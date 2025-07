Modèles gratuits de fiches de rapport infirmier pour améliorer la transmission des patients

Vous jonglez avec dix choses à la fois : des signes vitaux griffonnés sur des post-it, la gestion des ressources, des diagrammes à moitié remplis, et maintenant, c'est l'heure de passer le relais à un autre patient. Chaotique, n'est-ce pas ?

Les changements d'équipe dans un hôpital très fréquenté peuvent donner l'impression d'un chaos organisé. C'est pourquoi un modèle de fiche de rapport infirmier solide est plus qu'un simple outil pratique : c'est votre arme secrète. Considérez-le comme votre aide-mémoire infirmier : un endroit où vous pouvez suivre les signes vitaux, les médicaments, les évaluations et les données des patients sans vous emmêler les pinceaux.

Que vous soyez infirmière responsable d'une unité entière ou étudiante en soins infirmiers apprenant les ficelles du métier, une mise en forme adéquate permet de garantir une communication claire.

Dans cet article, vous trouverez des modèles de fiches de rapport infirmier gratuits, numériques et imprimables, ainsi qu'un logiciel de gestion des patients pour simplifier votre flux de travail.

Que sont les modèles de rapports infirmiers ?

Les modèles de fiches de rapport infirmier servent de cadre à la communication entre les équipes. Ils informent les membres du personnel sur les conditions et les besoins de chaque patient.

Ces outils de prise de notes permettent de réduire les malentendus, d'améliorer les soins prodigués aux patients et de gérer la documentation dans les paramètres cliniques.

Vous pouvez personnaliser les modèles de rapports de quart en fonction du type d'unité, comme les soins intensifs, la chirurgie médicale ou la pédiatrie.

Modèles gratuits de fiches de rapport infirmier

Voyons maintenant quelques modèles fiables pour rationaliser efficacement les rapports sur les patients et la documentation relative aux changements d'équipe.

1. Le modèle de rapport de quart de service ClickUp

Fournissez aux infirmières qui prennent la relève un résumé clair et organisé pour faciliter la transition grâce au modèle de rapport de quart de ClickUp

Lorsque chaque seconde compte au chevet d'un patient, le modèle de rapport de quart ClickUp permet une communication rapide et ciblée. Spécialement conçu pour les transferts de patients au chevet, il donne la priorité aux mises à jour en temps réel du statut et aux consignes de sécurité afin de réduire les risques lors des changements de quart.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez des notes émotionnelles ou comportementales pour des soins holistiques

Ajoutez des alertes spécifiques aux patients (comme les risques de chute, la fréquence respiratoire ou les allergies) et utilisez la vue Tableur de ClickUp pour suivre vos données de manière visuelle

Documentez clairement les échanges verbaux entre infirmières

🔑 Idéal pour : Les infirmières travaillant dans des unités de soins intensifs ou en rotation qui ont besoin de transmissions rapides et cohérentes.

2. Le modèle de gestion des patients ClickUp

Restez au fait des besoins de chaque patient grâce au modèle de gestion des patients ClickUp

À mesure que votre service de soins de santé prend de l'ampleur, la gestion des antécédents de plusieurs patients peut vous plonger dans une grande confusion. Le modèle de gestion des patients ClickUp vous offre une vue claire et hiérarchisée de chaque cas, couvrant tout, des informations sur l'assurance aux coordonnées du médecin traitant.

Il regroupe les patients sans rendez-vous, les patients hospitalisés et les nouveaux arrivants dans un hub organisé. Tout étant regroupé au même endroit, vous pouvez hiérarchiser les soins, rester au fait des tâches à accomplir et effectuer des ajustements en temps réel sans chaos.

Utilisez ce modèle pour :

Surveillez les rendez-vous, les tests et les évaluations à venir grâce à la vue Liste de ClickUp

Coordonnez les forfaits de soins interdisciplinaires dans un seul affichage

Définissez des rappels de tâches pour les contrôles médicaux ou les évaluations

🔑 Idéal pour : Les responsables d'unité et les infirmières chefs qui jonglent entre plusieurs patients dans différentes équipes.

