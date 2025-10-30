Sunsama ou Todoist : quel gestionnaire de tâches correspond le mieux à votre flux de travail ?

Choisir le bon gestionnaire de tâches peut faire toute la différence dans votre flux de travail quotidien.

Si vous hésitez entre Sunsama et Todoist, vous n'êtes pas seul : ces deux outils sont très populaires, mais ils s'adressent à des types d'utilisateurs et répondent à des besoins différents.

Dans cette comparaison, nous détaillons leurs fonctionnalités clés, leurs tarifs, leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que les utilisateurs auxquels chaque outil est le mieux adapté.

Si aucun des deux ne répond à tous vos critères, nous vous montrerons pourquoi ClickUp pourrait être la solution tout-en-un que vous recherchez.

Sunsama vs Todoist — et la meilleure alternative en un coup d'œil

Fonctionnalité Sunsama Todoist Meilleure alternative : ClickUp Création de tâches Saisie manuelle des tâches avec planification structurée Saisie en langage naturel pour une entrée rapide des tâches Création intelligente de tâches via discuter, les documents, l'IA et les modèles Automatisation des flux de travail Flux de travail de base et tâches récurrentes Libellés, filtres, sous-tâches et projets Personnalisation complète avec statuts, champs, dépendances, balises, modèles Intégration du calendrier Synchroniser bidirectionnel avec Google, Outlook, iCloud Afficher le calendrier via des intégrations Calendrier alimenté par l'IA avec planification automatique des tâches et temps de concentration Suivi du temps et timeboxing Suivi du temps intégré et timeboxing manuel Pas de suivi du temps natif Suivi du temps natif, comparaison entre les prévisions et les résultats réels, et rapports de productivité. Synchroniser multiplateforme Applications Web et de bureau (mobile limite) Synchroniser complètement entre tous les appareils, y compris les appareils portables Synchroniser entre bureau, mobile, extensions de navigateur et intégrations Collaboration en équipe Listes de tâches partagées et intégration Slack/e-mail Projets de partage avec commentaires et pièces jointes Collaboration en temps réel avec discuter, documents, objectifs et vue Charge de travail Fonctionnalités IA Pas d'assistance IA Pas d'assistance IA ClickUp Brain : résumés intelligents, rédaction de contenu, planification automatique, informations Automatisation Processus manuels uniquement Installation de tâches récurrentes de base Automatisation complète du flux de travail avec des déclencheurs et des actions entre les outils Modèles Non proposé Modèles personnalisables pour divers cas d'utilisation Des dizaines de modèles + Modèle de liste à faire ClickUp Calendar *Tarifs 20 $/mois 2 $/mois (Pro), 8 $/mois (entreprise) Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises

Qu'est-ce que Sunsama ?

via Sunsama

Sunsama est un agenda numérique conçu pour aider les professionnels à gérer leurs tâches, planifier leur journée et trouver un équilibre entre leurs priorités professionnelles et personnelles.

Cet outil de gestion des tâches combine votre liste de tâches, vos événements du calendrier, vos e-mails et vos réunions dans une seule vue pour afficher. Il est idéal pour les particuliers et les équipes qui ont besoin d'un planning structuré pour rester productifs sans avoir à jongler entre plusieurs applications.

👀 Le saviez-vous ? Le multitâche peut réduire la productivité jusqu'à 40 %.

Fonctionnalités de Sunsama

Voici comment Sunsama facilite la planification quotidienne :

Fonctionnalité n° 1 : planification quotidienne

via Sunsama

Sunsama ne vous aide pas seulement à gérer vos tâches quotidiennes, il vous guide également à travers un processus de planification quotidienne structuré. Chaque matin, vous êtes invité à passer en revue toutes vos tâches, à fixer des objectifs réalistes et à attribuer des blocs d'estimation de durée à chaque activité.

Cela vous évite de surcharger votre emploi du temps ou de sous-estimer le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche, un piège courant connu sous le nom de biais de planification. Grâce à sa capacité à intégrer la planification des tâches dans une approche consciente et progressive, Sunsama vous aide à maintenir une charge de travail équilibrée tout en assurant une progression constante vers vos objectifs.

