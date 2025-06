Niyati - Comment créer un calendrier marketing (exemples + modèles)

Vous êtes à quelques jours du lancement d'un produit important et tout prend du retard. L'article de blog doit être modifié, les réseaux sociaux sont encore en phase de planification et la campagne par e-mail est bloquée au service juridique. Pour couronner le tout, vous découvrez que votre campagne entre en conflit avec un évènement majeur du secteur que vous n'aviez pas prévu.

Les délais approchent, personne ne sait qui fait quoi, et la panique s'installe alors que vous vous démenez.

L'absence d'un forfait clair entraîne confusion, perte de temps et frustration. C'est là qu'intervient le calendrier marketing. Il vous offre un emplacement unique pour organiser, planifier et harmoniser chaque détail, vous apportant ainsi la clarté et le contrôle nécessaires pour mener à bien votre campagne.

Découvrons comment créer un calendrier marketing qui vous permettra d'oublier définitivement ce sentiment accablant d'avoir « oublié quelque chose ».

Qu'est-ce qu'un calendrier marketing ?

Un calendrier marketing est un outil marketing qui vous aide à planifier, programmer et suivre vos initiatives marketing. Il vous permet de tout contrôler, des articles de blog aux mises à jour sur les réseaux sociaux, en passant par les campagnes par e-mail et les lancements de produits, le tout ventilé par mois, trimestre ou année.

En organisant tout, vous êtes sûr de ne jamais prendre de retard et de rester facilement sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs

Planifiez, programmez et exécutez vos activités marketing dans les délais grâce à un calendrier marketing

⚠️ Conseil sous-estimé : ne surchargez pas votre calendrier. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'espace blanc que vous devez le remplir. Certaines des campagnes les plus réussies sont le résultat d'une concentration et non d'un volume. Prévoyez des « espaces de respiration » intentionnels pour permettre la spontanéité et le contenu réactif.

Pourquoi avez-vous besoin d'un calendrier marketing ?

Un marketing efficace n'est pas le fruit du hasard. Voici pourquoi un calendrier fait toute la différence :

Ayez une vue d'ensemble et planifiez à l'avance : un calendrier vous aide à mapper vos campagnes et votre contenu à l'avance afin de repérer rapidement les chevauchements et les lacunes. Finies les surprises de dernière minute, comme les e-mails envoyés deux fois ou les évènements clés manquants dans votre secteur

Cohérence = meilleure image de marque : planifier à l'avance vous aide à aligner vos publications sur les réseaux sociaux, vos blogs et vos e-mails autour des mêmes thèmes et objectifs. De plus, le message de votre marque reste clair et cohérent

Suivez ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) : un calendrier permet de consigner vos activités marketing. Vous pouvez ainsi analyser les performances de vos campagnes au fil du temps. Par exemple, vous pouvez revenir en arrière et voir quand vous avez lancé certaines promotions et les mettre en corrélation avec les résultats

Ne manquez plus jamais une échéance : avec autant d'intervenants (rédacteurs, concepteurs, équipes produit, partenaires), un calendrier permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde. Il assure le suivi des échéances, indique les responsables et aide toute l'équipe à garder une longueur d'avance

📚 En savoir plus : Comment créer une feuille de route marketing gagnante

Fonctionnalités clés d'un calendrier marketing

Un calendrier marketing intégré va bien au-delà du simple suivi des dates et des échéances.

Voici les éléments indispensables :

Flexibilité pour gérer le changement : votre calendrier marketing doit être facile à mettre à jour. Idéalement, vous devriez pouvoir glisser-déposer pour reprogrammer des tâches et ajuster automatiquement les échéances connectées

Collaboration et accessibilité : un calendrier de campagne marketing doit être un outil partagé en temps réel accessible à toute l'équipe. Les outils basés sur le cloud sont les mieux adaptés dans ce cas, car ils vous permettent d'attribuer des tâches, d'ajouter des commentaires ou des pièces jointes et de définir des niveaux de permission

S'adapte à différents contenus/canaux : votre calendrier doit prendre en charge tous les types de contenu avec différents propriétaires et flux de travail. De plus, vous devez pouvoir utiliser des étiquettes pour filtrer par canal et joindre des fichiers ou des liens, comme un document Google Doc pour un brouillon de blog