Le développement de logiciels est un domaine pour lequel (ClickUp) est particulièrement adapté. Et ils proposent un nombre de modèles pour vous aider à démarrer.

👀 Le saviez-vous ? Les infirmières praticiennes ont été classées au premier rang des emplois les plus recherchés aux États-Unis, et ce n'est pas un hasard. Avec une croissance prévue de 46 %, les infirmières praticiennes font partie des professions qui connaissent la plus forte croissance aux États-Unis.

3. Le modèle de liste de patients ClickUp

Le modèle de liste de patients ClickUp vous fait gagner du temps en organisant les dossiers des patients en un seul endroit

Vous croulez sous la paperasse et aimeriez avoir une vue d'ensemble claire et organisée de tous vos patients ? Le modèle de liste de patients ClickUp est un outil pratique pour les équipes de soins de santé qui ont besoin de consulter et de surveiller rapidement le statut des patients.

Le modèle comprend également un onglet pratique « Nouveau patient » qui vous permet d'ajouter facilement des détails et de remplir automatiquement votre tableau.

Utilisez ce modèle pour :

Triez les patients par chambre, niveau de risque ou problème principal

Parcourez rapidement les résumés des diagnostics et des traitements

Utilisez les automatisations ClickUp pour configurer des rappels de suivi

🔑 Idéal pour : les infirmières, les aides-soignantes et les équipes médicales qui gèrent la charge de travail dans les services très fréquentés.

Comment aller plus loin ? Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour faciliter les flux de travail cliniques (au-delà des modèles) : Utilisez ClickUp Docs pour créer des feuilles de rapport de changement d'équipe claires et pré-établies qui se mettent à jour automatiquement à mesure que vous achevez les tâches des patients Ouvrez la vue Tâches patient partagée pour obtenir une vue d'ensemble complète des soins prodigués au patient, notamment le diagnostic, le statut actuel, les analyses en attente, etc

Intégrez les nouvelles infirmières à votre unité grâce à une liste de tâches liée aux politiques, aux checklists d'équipement et à la fiche récapitulative des règles tacites de votre unité

Configurez des tâches récurrentes pour les soins des plaies, telles que les évaluations, les changements de pansements et la documentation photographique

Rationalisez la communication entre les services grâce au chat en temps réel ClickUp

Gérez les stocks, l'équipement et les échéanciers en un seul endroit

Personnalisez les modèles de fiches de soins infirmiers et de rapports médicaux en fonction de votre flux de travail spécifique et gagnez du temps

4. Le modèle de fiche de rapport CNA ClickUp

Facilitez la communication entre les aides-soignants et les infirmiers grâce au modèle de fiche de rapport ClickUp pour aides-soignants

Aides-soignants certifiés, voici ce qu'il vous faut. Le modèle de fiche de rapport CNA ClickUp simplifie vos tâches de rapports en se concentrant sur les soins directs, tels que l'alimentation, l'hygiène et la mobilité.

Ce modèle vous permet de :

Enregistrez les activités quotidiennes (ADL) avec une facilité déconcertante

Personnalisez les champs patients pour inclure les médicaments, la mobilité, la nutrition, etc

Donnez la priorité aux patients qui nécessitent plus d'attention

🔑 Idéal pour : les aides-soignants qui assurent le suivi des données non cliniques mais essentielles des patients pendant leurs gardes.

📮 Insight ClickUp : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes ! La recherche connectée de ClickUp unifie tout votre travail (tâches, documents, e-mails et discussions) afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

5. Le modèle de fiche de rapport ECG ClickUp

Transformez des données brutes en informations claires grâce au modèle de fiche de rapport ECG ClickUp

Les données d'électrocardiogramme n'ont de valeur que si elles sont interprétées correctement. Prenez le contrôle du stockage de vos données ECG grâce au modèle de fiche de rapport ECG ClickUp. Il structure les rapports ECG de manière à mettre en évidence les anomalies et à faciliter les comparaisons.

