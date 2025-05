les 13 meilleurs logiciels de gestion des essais cliniques pour 2025

Les essais cliniques sont complexes.

Ils impliquent plusieurs aspects qui nécessitent une attention particulière, du recrutement de diverses populations de patients à la gestion des études, en passant par l'analyse des données, les rapports, la logistique de suivi, etc.

Même si vous manquez une seule modification de protocole, le résultat sera la non-conformité, de lourdes pénalités et des problèmes juridiques.

C'est là que les systèmes de gestion des essais cliniques (SGEC) entrent en jeu pour rassembler tous les processus éparpillés sous un même toit. Une plateforme SGEC garantit que tous les processus critiques sont regroupés en un seul endroit, ce qui rationalise les essais cliniques et les opérations de recherche et vous aide à prendre des décisions éclairées plus rapidement.

Cette liste comprend les meilleurs logiciels de gestion des essais cliniques conçus pour améliorer vos essais cliniques. Explorez-les tous et choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins.

Aperçu du meilleur logiciel de gestion des essais cliniques

Voici un tableau comparatif des systèmes de gestion des essais cliniques (Clinical Trial Management Systems, CTMS) :

Nom de l'outil Meilleur pour Fonctionnalités clés Tarification ClickUp Gestion de la documentation des essais, suivi des tâches et flux de travail de la recherche Suivi des tâches, collaboration documentaire, automatisation, tableaux de bord, conformité HIPAA, informations basées sur l'IA Free, Unlimited : 7 $/utilisateur/mois, Business : 12 $/utilisateur/mois, Enterprise : prix personnalisé Zelta Gestion des données cliniques Informations en temps réel sur les données des essais, analyses prédictives des réapprovisionnements, tableaux de bord basés sur les indicateurs clés de performance Tarification personnalisée Florence eBinders Suivi et gestion des essais à distance eISF, signatures électroniques, stockage de documents, surveillance à distance, contrôles de rédaction intégrés Tarification personnalisée Clinion Centralisation et automatisation des opérations cliniques Modules IA/ML, automatisation des protocoles, gestion des droits de propriété intellectuelle, visibilité en temps réel Tarification personnalisée Veeva Vault Centralisation des données et du contenu cliniques Enregistrement des études, partage, eCOA, communications centralisées Tarification personnalisée Medidata Gestion des études et visualisation des données Transferts de données automatisés, analyses visuelles, eTMF et intégrations Rave EDC Tarification personnalisée Oracle Siebel Suivi et gestion des opérations d'essais cliniques Automatisation des flux de travail, portails personnalisés, suivi automatique de l'achèvement des visites des sujets Tarification personnalisée MasterControl CTMS Documentation clinique et gestion de la qualité Gestion des documents TMF et GCP, qualification et surveillance des sites, intégration des opérations cliniques et gestion de la qualité Tarification personnalisée TrialKit Gestion des essais à distance et des études décentralisées EDC, RTSM, analyse basée sur l'IA, application mobile native À partir de 1 350 $ RealTime CTMS Rationaliser le recrutement des patients et les essais cliniques Suivi des patients, planification automatisée, conformité HIPAA, rapports avancés Tarification personnalisée Edge CTMS Gestion de la recherche clinique en temps réel Générateur de flux de travail, module financier, suivi du recrutement des patients Tarification personnalisée Castor EDC Saisie des données des essais cliniques eCRF, aperçus des études en temps réel, accès basé sur les rôles, fonctionnalités de sondage Tarification personnalisée Clinical Conductor CTMS Optimiser les flux de travail de recrutement et financiers Suivi du recrutement, gestion financière, informations centralisées sur les études Tarification personnalisée

Qu'est-ce que la gestion des essais cliniques ?

La gestion des essais cliniques implique la planification, l'exécution et le suivi de la recherche clinique afin de garantir qu'elle est menée de manière éthique et conforme aux normes réglementaires industrielles.

La gestion des essais cliniques nécessite la coordination de plusieurs aspects, tels que le recrutement des patients, la collecte de données, la prise de décision basée sur les données, la gestion des documents, la gestion du budget, le maintien de la conformité et les rapports entre les sites et les parties prenantes. Ici, l'objectif est de réaliser l'essai de manière efficace tout en préservant l'intégrité des données et la sécurité des participants.

🧠 Le saviez-vous ? Selon une étude, la réussite des essais cliniques dépend de plusieurs facteurs, notamment la planification du projet, une collaboration sans faille, un travail minimal pour les investigateurs et les participants, des systèmes efficaces et un recrutement approprié des participants aux essais.

