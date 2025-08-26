Les 11 meilleurs logiciels de gestion des ressources basés sur l'IA pour rationaliser la productivité de votre équipe

Nous sommes Monday matin, et votre boîte de réception contient déjà trois mises à jour « urgentes » sur un projet, une demande de congé et un tableau Excel vous indiquant que votre développeur le plus fiable a un double emploi pour la semaine.

Soupir, classique. 🤦

Vous réorganisez (encore une fois) vos ressources, vous contactez trois personnes pour connaître leur disponibilité, et pourtant, vous oubliez toujours cette tâche.

Il est peut-être (certainement) temps que l'intelligence artificielle (IA) prenne en charge les tâches à faire.

Dans cet article, nous allons explorer 11 logiciels de gestion des ressources basés sur l'IA pour vous aider à allouer, planifier et gérer efficacement vos ressources. 🧰

Lorsque vous choisissez un outil d'IA pour la gestion des ressources, vous devez aller au-delà des plannings automatisés ou des doubles réservations. Le bon outil doit optimiser l'utilisation des ressources, vous aider à réagir rapidement aux changements de priorité et vous permettre de planifier votre croissance en toute confiance.

Voici ce qu'un excellent outil devrait faire à faire. 👀

*prévision de la capacité : recherchez des outils qui prédisent la disponibilité des personnes, des rôles et des échéanciers à l'aide de données en temps réel

*adaptez les talents au travail : utilisez les fonctionnalités d'IA qui suggèrent les personnes les mieux adaptées en fonction de leurs compétences, de leur emplacement et de leur charge de travail

S'adapter au changement : privilégiez les outils qui offrent l'assistance pour la planification par glisser-déposer, la planification hypothétique et les espaces réservés pour les ressources non confirmées

suivez visuellement la charge de travail et l'utilisation : *Optez pour des plateformes dotées de cartes thermiques et de diagrammes afin de repérer instantanément toute surutilisation ou capacité inutilisée

alignez la planification sur les résultats financiers : *choisissez des outils qui effectuent une prévision des ressources , des revenus, des coûts et des bénéfices parallèlement à l'échéancier des projets

*conseils : privilégiez les plateformes proposant des rapports détaillés sur l'utilisation, les heures facturables et les besoins futurs en matière de recrutement

🧠 Anecdote : Il y a plus de 3 000 ans, les anciens Mésopotamiens et Égyptiens géraient déjà la main-d'œuvre et le commerce. Considérez cela comme une forme primitive de planification des ressources, à l'aide de tablettes d'argile.

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp ClickUp Brain pour obtenir des informations sur la charge de travail, la vue Charge de travail, le suivi intégré du temps et des modèles de ressources Gestion centralisée des projets et des ressources grâce à la planification, aux mises à jour et à l'équilibrage de la charge de travail basés sur l'IA Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Scoro Prévision financière, planification de la capacité, suivi des heures facturables et replanification intelligente Planification intégrée des activités et des ressources pour les agences, les cabinets de conseil et les entreprises de services Core : 23,90 $/mois ; Growth : 38,90 $/mois ; Performance : 59,90 $/mois Travail d'équipe Planification provisoire de projets, planificateur de charge de travail, facturation basée sur les rôles et économie des ressources Teams centrées sur le client ayant besoin de prévisions de capacité et d'un suivi du temps facturable Deliver : 13,99 $/mois ; Grow : 25,99 $/mois ; Scale : prix personnalisé Resource Guru Planificateur par glisser-déposer, barre de disponibilité, filtrage basé sur les compétences et approbations de réservations Planification visuelle rapide du personnel, des équipements et des espaces pour les PME et les équipes réparties sur plusieurs fuseaux horaires Forfaits à partir de 5 $/mois par utilisateur Mosaic IA Team Builder, forfait des effectifs, cartes thermiques en temps réel de la charge de travail Forfait des effectifs et allocation intelligente des ressources au sein d'équipes de service en pleine croissance Tarification personnalisée *prévision Planification alimentée par l'IA, prévisions budgétaires, planification des emplacements réservés et des probabilités de réussite Entreprises ayant besoin d'un forfait prédictif lié à la performance et à la rentabilité des ressources Tarification personnalisée Float Suivi de la capacité en temps réel, attribution de rôles et évaluations, gestion intelligente des congés Agences et services gérant les prévisions de capacité en temps réel grâce à la planification visuelle Starter : 8,50 $/mois ; Pro : 14 $/mois Runn Cartes thermiques de capacité, forfait des espaces réservés, recherche intelligente et prévision financière Les équipes de services effectuent des forfaits, le suivi des revenus et l'équilibrage de la charge de travail en temps réel Starter : 10 $/mois ; Professionnel : 14 $/mois Kantata Recommandations en matière de dotation en personnel basées sur l'IA, inventaire des compétences, suivi du moral et de la pulsation des Teams Entreprises de services professionnels gérant le personnel, les performances et les prestations à grande échelle Tarification personnalisée Wrike Diagrammes de charge de travail, création de tâches par IA, réservations de ressources et tableaux de bord Teams d'Enterprise ayant besoin de visibilité, d'automatisation et de workflows évolutifs Forfait Free ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Paymo Réservations fantômes, suivi passif du temps, planificateur de congés avec affichage d'échéancier Les PME qui ont besoin d'un suivi du temps, d'une facturation et d'une planification des équipes connectés Starter : 5,90 $/mois ; Small Office : 10,90 $/mois ; entreprise : 16,90 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Après la mise en œuvre mondiale de l'IA générative, les entreprises ont commencé à se tourner vers la technologie pour les tâches répétitives. Les outils de gestion des ressources basés sur l'IA automatisent la planification, effectuent la prévision de la disponibilité et optimisent les charges de travail en temps réel.