Voici ce que vous pouvez attendre de ce modèle :

Saisissez les résultats relatifs au rythme cardiaque, à la fréquence cardiaque et à la forme d'onde

Comparez les ECG de référence et post-traitement

Documentez toute anomalie à l'aide d'étiquettes visuelles

🔑 Idéal pour : Les infirmières et techniciens en cardiologie qui effectuent le suivi des tracés ECG au fil du temps.

👀 Le saviez-vous ? Environ 75 % des infirmières souffrent d'un manque de sommeil. Les longues journées de travail, les environnements très stressants et le multitâche constant rendent difficile la détente, surtout lorsque vous jonglez avec des transferts désorganisés et des notes éparpillées sur les patients. Un modèle de rapport infirmier clair et structuré ne vous rendra pas le sommeil, mais il peut alléger votre charge de travail afin que vous puissiez terminer votre quart de travail un peu plus sereinement !

6. Le modèle de notes ClickUp

Utilisez le modèle de notes ClickUp pour consigner toutes vos idées, décisions et mises à jour

Les notes médicales jouent un rôle crucial dans le champ de la santé. Avec le modèle de notes ClickUp, vous pouvez rapidement saisir les observations clés, les mises à jour des traitements et les préoccupations critiques, le tout en un seul endroit.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez rapidement les dernières informations lors des visites aux patients

Capturez des rappels et des messages d'équipe lors de vos déplacements

Convertissez vos notes en rapports officiels en un seul clic grâce à l'automatisation ClickUp

🔑 Idéal pour : Les infirmières et le personnel qui effectuent plusieurs tâches à la fois, telles que la documentation, la planification et la prestation de soins.

💡 Conseil de pro : prévoyez toujours un espace pour les étapes suivantes ou les éléments à faire, cela permettra à l'équipe suivante de prendre le relais sans perdre de temps.

7. Le modèle de diagramme médical ClickUp

Suivez les antécédents médicaux, les plans de traitement et la progression des patients grâce au modèle de diagramme médical ClickUp

En tant que professionnel de la santé, vous traitez plusieurs patients chaque jour, et il est impossible de se souvenir de tous les détails concernant chacun d'entre eux. Mais dans ce domaine, la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. C'est pourquoi le modèle de diagramme médical ClickUp est un outil indispensable à avoir dans votre boîte à outils.

Utilisez-le pour tout suivre (antécédents familiaux, statut neurologique, détails d'assurance et allergies) dans un seul endroit fiable et organisé.

Ce modèle vous aide à :

Conservez des dossiers médicaux complets pour chaque patient grâce à ClickUp Docs

Suivez les traitements, les médicaments et les résultats des tests au fil du temps grâce à la vue Tableau de ClickUp

Joignez directement des images ou des rapports de laboratoire

🔑 Idéal pour : Les équipes cliniques qui ont besoin de diagrammes numériques complets pour les patients complexes ou suivis à long terme.

Gonzalo Segarra, responsable des systèmes à Santa Catalina, donne son avis sur ClickUp :

C'est idéal pour gérer les tâches de toute l'organisation. Également pour les tâches répétitives, où vous pouvez planifier les occurrences. Très facile à utiliser et vous pouvez ajouter des champs personnalisés, ce qui est très utile. J'adore les différentes vues.

8. Le modèle de tableau blanc ClickUp pour les concepts infirmiers

Structurez la théorie infirmière avec le modèle de tableau blanc « Concepts infirmiers » de ClickUp

Vous donnez des cours ? Vous planifiez des flux de travail infirmiers ? Le modèle de tableau blanc ClickUp Nursing Concept vous permet de mapper visuellement des modèles de soins, des concepts éducatifs ou des idées de flux de patients.

Que vous gériez une équipe ou que vous décomposiez des sujets complexes, ce plan interactif permet de tout garder clair, connecté et facile à partager ou à mettre à jour selon les besoins.

Utilisez ce modèle pour :

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour comparer les termes, puis créez une représentation visuelle des concepts clés et des théories infirmières

Créez des tâches avec des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque concept

Organisez vos notes et concepts à l'aide de blocs de couleurs et ajoutez des libellés pour les classer

🔑 Idéal pour : Les formateurs et éducateurs en soins infirmiers qui conçoivent des cours ou planifient des sessions de flux de travail.

