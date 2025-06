Calendrier de contenu LinkedIn : comment planifier et programmer efficacement vos publications

Vous êtes-vous déjà retrouvé à fixer la case « Commencer une publication » sur LinkedIn comme si elle vous avait personnellement offensé ?

Nous avons tous déjà vécu cela : vouloir rester cohérent, développer notre marque personnelle ou professionnelle (ou celle de notre entreprise), voire devenir viral (juste une fois !).

Mais entre le travail pour les clients, les réunions internes et le fait de se rappeler si vous avez bu de l'eau aujourd'hui, qui a le temps de également planifier, rédiger et programmer des publications LinkedIn ?

🧐 Le saviez-vous ? L'engagement sur LinkedIn a augmenté de 30 % d'une année sur l'autre en 2024. Si vous attendiez de vous lancer, c'est le moment !

C'est là qu'un calendrier de contenu LinkedIn entre en scène, avec son cape et tout le reste. ✨

Un calendrier de contenu solide vous évite d'avoir à deviner quoi publier et quand. Il structure vos idées, vous permet de planifier vos lancements et vos évènements, et donne à votre stratégie de contenu une base indispensable. Que vous soyez un créateur solo, un gestionnaire de réseaux sociaux jonglant entre six marques ou un recruteur cherchant à développer votre leadership éclairé, ce guide vous expliquera exactement comment créer un calendrier de contenu LinkedIn qui s'adapte à votre vie, et non l'inverse.

Oh, et nous vous montrerons comment faire tout cela dans ClickUp, sans avoir à jongler entre 15 onglets ou une feuille Google Sheet chaotique. (Et nous avons également un modèle de calendrier de contenu LinkedIn simple, gratuit et facile à utiliser pour vous !👇🏼 )

⭐ Modèle présenté Vous avez du mal à rester cohérent sur LinkedIn ? 🤯 Essayez le modèle de calendrier de contenu LinkedIn ClickUp , votre hub tout-en-un pour planifier, programmer et suivre les publications à fort impact sans le chaos des feuilles de calcul ! 📅 Obtenez un modèle gratuit Ce modèle vous aide à établir un rythme de contenu répétable, à collaborer avec votre équipe et à suivre la progression des publications dans différentes vues telles que Calendrier, Tableau et Liste

Qu'est-ce qu'un calendrier de contenu LinkedIn ?

Un calendrier de contenu LinkedIn est votre feuille de route personnelle (ou celle de votre équipe) pour publier du contenu de manière cohérente et intentionnelle sur LinkedIn.

Il ne s'agit pas simplement d'une liste d'idées de publications, mais de la base de votre stratégie de contenu LinkedIn, qui définit ce que vous allez publier, quand et pourquoi c'est important. Considérez-le comme votre passe d'accès aux coulisses de la planification stratégique de contenu : vous obtenez une vue claire des publications à venir, une harmonisation avec les objectifs de l'entreprise et une marge de manœuvre pour profiter du processus.

🎉 Anecdote : LinkedIn est la plateforme n° 1 pour la distribution de contenu B2B, mais elle est également de plus en plus puissante pour l'image de marque personnelle.

🎯 Que vous gériez la page d'une entreprise ou que vous développiez votre marque personnelle, un calendrier de contenu vous aide à :

Restez cohérent sans vous précipiter à la dernière minute pour trouver des idées

Planifiez votre contenu en fonction des lancements de produits, des évènements ou des campagnes de recrutement

Équilibrez les types de publications (afin de ne pas vous contenter de partager des actualités sur votre entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Collaborez en toute transparence avec votre équipe ou vos clients

💡 Conseil de pro : Configurez un formulaire ClickUp afin que tous les membres de votre entreprise puissent soumettre des idées de publications LinkedIn, des demandes de campagne ou des annonces d'évènements. Les envois deviennent des tâches dans votre calendrier de contenu, ce qui garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue chaque semaine, vous avez juste besoin d'un système. Et un bon calendrier de contenu ? C'est votre système.

💡 Conseil de pro : N'attendez pas que l'inspiration vous vienne. Créez une routine de contenu autour de thèmes et d'objectifs, et utilisez un calendrier pour faire le gros du travail. (Nous vous montrerons comment. )

Pourquoi vous avez besoin d'un calendrier de contenu LinkedIn

📮 Insight ClickUp : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Ce contraste pourrait être plus qu'un simple fossé technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en libérant du temps. 🔥 ClickUp Brain comble ce fossé en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. Notre IA peut tout faire, depuis résumer des fils de discussion et rédiger du contenu jusqu'à décomposer des projets complexes et générer des sous-tâches. Pas besoin de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

Vous pourriez improviser. Vous pourriez ouvrir LinkedIn tous les matins, essayer de trouver quelque chose d'intéressant sur le moment et le publier entre deux réunions.