Examinons les meilleures solutions conçues pour vous aider à gérer vos ressources avec précision. ⚒️

*clickUp (idéal pour la gestion centralisée des ressources et des tâches)

Le travail semble aujourd'hui dysfonctionnel.

Les projets, les connaissances et la communication sont cloisonnés, dispersés entre trop d'applications, de fichiers et de notifications. Au lieu d'avancer plus vite, les Teams perdent des heures à essayer de rester synchronisées.

ClickUp change la donne. C'est l'application tout-en-un pour le travail qui regroupe vos projets, vos documents et vos discussions en un seul endroit, et qui intègre l'IA pour que le travail ait un flux fluide.

Le plus remarquable ? ClickUp Brain, votre assistant IA intégré qui transforme des données dispersées en réponses instantanées, résumés et mises à jour.

clickUp Brain : votre assistant IA pour la gestion des ressources*

Demandez à ClickUp Brain un résumé hebdomadaire de la charge de travail de votre équipe pour anticiper les goulots d'étranglement

ClickUp Brain est votre assistant intelligent pour gérer vos ressources sans avoir à fouiller manuellement dans les tâches ou les feuilles de calcul. Vous voulez savoir qui est surchargé ou ce qui doit être fait aujourd'hui pour votre équipe de conception ? Il suffit de demander.

Il suffit de taper « Quel assigné a des tâches à accomplir aujourd'hui ? » pour obtenir des informations directement depuis votre environnement de travail.

clickUp Brain Max : la planification des ressources par commande vocale simplifiée*

Capturez des idées, partagez des instructions et terminez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX

La planification des ressources peut rapidement devenir compliquée : doubles réservations, échéanciers flous et modifications incessantes des feuilles de calcul. Avec ClickUp Brain Max , vous évitez le travail manuel. Utilisez la fonction Talk-to-Text pour réattribuer des tâches, enregistrer le temps passé ou créer des éléments à effectuer instantanément. Il vous suffit de le dire et Brain Max l'intègre à votre environnement de travail ClickUp. Associez cela à Enterprise Search , et vous pouvez poser des questions telles que « Qui est gratuit pour prendre en charge un nouveau projet la semaine prochaine ? » ou « Quelles tâches risquent d'être retardées ? » et obtenir des réponses en quelques secondes, directement à partir de vos tâches, documents et discuter.

Au lieu de réagir aux problèmes de ressources après coup, vous bénéficiez d'informations en temps réel pour équilibrer les charges de travail et éviter les goulots d'étranglement avant qu'ils ne compromettent votre projet.

Est-ce utile pour la gestion des tâches ? Oui, absolument. Imaginons que vous écriviez « Préparer le rapport des équipes commerciales du deuxième trimestre d'ici vendredi prochain ». Brain transforme cette tâche en une tâche ClickUp achevée, avec une date limite, un assigné et tout le contexte disponible. De plus, le gestionnaire de tâches IA résume les mises à jour du projet, ce qui vous permet de toujours savoir où en est le projet sans avoir à organiser constamment des réunions de statut.

🎥 Vous souhaitez avoir un aperçu du travail de ClickUp Brain ? Cette courte vidéo montre comment l'assistant IA vous aide à gérer les tâches, les documents et les connaissances de l'équipe en un seul endroit. Regarder la vidéo →

*équilibrez les charges de travail avec ClickUp vue Charge de travail

Pour équilibrer la charge de travail entre plusieurs équipes, ClickUp Vue Charge de travail vous offre une vue claire et en temps réel de la capacité de votre équipe, afin que vous puissiez réattribuer les tâches avant que le surmenage ne frappe.