🧠 Anecdote : Florence Nightingale, célèbre pour avoir été « la dame à la lampe », a révolutionné les soins infirmiers en mettant l'accent sur les soins prodigués aux patients, en tenant compte à la fois de leur maladie et de leur environnement.

💡Conseil de pro : imaginez que vous êtes en service pendant 12 heures avec quatre patients dans un état critique, deux admissions en attente et un système d'appel qui ne cesse de sonner. Sans logiciel de gestion clinique, vous êtes pris entre les diagrammes papier, les mises à jour dans les couloirs, les notes à moitié remplies et peut-être un café bien fort pour tenir le coup. Cependant, avec ClickUp , l'application tout pour le travail, le chaos passe au second plan et les informations importantes restent au même endroit. En d'autres termes, vous pouvez vous référer à un seul logiciel de gestion des équipes pour communiquer les informations critiques sans confusion. Cette gestion transparente est possible grâce à ClickUp pour la gestion des soins de santé, qui centralise la documentation des patients, les rapports, les formulaires d'admission, le suivi des stocks, les horaires des soignants et bien plus encore dans un environnement de travail conforme à la norme HIPAA. Connectez les patients aux soignants de plusieurs services grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp Healthcare

9. Le modèle de rapport de quart ClickUp

Informez à l'avance le personnel infirmier de leurs échéanciers grâce au modèle de rapport de quart ClickUp

Assurez le bon déroulement de chaque quart de travail grâce au modèle de rapport de quart ClickUp. Il contient toutes les informations essentielles dont les infirmières ont besoin pour commencer et terminer leur quart de travail en toute confiance. Ce modèle vous permet de :

Suivez les administrations de médicaments et les interventions manquées grâce à des statuts personnalisés

Suivez les tendances de performance d'une équipe à l'autre grâce à la base de données intégrée des rapports de service

Planifiez vos horaires grâce à l'affichage des horaires de travail, qui facilite l'attribution des futurs quarts de travail

🔑 Idéal pour : Les infirmières en service général qui ont besoin de résumés de garde structurés et reproductibles.

10. Le modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp

Préparez votre équipe à prendre la relève grâce au modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp

Changer d'équipe ne devrait pas signifier refaire votre planning tous les deux jours. Le modèle de rapport de changement d'équipe ClickUp met l'accent sur la continuité des soins, en soulignant les traitements en cours et les préoccupations clés lorsqu'une équipe passe le relais à une autre.

Simplifiez votre processus et :

Documentez les transitions entre les équipes avec des détails clés tels que les noms des personnes qui pointent à l'arrivée et au départ, et les tâches achevées

Reprenez automatiquement les tâches inachevées

Créez des champs personnalisés pour stocker les informations pertinentes pour le rapport et inclure les notes personnelles de l'infirmière sortante

🔑 Idéal pour : Tout service infirmier où la fluidité des transitions entre les équipes est indispensable.

Un utilisateur ClickUp dans le secteur de la santé déclare :

Nous avons commencé à l'utiliser pour faciliter la gestion et le démarrage de notre start-up, une nouvelle activité consistant en un petit hôpital général. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était une tâche difficile, mais ClickUp nous a vraiment aidés à mener à bien le projet, car il nous a permis de connecter tous les différents services de l'entreprise et les fournisseurs, d'être à l'heure et de planifier efficacement la majeure partie du projet.

11. Modèle de fiche de rapport infirmier par Freed

via Freed

Conçu par des infirmières pour des infirmières, ce modèle de fiche de rapport infirmier vous aide à suivre plusieurs patients grâce à une disposition intuitive et des champs de données visibles en un coup d'œil.

Utilisez ce modèle pour :

Consignez les informations relatives à six patients maximum sur une seule page

Restez organisé pendant vos tournées grâce à des notes spécifiques à chaque champ

Utilisez des boîtes adaptées à la sténographie pour gagner en rapidité

🔑 Idéal pour : Les infirmières de service qui gèrent des dossiers variés et apprécient les formats papier structurés.

