Les meilleurs générateurs d'e-mails marketing IA pour automatiser vos campagnes

E-mail marketing : vous rédigez, vous envoyez, vous espérez... puis vous vous demandez où cela a bien pu se passer.

La bonne nouvelle ? Vous n'avez plus à vous creuser la tête pour trouver des objets ou des CTA. Les générateurs d'e-mails IA créent des e-mails à fort taux de conversion en quelques secondes, sans avoir à réfléchir à deux fois.

Ils analysent les données, personnalisent le contenu et optimisent même les heures d'envoi afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie pendant que l'IA s'occupe du reste.

Que vous dirigiez une start-up ou développiez une marque de commerce électronique, un outil d'IA peut vous aider à automatiser vos campagnes et à augmenter les taux d'ouverture en quelques clics seulement.

Comprenons comment fonctionne un générateur d'e-mails IA et découvrons les meilleurs.

Que rechercher dans un générateur d'e-mails marketing IA ?

Avec autant d'outils d'écriture IA pour vous aider à rédiger de meilleurs e-mails et d'outils de marketing par e-mail alimentés par l'IA pour engager plus efficacement votre audience, comment choisir le bon ?

Voici comment :

Personnalisation basée sur l'IA : recherchez un outil qui utilise les données, le comportement et les préférences des clients pour créer des messages sur mesure qui semblent avoir été écrits spécialement pour le destinataire

Automatisation des flux de travail : choisissez un outil qui vous permet de : choisissez un outil qui vous permet de mettre en œuvre des flux de travail automatisés pour vos e-mails , de segmenter votre audience et de déclencher l'envoi d'e-mails en fonction des actions des utilisateurs, comme l'abandon d'un panier ou l'inscription à une newsletter

Rédaction de haute qualité : choisissez des générateurs d'e-mails IA qui utilisent le traitement du langage naturel (NLP) pour créer des textes engageants, semblables à ceux rédigés par des humains, qui correspondent à la voix de votre marque

Informations basées sur les données : recherchez des plateformes qui proposent des tests A/B, des analyses de performances et des recommandations basées sur l'IA afin d'affiner vos objets, d'améliorer vos taux de clics et d'optimiser vos conversions

Intégrations : optez pour un : optez pour un outil de marketing par e-mail basé sur l'IA qui s'intègre à votre CRM (comme HubSpot ou Salesforce), à votre plateforme de commerce électronique (Shopify, WooCommerce) ou à vos outils d'analyse afin de garantir un flux de travail plus fluide

Les meilleurs générateurs d'e-mails marketing IA en un coup d'œil

Outil Fonctionnalité phare Idéal pour ClickUp Gestion des tâches, modèles de planification des e-mails et suggestions basées sur l'IA Gestion complète de projets de marketing par e-mail HubSpot Automatisation du marketing entrant basée sur l'IA et intégration CRM Expériences client personnalisées et automatisation des campagnes Mailchimp Convivial, avec des analyses avancées et des tests A/B Simplicité, analyses puissantes et automatisation ActiveCampaign Personnalisation des e-mails améliorée par l'IA et campagnes multicanales Expériences client personnalisées grâce à l'automatisation Omnisend Marketing omnicanal avec e-mails, SMS et notifications push Entreprises de commerce électronique avec marketing par e-mail et SMS avancé Copy. ai Contenu généré par IA pour des e-mails convaincants Création rapide de contenu pour les spécialistes du marketing Brevo Combinez le marketing par e-mail, SMS et chat Communication multicanale pour les entreprises GetResponse Automatisation des e-mails avec webinaires et fonctionnalités de page de destination Marketing par e-mail et webinaires tout-en-un Jasper IA Création de contenu basée sur l'IA avec personnalisation de la voix de la marque Rédaction et automatisation d'e-mails de haute qualité Hypotenuse IA Génération de contenu évolutive pour le marketing par e-mail à grand volume Contenu marketing par e-mail volumineux et de haute qualité

Les 10 meilleurs générateurs d'e-mails marketing basés sur l'IA

1. ClickUp (Idéal pour intégrer le marketing par e-mail à la gestion de projet et à la collaboration en équipe)

ClickUp est un hub complet dédié aux opérations marketing qui rassemble contenu, échéanciers, stratégie et collaboration au sein d'une plateforme unifiée.