Mais soyons réalistes, c'est un aller simple vers l'épuisement professionnel (et une section de commentaires très calme).

Un calendrier de contenu LinkedIn vous offre :

La cohérence sans le chaos : La cohérence sans le chaos : une présence régulière renforce la confiance, la visibilité et favorise la croissance du nombre d'abonnés au fil du temps

Meilleur équilibre du contenu : cela vous aide à alterner entre leadership éclairé, anecdotes personnelles, réussites, conseils et actualités de l'entreprise, afin que votre flux ne semble pas monotone ou commercial

Alignement stratégique plus clair : planifier à l'avance vous permet de synchroniser le contenu avec les lancements de produits, les campagnes de recrutement, les jours fériés et les évènements du secteur

Plus d'espace pour la créativité : une fois la logistique prise en charge, vous pouvez vous concentrer sur la rédaction de meilleures légendes et tester de nouveaux formats tels que les carrousels ou les vidéos

🧐 Le saviez-vous ? LinkedIn ne propose pas (encore) de planificateur de contenu intégré. C'est pourquoi les spécialistes du marketing et les créateurs s'appuient sur des outils externes et des modèles intelligents pour mener à bien leur travail.

ClickUp rend cela plus facile que jamais. Utilisez le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux afin de planifier, programmer et collaborer sur LinkedIn et d'autres plateformes à partir d'un hub central. Vous devez attribuer la création de publications à votre équipe ? Vous souhaitez fixer des délais, réfléchir à des idées ou suivre les analyses ? Que vous utilisiez un logiciel de calendrier de contenu ou que vous débutiez, le bon outil fait toute la différence.

Comment créer un calendrier de contenu LinkedIn

Créer du contenu sur LinkedIn ne consiste pas seulement à être présent, mais à être présent de manière stratégique afin de renforcer votre présence sur LinkedIn et de vous faire remarquer. Un calendrier de contenu vous offre la structure nécessaire pour planifier à l'avance, publier régulièrement et aligner vos efforts sur les objectifs de votre entreprise, que vous travailliez seul ou à la tête d'une équipe marketing.

🧐 Le saviez-vous ? Selon Sprout Social, les meilleurs moments pour publier en semaine sont le mardi et le jeudi matin à 10 h. Apparemment, nous avons tous besoin du lundi pour récupérer émotionnellement.

Voyons comment créer un calendrier de contenu LinkedIn facile à maintenir et qui stimule l'engagement.

Définissez vos objectifs de publication et votre audience

Avant de rédiger une seule publication, clarifiez pourquoi vous créez du contenu, qui est votre public cible et ce qu'il attend de votre contenu LinkedIn. Vos objectifs et votre public doivent guider chacune de vos décisions, du choix des sujets à la structure de vos légendes.

Exemples d'objectifs :

Un fondateur de startup peut publier des messages pour attirer les premiers utilisateurs et renforcer la visibilité de sa marque

Un recruteur pourrait se concentrer sur la mise en avant de la culture d'entreprise pour attirer les meilleurs talents

Une marque personnelle peut avoir pour objectif de développer le leadership éclairé et de susciter des discussions dans le secteur

Un responsable marketing peut apporter son assistance lors du lancement d'un produit ou d'un cycle de campagne

À partir de là, explorez votre audience :

S'agit-il de fondateurs en phase de démarrage ou d'acheteurs d'entreprise ?

Souhaitent-ils des conseils tactiques, des informations sur les tendances ou des histoires inspirantes ?

Dans quelle mesure connaissent-ils votre sujet ?

💡 Fonctionnalité ClickUp : Documents

Hub de stratégie de contenu LinkedIn avec ClickUp Documents

Utilisez ClickUp Docs pour créer un hub de stratégie de contenu où votre équipe peut définir la voix de la marque, les profils de l'audience, les objectifs de communication et les exemples approuvés. Ajoutez des commentaires, étiquetez vos collègues et créez des liens directs vers les tâches afin que la stratégie ne se perde pas dans un document Google Doc oublié.

📚 Lectures indispensables pour obtenir de meilleurs résultats sur LinkedIn : Vous souhaitez développer votre marque personnelle ? Consultez notre guide sur l'image de marque personnelle sur LinkedIn. Vous avez besoin d'une structure pour votre stratégie de campagne ? Commencez par des modèles de stratégie de marketing de contenu.

Déterminez la fréquence et les moments optimaux pour publier

La cohérence alimente la croissance sur LinkedIn, mais le surmenage peut tout aussi bien freiner votre progression. Au lieu d'essayer de publier tous les jours, visez plutôt un rythme régulier.