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément des checklists personnalisées pour les infirmières en leur fournissant des rôles, des types de quarts de travail et des services spécifiques, comme « Créer une checklist préopératoire pour une infirmière de nuit dans une unité chirurgicale. » ClickUp Brain adaptera la liste en fonction du contexte, vous aidant ainsi à standardiser les tâches sans repartir de zéro ! Créez des listes personnalisées pour les infirmières en quelques secondes à l'aide de ClickUp Brain

12. Modèle de formulaire de rapport infirmier par SignNow

via SignNow

Si vous devez passer au numérique dans votre clinique et rester en conformité, utilisez le modèle de formulaire de rapport infirmier. Il combine une structure claire et la compatibilité avec les signatures électroniques pour une documentation sans faille.

Commencez à utiliser ce modèle pour :

Remplissez vos rapports infirmiers électroniquement

Signez avec des signatures numériques légalement acceptées

Stockez ou envoyez vos rapports instantanément par e-mail dans le cloud

🔑 Idéal pour : Les services infirmiers qui adoptent la documentation électronique et la conformité.

13. Modèle de fiche de rapport infirmier par Template. Net

Que vous ayez besoin de suivre les signes vitaux, de documenter les traitements ou de noter les changements dans les soins prodigués aux patients, le modèle de fiche de rapport infirmier peut vous aider. Il garantit que toutes les informations nécessaires sont saisies de manière claire et organisée.

Il comprend également une section réservée aux infirmières afin qu'elles puissent noter le plan d'action, les instructions spéciales et les informations de suivi.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez les notes de quart dans des blocs clairement libellés

Notez les mises à jour horaires ou les réactions des patients

Incluez les heures d'administration des médicaments

🔑 Idéal pour : Les infirmières qui préfèrent le suivi traditionnel sur papier avec une disposition claire.

14. Modèle de rapport de transfert infirmier par Template. Net

Le modèle de rapport de transfert infirmier met en évidence les données critiques du patient qui doivent être communiquées lors du transfert, notamment les signes vitaux, les diagnostics, les plans de traitement et les recommandations spécifiques pour l'infirmière qui prend la relève.

Commencez à utiliser ce modèle pour :

Conservez les mises à jour destinées à la famille et les registres de consentement au même endroit

Enregistrez les raisons du transfert et les priorités en matière de soins

Assistance pour des transitions en douceur grâce à une documentation claire

🔑 Idéal pour : Les étudiants en soins infirmiers qui transfèrent des patients vers des unités de soins spécialisés en cours de traitement.

15. modèle de rapport infirmier 24 heures sur 24 par Template. Net

Vous souhaitez avoir un aperçu complet de vos gardes, des informations sur vos patients et plus encore ? Le modèle de rapport infirmier sur 24 heures regroupe toutes les gardes dans un seul rapport, ce qui le rend idéal pour évaluer la qualité des soins et planifier les sorties.

Ce modèle vous aide à :

Suivez les observations de trois équipes dans un seul affichage

Notez les réactions aux médicaments sur 24 heures

Passez en revue les tendances et affinez vos interventions infirmières

🔑 Idéal pour : Les infirmières et les responsables qui examinent la progression des patients tout au long d'un cycle complet de soins

🧠 Fait amusant : si vous avez déjà eu l'impression d'être toujours au travail, vous n'avez pas tort. Les infirmières praticiennes et les médecins travaillent en moyenne près de 48 heures par semaine, week-ends compris. Il n'est donc pas étonnant que les outils qui réduisent la charge mentale et rationalisent les transferts deviennent indispensables dans chaque service.

16. Modèle de note de transfert infirmier par Template. Net

Considérez le modèle de note de transfert infirmier comme un outil narratif pour des transferts fluides. Il combine des données structurées et une narration, offrant ainsi plus de contexte aux infirmières qui prennent la relève.

Utilisez ce modèle pour :

Résumez la condition du patient et les changements récents

Notez les besoins émotionnels, physiques et psychosociaux

Incluez les problèmes de sécurité et les tests en attente

🔑 Idéal pour : Les infirmières qui accordent de la valeur aux transferts personnalisés et riches en contexte.