Son assistant IA intégré, ClickUp Brain, vous aide à rédiger tout ce dont vous avez besoin, des lignes d'objet et des introductions d'e-mails aux appels à l'action et aux suivis convaincants, afin d'optimiser le processus de rédaction des e-mails.

Lorsque vous générez du contenu pour un e-mail, il peut automatiquement créer des tâches de rédaction, de modification et d'approbation associées, avec des dates d'échéance et des assignés. Il extrait également le contexte pertinent des projets, documents, tâches et discussions, afin que tout reste connecté.

Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez activer/désactiver les meilleurs LLM tels que ChatGPT et Claude directement dans ClickUp Brain afin d'obtenir le ton et la structure qui vous conviennent le mieux.

Une fois que vous avez vos idées, il est temps de les organiser. Avec ClickUp Docs, vous pouvez rédiger et peaufiner les objets, le corps des e-mails, les suivis, les briefs de campagne et les checklists de marketing par e-mail sans passer d'une plateforme à l'autre.

Plusieurs membres d'une équipe peuvent modifier un document simultanément, laisser des commentaires, suggérer des modifications ou étiqueter des collègues pour obtenir leur avis ou leur approbation. Cela permet aux rédacteurs, designers et managers de collaborer facilement sur le contenu en temps réel et de réduire les boucles de rétroaction.

Organisez vos idées dans un document collaboratif et interactif avec ClickUp Docs

Lorsque vient le moment de planifier et de visualiser vos campagnes, vous avez besoin d'un outil qui combine les fonctionnalités d'un logiciel de planification des tâches et d'une application de calendrier.

Le calendrier ClickUp rassemble vos tâches, vos évènements et vos réunions dans un planning clair et visuel qui permet à tout le monde de rester aligné et à l'heure. Vous pouvez glisser-déposer des tâches dans votre calendrier marketing lorsque vous devez modifier une campagne ou ajuster les échéanciers.

la planification par glisser-déposer, les instantanés quotidiens et le suivi des retards* vous aident à ne manquer aucune étape lors de campagnes au rythme effréné.

Prêt à lancer votre campagne ? Le logiciel de gestion de projet par e-mail ClickUp vous permet de planifier, programmer et suivre vos campagnes par e-mail dans un espace centralisé. Vous pouvez créer des dossiers, des listes et des tâches dédiés à chaque campagne par e-mail et utiliser les tableaux de bord ClickUp pour suivre les tâches en cours, le statut des campagnes et les indicateurs clés.

Organisez vos campagnes par e-mail et suivez leurs performances grâce au logiciel de gestion de projets par e-mail ClickUp

Pour améliorer encore la productivité de votre équipe, ClickUp Automatisation prend en charge les tâches répétitives. Au lieu de mettre à jour manuellement les tâches, de rechercher les approbations ou de suivre les échéances, vous pouvez utiliser des déclencheurs basés sur des actions pour attribuer automatiquement des tâches ou définir des tâches récurrentes pour les newsletters régulières, les suivis ou les promotions saisonnières.

Automatisez les flux de travail de vos campagnes par e-mail avec ClickUp Automatisation

Si vous avez besoin d'un cadre pré-conçu pour améliorer l'efficacité de vos initiatives de marketing par e-mail, essayez le modèle de marketing par e-mail de ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez la planification, l'exécution et le suivi de vos campagnes par e-mail grâce au modèle de marketing par e-mail de ClickUp

📣 ClickUp en action : Imaginez que vous planifiez une campagne promotionnelle pour le printemps : votre équipe rédige des brouillons d'e-mails dans ClickUp Docs, utilise ClickUp Brain pour affiner les objets, mappe le calendrier d'envoi dans la vue Calendrier et suit les performances à l'aide des tableaux de bord. Chaque tâche, de la conception aux tests A/B, est automatiquement attribuée grâce aux automatisations, sans changement d'outil ni étape manquée.