Plusieurs affichages : parfois, vous avez besoin de zoomer sur la semaine en cours. D'autres fois, vous avez besoin d'une vue d'ensemble du trimestre. Les meilleurs calendriers vous permettent de changer d'affichage sans dupliquer les données

Propriété et statut clairs : chaque élément de votre calendrier doit indiquer qui en est responsable et à quelle étape il se trouve. Votre calendrier passe ainsi d'un simple planning à un outil de suivi du flux de travail en temps réel qui indique non seulement quand, mais aussi comment les choses avancent

📚 En savoir plus : Stratégies créatives de gestion de marque

Types de calendriers marketing

Vous aurez probablement besoin de plusieurs calendriers marketing pour différents objectifs. Voici une liste des principaux types :

1. Calendrier éditorial

Un calendrier éditorial vous permet de planifier et de suivre le contenu long format que vous créez, sa date de publication et la personne responsable de chaque élément. C'est un outil très apprécié des équipes de marketing de contenu et indispensable pour mettre en œuvre une stratégie de contenu solide.

Ce qu'un calendrier éditorial comprend généralement :

Sujet/titre du contenu (par exemple, « 10 conseils SEO pour les blogueurs »)

Type de contenu (article de blog, bande-annonce, newsletter, etc.)

Date de publication

Auteur/responsable

Statut (Idée/En cours/Planifié/Publié)

Mots-clés ou hashtags

Canaux (plateforme de publication : Instagram, Substack, site web, etc.)

Planifiez, suivez et organisez votre contenu marketing grâce à un calendrier éditorial

2. Calendrier marketing pour les réseaux sociaux

Un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux est indispensable si vous êtes actif sur plusieurs canaux.

Il mappe exactement ce qui sera publié, quand et où, comme un carrousel Instagram le Monday, une vidéo TikTok le Wednesday et une publication LinkedIn le Thursday. Il comprend également des détails clés tels que le texte de la publication, les ressources de conception, les hashtags et les ajustements spécifiques à la plateforme, le tout en un seul endroit.

Planifiez et gérez vos publications sur toutes les plateformes grâce à un calendrier marketing pour les réseaux sociaux

3. Calendrier marketing des évènements

Un calendrier marketing des évènements mappe les évènements à venir, leurs dates et les promotions qui doivent avoir lieu avant, pendant et après ceux-ci.

Voici quelques exemples courants :

Nom et date de l'évènement (par exemple, « Lancement du produit d'été : 10 juillet »)

Type d'évènement (webinaire, conférence, atelier, lancement de produit, vente, etc. )

Canaux marketing (Instagram, LinkedIn, e-mail, publicités Facebook, etc.)

Contenu promotionnel (quels messages, e-mails ou publicités vous allez diffuser)

Échéancier (quand commencer les publications teaser, envoyer les invitations, publier les comptes à rebours, etc. )

Rôles au sein de l'équipe (qui conçoit, rédige, planifie, met en ligne, etc.)

Planifiez et coordonnez les promotions de vos évènements grâce à un calendrier marketing dédié

4. Calendrier de lancement de produit

Un calendrier de lancement de produit est un forfait étape par étape qui décrit ce qui doit être fait avant, pendant et après le lancement d'un nouveau produit. Il est divisé en trois phases :

Avant le lancement : planifiez le contenu, concevez la page produit, préparez les e-mails et programmez les publications teaser

Lancement : suivez la mise en ligne du produit, planifiez les e-mails et les publications sur les réseaux sociaux, lancez des campagnes publicitaires et désignez les personnes chargées de surveiller les questions et les commentaires

Après le lancement : partagez les avis, publiez des témoignages, envoyez des e-mails de remerciement, offrez une assistance et suivez les indicateurs de performance tels que les ventes et le trafic

Chaque tâche est associée à une date, une plateforme (comme Instagram ou l'e-mail) et un membre de l'équipe. Cela vous permet de respecter votre calendrier de lancement et de faciliter la gestion.

Mappez sans effort chaque phase de lancement grâce à un calendrier de lancement de produit

Créer votre calendrier marketing

Maintenant, créons un calendrier marketing qui vous mettra sur la voie de la réussite.

