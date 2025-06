Modèles gratuits de relevés de temps pour le secteur de la construction afin de suivre les heures de travail

Le suivi des heures de travail sur un chantier de construction est essentiel pour gérer la paie, les coûts des projets et la productivité. Un modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction simplifie ce processus et vous garantit des enregistrements précis sans tracas.

Que vous soyez entrepreneur, chef de projet ou ouvrier, l'utilisation de relevés de temps structurés pour le secteur de la construction vous aide à tout contrôler. Le modèle adapté élimine toute confusion, réduit les erreurs et vous aide à rémunérer correctement vos employés.

Ci-dessous, nous allons explorer les modèles de relevés de temps pour le secteur de la construction, ce qui fait un bon modèle et vous suggérer les meilleurs modèles gratuits de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail.

Que sont les modèles de relevés de temps dans le secteur de la construction ?

Un modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction est un document préformaté utilisé pour suivre les heures travaillées par les employés sur un chantier. Il aide les employeurs à contrôler les présences, à calculer les salaires et à garantir une productivité élevée. Ces modèles rationalisent la tenue des registres, facilitent le traitement des paies et vous permettent d'identifier les possibilités d'optimisation.

Voici les éléments standard d'un modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction : Informations sur les employés : nom, titre et coordonnées

Informations sur le projet : emplacement du site, nom du projet et description du travail

Entrées de date et d'heure : registres quotidiens des heures d'arrivée, de départ et de pause

Total des heures travaillées : calcul des heures normales et des heures supplémentaires

Approbation du superviseur : une section de validation pour approuver les entrées

Détails du paiement : Taux horaire, période de paiement et calcul du salaire total

Section Notes : espace réservé aux commentaires supplémentaires ou aux circonstances particulières

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction ?

Un bon modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction doit permettre de contrôler facilement les heures de travail, la productivité et l'efficacité. Il doit vous permettre de détecter facilement les tendances, d'identifier les retards et d'assurer une bonne gestion de la main-d'œuvre.

Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction :

Simplicité d'utilisation : recherchez un modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction facile à utiliser, afin que les travailleurs puissent le remplir rapidement et sans confusion. Les formats compliqués entraînent des erreurs et une perte de temps

Disposition complète : privilégiez les modèles qui incluent les informations essentielles telles que les heures travaillées par les employés, les temps de pause, les noms des projets et les informations sur les employés. L'absence de ces données clés peut entraîner des problèmes liés à la paie et au suivi des projets

Options de personnalisation : choisissez un modèle que vous pouvez modifier en fonction des besoins de votre entreprise, par exemple pour tenir compte de règles spécifiques en matière d'heures supplémentaires ou pour gérer plusieurs chantiers

Calculs automatisés : le suivi automatisé du temps et le calcul des salaires permettent de réduire les écarts de paie

Disposition détaillée mais concise : le modèle que vous choisissez doit contenir suffisamment de détails pour permettre un enregistrement précis sans submerger les utilisateurs de champs inutiles

Fonctionnalité de mise à jour régulière : optez pour un modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction qui vous permet de mettre à jour et d'actualiser les détails à mesure que les exigences du projet ou les politiques de l'entreprise évoluent

💡 Conseil de pro : Si vous avez du mal à respecter les délais de vos projets de construction, utilisez un logiciel de planification de chantier pour optimiser l'allocation des ressources.

14 modèles de relevés de temps pour le secteur de la construction

Voici une liste des meilleurs modèles de relevés de temps pour le secteur de la construction, qui vous permettront de suivre les heures de travail, d'assurer l'exactitude des paiements et d'augmenter la productivité.

1. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Obtenez un modèle gratuit Surveillez les heures facturables, visualisez la progression et restez organisé grâce au modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant est conçu pour vous aider à surveiller sans effort les heures facturables en tant que prestataire, à suivre la progression des tâches assignées et à collaborer avec vos clients en temps réel.

Vous obtenez une image claire du temps passé sur chaque projet, ce qui facilite la facturation et réduit les frais administratifs. Le modèle aide les équipes internes et les consultants à collaborer afin que chaque jalon soit atteint à temps et que le projet se déroule sans encombre.

