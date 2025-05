15 exemples de motivation intrinsèque : des scénarios réels qui mènent à la réussite

La réussite d'une entreprise repose sur une planification méticuleuse, la définition d'objectifs, la gestion de projets et la satisfaction des investisseurs. Pourtant, certains des dirigeants les plus performants sont ceux qui échouent, échouent encore et refusent toujours d'abandonner.

En 1889, Henry Ford a quitté un emploi stable pour créer une entreprise avec 150 000 dollars d'investisseurs, pour finalement échouer. Deux fois. N'importe quelle personne raisonnable aurait pu limiter ses pertes, mais Ford a essayé une fois de plus. Il a fondé la Ford Motor Company en 1903 et, eh bien, nous savons tous comment cela s'est terminé.

Walt Disney, Oprah Winfrey, Michael Jordan... la liste des grands performants est longue. Leurs histoires partagent un thème commun : la motivation intrinsèque, la satisfaction personnelle de prouver quelque chose, de continuer à avancer jusqu'à ce que la réussite ne soit plus seulement un objectif, mais une fatalité.

La motivation intrinsèque n'est pas réservée aux milliardaires et aux icônes culturelles, elle s'applique à nous tous. Cependant, notre défi consiste à transformer cette motivation humaine en action significative.

Décomposons quelques exemples de motivation intrinsèque et voyons comment faire travailler cette puissante force en notre faveur.

Selon la hiérarchie des besoins de Maslow, les gens passent finalement des objectifs psychologiques de base, comme la survie, à la recherche de l'épanouissement personnel et de la croissance

Les gens sont plus performants lorsqu'ils sont intrinsèquement motivés. Les étudiants apprennent mieux lorsqu'ils sont véritablement intéressés par un sujet plutôt que de simplement étudier pour réussir un examen. Les employés sont plus engagés lorsqu'ils relèvent de nouveaux défis pour leur développement personnel plutôt que pour des récompenses externes évidentes telles que des promotions ou des éloges. Les individus maintiennent des habitudes telles que l'exercice, le le bénévolat ou la lecture lorsqu'ils les trouvent épanouissants plutôt que de courir après des récompenses externes. Les loisirs et les activités créatives comme la peinture ou la pratique d'un instrument deviennent plus agréables lorsqu'ils sont faits par passion plutôt que pour des facteurs de motivation extrinsèques comme le gain financier

Pour maintenir leur motivation, les gens doivent se fixer des objectifs qui correspondent à leurs intérêts, suivre leur progression pour constater des améliorations mesurables et structurer leur travail ou leurs routines de manière à pouvoir contrôler la façon dont ils achèvent leurs tâches

Qu'est-ce que la motivation intrinsèque ?

Il existe un dicton célèbre : « L'argent ne fait pas le bonheur. »

C'est vrai, mais cela permet de gagner du temps, de se sentir à l'aise et de se positionner pour poursuivre des choses qui nous passionnent. C'est là que la motivation intrinsèque et extrinsèque trouvent un équilibre.

Pour faire simple : 📌 Motivation extrinsèque À faire la tâche pour gagner une récompense externe

Gagner de l'argent, éviter les sanctions, rechercher l'approbation 📌 Motivation intrinsèque À faire la tâche parce que vous l'appréciez vraiment

Dessiner, tenir un journal, apprendre à jouer d'un instrument

La plupart des gens travaillent pour payer leurs factures, mais nous avons tous entendu des histoires d'individus qui « ont tout » mais se sentent insatisfaits. Comme l'a dit une personne citée dans The Guardian:

J'ai une bonne vie, tout va bien objectivement, j'ai de quoi vivre, j'ai un endroit où vivre, ma famille est en sécurité et va bien, mais j'ai cette anxiété, et je n'arrive pas à dormir, ou je me surprends à me livrer à des pratiques que je préfère ne pas faire.

Les récompenses externes font tourner la vie : la nourriture sur la table, les enfants à l'école, ce dîner occasionnel dans un charmant restaurant. Cependant, c'est la motivation intrinsèque qui donne un sens à la vie.

