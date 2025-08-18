Lovable IA vs Cursor : quelle solution IA travaille le mieux pour vous ?

Vous avez vu les gros titres. « La révolution sans code ! » « L'IA va remplacer les développeurs ! » « Créez votre application en quelques secondes ! »

Tout cela semble passionnant, jusqu'à ce que vous essayiez d'utiliser l'IA dans le développement de logiciels et que vous vous retrouviez submergé par des applications boguées ou, pire encore, obligé de tout réécrire à la main.

C'est probablement ainsi que vous vous êtes retrouvé à comparer Lovable AI et Cursor pour comprendre comment mieux structurer les invites, les instructions. L'un prétend transformer votre idée en une application complète avec un anglais simple. L'autre agit comme un programmeur IA ultra-précis qui s'intègre à votre flux de travail existant.

Mais attention : ces outils de codage basés sur l'IA ne sont pas destinés au même type de créateurs. Lequel correspond à votre flux de travail, à votre cerveau et à votre rythme ?

Analysons tout cela : fonctionnalités avancées réelles, prix réels et zéro battage publicitaire.

Lovable AI vs Cursor : aperçu

Voici un bref aperçu des différences entre Cursor et Lovable :

Fonctionnalité Lovable IA Cursor Bonus : ClickUp Saisie en langage naturel ✔ Oui ✔ Oui ✔ Oui + Création de tâches, filtrage intelligent et automatisation pour les équipes grâce à l'IA Intelligence de code axée sur le développement ✘ Non ✔ Oui ✔ Oui + dépendances entre les tâches, gestion de la charge de travail et rappels automatisés pour les projets Collaboration ✔ Oui Limité (certains via Cursor Agents) ✔ Oui + collaboration en temps réel, partage de documents et fonctionnalités de commentaires en équipe Préparation au déploiement ✔ Oui ✘ Non ✔ Oui + outils de gestion de projet tels que des diagrammes de Gantt et des modèles de développement logiciel pour accélérer les échéanciers de livraison Intégration IDE ✘ Non ✔ Oui ✔ Oui + intégration avec des outils de développement tels que GitHub et JIRA pour rationaliser les flux de travail des projets Personnalisation et contrôle du code ✔ Oui ✔ Oui ✔ Oui + affichage personnalisé des tâches, modèles et automatisations DevOps adaptés à votre flux de travail Rapidité de prototypage ✔ Oui ✘ Non ✔ Oui + installation instantanée de listes de tâches, d'échéanciers et de feuilles de route pour une itération rapide Réactivité de l'IA ✔ Oui ✔ Oui ✔ Oui ; ClickUp Brain pour une assistance au codage améliorée par l'IA ; génération automatique de tâches, de résumés de projets et de recommandations

Qu'est-ce que Lovable IA ?

via Lovable AI

Lovable AI vous permet de créer des applications web complètes en décrivant simplement votre idée en anglais courant. C'est vrai : pas de code, pas de connaissances en programmation, pas de modèles et pas de lutte avec des outils de glisser-déposer qui prétendent être utiles. C'est l'IA pour ceux qui veulent aller vite sans engager toute une équipe de développeurs.

🧠 Fait amusant : les développeurs qui utilisent l'IA achèvent 126 % de projets en plus par semaine que ceux qui n'y ont pas recours.

Fonctionnalités de Lovable AI

Lovable AI n'est pas un de ces outils que vous essayez une fois pour tester de nouveaux cas d'utilisation de l'IA, puis que vous oubliez. Il est conçu pour fournir des résultats réels et fonctionnels, des applications qui ne sont pas seulement de jolis prototypes, mais des versions prêtes à la production, évolutives, intégrables et évolutives, avec les fonctionnalités suivantes :

Fonctionnalité n° 1 : langage naturel pour une application complète

via Lovable AI

Vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code dans cet outil de prototypage. Il vous suffit de décrire votre application à l'aide d'invites en langage naturel telles que « Je veux un tableau de bord qui affiche les ventes par région et permette aux utilisateurs de télécharger des factures » et Lovable transformera cela en un produit fonctionnel. Nous parlons ici d'un code entièrement généré par l'IA en quelques minutes, du front-end au back-end en passant par l'architecture de la base de données.