Fonctionnalité n° 2 : intégration puissante avec Google Agenda

via Sunsama

L'intégration de Sunsama à Google Agenda convient particulièrement aux professionnels qui utilisent leur agenda pour gérer leur journée. Contrairement à de nombreux autres outils de productivité, Sunsama offre la synchronisation bidirectionnelle, ce qui signifie que toutes les tâches que vous planifiez dans Sunsama apparaissent dans votre agenda, et vice versa.

Cela vous évite d'avoir à mettre à jour manuellement plusieurs plateformes. De plus, il prend en charge les calendriers Outlook et iCloud, ce qui en fait un système de gestion des tâches qui s'adapte à votre flux de travail, quelle que soit l'application de calendrier que vous utilisez.

Fonctionnalité n° 3 : gestion des tâches

via Sunsama

Nous avons tous des tâches à faire régulièrement, qu'il s'agisse d'un rapport hebdomadaire, d'une réunion d'équipe mensuelle ou même d'une tâche aussi simple que l'envoi d'e-mails de suivi. Sunsama vous permet de configurer des tâches récurrentes afin que vous n'ayez pas à les saisir manuellement à chaque fois.

De plus, il vous permet d'importer des tâches depuis d'autres outils tels que Trello, Asana et ClickUp, afin de centraliser l'organisation de votre travail en un seul endroit. Le plus gros avantage ? Les tâches importées restent synchronisées sur toutes les plateformes connectées, vous n'avez donc pas à vous soucier de les mettre à jour séparément.

💡 Conseil de pro : lorsque vous bloquez du temps dans Sunsama, ajoutez toujours un délai de 15 minutes entre les tâches. Cela permet de compter les retards imprévus et d'éviter que votre emploi du temps ne déraille.

Fonctionnalité n° 4 : suivi du temps et timeboxing

via Sunsama

Sunsama va au-delà des simples applications à faire en offrant des fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de timeboxing. Le suivi du temps vous permet de surveiller le temps que vous consacrez à des tâches et à des projets spécifiques, ce qui vous aide à identifier les goulots d'étranglement et à améliorer votre efficacité.

Le timeboxing, quant à lui, vous permet de planifier des tâches directement dans votre calendrier, en veillant à ce que chaque activité dispose d'un créneau horaire dédié. Cette approche est particulièrement utile pour gérer des projets complexes, car elle garantit que les tâches de priorité élevée ne sont pas négligées.

📮 ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. À faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de mettre en place des flux de travail automatisés. La plupart des outils permettent de réaliser une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé les utilisateurs à regrouper plus de 5 applications à l'aide de notre plateforme ! Découvrez la planification assistée par l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions aux créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

Fonctionnalité n° 5 : collaboration en équipe

Des intégrations telles que Slack, Microsoft Teams, Gmail et Outlook vous permettent de convertir vos e-mails et messages en tâches exploitables. Vous oubliez ainsi moins d'e-mails et êtes moins distrait.

De plus, les fonctionnalités de collaboration d'équipe de Sunsama facilitent le partage des tâches et la coordination avec vos collègues. Que vous assigniez des responsabilités ou assuriez le suivi des tâches, Sunsama vous offre une approche structurée pour que tout reste sur la bonne voie.

Tarifs de Sunsama

Gratuit : essai de 14 jours

Abonnement annuel : 16 $/mois

Abonnement mensuel : 20 $/mois

📖 À lire également : Alternatives et concurrents gratuits de Sunsama

Qu'est-ce que Todoist ?

via Todoist

Todoist est une application de gestion des tâches conçue pour aider les utilisateurs à organiser, hiérarchiser et achever facilement leurs tâches. Que vous soyez un professionnel jonglant avec les délais, un étudiant suivant ses devoirs ou simplement quelqu'un qui essaie de rester au top dans sa vie quotidienne, Todoist fournit un moyen structuré mais flexible de gérer efficacement vos tâches.

Avec son interface minimaliste et utilisateur et ses puissantes fonctionnalités d'automatisation, Todoist vous aide à rester concentré, organisé et maître de la situation, même lorsque votre liste de tâches devient écrasante. De plus, grâce au fait de pouvoir synchroniser entre votre bureau, votre mobile et même vos appareils portables, vos tâches sont toujours à portée de main.