Quelques exemples de fréquence :

Créateur solo : 2 à 3 publications par semaine, mélangeant des conseils axés sur la valeur et des réflexions personnelles

Équipe marketing : 3 à 5 publications par semaine — leadership éclairé, présentations de produits, actualités sur le recrutement

Image de marque de l'employeur : 1 à 2 publications par semaine mettant en avant la culture, les collaborateurs et les réussites internes

Le timing est également important. Des études suggèrent que les matins du mardi au jeudi sont les meilleurs moments, mais chaque public est différent. Suivez ce qui fonctionne au fil du temps.

💡 Conseil de pro : utilisez le calendrier ClickUp pour glisser-déposer vos publications lorsque votre planning change, sans avoir à tout recommencer pour toute la semaine.

📆 Collaborez sur des campagnes multicanales à l'aide d'un calendrier éditorial

Assurez la cohérence de votre marque dans vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu ClickUp

Vous planifiez votre contenu ? Le modèle Calendrier éditorial de marketing de contenu de ClickUp est parfait pour les équipes qui gèrent des publications sur plusieurs plateformes.

Suivez tout en un seul endroit :

Piliers de contenu tels que les évènements, les témoignages ou les produits phares

Mise en forme (carrousels, bobines, articles de blog)

Type de promotion (organique ou payante)

Statut de publication et propriété de l'équipe

🎉 C'est l'affichage idéal pour orchestrer les lancements, aligner les publications sur les échéanciers des produits et garantir la cohérence des messages sur tous vos canaux marketing.

🗓️ Planifiez votre contenu LinkedIn avec clarté et contrôle

Utilisez la hiérarchisation basée sur l'IA et les ajustements automatiques pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs avec le calendrier ClickUp

Avec le Calendrier ClickUp , vous ne vous contentez pas de définir des dates, vous construisez un système de contenu. Mappez visuellement votre calendrier de publication LinkedIn, attribuez des tâches à chaque publication, fixez des délais et ajustez rapidement les priorités en cas de changement.

✅ Glissez-déposez les tâches✅ Filtrez par assigné, étiquette ou canal✅ Affichez les échéances de la semaine ou du mois dans une disposition claire

📌 Bonus : utilisez des catégories codées par couleur pour reconnaître rapidement les thèmes, que vous alterniez entre des publications sur le leadership éclairé, le recrutement ou les coulisses de votre entreprise.

Exemple d'utilisation : Imaginons que votre équipe produit s'apprête à lancer un nouveau produit. Planifiez une publication teaser le mardi, un carrousel détaillé le mercredi et un témoignage client le vendredi, chacun avec sa propre tâche et son propre assigné. Tout est mappé et suivi au même endroit.

🧐 Le saviez-vous ? En 2024, les publications multi-images ont obtenu le taux d'engagement le plus élevé de tous les types de contenu LinkedIn, avec 6,60 % des impressions.

Choisissez des thèmes de contenu (et alternez-les)

Sans thèmes, votre calendrier de contenu peut ressembler à une page blanche chaque semaine. Avec des thèmes, vous construisez une bibliothèque de types de contenu qui renforcent votre message et répondent aux différents besoins de votre audience.

Ces piliers de contenu vous aideront à ancrer votre stratégie :

💡 Conseils et cadres : décomposez un processus que votre public peut appliquer dès aujourd'hui

🎙️ Leadership éclairé : partagez votre point de vue sur les tendances qui façonnent votre secteur d'activité

🎉 Jalons et victoires : célébrez les réalisations de votre équipe ou les réussites de vos clients

🧠 Dans les coulisses : donnez un aperçu de votre flux de travail, de vos décisions ou des rituels de votre entreprise

👀 Histoires personnelles : ajoutez une touche humaine — ce que vous apprenez, vos difficultés ou vos fiertés

📣 Promotion d'évènements/de contenus : webinaires, podcasts ou lancements de blogs

📖 En savoir plus : Découvrez ces modèles pour les réseaux sociaux afin d'organiser vos types de contenu.

Exemple de cas d'utilisation : un stratège de contenu peut alterner chaque semaine des thèmes tels que « Monday Tips » (Conseils du lundi), « Wednesday BTS » (BTS du mercredi) et « Friday Highlights » (Les temps forts du vendredi). En regroupant le contenu autour de ces catégories, il simplifie la planification et maintient la variété.

💡 Fonctionnalité ClickUp : champs personnalisés

Champs personnalisés pour suivre la progression à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Ajoutez un champ personnalisé ClickUp appelé « Thème » à vos tâches LinkedIn dans ClickUp. Attribuez une catégorie à chaque publication, puis utilisez la vue Tableau ou les filtres pour vous assurer de ne pas surcharger un type (par exemple, trois mises à jour de produits consécutives). Vous obtiendrez ainsi un mélange de contenus équilibré et maintiendrez l'intérêt de votre audience.