Le psychologue Abraham Maslow a décrit ce changement de priorités dans sa théorie de la hiérarchie des besoins. Au début, les gens se concentrent sur des facteurs de motivation extrinsèques, c'est-à-dire des besoins fondamentaux tels que la nourriture, le logement et la sécurité. Mais une fois que ceux-ci sont satisfaits, la motivation évolue.

via Scott Jeffrey

Maslow a appelé cela la motivation de croissance, dans laquelle les individus donnent la priorité à la motivation interne, à la recherche de la satisfaction personnelle, du dépassement de soi et d'objectifs significatifs.

Voyez les choses ainsi : les récompenses extrinsèques nous permettent de tenir le coup, mais la motivation intrinsèque est ce qui nous fait avancer.

Exemples de motivation intrinsèque dans différents domaines

La motivation intrinsèque dans l'éducation

✅ Exemple n° 1 : étudier un sujet d'intérêt

Motivation extrinsèque : Un étudiant mémorise des faits historiques juste pour réussir un examen et éviter d'échouer

Exemple de motivation intrinsèque : Un étudiant lit des ouvrages sur les civilisations anciennes parce que l'histoire le fascine et qu'il aime découvrir le passé

✅ Exemple n° 2 : Apprendre une nouvelle langue

Motivation extrinsèque : Quelqu'un étudie le français parce que son travail l'exige pour obtenir une promotion

Exemple de motivation intrinsèque : Quelqu'un apprend le français parce qu'il aime découvrir de nouvelles cultures et trouve amusant de parler différentes langues

✅ Exemple n° 3 : participer aux discussions en classe

Motivation extrinsèque : Un étudiant contribue aux discussions en classe pour impressionner l'enseignant et obtenir des points de participation

Exemple de motivation intrinsèque : Un étudiant participe avec enthousiasme aux discussions parce qu'il aime échanger des idées et débattre de sujets

✅ Exemple n° 4 : Achever les devoirs

Motivation extrinsèque : Un élève finit ses devoirs uniquement pour éviter d'être puni ou pour obtenir une bonne note

Exemple de motivation intrinsèque : Un élève achève ses devoirs parce qu'il aime vraiment apprendre et résoudre des problèmes

La motivation intrinsèque sur le lieu de travail

✅ Exemple n° 5 : assumer plus de responsabilités

Motivation extrinsèque : Un employé se porte volontaire pour des tâches supplémentaires uniquement pour être remarqué en vue d'une promotion ou de programmes de récompense

Exemple de motivation intrinsèque : un employé assume des responsabilités supplémentaires parce qu'il aime résoudre des problèmes et évoluer professionnellement

✅ Exemple n° 6 : poursuivre son développement professionnel

Motivation extrinsèque : une personne suit une formation parce que son entreprise exige une certification

Exemple de motivation intrinsèque : Quelqu'un suit un cours en ligne parce qu'il aime acquérir de nouvelles compétences et élargir son expertise

✅ Exemple n° 7 : Aider un collègue

Motivation extrinsèque : Un employé aide un collègue juste pour impressionner le manager

Exemple de motivation intrinsèque : Un employé aide un collègue parce qu'il aime le travail d'équipe et la collaboration

✅ Exemple n° 8 : Innover au travail

Motivation extrinsèque : un manager met en œuvre de nouvelles idées juste pour impressionner la direction

Exemple de motivation intrinsèque : Un manager expérimente des solutions créatives parce qu'il aime vraiment optimiser les flux de travail et résoudre les problèmes

La motivation intrinsèque dans la croissance personnelle

✅ Exemple n° 9 : Faire de l'exercice régulièrement

Motivation extrinsèque : Quelqu'un travaille uniquement pour perdre du poids en vue d'un évènement à venir

Exemple de motivation intrinsèque : Quelqu'un fait de l'exercice parce qu'il aime se sentir fort, équilibré et plein d'énergie

