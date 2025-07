Modèle gratuit de plan de cours Google Sheets pour les enseignants

La planification des cours commence toujours avec de bonnes intentions, mais se termine souvent avec 17 onglets ouverts, trois versions du même document et le temps qui file. Cela vous dit quelque chose ?

La plupart des enseignants se tournent vers Google Sheets et Google Docs parce qu'ils sont rapides et familiers. Mais créer un plan de cours à partir de zéro à chaque fois ? Ce n'est qu'un travail fastidieux avec une police de caractères plus jolie.

Cet article va droit au but. Nous avons rassemblé cinq modèles de plans de cours Google Sheets que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Découvrez également les modèles ClickUp conçus pour vous aider à planifier, organiser et enseigner sans perdre des heures à mettre en forme et à retravailler vos documents.

👀 Le saviez-vous ? La planification des cours telle que nous la connaissons aujourd'hui a été influencée par John Dewey, un philosophe et éducateur américain révolutionnaire. Bien que Dewey n'ait pas inventé les plans de cours, il a redéfini leur utilisation en mettant l'accent sur l'apprentissage par l'expérience et en rendant les cours pertinents pour la vie des élèves. L'importance qu'il accordait aux expériences pratiques et concrètes continue de guider les pratiques éducatives modernes.

5 modèles de plan de cours Google Sheets

Ces cinq modèles Google Sheets sont conçus pour vous aider à obtenir des résultats rapides. Que vous planifiiez votre semaine, enseigniez à de jeunes élèves ou travailliez sur un thème spécifique, chacun offre une disposition pratique que vous pouvez modifier sans trop réfléchir.

1. Modèle de plan de cours Google Sheets par Template. Net

Le modèle de plan de cours Google Sheet de Template.net vous offre une vue complète de votre cours, des objectifs aux évaluations, le tout présenté dans un format simple et modifiable. Il est gratuit et comprend des sections dédiées aux objectifs d'apprentissage, au matériel requis, aux stratégies d'enseignement, aux méthodes de différenciation et même à la réflexion après le cours.

La structure est conçue pour les enseignants qui souhaitent clarifier et harmoniser leurs cours sans avoir à les reformater à chaque fois.

Dans un contexte réel, cela vous aide à :

Indiquez le titre de la leçon, le niveau, la matière, la durée et le nom de l'enseignant

Incluez des sections claires pour les objectifs, le matériel et les activités

Fournissez des invites intégrées pour les stratégies pédagogiques, la différenciation et les évaluations

Rationalisez les révisions administratives ou la planification conjointe avec d'autres enseignants

Assistance après les cours pour une amélioration continue

🖊️ Idéal pour Les enseignants du primaire ou du collège qui ont besoin d'un modèle complet gratuit pour planifier, exécuter et évaluer leurs cours en un seul endroit.

2. Modèle de plan de cours Google Sheets par GooDocs

via GooDocs

Le modèle de plan de cours Google Sheets de GooDocs est un planificateur de cours hebdomadaire clair et facile à suivre, conçu pour être rapide et simple. Il offre aux enseignants un aperçu clair de leur semaine, avec des espaces libellés pour les activités quotidiennes, les objectifs et la planification des matières.

La disposition est entièrement modifiable et réduite à l'essentiel, ce qui est idéal pour tous ceux qui ont besoin de mapper rapidement leurs cours sans se perdre dans la mise en forme.

Voici ce qui rend cet outil utile dans une salle de classe réelle :

Proposez un programme détaillé pour chaque jour de la semaine, du Monday au Friday

Prévoyez un espace pour les objectifs hebdomadaires et les notes sur les activités

Utilisez un format minimaliste pour une modification et une réutilisation rapides

Gardez facilement le contrôle sur le flux des cours

Ajoutez de la clarté visuelle grâce à une disposition par code couleur

🖊️ Idéal pour : les enseignants de maternelle ou du primaire qui souhaitent avoir un aperçu rapide d'un agenda numérique hebdomadaire au design épuré et coloré.

🧠 Anecdote : Vous préférez utiliser l'IA pour concevoir votre travail ? Vous êtes en bonne compagnie. 71 % des enseignants et 65 % des étudiants estiment que les outils d'intelligence artificielle sont essentiels à la réussite à l'université et sur le lieu de travail.

3. Modèle de plan de cours avec thème sombre Google Sheets par GooDocs

via GooDocs

Le modèle de plan de cours Google Sheets Dark Theme offre une disposition claire et contrastée avec un espace supplémentaire pour des notes et des instructions détaillées. Il est conçu pour les cours qui nécessitent plus d'explications, ce qui le rend particulièrement adapté aux matières qui impliquent des instructions étape par étape ou des remarques détaillées.