Que rechercher dans le meilleur logiciel CTMS ?

Que vous recherchiez un logiciel de gestion des essais cliniques ou une plateforme pour vous aider à créer des processus de gestion de l'utilisation, assurez-vous que le logiciel dispose des fonctionnalités suivantes :

Gestion des patients : choisissez une plateforme capable d'automatiser la planification, d'organiser les rendez-vous, de suivre les inscriptions et de contrôler la conformité

gestion des documents* : mettez en place un système de gestion des essais qui vous aide à stocker et à gérer de manière centralisée les documents et les études de recherche. Assurez-vous qu'il offre un stockage sécurisé avec des permissions d'accès et un contrôle des versions

Rapports et analyses : choisissez un logiciel qui offre des tableaux de bord personnalisés et des rapports en temps réel afin d'obtenir des informations sur les activités des essais, la productivité des équipes et d'autres indicateurs de performance

Conformité réglementaire : Choisissez une plateforme qui offre l'assistance nécessaire aux normes de santé, y compris HIPAA et SOC 2, et assurez la conformité totale aux normes et protocoles

💡Conseil de pro : Tenez compte de la convivialité et de l'évolutivité de la plateforme. Assurez-vous que le logiciel peut s'adapter à la croissance du volume et de la complexité de vos essais. Cela vous aidera à choisir un logiciel qui pourra évoluer au fur et à mesure de vos recherches.

Le meilleur logiciel CTMS

Découvrons les meilleurs logiciels CTMS, leurs fonctionnalités clés, leurs prix et leurs limites.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de la documentation des essais, le suivi des tâches et les flux de travail de recherche)

Collaborez en temps réel sur les flux de travail et la documentation des patients avec ClickUp

Qu'ils soient sur site, à distance ou hybrides, les essais cliniques représentent beaucoup de travail : visites sur site, surveillance du site, documentation abondante, processus d'essai complexes et exigences réglementaires strictes, avec pour résultat des flux de travail déconnectés.

C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine projet, connaissances et discussion en un seul endroit, le tout optimisé par l'IA qui contribue à rendre vos essais cliniques plus rapides et plus efficaces.

ClickUp for Healthcare peut améliorer l'expérience des patients grâce à la prise de rendez-vous automatique et aux processus de contrat et de SLA, au suivi rapide des demandes d'enregistrement et à la collaboration sur les données des patients et la recherche. Il s'agit d'une plateforme conforme aux normes SOC 2 et HIPAA avec des permissions avancées pour les utilisateurs en matière de protection des données.

Automatisation des rendez-vous, suivi des plannings et équilibrage des charges de travail avec ClickUp for Healthcare

Pour commencer, les tâches ClickUp rationalisent les essais cliniques. Elles vous permettent d'organiser des flux de travail d'essais complexes en tâches gérables (avec des checklists), de surveiller les fournitures d'essais, d'attribuer des responsabilités et de suivre la progression des essais cliniques en temps réel. Vous pouvez également attribuer des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe pour assurer la responsabilité pendant les phases d'essai.

ClickUp Docs rend la documentation clinique gratuite. Il sert de référentiel central pour stocker et gérer les documents réglementaires, les notes de recherche et les rapports d'étude. Les équipes de recherche sur les essais peuvent facilement collaborer sur ces documents, tout en conservant le contrôle des versions.

Organisez vos notes, vos études, vos recherches cliniques et collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

En matière de processus, déchargez-vous des processus routiniers des essais, tels que l'acheminement des approbations, les rappels d'étude, la modification de l'état des tâches et de la collecte des données, et les alertes de suivi des tâches grâce aux automatisations ClickUp. Vous pouvez également intégrer ClickUp à d'autres plateformes CTMS pour créer des règles d'automatisation basées sur des déclencheurs et rendre les fichiers consultables dans un espace de travail unique et intégré.

Automatisez l'attribution des tâches, les approbations et configurez des alertes avec ClickUp Automatisations

ClickUp vous aide également à surveiller les échéanciers des essais et les checklists de conformité, et vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur les indicateurs de productivité de l'équipe. Grâce aux tableaux de bord personnalisés de ClickUp, vous pouvez accéder rapidement aux indicateurs et aux détails essentiels des essais sans avoir à fouiller dans des montagnes de données.