Fonctionnalité n° 2 : API prête à l'emploi dès le départ

Lovable n'attend pas que vous proposiez des intégrations, il les intègre dès le départ. Vous prévoyez d'utiliser Stripe pour les paiements ? Vous souhaitez utiliser SendGrid pour les e-mails ou OpenAI pour la génération de contenu ?

Il suffit de le dire, et Lovable connectera les points de terminaison, configurera les appels API et gérera même les flux d'authentification des utilisateurs. C'est comme travailler avec un éditeur de code alimenté par l'IA qui lit déjà dans vos pensées et dans votre pile.

Fonctionnalité n° 3 : modification complète (si vous le souhaitez)

C'est là que Lovable se distingue des outils de codage habituels. Si vous êtes le genre de développeur qui aime peaufiner, modifier ou réécrire entièrement des morceaux de code, Lovable vous ouvre le capot.

Vous pouvez accéder à votre logique backend, personnaliser les requêtes API, ajuster le style frontend avec CSS et reconfigurer les schémas de base de données. Il est suffisamment flexible pour les utilisateurs expérimentés, tout en restant convivial pour les débutants.

👀 Le saviez-vous ? 82 % des développeurs ont déjà recours à des outils d'IA pour les aider dans leur codage. Ce qui n'était au départ qu'une tendance est rapidement en train de devenir la norme.

Fonctionnalité n° 4 : mode de collaboration en équipe

Vous commencez peut-être seul, mais votre projet pourrait rapidement devenir collaboratif. Lovable l'a bien compris. Grâce à ses fonctionnalités de collaboration intégrées, vous pouvez inviter des coéquipiers, laisser des commentaires contextuels sur les versions et suivre les modifications entre les différentes versions. C'est comme Git pour les créateurs d'applications, sans les cauchemars liés à l'installation. Les chefs de produit, les concepteurs et les développeurs peuvent enfin parler la même langue : l'anglais.

Tarifs de Lovable AI

Free

Pro : 25 $/mois

Business : 50 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les utilisateurs non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans de tels cas, plus l'IA dispose d'informations contextuelles sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création facile d'extraits de code.

Qu'est-ce que Cursor ?

via Cursor

Cursor est un programmeur IA en binôme destiné aux développeurs, spécialement conçu pour changer votre façon d'écrire, de déboguer les suggestions de l'IA et de refactoriser le code. Il est précis, ciblé et impitoyable avec les éléments inutiles. Vous apportez le référentiel, Cursor apporte la puissance.

Fonctionnalités de Cursor

En tant qu'outil de codage, Cursor s'intègre à Visual Studio Code et apprend votre base de code. Il s'agit d'un assistant de code IA intelligent qui n'a besoin d'aucune assistance pour comprendre ce que vous construisez et comment vous le construisez. Voici ce qu'il apporte :

Fonctionnalité n° 1 : suggestions contextuelles en direct

Cursor n'est pas un chatbot. Il lit l'intégralité de votre base de code et vous fournit des suggestions qui correspondent à votre logique. Il ne hallucine pas et ne vous demande pas d'expliquer ce qui est évident. Il travaille comme un développeur expérimenté qui fait partie de votre équipe depuis des mois.

Vous êtes coincé avec un code hérité et inextricable ? Cursor découpe le code désordonné à l'aide d'outils de codage IA intelligents. Il ne se contente pas de renommer les variables, il restructure la logique si nécessaire et identifie les problèmes plus profonds.

Fonctionnalité n° 3 : génération de code en langage naturel

Décrivez une fonction, et Cursor l'écrira comme un coéquipier qui connaît votre pile, suit votre guide de style et anticipe les cas limites. Pas de résultat maladroit. Pas de retouches. Juste le code que vous auriez écrit si vous aviez eu plus de temps.

Cursor prend également en charge la génération de code multi-fichiers, ce qui signifie qu'il ne se contente pas de produire un extrait isolé, mais qu'il peut générer, modifier et lier plusieurs fichiers à la fois, que vous soyez en train de mettre en place une nouvelle fonctionnalité ou de restructurer des modules existants. C'est essentiel lorsque votre projet comprend des dizaines de fichiers et de composants interconnectés.

🧠 Fait amusant : 55 % des organisations qui ont adopté l'IA adoptent désormais une approche axée sur l'IA pour relever de nouveaux défis, ce qui prouve que la réussite avec n'importe quel outil de codage IA dépend de son intégration dans l'état d'esprit fondamental, et non pas seulement de son utilisation en tant qu'outil.