💡 Conseil de pro : Définissez des thèmes de contenu récurrents dans les champs personnalisés de ClickUp pour simplifier la planification hebdomadaire et maintenir un mélange équilibré de sujets.

Planifiez à l'avance, mais laissez de la place pour du contenu opportun

Il est tentant de remplir votre calendrier plusieurs semaines à l'avance, mais LinkedIn se nourrit de contenus pertinents et publiés au bon moment. Vous avez besoin d'un système qui équilibre la planification proactive et la publication réactive.

Planifiez à l'avance :

Lancements, campagnes et mises à jour de produits

Contenu saisonnier ou journées de sensibilisation annuelles

Séries récurrentes (comme des conseils hebdomadaires ou des aperçus du fondateur)

Laissez de l'espace pour :

Tendances ou actualités du secteur sur lesquelles vous souhaitez vous exprimer (utilisez des méthodes de veille pour rester réactif sans être chaotique)

Mettez en forme vos publications selon les tendances, comme les carrousels viraux ou les mèmes

Victoires spontanées de l'équipe ou leçons apprises

Exemple d'utilisation : Un recruteur peut planifier des publications autour des rôles à pourvoir et des évènements de recrutement, mais laisser de l'espace pour mettre en avant un moment spontané de « Bienvenue dans l'équipe » lorsqu'un nouvel employé publie son selfie du premier jour.

💡 Fonctionnalité ClickUp : vue Tableau

Utilisez les vues Tableau pour gérer le flux de travail du calendrier de contenu LinkedIn

La vue Tableau de ClickUp est parfaite pour gérer les flux de travail de contenu fluides. Utilisez des colonnes telles que « Planifié », « En cours de rédaction », « À réviser » et « Publié » pour suivre le statut de chaque publication. Si quelque chose de nouveau apparaît, il suffit de le faire glisser dans le contenu de la semaine en cours et de déplacer les autres vers l'avant, sans désordre ni omission.

Configurez les automatisations ClickUp pour faire passer les publications à l'étape suivante, avertir les membres de l'équipe lorsque leur révision est nécessaire ou archiver automatiquement les campagnes achevées. Cela réduit le travail manuel et maintient le flux de votre pipeline de contenu, sans nécessiter de microgestion.

💡 Conseil de pro : Ne publiez pas pour disparaître. Bloquez 10 minutes après la publication pour répondre aux premiers commentaires et augmenter votre portée.

Utilisez un modèle ou un outil de calendrier de contenu

Maintenant que vous avez défini vos objectifs de contenu et votre stratégie, vous avez besoin d'un système pour les mettre en œuvre sans heurts. Les feuilles de calcul peuvent fonctionner pendant un certain temps. Mais si vous collaborez, évoluez ou gérez plusieurs plateformes, vous aurez besoin d'un outil conçu pour de véritables flux de travail.

Par exemple, le modèle de calendrier de contenu LinkedIn de ClickUp est idéal pour les spécialistes du marketing, les créateurs et les créateurs de marque qui souhaitent être présents de manière cohérente sur LinkedIn sans avoir à chercher des idées chaque matin. Il vous aide à rationaliser votre processus de planification afin que chaque publication corresponde à vos objectifs et à votre public, sans avoir à vous encombrer de feuilles de calcul.

🗓️ Modèle de calendrier de contenu LinkedIn ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Calendrier de contenu LinkedIn ClickUp pour rationaliser la planification de vos réseaux sociaux

Ce modèle vous offre un espace structuré et visuel pour planifier votre contenu LinkedIn à l'avance, que ce soit pour quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois. Il comprend des champs personnalisés pour classer les types de publications (comme les réflexions de leaders d'opinion, les coulisses de l'entreprise ou les annonces d'embauche), des statuts pour suivre l'avancement de chaque élément de contenu, ainsi qu'une fonctionnalité de planification par glisser-déposer pour que votre calendrier reste fluide et flexible.

Mieux encore, le modèle comprend plusieurs vues, telles que Calendrier, Tableau et Liste, afin que vous puissiez gérer votre contenu dans la disposition qui vous semble la plus intuitive. Que vous travailliez seul ou en collaboration avec une équipe, ce modèle vous aide à garantir une présence cohérente, stratégique et captivante sur LinkedIn.