Obtenez un aperçu visuel de la répartition des tâches au sein de votre équipe grâce à la vue Charge de travail de ClickUp

Définissez la capacité de chaque personne et voyez en temps réel qui est débordé et qui est au ralenti. Ensuite, il suffit de glisser-déposer pour réattribuer les tâches et maintenir tout équilibré.

Instance, votre concepteur principal est débordé, mais le concepteur indépendant a de la disponibilité. Vous pouvez transférer le surplus en quelques secondes et maintenir le projet sur la bonne voie.

⚙️ Bonus : choisissez le modèle de matrice de ressources de projet ClickUp pour aligner les membres de l'équipe, les outils et les échéanciers pour chaque phase du projet, ce qui rend la planification des ressources plus facile et plus intelligente.

suivez le temps et effectuez une estimation de durée plus intelligente avec ClickUp Suivi du temps*

Ajoutez des estimations de durée à chaque tâche avec ClickUp Projet Suivi du temps

Si vous souhaitez vous assurer que les tâches respectent les limites de temps de l'équipe et du délai, ClickUp Projet Suivi du temps vous permet de visualiser le temps réellement nécessaire à leur réalisation. Utilisez des chronomètres ou enregistrez le temps manuellement : tout est suivi.

Supposons que votre éditeur de vidéo consacre six heures à la réalisation d'une bande-annonce qui devait initialement en prendre trois. Vous savez désormais où passe le temps et vous pouvez redistribuer le travail à un freelance avant que les choses ne se gâtent.

Utilisez des modèles pour gérer plus efficacement vos ressources

Obtenez un modèle gratuit Gérez le temps, la capacité et les priorités de votre équipe grâce au modèle de planification des ressources ClickUp

Utilisez le modèle de planification des ressources ClickUp pour visualiser les tâches et les ressources dans un flux de travail unifié, optimiser les charges de travail, anticiper les risques potentiels et aligner les équipes sur les priorités et les objectifs de l'entreprise.

De plus, vous pouvez gérer les heures, les sous-traitants et la disponibilité grâce à des champs personnalisables.

⚙️ Bonus : mettez en œuvre le modèle ClickUp Resource Management People pour forfait et répartition du travail entre les différents collaborateurs, suivi de leur disponibilité et vous assurer que personne n'est surchargé.

les meilleures fonctionnalités de ClickUp*

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités et options personnalisées peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

tarifs ClickUp*

évaluations et avis sur ClickUp*

G2 : 4,7/5 (plus de 10 080 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici ce qu'un avis G2 avait à dire à propos de ce logiciel de gestion des ressources basé sur l'IA :

... J'ai enfin trouvé quelque chose qui me semble être mon Accueil... Ce qui distingue ClickUp à mes yeux, c'est la façon dont il combine de manière transparente la gestion des tâches avec la messagerie et la collaboration en temps réel... Je peux simplement cliquer sur une tâche et lancer une discussion directement à partir de là. Chaque commentaire, fichier et mise à jour se trouve exactement là où il doit être, en pièce jointe à la tâche elle-même.

... J'ai enfin trouvé quelque chose qui me semble être l'Accueil... Ce qui distingue ClickUp à mes yeux, c'est la façon dont il combine de manière transparente la gestion des tâches avec la messagerie et la collaboration en temps réel... Je peux simplement cliquer sur une tâche et lancer une discussion directement à cet endroit. Chaque commentaire, fichier et mise à jour se trouve exactement là où il doit être, en pièce jointe à la tâche elle-même.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles sont le manque d'intégration transparente, le manque de connaissances et les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre espace de travail et déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Qu'il s'agisse de prévoir les pics de capacité, de mettre à jour automatiquement les échéanciers ou d'équilibrer les charges de travail en temps réel, il vous aide à y voir plus clair sans effort.

2. Scoro (le meilleur pour la gestion intégrée de l'entreprise et des finances)

via Scoro

Scoro est un outil de gestion des ressources destiné aux entreprises de services professionnels telles que les cabinets de conseil et les agences. Il intègre la gestion de projet, la planification des ressources, la budgétisation, l'équipe commerciale et les finances dans un système connecté, vous affichant une vue en temps réel des performances et de la rentabilité de votre entreprise.