Outre ces fonctionnalités, ClickUp facilite votre travail grâce à une vaste bibliothèque de modèles. Par exemple, le modèle de gestion des patients ClickUp vous aide à :

Création de forfaits de soins personnalisés et suivi de la progression vers les objectifs de santé

Collaborez avec les membres de votre équipe d'étude en temps réel

Organisez les rendez-vous, les dossiers médicaux et les formulaires d'évaluation en un seul endroit

Obtenir un modèle gratuit Organisez les forfaits de soins, les rendez-vous et les dossiers médicaux grâce au modèle de gestion des patients ClickUp

De même, ClickUp dispose de plusieurs modèles de documentation des processus pour vous aider à les normaliser et à garantir leur cohérence et leur transparence.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez sur les processus d'essais cliniques et de recherche avec ClickUp Docs

Organisez vos emplois du temps avec ClickUp Calendar et automatisez la prise de rendez-vous, les approbations et autres tâches de routine

Surveillez le temps passé sur chaque essai clinique et ajustez les échéanciers des projets et l'allocation des ressources avec ClickUp Time Tracking

Définissez des cibles et des objectifs clairs pour améliorer les essais cliniques et assurez leur suivi en un seul endroit avec ClickUp Objectifs

Conservez toutes vos discussions et requêtes relatives aux essais en un seul endroit pour y accéder facilement avec ClickUp. Discutez

Générez des documents de conformité, créez des modèles d'ordonnances, analysez les dossiers des patients, extrayez des informations de la recherche clinique, et bien plus encore avec ClickUp Brain

Analysez les données cliniques existantes et rédigez des documents de recherche clinique avec ClickUp Brain

Limites de ClickUp

ClickUp peut sembler intimidant au premier abord, car il offre une pléthore de fonctionnalités en un seul endroit

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

ClickUp est un outil puissant qui permet de centraliser les informations relatives à chaque projet de notre organisation afin que les équipes multidisciplinaires et régionales restent toutes sur la même page alors que l'entreprise progresse.

ClickUp est un outil puissant qui permet de centraliser les informations relatives à chaque projet de notre organisation afin que les équipes multidisciplinaires et régionales restent toutes sur la même page alors que l'entreprise progresse.

2. Zelta (Meilleur logiciel de gestion des données cliniques)

via Zelta

Zelta, de Merative Clinical Development (anciennement IBM Clinical Development), est une plateforme de gestion des données cliniques qui rend les essais cliniques plus efficaces. Son approche personnalisable vous permet de sélectionner des fonctionnalités pour des études spécifiques.

Avec Zelta, vous pouvez obtenir des informations en temps réel sur les données des essais, notamment sur l'engagement des participants, la conformité réglementaire, et bien plus encore, le tout en un seul endroit. Il est également doté de fonctionnalités de gestion des fournitures pour les essais et de randomisation qui facilitent la distribution des participants et l'optimisation de la logistique d'approvisionnement.

Les meilleures fonctionnalités de Zelta

Collectez les données des participants, y compris les sondages, les évaluations et les journaux avec Zelta EDC (Electronic Data Capture)

Prévision des stocks sur le site d'essai grâce à des analyses prédictives de réapprovisionnement

Obtenez des informations en temps réel, identifiez les tendances et les obstacles à l'aide de tableaux de bord basés sur des indicateurs clés de performance

Limites de Zelta

Peut ralentir lors du travail sur de grandes études cliniques

Tarification de Zelta

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Zelta

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

3. Florence eBinders (Meilleur logiciel pour le suivi et la gestion des essais à distance)

via Florence eBinders

Florence eBinders fournit une assistance à la recherche clinique grâce à l'eISF (electronic Investigator Site Files) et aux classeurs des participants. Il offre des fonctionnalités telles que la signature électronique et le stockage de documents pour accélérer la gestion des essais.

L'avantage du logiciel réside dans ses capacités de surveillance à distance. Ces fonctionnalités vous permettent de surveiller les activités d'essai en temps réel sans les tracas des visites sur place, d'examiner les documents prioritaires et de suivre la conformité en déplacement. Vous pouvez également accéder directement aux dossiers des participants expurgés sans avoir à télécharger des documents en double sur les portails des sponsors.