👉🏼 Si vous êtes consultant et utilisez ClickUp pour collaborer avec vos clients, découvrez comment activer le suivi du temps dans ClickUp ici :

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Comparez les coûts estimés et les montants à payer pour différents projets afin de réaliser une analyse coûts-avantages approfondie avant de vous lancer

Évaluez le statut d'achèvement de chaque tâche et obtenez un aperçu de ce qui fonctionne bien et des lacunes à combler

Conservez une trace des heures facturables et non facturables pour garantir l'exactitude des paiements

🤝 Idéal pour : Les cabinets de conseil, les entrepreneurs et les gestionnaires qui cherchent à mieux organiser plusieurs projets

🎁 Bonus : Les relevés de temps ClickUp regroupent le suivi du temps, l'envoi des relevés de temps et les approbations dans un flux de travail fluide. Des tâches individuelles aux projets complexes, contrôlez précisément votre temps, garantissez une facturation précise et une gestion efficace des ressources. Transformez le suivi du temps, qui est souvent une tâche fastidieuse, en un processus efficace grâce aux relevés de temps ClickUp Voici comment les relevés de temps ClickUp peuvent vous être encore plus utiles : Connectez sans effort les entrées de temps des tâches aux relevés de temps, éliminant ainsi les étapes supplémentaires

Surveillez les heures approuvées grâce à des tableaux de bord en temps réel, qui offrent une visibilité instantanée sur l'activité de l'équipe

Verrouillez les relevés de temps soumis pour une facturation précise et des registres fiables

Consultez, approuvez ou demandez des modifications directement dans le hub Relevés de temps

Communiquez directement dans la fonctionnalité Relevé de temps pour que rien ne se perde

2. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenez un modèle gratuit Suivez les heures de service pour mieux mesurer et allouer les ressources grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Le modèle de relevé de temps ClickUp Services permet de suivre le temps que les employés consacrent à chaque tâche afin de garantir une utilisation efficace des ressources. Tout étant regroupé au même endroit, la gestion et l'allocation des ressources entre les projets n'ont jamais été aussi simples.

Le modèle vous permet d'évaluer l'efficacité de vos programmes de formation, de surveiller les heures supplémentaires enregistrées et de vous assurer que les heures de service sont utilisées de manière responsable.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Évitez les erreurs manuelles grâce au calcul automatique du salaire total basé sur les données saisies

Classez les heures totales des employés en heures normales, heures supplémentaires, congés maladie payés, jours fériés et congés payés

🤝 Idéal pour : Les entrepreneurs, les chefs de projet et les freelances qui souhaitent gérer les heures de travail et la productivité de leurs employés

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à envoyer vos relevés de temps à temps ? Utilisez les rappels de relevés de temps pour aider votre équipe à rester sur la bonne voie.

3. Modèle de tableau de service du personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Consultez les horaires de l'équipe, gérez les heures de travail et suivez les congés grâce au modèle de planning du personnel ClickUp

La coordination des horaires de travail des équipes de construction garantit le bon déroulement des projets. Le modèle de planning du personnel ClickUp simplifie la planification des équipes, suit la disponibilité des employés et organise les horaires de travail de manière transparente.

De l'attribution des tâches quotidiennes à l'enregistrement précis des heures de travail et au suivi des heures supplémentaires, ce modèle de tableau de service des employés garantit une planification efficace du travail de chaque employé tout en réduisant les conflits et les malentendus. De plus, les responsables de chantier peuvent l'utiliser pour mettre à jour les tableaux de service en temps réel, ce qui permet une répartition fluide et efficace de la main-d'œuvre.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la disponibilité des travailleurs en temps réel pour éviter les doubles réservations

Gérez les heures supplémentaires et les congés grâce à un système de suivi intégré

Synchronisez les horaires de l'équipe avec les échéanciers des projets pour un flux de travail fluide

Évaluez le niveau de satisfaction des employés en fonction de leur productivité

🤝 Idéal pour : les chefs de projet dans le secteur de la construction, les superviseurs de chantier et les équipes RH chargées de la planification des effectifs

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à l'efficacité de la hiérarchisation. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces approximations en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des plages horaires optimales pour chaque tâche. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

4. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les jalons, modifiez les tâches et créez des échéanciers avec le modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Un échéancier précis est la colonne vertébrale de tout projet, et le modèle d'échéancier remplissable ClickUp facilite le mappage rapide des projets et des évènements. Conçu pour l'efficacité, il représente visuellement les phases du projet, les échéances et les jalons clés, garantissant ainsi la coordination des équipes.