Ce qui distingue Scoro, c'est la profondeur de son contrôle financier. Ses outils, tels que le suivi de la rentabilité en temps réel, la gestion des coûts au niveau des projets et les devis détaillés, le rendent particulièrement précieux pour les entreprises qui se soucient de leurs marges. De plus, il est très efficace pour équilibrer la charge de travail : il effectue une prévision des besoins en ressources et effectue la distribution des tâches en fonction des disponibilités, vous aidant ainsi à éviter le surmenage.

les meilleures fonctionnalités de Scoro*

Suivez le suivi des heures facturables et non facturables et utilisez ces informations pour améliorer la rentabilité et le forfait

Réorganisez intelligemment les tâches en fonction des changements de priorité grâce à des ajustements automatiques de l'échéancier pour toutes les dépendances

Alignez les délais sur les capacités réelles de votre équipe afin d'éviter les promesses excessives ou de ne pas atteindre la cible de livraison

Utilisez des modèles de planification des ressources pour lancer rapidement de nouveaux projets avec des tâches et des jalons prédéfinis

Limites de Scoro

L'interface utilise par défaut les mises en forme d'adresse britanniques/européennes, ce qui peut prêter à confusion pour les utilisateurs non de l'UE

Absence d'automatisation de type IFTTT (« if this then that ») ou de logique conditionnelle pour les formulaires et les champs

Tarifs Scoro

Core : 23,90 $/mois par utilisateur

croissance : *38,90 $/mois par utilisateur

performances : *59,90 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Scoro*

G2 : 4,5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 230 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Scoro ?

Voici une critique de Capterra sur les logiciels de gestion des ressources basés sur l'IA :

Scoro offre des intégrations limitées avec d'autres solutions. Bien que des API soient disponibles, elles ne travaillent pas pour tout. Les champs de Scoro pour les codes postaux, les pays et les adresses postales sont paramétrés pour utiliser la mise en forme britannique et européenne, ce qui rend la saisie des coordonnées un peu confuse.

Scoro offre des intégrations limitées avec d'autres solutions. Bien que des API soient disponibles, elles ne fonctionnent pas pour tout. Les champs de Scoro pour les codes postaux, les pays et les adresses postales sont paramétrés pour utiliser la mise en forme britannique et européenne, ce qui rend la saisie des coordonnées un peu confuse.

🔍 Le saviez-vous ? La gestion des ressources a évolué grâce à des outils tels que les diagrammes de Gantt (années 1900) et la méthode du chemin critique (années 1950), qui ont permis d'améliorer la gestion de projet et l'allocation des ressources.

📖 À lire également : Modèles et formulaires RH Free pour améliorer les processus RH

3. Teamwork (idéal pour la collaboration sur des projets centrés sur le client)

via Teamwork

Teamwork est une plateforme complète de gestion de projet qui excelle dans la gestion des ressources. Elle est idéale pour les agences et les équipes axées sur le client qui souhaitent optimiser leurs opérations. La plateforme de gestion de projet améliorée par l'IA relie directement la planification des ressources humaines à la rentabilité sans compliquer les choses.

Il vous aide également à surveiller les dérives de périmètre, à suivre chaque heure facturable et à repérer rapidement les problèmes de capacité. Grâce à des outils tels que le planificateur de ressources et les projets provisoires, vous pouvez réaliser une prévision de la demande et planifier à l'avance.

les meilleures fonctionnalités pour le travail d'équipe*

Utilisez le planificateur de charge de travail pour répartir les tâches en fonction des capacités de l'équipe et éviter le surmenage

Faites un forfait à l'avance avec des projets provisoires et des ressources de remplacement pour éviter les surcharges

Déplacez les tâches à l'aide des paramètres d'estimation de durée et indisponible pour un forfait plus intelligent grâce à la fonction glisser-déposer

Définissez les rôles, les compétences et les heures facturables par personne à l'aide des taux de coût et des heures de travail afin de gérer les aspects économiques de votre équipe

*limites du travail d'équipe

Vous ne pouvez définir que des dates d'échéance, et non des heures précises, ce qui rend plus difficile la hiérarchisation quotidienne des tâches

Il est difficile d'afficher les tâches provenant de plusieurs tableaux clients en un seul endroit sans les dupliquer

Tarifs pour le travail d'équipe

*free Forever

livraison : *13,99 $/mois par utilisateur

Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

échelle : *Tarification personnalisée

évaluations et avis sur le travail d'équipe*

G2 : 4,4/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La révolution industrielle a bouleversé la gestion des ressources. Les chaînes de montage, les études de temps et la « gestion scientifique » de Frederick Taylor ont fait de la productivité le nouveau roi.

4. Resource Guru (idéal pour rationaliser la planification des ressources)

via Resource Guru

Resource Guru est un logiciel de gestion des ressources basé sur le cloud et un outil de planification qui aide les équipes à répartir le personnel, l'équipement et les espaces de réunion. Réputé pour son interface intuitive et ses solides capacités de planification, il s'adresse aux petites et moyennes équipes de diverses tailles dans divers secteurs.