✅ Exemple n° 10 : le bénévolat

Motivation extrinsèque : une personne fait du bénévolat dans un refuge local juste pour l'ajouter à son CV

Exemple de motivation intrinsèque : une personne se porte volontaire parce qu'elle trouve personnellement gratifiant d'aider les autres

✅ Exemple n° 11 : Lire pour le plaisir

Motivation extrinsèque : Quelqu'un lit un livre parce qu'il doit rédiger un rapport à son sujet

Exemple de motivation intrinsèque : Quelqu'un lit pour le plaisir, se perd dans l'histoire et apprécie l'écriture

✅ Exemple n° 12 : Pratiquer la pleine conscience

Motivation extrinsèque : une personne médite parce que son médecin lui a conseillé de réduire son stress

Exemple de motivation intrinsèque : une personne pratique la méditation parce qu'elle apprécie le sentiment de paix et de conscience de soi qu'elle procure

La motivation intrinsèque dans les loisirs et la créativité

✅ Exemple n° 13 : Peindre pour le plaisir

Motivation extrinsèque : Un artiste peint uniquement pour vendre son travail et en tirer profit

Exemple de motivation intrinsèque : Un artiste peint parce qu'il se sent heureux et détendu en créant de l'art

✅ Exemple n° 14 : Jouer d'un instrument

Motivation extrinsèque : Un enfant s'entraîne au piano juste pour gagner un concours de musique

Exemple de motivation intrinsèque : un musicien joue du piano parce qu'il aime le son et aime améliorer ses compétences

✅ Exemple n° 15 : Écrire pour le plaisir

Motivation extrinsèque : Les personnes motivées de manière extrinsèque écrivent des articles de blog juste pour gagner des abonnés et monétiser leur contenu

Exemple de motivation intrinsèque : Les personnes intrinsèquement motivées écrivent parce qu'elles aiment raconter des histoires et trouvent cela gratifiant sur le plan personnel

Comment cultiver la motivation intrinsèque

La motivation extrinsèque a un défaut majeur : l'épuisement.

Par exemple, si votre motivation première est de gagner plus d'argent qu'un collègue, vous ressentirez toujours le besoin de rechercher des salaires plus élevés, même lorsque vous « gagnez ». Le résultat ? Épuisement, stress et manque de satisfaction réelle.

🧠 Le saviez-vous : la motivation intrinsèque contribue à 45 % de la variance des performances des employés, tandis que la motivation basée sur les valeurs personnelles en ajoute 22 %. Cela signifie que le plaisir et les valeurs sont les moteurs de la réussite et du bien-être au travail.

Pour éviter l'épuisement et le manque d'épanouissement, voici quelques moyens de cultiver la motivation intrinsèque :

Acceptez des tâches qui vous intéressent pour trouver un équilibre entre un travail ennuyeux et un travail passionnant

Travaillez des heures raisonnables : exagérer nuit à la productivité et à la santé mentale

Utilisez une application « Tout pour le travail » comme ClickUp pour structurer les flux de travail et clarifier votre routine

Donner la priorité à un travail significatif

ClickUp combine des fonctionnalités de gestion des tâches, de suivi des objectifs et de collaboration au sein d'une plateforme unique et vous aide à atteindre vos objectifs de productivité au quotidien

Commençons par les objectifs de ClickUp. Il vous aide à visualiser la progression, en divisant les grands projets en jalons gérables. Cette décomposition facilite une approche étape par étape pour atteindre l'objectif global.

Définissez des objectifs clairs, suivez leur progression et atteignez-les facilement grâce à ClickUp Objectifs

Un changement de jeu pour atteindre ces jalons ? Les tâches ClickUp! Utilisez-les pour décomposer les objectifs en tâches plus petites, en sous-tâches et en checklists, ce qui permet de rester plus facilement sur la bonne voie. L'avantage psychologique des tâches structurées, lorsqu'elles sont associées à des objectifs clairs, alimente la cohérence et fournit des preuves concrètes de la progression, que vous soyez en train d'apprendre, de créer ou de collaborer sur des projets.