En mappant ces points de contact critiques, les responsables de la construction évitent les goulots d'étranglement, ajustent les calendriers si nécessaire et tiennent toutes les parties prenantes informées de la progression.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les phases de construction dans une vue structurée et interactive

Ajustez facilement les délais pour tenir compte des retards ou des changements dans les projets

Améliorez la collaboration en partageant des mises à jour en temps réel de l'échéancier avec les parties prenantes

Listez les dates d'échéance, les dates d'achèvement estimées et les notes supplémentaires que vous souhaitez inclure pour améliorer le contexte

🤝 Idéal pour : Les planificateurs et gestionnaires de projet qui cherchent à visualiser les échéanciers et à garder tout sur la bonne voie

Vous souhaitez passer à un outil unique pour soumettre, réviser et approuver les heures travaillées ? Découvrez pourquoi ClickUp est un excellent choix dans cette vidéo 👇🏽

5. Modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs et des échéanciers, et surveillez la progression grâce au modèle de suivi du temps horaire ClickUp

Les projets de construction nécessitent des horaires de travail précis et un suivi des heures de travail afin de garantir une paie exacte et un contrôle budgétaire rigoureux. Le modèle de suivi du temps horaire ClickUp permet aux équipes d'enregistrer les heures de travail, de suivre les heures supplémentaires et de garantir le respect de la réglementation du travail.

Un format convivial permet aux travailleurs de pointer facilement à l'arrivée et au départ, tandis que les responsables bénéficient d'informations en temps réel sur les heures facturables, ce qui réduit les erreurs de paie et améliore l'efficacité. Réduisez les frais administratifs, définissez des priorités claires et améliorez la productivité dans le secteur de la construction grâce à ce modèle.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Analysez le coût par rapport à la valeur ajoutée de chaque employé en comparant les coûts variables à la productivité

Prévoyez les dépenses estimées en indiquant à l'avance les heures de travail potentielles

Surveillez les performances afin de déterminer si des tâches similaires doivent être réattribuées à l'avenir

Suivez les objectifs quotidiens pour surveiller efficacement la progression et modifier le forfait si nécessaire

🤝 Idéal pour : les superviseurs de chantier, les gestionnaires de paie et les équipes RH qui gèrent des travailleurs horaires

Voici ce que Will Helliwell , directeur adjoint de l'ingénierie chez Inform Communications Ltd, pense de l'utilisation de ClickUp :

La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile entre tous les services de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet arrive, nous pouvons utiliser un modèle qui crée immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, chacun se voit automatiquement attribuer ses tâches, ce qui évite toute confusion quant à la répartition du travail.

La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile entre tous les services de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet arrive, nous pouvons utiliser un modèle qui crée immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, chacun se voit automatiquement attribuer ses tâches, ce qui évite toute confusion quant à la répartition du travail.

6. Modèle de répartition du temps ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Hiérarchisez les tâches, maintenez une structure et suivez la progression grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

Le modèle de répartition du temps ClickUp offre un moyen structuré d'attribuer des tâches, d'estimer les charges de travail et de suivre le temps passé sur chaque phase d'un projet. Visualisez facilement la progression, ajustez les calendriers, suivez les heures des employés et assurez-vous que chacun travaille sur les bonnes tâches au bon moment.