Les meilleures fonctionnalités de Florence eBinders

Utilisez des flux de travail pour l'installation et l'activation des études

Identifiez les risques grâce aux rapports et aux tableaux de bord

signez des documents et collaborez sur l'étude et la rédaction de notes de synthèse

Ne permettre qu'aux utilisateurs autorisés de voir les informations de santé protégées (PHI) grâce aux contrôles de rédaction intégrés

Limites de Florence eBinders

Certaines fonctionnalités peuvent prêter à confusion. Il faut du temps pour comprendre le produit

Difficulté à placer les signatures dans les bons emplacements

La fonction de recherche ne trouve pas les bonnes informations

Tarification des Florence eBinders

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Florence eBinders

G2 : 4. 5/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Florence eBinders ?

Application facile à utiliser avec des fonctionnalités impressionnantes qui simplifient et facilitent le travail. Cependant, son utilisation reste compliquée, il faut encore être un technicien expérimenté.

Application facile à utiliser avec des fonctionnalités impressionnantes qui simplifient et facilitent le travail. Cependant, son utilisation reste compliquée, et il faut être un technicien expérimenté.

4. Clinion (Idéal pour la centralisation et l'automatisation des opérations cliniques)

via Clinion

La plateforme eClinical de Clinion intègre la gestion des essais, l'EDC, le RTSM, l'eConsent, l'eProtocol, l'automatisation du CSR et l'eTMF (Electronic Trial Master File) pour rationaliser les essais cliniques. L'une de ses fonctionnalités phares est la visibilité en temps réel qui vous permet de suivre chaque étape de l'essai, du recrutement des sujets à la saisie des données et aux corrections de cap.

Il dispose également de modules IA/AA intégrés, tels que le codage médical IA, pour accélérer les échéanciers des essais et améliorer la qualité et la conformité des données.

Les meilleures fonctionnalités de Clinion

Automatisation des protocoles et des rapports d'études cliniques pour accélérer les approbations, réduire le temps et les coûts de création et assurer la conformité réglementaire

Suivi des stocks - de la réception au problème de retour avec la gestion des stocks IP

Suivez et gérez les jalons cliniques et assurez le respect des protocoles dans les délais

Affichez les finances, les projets, les champs et l'inventaire grâce aux rapports et aux tableaux de bord

Limites de Clinion

Le chargement des données par lots peut être légèrement compliqué

La gestion de gros volumes de données peut ralentir le logiciel

Tarification de Clinion

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Clinion

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Veeva Vault (Idéal pour centraliser les données et le contenu cliniques)

via Veeva Vault

Veeva Vault est un logiciel de gestion des essais doté de fonctionnalités qui répondent à vos besoins en matière de gestion de projet dans le domaine de la santé. Il permet une collaboration en temps réel grâce à la modification en cours, aux commentaires et à la discussion intégrée. Il vous permet de suivre les approbations de contenu et de documents, garantissant ainsi la conformité réglementaire et des flux de travail normalisés.

Le principal atout de la plateforme est qu'elle sert de source unique de données et de documentation cliniques. Elle se connecte directement aux autres applications Veeva, ce qui facilite la compréhension en temps réel, l'efficacité opérationnelle et la prise de décision rapide.

Les meilleures fonctionnalités de Veeva Vault

Gérez le partage de l'enregistrement des études à l'aide de règles de registre préconfigurées, de flux de travail, de génération XML, d'envois, etc. avec Veeva Disclosures

Saisissez les réponses aux questionnaires directement auprès des patients, des soignants ou des cliniciens participant à l'essai grâce à l'eCOA (évaluation électronique des résultats cliniques)

Centralisez les communications, les documents et les échanges de lettres de sécurité relatifs aux études, ainsi que les informations de paiement avec Site Connect

Limites de Veeva Vault

La fonction de recherche affiche souvent des résultats non pertinents

Il n'est pas aussi intuitif que ses concurrents. Des fonctions telles que le téléchargement de documents vers eTMF, le démarrage ou l'affichage d'un flux de travail, etc. nécessitent trop d'étapes

Tarification de Veeva Vault

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Veeva Vault

G2 : 4. 1/5 (50+ avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Veeva Vault dans la vraie vie ?

L'expérience globale a été satisfaisante et j'ai pu très bien utiliser les fonctionnalités de collaboration et suivre facilement la tâche. Cependant, ce qui n'est pas bon, c'est que ses performances sont lentes avec de grands ensembles de données et qu'il y a des problèmes de latence.

L'expérience globale a été satisfaisante et j'ai pu très bien utiliser les fonctionnalités de collaboration et le suivi de la tâche a été facile. Cependant, ce qui n'est pas bon, c'est que ses performances sont lentes avec de grands ensembles de données et qu'il y a des problèmes de latence.