17. Modèle de notes infirmières SBAR par Template. Net

Le modèle de notes infirmières SBAR (Situation, Contexte, Évaluation, Recommandation) aide les infirmières en médecine-chirurgie à organiser clairement leurs pensées lorsqu'elles font rapport sur les préoccupations des patients. Il évite que des détails importants ne soient négligés, favorise une prise de décision clinique plus rapide et améliore la sécurité des patients.

Grâce à ce modèle pratique, vous pouvez :

Communiquez clairement les changements aux médecins

Réduisez les erreurs lors des rapports de quart ou des interventions rapides

Standardisez votre approche des mises à jour critiques

🔑 Idéal pour : Les étudiants en soins infirmiers travaillant dans des environnements dynamiques et nécessitant une communication clinique structurée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de fiche de rapport infirmier ?

Maintenant que vous avez exploré les différentes options, comment choisir le modèle de fiche de rapport infirmier qui vous convient ?

Une fiche de rapport infirmier bien conçue peut faire toute la différence dans votre travail. Elle vous aide à rester organisé, à assurer la sécurité des patients et à contrôler les routines de soins complexes, vous libérant ainsi du temps pour ce qui compte le plus : vos patients.

Voici ce qu'un bon modèle de fiche de rapport infirmier doit inclure :

Données démographiques du patient avec des champs pour le nom, l'âge, le numéro de chambre et les détails de l'admission, afin que vous ayez toujours les informations de base sous les yeux

Suivi des signes vitaux pour enregistrer et comparer la température, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, les niveaux d'O₂ et plus encore tout au long du quart de travail

Sections « Diagnostic » et « Antécédents médicaux » qui décrivent la raison de l'admission, les comorbidités et la condition actuelle

Calendrier des médicaments avec espace pour la dose, l'heure, la voie d'administration et les médicaments PRN afin d'éviter toute confusion ou erreur

Notes infirmières permettant de noter rapidement les évaluations, la progression et les observations tout au long du service

Checklist des tâches à faire pour les procédures, les tests et les traitements à effectuer pendant votre période de soins

Section « Laboratoires et imagerie » pour noter les travaux de laboratoire en cours ou achevés et les résultats clés

Zone « Forfait de soins au patient » pour résumer les interventions, les objectifs et les priorités en matière de soins

Indicateurs de risque de chute, d'allergies et de statut d'isolement pour garder la sécurité au premier plan

Notes de gestion des ressources pour le suivi de l'utilisation du matériel, des questions relatives au personnel et des transferts de chambre

Section résumé/transfert de quart pour une communication fluide entre les infirmières sortantes et entrantes

Disposition personnalisable pour que vous puissiez adapter la fiche à votre service : soins intensifs, médecine-chirurgie, urgences ou même école d'infirmiers

Mise en forme claire avec des polices de caractères lisibles, un espacement structuré et une conception intuitive qui minimise la fatigue oculaire pendant les quarts de travail chargés

Portable et imprimable : vous pouvez imprimer, écrire ou enregistrer la feuille au format numérique en fonction de votre flux de travail

Assurez une transition fluide entre les patients grâce à ClickUp

Chaque patient mérite une continuité des soins, et chaque infirmière a besoin d'une méthode efficace pour prendre des notes qui ne repose pas sur sa mémoire lors d'un changement d'équipe.

Que vous soyez infirmier en médecine-chirurgie ou infirmier en soins intensifs chargé des rapports et des soins, ou encore infirmier débutant chargé du suivi de l'hydratation des patients et des visites de contrôle, une fiche de rapport infirmier fiable est votre filet de sécurité.

Ces modèles peuvent également servir à gérer efficacement toutes vos données relatives aux patients et au personnel. Et si vous avez besoin d'un système complet pour gérer les soins prodigués aux patients, ClickUp Health est la solution tout-en-un qu'il vous faut.

Du suivi des patients en temps réel aux champs de rapport remplis automatiquement en passant par la documentation conforme à la norme HIPAA, ClickUp transforme votre équipe de travail en un environnement de travail partagé, organisé, accessible et conçu pour les équipes de soins.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et promettez d'excellents soins à vos patients !