Classez les éléments d'action par ordre de priorité, définissez des objectifs clairs et significatifs et suivez efficacement la progression grâce aux tâches ClickUp

Par exemple, dans le contexte d'un paramétrage d'objectif OKR, vous pouvez l'utiliser pour :

✅ Définir un objectif de haut niveau

✅ Divisez-le en sous-objectifs

✅ Définir des résultats clés mesurables

Demandez à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, de vous aider à définir des objectifs SMART qui donnent de vrais résultats

➡️ À lire également : 12 modèles de productivité gratuits dans Excel et ClickUp

Structurez votre flux de travail pour favoriser l'autonomie

La motivation intrinsèque se nourrit d'autonomie. La possibilité de concevoir son propre flux de travail donne un sentiment de propriété sur ses tâches, ce qui rend le travail plus satisfaisant sur le plan personnel plutôt que comme une simple obligation.

Les types de tâches, les champs personnalisés et les listes multiples de ClickUp aident les utilisateurs à créer des flux de travail qui correspondent à leur style unique. De plus, ClickUp propose plus de 15 affichages personnalisés pour visualiser le travail à votre façon.

Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisés dans ClickUp pour adapter votre flux de travail à vos besoins

➡️ À lire également : Les 25 meilleurs outils et applications de productivité

Suivi de la progression pour rester motivé

Le suivi de la progression est un autre moteur essentiel de la motivation intrinsèque. Grâce aux applications de suivi des objectifs, les utilisateurs constatent des améliorations au fil du temps. Cela renforce leur autodétermination et leur sentiment de satisfaction personnelle.

Les tableaux de bord ClickUp rendent cela possible en fournissant une visibilité claire sur les tâches achevées et la progression en cours. Plus les gens voient que leur travail mène à des résultats tangibles, plus ils apprécient le processus lui-même.

Suivi en temps réel de la progression et mesure des améliorations pour renforcer la motivation intrinsèque grâce à des réalisations visibles avec les tableaux de bord ClickUp

Parallèlement, les automatisations ClickUp éliminent les tâches manuelles répétitives, aidant ainsi les utilisateurs à rester dans le flux et à maintenir un travail approfondi.

📌 Exemple : Une équipe marketing automatise l'attribution des tâches et les rappels d'échéances dans ClickUp, éliminant ainsi le travail répétitif des administrateurs et permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur des tâches créatives et significatives.

La collaboration au sein d'une équipe est un excellent exemple concret de la façon dont la structure alimente la motivation. Lorsque chacun sait exactement ce qu'il doit faire et qu'un système clair est en place, la motivation intrinsèque augmente naturellement.

Les commentaires d'affectation de ClickUp éliminent la microgestion en s'assurant que les éléments d'action ne se perdent pas dans de longues chaînes d'e-mails et en gardant la propriété des tâches parfaitement claire.

🧠 Le saviez-vous : les équipes les plus performantes ne sont pas microgérées, elles sont responsabilisées.

Il en va de même pour les @mentions dans ClickUp. Les équipes peuvent s'engager instantanément au lieu d'attendre les mises à jour, discuter des projets directement dans les tâches et faire avancer les choses. Si vous avez besoin de discuter en temps réel ou de passer un appel vidéo, ClickUp Chat vous permet de collaborer sur la même plateforme. Plus besoin d'activer/désactiver les outils !

Si vous cherchez à mesurer et à affiner votre motivation intrinsèque, le modèle de rapport de productivité personnelle de ClickUp est un excellent outil. Il permet de suivre le temps passé sur différentes tâches, aidant ainsi les individus à identifier les domaines à améliorer et à maximiser leur efficacité.

➡️ À lire également : Comment promouvoir un leadership axé sur la réussite sur votre lieu de travail

À faire pour réussir : la motivation intrinsèque rencontre ClickUp