Avec deux sections pour la matière, le sujet et les informations sur l'enseignant, ainsi qu'un grand champ pour les activités et les observations, il vous aide à conserver tout votre contenu au même endroit. Cela évite d'entasser tout dans de petites cases.

Voici comment cela peut vous aider dans un contexte réel :

Profitez d'un design audacieux et contrasté, agréable à l'œil

Offrez un espace généreux pour rédiger des notes détaillées sur les cours et des commentaires

Incluez des champs clairs pour la matière, le sujet et les devoirs donnés par l'enseignant

Planifiez facilement des cours en plusieurs phases ou des discussions guidées

Imprimez ou partagez numériquement avec un minimum de modifications de mise en forme

🖊️ Idéal pour : les enseignants du secondaire ou du supérieur qui ont besoin d'espace supplémentaire pour décomposer des sujets complexes et suivre les informations relatives aux cours.

📖 À lire également : Les meilleurs petits boulots pour les enseignants

4. Modèle de plan d'étude Google Sheets par Google Sheets Templates

via Modèles Google Sheets

Si vous êtes étudiant, un plan d'étude solide peut faire la différence entre la réussite et l'échec. Le modèle de plan d'étude Google Sheets de Google Sheets Template est conçu pour les étudiants qui ont besoin d'un moyen simple et visuel de gérer leur charge de travail hebdomadaire, en particulier par rapport aux agendas papier traditionnels.

Il décompose les tâches jour par jour (devoirs, préparation des quiz, lectures) afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

La disposition est claire, sans distraction et facilement ajustable en fonction des changements de délais. Que vous prépariez un examen ou que vous essayiez simplement de prendre de l'avance sur vos devoirs, ce modèle vous aide à établir une routine qui tient la route.

Dans un contexte scolaire réel, ce planificateur d'études aide à :

Organisez les tâches d'étude du lundi au samedi

Incluez des blocs modifiables pour les devoirs, les lectures et les sessions de groupe

Suivez les devoirs et les échéances en un coup d'œil

Imprimez-le ou utilisez-le sous forme numérique comme référence quotidienne

Planifiez vos examens de mi-semestre, vos examens finaux ou vos révisions hebdomadaires

🖊️ Idéal pour : les enseignants qui assistent leurs élèves dans leur préparation aux examens ou leurs plans d'études indépendants, en particulier au lycée ou au début de l'université.

5. Modèle de plan de cours pour la maternelle Google Sheets par Google Sheets Template

via le modèle Google Sheets

Diriger une maternelle n'est pas un jeu d'enfant (sans jeu de mots !). Le modèle de plan de cours pour la maternelle Google Sheets est conçu pour être simple et précis, parfait pour les enseignants qui ont besoin de structure et de clarté dans la planification de leurs cours.

Il propose des blocs clairs pour les leçons quotidiennes, les activités, les priorités, les objectifs et les horaires, aidant ainsi les enseignants à organiser leur journée sans compliquer la disposition. Il y a également de la place pour les notes et le matériel, ce qui permet de tout préparer à l'avance et d'éviter les précipitations de dernière minute.

Fonctionnalités clés qui favorisent la réussite en classe :

Utilisez une disposition simple et visuelle divisée en sections intuitives

Prévoyez de l'espace pour les leçons, les objectifs, l'emploi du temps quotidien et les priorités des élèves

Mappez les activités en classe avec flexibilité

Préparez facilement le matériel et communiquez les besoins des élèves

Organisez votre journée sans ajouter de frais généraux de planification

🖊️ Idéal pour : les enseignants de maternelle qui ont besoin d'un plan quotidien clair et visuel, alliant structure et flexibilité pour les jeunes apprenants.

Limites de l'utilisation de Google Sheets pour la planification des cours

Pour de nombreux enseignants, Google Sheets est le moyen le plus rapide d'organiser un forfait. Il est familier, flexible et gratuit, et vous pouvez y accéder facilement via Google Drive.

Mais une fois que vous dépassez le stade de la simple planification ou que vous commencez à gérer des instructions plus détaillées, ses limites deviennent évidentes, surtout si vous essayez de collaborer, de personnaliser l'apprentissage ou de suivre les progrès réels.