1. Définissez des objectifs marketing clairs

Vous avez déjà passé des semaines à travailler sur une campagne pour vous demander ensuite : « Mais au fait, quel était notre objectif ? » C'est ce qui arrive lorsque vos objectifs marketing ne sont pas clairement définis dès le départ. Pour planifier intelligemment :

Définissez des cibles spécifiques et mesurables, plutôt qu'un objectif vague. Cette clarté vous permet de savoir exactement ce que vous devez planifier : publicités LinkedIn hebdomadaires, contenu ciblé et vérifications régulières des performances

Exemple : ❌ Développer notre audience ✅ Obtenez 500 nouveaux prospects qualifiés grâce aux publicités LinkedIn en 60 jours, car les prospects LinkedIn se convertissent 40 % plus rapidement

Utilisez le test « Que supprimerions-nous en premier ? ». Posez la question suivante à votre équipe : Si nous devions réduire de 90 % nos efforts marketing dès demain, quel serait l'objectif que nous conserverions ? C'est un moyen simple de déterminer ce qui compte le plus à l'heure actuelle

2. Sélectionnez les bons canaux marketing et les bons types de contenu

Choisissez les plateformes utilisées par votre public. Pour le B2B, LinkedIn ou les webinaires ont tendance à bien fonctionner. Pour un public plus jeune, Instagram ou TikTok peuvent être plus efficaces.

Ensuite, adaptez les formats de contenu à leurs préférences :

Professionnels très occupés : courtes publications LinkedIn ou newsletters rapides à lire

Amateurs ou public visuel : Reels, infographies ou blogs pratiques

Cela facilite la planification du contenu par canal, l'attribution des tâches et le suivi de ce qui fonctionne.

🧠 Anecdote : Facebook, Instagram et TikTok sont les canaux dans lesquels la plupart des spécialistes du marketing B2B et B2C prévoient d'investir le plus. Reddit, Discord et Threads sont également en train de devenir des canaux populaires, utilisés par 10 % des équipes marketing.

3. Impliquez vos acteurs clés

Ne créez pas le calendrier seul. Votre équipe connaît mieux que quiconque sa charge de travail. Si vous ne la consultez pas, vous risquez des retards, des délais non respectés et de la confusion.

Mappez donc les personnes impliquées à chaque étape et leurs responsabilités :

Étape Qui est impliqué ? Que font-ils ? Idéation Équipes commerciales, produits et réussite client Partagez les questions, les commentaires et les problèmes courants des clients afin de donner forme à vos idées de contenu Exécution Rédacteurs, designers, éditeurs vidéo et gestionnaires de chaînes Vous avez besoin de tâches et de délais clairs pour créer et publier du contenu ? Approbation Responsables marketing, équipe juridique et équipe chargée de la conformité Vérifiez l'exactitude du contenu, les problèmes juridiques et les normes de la marque

4. Déterminez la durée de votre calendrier

Combien de temps à l'avance devez-vous planifier ? Cela dépend de votre flux de travail et de la rapidité avec laquelle votre secteur évolue.

Annuel : forfait pour les campagnes majeures, les lancements et les évènements saisonniers. Aide à la planification globale, mais nécessite une certaine flexibilité

Trimestriel : un échéancier ciblé qui offre une structure sans être trop rigide

Mensuel : idéal pour les secteurs en évolution rapide, vous permettant de rester agile et de vous adapter rapidement

Hebdomadaire : idéal pour une planification détaillée. Utilisez-le pour le contenu quotidien, les e-mails et les publications sur les réseaux sociaux

Rien ne perturbe plus un projet de marketing qu'une date de lancement manquée. Définissez donc toutes les dates clés dont dépend votre marketing. Cela vous permettra de structurer clairement votre calendrier et de planifier à l'avance le contenu et les tâches.

Suivez trois types de dates :

Externe : jours fériés, évènements du secteur, journées de sensibilisation, pics saisonniers

Interne : lancements de produits, webinaires, campagnes commerciales, contenu programmé

Échéanciers de campagne : Une date ou un intervalle de temps précis pour le lancement de chaque campagne

💡 Conseil de pro : créez un document maître « Dates et évènements marketing » dans un outil de gestion de documents tel que ClickUp Docs pour stocker : Liens vers des tâches, des listes ou des dossiers connexes dans ClickUp Une liste complète des dates clés (jours fériés, évènements, lancements) Une ventilation des livrables prévus pour chaque date

5. Créez votre calendrier marketing avec ClickUp

Une fois que vous avez défini vos objectifs, les dates clés, votre équipe et votre échéancier, il est temps de créer votre calendrier.