Exemple de cas d'utilisation : un responsable des réseaux sociaux dans une entreprise SaaS pourrait utiliser ClickUp pour planifier une campagne LinkedIn de deux semaines autour du lancement d'un produit. Il attribue la rédaction à un rédacteur, les tâches de conception à l'équipe créative et les validations aux responsables marketing, le tout suivi dans un modèle unique avec des rappels automatisés lorsque les échéances approchent.

📁 Archive de modèles : réduisez le temps de préparation grâce à ces ressources prêtes à l'emploi ! Modèle de plan pour les réseaux sociaux LinkedIn pour définir votre stratégie de contenu à long terme, vos personas cibles et les objectifs clés de votre campagne dans un espace collaboratif Modèle avancé pour les réseaux sociaux pour gérer des calendriers de contenu volumineux, attribuer des tâches, suivre les performances et rationaliser les flux de travail d'approbation sur tous les canaux Modèle de calendrier de contenu pour organiser vos publications hebdomadaires et mensuelles à l'aide de plusieurs vues (Calendrier, Tableau, Liste) afin de ne jamais manquer une occasion sur LinkedIn

🆚 Alternatives telles que Buffer et Hootsuite sont excellentes pour la planification et la publication. Mais elles ne vont pas jusqu'à l'idéation, la collaboration et la visibilité stratégique. ClickUp s'occupe de tout, du brainstorming aux rapports, ce qui en fait le meilleur choix pour les équipes à volume élevé ou à fort impact.

Et si vous souhaitez toujours utiliser un autre outil, ClickUp s'intègre à vos outils de planification, d'analyse ou de gestion des ressources favoris. Par exemple, utilisez Zapier pour créer automatiquement des tâches à partir des envois de formulaires ou envoyer les publications approuvées vers Buffer pour publication.

📖 En savoir plus : En savoir plus sur la gestion de projet sur les réseaux sociaux.

Évaluez la réussite et optimisez ce qui fonctionne

La création de contenu n'est qu'une partie de l'équation : l'autre partie consiste à savoir ce qui fonctionne et pourquoi. Sans vérifications régulières, il est facile de continuer à publier dans le vide sans savoir quels messages trouvent un écho et lesquels restent simplement... dans les limbes.

Voici les éléments à mesurer pour améliorer les performances de votre contenu LinkedIn :

📈 Taux d'engagement : combien de personnes interagissent avec vos publications ? Commentaires > likes > impressions

💬 Qualité des commentaires : suscitez-vous de véritables discussions ou vous contentez-vous de collecter des emojis ?

💾 Enregistrements et partages : ces signaux silencieux reflètent souvent la valeur réelle, parfois même plus que les likes

🎯 Trafic et conversions : les internautes cliquent-ils sur votre site web, votre produit ou votre lien d'inscription ?

Le suivi de ces éléments au fil du temps vous aide à renforcer ce qui fonctionne et à affiner ce qui ne fonctionne pas, en ajustant l'heure de publication, en testant un nouveau ton ou en supprimant les thèmes peu performants de votre calendrier.

🎉 Anecdote : ajouter un CTA tel que « D'accord ou pas d'accord ? » dans votre publication peut augmenter le nombre de commentaires sans paraître trop provocateur.

💡 Fonctionnalité ClickUp : tableaux de bord et rapports

Utilisez les tableaux de bord pour suivre les performances de vos publications LinkedIn

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez extraire des données en temps réel de vos tâches de contenu, de vos campagnes et de vos indicateurs de performance dans une vue personnalisable.

🔍 Réalisez un audit des réseaux sociaux pour évaluer votre point de départ.

Créez des diagrammes pour suivre le volume de publications par semaine, les tendances d'engagement par type de contenu ou même les délais non respectés par le propriétaire de la publication. Vous pouvez également ajouter des widgets pour le suivi des objectifs et des échéanciers de sprints, ou même intégrer des outils d'analyse tiers, ce qui vous offre une source unique et fiable pour évaluer les performances de votre contenu.

Exemple d'utilisation : une équipe marketing peut configurer un tableau de bord pour surveiller les performances des publications LinkedIn liées au lancement d'un produit, en suivant les impressions, l'engagement et les étapes suivantes dans le même environnement de travail où le contenu est planifié.

💡 Conseil de pro : Passez en revue vos 10 dernières publications et étiquetez chacune d'elles avec un thème dans ClickUp. Cela vous permettra de repérer facilement les lacunes ou les formats trop utilisés.

Conseils pour créer du contenu LinkedIn engageant

Maintenant que vous avez créé votre calendrier, il est temps de vous concentrer sur ce qui incite les gens à s'arrêter de faire défiler leur fil d'actualité. Un forfait bien organisé, c'est très bien, mais c'est un contenu engageant qui favorise la portée, la connexion et les résultats significatifs sur LinkedIn.

Voici comment créer du contenu que votre public aura envie de lire (et de commenter).