Les heures de travail doivent être distribuées en fonction de la priorité des tâches et de la disponibilité des ressources, afin d'éliminer les inefficacités et d'optimiser la répartition de la main-d'œuvre pour une productivité maximale.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez efficacement les heures de travail en fonction des besoins et des délais du projet

Identifiez rapidement les goulots d'étranglement en analysant la distribution du travail en temps réel

Optimisez vos ressources humaines pour respecter les contraintes budgétaires de vos projets

Calculez automatiquement la somme, l'intervalle ou la moyenne de chaque tâche et évitez les erreurs manuelles

🤝 Idéal pour : Les chefs de projet dans le secteur de la construction, les freelancers, les entrepreneurs et les équipes qui souhaitent suivre et gérer efficacement leurs échéanciers

💡 Conseil de pro : les modèles de registre de temps peuvent vous aider à contrôler votre emploi du temps et à optimiser vos activités quotidiennes afin de maximiser votre productivité.

7. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez la progression des tâches, évaluez les performances et optimisez les processus grâce au modèle d'analyse du temps ClickUp

Le modèle d'analyse du temps ClickUp suit les heures de travail, la durée des tâches et la productivité de la main-d'œuvre, offrant ainsi des informations exploitables.

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur la répartition du temps consacré aux projets, identifiez les inefficacités et repérez rapidement les domaines à améliorer. De plus, utilisez des rapports basés sur des données pour vous assurer que chaque heure est optimisée pour la réussite du projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez rapidement les retards grâce au suivi des données en temps réel

Améliorez votre efficacité en réduisant les heures improductives et les goulots d'étranglement

Représentez graphiquement les données d'utilisation du temps pour identifier les tendances et créer un forfait

Ajoutez des formules pour suivre le coût des travailleurs, le coût des services publics et le coût du temps d'inactivité

🤝 Idéal pour : Les chefs de projet, les entrepreneurs, les superviseurs de chantier et les propriétaires d'entreprise qui souhaitent garantir une gestion efficace du temps et booster la productivité

📮 Insight ClickUp : 32 % des travailleurs dépassent occasionnellement leurs heures de travail prévues, tandis que 24 % font des heures supplémentaires presque tous les jours. Le problème ? Sans limites, les heures supplémentaires deviennent la norme plutôt que l'exception. Parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide pour définir ces limites. Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, d'intervenir et de créer un planning optimisé pour vous. Intégré directement à votre environnement de travail, il vous indique les tâches qui sont réellement urgentes et celles qui ne le sont pas ! 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

8. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez les tâches, fixez des objectifs et harmonisez les équipes grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

La gestion du temps est la clé pour mener à bien les projets de construction, et le modèle de planning de gestion du temps ClickUp est spécialement conçu à cet effet.

Que vous gériez une équipe ou suiviez vos objectifs personnels, ce modèle vous permet de mieux planifier pour respecter les délais, hiérarchiser les tâches et vous concentrer sur l'essentiel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez la façon dont vous passez votre temps. Découvrez ce que vous pouvez déléguer ou éliminer afin d'être plus efficace

Organisez les tâches en fonction des niveaux de priorité et définissez des estimations de durée pour vous assurer de rester sur la bonne voie

Examinez votre progression et apportez les modifications nécessaires au fur et à mesure

Ajoutez des commentaires ou des remarques qui vous serviront de référence lors de la planification de projets similaires à l'avenir

🤝 Idéal pour : Entrepreneurs, freelances, chefs de projet, étudiants et employés d'entreprise qui cherchent à éliminer les inefficacités

9. Modèle de rapport quotidien ClickUp pour le secteur de la construction

Obtenez un modèle gratuit Documentez les activités quotidiennes du projet, partagez les mises à jour sur la progression et gérez les ressources grâce au modèle de rapport quotidien ClickUp Construction

Le modèle de rapport quotidien ClickUp Construction garantit que chaque journée de travail est documentée avec les mises à jour clés, les observations en matière de sécurité et les tâches achevées.