Vous pourriez utiliser un tableur. Mais ceux-ci ne gèrent pas bien la propriété des tâches, les mises à jour en temps réel ou la collaboration en équipe. Vous avez besoin d'un logiciel de calendrier marketing conçu pour la collaboration en équipe, pas d'un logiciel qui enferme vos collaborateurs dans des cellules et des colonnes.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp.

Rassemblez, collaborez et rationalisez vos projets de bout en bout grâce à la plateforme de gestion de projets marketing ClickUp

Il s'agit d'un environnement de travail tout-en-un qui vous aide à :

Créez des calendriers pour le contenu, les campagnes, les lancements et les évènements

Attribuez des tâches réalisables avec des échéances, des propriétaires et des statuts

Suivez la progression, les commentaires et les approbations en temps réel

Le meilleur dans tout ça ? Il est fourni avec le calendrier ClickUp alimenté par l'IA, qui vous donne un aperçu en temps réel de ce qui est déjà prévu, en cours et à venir.

Voici comment créer votre calendrier marketing avec ClickUp :

1. Créez ou accédez à l'Espace, au Dossier ou à la Liste où vous souhaitez placer le calendrier. Cliquez ensuite sur le bouton + Afficher en haut de la page

Affichages personnalisés dans ClickUp

2. Sélectionnez Calendrier dans le menu déroulant

Sélectionnez l'affichage Calendrier

3. Une fois ouvert, ajoutez un nom à votre calendrier

Donnez un nom à votre calendrier

4. Vous pouvez maintenant commencer à le personnaliser.

📅 Éléments essentiels à inclure dans votre calendrier : Noms des tâches : titres clairs et concrets Dates d'échéance : délais spécifiques pour chaque tâche Assignés : membres responsables de l'équipe Statut de la tâche : mises à jour de progression (par exemple, en cours, achevé) Priorité : Élevée, Moyenne, Faible Estimations de durée : durée prévue pour chaque tâche Catégories/étiquettes : Organisez par type/canal Liens/ressources : joignez les fichiers ou URL pertinents Nom de la campagne/du projet : Regroupez les tâches par initiative

Le mois en cours s'affiche par défaut dans le calendrier ClickUp. Mais si vous souhaitez une vue différente, il vous suffit de cliquer sur Période en haut à gauche et de choisir entre jour, 4 jours, semaine et mois.

Personnalisez les options d'échéancier dans le calendrier ClickUp

5. Ajoutez des tâches directement à une date spécifique en cliquant sur le signe plus (+)

Dans d'autres vues (comme Jour ou Semaine), vous pouvez cliquer sur n'importe quel créneau horaire vide pour créer une tâche. L'heure à laquelle vous cliquez devient la date d'échéance de la tâche. Et s'il y a une estimation de durée (par exemple, 2 heures), la tâche bloquera ce temps dans votre calendrier.

Vous devez reprogrammer une tâche ? Il vous suffit de la glisser-déposer vers un autre jour ou une autre heure pour que la date d'échéance soit mise à jour instantanément.

Reprogrammez vos tâches grâce à la fonctionnalité glisser-déposer du calendrier ClickUp

Une fois les tâches créées, ajoutez une description avec des détails, tels que les objectifs, les liens et les briefs.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer des descriptions de tâches à partir de noms de tâches. Par exemple, si votre tâche est « Créer une publication Instagram pour le lancement d'un produit », vous pouvez inviter, donner des instructions, etc.

📮ClickUp Insight : 18 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour organiser leur vie à l'aide de calendriers, de tâches et de rappels. 15 % souhaitent que l'IA se charge des tâches routinières et du travail administratif. Pour ce faire, une IA doit être capable de comprendre les niveaux de priorité de chaque tâche dans un flux de travail, d'exécuter les étapes nécessaires pour créer ou ajuster des tâches, et de configurer des flux de travail automatisés. La plupart des outils proposent une ou deux de ces étapes. Cependant, ClickUp a aidé ses utilisateurs à regrouper plus de 5 applications grâce à notre plateforme ! Découvrez la planification basée sur l'IA, qui permet d'attribuer facilement des tâches et des réunions à des créneaux disponibles dans votre calendrier en fonction de leur niveau de priorité. Vous pouvez également configurer des règles d'automatisation personnalisées via ClickUp Brain pour gérer les tâches routinières. Dites adieu au travail fastidieux !