Voici les limites de Google Sheets pour la planification de cours :

Le contrôle des versions devient rapidement compliqué : que vous planifiiez avec un autre enseignant ou que vous partagiez des plans hebdomadaires avec un chef de département, il est facile de perdre le fil des modifications. Sans que vous planifiiez avec un autre enseignant ou que vous partagiez des plans hebdomadaires avec un chef de département, il est facile de perdre le fil des modifications. Sans outils de collaboration intégrés pour les élèves et les enseignants, les modifications sont effectuées en silos et l'alignement se perd

Manque d'automatisation, d'intégrations ou d'assistance pour les tâches récurrentes : chaque tâche, de la copie de lignes à la mise à jour des dates des cours, doit être effectuée manuellement. Les outils conçus pour chaque tâche, de la copie de lignes à la mise à jour des dates des cours, doit être effectuée manuellement. Les outils conçus pour les logiciels d'éducation et de formation peuvent automatiser ces actions répétitives, vous permettant ainsi de consacrer plus de temps à l'enseignement

Ne permet pas de suivre la progression ou les résultats des cours : Sheets vous permet de noter ce qui est prévu, mais pas ce qui a été enseigné, modifié ou achevé. Il n'existe aucun moyen intégré de cocher ce qui est terminé ou de réfléchir au déroulement d'un cours

Rend la planification numérique presque impossible : Vous avez besoin d'avoir un aperçu de votre semaine ? Vous souhaitez planifier le rythme de vos cours ou les normes à couvrir au cours du mois ? Sans vues Échéancier, calendriers ou suivi des dépendances, Google Sheets ne peut pas faire ce que même Vous avez besoin d'avoir un aperçu de votre semaine ? Vous souhaitez planifier le rythme de vos cours ou les normes à couvrir au cours du mois ? Sans vues Échéancier, calendriers ou suivi des dépendances, Google Sheets ne peut pas faire ce que même les alternatives les plus simples à Google Sheets offrent dès leur installation

Le contenu semble décousu et difficile à structurer : Rédiger les objectifs d'une leçon, écrire les instructions des activités ou définir les évaluations peut sembler fastidieux. Surtout lorsque l'on compare cela à l'utilisation Rédiger les objectifs d'une leçon, écrire les instructions des activités ou définir les évaluations peut sembler fastidieux. Surtout lorsque l'on compare cela à l'utilisation d'outils d'écriture IA qui vous aident à structurer vos pensées pendant que vous planifiez

Google Sheets reste un outil utile, mais si votre processus de planification a dépassé les capacités d'un tableur, il existe de meilleures façons de créer et de gérer vos cours.

📮 Insight ClickUp : 46 % des travailleurs du savoir s'appuient sur une combinaison de discussions, de notes, d'outils de gestion de projet et de documentation d'équipe pour suivre leur travail. Pour eux, le travail est dispersé sur des plateformes déconnectées, ce qui rend plus difficile l'organisation. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp unifie tout. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat et ClickUp Brain, tout votre travail est centralisé en un seul endroit, consultable et connecté de manière transparente. Dites adieu à la surcharge d'outils et bonjour à la productivité sans effort.

La meilleure alternative aux modèles de plan de cours Google Sheets

Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur en matière de gestion des cours, des supports, de la progression des élèves et des commentaires, ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est faite pour vous. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Les modèles ClickUp sont conçus pour les flux de travail réels en classe, ce qui les rend utiles tant pour les enseignants que pour les administrateurs. Il ne s'agit pas simplement de fichiers modifiables, mais de systèmes visuels, dynamiques et collaboratifs qui vous aident à organiser vos forfaits, à suivre la progression, à gérer les horaires et à vous adapter en temps réel. Tout est connecté, et rien ne passe entre les mailles du filet.

Voici quelques alternatives qui fonctionnent mieux :

1. Modèle de plan de cours ClickUp pour l'enseignement supérieur

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression des cours par niveau, structure et statut grâce au modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Le modèle de plan de cours universitaire ClickUp offre aux professeurs un moyen plus innovant de structurer, suivre et affiner le contenu de leurs cours. Il est conçu pour la planification de cours à long terme, en reliant mieux les objectifs d'apprentissage aux résultats réels tout en conservant les supports, les échéanciers et les boucles de rétroaction au même endroit.