Utilisez ce modèle pour :

Ajoutez des champs personnalisés tels que Segment, Lien vers la campagne, Nombre total de clics, E-mails envoyés et Taux de clics pour stocker les informations essentielles relatives à la campagne

Segmentez votre liste en groupes en fonction des objectifs de la campagne grâce à la vue Tableur dans ClickUp

Suivez les performances de votre campagne grâce à des analyses et ajustez votre approche pour améliorer l'engagement

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planification et programmation : mappez des campagnes d'e-mails en plusieurs étapes et leurs dépendances sur un échéancier visuel avec : mappez des campagnes d'e-mails en plusieurs étapes et leurs dépendances sur un échéancier visuel avec la vue Diagramme de Gantt dans ClickUp

Suivi des objectifs : utilisez : utilisez les objectifs ClickUp pour définir et mesurer des indicateurs clés de performance spécifiques au marketing par e-mail

Collaboration en temps réel : organisez les discussions au sein de vos projets et convertissez les messages en tâches avec : organisez les discussions au sein de vos projets et convertissez les messages en tâches avec ClickUp Chat

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être un peu raide au début en raison des nombreuses options disponibles

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis G2:

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de voir les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner un temps considérable. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de voir les projets dans le format que vous préférez. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner beaucoup de temps. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

2. Hubspot (Idéal pour l'automatisation du marketing entrant basé sur l'IA et la gestion des relations clients)

via Hubspot

Le générateur d'e-mails IA de HubSpot crée instantanément des objets, des corps de texte et des CTA pour différents types de campagnes par e-mail, telles que des newsletters, des offres promotionnelles, des suivis clients, etc. Grâce à des suggestions de contenu alimentées par l'IA, vous pouvez générer plusieurs variantes pour des tests A/B et garantir des messages conformes à votre marque.

Cet outil est entièrement intégré au Marketing Hub de HubSpot, ce qui signifie que vous pouvez créer, envoyer et analyser vos campagnes par e-mail à partir d'un seul tableau de bord.

Les meilleures fonctionnalités de Hubspot

Messages personnalisés : affinez le ton, la structure et le contenu de vos messages en fonction des données CRM et du comportement des clients afin de créer des e-mails personnalisés et convaincants

Segmentation de l'audience : aide à segmenter l'audience en fonction des achats précédents, des visites sur le site web, de l'historique d'engagement, des données démographiques et des scores des prospects

Analyses et informations : enregistre automatiquement les données de campagne dans HubSpot CRM, vous permettant ainsi de suivre les taux d'ouverture, les envois de prospects, etc

Limites de HubSpot

Certains utilisateurs ont estimé que leurs capacités de rapports, bien que correctes, manquaient souvent de la profondeur et de la personnalisation nécessaires pour obtenir des informations commerciales complexes

Tarifs Hubspot

Free

Marketing Hub Starter : 20 $/mois par place

Plateforme client Starter : 20 $/mois par place

Marketing Hub Professional : 890 $/mois

Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois

Évaluations et avis sur Hubspot

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hubspot ?

Voici un avis G2:

Les outils de marketing par e-mail, combinés aux pages de destination et au système CRM, permettent aux professionnels du marketing de suivre et de rendre compte facilement des activités des prospects.

Les outils de marketing par e-mail, combinés aux pages de destination et au système CRM, permettent aux professionnels du marketing de suivre facilement les activités des prospects et de générer des rapports.

3. Mailchimp (idéal pour un marketing par e-mail convivial avec des analyses avancées et des capacités de test A/B)

via Mailchimp

Mailchimp est la solution idéale pour les spécialistes du marketing qui recherchent la simplicité sans sacrifier la puissance. Sa technologie IA permet de mener des campagnes d'e-mails automatiques, telles que des campagnes de goutte-à-goutte, et d'envoyer des e-mails déclenchés en fonction des interactions des utilisateurs. Elle offre également des recommandations intelligentes basées sur le comportement de l'audience, vous aidant à tout améliorer, des lignes d'objet aux heures d'envoi.