6. Medidata (Meilleur pour la gestion des études et la visualisation des données)

via Medidata

Le CTMS de Medidata est un outil simple, doté de flux de travail automatisés, qui vous aide à rationaliser les processus cliniques manuels. L'intégration transparente du logiciel avec eTMF et Medidata Rave EDC élimine l'entrée manuelle des données, vous permettant ainsi de gérer les essais, les études de recherche et les sites. De plus, il offre de puissantes analyses visuelles pour surveiller les études et les processus d'essai.

Les meilleures fonctionnalités de Medidata

Gérez efficacement les études cliniques grâce au transfert automatisé des données de l'EDC vers les tableaux de bord, les prévisions et les analyses

Créez des graphiques et des visuels intuitifs pour toutes les études dans un seul rapport ou tableau de bord

Optimisez la collaboration sur site et gérez les documents grâce aux intégrations de Rave EDC et de Medidata eTMF

Limites de Medidata

Impossible d'ajouter des informations en masse

Il est facile de perdre des données si elles ne sont pas sauvegardées ou si plusieurs utilisateurs travaillent simultanément

Tarification de Medidata

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Medidata

G2 : 4. 2/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Medidata dans la vraie vie ?

Dans l'ensemble, Medidata est assez facile à utiliser grâce à des vidéos de formation complètes. L'interface n'est ni amusante ni intuitive à naviguer et les pages achevées ne passent pas à la page suivante une fois enregistrées, ce qui rend l'entrée des données plus longue. De plus, je n'aime pas le fait que lorsque vous terminez une page de saisie de données de l'eCRF, après l'avoir enregistrée, elle ne passe pas automatiquement à la page suivante où les données sont nécessaires, en particulier lors de la même visite.

Dans l'ensemble, Medidata est assez facile à utiliser grâce à des vidéos de formation complètes. L'interface n'est ni amusante ni intuitive à naviguer et les pages achevées ne passent pas à la page suivante une fois enregistrées, ce qui rend la saisie des données plus longue. De plus, je n'aime pas le fait que lorsque vous terminez une page de saisie de données de l'eCRF, après l'avoir enregistrée, elle ne passe pas automatiquement à la page suivante où les données sont nécessaires, en particulier lors de la même visite.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

7. Oracle Siebel (le meilleur pour le suivi et la gestion des opérations d'essais cliniques)

via Oracle Siebel CTMS

Le CTMS d'Oracle Siebel vous aide à améliorer les opérations d'essais cliniques, à maintenir la qualité des essais et à mieux gérer les relations avec les investigateurs.

La plateforme dispose d'outils robustes, tels que les rapports de déplacement, la gestion des documents, le suivi des paiements sur site et la gestion du calendrier, pour une exécution plus efficace des essais cliniques. Elle propose également des rapports avancés sur le statut et la gestion des essais afin d'améliorer la prise de décision.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle Siebel

Améliorez les opérations des essais cliniques grâce à une visibilité des données en temps réel et à l'automatisation des flux de travail

Accédez à des portails personnalisés pour aider les coordinateurs de site et les ARC à gérer les essais cliniques sur le Web

Suivi automatique du statut d'achèvement des visites des sujets, éliminant les erreurs manuelles

Limites d'Oracle Siebel

La configuration et la gestion du système peuvent nécessiter une formation

Les coûts de mise en œuvre peuvent être élevés, notamment pour les licences logicielles, la personnalisation et les intégrations

Tarification d'Oracle Siebel

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Oracle Siebel

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. MasterControl CTMS (Idéal pour la documentation clinique et la gestion de la qualité)

via MasterControl CTMS

MasterControl combine les systèmes CTMS (Clinical Trial Management System) et CQMS (Clinical Quality Management System) pour vous permettre de tout gérer, de la collecte des données des patients à la documentation, en passant par la qualité et les risques, améliorant ainsi la précision et l'efficacité des données dans les essais cliniques.

Le logiciel rationalise la gestion de votre eTMF, de vos documents, de vos activités, de vos évènements qualité, de vos audits, de vos formations et de vos projets tout au long d'un essai clinique. Il simplifie l'échange d'informations en utilisant plusieurs méthodes d'importation et d'exportation de données. De plus, il vous permet de lier, de générer des rapports et d'effectuer des recherches approfondies sur les informations de chaque site, y compris les qualifications et la participation aux études, les historiques d'audit et les visites de contrôle.