Il facilite la planification quotidienne grâce à des interactions par glisser-déposer, des indicateurs visuels de charge de travail et une détection intuitive des conflits. Champs personnalisés gèrent les personnes, les équipements et les salles de réunion à partir d'un pool de ressources centralisé, et vous pouvez filtrer les talents par compétences, départements et emplacements.

les meilleures fonctionnalités de Resource Guru*

Utilisez le flux de travail d'approbation pour désigner les personnes chargées d'approuver les réservations et protéger le temps des membres de l'équipe très sollicités

Appliquez des champs personnalisés pour étiqueter et filtrer les ressources en fonction d'attributs uniques tels que les compétences, les outils ou la région

Accédez à des informations en temps réel grâce à la « barre de disponibilité » pour optimiser les charges de travail et éviter les surréservations

Planifiez en toute confiance sur plusieurs fuseaux horaires grâce à l'assistance intégrée des fuseaux horaires qui élimine toute confusion entre les différents emplacements

Limites de Resource Guru

Aucune alerte claire n'est émise en cas de sous-réservation, et les utilisateurs doivent passer manuellement la souris sur l'écran pour voir les heures restantes

Les menus déroulants sont inefficaces, peu pratiques et sources d'erreurs, en particulier lorsque des options vides sont accidentellement sélectionnées

Tarifs de Resource Guru

forfait Grasshopper : *5 $/mois par utilisateur

*blackbelt forfait : 8 $/mois par utilisateur

master Forfait : *12 $/mois par utilisateur

évaluations et avis de Resource Guru*

G2 : 4,6/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 530 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Resource Guru ?

Voici ce qu'en dit un critique de G2 :

Il n'y a pas vraiment d'inconvénient à utiliser Resource Guru. Cependant, il n'est pas très utile si les utilisateurs ne le mettent pas à jour en indiquant sur quel projet ils travaillent et à quel moment.

Il n'y a pas vraiment d'inconvénient à utiliser Resource Guru. Cependant, il n'est pas très utile si les utilisateurs ne le mettent pas à jour en indiquant sur quel projet ils travaillent et à quel moment.

🔍 Le saviez-vous ? Au Moyen Âge (476-1450 après J.-C.), les guildes sont apparues sous la forme d'associations d'artisans et de marchands qui géraient les ressources pour produire des biens tels que du pain et des armures. Ces petites entreprises s'appuyaient sur des maîtres artisans pour superviser la production, créant ainsi une forme précoce de gestion des ressources au niveau organisationnel.

5. Mosaic (le meilleur pour le forfait des effectifs basé sur l'IA)

via Mosaic

Mosaic est un outil de gestion des ressources basé sur l'IA qui révolutionne les feuilles de calcul obsolètes et la planification déconnectée. Il extrait des données en temps réel de vos systèmes et vous permet de savoir qui travaille sur quoi, quand et pourquoi cela est important. Mosaic propose un calendrier visuel des ressources pour planifier et suivre les affectations de projets, améliorant ainsi la visibilité de l'équipe.

Cet outil se synchronise automatiquement avec vos outils existants, fournit des prévisions instantanées de la charge de travail et génère des rapports visuels qui racontent une histoire. Vous pouvez suivre les performances sans délai à l'aide de rapports et de tableaux de bord d'utilisation qui vous aident à analyser en temps réel le temps forfaitaire par rapport au temps réel, les budgets et le rendement de l'équipe.

les meilleures fonctionnalités de Mosaic*

Associez compétences, rôles et disponibilités en quelques secondes grâce à l'IA Team Builder

Tirez parti de la « forfait des effectifs par IA » pour savoir exactement quand agrandir votre équipe en fonction de la demande à venir

Créez des cartes thermiques de la charge de travail pour repérer instantanément les employés surchargés ou sous-utilisés dans tous les services

Utilisez le déplacement des plannings et la gestion des dépendances pour modifier les échéanciers et les forfaits sans perturber les flux de travail

*limites de Mosaic

L'équipe de développement est lente à mettre en œuvre les demandes de fonctionnalités et a tendance à promettre des échéanciers de lancement irréalistes

Les utilisateurs qui ne sont pas affectés à un projet ne peuvent pas l'afficher, ce qui pose un problème de visibilité pour la planification et l'organisation

Tarification Mosaic

Tarification personnalisée

évaluations et avis Mosaic*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

⚙️ Bonus : voici des modèles de gestion de projet gratuits, prêts à être téléchargés, personnalisés et mis en œuvre immédiatement.

6. Prévision (le meilleur pour l'analyse prédictive des projets)

via Prévision

Grâce à ses relevés de temps alimentés par l'IA, Prévision simplifie la durée enregistrée et vous offre un aperçu clair et en temps réel de l'évolution de vos projets, de vos collaborateurs et de vos bénéfices. C'est comme si vous disposiez d'un analyste intégré qui repère les sources de perte de marge, les tâches qui monopolisent les ressources et les points à améliorer avant qu'ils ne deviennent un problème.

