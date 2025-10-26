10 logiciels de gestion des dossiers des employés en 2025

Fouiller dans des dossiers aléatoires, des fichiers mal nommés et des feuilles de calcul mystérieuses juste pour trouver un document d'intégration.

Ce n'est pas très réjouissant, n'est-ce pas ? De plus, vous risquez de perdre des dossiers importants sur vos employés et de vous retrouver dans une situation catastrophique. Si vous êtes un professionnel des ressources humaines, vous avez probablement déjà vécu cela.

Et vous n'êtes pas seul ! Selon un rapport ClickUp, un professionnel passe en moyenne plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail. Cela représente plus de 120 heures perdues par an, du temps que vous auriez pu consacrer à vos véritables missions.

C'est pourquoi il est temps de passer à un logiciel de gestion des dossiers des employés RH qui vous facilitera la vie.

Que vous dirigiez une start-up en pleine croissance ou que vous essayiez simplement de mettre de la commande dans le chaos, voici 10 logiciels de gestion des dossiers des employés qui valent vraiment le détour.

Aperçu des logiciels de gestion des dossiers des employés

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion centralisée des documents et suivi des tâches ; Taille de l'équipe : Startups, PME, grandes entreprises Document pour le profil des employés, recherche connectée, automatisation, contrôle d'accès, modèles RH Free Forever, personnalisations pour les entreprises Bamboo HR Option en libre-service pour les employés ; Taille de l'équipe : PME Suivi des congés, outils d'intégration, signatures électroniques, rapports RH prédéfinis Tarification personnalisée Rippling Automatisation des flux de travail RH ; Taille de l'équipe : PME, grandes entreprises RH, informatique et finances unifiées, conformité automatisée, paie et gestion des appareils Tarification personnalisée Zoho People Documentation adaptée aux appareils mobiles ; Taille de l'équipe : PME, grandes entreprises Gestion de dossiers, flux de travail personnalisable, sondages instantanés, LMS intégré Tarification personnalisée Gusto Gestion des documents liés à la paie ; Taille de l'équipe : Petites équipes, PME Enregistrement des impôts sur les salaires, intégration, synchroniser les avantages sociaux et rapports personnalisés Forfaits à partir de 49 $/mois Namely Employés et managers qui ont besoin d'une plateforme en libre-service ; Taille de l'équipe : Petites équipes, PME Auto-inscription aux avantages sociaux, flux d'actualités personnalisables et suivi des objectifs Forfaits à partir de 9 $/mois par utilisateur Paycor Entreprises du secteur de la santé et de l'industrie manufacturièreTaille de l'équipe : Entreprises de plus de 1 000 personnes Recrutement basé sur l'IA, optimisation des horaires et suivi des dépenses de main-d'œuvre Tarification personnalisée ADP Workforce Now Externalisation des RH ; Taille de l'équipe : Entreprises Alertes d'expiration des documents, rapports personnalisés, signatures électroniques et permissions d'accès Tarification personnalisée SAP SuccessFactors Gestion de l'évolution de carrière des employés ; Taille de l'équipe : Entreprises Portfolio de croissance, requêtes en langage naturel, intégration automatisée, contrôle de la conformité 75,60 $ par mois et par utilisateur DocuWare Maintenance de la conformité des données RH ; Taille de l'équipe : Entreprises Signature numérique sécurisée, pistes d'audit, filtres de recherche intelligents et conformité avec les normes HIPAA/RGPD Tarification personnalisée

Que rechercher dans un logiciel de gestion des dossiers des employés ?

Tous les systèmes de gestion des documents des employés que vous trouverez ne vous conviendront pas forcément. Voici une checklist pour choisir un outil qui transformera la gestion des documents en une expérience zen pour les RH :

stockage centralisé des documents : *Stocke tous les contrats, pièces d'identité et fichiers de politique, tous les documents de vos employés dans un espace bien organisé, et propose des modèles RH gratuits pour faciliter l'organisation

Filtres et options de recherche détaillés : Offre des filtres complets (noms, étiquettes ou même mots-clés) afin que votre équipe puisse facilement utiliser le logiciel de gestion des documents RH

tâches administratives automatisées : *vous permet de définir des règles pour la dénomination des fichiers, le contrôle des versions et les alertes d'expiration. Grâce à ce logiciel de gestion des employés , votre équipe RH passe moins de temps à cliquer et plus de temps à faire ce qui compte vraiment

mises à jour en temps réel : *Indique qui a effectué la modification en cours, quoi et quand, grâce à un historique clair des versions. Finis les changements mystérieux et les moments où l'on se demande « Qui a supprimé ça ? ! »