6. Utilisez des affichages personnalisés pour répondre à différents besoins marketing

Le calendrier ClickUp est formidable pour planifier. Mais parfois, vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent.

Voici quelques vues que vous pouvez afficher :

La vue Tableau Kanban ClickUp : idéale pour visualiser les campagnes sur les réseaux sociaux, les articles de blog ou les tâches de marketing par e-mail qui passent par plusieurs étapes, telles que « Idée », « En cours », « Révision » et « Achevé » « Idée », « En cours », « Révision »« Achevé »

Organisez et suivez les tâches grâce à des colonnes personnalisables via la vue Tableau Kanban de ClickUp

La vue Diagramme de Gantt ClickUp : idéale pour planifier et gérer le lancement de produits ou des campagnes marketing en plusieurs phases. Vous pouvez suivre les dépendances entre les tâches, définir des jalons et gérer les tâches qui se chevauchent

Visualisez les échéanciers des projets et les dépendances entre les tâches grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

: Idéale pour gérer les tâches de manière organisée et détaillée. Vous pouvez afficher toutes vos tâches dans une simple liste, avec la possibilité de filtrer, trier et regrouper selon différents paramètres, tels que la date d'échéance, l'assigné ou la priorité, tout en gardant une trace des délais et des responsabilités Vue Liste: Idéale pour gérer les tâches de manière organisée et détaillée. Vous pouvez afficher toutes vos tâches dans une simple liste, avec la possibilité de filtrer, trier et regrouper selon différents paramètres, tels que la date d'échéance, l'assigné ou la priorité, tout en gardant une trace des délais et des responsabilités

Organisez et gérez vos tâches dans une liste simple et triable via la vue Liste de ClickUp

📚 En savoir plus : Meilleurs outils logiciels pour optimiser le flux de travail marketing

7. Tirez parti des modèles pour gagner en efficacité

Les professionnels du marketing utilisent souvent des modèles de calendrier marketing qui offrent une structure prête à l'emploi avec des tâches, des sections et des invites de contenu préremplies. De plus, ils gagnent du temps et suivent les bonnes pratiques du secteur grâce à des statuts de progression intégrés et des champs personnalisés utilisés par les équipes performantes.

Le plus intéressant ? Les modèles de calendriers sont disponibles en plusieurs variantes, et vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Par exemple :

Modèles de calendrier de contenu : planifiez et programmez vos articles de blog, votre contenu pour les réseaux sociaux et vos e-mails

Modèles de calendrier de contenu SEO : planifiez votre contenu axé sur le référencement en vous concentrant sur la recherche de mots-clés, le public cible, les lacunes en matière de contenu et le suivi des performances

Modèles de forfait marketing : définissez vos campagnes, fixez vos objectifs, suivez votre progression et gérez vos échéances

Voici huit modèles ClickUp spécialement sélectionnés pour vous aider à démarrer :

1. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez et suivez vos campagnes marketing, vos tâches et vos budgets à l'aide du modèle de calendrier marketing ClickUp

Le modèle de calendrier marketing ClickUp est un point de départ solide pour toute équipe marketing. Il centralise vos campagnes, tâches, échéances et évènements en un seul endroit.

Vous planifiez le lancement d'un produit ? Ce modèle vous permet de créer une tâche intitulée « Campagne de lancement de produit ». Vous pouvez ensuite la diviser en plusieurs tâches plus petites, telles que des campagnes de marketing par e-mail, des publications sur les réseaux sociaux, des mises à jour de blog et des créations publicitaires, chacune avec son échéance, son budget et son propriétaire.

La vue Calendrier de ClickUp vous permet de voir toutes vos campagnes et tâches sur un échéancier. La vue Processus marketing décrit votre flux de travail, du brainstorming à la publication, tandis que la vue Tableau budgétaire vous aide à suivre les dépenses et le retour sur investissement.

🎯 Idéal pour : Les professionnels du marketing et les coordinateurs de projet qui ont besoin d'une vue d'ensemble des échéances, des budgets et des responsabilités de l'équipe

2. Modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez et planifiez vos publications sur les réseaux sociaux grâce au modèle personnalisable de calendrier des réseaux sociaux ClickUp

Le modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp vous aide à planifier et à gérer le contenu sur toutes les plateformes grâce à des fonctionnalités intégrées de gestion de projet.