Fonctionnalités de Todoist

Voici ce qui distingue Todoist :

Fonctionnalité n° 1 : saisie en langage naturel

via Todoist

Saisir manuellement les tâches peut être fastidieux, mais Todoist rend le processus intuitif grâce à la saisie en langage naturel.

Au lieu de cliquer dans les menus, il vous suffit de taper « Soumettre le rapport tous les Monday à 10 h » et l'application le programme automatiquement comme une tâche récurrente. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps et rend l'ajout de tâches aussi fluide que la rédaction d'une note.

Fonctionnalité n° 2 : synchroniser sur plusieurs plates-formes

via Todoist

Un gestionnaire de tâches n'est utile que s'il est disponible, et Todoist excelle en matière d'accessibilité multiplateforme.

L'application se synchronise de manière transparente entre les ordinateurs de bureau, les mobiles, les tablettes, les montres connectées, les modules complémentaires de e-mail et les extensions de navigateur, permettant aux utilisateurs de rester informés où qu'ils se trouvent.

Que ce soit pour ajouter une tâche via l'application mobile, vérifier les tâches à faire sur un ordinateur portable ou utiliser les commandes vocales sur une smartwatch, Todoist garantit que tout reste à jour en temps réel.

Fonctionnalité n° 3 : planification et organisation des tâches

via Todoist

Todoist est un fournisseur d'outils de planification et d'organisation pour vous aider à rester au top de vos tâches.

Les dates d'échéance et les rappels récurrents garantissent que les tâches importantes restent toujours prioritaires, tandis que les projets, les sections et les sous-tâches permettent une structuration détaillée du travail.

Vous pouvez classer les tâches à l'aide de libellés et de filtres, ce qui facilite la recherche de tâches en fonction de leur urgence, de leur priorité ou de contextes spécifiques.

💡 Conseil de pro : utilisez les sous-tâches et la hiérarchie des projets de Todoist pour décomposer les grands projets en étapes gérables. Cela évite de se sentir dépassé et facilite le suivi de la progression.

Fonctionnalité n° 4 : collaboration en équipe

via Todoist

Todoist n'est pas seulement un outil pour améliorer votre productivité personnelle, il est également conçu pour la collaboration en équipe. Vous pouvez créer des projets partagés, attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe et ajouter des commentaires et des pièces jointes pour organiser les discussions au sein des tâches.

Le journal d'activité garantit la transparence, permettant aux membres de l'équipe de suivre les modifications et les mises à jour sans effort. Ces fonctionnalités permettent aux groupes de rester alignés et de maintenir une productivité sans avoir à compter sur des chaînes d'e-mail dispersées ou de multiples outils de communication.

Fonctionnalité n° 5 : modèles personnalisables

Pour ceux qui ont besoin d'un point de départ structuré, Todoist propose des modèles personnalisables adaptés à différents flux de travail.

Que vous ayez besoin d'un ordre du jour de réunion, d'un outil de suivi de projet, d'un calendrier de gestion de projet ou d'un outil de suivi des habitudes, ces modèles Todoist prédéfinis vous aident à configurer instantanément vos tâches.

Cette fonctionnalité est un outil de productivité pour les équipes d'entreprise, les étudiants et les entrepreneurs, car elle fournit un cadre prêt à l'emploi pour rester organisé sans perdre de temps sur une installation manuelle.

Tarifs de Todoist

Débutant : Gratuit

Avantage : 2 $/mois par utilisateur

Entreprise : 8 $/mois par utilisateur

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Todoist

Sunsama et Todoist : comparaison des fonctionnalités

Vous hésitez entre Sunsama et Todoist ? Tout dépend de la façon dont vous préférez organiser votre journée.

Fonctionnalité n° 1 : planification quotidienne et intégration du calendrier

Sunsama : Outre les intégrations de calendrier, la vue calendrier de Sunsama occupe une place centrale, vous permettant de voir les évènements du calendrier à côté des tâches pour un bloc de temps vraiment efficace. Cette représentation visuelle aide à créer un plan quotidien réaliste qui compte tous les engagements.