Intégration fluide avec les outils existants : synchroniser avec votre système RH existant, votre logiciel de paie, vos outils de visioconférence et votre stockage cloud

*sécurité de niveau entreprise : fournisseur de chiffrement de bout en bout, de contrôles d'accès, de partage de fichiers sécurisé pour l'entreprise et de sauvegardes pour protéger vos fichiers. Moins de problèmes de conformité à régler pour les RH

application mobile : *Propose une application mobile pour afficher ou télécharger des documents lors de vos déplacements. Idéal pour les équipes hybrides et les moments spontanés où vous avez besoin d'un document immédiatement

👀 Le saviez-vous ? Un sondage Nitro a révélé que seuls 3 % des travailleurs du savoir sont satisfaits du processus de gestion des documents de leur entreprise. La majorité des organisations ont donc des flux de travail documentaires défaillants.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des dossiers des employés

Maintenant que vous savez à quoi ressemble le logiciel idéal de gestion des documents RH, voici les dix meilleures options.

1. ClickUp (idéal pour la gestion centralisée des documents et le suivi des tâches)

Suivez les performances, l'engagement et l'évolution de vos employés grâce à ClickUp Project Management for HR Teams

*clickUp est le premier environnement de travail IA convergent au monde et la solution tout-en-un idéale pour gérer les dossiers des employés.

Qu'il s'agisse de contrats de travail, de documents d'intégration ou d'évaluations de performances, ClickUp permet de tout organiser et de tout retrouver facilement en un seul endroit. C'est comme votre classeur numérique, mais sans les coupures de papier désagréables et le chaos des documents perdus.

ClickUp Brain et Brain MAX

Réunissez tous vos besoins en matière de gestion des dossiers de vos employés dans un seul environnement de travail puissant et alimenté par l'IA avec Brain MAX dans ClickUp. Voici comment :

*recherche intelligente : recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti de modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini grâce à une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises

*organisation automatisée : suggère des dossiers, des étiquettes ou des catégories pour vos fichiers en fonction du contenu et des habitudes d'utilisation, afin que tout soit parfaitement organisé

De plus, vous pouvez demander à ClickUp Brain de récupérer des fichiers et des documents depuis votre environnement de travail ou, mieux encore, de les créer avec vous et de le regarder le faire pour vous en quelques secondes.

Brain permet aux professionnels des ressources humaines de générer rapidement des descriptions de poste, des documents de politique et des communications aux employés à partir d'une simple invite, instructions. Il garantit que le contenu est clair, cohérent et adapté au public, ce qui permet de gagner un temps précieux lors de la rédaction et de la modification en cours.

Avec Brain, les RH peuvent se concentrer davantage sur les personnes et la stratégie tandis que l'IA se charge de la création de contenu.

Utilisez ClickUp Brain pour automatiser la communication, gérer les tâches routinières et récupérer instantanément n'importe quel fichier.

ClickUp Discuter et dossiers

Mais ce n'est pas tout ! Notre astucieux logiciel de gestion des dossiers employés propose également ClickUp Chat, où vous et votre équipe pouvez discuter des politiques RH importantes, des performances des employés et de tout ce qui s'y rapporte.

Maintenant que vous avez préparé les profils de vos employés et autres informations les concernant, organisez tout de manière claire et ordonnée grâce à la hiérarchie de projets ClickUp.

Créez une chaîne de commandement transparente avec la hiérarchie de projets ClickUp.

Commencez par créer un espace pour votre équipe RH. Dans cet espace, vous pouvez configurer des dossiers ClickUp pour chaque service, comme le marketing, l'ingénierie et le service client. Dans chaque dossier employé, ajoutez d'autres documents pertinents, comme des pages imbriquées ou des sous-sections :

Intégration

Évaluations de performance

Certifications

Registres des congés

Vous pouvez également ajouter des checklists à chaque sous-dossier. Lorsque vous agrandissez votre équipe, le nombre de dossiers et de sous-dossiers augmente naturellement. Pourtant, trouver des documents ne devrait pas ressembler à une chasse au trésor, et notre logiciel de gestion des documents des employés résout également ce problème.