En définissant des objectifs intelligents dès le départ, vous vous assurez que la planification de vos cours reste ciblée et mesurable.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez votre flux de travail selon les phases ADDIE : analyse, conception, développement, mise en œuvre, évaluation

Gérez et centralisez le contenu de vos cours dans des affichages personnalisés

Suivez la progression des cours grâce à des statuts personnalisés

Assurez la coordination entre les enseignants et les collaborateurs grâce aux mises à jour intégrées et à la visibilité des tâches

Surveillez l'efficacité de la planification grâce au suivi du temps et aux jalons

🖊️ Idéal pour : Les enseignants universitaires qui élaborent des plans de cours semestriels et ont besoin de structure, de flexibilité et de visibilité à chaque étape de la planification.

2. Modèle de planification de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos cours par matière, suivez leur progression en fonction de leur statut et gérez les impressions grâce au modèle de planification de programme ClickUp

Allez au-delà des documents statiques et téléchargez un programme pratique avec le modèle de planification de programme ClickUp. Ce modèle allie structure et flexibilité afin que vous puissiez planifier les sujets, les échéances et le matériel en un seul endroit, puis vous adapter à mesure que votre cours évolue.

Il complète également les logiciels de gestion universitaire plus généraux en vous offrant un contrôle pratique sur les détails des cours et le suivi quotidien des progrès.

Utilisez ce modèle pour :

Créez une feuille de route visuelle de votre cours avec la vue Échéancier

Suivez les échéances et les livrables grâce aux vues Calendrier et Tableau

Organisez vos cours et vos devoirs à l'aide de statuts personnalisés à chaque étape

Centralisez les ressources, les critères de notation et les calendriers des thèmes dans un environnement de travail partageable

Restez informé grâce aux notifications, qui éliminent les suivis manuels

🖊️ Idéal pour : les enseignants qui élaborent des programmes semestriels et qui souhaitent disposer d'un système permettant de structurer, suivre et adapter leurs plans en temps réel, tout en évitant de passer des heures à passer au crible des mises à jour et des révisions interminables.

💡 Conseil de pro : Attribuez un code couleur aux différentes sections de votre plan de cours pour y accéder rapidement. Par exemple, utilisez une couleur pour les devoirs, une autre pour les évaluations et une troisième pour les activités en classe. Il sera ainsi beaucoup plus facile de faire défiler et de trouver des tâches spécifiques, ce qui vous fera gagner du temps lorsque vous rechercherez, réviserez ou mettrez à jour votre plan.

3. Modèle de planification de cours ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez, attribuez et suivez les cours par section et par statut grâce au modèle de planification de cours ClickUp

Si votre travail est dispersé sur plusieurs plateformes, vous perdez beaucoup de temps avant et pendant les cours. Le modèle de planification de cours ClickUp permet aux enseignants de gérer tous les aspects de la planification des cours en un seul endroit, des leçons et des devoirs aux tâches quotidiennes et aux objectifs de la classe.

Au lieu de jongler avec des documents et des échéanciers, vous pouvez mapper votre horaire, stocker du matériel et tout suivre sans changer d'onglet. Il est également facile de commencer à planifier à partir de zéro : il suffit d'ouvrir ClickUp Docs pour définir les objectifs et les thèmes de votre cours avant de construire le reste.

Ce modèle vous permet de :

Restez concentré sur les tâches à accomplir grâce aux affichages « Cette semaine » et « Aujourd'hui »

Organisez les tâches de la classe par statut : À faire, Réussi, Échoué ou Archivé

Stockez et gérez les détails spécifiques à chaque classe dans une seule vue avec Toutes les listes

Consultez des conseils et des ressources utiles grâce à la vue Guide intégrée

Surveillez l'efficacité de la planification des cours grâce aux mises à jour de statut et au suivi des tâches

Collaborez en temps réel avec des assistants pédagogiques ou d'autres enseignants

🖊️ Idéal pour : les enseignants qui gèrent plusieurs classes et souhaitent rationaliser la planification des cours, les échéances et les tâches quotidiennes en classe dans un seul système.

4. Modèle de plan de gestion de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez les horaires des cours par cours, section et matière à l'aide du modèle de plan de gestion de classe ClickUp

Vous souhaitez avoir un aperçu de toutes vos classes ? Le modèle de plan de gestion de classe ClickUp offre aux enseignants une structure leur permettant de gérer le comportement, les attentes et les routines de la classe en un seul endroit.

Du suivi de la progression à la rationalisation de la communication avec les parents, ce modèle transforme la discipline réactive en planification proactive. Il vous permet de vous concentrer sur la création d'un environnement d'apprentissage sûr et favorable.