Todoist : bien qu'il offre des intégrations de calendrier, il ne propose pas la même approche guidée : les tâches sont planifiées, mais ne sont pas intégrées dans un flux de travail quotidien étape par étape comme dans Sunsama.

🏆 Gagnant : En matière d'organisation de calendrier, Sunsama remporte la palme.

Fonctionnalité n° 2 : capacités de gestion des tâches

Sunsama : il offre une gestion des tâches solide, mais met davantage l'accent sur le flux de travail quotidien que sur les systèmes organisationnels complexes. Bien qu'il permette de gérer et d'organiser efficacement les tâches, il ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées de filtrage et de tri proposées par Todoist.

Todoist : les fonctionnalités de gestion des tâches basées sur l'IA, telles que la compréhension du langage naturel pour la création de tâches, sont inégalées. De plus, son système d'organisation, qui comprend des projets, des sous-tâches, des libellés, des filtres et des priorités, offre un flux de travail solide pour organiser les tâches sans submerger les utilisateurs.

🏆 Vainqueur : Les tâches Todoist remportent cette manche !

Fonctionnalité n° 3 : collaboration en équipe

Sunsama : les équipes peuvent partager des canaux, consulter les plans quotidiens de chacun et se coordonner plus efficacement. Cependant, cet outil ne dispose pas de fonctionnalités telles que l'attribution de tâches, les discussions d'équipe ou le partage de fichiers, ce qui le rend moins adapté à la gestion des tâches en équipe.

Todoist : il offre des outils de collaboration d'équipe robustes, notamment des projets partagés, l'attribution de tâches, des commentaires en temps réel et le suivi des progrès. Cependant, il ne dispose pas de la visibilité du calendrier et de la transparence de la charge de travail offertes par Sunsama.

🏆 Gagnant : c'est ex æquo ! Le choix dépend entièrement de vos besoins.

Sunsama : il se concentre sur des intégrations approfondies et orientées flux de travail qui vous permettent d'extraire des tâches à partir d'outils tels qu'Asana, Trello, Jira et GitHub, d'afficher et de gérer celles-ci parallèlement à votre calendrier.

Todoist offre de nombreuses intégrations (plus de 200) avec d'autres outils de productivité via des connexions natives et Zapier, notamment Slack, Gmail et Google Agenda.

🏆 Gagnant : C'est ex æquo ! Sunsama offre une intégration plus poussée avec les outils de gestion de projet, tandis que Todoist offre une connexion à un écosystème plus large.

Sunsama et Todoist sur Reddit

Rien ne vaut un avis d'utilisateur honnête, n'est-ce pas ? Nous avons donc consulté Reddit pour voir ce que les gens avaient à dire sur Sunsama et Todoist, et voici ce que nous avons trouvé.

Sur r/productivité, un utilisateur, Rejendra2124, souligne les capacités de gestion du temps de Sunsama.

J'ai personnellement utilisé Sunsama pour le time-blocking et cela a révolutionné ma productivité et mon organisation.

J'ai personnellement utilisé Sunsama pour le time-blocking et cela a révolutionné ma productivité et mon organisation.

Un autre utilisateur, littlelorax, souligne que Todoist est un meilleur choix pour la gestion des tâches.

J'ai trouvé cette solution grâce à Todoist. J'adore pouvoir utiliser des raccourcis clavier et ajouter rapidement des éléments en utilisant un langage naturel au lieu de cliquer sur mille menus déroulants. Il ne permet pas nécessairement de bloquer du temps, mais cette méthode ne m'a jamais réussi de toute façon. Je peux toutefois définir des dates d'échéance, des tâches récurrentes, et obtenir une vue unique pour afficher tout ce qui est à faire dans la journée, quel que soit le domaine concerné. *

J'ai trouvé cette solution grâce à Todoist. J'adore pouvoir utiliser des raccourcis clavier et ajouter rapidement des éléments en utilisant un langage naturel au lieu de cliquer sur mille menus déroulants. Il ne permet pas nécessairement de bloquer du temps, mais cette méthode ne m'a jamais réussi de toute façon. Je peux toutefois définir des dates d'échéance, des tâches récurrentes, et obtenir une vue unique pour afficher tout ce qui est à faire dans la journée, quel que soit le domaine concerné. *

Vous souhaitez obtenir l'avis d'un expert sur Sunsama? Voici ce que dit le fondateur de Sunsama, sunsamahq, sur r/msp.