Vous pouvez attribuer des tâches à votre équipe, par exemple un graphiste pour les images ou un rédacteur pour les légendes, et définir des délais de rédaction et de publication afin de suivre la progression du début à la fin.

Il comprend des affichages personnalisés tels que :

Affichage du calendrier des réseaux sociaux : pour voir les publications planifiées par date (par exemple, teaser le Monday, lien vers le blog le Wednesday)

Vue Liste des sujets : pour gérer les idées de contenu brutes

Affichage du processus de contenu : pour suivre la progression depuis l'idée jusqu'à la publication, en passant par la conception, la révision et la planification

🎯 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les stratèges de contenu et les responsables du marketing numérique qui gèrent des campagnes sur les réseaux sociaux et la publication multiplateforme

3. Modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez et gérez votre flux de travail de marketing de contenu avec le modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu ClickUp

Le modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu est spécialement conçu pour les équipes de marketing de contenu. Il leur permet de voir en un coup d'œil le contenu à venir, l'étape à laquelle il se trouve et s'il atteint son objectif.

Il comporte 12 champs personnalisés pour saisir diverses informations sur chaque campagne et ressource, telles que rédacteur, pilier de contenu, type de contenu, brouillon, version finale, date de publication, etc.

De plus, il offre des affichages personnalisables :

Plan de contenu Affichage : une vue Liste pour réfléchir et organiser vos idées de contenu à l'aide de mots-clés et de mises en forme. Vous souhaitez élaborer un forfait pour booster la génération de leads ? Ajoutez des idées telles que « Les meilleurs aimants à leads pour les marques B2B » ou « Comment créer un entonnoir d'e-mails qui convertit »

Calendrier de publication Afficher : une disposition sous forme de calendrier permettant de visualiser la date de publication de chaque élément de contenu

Tableau de progression Afficher : un tableau Kanban indiquant le statut de chaque élément de contenu, de l'idée à la finalisation

🎯 Idéal pour : les équipes de marketing de contenu B2B qui ont besoin d'un système clair pour attribuer les tâches, suivre les validations et aligner le contenu sur les objectifs de génération de leads

4. Modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp

Obtenez gratuitement le modèle Organisez et suivez vos tâches éditoriales grâce au modèle de liste Calendrier éditorial ClickUp

Le modèle de liste de calendrier éditorial ClickUp vous offre un moyen basé sur des listes de gérer le contenu, de l'idée à la publication, en un seul endroit.

Il est particulièrement utile pour présenter votre programme éditorial lors de réunions, car les listes sont faciles à parcourir et à discuter. Vous bénéficiez également de quatre vues personnalisées :

Vous souhaitez un aperçu clair sous forme de document ? Utilisez la vue Document

Vous préférez cocher les tâches accomplies sur une liste ? Optez pour la vue Liste

Vous avez besoin de planifier à l'avance ? L'affichage Calendrier est idéal pour visualiser les échéances

Si vous aimez organiser vos tâches à l'aide de notes autocollantes, la vue Tableau vous offre une disposition de type Kanban par glisser-déposer pour une meilleure gestion des tâches

🎯 Idéal pour : Les créateurs de contenu, les blogueurs, les spécialistes du marketing ou les petites équipes qui ont besoin d'un moyen simple d'organiser et de suivre la production de contenu sur plusieurs plateformes

5. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez la planification de votre contenu et suivez la progression sur plusieurs plateformes grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp

Si vous publiez beaucoup de contenu et avez besoin d'un calendrier axé sur le timing, le modèle de calendrier de publication ClickUp est la solution idéale. Il vous aide à suivre tout le contenu prêt à être publié (ou presque) avant sa mise en ligne.

Il comprend six statuts personnalisés tels que Approbation, Rédaction du contenu, Conception et Banque de contenu complète, afin de suivre clairement la progression.