Vous pouvez également ajouter des outils de planification tels que ClickUp Calendar, un calendrier alimenté par l'IA qui vous aide à gérer vos routines quotidiennes et vos échéanciers.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ce que le calendrier ClickUp peut faire pour vous.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez les profils des élèves et la dynamique de la classe grâce à la vue Liste de la classe

Élaborez un plan de comportement clair à l'aide du guide de démarrage

Organisez les dates clés, les activités et les routines dans la vue Calendrier de classe

Suivez la progression des tâches et l'application des règles grâce au diagramme de Gantt

Suivez les actions à travers les statuts À faire, En cours et Achevé

Assurez la cohésion de votre équipe grâce à des mises à jour en temps réel et à des outils de communication

🖊️ Idéal pour : les enseignants du primaire et du secondaire qui ont besoin d'un moyen flexible mais structuré pour gérer le comportement en classe, les routines et la responsabilité des élèves.

5. Modèle de plan d'action pour enseignants ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, hiérarchisez et suivez vos tâches quotidiennes avec le modèle de plan d'action pour enseignants ClickUp

Le modèle de plan d'action pour enseignants ClickUp aide les enseignants à transformer leur planification en progression.

Que ce soit pour préparer des cours, définir des objectifs académiques ou relever des défis en classe, ce modèle offre une structure simple pour suivre les tâches, définir les attentes et évaluer les résultats, sans avoir à passer d'un outil pédagogique à l'autre ou à remplir des documents papier.

Ce modèle vous permet de :

Définissez et suivez les objectifs scolaires ou comportementaux à l'aide de la vue Objectifs

Décomposez vos plans à long terme grâce à la vue Échéancier pour un rythme plus clair

Organisez les tâches quotidiennes par phase dans la vue Étapes d'action

Soyez rapidement opérationnel grâce au guide de démarrage intégré

Déplacez les tâches à travers différentes étapes telles que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour rester responsable

Analysez les tendances en matière de performances et ajustez votre plan d'action si nécessaire

🖊️ Idéal pour : Les enseignants qui souhaitent disposer d'un plan quotidien structuré pour aligner leurs objectifs, rester cohérents et gérer clairement les responsabilités de la classe.

Il y a quelques années, nous avons mis en place ClickUp dans l'établissement d'enseignement où je travaille, car nous devions améliorer les processus au sein de l'organisation. C'était très compliqué dans une entreprise qui compte environ 150 employés, de savoir ce que chacun faisait et de mesurer les progrès, ce qui a été rendu possible grâce à ClickUp.

Il y a quelques années, nous avons mis en place ClickUp dans l'établissement d'enseignement où je travaille, car nous devions améliorer les processus au sein de l'organisation. C'était très compliqué dans une entreprise qui compte environ 150 employés, de savoir ce que chacun faisait et de mesurer les progrès, ce qui a été rendu possible grâce à ClickUp.

6. Modèle de planning de cours ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Affichez et gérez l'ensemble de votre emploi du temps hebdomadaire par matière et par heure à l'aide du modèle d'emploi du temps ClickUp Classroom

Si vous êtes enseignant et que vous cherchez à organiser, adapter et gérer clairement votre journée, le modèle de planning de classe ClickUp est l'endroit idéal pour commencer. Que vous deviez équilibrer plusieurs matières ou des activités de groupe, ce modèle vous offre la structure dont vous avez besoin, tout en vous laissant la possibilité de personnaliser chaque planning par élève, sujet ou période.

Il peut également compléter d'autres outils d'assistance, tels que les outils d'IA pour les élèves, afin de garantir des résultats d'apprentissage cohérents et opportuns.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifiez et regroupez les activités par matière à l'aide de 15 vues différentes

Suivez l'assiduité des élèves grâce à des statuts tels que « Absent », « Présent », « Cours annulé » et « À assister »

Attribuez des tâches et des échéanciers à des élèves ou à des sections de classe spécifiques

Suivez la progression en temps réel à l'aide de la vue Tableur

Définissez des notifications et des rappels pour les heures de début et de fin des activités

Organisez des révisions collaboratives et mettez à jour le statut des cours tout au long de la journée

🖊️ Idéal pour : les enseignants qui gèrent des emplois du temps par matière ou plusieurs classes et qui ont besoin d'une structure claire avec des affichages personnalisables.

📖 À lire également : Modèles gratuits de planning de travail dans Excel et ClickUp

7. Modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps

Obtenir un modèle gratuit Suivez les cours, les évaluations et la progression semestrielle grâce au modèle ClickUp pour les emplois du temps et l'étude du temps

Le modèle ClickUp pour les emplois du temps et l'étude du temps donne aux élèves et aux enseignants les outils nécessaires pour structurer clairement leur journée scolaire.