Recherche ClickUp entreprise

Avec ClickUp Enterprise Search, vous pouvez trouver n'importe quel fichier, document ou tâche dans votre pile technologique intégrée en quelques clics seulement.

Recherchez facilement n'importe quel dossier d'employé grâce à la recherche de connexion ClickUp.

Vous recherchez un contrat de travail ? Ou peut-être avez-vous besoin de trouver l'évaluation d'un employé en particulier ? Il vous suffit de rechercher par mot-clé, propriétaire ou autre attribut pertinent, et hop ! Le document que vous cherchiez est là.

Tout ce que vous avez à faire, c'est d'intégrer vos outils RH existants à ClickUp, et la fonctionnalité de recherche connectée vous permettra d'accéder à toutes les informations dont vous avez besoin. Vous n'aurez donc plus à passer au crible des dossiers interminables en espérant ne rien manquer.

Après toute cette planification, une seule tâche RH oubliée peut réduire tous vos efforts à néant. Mais avec ClickUp Project Management for HR Teams, vous gardez toutes vos tâches sous contrôle.

Gérez les tâches RH avec ClickUp Gestion de projet pour les équipes RH

Il vous permet de transformer vos plans d'intégration et autres stratégies RH en tâches ClickUp. Vous pouvez attribuer chacune d'entre elles au bon membre de l'équipe, définir des dates d'échéance et suivre la progression en un seul endroit.

ClickUp Ambient Agents

Mais ce n'est pas tout. ClickUp Agents permet de répondre à certains déclencheurs et d'effectuer des actions à un emplacement précis.

Laissez un agent Autopilot personnalisé faire le gros du travail : définissez les règles et regardez-le traiter les requêtes RH comme un pro.

Cas d'utilisation : exemple, le canal de l'équipe RH est submergé de nouvelles personnes chargées des opérations qui demandent des documents et des fichiers. Le responsable des ressources humaines souhaite utiliser l'IA pour retrouver certains de ces fichiers et libérer du temps pour son équipe. Ils créent un agent Autopilot personnalisé dans le canal et lui demandent de partager le fichier dans la base de connaissances à laquelle il a accès. Ils précisent que l'agent Autopilot ne doit répondre que lorsque le message de l'utilisateur contient un exemple clair et direct. Ils fournissent même des exemples de questions à l'agent Autopilot.

ClickUp documents

Avec ClickUp Documents, vous pouvez créer, stocker et organiser tous vos dossiers d'employés et noter les informations pertinentes les concernant. Rédigez facilement des contrats d'employés, des politiques RH, des formulaires et des étapes d'intégration avec votre équipe.

Créez et gérez les profils individuels des employés et les forfaits RH sur ClickUp Document.

N'oubliez pas que vos parties prenantes peuvent effectuer une modification en cours du document simultanément et laisser des commentaires à l'attention de membres spécifiques de l'équipe grâce à la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp limitations

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les nombreuses fonctionnalités de gestion des ressources humaines un peu intimidantes au début.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Anne Thomas, responsable RH chez Snowville Creamery LLC, déclare :

ClickUp nous permet de publier toutes les communications entre tous les services de notre entreprise en un seul endroit centralisé. Il est ainsi facile et pratique de recevoir des notifications et de maintenir les plannings, les itinéraires et les livraisons pour notre entreprise.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Relationships pour relier entre elles des tâches, des documents ou même des listes entières ! En exemple, vous pouvez relier la tâche d'intégration d'un employé à son évaluation de performance, à la checklist RH et aux documents de formation, afin que tout reste connecté contextuellement et facile à naviguer sans avoir à passer d'un onglet à l'autre !

2. Bamboo HR (meilleure option en libre-service pour les employés)

via Bamboo HR

Le suivi de l'information sur les employés, des étapes d'intégration et des demandes de congés ne doit pas nécessairement être un travail à plein temps. Les solutions de gestion des données des employés telles que BambooHR peuvent vous faciliter la vie.

Il permet de centraliser et d'organiser toutes vos opérations RH, de l'intégration des nouveaux employés au suivi des congés et à la gestion des performances, en un seul endroit. De plus, les rapports RH prédéfinis facilitent le suivi des dossiers des employés, ce qui permet d'améliorer les processus RH.