Vous pouvez également basculer entre les différents affichages :

Afficher le type de contenu : Pour voir toutes les publications par type

Affichage du livre de marque : pour vérifier si le contenu est conforme à la marque et respecte vos directives

Par statut : pour afficher les tâches de contenu par étape d'achèvement

🎯 Idéal pour : les gestionnaires de contenu, les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les équipes créatives qui doivent garantir une livraison dans les délais et maintenir la cohérence de la marque sur plusieurs plateformes

6. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et planifiez vos articles de blog pour un flux de publication cohérent grâce au modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp

Le modèle de calendrier éditorial ClickUp est spécialement conçu pour les flux de travail liés aux blogs. Vous pouvez y lister des idées d'articles telles que « Comment rester productif en télétravail » ou « Le meilleur moment pour publier sur les réseaux sociaux », définir des échéances et voir exactement ce qui doit être fait et quand.

Vous devez modifier une date de publication ? Il vous suffit de glisser-déposer la tâche dans le calendrier intégré. Vous pouvez ainsi facilement ajuster le calendrier et repérer les lacunes dans le contenu (par exemple, si rien n'est prévu pour la semaine 4) et les combler si nécessaire.

🎯 Idéal pour : les blogueurs et les équipes de contenu qui souhaitent organiser, suivre et collaborer sur des articles de blog à l'aide d'un modèle éditorial facile à parcourir

7. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la planification, la programmation et les processus d'approbation du contenu grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Le modèle de calendrier de contenu ClickUp est une version simplifiée d'un calendrier marketing, axé sur vos contenus et leur calendrier de publication.

Imaginez que vous travaillez sur un article de blog pour le site Web de votre entreprise. Vous pouvez le décomposer en définissant un champ Semaine pour suivre votre travail. Vous pouvez également ajouter un champ Pilier de contenu pour le classer : s'agit-il d'un blog sur les « conseils SEO », les « stratégies marketing » ou la « rédaction de contenu » ?

Utilisez le champ Notes pour télécharger des fichiers connexes ou ajouter des exigences spécifiques. Pour couronner le tout, le champ Approbation du client vous permet d'indiquer si le document est approuvé ou en attente.

🎯 Idéal pour : les rédacteurs indépendants qui gèrent plusieurs projets pour différents clients, les responsables des réseaux sociaux qui planifient les publications et les campagnes quotidiennes, et les équipes marketing qui coordonnent le contenu des blogs et les newsletters par e-mail

8. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez et organisez vos campagnes marketing grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp est une mine d'or si vous menez de grandes campagnes. Ce calendrier marketing comprend des exemples de tâches pour chaque étape de la campagne, notamment la stratégie, la création de contenu, le lancement et l'analyse.

De plus, vous disposez de nombreuses options pour personnaliser l'affichage de votre campagne. Découvrez :

Afficher le lancement du produit pour les tâches spécifiques au lancement

Affichage du calendrier des réseaux sociaux pour les publications liées à une campagne

Affichage Calendrier pour voir toutes les tâches dans un échéancier

Suivi budgétaire pour surveiller les dépenses

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances. Si une publication sur les réseaux sociaux n'est pas performante, vous pouvez rapidement réattribuer ou créer des tâches pour l'ajuster. Le meilleur dans tout ça ? Toutes les personnes impliquées (les équipes produit, contenu, réseaux sociaux et conception) travaillent dans le même espace de projet.

🎯 Idéal pour : les responsables marketing et les équipes de contenu qui coordonnent les lancements de produits, les campagnes sur les réseaux sociaux et les tâches de création de contenu

Mise en œuvre et gestion de votre calendrier marketing

La force d'une stratégie réside dans sa mise en œuvre. Voici comment gérer votre calendrier marketing comme un pro :

1. Utilisez la fonctionnalité de planification par glisser-déposer

Vous êtes prêt à publier une campagne vendredi, mais le client veut soudainement qu'elle soit prête mercredi. Normalement, cela signifie mettre à jour la tâche, envoyer un message Slack à votre rédacteur, relancer le designer et remanier le calendrier de révision.

Mais grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer des tâches dans le calendrier ClickUp, vous pouvez simplement déplacer la tâche au mercredi. La date d'échéance est mise à jour automatiquement et toutes les personnes assignées, y compris votre rédacteur, votre designer et votre éditeur, sont immédiatement informées.

Déplacez les tâches dans le calendrier ClickUp pour mettre automatiquement à jour les échéances et alerter instantanément votre équipe

2. Ajustez vos stratégies à mesure que vos forfaits évoluent

Les plans marketing changent constamment, et un seul changement peut perturber tout votre calendrier.