Des cours hebdomadaires aux échéances des devoirs en passant par les objectifs d'étude à long terme, ce modèle vous aide à hiérarchiser, planifier et suivre tout dans un système centralisé. Ainsi, rien ne passe entre les mailles du filet, même pendant les semaines de charge de travail intense.

Ce modèle vous permet de :

Concentrez-vous sur ce qui compte le plus chaque semaine grâce à l'affichage des priorités

Suivez vos objectifs à long terme grâce à la vue ANNÉE et surveillez les jalons clés

Visualisez votre charge de travail quotidienne grâce à la vue Échéancier

Commencez à planifier avec « Commencer ici ». Affichez et organisez rapidement votre emploi du temps

Mappez les cours, les dates d'échéance et les sessions d'étude à l'aide de la vue Emploi du temps

Faites évoluer les tâches à travers différents statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » au fur et à mesure

🖊️ Idéal pour : les étudiants qui doivent jongler entre leurs cours, leurs devoirs et leurs blocs d'étude, ou les enseignants qui assistent leurs élèves à l'aide d'outils de planification scolaire structurés.

8. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les tâches, les blocs de temps et les responsabilités de l'équipe en un seul endroit grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Structurer votre journée scolaire sans stress, c'est possible ! Avec le modèle de planning horaire ClickUp, c'est possible !

Ce modèle est conçu pour les enseignants, les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'une structure sans stress. De la planification des cours et des devoirs à la gestion des paiements ou des priorités des tâches, ce modèle rassemble tout dans un système organisé, afin que vous puissiez consacrer votre temps à accomplir vos tâches, et non à déterminer ce qu'il vous reste à faire.

Utilisez ce modèle pour :

Mappez les horaires quotidiens heure par heure avec la vue Calendrier hebdomadaire

Stockez et planifiez facilement vos tâches à l'aide du guide de démarrage

Déplacez les tâches entre différents statuts tels que « À faire », « En cours », « Achevé » et « Annulé »

Automatisez les rappels pour rester sur la bonne voie sans microgérer votre temps

Suivez la progression grâce aux tableaux de bord et adaptez votre journée selon les besoins

🖊️ Idéal pour : les enseignants et les parents qui gèrent des blocs de cours et des emplois du temps quotidiens, heure par heure.

9. Modèle ClickUp pour l'emploi du temps des classes d'éducation spécialisée

Obtenir le modèle gratuit Coordonnez les activités d'apprentissage, de thérapie et d'assistance avec le modèle de planning de classe pour l'éducation spécialisée de ClickUp

Le modèle de planning de classe pour l'éducation spécialisée de ClickUp aide les enseignants à planifier des emplois du temps flexibles, centrés sur les élèves et adaptés aux besoins individuels de chacun. Que vous coordonniez les horaires des cours, fournissiez une assistance au personnel ou organisiez l'hébergement des élèves, ce modèle vous offre un cadre clair et modifiable pour tout gérer en un seul endroit.

Vous pouvez également l'associer à des modèles KWL ou à des outils pédagogiques similaires pour suivre la progression et aider plus efficacement à atteindre les objectifs du PEI.

Ce modèle vous permet de :

Organisez les activités quotidiennes grâce à la vue Activités de toutes les classes

Suivez les notes spécifiques à chaque classe à l'aide de l'affichage « Notes de classe d'éducation spécialisée »

Créez des emplois du temps clairs et modifiables pour chaque classe dans l'affichage Emploi du temps

Commencez rapidement grâce à un guide d'installation étape par étape

Surveillez les tâches dont le statut est « Annulé », « Achevé » ou « À faire »

Attribuez des responsabilités et ajustez les horaires à l'aide des automatisations, selon vos besoins

🖊️ Idéal pour : les enseignants et les coordinateurs de l'éducation spécialisée qui planifient les emplois du temps spécifiques des élèves, l'assistance à l'apprentissage et les routines en classe.

💡 Conseil de pro : Soyez flexible dans votre planning. Même si vous avez des blocs de temps spécifiques pour chaque leçon ou activité, la vie en classe peut être imprévisible. Prévoyez du temps supplémentaire pour les discussions spontanées, les questions des élèves ou les activités supplémentaires, afin de ne pas devoir vous précipiter pour terminer le reste du forfait.