Les meilleures fonctionnalités de Bamboo HR

Suivez le suivi des dossiers des employés, leurs avantages sociaux, leurs congés payés et leur parcours professionnel à partir d'un seul endroit

Utilisez les outils d'intégration intégrés pour guider facilement les nouvelles recrues à chaque étape

Automatisez les demandes de congés et les approbations grâce à l'intégration des calendriers

Activez les signatures électroniques pour rationaliser la documentation sans avoir à courir après l'imprimante et le papier

Limites de Bamboo HR

Les logiciels de gestion des documents RH peuvent s'avérer assez coûteux pour les grandes équipes

Tarifs Bamboo HR

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Bamboo HR

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 3 000 avis)

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en affichant les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer le travail. 💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

3. Rippling (le meilleur pour automatiser les flux de travail RH)

via Rippling

Rippling est une plateforme de gestion des effectifs qui unifie les opérations RH, informatiques et financières en un seul système cohérent. Au-delà de l'organisation des données des employés, ce logiciel d'automatisation des documents automatise les tâches de conformité RH, le suivi des heures facturables, la paie et les étapes d'intégration, permettant à votre équipe de se concentrer sur les stratégies.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Conservez toutes les données relatives aux employés, des titres de poste aux équipements en problème, dans un profil dynamique qui se met à jour automatiquement sur tous les systèmes connectés

Attribuez, gérez et même effacez à distance les appareils de l'entreprise afin de garantir la sécurité des informations sur les employés et autres données internes

Automatisez les flux de travail pour tout, de l'envoi de rappels concernant les renouvellements de contrat à l'acheminement des évaluations de performance vers le bon responsable.

Rémunérez vos employés et sous-traitants internationaux dans leur devise locale, en toute conformité

Limites de Rippling

Il manque des options personnalisées pour les fonctionnalités

Certains utilisateurs signalent des rapports sur une configuration complexe des flux de travail et des intégrations, ainsi que des intégrations limitées avec les systèmes de paie tiers.

Tarification Rippling

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Rippling

G2 : 4,8/5 étoiles (plus de 7 600 avis)

Capterra : 4,9/5 étoiles (plus de 3 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rippling ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Rippling, c'est la façon dont il rassemble plusieurs systèmes (paie, avantages sociaux, intégration, gestion des appareils) sous un même toit. L'intégration transparente permet de gagner beaucoup de temps et de réduire les erreurs manuelles, ce qui change la donne pour les équipes en pleine expansion. On a l'impression que la plateforme a été conçue en pensant à l'utilisateur final.

🧠 Anecdote : Le concept d'horaires flexibles a été lancé par la société aérospatiale allemande Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Elle a introduit le « Gleitzeit », qui signifie « horaires flexibles », donnant aux employés la liberté de commencer et de terminer leur travail à des heures flexibles.

4. Zoho People (idéal pour la gestion et la documentation des employés sur mobile)

via Zoho People

Vous vous souvenez que nous avons dit qu'il était important de disposer d'une application mobile pour votre logiciel de gestion des documents des employés afin de pouvoir tenir vos registres à jour où que vous soyez ? Zoho People est la plateforme idéale pour cela.

Le système RH est hautement personnalisable pour s'adapter à vos besoins dynamiques. Comme il est basé sur le cloud, vous n'avez plus à vous soucier de perdre des données importantes sur vos employés.

Vous pouvez également l'utiliser pour automatiser les flux de travail de recrutement et d'intégration. De plus, Zoho People propose un service d'assistance RH que vos employés peuvent utiliser pour créer des tickets et résoudre des problèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho People

Utilisez le module de gestion des dossiers pour traiter les requêtes des employés à l'aide de contrats de niveau de service et de règles d'escalade

Créez et déployez des flux de travail RH personnalisables et utilisez des modèles de répertoire pour gérer facilement les données des employés

Créez des sondages pour recueillir les commentaires des employés et suivre les tendances en matière d'engagement au fil du temps

Suivez la progression de la formation grâce à un LMS intégré pour vous assurer que votre équipe continue à apprendre et à se développer

Limites de Zoho People

Les fonctionnalités d'enregistrement et de départ sont souvent défaillantes

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur n'est pas assez aboutie ou aussi conviviale que celle d'autres logiciels RH

Tarifs de Zoho People

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho People

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 étoiles (plus de 270 avis)

📖 À lire également : Organisation des fichiers et des dossiers : stratégies pour améliorer votre flux de travail

5. Gusto (le meilleur pour la gestion de la paie des petites entreprises)

via Gusto

Oubliez les fiches de paie, la paperasse et le stress, car Gusto vous aide à éviter tout cela. Cette plateforme RH combine la gestion des salaires, l'intégration des nouveaux employés, les avantages sociaux et la gestion des équipes dans un espace convivial.