Meilleures fonctionnalités de MasterControl CTMS

Collectez et organisez les documents TMF (Trial Master File) et GCP (Good Clinical Practices) sur l'ensemble des sites et des CRO

Gérez la qualification des sites, le suivi, les performances, les audits des fournisseurs et la formation tout au long de l'étude clinique

Intégrez les opérations cliniques, la gestion de la qualité et les évènements qualité entre les CRO, les fournisseurs et les sites d'étude

Limites de MasterControl CTMS

La recherche de données peut être fastidieuse

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarification de MasterControl CTMS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MasterControl CTMS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. TrialKit (Idéal pour la gestion des essais à distance et des études décentralisées)

via TrialKit

TrialKit est un système de gestion des essais cliniques de bout en bout avec gestion des ressources qui simplifie l'exécution des essais. Il permet l'entrée de données en temps réel et le transfert direct de données vers l'application EDC, accélérant ainsi la collecte de données.

La plateforme automatise les processus de consentement électronique et les résultats rapportés par les patients, ce qui vous aide à mener des essais cliniques à distance et hybrides. De plus, TrialKit propose des analyses basées sur l'IA pour vous aider à prendre des décisions éclairées. La plateforme dispose d'une application mobile native qui permet aux chercheurs de gérer les essais où qu'ils se trouvent.

Les meilleures fonctionnalités de TrialKit

Ajoutez des sites et des cohortes, modifiez les schémas posologiques, adaptez-vous aux changements réglementaires et évitez les écarts par rapport au protocole grâce à la solution de capture électronique des données (EDC) TrialKit

Mettez en place des plans d'étude flexibles et randomisez les patients avec précision grâce à des fonctionnalités de gestion des ressources telles que RTSM (Randomization and Trial Supply Management)

Simplifiez le processus de codage dans la gestion des données cliniques en utilisant le codage automatique avec TrialKit Coder

Limites de TrialKit

Il y a une courbe d'apprentissage pour construire et concevoir des EDC d'étude

Vous pouvez filtrer le rapport du tableau de bord par plus d'un site à la fois

Tarification de TrialKit

À partir de 1 350 $

Évaluations et commentaires sur TrialKit

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de TrialKit ?

TrialKit répond à nos besoins en matière d'études de recherche. L'interface utilisateur est excellente, permettant aux utilisateurs de travailler facilement sur la plateforme. Leur base de connaissances complète est dotée d'une IA qui peut répondre directement à vos questions. Le service client est exceptionnel ! Nous n'avons jamais eu de question sans réponse, et ils proposent également des appels de consultation individuels pour vous aider sur presque tous les sujets. Cependant, il manque des fonctionnalités, comme un moyen plus simple de concevoir la page d'accueil, plus de flexibilité avec les rapports du tableau de bord et de la page d'accueil, et des actions conditionnelles plus avancées.

TrialKit répond à nos besoins en matière d'études de recherche. L'interface utilisateur est excellente et permet aux utilisateurs de travailler facilement sur la plateforme. Leur base de connaissances complète est dotée d'une IA qui peut répondre directement à vos questions. Le service client est exceptionnel ! Nous n'avons jamais eu de question sans réponse, et ils proposent également des appels de consultation individuels pour vous aider dans presque tous les domaines. Cependant, il manque des fonctionnalités, comme un moyen plus simple de concevoir la page d'accueil, plus de flexibilité avec les rapports du tableau de bord et de la page d'accueil, et des actions conditionnelles plus avancées.

10. RealTime CTMS (Idéal pour rationaliser le recrutement des patients et les essais cliniques)

via RealTime CTMS

RealTime CTMS vous aide à rationaliser les essais cliniques, le recrutement des patients et la gestion des études. Il est doté d'outils de planification qui automatisent les alertes sur les dates cibles des études et les évènements à venir. Il simplifie le suivi des patients et dispose de capacités avancées de rapports pour vous aider à surveiller les performances du site, le recrutement, les indicateurs financiers et la productivité du personnel.

RealTime CTMS est également un logiciel conforme à la loi HIPAA qui vous aide à garantir la conformité de vos essais cliniques avec les réglementations et les normes éthiques en vigueur grâce à des fonctionnalités telles que les pistes d'audit et les contrôles d'intégrité des données.

Les meilleures fonctionnalités de RealTime CTMS

Suivi et contrôle des nouvelles pistes d'essais provenant des CRO et développement de votre pipeline d'études

Créez des rapports personnalisés pour identifier les tendances du secteur et obtenir des informations sur les activités du site

Accélérez la planification grâce à l'automatisation des dates cibles des études et des calculs de fenêtre

Limites du CTMS RealTime

Courbe d'apprentissage abrupte

L'accès et les permissions des utilisateurs ne sont pas assez granulaires

Tarification RealTime CTMS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur RealTime CTMS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 9/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs de RealTime CTMS ?