10. Modèle de notes de cours ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les cours, les lectures et les sessions d'étude en un seul endroit grâce au modèle de notes de cours ClickUp

Vous jonglez avec des imprimés et des feuilles volantes qui vous font courir à la dernière minute ? Le modèle de notes de cours ClickUp peut vous aider à mieux organiser votre apprentissage.

Il vous offre un système structuré et facile à utiliser pour suivre vos notes, vos devoirs et vos informations spécifiques à chaque classe, le tout en un seul endroit. Que vous soyez en cours ou que vous revoyiez des sujets plus tard, ce modèle basé sur des documents permet de tout garder connecté et consultable.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez les notes, les devoirs et les liens relatifs à chaque matière dans un document structuré

Accédez à des sections spécifiques grâce à une table des matières pré-établie et cliquable

Laissez des commentaires contextuels sur les notes pour assurer le suivi avec les enseignants ultérieurement

Capturez instantanément vos idées à l'aide du bloc-notes épinglé

Dupliquez et personnalisez la disposition des notes pour chaque projet, sujet ou semestre

Mettez en forme vos notes à l'aide de tableaux, de titres, de tâches et de liens intégrés

🖊️ Idéal pour : Les enseignants qui recherchent un outil de prise de notes clair et facile à consulter pour rester organisés et rendre leurs sessions d'étude plus productives.

11. Modèle de devoirs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les devoirs par matière, date limite et statut grâce au modèle de devoirs de classe ClickUp

Le modèle de devoirs ClickUp vous libère du stress lié à la gestion du travail des élèves. Les enseignants peuvent organiser les tâches, fixer des échéances et suivre les notes en un seul endroit, sans avoir à se soucier des feuilles de calcul.

Pour les devoirs plus complexes, vous pouvez également lier des ressources ou utiliser un logiciel de vidéos de formation afin de guider visuellement les élèves à travers les instructions, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la confusion.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez chaque devoir à l'aide de la vue Liste ou Date d'échéance

Attribuez des tâches aux élèves et suivez leur progression en temps réel

Utilisez les rubriques intégrées pour standardiser la notation et les commentaires

Ajoutez des notes, des checklists et des liens vers des ressources d'assistance

Classez les devoirs par type (examens, dissertations, travaux de groupe) pour faciliter le filtrage

Tenez vos élèves informés grâce à des rappels automatiques et des mises à jour de statut

🖊️ Idéal pour : les enseignants qui gèrent plusieurs devoirs d'élèves dans différentes classes et qui recherchent une source unique d'informations pour rationaliser l'enseignement et la notation.

12. Modèle ClickUp pour suivre la progression des élèves

Obtenir un modèle gratuit Suivez le comportement, les efforts et la progression scolaire de vos élèves en un seul endroit grâce au modèle de suivi des progrès des élèves ClickUp

Si vous comptez sur des feuilles Google Sheets statiques pour suivre le parcours scolaire de vos élèves, il existe une meilleure solution ! Le modèle de progression des élèves ClickUp combine le suivi des performances, des informations sur le comportement et la planification des actions dans un seul espace, afin que vous ne manquiez jamais un signal d'alerte ou une opportunité de croissance.

Que vous gériez les rapports de progression individuels ou que vous traitiez les tendances à l'échelle de la classe, ce modèle vous aide à identifier rapidement les schémas récurrents et à prendre rapidement les mesures qui s'imposent.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les jalons clés et adaptez l'assistance à chaque élève à l'aide de la vue Guide

Surveillez les problèmes et les tendances comportementaux grâce à l'affichage des problèmes de comportement

Signalez les élèves qui ont besoin d'une assistance supplémentaire dans la vue « Besoin d'attention »

Affichez les performances globales des élèves en un coup d'œil dans la vue Liste

Catégorisez la progression à l'aide de statuts clairs tels que « En bonne voie » ou « Confiance à renforcer »

Suivez les informations clés telles que les efforts, le comportement, les contacts des parents et plus encore grâce aux champs personnalisés

🖊️ Idéal pour : les enseignants et les parents qui font l'école à la maison et qui ont besoin d'un outil centralisé pour suivre les performances scolaires et comportementales de tous leurs élèves.

13. Modèle ClickUp pour l'éducation des élèves

Obtenir un modèle gratuit Suivez les horaires des cours, les crédits et les performances grâce au modèle ClickUp pour l'enseignement

Il peut être difficile de rester à jour dans les devoirs, les travaux et les objectifs scolaires lorsque les notes sont éparpillées et les applications multiples. Avec le modèle ClickUp pour l'éducation des élèves, organisez les tâches, gérez les travaux et suivez les objectifs scolaires sans notes éparpillées ni applications multiples.