Prévision automatise également le travail en coulisses afin que votre équipe puisse agir plus rapidement et plus intelligemment. Si votre objectif est de rester rentable et proactif, cet outil est fait pour vous.

les meilleures fonctionnalités de Prévision*

Automatisez la planification des tâches grâce à l'afficher « People Schedule » qui associe instantanément la bonne personne à la bonne tâche en fonction de ses compétences et de sa disponibilité

Évaluez à l'avance les nouveaux projets à l'aide de la « réservation provisoire » et de la « prévision de probabilité de réussite » pour forfait en toute confiance à l'avance

Suivez instantanément la santé de vos projets grâce à un suivi budgétaire alimenté par /IA, basé sur les coûts en temps réel, les revenus générés et le statut de la marge par projet

Partagez des informations à la demande à l'aide de rapports d'utilisation qui compilent des données en temps réel sur les performances des ressources et des projets

*limites de la prévision

Certaines fonctionnalités, telles que synchroniser GitLab et les chronomètres de tâches, sont lentes et présentent des dysfonctionnements

Les utilisateurs veulent plus de flexibilité, comme la possibilité de lier des sous-tâches à des jalons et de voir cela se refléter en heures

prévision de prix*

Tarification personnalisée

prévision, évaluations et avis*

G2 : 4,2/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

*que pensent les utilisateurs réels de Prévision ?

Une critique de Capterra mentionne :

Je peux facilement consulter mes cartes à venir et passées, les échéances, les échéanciers des projets, les forfaits des jalons et les membres de l'équipe. Je peux facilement modifier le statut de la carte, de « à faire » à « en cours » puis « Terminé ».

Je peux facilement consulter mes cartes à venir et passées, les échéances, les échéanciers des projets, les forfaits jalons et les membres de l'équipe. Je peux facilement modifier le statut de la carte, de « à faire » à « en cours » puis « Terminé ».

💡 Conseil de pro : Utilisez la règle des 80/20 ou une matrice de décision pour hiérarchiser les ressources et les projets à fort impact. Cela vous permet de rester concentré et d'éviter le surmenage. Utilisez un système de notation objectif pour éviter les décisions émotionnelles en matière d'affectation des ressources.

7. Float (le meilleur pour le forfait visuel de la capacité de l'équipe)

via Float

Float simplifie la planification des ressources et la rend très visuelle. Il est conçu pour vous afficher une vue en temps réel et sans approximation de qui travaille sur quoi, qui est surchargé et où en sont vos budgets.

Vous pouvez glisser-déposer des tâches dans le planning, attribuer des heures ou des pourcentages, et même apposer des étiquettes aux personnes par compétence ou par service. Le logiciel de gestion des ressources basé sur l'IA affiche instantanément l'impact des modifications sur vos prévisions. Mieux encore, il compte les congés, les jours fériés et les tarifs facturables afin d'éviter les doublons ou les erreurs d'affectation.

les meilleures fonctionnalités de Float*

Détectez rapidement les problèmes grâce au suivi en temps réel de la capacité et recevez des alertes en cas de surréservation, de sous-utilisation des ressources et de conflits d'horaires

Définissez des rôles standard, des tarifs/coûts et des étiquettes de compétences pour trouver facilement la personne idéale pour chaque tâche

Créez des politiques de congés personnalisées, automatisez l'attribution des jours fériés et gérez les congés grâce à des approbations intégrées

Planifiez et organisez les données par client, service ou projet grâce à des affichages filtrés

Limites de flottement

Pas d'option permettant de voir facilement les coéquipiers affectés au même projet

L'utilisation des filtres peut s'avérer peu intuitive pour trouver des tâches connexes

Prix variable

starter : *8,50 $/mois par utilisateur

Pro : 14 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Float*

G2 : 4,3/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

8. Runn (le meilleur pour la prévision de la capacité en temps réel)

via Runn

Runn vous évite le stress lié à la gestion des personnes, des projets et des prévisions en vous offrant une vue claire et interactive pour afficher tout cela. Son planificateur par glisser-déposer et ses visualisations en temps réel facilitent l'ajustement de l'échéancier ou la réaffectation des ressources à la volée.

Vous avez un projet potentiel ou une embauche non confirmée ? Vous pouvez également forfaitiser cela à l'aide de espaces réservés et de projets provisoires afin de vous préparer avant que tout ne soit définitif. La carte thermique de la capacité vous offre un aperçu rapide, code par couleur, de l'utilisation de l'équipe et de l'allocation des ressources. Parallèlement, les rapports sur le personnel ventilent les revenus, les heures facturables et les personnes qui ont encore de la marge.