Vous avez des équipes en télétravail qui travaillent dans différents États américains ? Inscrivez-vous facilement pour les impôts sur les salaires dans les 50 États directement sur Gusto pour une gestion simplifiée des salaires. De plus, il s'intègre aux logiciels de gestion des performances les plus courants, vous permettant de suivre et de mesurer les performances et l'engagement des employés en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Gusto

Intégrez les nouveaux employés grâce à des lettres d'offre numériques, des signatures électroniques et des checklist prédéfinies

Synchronisez la paie avec les avantages sociaux et le suivi du temps, pour que tout fonctionne en mode automatique

Générez des rapports personnalisés pour la planification des effectifs, l'analyse des rémunérations, etc

Offrez à vos employés un portail en libre-service leur permettant d'afficher à tout moment leur profil, leurs bulletins de paie, leurs avantages sociaux et leurs documents fiscaux

Limites de Gusto

Si vous êtes débutant, il vous faudra un certain temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités

Évolutivité et fonctions de rapports limitées

Tarifs Gusto

Simple : 49 $/mois + 6 $/mois par personne

Plus : 80 $/mois + 12 $/mois par personne

Premium : 180 $/mois + 22 $/mois par personne

Évaluations et avis sur Gusto

G2 : 4,5/5 étoiles (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gusto ?

Un critique de G2 déclare

J'utilise Gusto depuis quelques années maintenant. Il est très facile à utiliser, simple à configurer et fonctionne parfaitement sans que j'aie à faire quoi que ce soit chaque mois. J'apprécie également le fait qu'ils se tiennent informés des changements fiscaux et réglementaires : ils me tiennent au courant, m'indiquent ce que je dois faire et s'en occupent si je le souhaite.

6. Namely (le meilleur pour la mise en place d'une plateforme en libre-service pour les employés et les managers)

via Namely

Namely propose un portail en libre-service pour les employés et les responsables qui regroupe tout, des fiches de paie aux avantages sociaux en passant par les demandes de congés, afin qu'ils n'aient plus à rechercher des information sur une douzaine de plateformes différentes. Et croyez-nous, c'est important.

Selon la Harvard Business Review, 27 % des employés déclarent se sentir submergés par les informations, au point de ne même plus essayer de suivre le rythme.

Ce logiciel de base de données des employés met fin au désordre et offre à votre équipe un espace centralisé et clair pour rester informée. Vous pouvez l'utiliser pour fournir les formulaires W-4 fédéraux et d'État, les faire signer et rationaliser la conformité fiscale et la déclaration d'impôts.

Il dispose également d'un fil d'actualité intégré à votre canal Slack où vous pouvez partager des annonces importantes, célébrer des réussites, des anniversaires de travail, des anniversaires et bien plus encore.

Namely : les meilleures fonctionnalités

Donnez à vos employés le contrôle des outils de gestion de profil afin qu'ils puissent mettre à jour leurs informations personnelles et fiscales sans avoir à envoyer de formulaires au service des ressources humaines

Permettez l'auto-inscription aux avantages sociaux pendant la période d'inscription ouverte ou lors d'évènements importants de la vie, afin de rendre le processus plus fluide et plus transparent

Utilisez des fils d'actualité personnalisables pour le partage des mises à jour et des annonces en un seul endroit facile à trouver pour tout le monde

Suivez les objectifs et les performances grâce à des modèles d'évaluation et des outils de feedback intégrés que les employés et les responsables peuvent utiliser de manière indépendante

Limites de Namely

Les services client sont lents

Certains utilisateurs ont fait rapport de problèmes avec l'interface du logiciel, notamment des difficultés pour mettre à jour les informations, des dysfonctionnements et des problèmes d'accès à certaines fonctionnalités telles que les bulletins de paie

Tarifs Namely

Namely Now : À partir de 9 $/mois par utilisateur

Namely Plus, Plus People et Achevé : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis Namely

G2 : 3,9/5 étoiles (plus de 300 avis)

Capterra : 4,2/5 étoiles (plus de 400 avis)

👀 Le saviez-vous ? Un seul employé peut utiliser 10 000 feuilles de papier par an, ce qui coûte environ 80 dollars. Si vous faites le calcul pour l'ensemble de votre personnel, le passage à un système de gestion des documents ne semble-t-il pas être le choix le plus judicieux ?