Que vous soyez étudiant ou enseignant, vous pouvez tout conserver dans un seul fichier. Pour une planification académique plus large, ClickUp Education permet également aux établissements de simplifier la gestion de l'éducation en centralisant les ressources académiques et administratives en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez le matériel pédagogique et les horaires à l'aide de la vue « Programme »

Suivez les dépendances entre les cours grâce à l'affichage des prérequis

Partagez des conseils et du matériel via le guide de démarrage

Visualisez la progression de la classe grâce à des statuts tels que « En cours », « À faire » et « Achevé »

Planifiez à l'avance à l'aide des jalons et du diagramme de Gantt

Surveillez et ajustez les tâches grâce à des mises à jour en temps réel et des vérifications récurrentes

🖊️ Idéal pour : les enseignants et les parents qui gèrent les horaires des cours, les prérequis et les devoirs des élèves dans un système organisé.

💡Utilisez ClickUp AI pour rédiger des plans de cours en quelques minutes Que vous enseigniez les mathématiques et les sciences à des élèves de CM2 ou que vous gériez le temps de lecture de plusieurs niveaux scolaires, ClickUp Brain vous aide à ne plus vous retrouver face à une page blanche. Commencez simplement votre planification de cours avec l'IA en décrivant votre objectif d'apprentissage, le contexte de la classe et votre emploi du temps. Il élabore un cours structuré avec un rythme, des activités et des points de contrôle. Pas de modèles. Juste un générateur de plans de cours qui s'adapte à votre style d'enseignement et à vos blocs de temps. 📝 Essayez cette invite, ces instructions : « Je suis enseignant en CM2 et je prépare un cours de 60 minutes sur le cycle de l'eau. La classe comprend des élèves visuels et kinesthésiques. Suggérez un plan structuré avec une mise en route attrayante, une activité pratique en groupe, du vocabulaire clé et une synthèse de 5 minutes qui aide les élèves à résumer ce qu'ils ont appris. » Générez des flux de cours, des pointeurs de cours et bien plus encore sur ClickUp Brain

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de cours Google Sheets ?

Tous les modèles Google Sheets ne sont pas adaptés à la manière dont les enseignants du secondaire planifient leurs cours. Les meilleurs ne sont pas seulement modifiables, ils sont conçus pour correspondre à la façon dont les enseignants réfléchissent, enseignent et s'adaptent tout au long de la semaine.

Voici pourquoi il est intéressant d'utiliser un modèle de plan de cours Google Sheets :

Une structure hebdomadaire ou quotidienne : certaines leçons nécessitent une vue d'ensemble, tandis que d'autres ont besoin d'un forfait quotidien précis. Les bons modèles vous offrent les deux

Libérez de l'espace pour les objectifs et les normes : que vous vous aligniez sur les programmes scolaires ou que vous créiez les vôtres, définir vos objectifs dès le départ vous permet de rester concentré sur votre planification

Sections modifiables pour les activités, le matériel et le calendrier : la possibilité de modifier le flux des cours sans perturber la disposition est essentielle, en particulier lorsque votre emploi du temps change à la dernière minute

Collaboration et partage faciles : les modèles doivent fonctionner pour vous et avec vous, que vous co-enseigniez, planifiiez plusieurs matières ou partagiez des plans avec des administrateurs

Les modèles qui suivent ces principes de base vous offrent la même flexibilité de planification que de nombreuses applications de planification quotidienne, mais sans avoir à partir d'une grille vierge à chaque fois.

📖 À lire également : Les meilleurs cours sur l'IA pour développer vos connaissances en la matière

Mappez vos cours, suivez la progression et restez flexible avec ClickUp

Google Sheets peut vous aider à démarrer, mais il n'a pas été conçu pour les réalités de la salle de classe. Les modèles ClickUp vont plus loin : ils sont conçus pour aider les enseignants à rationaliser la planification dans leur journée.

Chaque modèle est personnalisable, partageable et gratuit, de l'organisation des horaires de cours au suivi de la progression des élèves. Vous passez moins de temps à tout mettre en place et plus de temps à vous concentrer sur l'enseignement.

De plus, grâce à des affichages flexibles, à l'automatisation et à des outils tels que ClickUp Brain, vous ne vous contentez pas de rester organisé, vous enseignez plus efficacement sans ajouter d'heures supplémentaires à votre journée.

Inscrivez-vous à ClickUp pour simplifier la planification et récupérer votre temps de préparation.