Real Time-CTMS offre un ensemble de fonctionnalités qui facilitent la gestion des essais cliniques. J'apprécie également le programme de formation qui couvre tous les besoins des utilisateurs, et le service client mérite une évaluation de 5 étoiles. Cependant, j'aimerais qu'il y ait un moyen d'importer les visites d'étude. Cela permettrait de gagner beaucoup de temps et de minimiser le risque d'erreurs lors de l'entrée des données.

Real Time-CTMS offre un ensemble de fonctionnalités qui facilitent la gestion des essais cliniques. J'apprécie également le programme de formation qui couvre tous les besoins des utilisateurs, et le service client mérite une évaluation de 5 étoiles. Cependant, j'aimerais qu'il y ait un moyen d'importer les visites d'étude. Cela permettrait de gagner beaucoup de temps et de minimiser le risque d'erreurs lors de l'entrée des données.

11. Edge CTMS (Idéal pour la gestion de la recherche clinique en temps réel)

via Edge

Comme la plupart des CTMS, Edge est conçu comme un logiciel de gestion des essais cliniques et des patients. Le logiciel est spécialisé dans l'aide aux chercheurs pour le suivi et la gestion de leurs études du début à la fin. De plus, il offre une visibilité et un contrôle complets du recrutement des patients.

Edge CTMS dispose d'autres fonctionnalités avantageuses, telles qu'un module financier et des flux de travail personnalisés. Il peut ainsi remplacer vos feuilles de calcul pour afficher de manière plus transparente les rapports financiers, les flux de travail, les attributs des patients, les factures, etc.

Les meilleures fonctionnalités d'EDGE CTMS

Capturez et gérez les processus de flux de travail en temps réel

Attribuez la charge de travail comme vous le souhaitez grâce à un générateur de flux de travail personnalisé

Suivi des factures et création de rapports grâce à un module financier complet

Limites d'EDGE CTMS

Manque de rapports interactifs, ce qui pourrait limiter la modification en cours des factures et des rapports, affectant ainsi la capacité à optimiser la qualité des données enregistrées

La gestion de grands volumes de données provenant de sites de recherche peut s'avérer difficile et fastidieuse

Tarification d'EDGE CTMS

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur EDGE CTMS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels d'EDGE CTMS ?

Excellent système - facile à utiliser, facile à apprendre à d'autres personnes, je ne pourrais actuellement pas faire mon travail sans lui. Je suis un adepte inconditionnel d'EDGE - c'est un excellent design ! Cependant, le système vous déconnecte si vous n'appuyez sur aucune touche/n'effectuez aucun mouvement de souris après une très courte période.

Excellent système - facile à utiliser, facile à apprendre à d'autres personnes, je ne pourrais actuellement pas faire mon travail sans lui. Je suis un adepte inconditionnel d'EDGE - c'est un excellent design ! Cependant, le système vous déconnecte si vous n'appuyez sur aucune touche/n'effectuez aucun mouvement de souris après une très courte période.

12. Castor EDC (Idéal pour la saisie des données d'essais cliniques)

via Castor EDC

Castor EDC est un CTMS (Clinical Trial Management System) basé sur le cloud et un logiciel d'entrée de données. Sa base de données conviviale est idéale pour le suivi des dossiers des patients. Vous pouvez saisir des données, générer des requêtes automatiques et utiliser les différentes options de filtrage pour rechercher rapidement des données. La plateforme affiche également le parcours global du patient, sa progression et le travail en cours, le tout en un seul endroit.

L'atout de Castor réside dans ses fonctionnalités élaborées de sondage. Vous pouvez créer des formulaires de cas pour les essais et la recherche clinique, créer divers sondages à l'aide de modèles, envoyer des sondages en ligne, organiser les sondages en paquets pour faciliter la distribution, et également afficher un navigateur de formulaire sur les sondages pour que les participants puissent naviguer facilement entre les sections.

Les meilleures fonctionnalités de Castor EDC

Capturez et gérez les données d'étude dans un hub unique, partagez-les avec votre équipe de gestion d'étude et créez des eCRF (formulaires d'observation) avancés

Obtenez des informations en temps réel sur les statistiques de l'étude et le suivi de l'entrée des données

Utilisez des permissions d'accès basées sur les rôles pour un contrôle granulaire et une protection des données

Recevez des alertes par e-mail pour des évènements spécifiques, tels que la répétition de l'entrée de données, les évènements de l'étude, etc.

