats dans ClickUp à l'aide de l'IA

11. Modèle de note de cours ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les sujets de cours ou de réunion avec le modèle de notes de cours ClickUp

Le modèle ClickUp Class Notes offre une solution claire et simplifiée pour vos réunions. Conçu à l'origine pour les étudiants, il convient également aux équipes qui jonglent entre discussions continues, sessions interfonctionnelles ou ateliers récurrents.

La disposition regroupe les notes en tâches, en attribuant des étiquettes pour la classe (ou le projet), le type (tel que section, lecture ou groupe d'étude) et le statut de révision, ce qui facilite le filtrage, le tri et la recherche des informations importantes. Chaque ligne fonctionne comme un mini-résumé : le sujet a-t-il été révisé ? À quelle session ou équipe appartient-il ? Vous obtenez un aperçu rapide sans avoir à fouiller dans les fichiers.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les discussions en cours, les ateliers ou les sessions de formation à l'aide de balises et de statuts

Résumer les sujets et les sessions pour une consultation rapide

Filtrez et consultez facilement les notes de différentes réunions ou cours

idéal pour : *Les chefs d'équipe ou les professionnels à distance qui recherchent un moyen structuré mais flexible de documenter, d'attribuer des étiquettes et de revoir les discussions menées lors de différentes réunions, flux de travail ou sessions de formation.

12. Modèle ClickUp Meeting Tracker

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque réunion, équipe, entretien individuel ou événement à l'échelle de l'entreprise grâce au modèle de suivi des réunions de ClickUp

Le modèle ClickUp Meeting Tracker vous permet de suivre très facilement l'ensemble du calendrier des réunions de votre équipe. La disposition est regroupée par date et codée par couleur selon le type de réunion, ce qui vous permet d'afficher une vue d'ensemble de votre semaine sans avoir à passer d'une application à faire à une autre ou d'un fil de discussion à un autre.

Chaque ligne correspond à une tâche dynamique avec des sous-tâches, des assignés et des détails de préparation intégrés. Vous planifiez à l'avance ? Une colonne est prévue pour les documents liés et les rôles de facilitation. Vous souhaitez réfléchir après coup ? Tout est regroupé au même endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez, organisez et préparez toutes vos réunions dans une vue regroupée par date et codée par couleur

Suivez les sous-tâches, les personnes assignées et les détails de préparation pour chaque réunion

Réfléchissez et planifiez à l'avance grâce à des documents liés et des rôles de facilitation

📌 Idéal pour : Les chefs d'équipe à distance ou les responsables des opérations qui ont besoin d'un moyen de haute visibilité pour consigner, organiser et préparer les réunions internes entre les services et sous différents formats.

Écoutez ce que dit cet utilisateur de ClickUp :

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunion depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait auparavant trois heures par semaine pour planifier des évènements et faire le point ne nous prend plus qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunion depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait auparavant trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

Améliorez vos réunions avec ClickUp

Prendre des notes de réunion claires et exploitables ne doit pas nécessairement être compliqué. Utiliser un modèle de notes de réunion Evernote est une excellente étape.

Cependant, ClickUp ne se contente pas de stocker vos notes. Il les transforme en actions dynamiques et traçables. Attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance, ajoutez des commentaires et intégrez-les même directement dans le flux de travail de votre équipe. Vos notes de réunion s'intègrent dans une vision plus globale de l'entreprise, aidant votre équipe à rester alignée, sur la bonne voie et pleinement responsable.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions

Oui, Evernote peut être utilisé pour prendre des notes de réunion. Il offre une plateforme flexible et organisée où vous pouvez rapidement noter les points clés, les décisions et les éléments à mener pendant les réunions. Ses fonctionnalités, telles que les carnets de notes, les étiquettes et la fonction de recherche, facilitent l'organisation et la récupération de vos notes de réunion lorsque vous en avez besoin.

Le meilleur format pour les notes de réunion comprend généralement la date et l'heure de la réunion, la liste des participants, l'ordre du jour ou les sujets abordés, les points clés de la discussion, les décisions prises et les éléments à mener avec les responsabilités attribuées. L'utilisation de puces ou de listes numérotées peut aider à rendre les notes claires et faciles à suivre.

Pour créer un modèle de note dans Evernote, commencez par concevoir une note avec la structure de votre choix, par exemple avec des titres pour l'agenda, la discussion et les éléments à mener. Une fois que vous êtes satisfait de la disposition, enregistrez la note en tant que modèle. Cela vous permettra de réutiliser le même mise en forme pour vos futures notes, ce qui garantira la cohérence et vous fera gagner du temps.

Pour prendre des notes de réunion de haut niveau, concentrez-vous sur les principaux sujets abordés, les décisions importantes prises et les actions ou tâches à suivre. Évitez de noter chaque détail ; résumer plutôt les points clés et les résultats. Cette approche permet de garder vos notes concises et garantit que les informations les plus importantes sont facilement accessibles.