…Sunsama est en réalité un agenda quotidien qui fonctionne mieux lorsque vous disposez d'un outil distinct pour enregistrer vos projets. Ainsi, vous pouvez planifier vos tâches à long terme dans l'autre outil et vous contenter de planifier les quelques choses à faire chaque jour dans Sunsama.

…Sunsama est en réalité un agenda quotidien qui fonctionne mieux lorsque vous disposez d'un outil distinct pour enregistrer vos projets. Ainsi, vous pouvez planifier vos tâches à long terme dans l'autre outil et vous contenter de planifier les quelques choses à faire chaque jour dans Sunsama.

Rejoignez ClickUp, la meilleure alternative à Sunsama et Todoist.

Si vous hésitez encore entre Sunsama et Todoist ou si vous recherchez une alternative qui combine les meilleures fonctionnalités des deux applications, ne cherchez pas plus loin que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail !

ClickUp est un outil de gestion de projet complet doté d'une suite complète de fonctionnalités conçues pour améliorer la productivité, optimiser les flux de travail et faciliter la collaboration.

Que ce soit pour gérer des tâches personnelles ou superviser des projets d'équipe complexes, voici comment ClickUp vous facilite la vie.

ClickUp a un avantage n° 1 : créer des tâches en quelques secondes

Oubliez les checklist basiques : les tâches ClickUp sont conçues pour le travail réel. Contrairement au système de tâches simple de Todoist ou à l'agenda quotidien de Sunsama, ClickUp vous permet de personnaliser entièrement votre flux de travail avec des sous-tâches, des dépendances et des champs spécifiques à chaque projet.

Gardez le contrôle sur chaque tâche grâce aux flux de travail personnalisables de tâche ClickUp.

Vous pouvez optimiser ces tâches grâce à des statuts personnalisés, des champs personnalisés et des étiquettes pour mettre en évidence les priorités et suivre la progression. Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez créer la tâche depuis presque n'importe où, comme le chat ClickUp et ClickUp Docs intégrés, ou vous pouvez même laisser l'IA le faire pour vous.

Vous avez besoin d'une vue d'ensemble ? Passez de la vue Tableau ClickUp à la vue liste, à la vue calendrier ClickUp et plus encore pour gérer tout, des tâches quotidiennes aux projets à long terme.

ClickUp a un avantage n° 2 : un suivi intelligent du temps de travail, directement sur votre lieu de travail.

Le plus grand problème auquel les gens sont confrontés dans leur planification quotidienne est de ne pas savoir où passe leur temps.

La fonctionnalité de suivi du temps sur les projets de ClickUp vous permet d'enregistrer vos heures, de comparer le travail prévu et le travail réel, et de générer des rapports de productivité détaillés directement dans les tâches. Cela vous aide à suivre les heures facturables et vous assure que le travail est achevé dans les délais.

Suivez le temps automatiquement ou manuellement avec ClickUp Project Suivi du temps.

ClickUp a un avantage n° 3 : une assistance IA à tout moment

Vous avez toujours rêvé que votre outil de productivité puisse anticiper à votre place ? C'est exactement ce que fait ClickUp Brain.

Il rationalise votre flux de travail en automatisant les tâches répétitives, en générant des suggestions intelligentes et en fournissant des résumés instantanés.

Vous êtes bloqué sur une tâche ? Demandez à ClickUp Brain des mises à jour en temps réel sur votre équipe, des informations sur vos projets ou des rapports générés automatiquement. C'est comme avoir un assistant personnel qui comprend votre travail.

Voici un exemple d'ClickUp Brain au travail *👇🏼

Extrayez des informations de vos tâches et discussions à l'aide de ClickUp Brain.

Si vous pensiez que c'était tout ce que Brain pouvait faire, vous allez avoir une surprise ! Combien de fois avez-vous eu du mal à rédiger du contenu et hésité entre les LLM tels que ChatGPT, Gemini et Claude ? Eh bien, devinez quoi ? ClickUp intègre tous ces outils à votre environnement de travail !