Limites de Castor EDC

La gestion des données peut être difficile en raison de problèmes tels que la saisie tardive des données, le changement de dates lors du travail dans des fuseaux horaires différents, etc.

Tarification de Castor EDC

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Castor EDC

G2 : 4. 6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Castor EDC ?

Castor EDC est un outil convivial et facile à utiliser dans les essais cliniques que j'ai utilisé jusqu'à présent. Il offre une grande flexibilité d'utilisation. Il permet de modifier les fonctionnalités qui peuvent être ajoutées pour répondre à de nouveaux besoins. Cependant, il est contrôlé de manière centralisée. Il est difficile de fournir des narrations à certains emplacements qui sont restreints. D'autre part, il fonctionne lentement certains jours.

Castor EDC est un outil convivial et facile à utiliser dans les essais cliniques que j'ai utilisé jusqu'à présent. Il offre une grande flexibilité d'utilisation. Il permet de modifier les fonctionnalités qui peuvent être ajoutées pour répondre à de nouveaux besoins. Cependant, il est contrôlé de manière centralisée. Il est difficile de fournir des narrations à certains emplacements qui sont restreints. D'autre part, il fonctionne lentement certains jours.

13. Clinical Conductor CTMS (Idéal pour optimiser le recrutement et les flux de travail financiers)

via Clinical Conductor CTMS

Clinical Conductor CTMS, d'Advarra, offre de solides capacités de suivi des études cliniques, de recrutement, de conformité et de gestion financière. Il dispose d'une énorme base de données avec des options de filtrage et des tableaux de bord personnalisés, ce qui le rend apte à gérer des milliers de patients.

La plateforme permet de suivre le recrutement des patients, de créer des rapports détaillés et d'organiser des réunions et des rendez-vous. La fonctionnalité phare de l'outil est la planification des patients. Il suffit de saisir chaque étude, de définir les intervalles, de s'inscrire et de planifier.

Clinical Conductor CTMS meilleures fonctionnalités

Centralisez les informations relatives au personnel, aux protocoles, aux finances, etc. grâce à la gestion des études ou des recherches

Rationalisez les tâches de recrutement, obtenez des mises à jour en temps réel sur les inscriptions grâce aux capacités de recrutement

Gérez les budgets, suivez les factures et identifiez les paiements en suspens

Clinical Conductor Limites du CTMS

Les fonctionnalités de gestion financière peuvent être assez complexes

L'interface avec beaucoup de pages et de boutons peut sembler maladroite à certains utilisateurs

Clinical Conductor Tarification du CTMS

Tarification personnalisée

Clinical Conductor Évaluations et avis sur CTMS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs de Clinical Conductor CTMS ?

Clinical Conductor CTMS est idéal pour la gestion des essais, les finances, le recrutement et la planification. Une fois que vous avez appris à utiliser l'interface, il existe de nombreuses façons d'afficher les informations. L'un des inconvénients est qu'il n'offre pas de gestion électronique des sources ou des documents. S'il le faisait, ce serait vraiment un guichet unique pour les sites d'essais cliniques.

Clinical Conductor CTMS est idéal pour la gestion des essais, les finances, le recrutement et la planification. Une fois que vous avez appris à utiliser l'interface, il existe de nombreuses façons d'afficher les informations. L'un des inconvénients est qu'il n'offre pas de gestion électronique des sources ou des documents. S'il le faisait, ce serait vraiment un guichet unique pour les sites d'essais cliniques.

Simplifiez les essais cliniques avec le bon logiciel CTMS

Sans technologie, la modernisation des essais cliniques est un rêve lointain. Que vous souhaitiez organiser la documentation, améliorer le suivi ou accélérer les processus, vous avez besoin du CTMS idéal.

Notre liste présente les meilleurs CTMS avec des fonctionnalités variées. Tout ce que vous avez à faire est d'évaluer vos besoins, vos priorités et votre budget pour choisir une plateforme qui vous convient. Par exemple, si votre priorité est la gestion de la recherche, pensez à Edge CTMS, et si vous avez affaire à des essais à distance, sélectionnez Florence eBinders.

Mais si vous souhaitez une solution complète avec tous les aspects de la gestion de projet pour rationaliser et accélérer vos processus d'essais cliniques, essayez ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour voir ClickUp en action !