Fonctionnalité n° 4 : flux de travail centré sur GitHub

Cursor se connecte directement à GitHub, vous permettant de générer des demandes de tirage, de rédiger des messages de validation et même de répondre aux révisions de code avec l'aide de l'IA. Cette intégration GitHub est conçue pour le développement collaboratif de code dans des environnements professionnels de développement logiciel, ce qui la rend idéale pour les équipes réelles qui livrent du code réel, et pas seulement des démos.

Tarifs de Cursor

Loisirs : Gratuit

Pro : 20 $/mois

Ultra : 200 $/mois

Teams : 40 $/utilisateur par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Cursor vs Lovable AI : comparaison des fonctionnalités clés

Vous avez donc vu ce que les deux outils de codage IA peuvent faire. Mais lequel vous aide à travailler plus intelligemment ? Voici ce qui distingue chacun d'eux et où les frontières s'estompent :

Fonctionnalité n° 1 : saisie en langage naturel

Les capacités de langage naturel de Cursor sont solides pour le code. Vous pouvez lui demander d'écrire une fonction, de corriger un bug ou d'expliquer quelque chose de confus, et il le fera généralement correctement.

Mais Lovable est l'une des meilleures applications sans code. Elle vous permet de décrire une application entière — « une place de marché avec des profils d'utilisateurs, une fonctionnalité de discussion et des paiements Stripe » — et de tout créer : l'interface utilisateur, le backend et la base de données.

Pas d'erreurs de syntaxe, pas de conjectures, pas d'échafaudage. C'est ce qui se rapproche le plus de la transformation d'idées simples en développement logiciel.

🏆 Gagnant : Lovable IA

Fonctionnalité n° 2 : intelligence du code axée sur le développement

Lovable peut générer du code fonctionnel, mais il ne lit pas votre référentiel et ne comprend pas la logique héritée comme le fait Cursor.

Cursor s'intègre dans VS Code et apprend la structure de vos fichiers, vos modèles internes et même les particularités de votre architecture. Il ne se contente pas d'achever des fonctions entières, il achève vos pensées. Pour les développeurs professionnels noyés sous d'énormes bases de code ou occupés à démêler une dette technique, Cursor donne l'impression de travailler avec un ingénieur senior qui connaît déjà le système sur le bout des doigts.

🏆 Gagnant : Cursor

Fonctionnalité n° 3 : collaboration

Cursor favorise la cohésion de l'équipe en mémorisant le contexte partagé et les interactions précédentes, mais Lovable est conçu dès le départ pour la collaboration. Plusieurs utilisateurs peuvent coéditer des versions, laisser des commentaires en ligne et afficher l'historique des versions comme dans Google Docs pour les applications. Cela est essentiel lorsque les fondateurs, les développeurs et les concepteurs travaillent ensemble sur un sprint.

Cursor est puissant pour l'automatisation des flux de travail des développeurs solo ; Lovable est prêt pour la constitution d'équipes dès le départ.

🏆 Gagnant : c'était serré, mais Lovable l'emporte finalement

Fonctionnalité n° 4 : Prêt à être déployé

Cursor est un outil de développement qui vous aide à écrire un meilleur code, mais qui ne crée pas d'environnements ni ne livre de produits.

Lovable est conçu dès le départ pour être déployé. Il vous offre une structure d'application complète avec hébergement, API et logique de base de données prête à être mise en production. Vous passez de zéro à MVP en un temps record, sans avoir à vous soucier de nombreux outils de codage IA ou pipelines de déploiement.

🏆 Gagnant : Lovable AI

Fonctionnalité n° 5 : intégration IDE

Cursor réside dans VS Code, juste à côté de votre terminal et de votre arborescence de fichiers. Vous n'avez pas besoin de changer d'outil ou de contexte. C'est comme si vous faisiez équipe avec un développeur IA qui se trouve déjà dans votre environnement de travail, avec la saisie automatique en prime.

Lovable est une plateforme distincte, optimisée pour les développeurs qui recherchent une application et non un environnement de développement.

🏆 Gagnant : Cursor

Fonctionnalité n° 6 : personnalisation et contrôle du code

Lovable vous permet d'inspecter et de modifier chaque couche : front-end, back-end, logique et style. Vous n'êtes pas enfermé dans une cage sans code.