Les meilleures fonctionnalités de Runn

Filtrez votre vivier de talents par rôle, compétence, emplacement ou étiquettes personnalisées à l'aide de la fonction « Recherche intelligente »

Simulez la charge de travail future grâce à la planification hypothétique et prévoyez la prévision de l'utilisation dans différents scénarios

Forfait en tenant compte des inconnues à l'aide de « placeholders » pour définir les besoins en capacité sans validation des noms

Suivez les revenus, les coûts et les bénéfices en temps réel grâce à des « rapports de prévision financière » par projet ou par portfolio

Limites de Runn

Problèmes de cohérence des données, tels que le rendu incorrect des caractères dans les noms comportant des accents

Impossibilité de filtrer les projets par espaces réservés pour obtenir des vues d'afficher plus ciblées

Prix Runn

starter : *10 $/mois par utilisateur

professionnel : *14 $/mois par utilisateur

Premium : Tarification personnalisée

évaluations et avis*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 25 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Runn ?

Voici ce qu'en dit une critique de Capterra :

J'aimerais disposer de fonctionnalités supplémentaires dans l'espace de la gestion des ressources humaines et des compétences afin de pouvoir mieux utiliser la partie allocation du temps en conjonction avec les réponses aux demandes d'informations/appels d'offres.

J'aimerais disposer de fonctionnalités supplémentaires dans l'espace de la gestion des ressources humaines et des compétences afin de pouvoir mieux utiliser la partie allocation du temps en conjonction avec les réponses aux demandes d'informations/appels d'offres.

🧠 Anecdote : l'Empire romain fonctionnait comme une horloge grâce à des descriptions de poste et des chaînes de commande. Même l'Église disposait de versions primitives de diagrammes.

9. Kantata (le meilleur pour le suivi des performances des services professionnels)

via Kantata

Kantata est conçu pour les Teams dont le produit est le personnel, comme les cabinets de conseil, les agences et les sociétés de services professionnels. Il va bien au-delà de la planification de base. Vous bénéficiez de recommandations intelligentes en matière de dotation en personnel, de mises à jour en direct sur les projets et de prévisions en temps réel, le tout en un seul endroit.

Des fonctionnalités telles que l'inventaire des compétences et la prévision des ressources permettent de trouver rapidement les bonnes personnes pour les bons projets. Au lieu d'un tableau de bord statique, vous bénéficiez de ce que les utilisateurs appellent une « vue d'ensemble », un forfait constamment mis à jour qui évolue avec votre entreprise.

les meilleures fonctionnalités de Kantata*

Élaborez des forfaits de dotation en personnel flexibles grâce à une allocation des ressources en temps réel qui s'adapte à l'évolution des projets

Gérez de manière transparente les collaborateurs internes et externes grâce à la « gestion du réseau de talents »

Générez automatiquement les suggestions de dotation en personnel les mieux adaptées grâce aux « recommandations de ressources configurables »

Identifiez et prévenez les risques liés à la livraison dès le début grâce à « Kantata Pulsation », qui vous permet de suivre le moral de votre équipe et la santé de vos projets

Limites de Kantata

Les utilisateurs trouvent parfois le niveau de détail excessif et les tableaux de bord difficiles à personnaliser

Achever des tâches de base peut nécessiter plusieurs clics, ce qui ralentit la productivité

Tarifs Kantata

Tarification personnalisée

évaluations et avis Kantata*

G2 : 4,2/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 600 avis)

🔍 Le saviez-vous ? La taille mondiale des logiciels d'intelligence artificielle (IA) devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 30 %. Cela signifie qu'elle atteindra 1,43 milliard de dollars d'ici 2030.

10. Wrike (Idéal pour la visibilité des projets au niveau de l'Enterprise)

via Wrike

Si vous recherchez plus qu'un simple suivi des heures et l'attribution des tâches, Wrike pourrait être la solution qu'il vous faut. Il établit la connexion entre la planification, la collaboration et l'exécution, s'adaptant au flux de travail de votre équipe plutôt que de vous obliger à vous adapter. Les diagrammes de charge de travail et les réservations de ressources vous offrent une vue en direct de la charge de travail, de l'effort et des réservations, ce qui rend la planification de la capacité plus précise.

Wrike simplifie également la saisie et l'exécution grâce à l'automatisation des flux de travail, grâce à des formulaires de demande dynamiques et des types d'éléments personnalisés. Tout s'effectue dans un seul environnement de travail, sans transferts manuels ni feuilles de calcul. De plus, son intégration à Klaxoon transforme les sessions de brainstorming en tâches concrètes, directement dans Wrike.