1. Tirez parti d'expériences réelles

Rien ne connecte mieux que les histoires. Qu'il s'agisse d'un échec récent, d'une idée surprenante issue d'un projet ou d'une leçon apprise à la dure, l'authenticité l'emporte toujours sur le raffinement.

Vous voulez la preuve qu'un contenu audacieux et ludique peut encore donner des résultats ?Quand quelqu'un a comparé ClickUp au « Duolingo du B2B », ce n'était pas un compliment. Mais au lieu de nous dévaloriser, nous avons décidé de nous en inspirer. Tout comme Duolingo a transformé l'apprentissage des langues en un phénomène viral, ClickUp a adopté une narration axée sur la personnalité pour établir des connexions plus solides. Notre conclusion ? Lorsque vous parlez comme tout le monde, on passe votre message. Lorsque vous êtes authentique, on se souvient de vous. 🎯 N'ayez pas peur de transformer les moments inattendus, même les critiques, en une vision claire de ce qui vous distingue.

Vous voulez la preuve qu'un contenu audacieux et ludique peut encore donner des résultats ?Quand quelqu'un a comparé ClickUp au « Duolingo du B2B », ce n'était pas un compliment. Mais au lieu de nous dévaloriser, nous avons décidé de nous en inspirer.

Article de ClickUp sur comment se démarquer sur les réseaux sociaux

Tout comme Duolingo a transformé l'apprentissage des langues en un phénomène viral, ClickUp a adopté une narration axée sur la personnalité pour établir des connexions plus solides. Notre conclusion ? Lorsque vous parlez comme tout le monde, on passe votre message. Lorsque vous êtes authentique, on se souvient de vous.

🎯 N'ayez pas peur de transformer les moments inattendus, même les critiques, en une vision claire de ce qui vous distingue.

Voici comment procéder dans vos publications.

Par exemple, lorsque Zoom a connu une panne. Le chaos s'est ensuivi. Mais ClickUp n'a pas bronché. 👀

Au lieu de rester passifs, ils ont lancé une fenêtre contextuelle en temps réel pour promouvoir la fonctionnalité ClickUp Chat et SyncUps, afin que les équipes puissent rester connectées sans rien manquer.

📉 Une crise ? Peut-être. 📈 Une opportunité ? Sans aucun doute.

Il ne s'agit pas seulement d'un marketing intelligent, mais d'une véritable masterclass en matière de stratégie axée sur l'instant présent. Pas de fioritures. Juste des actions rapides, une valeur réelle et un peu d'audace.

L'équipe chargée des réseaux sociaux chez ClickUp tire généralement parti des expériences et des tendances réelles de manière transparente

💡 Conseil de pro : Enregistrez ces réussites en coulisses dans votre calendrier de contenu LinkedIn. Ce genre d'histoires, où la réactivité répond aux besoins des utilisateurs, sont le type d'authenticité dont votre public se souvient (et qui suscite son engagement).

Exemple d'utilisation : un spécialiste du marketing peut partager une publication sur une campagne qui a échoué, accompagnée d'une réflexion sur ce qu'il ferait différemment. Cela renforce la confiance et ouvre un espace pour une discussion réfléchie dans les commentaires.

Utilisez ClickUp Docs comme un journal privé où vous pouvez noter vos idées brutes, vos anecdotes professionnelles ou les leçons que vous tirez de votre travail au fur et à mesure. Vous pouvez organiser vos idées par thème, transformer vos listes à puces en brouillons complets plus tard et collaborer avec votre équipe pour obtenir des commentaires avant de planifier la publication. Ajoutez des étiquettes telles que « anecdote personnelle » ou « réflexion sur le leadership » pour varier le ton et donner du sens à vos publications.

De plus, vous pouvez stocker des images, des vidéos et des graphiques directement dans vos tâches de publication LinkedIn. Utilisez ClickUp Docs ou une liste dédiée comme bibliothèque centrale de ressources, ce qui vous permettra de trouver, réutiliser ou mettre à jour facilement les visuels pour vos futures publications.

Documents en tant que base de connaissances

Créez une base de connaissances vivante pour votre équipe : stockez les directives relatives à la voix de la marque, les modèles de publication et les guides pratiques dans ClickUp Docs, directement liés à votre calendrier de contenu.

Créez une base de connaissances vivante pour votre équipe : stockez les directives relatives à la voix de la marque, les modèles de publication et les guides pratiques dans ClickUp Docs, directement liés à votre calendrier de contenu.

💡 Conseil de pro : enregistrez vos publications LinkedIn les plus performantes dans ClickUp Docs afin de les réutiliser ou de les republier plus tard en y ajoutant une touche originale.