Il offre un aperçu clair des tâches en cours et une ventilation détaillée des horaires des ouvriers du bâtiment. Il sert également de modèle de relevé de temps quotidien, permettant à tout le monde d'être sur la même page. Utilisez-le pour générer rapidement des rapports structurés, afin d'aider les parties prenantes à rester informées tout en garantissant le respect des normes de sécurité et de rapports.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Documentez les incidents liés à la sécurité et garantissez la conformité aux réglementations du secteur

Listez tous les outils, les travailleurs, les tâches, les conditions météorologiques et les horaires en un seul endroit pour planifier efficacement les flux de travail

Assurez une collaboration efficace en centralisant les informations clés afin de réduire les échanges inutiles, en particulier lors de la révision de documents importants

Identifiez les problèmes potentiels qui peuvent faire dérailler vos projets de construction et trouvez une solution avant qu'ils ne deviennent des défis de taille

🤝 Idéal pour : Les chefs de projet en construction, les ingénieurs de chantier et les responsables de la sécurité qui ont besoin de rapports quotidiens tout en gérant plusieurs employés

10. Modèle de gestion de projet de construction ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos projets, planifiez vos tâches et suivez leur progression grâce au modèle de gestion de projet de construction ClickUp

La coordination de projets de construction implique de jongler avec de nombreux éléments. Le modèle de gestion de projet de construction ClickUp simplifie le processus en centralisant la planification des projets, l'attribution des tâches et les mises à jour en temps réel pour que tout reste organisé.

Ce modèle élimine les approximations et optimise la communication au sein de l'équipe pour chaque activité, de la planification des sous-traitants au suivi des commandes de matériel. Vous obtenez ainsi un résultat optimal en matière de gestion de projet et de construction.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce à un accès partagé et à des notifications personnalisables

Suivez l'utilisation et les coûts des matériaux pour éviter les dépassements

Créez une carte mentale pour réfléchir et planifier le flux de travail de chaque projet

Utilisez les diagrammes circulaires dans les tableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu de la charge de travail par statut, pour mapper les tâches achevées et celles en cours

🤝 Idéal pour : Entrepreneurs généraux, chefs de projet et entreprises de construction gérant des projets en plusieurs phases et cherchant à gérer efficacement les calendriers, les budgets et les ressources

🎁 Bonus : Les projets de construction exigent une précision sans faille, des plans aux budgets. ClickUp pour la gestion de la construction simplifie chaque étape et transforme les données dispersées en informations exploitables. De l'optimisation des pipelines commerciaux à la rationalisation de la gestion des sous-traitants, construisez vos projets plus rapidement et plus intelligemment avec ClickUp Construction Management Visualisez les calendriers des projets à l'aide de diagrammes de Gantt, collaborez en toute transparence entre le chantier et le bureau grâce à la fonctionnalité intégrée ClickUp Chat, et suivez la progression grâce à des mises à jour en temps réel.

11. Modèle de relevé de temps pour le secteur de la construction Excel/Google Sheets par Coefficient

via Coefficient

Le modèle de relevé de temps Excel/Google Sheets pour le secteur de la construction de Coefficient simplifie le suivi de la progression des projets et des coûts de main-d'œuvre. Ce modèle de relevé de temps Excel garantit un suivi précis des heures, y compris les heures supplémentaires, pour un traitement équitable et rapide des salaires.

La tenue de registres détaillés des présences et du travail permet d'identifier les gains d'efficacité, de rationaliser la gestion de la main-d'œuvre et d'améliorer la productivité globale de la main-d'œuvre dans les projets de construction. Vous pouvez l'utiliser comme modèle de relevé de temps hebdomadaire ou mensuel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Générez rapidement des rapports pour une meilleure gestion de votre personnel

Suivez avec précision les heures travaillées grâce aux formules prédéfinies

Collaborez efficacement avec le superviseur et le chef de projet

🤝 Idéal pour : Les entrepreneurs, les chefs de chantier et les superviseurs de chantier qui souhaitent maîtriser leurs coûts grâce à une gestion précise de leur personnel

12. Modèle de relevé de temps Word pour le secteur de la construction par QuickBooks

via QuickBooks

Le modèle de relevé de temps Word pour le secteur de la construction de QuickBooks simplifie le suivi du travail. Il enregistre les heures de travail pour chaque tâche, garantissant ainsi un traitement précis des salaires et une rémunération équitable.