7. Paycor (idéal pour les entreprises du secteur de la santé et de l'industrie manufacturière)

via Paycor

Paycor propose un système intégré de gestion des documents des employés pour les secteurs de la santé, de la fabrication et des services. En plus du système de gestion des documents, il offre un outil de recrutement alimenté par l'IA pour trouver des candidats appropriés parmi un vaste vivier de talents.

Vous pouvez automatiser vos campagnes de recrutement, accéder aux fiches d'évaluation des candidats et simplifier les processus d'intégration. Cet outil facilite également le suivi des heures facturables et la planification du travail, afin que tous vos employés bénéficient d'une charge de travail équitable et d'un paiement en temps opportun.

Les meilleures fonctionnalités de Paycor

Trouvez et recrutez les bons talents et organisez toutes leurs informations directement sur la plateforme

Saisissez et suivez le temps de travail de vos employés grâce à des outils basés sur l'IA

Optimisez les horaires de vos employés en tenant compte des besoins de votre entreprise et de la disponibilité de vos employés, avec la possibilité d'échanger les horaires en temps réel.

Suivez les dépenses liées à la main-d'œuvre en temps réel grâce à des alertes budgétaires pour les heures supplémentaires, ce qui vous aide à maîtriser les coûts de main-d'œuvre.

Limites de Paycor

Absence de fonctionnalités avancées et de fonctionnalités, ce qui limite son utilisation pour les opérations RH complexes

Les utilisateurs trouvent que le service client n'est pas réactif

Tarifs Paycor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Paycor

G2 : 3,9/5 étoiles (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 étoiles (plus de 2 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Paycor ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Mon expérience a été positive. J'ai travaillé avec Paycor depuis 10 ans et j'apprécie tout ce qu'ils ont à offrir.

📖 À lire également : Guide de désencombrement numérique pour créer un environnement de travail productif

8. ADP Workforce Now (le meilleur pour l'externalisation des RH)

via ADP Workforce Now

Votre petite équipe RH a-t-elle du mal à gérer l'intégration et les tâches administratives liées aux employés ? Utilisez ADP Workforce Now. Ce logiciel de gestion documentaire organise toutes les informations relatives à vos employés et met à votre disposition des professionnels RH expérimentés pour vous aider à rattraper votre retard en matière de ressources humaines.

Si vous avez plus de 1 000 employés, ADP Workforce Now vous proposera même une solution intégrée de gestion du capital humain et de paie personnalisée pour votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'ADP Workforce Now

Définissez des dates d'expiration pour les documents et recevez des alertes automatiques pour garantir la conformité et les mises à jour en temps opportun

Générez des rapports personnalisés et des pistes d'audit pour le suivi de l'accès aux documents et des modifications, garantissant ainsi la transparence

Rationalisez la signature de documents grâce à des signatures électroniques sécurisées et intégrées pour accélérer les flux de travail

Contrôlez et assurez la sécurité des permissions d'accès en fonction des rôles des utilisateurs, afin de garantir que les données sensibles des employés ne soient accessibles qu'au personnel autorisé

Limites d'ADP Workforce Now

La fonctionnalité de rapports est assez compliquée

L'intégration avec des outils tiers peut également présenter des dysfonctionnements

Tarifs ADP Workforce Now

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ADP Workforce Now

G2 : 4,1/5 étoiles (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,4/5 étoiles (plus de 7 000 avis)

🎥 Regarder : Comment utiliser l'IA pour la documentation :

9. SAP SuccessFactors (le meilleur pour gérer l'évolution de carrière de vos employés)

via SAP SuccessFactors

63 % des personnes quittent leur emploi en raison d'un manque de feedback ou d'un feedback de mauvaise qualité. Pourquoi ? Parce que cela les empêche de savoir où elles en sont dans leur progression et les empêche d'apporter des améliorations concrètes.

Évitez cela grâce à SAP SuccessFactors, un logiciel de gestion des documents RH doté d'une fonctionnalité « Growth Portfolio ». En plus de garantir la sécurité et l'organisation des informations relatives à vos employés, il permet également à votre personnel d'analyser ses performances et de mettre en œuvre des suggestions guidées.