2. Commencez fort : votre première ligne est l'accroche

Sur LinkedIn, vous disposez de 1 à 2 lignes avant que votre publication ne soit coupée. C'est le moment décisif. Que vous posiez une question, partagiez une opinion audacieuse ou commenciez par une statistique, donnez envie au lecteur de cliquer sur « ... voir plus »

📌 Essayez des outils tels que les outils d'IA pour les légendes si vous avez besoin d'aide pour la rédaction.

Exemple : Au lieu de : « Voici ce que j'ai appris lors du lancement de notre produit. », essayez : « Nous avons manqué notre date de lancement de trois semaines, et voici pourquoi je referais la même chose. »

Cette publication ClickUp touche juste avec quelque chose que nous avons tous entendu* et que nous redoutons secrètement : « Peut-on ajouter encore une chose ? »

Pas de fioritures. Juste une identification immédiate. C'est ainsi que vous obtiendrez un clic « voir plus ». Parfois, le meilleur moyen d'accrocher l'attention est simplement de tendre un miroir. 🪞

La publication LinkedIn de ClickUp comme exemple d'utilisation des « accroches »

Exemple de cas d'utilisation : Un fondateur pourrait commencer par : « Vous connaissez ce silence gênant lors des séminaires d'équipe ? Oui... nous l'avons vécu, et voici ce que nous en avons appris. »

💡 Fonctionnalité ClickUp : ClickUp Brain (IA)

Cas d'utilisation de ClickUp Brain pour créer une publication LinkedIn

Vous avez du mal à rédiger une accroche parfaite ou une première phrase percutante ? ClickUp Brain peut vous aider. Utilisez-le pour générer des introductions percutantes, reformuler des introductions ou analyser votre ton. Il vous suffit de surligner votre brouillon dans un document ou une tâche ClickUp et de demander à Brain de le peaufiner. C'est comme si vous aviez un éditeur à votre disposition dans votre environnement de travail.

Un bonus supplémentaire ? Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir parmi plusieurs modèles d'IA externes, notamment GPT-4o, o3-mini, o1 et Claude 3. 7 Sonnet pour l'écriture, le raisonnement, la planification, la conception et plus encore

📖 En savoir plus : Essayez ces modèles de planification média pour mieux harmoniser vos campagnes

3. Ne vous contentez pas de partager, montrez la valeur

Votre public ne cherche pas un journal intime, mais des informations qu'il peut appliquer, transmettre ou exploiter. Même vos publications les plus personnelles doivent leur donner envie de se dire : « Cela m'a apporté quelque chose d'utile. »

Exemples de formats riches en valeur :

Instructions étape par étape

résumé « 3 choses que j'ai apprises de... »

Leçons tirées d'un échec ou d'une expérience passée

Carrousels avec structures ou modèles

Petites histoires illustrant une tendance plus large

Cependant, toutes les publications ne doivent pas nécessairement commencer par une histoire : parfois, les données sont l'histoire.

Cette étude de cas ClickUp avec Chick-fil-A est un exemple parfait de contenu qui apporte rapidement de la valeur : problème clair, résultats mesurables, pertinence immédiate.

Vous souhaitez aider votre audience à passer à l'action ? Donnez-leur quelque chose à quoi se référer. Qu'il s'agisse d'une statistique, d'une étape par étape ou d'une histoire de réussite, c'est le genre d'informations que les gens capturent en capture d'écran

Article ClickUp expliquant comment tirer de la valeur des études de cas

Exemple de cas d'utilisation : un responsable de contenu pourrait transformer son processus d'intégration en une publication intitulée « Comment nous formons nos nouveaux rédacteurs de contenu en moins de 30 jours (sans les submerger) ». Voilà qui est partageable.

📖 En savoir plus : Découvrez des modèles de rédaction de contenu pour garantir la cohérence du ton et de la structure.

💡 Fonctionnalité ClickUp : modèle de publication sur les réseaux sociaux Utilisez le modèle de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp pour créer un plan structuré pour chaque publication. Il comprend des invites, des messages clés, des CTA, des ressources et des rappels de mise en forme tels que l'utilisation d'émojis ou les sauts de ligne. C'est votre code secret pour écrire plus rapidement sans sacrifier la clarté.

🧐 Le saviez-vous ? Les documents natifs (alias les carrousels LinkedIn) ont enregistré un taux d'engagement moyen de 6,10 %, ce qui en fait l'un des types de publication les plus efficaces.

4. Réutilisez les contenus les plus performants

Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue chaque semaine. Si une publication a suscité l'intérêt, réutilisez l'idée en la mettant en forme différemment, actualisez-la avec de nouvelles informations ou adaptez-la à un public légèrement différent.