Grâce à la fonctionnalité de test A/B, les équipes marketing peuvent comparer différents contenus de corps d'e-mails afin d'identifier les éléments qui stimulent l'engagement et de surveiller des indicateurs tels que les taux d'ouverture, les taux de clics et les conversions afin d'évaluer l'efficacité des campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Optimisation du contenu : évalue la lisibilité de vos e-mails, analyse l'intégration du texte et des images, et fournit des recommandations pour améliorer le texte, les images et la disposition

Intégration de la marque : utilise les atouts de votre marque, tels que les logos, les couleurs, les polices de caractères et les images, pour garantir la cohérence de tous vos supports marketing

Cartographie du parcours client : décrit les différents chemins qu'un client peut emprunter afin d'automatiser les interactions en fonction d'actions ou d'évènements spécifiques

Limites de Mailchimp

Tarifs Mailchimp

Free

Essentiel : 13 $/mois

Standard : 20 $/mois

Premium : 350 $/mois

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,3/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mailchimp ?

Voici un avis G2 –

Mailchimp m'a fourni un moyen simple de créer ma liste de diffusion où que je sois. Les formulaires d'inscription sont personnalisables, ce qui me permet d'ajouter une touche personnelle, et ils s'intègrent facilement à mon site web à l'aide d'un simple code.

Mailchimp m'a fourni un moyen simple de créer ma liste de diffusion où que je sois. Les formulaires d'inscription sont personnalisables, ce qui me permet d'ajouter une touche personnelle, et ils s'intègrent facilement à mon site web à l'aide d'un simple code.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une simple invite textuelle de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

4. ActiveCampaign (idéal pour offrir une expérience client personnalisée grâce à des campagnes par e-mail optimisées par l'IA)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign est conçu pour les spécialistes du marketing qui souhaitent une personnalisation approfondie avec un minimum d'efforts manuels. Il utilise des outils d'IA pour générer du contenu et des images pour les e-mails, vous aidant ainsi à rationaliser le processus de création et à maintenir la cohérence de votre marque. Des fonctionnalités approfondies de rapports et d'analyse fournissent des informations sur les clics, les ouvertures, les rebonds et d'autres indicateurs clés pour évaluer et affiner vos stratégies de gestion des e-mails.

Cet outil vous permet également d'étendre vos campagnes au-delà des e-mails en intégrant le marketing par SMS, les réseaux sociaux et d'autres canaux pour offrir une expérience client cohérente.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Création de contenu alimentée par l'IA : Utilisez des outils alimentés par l'IA pour générer et personnaliser le contenu des e-mails et des pages de destination

Gestion de la réputation : surveille les modèles d'envoi pour protéger la réputation de l'expéditeur et éviter que les e-mails ne soient signalés comme spam

Aperçu de la campagne : garantit l'affichage correct des e-mails sur différents navigateurs, boîtes de réception et appareils

Limites d'ActiveCampaign

Certains utilisateurs trouvent que le tableau de bord des rapports n'est pas intuitif et qu'il peut être difficile d'obtenir des informations réelles à partir des tests A/B dans le rapport de campagne

Tarifs ActiveCampaign

Starter : à partir de 15 $/mois

Plus : À partir de 49 $/mois

Pro : À partir de 79 $/mois

Enterprise : à partir de 145 $/mois

Évaluations et avis sur ActiveCampaign

G2 : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ActiveCampaign ?

Voici un avis G2:

Il contient presque tout ce dont nous avons besoin pour gérer le marketing : des feuilles complètes pour gérer les prospects, le marketing par e-mail, les automatisations, les formulaires pour le site web, l'intégration avec de nombreux outils externes, etc.

Il contient presque tout ce dont nous avons besoin pour gérer le marketing : des feuilles complètes pour gérer les prospects, le marketing par e-mail, les automatisations, les formulaires pour le site web, l'intégration avec de nombreux outils externes, etc.

5. Omnisend (idéal pour le marketing omnicanal, y compris les e-mails, les SMS et les notifications push, pour les entreprises de commerce électronique)

via Omnisend

Omnisend propose une suite complète d'outils conçus pour rationaliser la création, la personnalisation et l'optimisation des campagnes de marketing par e-mail pour les entreprises de commerce électronique. L'interface intuitive permet de créer des e-mails achetables avec des blocs de contenu dynamique adaptés au commerce électronique, tels que des sélecteurs de produits et des codes de réduction uniques.