*les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des réservations avec la fonction « réservations de ressources » pour bloquer du temps pour des personnes ou des rôles et surveiller l'effort réel par rapport à l'effort forfait

Équilibrez la charge de travail entre les Teams grâce à des diagrammes en temps réel et redistribuez les tâches en quelques clics

Intégrez les données pertinentes dans des automatisations, des tableaux de bord et des rapports grâce à « Wrike Datahub »

Transformez vos entrées en tâches à l'aide de la création de tâches par IA, qui convertit automatiquement vos notes éparses en sous-tâches structurées

Limites de Wrike

Les paramètres de notification par défaut peuvent entraîner une fatigue des alertes s'ils ne sont pas personnalisés manuellement

Ses fonctionnalités complexes peuvent sembler excessives pour le suivi de tâches basiques ou des flux de travail simples

*tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

business : *25 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

pinnacle : *Tarification personnalisée

évaluations et avis sur Wrike*

G2 : 4,2/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Un critique de G2 a déclaré ceci à propos du logiciel de gestion des ressources basé sur l'IA :

Mon organisation tire pleinement parti de la possibilité de créer des tâches directement à partir d'e-mails. Nous recevons souvent des demandes par e-mail et souhaitons enregistrer le corps de la demande initiale dans la tâche pour pouvoir nous y référer ultérieurement. La fonctionnalité e-mail nous permet de le faire rapidement et de manière cohérente.

Mon organisation tire pleinement parti de la possibilité de créer des tâches directement à partir d'e-mails. Nous recevons souvent des demandes par e-mail et souhaitons enregistrer le contenu de la demande initiale dans la tâche pour pouvoir nous y référer ultérieurement. La fonctionnalité e-mail nous permet de le faire rapidement et de manière cohérente.

🤝 Rappel amical : Formez vos collaborateurs à plusieurs tâches lorsque cela est possible. Cela vous offre des options de sauvegarde lorsque les ressources clés sont sollicitées à l'extrême.

11. Paymo (le meilleur pour le suivi du temps avec intégration de la facturation)

via Paymo

Paymo est conçu pour les Teams qui ont besoin d'une vision claire de qui fait quoi, quand et comment cela affecte les résultats financiers. Il combine le suivi du temps, la planification de projets, la planification des ressources et la facturation.

Qu'est-ce qui est pratique ? Vous pouvez passer de la vue projet à la vue employé sur le même échéancier, ce qui facilite l'optimisation de l'allocation des ressources au sein de votre équipe. Et comme Paymo combine les données opérationnelles et financières, vous pouvez facilement surveiller les marges bénéficiaires et repérer si quelqu'un est surchargé ou sous-utilisé avant que cela ne devienne un problème.

*les meilleures fonctionnalités de Paymo

Convertissez les données relatives aux tâches en blocs de temps préprogrammés à l'aide de « réservations fantômes » pour remplir automatiquement les forfaits de ressources

Gérez visuellement les charges de travail grâce au planificateur d'équipe, avec des indicateurs codés par couleur pour les membres de l'équipe surchargés ou sous-utilisés

Suivez le temps de manière passive à l'aide de « Paymo Track », qui crée automatiquement des relevés de temps en fonction de l'activité des utilisateurs

Centralisez la planification des congés à l'aide du planificateur de congés intégré directement dans l'échéancier de planification

Limites de Paymo

Impossibilité d'enregistrer le temps passé à travailler hors ligne ou pendant les trajets, ce qui affecte les utilisateurs qui ont besoin d'enregistrer l'intégralité de leur temps de travail

Retards dans le transfert des paiements des clients vers les comptes bancaires des utilisateurs

Tarifs Paymo

Free

starter : *5,90 $/mois par utilisateur

petit bureau : *10,90 $/mois par utilisateur

business : *16,90 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur Paymo*

G2 : 4,6/5 (plus de 580 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 650 avis)

💡 Conseil de pro : créez une carte des compétences évolutive pour votre équipe dans votre outil de gestion des ressources. L'IA peut mettre en évidence des atouts cachés, comme un concepteur ayant une expérience en visualisation de données ou un développeur maîtrisant plusieurs frameworks, afin que vous puissiez attribuer les tâches en fonction des talents et non uniquement de la disponibilité. Actualisez régulièrement cet inventaire pour éviter les lacunes en matière de compétences, planifier les formations et prendre des décisions plus éclairées en matière de dotation en personnel lorsque de nouveaux projets se présentent.

gagnez en efficacité grâce à ClickUp*

Tous ces outils numériques de gestion de projet offrent des fonctionnalités précieuses pour les chefs de projet, telles que la planification intelligente, la planification de la capacité et le suivi du temps et de la progression des projets. Cependant, la plupart d'entre eux excellent dans un domaine, mais pas tous.

C'est là que ClickUp, l'application tout pour le travail, se distingue.

De ClickUp Brain, qui génère des résumés, répond à des questions en temps réel et alloue efficacement les ressources, à ClickUp Workload View pour une gestion efficace des ressources, vous optimisez le fonctionnement de votre équipe.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