Cursor ne génère pas de systèmes complets, mais lorsqu'il s'agit de réécrire et d'optimiser du code existant, il est plus performant.

🏆 Gagnant : Égalité. Vous partez de zéro et souhaitez un contrôle total ? Lovable l'emporte. Vous modifiez des projets existants ? Cursor a l'avantage.

Fonctionnalité n° 7 : rapidité de prototypage

Cursor est réactif : vous lui fournissez du code et il répond. Lovable est destiné à la génération de code alimentée par l'IA : vous lui donnez une idée et il vous fournit un prototype fonctionnel en quelques minutes. Pour les fondateurs et les chefs de projet qui cherchent à tester rapidement leurs idées, c'est un super pouvoir. Pas besoin d'assembler plusieurs outils. Pas besoin d'attendre les sprints. Il suffit de décrire, de générer et de tester.

🏆 Gagnant : Lovable AI

Fonctionnalité n° 8 : réactivité de l'IA

Cursor est rapide, contextuel et rarement confus. Ses suggestions sont façonnées par la qualité réelle du code dans votre éditeur, et pas seulement par votre dernière invite ou instruction. L'IA de Lovable est puissante, mais elle construit une logique et une architecture d'application plus larges, ce qui signifie des écarts occasionnels dans les résultats. Pour le codage minutieux, Cursor est plus précis.

🏆 Gagnant : Cursor

Lovable IA vs Cursor sur Reddit

En matière de création d'applications avec l'IA, les utilisateurs de Reddit offrent un aperçu concret des performances de Lovable et Cursor, et expliquent comment ces deux outils se complètent souvent plutôt que de se faire concurrence.

Un utilisateur de Reddit a partagé son flux de travail après avoir travaillé sur plusieurs projets à l'aide des deux plateformes :

J'en suis à mon 7e projet, j'ai découvert Cursor il y a deux projets et j'ai été époustouflé par sa capacité à déboguer et à résoudre des problèmes que Lovable ne pouvait pas identifier ou résoudre. J'adore Lovable : tous les projets que je commence avec Lovable sont menés à bien. Mais lorsque je rencontre des bugs, des problèmes ou des fonctionnalités complexes que Lovable ne peut pas gérer, je fais appel à Cursor. De plus, Cursor offre également la possibilité de passer à des modèles génératifs plus récents, tels que Gemini 2. 5, ce qui est une expérience totalement différente.

J'en suis à mon 7e projet, j'ai découvert Cursor il y a deux projets et j'ai été époustouflé par sa capacité à déboguer et à résoudre des problèmes que Lovable ne pouvait pas identifier ou corriger. J'adore Lovable : tous les projets que je commence avec Lovable sont menés à bien. Mais lorsque je rencontre des bugs, des problèmes ou des fonctionnalités complexes que Lovable ne peut pas gérer, je fais appel à Cursor. De plus, Cursor offre également la possibilité de passer à des modèles génératifs plus récents, tels que Gemini 2. 5, ce qui est une expérience totalement différente.

Cela reflète un schéma courant chez les utilisateurs : Lovable brille lors des phases initiales et créatives, telles que la création de l'interface utilisateur ou l'intégration des fonctionnalités principales, tandis que Cursor devient l'outil de prédilection pour le réglage fin, le débogage ou l'exploration de territoires plus complexes.

Un autre utilisateur de Reddit l'a résumé ainsi :

Je trouve Lovable plus adapté pour ajouter des fonctionnalités importantes ou pour démarrer l'interface utilisateur d'un site web, puis je transfère le projet vers Cursor pour les petites modifications.

Je trouve Lovable plus adapté pour ajouter des fonctionnalités importantes ou pour démarrer l'interface utilisateur d'un site web, puis je transfère le projet vers Cursor pour les petites modifications.

Si vous vous demandez quel outil choisir, il n'est peut-être pas nécessaire de faire un choix définitif. De nombreux utilisateurs associent Lovable, pour les flux de travail allant de l'idée à l'interface, à Cursor, pour sa précision chirurgicale et ses outils de débogage, en particulier lorsqu'ils atteignent les limites de l'IA ou ont besoin de passer à des modèles plus intelligents tels que Gemini 2. 5.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Lovable AI vs Cursor

Lovable vous aide à décrire une application. Cursor vous aide à donner forme à votre code. Mais aucun des deux ne vous aide à planifier la sortie, à affecter une équipe, à assurer le contrôle qualité de la version ou à la livrer proprement.