Vous pouvez choisir parmi 16 blocs de contenu différents, tels que des menus, des listes de produits, des images et des codes de réduction, pour améliorer l'attrait visuel et la fonctionnalité de vos e-mails.

Les meilleures fonctionnalités d'Omnisend

Booster de campagne : renvoyez automatiquement les e-mails non ouverts pour maximiser l'engagement et augmenter les ventes sans effort supplémentaire

Modèles personnalisables : Accédez à une bibliothèque de modèles entièrement personnalisables et adaptés aux appareils mobiles, qui peuvent être adaptés au style de votre marque

Informations omnicanales : évaluez les performances cross-canal à l'aide d'indicateurs clés de performance segmentés par canal afin d'identifier les tendances et d'apporter les ajustements nécessaires

Limites d'Omnisend

Cet outil offre des intégrations limitées en dehors des plateformes de commerce électronique et de marketing

Tarifs Omnisend

Free

Standard : 11,20 $/mois

Pro : 41,30 $/mois

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Omnisend

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Omnisend ?

Voici un avis G2:

Conçu pour simplifier le marketing par e-mail et SMS, Omnisend nous offre un look professionnel et attrayant sans trop d'efforts. Il nous permet de créer des campagnes marketing personnalisées qui peuvent être déclenchées en fonction du comportement des clients, comme l'historique de navigation ou les achats passés.

Conçu pour simplifier le marketing par e-mail et SMS, Omnisend nous offre un aspect professionnel et attrayant sans trop d'efforts. Il nous permet de créer des campagnes marketing personnalisées qui peuvent être déclenchées en fonction du comportement des clients, comme l'historique de navigation ou les achats passés.

6. Copy. ai (Idéal pour la création de contenu généré par IA afin de rédiger des e-mails convaincants)

Copy.ai est idéal pour les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un contenu rapide et de haute qualité sans avoir à fournir d'efforts considérables. En automatisant le processus de rédaction initial, il réduit la dépendance vis-à-vis des ressources externes. Il aide également à générer automatiquement des idées de contenu et des briefs basés sur les tendances de recherche et les informations, et les optimise pour la visibilité sur les moteurs de recherche.

Cet outil permet de réutiliser le contenu en automatisant la transcription, en extrayant les informations clés et en générant du contenu long format tout en préservant l'authenticité et la voix des intervenants et des experts.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Informations basées sur l'IA : trouvez des informations clés à partir de plusieurs sources de données et engagez les clients grâce à une communication pertinente et axée sur la valeur

Traduction de contenu : traduisez vos supports commerciaux en plusieurs langues afin que le message, le positionnement et les atouts clés trouvent un écho auprès du public local

Séquences d'e-mails automatisées : configurez des e-mails déclenchés qui répondent à des actions spécifiques des abonnés, telles que des inscriptions ou des achats

Limites de Copy.ai

Parfois, l'outil produit du contenu déjà publié, ce qui peut être signalé comme du plagiat

Tarifs Copy.ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Copy.ai ?

Voici un avis G2:

Je trouve l'interface de l'outil simple et conviviale. J'utilise Copy.ai pour les publications sur les réseaux sociaux et les descriptions de produits, les introductions de blogs et le contenu de sites web.

Je trouve l'interface de l'outil simple et conviviale. J'utilise Copy.ai pour les publications sur les réseaux sociaux et les descriptions de produits, les introductions de blogs et le contenu de sites web.

7. Brevo (idéal pour combiner marketing par e-mail, campagnes SMS et fonctionnalités de discussion)

via Brevo

Brevo (anciennement Sendinblue) est une plateforme de marketing multicanal qui combine e-mails, SMS et chat, ce qui en fait un choix idéal pour les marques qui souhaitent centraliser leurs efforts de communication.

Son assistant IA aide à créer rapidement des objets et des contenus d'e-mails attrayants. Il est facile de concevoir des e-mails et des newsletters professionnels à l'aide de l'éditeur glisser-déposer ou en personnalisant un modèle prédéfini.