Avec les dépendances de tâches ClickUp, liez des tâches à l'aide de relations « blocage » et « en attente », par exemple en faisant attendre la rédaction jusqu'à ce que la conception soit terminée, et la publication jusqu'à ce que le texte soit approuvé. Ainsi, si la conception est déplacée, ClickUp suggère automatiquement de déplacer tout ce qui en dépend.

Votre calendrier marketing reste à jour et votre équipe est toujours au courant de ce qui se passe sans que vous ayez à fixer les dates une par une.

Ajustez automatiquement les échéanciers lorsqu'une tâche bloque ou attend une autre tâche grâce aux dépendances de tâches ClickUp

3. Suivez la progression et les indicateurs de performance

C'est une chose de planifier votre contenu, mais c'en est une autre de savoir comment les choses se passent dans l'ensemble. C'est là que vous pouvez à nouveau utiliser les tableaux de bord ClickUp pour créer des cartes personnalisées pour le suivi de la progression.

Vous pouvez configurer un diagramme circulaire indiquant le statut des tâches ou créer un diagramme linéaire pour suivre la quantité de contenu que vous avez publiée au cours du mois.

Visualisez la progression de vos actions marketing et vos indicateurs clés de performance grâce aux tableaux de bord ClickUp

Pour mesurer les performances, créez un tableau de bord des indicateurs clés de performance marketing. Vous pouvez intégrer Google Analytics ou ajouter manuellement des indicateurs tels que le trafic et les prospects. Ainsi, vous reliez votre calendrier aux résultats et voyez ce qui fonctionne.

📚En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion des ressources marketing (MRM)

Surmonter les défis grâce aux calendriers marketing

Même les calendriers marketing les plus solides peuvent rencontrer des problèmes. Abordons quelques problèmes courants auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing et voyons comment les résoudre :

1. Les membres de l'équipe ignorent le calendrier

Vous l'avez mis en place, mais certaines personnes continuent à tout faire à la dernière minute ou ne mettent pas à jour leurs tâches.

Pour résoudre ce problème : Faites du calendrier la source unique de vérité en l'intégrant aux réunions

Simplifiez ! Si le calendrier est trop complexe, personne ne l'utilisera. ClickUp Accueil offre à chaque personne une vue claire de ses tâches hebdomadaires extraites du calendrier

2. Le calendrier devient écrasant

Les grandes équipes peuvent se retrouver avec de nombreux éléments dans leur calendrier, ce qui peut rendre celui-ci difficile à lire ou à suivre.

Pour résoudre ce problème : Conservez des sous-calendriers distincts pour chaque service ou canal, par exemple un pour les réseaux sociaux et un autre pour le contenu. Utilisez un tableau de bord marketing pour extraire les tâches des deux calendriers. Affichez tout ensemble ou filtrez par équipe selon vos besoins

Archivez ou masquez régulièrement les éléments achevés. Les tâches passées sont utiles à titre de référence, mais elles ne doivent pas encombrer votre affichage actuel

Plusieurs services et clients vous demandent sans cesse des informations sur l'avancement des actions marketing, vous obligeant à envoyer d'innombrables rapports de statut.

Pour résoudre ce problème : Partagez le calendrier avec les bonnes autorisations d'accès. Générez un lien en lecture seule pour votre équipe. Ou ajoutez un client en tant qu'invité afin qu'il puisse suivre le statut du contenu

Définissez clairement les attentes de chaque partie prenante et créez une vue filtrée spécialement pour elles

Planifiez plus intelligemment et commercialisez mieux avec ClickUp

La création d'un calendrier marketing nécessite un certain effort en amont, mais elle améliore la communication au sein de l'équipe, renforce les campagnes et libère de l'espace mental pour la créativité en gérant le « quand et quoi »

Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp offre une interface intuitive qui vous permet de visualiser et d'organiser toutes vos activités marketing en un seul endroit. Vous pouvez également glisser-déposer des tâches pour les reprogrammer, lier des tâches connexes et suivre la progression sur différents canaux grâce à plusieurs vues du calendrier.

De plus, ClickUp propose des modèles de calendriers marketing qui fournissent des structures prédéfinies pour la planification de contenu et les campagnes sur les réseaux sociaux, afin que vous puissiez gagner du temps dès le premier jour.

Vous souhaitez mener vos campagnes facilement ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! 🙌