Idées de réutilisation :

Transformez une publication très performante en carrousel

Extrait une citation et rédige un texte court autour de celle-ci

Résumez une longue publication en un fil percutant « 3 points à retenir »

Développez un commentaire populaire en une publication complète

Cet article est un exemple parfait de la façon dont ClickUp a transformé une vidéo d'équipe très performante en un moment fort pour la marque. 🎤Réutilisée par un membre fondateur, elle a non seulement atteint le bon public, mais elle a également converti des lurkers silencieux en prospects.

Et voici la véritable magie : ce n'était pas une publicité raffinée. Elle était authentique, drôle et inattendue. Laissez vos employés s'exprimer. Donnez une nouvelle vie à votre contenu, sous de nouveaux formats, dans un nouveau contexte, pour de nouveaux résultats.

Réutilisation de contenu à l'aide de différents comptes LinkedIn

Exemple d'utilisation : Un responsable du recrutement qui a publié un post viral intitulé « Ce que nous recherchons chez les candidats » pourrait ensuite partager une anecdote plus personnelle sur la façon dont cette checklist l'a aidé à repérer un candidat inattendu.

💡 Fonctionnalité ClickUp : Relations entre les tâches

Relations entre les tâches sur LinkedIn

Dans ClickUp, vous pouvez lier des tâches de contenu connexes à l'aide des relations entre tâches. Cela vous aide à suivre le contenu réutilisé, à éviter les efforts redondants et à voir d'où proviennent les idées de contenu. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous travaillez sur plusieurs formats ou campagnes.

📖 En savoir plus : Découvrez d'autres outils d'IA pour les réseaux sociaux afin de développer votre génération d'idées.

5. Encouragez la discussion (mais de manière naturelle)

L'algorithme de LinkedIn privilégie l'engagement, et les commentaires ont plus de poids que les likes. Cela dit, il ne suffit pas de demander « Qu'en pensez-vous ? » à la fin de chaque publication.

Formulez plutôt votre publication de manière à inviter naturellement les utilisateurs à réagir :

Partagez votre opinion, puis demandez aux autres s'ils ont vécu une expérience similaire

Présentez un dilemme et demandez aux autres comment ils l'aborderaient

Partagez une victoire en coulisses et étiquetez les collaborateurs concernés

Prenez cette section de commentaires, par exemple. 👇Une étude de cas, quelques réactions authentiques, et soudain, les gens se mettent à discuter comme s'ils étaient à table pendant le déjeuner.

Engagement dans la section commentaires de LinkedIn

💡 Fonctionnalité ClickUp : Commentaires + Fils

Exemple de cas d'utilisation de la fonctionnalité de commentaires de ClickUp pour l'approbation

Une fois votre publication planifiée dans ClickUp, utilisez la fonctionnalité Commentaires dans votre tâche ou votre document pour obtenir des commentaires en interne. Vos collègues peuvent proposer d'autres suggestions de CTA, apporter des modifications ou réagir avec des emojis, ce qui accélère votre processus et améliore la qualité de votre publication avant sa mise en ligne.

🎉 Fait amusant : la moitié des utilisateurs de LinkedIn ont entre 25 et 34 ans, alors adaptez votre ton et la mise en forme de vos publications afin de toucher ce public en pleine construction de carrière et averti en matière de contenu.

Conclusion : votre calendrier LinkedIn, prêt à l'emploi ✅

Développer votre présence sur LinkedIn ne doit pas nécessairement être un deuxième travail à temps plein. Avec un calendrier de contenu bien pensé, le processus devient moins chaotique et davantage axé sur une narration stratégique, selon vos propres conditions.

💖 Pas besoin de devenir viral pour avoir un impact. L'authenticité l'emporte toujours.

Que vous souhaitiez améliorer votre visibilité, attirer des prospects ou développer votre marque personnelle, un calendrier bien planifié renforce votre stratégie LinkedIn globale. Il permet de maintenir votre contenu en phase avec vos objectifs à long terme.

Restez cohérent (même pendant les semaines chargées)

Créez un espace pour des publications authentiques et opportunes

Aidez-vous à mesurer ce qui fonctionne et à en faire davantage

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de jongler entre différents outils, onglets et modèles pour y parvenir.

✨ ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rassemble tout en un seul endroit : stratégie, planification, collaboration et création de contenu alimentée par l'IA. Du brainstorming dans Docs à la planification dans la vue Calendrier, en passant par la mise au point des publications avec ClickUp Brain, tout ce dont vous avez besoin pour garder une longueur d'avance sur LinkedIn se trouve dans votre environnement de travail.

Prêt à simplifier votre stratégie LinkedIn ?

🎯 Commencez à utiliser ClickUp et planifiez des publications performantes.