Grâce à des agents de vente, de marketing et de discussion alimentés par l'IA, les entreprises peuvent automatiser la segmentation de leur audience, générer instantanément des e-mails commerciaux, transcrire des appels et fournir des recommandations de produits dynamiques pour un meilleur engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Segmentation de l'audience : appliquez des filtres et des attributs pour créer des groupes de destinataires personnalisés et des listes dynamiques qui se mettent à jour automatiquement en fonction de l'activité des abonnés

Automatisation des campagnes : utilisez des flux de travail prêts à l'emploi et des réponses automatiques pour interagir avec votre audience grâce à des e-mails de bienvenue, des e-mails d'anniversaire et des e-mails de panier abandonné

Formulaires d'abonnement : élargissez votre base d'abonnés et envoyez du contenu et des promotions ciblés en collectant des informations clés telles que les e-mails et les préférences

Limites de Brevo

Parfois, la conception des e-mails est mal configurée, la plateforme devient un peu lente, ce qui rend le processus de création difficile

Tarifs Brevo

Free

Starter : 9 $/mois

Business : 18 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Brevo

G2 : 4,5/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Brevo ?

Voici un avis G2:

La plateforme est incroyablement facile à configurer et son interface conviviale facilite grandement la gestion des campagnes. Elle me permet de rester efficacement en contact avec notre communauté et ses fonctionnalités d'automatisation me font gagner un temps considérable.

La plateforme est incroyablement facile à configurer et son interface conviviale facilite la gestion des campagnes. Elle me permet de rester efficacement en contact avec notre communauté et ses fonctionnalités d'automatisation me font gagner un temps considérable.

8. GetResponse (Idéal pour les suites marketing avec des fonctionnalités telles que l'automatisation des e-mails, les webinaires et les pages de destination)

via GetResponse

GetResponse vous permet de concevoir et d'envoyer des newsletters, des répondeurs automatiques et des e-mails automatisés à l'aide d'un éditeur glisser-déposer et d'une fonctionnalité de génération de contenu alimentée par l'IA. GetResponse se distingue par sa fonctionnalité d'hébergement de webinaires, qui permet aux entreprises de combiner marketing de contenu et génération de leads dans un seul outil.

Vous pouvez créer des formulaires pour développer votre liste d'abonnés et organiser des évènements en ligne pour interagir directement avec votre audience.

Cet outil propose plus de 150 modèles d'e-mails prédéfinis, personnalisables et optimisés pour les appareils mobiles, adaptés à divers secteurs, évènements, fêtes et messages commerciaux.

Les meilleures fonctionnalités de GetResponse

Éditeur de photos : recadrez des images, appliquez des filtres, ajoutez du texte et ajustez les couleurs à l'aide d'un créateur par glisser-déposer pour créer des designs professionnels

Optimisation de l'heure d'envoi : envoyez vos e-mails à l'heure optimale pour chaque abonné en analysant ses habitudes d'engagement et en ajustant la livraison dans un délai de 24 heures

Localisation : envoyez vos e-mails à l'heure locale de chaque abonné, quel que soit son fuseau horaire, grâce à la fonctionnalité « Time Travel »

Limites de GetResponse

L'outil ne dispose pas d'outils de collaboration d'équipe intégrés tels que le partage de documents, la discussion et les commentaires

Tarifs GetResponse

Starter : 19 $/mois

Marketer : 59 $/mois

Créateur : 69 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GetResponse

G2 : 4,3/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GetResponse ?

Voici un avis G2:

GetResponse me permet de créer, d'envoyer, de gérer et de suivre facilement les réponses aux e-mails. La possibilité d'automatiser le processus de création de campagnes d'e-mail marketing efficaces et personnalisées pour chaque client est l'un des principaux avantages.

GetResponse me permet de créer, d'envoyer, de gérer et de suivre facilement les réponses aux e-mails. La possibilité d'automatiser le processus de création de campagnes d'e-mail marketing efficaces et personnalisées pour chaque client est l'un des principaux avantages.

9. Jasper IA (Idéal pour l'automatisation des e-mails avec personnalisation de la voix de la marque)

via Jasper IA

Grâce à une suite de fonctionnalités, Jasper IA vous aide à rédiger des objets d'e-mails, du contenu et des appels à l'action attrayants pour générer efficacement des prospects.