Grâce à une vision claire de la progression des projets et des coûts de main-d'œuvre, il identifie les inefficacités, rationalise la gestion des projets de construction et garantit le bon déroulement des projets de construction dans le respect du budget.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Obtenez un aperçu des heures travaillées et des heures de congé afin de déterminer les domaines d'inefficacité

Ajoutez le taux de rémunération standard et le taux de rémunération des heures supplémentaires pour garantir la clarté des paiements

Liste de progression par projet et tâche

Collaborez avec les travailleurs et les responsables, et faites signer les relevés de temps pour garantir clarté et transparence

🤝 Idéal pour : Les entrepreneurs, les chefs de chantier et les superviseurs de chantier qui souhaitent mieux gérer les délais et les budgets de leurs projets

13. Modèle de relevé de temps bihebdomadaire pour le secteur de la construction au format Excel/Word par Time Doctor

via Time Doctor

Le modèle de relevé de temps de travail bihebdomadaire pour le secteur de la construction au format Excel/Word de Time Doctor permet de suivre les heures de travail des employés et des sous-traitants pour une facturation et un traitement des salaires précis. Il garantit une rémunération équitable tout en fournissant des informations claires sur la durée de chaque tâche et les activités sur le chantier.

Conçu pour les entrepreneurs et les équipes, ce modèle de relevé de temps hebdomadaire pour le secteur de la construction aide les managers à superviser l'efficacité de leur personnel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Simplifiez la paie bihebdomadaire grâce à un système structuré d'entrée des heures

Suivez les heures supplémentaires et les pauses pour garantir un calcul équitable des salaires

Personnalisez les registres de temps pour différents projets et rôles

🤝 Idéal pour : Les employeurs, les professionnels des ressources humaines, les contremaîtres ou les responsables qui souhaitent suivre facilement les heures de travail et les paiements de leurs employés

14. Modèle de relevé de temps bihebdomadaire avec pause par Microsoft 365

via Microsoft 365

Restez organisé et simplifiez votre processus de paie grâce à ce modèle de feuille de temps bihebdomadaire accessible de Microsoft. Conçu pour Excel, ce modèle personnalisable permet aux employés d'enregistrer efficacement leurs heures normales, leurs heures supplémentaires, leurs congés de maladie et leurs jours de vacances sur une période de deux semaines. Des formules intégrées calculent automatiquement les totaux, ce qui réduit les erreurs manuelles et fait gagner du temps. Idéal pour les entreprises de toutes tailles, ce modèle permet d'assurer un suivi précis du temps et une gestion simplifiée de la paie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Surveillez les heures normales, les heures supplémentaires, les heures de maladie et les heures de vacances en un seul endroit pour garantir des paiements précis

Comparez les heures enregistrées et les tâches achevées sur deux semaines afin d'identifier les possibilités d'optimisation

Liste des taux horaires pour les heures normales, les heures supplémentaires, les congés maladie et les jours fériés afin de garantir un paiement équitable

🤝 Idéal pour : Tout employeur, professionnel des ressources humaines, contremaître ou responsable qui souhaite suivre efficacement les heures de travail et traiter les paiements

🧠 Anecdote : Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient des tablettes de calcaire, appelées ostraca, pour enregistrer les congés de leurs employés.

Optimisez la gestion des relevés de temps dans le secteur de la construction avec ClickUp

Le suivi des heures, des taux horaires et des performances des employés sur les projets de construction n'a pas besoin d'être compliqué, surtout avec le bon modèle de relevé de temps.

ClickUp simplifie tous les aspects de la gestion des échéanciers de construction et de la productivité des équipes. Que vous soyez un entrepreneur indépendant ou que vous dirigiez une entreprise de construction à grande échelle, ClickUp vous aide à suivre avec précision les heures de travail, à rationaliser la paie et à maîtriser les coûts des projets, le tout à partir d'une seule plateforme puissante. Dites adieu aux feuilles de calcul éparpillées et aux flux de travail maladroits.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et transformez chaque heure en progression. 🚀