Accédez à tous vos outils IA placés dans les favoris avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX, la super application IA pour ordinateur de bureau, utilise une IA avancée pour automatiser, hiérarchiser et résumer vos tâches, rendant ainsi la gestion des tâches plus rapide et plus intelligente.

Il vous permet également de gérer votre travail grâce à la fonction Talk-to-Text, s'intègre à vos documents et à votre calendrier, et fournit des recommandations personnalisées et des rapports automatisés, le tout en un seul endroit.

ClickUp a un avantage n° 4 : gérez vos calendriers sans effort

La gestion de votre emploi du temps ne devrait pas être une seconde corvée.

Le calendrier ClickUp, alimenté par l'IA, élimine les flux de travail manuels de la planification en programmant automatiquement vos tâches et évènements en fonction de leur priorité.

Chez ClickUp, le calendrier s'inscrit dans le contexte de l'ensemble de votre travail. Regardez cette vidéo pour découvrir comment👇🏼

Contrairement à la planification manuelle de Sunsama et à la programmation simple de Todoist, le calendrier dispose des fonctionnalités d'une application de calendrier IA. Il bloque intelligemment les moments de concentration, reprogramme toutes les tâches en cas de conflit et synchronise de manière transparente avec Google Agenda et d'autres plateformes.

Toutefois, si vous avez besoin d'aide pour l'installation, le modèle de liste à faire du calendrier ClickUp est la solution prête à l'emploi qu'il vous faut. Il organise les tâches, les évènements et les échéances, vous permettant ainsi de maîtriser votre journée, et non l'inverse.

Obtenez un modèle gratuit Organisez et hiérarchisez vos tâches dans vos projets personnels et professionnels grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp.

Voici comment ce modèle de gestion des tâches peut vous aider.

Planifiez vos tâches sans effort et conservez tout au même endroit.

Classez vos tâches dans des catégories claires afin de séparer le travail, les objectifs personnels et les projets de priorité pour une meilleure organisation.

Affichez les détails des tâches grâce au suivi en temps réel, afin de toujours savoir ce qui vous attend et ce qui nécessite votre attention.

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre la progression d'un seul coup d'œil et rester au fait de votre flux de travail.

Améliorez votre planification grâce à plusieurs affichages, notamment les demandes de réunion, par rôle, par catégorie et par calendrier, pour une approche flexible et structurée.

ClickUp a un avantage n° 5 : automatisation des tâches répétitives

Vous mettez à jour manuellement vos tâches et vos projets ? Ce n'est plus nécessaire.

ClickUp Automatisations + IA Agents vous permettent de configurer des flux de travail personnalisés qui s'exécutent de manière autonome. Nouveau projet ? Attribuez automatiquement des membres à l'équipe et envoyez des rappels. Le statut d'une tâche a changé ? Déclenchez des mises à jour automatiques.

Avec plus de 100 recettes d'automatisation prédéfinies, ClickUp se charge du travail fastidieux pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : terminer vos tâches.

Des grands projets de conception aux simples listes à faire, nous utilisons ClickUp pour mener à bien nos projets. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches, de suivre la progression et de visualiser les tâches en cours qui doivent être exécutées.

Des grands projets de conception aux simples listes à faire, nous utilisons ClickUp pour mener à bien nos projets. Utilisé à l'échelle de l'entreprise, cet outil permet de gérer les tâches, de suivre la progression et de visualiser les tâches en cours qui doivent être exécutées.

Grâce à ses informations basées sur l'IA, ses possibilités de personnalisation avancées, son suivi du temps et son automatisation, ClickUp est tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Le choix le plus intelligent : ClickUp

Sunsama est idéal pour planifier votre journée, tandis que Todoist est un bon logiciel de planification des tâches.

Mais pourquoi se contenter d'un seul outil alors que vous pouvez tous les avoir ?

ClickUp combine la gestion des tâches, le suivi du temps, la planification du calendrier, l'assistance basée sur l'IA, l'automatisation et la collaboration transparente dans une seule plateforme puissante. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou de vous noyer dans les onglets : un seul environnement de travail intelligent suffit pour tout faire.

Si vous êtes prêt à arrêter de jongler entre plusieurs outils et à commencer à travailler plus intelligemment, ClickUp est fait pour vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!