L'extension pour navigateur de Jasper vous aide à rédiger et à modifier des e-mails directement dans des plateformes telles que Gmail et Outlook, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail et permettant une création de contenu fluide sans avoir à changer d'application. Vous pouvez définir des voix et des guides de style personnalisés pour votre marque dans l'outil afin de vous assurer que toutes les communications par e-mail sont conformes à l'image de marque et au ton de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Guide de style : permet de définir des règles et de mettre en forme l'utilisation des termes, la grammaire et la ponctuation de votre organisation, afin de garantir l'uniformité des communications

Personnalisation du contenu : utilise les informations générales sur l'entreprise, ses stratégies, les informations sur son audience, les analyses de la concurrence, etc. afin de garantir que le contenu est adapté au contexte de votre entreprise

Directives visuelles : utilise le guide de style pour signaler les violations des règles relatives aux images et suggérer des corrections

Limites de Jasper IA

Certains utilisateurs estiment que l'outil n'est pas efficace pour produire du contenu et qu'il peut y avoir des inexactitudes factuelles

Tarifs Jasper IA

Créateur : 49 $/mois

Pro : 69 $/mois

Business : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA

G2 : 4/5 (+ avis)

Capterra : 4,5/5 (+ avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper IA ?

Voici un avis G2:

Jasper Chat est une excellente aide à la rédaction qui me permet de surmonter le blocage de l'écrivain. Il m'aide à ajouter des idées créatives et me permet de ne jamais être à court de nouvelles façons d'aborder le problème.

Jasper Chat est une excellente aide à la rédaction qui me permet de surmonter le blocage de l'écrivain. Il m'aide à trouver des idées créatives et me permet de ne jamais être à court de nouvelles façons d'aborder un problème.

10. Hypotenuse IA (Idéal pour la génération de contenu évolutif et basé sur l'IA pour un marketing par e-mail de haute qualité)

via Hypotenuse IA

Hypotenuse AI est un générateur de contenu avancé conçu pour les équipes qui ont besoin de grands volumes de contenu de haute qualité, y compris des e-mails marketing.

Son générateur de contenu aide à créer du contenu pour divers besoins, notamment des e-mails, des articles de blog, des publications sur les réseaux sociaux, des publicités, du contenu pour sites web, etc. En utilisant uniquement l'objectif de votre e-mail et des mots-clés pertinents, l'outil génère des objets et du contenu personnalisés qui correspondent à la voix de votre marque et trouvent un écho auprès de votre public cible.

Les meilleures fonctionnalités de Hypotenuse IA

Descriptions de produits : générez des descriptions de produits individuellement ou en masse, en intégrant des mots-clés SEO pour améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche

Rédacteur de blog : créez des articles de blog et du contenu marketing de haute qualité, factuels et optimisés pour le référencement

Éditeur d'images : améliorez la résolution des images, standardisez le recadrage et supprimez ou modifiez les arrière-plans de plusieurs images simultanément

Limites de l'IA Hypotenuse

Il répète parfois des phrases similaires dans le même contenu

Tarification Hypotenuse IA

Free

Basique : 150 $/mois

Ecommerce Pro : tarification personnalisée

Ecommerce Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hypotenuse IA

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hypotenuse IA ?

Voici un avis G2:

Le rédacteur IA fait un travail incroyable en rédigeant d'excellents articles et j'ai constaté un changement considérable dans mon trafic SEO en seulement quelques jours.

Le rédacteur IA fait un travail incroyable en rédigeant d'excellents articles et j'ai constaté un changement considérable dans mon trafic SEO en seulement quelques jours.

Découvrez un marketing par e-mail plus intelligent avec ClickUp

Le marketing par e-mail ne doit pas être un jeu de devinettes. Avec le bon générateur d'e-mails gratuit basé sur l'IA, vous pouvez gagner du temps, augmenter l'engagement et atteindre vos objectifs marketing en toute confiance.

ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes : un puissant générateur d'e-mails gratuit basé sur l'IA avec ClickUp Brain et une planification transparente de vos campagnes grâce à son logiciel de gestion de projet par e-mail.

De la rédaction d'e-mails marketing convaincants à l'attribution de tâches, en passant par la définition de délais et le suivi des performances des campagnes, ClickUp relie toutes les étapes de votre flux de travail marketing en un seul endroit.