Seul ClickUp , l'application qui offre tout pour le travail*, rassemble le forfait, le produit et les personnes en un seul endroit. Vous n'avez donc plus besoin de jongler entre cinq outils pour obtenir une seule fonctionnalité.

Et ClickUp n'est pas seulement une question de commodité. Tshegofatso Monama, développeur backend principal chez ejoobi, résume parfaitement ses capacités :

Cela m'a certainement aidé à suivre les tâches qui n'ont pas été commencées ou achevées. Les rappels de délais et les paramètres de priorité ont aidé les responsables à voir quelles étaient les tâches critiques à accomplir.

Cela m'a vraiment aidé à suivre les tâches qui n'ont pas été commencées ou achevées. Les rappels de date limite et les paramètres de priorité ont aidé les responsables à voir quelles étaient les tâches critiques à accomplir.

Ce type de visibilité conduit à des résultats concrets : les équipes qui utilisent ClickUp ont signalé une baisse de 20 % de la surcharge de travail des développeurs.

Alors, comment ClickUp se positionne-t-il par rapport à Lovable et Cursor ? Voyons cela en détail :

L'atout n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain (une IA qui connaît vraiment votre travail)

Utilisez ClickUp Brain pour générer du code, déboguer et documenter avec la précision de l'IA !

ClickUp Brain n'est pas une fenêtre de discussion flottante ni un générateur de code générique. Il s'agit de l'assistant de travail contextuel basé sur l'IA le plus complet au monde, intégré directement à votre environnement de travail.

Vous pouvez lui demander de rédiger des spécifications techniques, de résumer des notes de sprint, de gérer des tâches ou de générer de la documentation sur les fonctionnalités, juste à côté du travail auquel il se réfère.

Il ne vous aide pas seulement à écrire plus rapidement des blocs de code multilignes. Il aide toute votre équipe à rester connectée et alignée, sans quitter ClickUp. Pensez à ChatGPT, mais en lisant votre backlog et en sachant ce que « Frontend v2. 1 » signifie réellement.

Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA

De plus, ClickUp Brain offre la possibilité d'utiliser plusieurs LLM, y compris les derniers modèles de Claude, Gemini et ChatGPT. Cela signifie que vous pouvez créer des applications sans avoir à changer d'outil d'IA ni à vous connecter à différents outils.

💡 Conseil de pro : Quoi de plus ? Les agents ClickUp Autopilot, préconfigurés ou personnalisés, vous permettent d'automatiser des tâches telles que le signalement de bugs techniques ou la recherche d'informations dans les canaux de discussion. Formez des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp pour gérer les flux de travail répétitifs

Automatisez les tâches fastidieuses avec les automatisations ClickUp pour gagner du temps

Les automatisations ClickUp font plus que déplacer des tâches sur un tableau. Elles gèrent des flux de travail simples mais essentiels, comme l'étiquetage QA lorsqu'une fonctionnalité est testée, la notification des chefs de projet si une tâche n'est pas terminée dans les délais, ou l'attribution automatique de réviseurs lorsqu'un PR est prêt.

Vous pouvez créer votre propre logique, la combiner avec des déclencheurs externes et tout regrouper dans une couche opérationnelle claire grâce à l'automatisation de la gestion de projet. Cursor vous aide à coder plus rapidement. ClickUp aide l'ensemble de votre pipeline à avancer plus rapidement, sans aucune microgestion.

Après être passées à ClickUp, des organisations telles que Talent Plus ont augmenté leur capacité de charge de travail de plus de 10 %, prouvant ainsi que les bons outils ne se contentent pas d'assister le travail, mais qu'ils le rendent meilleur.

💡 Conseil de pro : vous souhaitez tirer le meilleur parti des automatisations ClickUp ? Plongez-vous dans le Guide des automatisations dans ClickUp pour découvrir des cas d'utilisation concrets qui vous donneront des idées et boosteront votre efficacité.