Les meilleures fonctionnalités de SAP SuccessFactors

Récupérez les informations relatives au profil des employés et les documents relatifs à la politique RH à l'aide de requêtes en langage naturel

Permettez aux employés de soumettre leurs demandes de congés et de rechercher des informations sur les politiques RH via une interface de discussion, améliorant ainsi leur expérience

Fournissez aux nouvelles recrues des tâches et des checklist d'automatisation et personnalisées pour leur intégration, afin de garantir une intégration en douceur dans la culture de l'entreprise

Surveillez et signalez les problèmes de conformité potentiels en temps réel

Limites de SAP SuccessFactors

Ce logiciel de gestion des documents RH prend plus de temps à charger que ses alternatives

Tarifs SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors Employee Central (Core HR) : 75,60 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SAP SuccessFactors

G2 : 3,9/5 étoiles (plus de 670 avis)

Capterra : 4,0/5 étoiles (plus de 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SAP SuccessFactors ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus chez SAP SuccessFactors, c'est qu'il regroupe toutes les tâches RH dans un seul système facile à utiliser. Il convient parfaitement aux entreprises de toutes tailles, aide à donner du sens aux données sur les employés grâce à des rapports puissants et travaille bien dans différents pays et langues. Je peux planifier des entretiens, publier des offres, gérer l'intégration et bien plus encore. C'est un outil unique pour tout.

🧠 Anecdote amusante : Westinghouse Electric & Manufacturing Company a créé le premier film de formation en entreprise, enseignant aux employés les procédures de sécurité et les techniques de travail appropriées. On peut supposer qu'ils connaissaient l'importance de montrer aux employés comment travailler en toute sécurité avant même que PowerPoint n'existe !

10. DocuWare (le meilleur pour la maintenance de la conformité des données RH)

via DocuWare

Gérer la conformité RH, en particulier avec une équipe internationale, est un véritable défi. Une seule erreur et vous vous retrouverez confronté à des problèmes juridiques complexes.

Avec ses fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau entreprise, DocuWare est votre compagnon idéal pour collecter et stocker en toute sécurité les informations relatives à vos employés. Il archive de manière sécurisée tous les types de fichiers dans un système centralisé, garantissant la conformité de vos pratiques RH avec les réglementations HIPAA, RGPD et autres.

Grâce à des droits d'utilisateur ultra-spécifiques, des flux de travail solides comme le roc et des entrées inviolables, vous êtes protégé contre la perte de données, les confusions et les modifications douteuses.

Les meilleures fonctionnalités de DocuWare

Facilitez la signature numérique sécurisée des documents, rationalisez les flux de travail et réduisez les documents papier

Générez des rapports personnalisés et des pistes d'audit pour surveiller les modifications en cours aux documents et contrôler les accès

Créez des fiches de paie sur n'importe quelle plateforme de paie et stockez-les automatiquement dans les dossiers numériques des employés

Localisez rapidement les informations sur les employés à l'aide de filtres de recherche intelligents tels que le nom, le service, le type de document ou le statut

Limites de DocuWare

Bien qu'il n'y ait pas de limite de taille de fichier inhérente au système DocuWare lui-même, la vitesse de téléchargement peut être un facteur déterminant pour les documents très volumineux

Tarifs DocuWare

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DocuWare

G2 : 4,4/5 étoiles (plus de 240 avis)

Capterra : 4,6/5 étoiles (plus de 100 avis)

Simplifiez et assurez la sécurité de la gestion des documents des employés avec ClickUp

Du stockage sécurisé aux puissantes fonctionnalités de recherche, en passant par les flux de travail automatisés et l'accès mobile, les outils que nous avons présentés apportent une organisation rigoureuse à vos processus RH. Que vous dirigiez une start-up lean ou une entreprise en pleine croissance, vous trouverez ici des solutions adaptées à tous les types d'équipes.

Vous souhaitez tout regrouper sur une seule plateforme ? Choisissez ClickUp. Utilisez-le comme classeur numérique et hub de documentation. Bénéficiez de mises à jour en temps réel pour ne plus jamais manquer une tâche RH.

De plus, la fonctionnalité de recherche connectée vous permettra de ne plus perdre de temps à rechercher un document relatif à un employé.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour faciliter la gestion des documents des employés et automatiser ce processus.