ClickUp's One Up #3 : Tâches + gestion de projet logiciel (conçu pour le travail des équipes de développement)

Utilisez les tâches ClickUp pour simplifier la gestion des tâches logicielles et mieux organiser et hiérarchiser votre travail

Les tâches ClickUp sont conçues pour les flux de travail d'ingénierie réels, et non pour des modèles fantaisistes. Planifiez des feuilles de route pour vos produits, suivez les bugs, attribuez des points de vélocité, affichez les burndowns des sprints et liez les tâches aux validations de code réelles.

Gérez les éléments d'action avec la plateforme de gestion de projet ClickUp pour contrôler les livrables à l'aide d'outils puissants

La boîte à outils de gestion de projet ClickUp est conçue pour gérer tous les flux de travail complexes et les projets collaboratifs. Pensez à des générateurs d'idées de produits complexes, des campagnes interfonctionnelles et des pipelines de livraison. Grâce aux diagrammes de Gantt, aux vues de la charge de travail et au suivi des jalons, chaque élément est contrôlé.

Collaborez via les équipes logicielles ClickUp pour booster la productivité des équipes de développement

Le meilleur dans tout ça ? Avec ClickUp pour les équipes logicielles, vous n'êtes pas limité à une seule vue Tableau : vous disposez de listes, de calendriers, de diagrammes de Gantt, d'un calendrier, d'un tableau et même de tableaux de bord personnalisés. Tout est lié à votre processus, de la découverte à la livraison. Plus besoin de bricoler Jira avec Google Docs juste pour lancer un sprint.

👀 Le saviez-vous ? D'ici 2027, près de 80 % des ingénieurs devront se perfectionner pour rester à la pointe de l'IA générative, ce qui rendra l'adaptabilité aussi cruciale que l'expertise technique.

Créez des documents collaboratifs riches qui restent liés à vos flux de travail à l'aide de ClickUp Docs

Les documents ClickUp transforment vos wikis et vos spécifications de produits en documents vivants, dans lesquels vous pouvez intégrer des tâches, attribuer des éléments d'action et suivre les mises à jour en ligne. Contrairement à Notion ou Confluence, tout ce qui se trouve dans les documents se synchronise avec le travail réel.

Visualisez avec les tableaux blancs ClickUp pour esquisser vos idées et planifier vos projets

Les tableaux blancs ClickUp offrent à votre équipe un espace pour imaginer des flux d'utilisateurs, réfléchir à des fonctionnalités ou mapper l'architecture du système, puis convertir ces formes en tâches en un seul clic. Il ne s'agit pas seulement de dessiner. C'est le début de l'exécution.

Communiquez avec ClickUp Chat pour organiser vos discussions au sein de votre flux de travail

ClickUp Chat intègre la communication de votre équipe directement dans le travail. Les commentaires en ligne, les fils assignables et le chat en temps réel garantissent que les commentaires ne se perdent jamais dans le purgatoire de Slack ou dans les chaînes d'e-mails.

Restez sur la bonne voie grâce aux notifications ClickUp pour recevoir des mises à jour et des alertes en temps opportun

Les notifications ClickUp sont conçues pour attirer votre attention, pas pour vous embrouiller. Vous verrez ce qui compte, quand cela compte (changements de tâches, mentions, bloqueurs) sans être spammé à chaque modification en cours de la checklist.

Intégrez ClickUp x GitHub pour synchroniser facilement le processus de développement et les tâches

Enfin, l'intégration ClickUp x GitHub connecte directement votre base de code à votre planification. Les validations, les branches et les demandes de tirage peuvent être liées à des tâches spécifiques. ClickUp fermera même automatiquement les tickets lorsque votre message de validation inclut l'identifiant de la tâche.

Fini les conjectures. Les développeurs restent dans GitHub, les chefs de projet restent dans ClickUp, et tout le monde voit la progression en temps réel.

Créez des codes et des applications puissants avec ClickUp

Lovable est destiné aux fondateurs qui ne connaissent pas le code. Cursor est destiné aux développeurs qui ne s'arrêtent jamais.

Mais ClickUp ? Il est destiné aux équipes qui veulent faire les deux, sans changer d'outil toutes les heures.

Il comble le fossé entre les fondateurs et les développeurs, en offrant aux deux groupes un espace partagé pour collaborer, suivre et gérer le travail sans jamais avoir à passer d'un générateur de code IA à l'autre.

Vous voulez construire mieux, plus vite et plus intelligemment ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp.