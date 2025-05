Les 10 meilleures alternatives à Rocketlane pour une gestion de projet simplifiée

Rocketlane est un outil de gestion de projet surtout connu pour l'intégration des clients et l'exécution de projets de mise en œuvre. Il optimise l'automatisation des flux de travail, la collaboration et le suivi des projets, aidant ainsi les équipes à gérer la prestation de services structurés.

Cependant, bien que Rocketlane intègre les flux de travail des projets, il manque de personnalisation approfondie et de gestion flexible des ressources par rapport à des outils de gestion de projet plus larges. De plus, son prix peut être élevé pour les petites équipes et les petites entreprises.

Voici donc les 10 concurrents de Rocketlane pour vous aider à intégrer les clients et à gérer les projets plus efficacement.

Que rechercher dans une alternative à Rocketlane ?

Lorsque vous recherchez une alternative à Rocketlane, ne vous contentez pas de chercher des outils d'assistance à l'intégration des clients. Soyez exhaustif et concentrez-vous sur les aspects suivants pour garantir une efficacité à long terme :

*interface conviviale : optez pour un outil facile à utiliser et à naviguer. Cela vous permettra de simplifier l'intégration de vos employés

Fonctionnalités d'automatisation des flux de travail : Vérifiez si l'outil vous permet Vérifiez si l'outil vous permet d'automatiser les flux de travail tels que l'attribution des tâches, les rappels, les approbations, etc. C'est encore mieux s'il fournit des modèles pour standardiser les processus récurrents

Fonctionnalités de gestion des tâches : Choisissez un outil doté de fonctionnalités intégrées telles que l'affichage, la dépendance des tâches et les jalons. Cela vous aidera à gérer les prestations de services de manière plus complète

Fonctionnalités de suivi des ressources et du temps : Choisissez un outil qui offre un suivi du temps intégré ou incorporé pour les heures facturables. Un avantage majeur s'il inclut des fonctionnalités de gestion de la charge de travail

*rapports et analyses : Recherchez un outil qui assure le suivi et l'enregistrement de données telles que la rentabilité des projets et l'utilisation des ressources. Vérifiez également s'il propose des tableaux de bord fournissant des informations exploitables sur les intégrations, le comportement des utilisateurs, etc

*intégrations tierces : Choisissez un outil qui s'intègre à d'autres outils essentiels du secteur, tels que les CRM, la facturation et la communication. Vérifiez également si vous pouvez y accéder à la fois sur les navigateurs web et les appareils mobiles

*tarification évolutive : privilégiez un outil qui propose des forfaits évolutifs et s'adapte aussi bien aux petites équipes qu'aux besoins des entreprises

Les 10 meilleures alternatives à Rocketlane

Offrir une expérience d'intégration rapide est essentiel pour toute entreprise en contact avec les clients. Selon une étude, 74 % des clients potentiels n'hésiteront pas à se tourner vers d'autres solutions si le processus d'intégration est compliqué !

Bien que Rocketlane soit utile, l'outil est difficile à utiliser et à mettre en œuvre. Nous vous présentons donc 10 des meilleures alternatives à Rocketlane pour la réussite de vos projets !

1. ClickUp (Idéal pour l'intégration simplifiée des clients)

Gérez vos tâches, vos documents et vos communications en un seul endroit grâce à la solution de gestion de projet ClickUp

*la solution de gestion de projet ClickUp est la plus polyvalente des alternatives à Rocketlane ! En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités avancées mais faciles à adopter ; elle permet de rationaliser chaque aspect de l'intégration des clients avec un minimum de tracas et un maximum d'efficacité.

Chaque fonctionnalité de ClickUp est optimisée par l'IA, alias ClickUp Brain. Comme son nom l'indique, Brain vous connecte à tout ce qui se trouve sur ClickUp : documents, tâches, automatisations, tout !

Cependant, ClickUp AI va bien au-delà de la simple automatisation, en la transformant en un puissant outil de gestion de projet.

Il peut vous aider à créer et affiner des flux complets d'intégration des clients et des cycles de vie de projets en structurant les tâches, en paramétrant les délais et en suggérant des dépendances. Il vous permet également d'automatiser les tâches répétitives telles que les rappels et les mises à jour de statut afin de créer des flux de travail efficaces.

Intégrez les clients et centralisez les informations client à l'aide du modèle CRM de ClickUp

Une fois vos clients intégrés avec succès, la gestion des tâches basée sur l'IA entre en jeu. L'IA génère intelligemment des tâches et des éléments d'action pour vous en fonction des informations d'intégration, en transformant des informations complexes en étapes exploitables.

Créez facilement des tâches grâce aux champs personnalisés avec IA dans ClickUp

Trop de projets en cours ? Avec ClickUp, vous pouvez organiser les projets selon une hiérarchie claire, comprenant des Espaces, des Dossiers, des Listes, des Tâches et des Sous-tâches. Il permet un suivi granulaire grâce à des checklists, des sous-tâches et des champs personnalisés.

Créez et attribuez des tâches, définissez des priorités et fixez des délais avec les tâches ClickUp

Vous pouvez également optimiser davantage les processus de flux de travail grâce à plus de 100 modèles d'automatisation personnalisables et plus de 35 ClickApps, y compris la gestion de projet par e-mail, qui permet une expérience de gestion de projet sur mesure. Imaginez pouvoir transformer les e-mails des clients en tâches traçables en un clin d'œil. C'est possible avec ClickUp !

ClickUp propose également plus de 100 modèles pour faciliter la gestion de projet. Le modèle ClickUp de gestion de projet est particulièrement utile pour l'intégration des clients !

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez chaque étape du processus d'intégration des clients grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

À l'aide de ce modèle, divisez l'ensemble de votre processus d'intégration en plusieurs étapes. Cela permet de rationaliser la procédure et d'identifier les différents rôles et responsabilités. Il envoie également des rappels lorsqu'un client termine une étape afin de vous tenir, vous et votre équipe, informés du processus d'intégration.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs trouvent souvent l'outil intimidant en raison de son large intervalle de fonctionnalités

tarifs ClickUp*

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

*clickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

évaluations et avis sur ClickUp*

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce qu'un de nos utilisateurs vérifiés avait à dire :

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et de mise à l'échelle que j'ai rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de hiérarchiser les priorités et de me concentrer sur le développement de l'entreprise dans le cadre d'un processus de 500 000 à 100 millions de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et de mise à l'échelle que j'ai rencontré ! Il m'a permis d'économiser des centaines, voire des milliers d'heures, de prioriser et de me concentrer sur le développement de l'entreprise en cours, pour un chiffre d'affaires de 500 000 à 100 millions de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

🔍 Le saviez-vous ? Les entreprises qui ne disposent pas d'un processus d'intégration efficace ont des coûts d'assistance par client 47 % plus élevés ! 😱

2. GUIDEcx (Idéal pour la gestion de projet automatisée d'intégration des clients)

via GUIDEcx

GUIDEcx est un logiciel qui automatise l'ensemble du processus d'intégration des clients. Grâce à un portail de projets intuitif et orienté client, il permet à votre équipe de collaborer directement avec les clients. Ainsi, vous pouvez visualiser l'échéancier d'intégration, suivre les tâches en attente, examiner les jalons et vous connecter avec eux, le tout en un seul endroit.

En outre, GUIDEcx fournit également une assistance pour la gestion de base des projets, des tâches et des flux de travail, pour une expérience complète. En ce qui concerne l'accessibilité, la plateforme est facile à naviguer et convient particulièrement aux petites équipes.

Les meilleures fonctionnalités de GUIDEcx

Fournir une visibilité dynamique du projet grâce à des tableaux de bord de progression

Suivi de la réussite de l'intégration des clients grâce à des analyses et des rapports intégrés

Proposez des modèles d'intégration personnalisables pour différents secteurs d'activité

Intégration avec des logiciels tels que HubSpot, Salesforce et Slack

Limites de GUIDEcx

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet au-delà de l'intégration

Concentré principalement sur les équipes en contact avec la clientèle, et non sur les opérations internes

Tarifs GUIDEcx

Starter : Tarification personnalisée

Premium : Tarification personnalisée

Avancé : Tarification personnalisée

évaluations et commentaires sur GUIDEcx*

G2 : 4. 6/5 (450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

3. Asana (Idéal pour le suivi flexible des projets et l'automatisation des flux de travail)

via Asana

Bien qu'Asana ne soit peut-être pas le meilleur choix pour l'intégration des clients, il est certain qu'il est utile.

Cette plateforme basée sur le cloud excelle dans deux domaines : la collaboration et le suivi des tâches. Grâce à un hub unique de partage, vous et les membres de votre équipe dressez la liste des tâches et les organisez pour rester informés des échéanciers des projets. En cas de développement crucial, automatisez les rappels pour informer tout le monde. Ces fonctionnalités aident votre équipe à se connecter plus efficacement et à créer un parcours d'intégration fluide pour les clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Assistance au suivi des tâches et des projets dans les vues Liste, Tableau et Échéancier

Permettre la définition d'objectifs avec le suivi de la progression et des dépendances

Permettez une coordination en direct de l'équipe grâce aux commentaires, mentions et au partage de fichiers

Intégration avec plus de 300 applications, dont Slack, Google Drive et Jira

Limites d'Asana

Limite les règles d'automatisation dans les forfaits gratuits et les forfaits de niveau inférieur

Nécessite des intégrations externes pour le suivi du budget et la facturation

Tarification Asana

Personnel : Free Forever

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4. 4/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 300 avis)

*que disent les utilisateurs d'Asana dans la vraie vie ?

L'interface d'Asana est facile à utiliser et intuitive, ce qui facilite la navigation sur la plateforme et l'exécution de tâches spécifiques. Grande variété de fonctionnalités : vous pouvez créer et attribuer des tâches, suivre la progression des tâches, collaborer en équipe et communiquer avec les membres de l'équipe, entre autres. Cela en fait un outil extrêmement polyvalent et utile pour une variété de types de projets.

L'interface d'Asana est facile à utiliser et intuitive, ce qui facilite la navigation sur la plateforme et l'exécution de tâches spécifiques. Grande variété de fonctionnalités : vous pouvez créer et attribuer des tâches, suivre la progression des tâches, collaborer en équipe et communiquer avec les membres de l'équipe, entre autres. Cela en fait un outil extrêmement polyvalent et utile pour une variété de types de projets.

4. monday. com (Idéal pour la gestion de projet visuelle avec des flux de travail personnalisables)

Un autre logiciel de rationalisation de la gestion des tâches, monday.com, convient aux équipes qui ont du mal à gérer efficacement les processus d'intégration de plusieurs clients.

Grâce à ses tableaux de bord personnalisés, visualisez d'un seul coup d'œil chaque étape de chaque processus d'intégration, et ce de plus de 50 façons. S'il y a des étapes répétitives, vous pouvez les normaliser pour gérer le flux de travail plus efficacement.

Mais ce n'est pas tout : Monday.com fournit des informations exploitables qui s'avèrent utiles pour évaluer le statut d'une intégration. Ainsi, en cas de signaux d'alerte, votre équipe peut prendre des mesures pour résoudre le problème de manière invitée, instructions.

monday. com meilleures fonctionnalités

Créez des tableaux de bord qui connectent plusieurs tableaux, offrant des rapports de haut niveau à travers divers widgets

Utilisez le suivi du temps intégré avec le suivi des heures facturables et non facturables

Incluez le partage de fichiers, les commentaires et les mentions pour une collaboration transparente au sein de l'équipe

Accédez à plus de 200 modèles pour paramétrer rapidement des projets et des flux de travail adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe

limites de monday.com

Nécessite un temps d'installation initial pour adapter les flux de travail à des besoins spécifiques

Offre moins de modèles prédéfinis pour les secteurs spécialisés

Prix monday.com

Free Forever

Basic : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Monday.com

G2 : 4. 7/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 5 400 avis)

5. Smartsheet (Idéal pour la planification et l'automatisation de projets de type tableur)

via Smartsheet

Smartsheet est un logiciel de gestion de projet de type tableur qui regroupe tous les outils et fonctionnalités essentiels pour fournir des services plus efficacement.

Cette alternative à Rocketlane prend en charge les vues Gantt, Calendrier et Kanban pour une planification de projet structurée, la gestion des ressources pour l'avenir et l'estimation des délais de livraison. La collaboration en direct vous permet, à vous et à votre équipe, de vous connecter et de rester au fait de l'état d'avancement de chaque projet. En outre, la fonctionnalité d'automatisation des flux de travail de Smartsheet est également intuitive, ce qui facilite l'intégration de chaque nouvel utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Utilisez les flux de travail d'approbation intégrés pour la signature des documents et des tâches

Obtenez des rapports avancés avec des tableaux croisés dynamiques et des tableaux de bord dynamiques

Opérer dans le cadre de contrôles de sécurité et de permissions d'accès de niveau entreprise

Répartissez et surveillez les charges de travail de l'équipe grâce à des outils de gestion des ressources

Limites de Smartsheet

L'interface n'est pas très conviviale et peut sembler complexe pour les chefs de projet qui ne sont pas habitués aux feuilles de calcul et aux formules

Ralentit avec les grands ensembles de données contenant de nombreuses références croisées

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $/mois par membre

Entreprise : 24 $/mois par membre

Enterprise : Tarification personnalisée

*gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (plus de 18 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Smartsheet ?

Très bonne expérience globale. Excellent outil à utiliser pour se tenir au courant de l'actualité pour de nombreuses personnes. Permet le suivi des photos, des notes, des délais, et bien plus encore.

Très bonne expérience globale. Excellent outil à utiliser pour se tenir au courant de l'actualité pour de nombreuses personnes. Permet le suivi des photos, des notes, des délais, et bien plus encore.

6. Wrike (Idéal pour gérer des projets complexes avec une collaboration en temps réel)

via Wrike

Vous recherchez un logiciel pour gérer à distance des projets et des intégrations complexes? Les fonctionnalités de collaboration en direct de Wrike permettent à votre équipe distribuée de discuter, de commenter et de travailler sur des documents afin de mieux coordonner ses activités.

La fonctionnalité de visualisation à 360 degrés reflète chaque étape du processus pour s'assurer que rien n'est négligé, et les tableaux de bord en temps réel fournissent des informations instantanées et exploitables. Le meilleur ? Vous pouvez utiliser Wrike sur votre navigateur web ou comme application mobile pour obtenir des mises à jour et des notifications en déplacement !

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Automatisation des flux de travail grâce à la priorisation des tâches et au déclenchement de règles basés sur l'IA

Affichez les données importantes sur un seul écran grâce à la disposition à trois volets de Wrike qui offre une visibilité claire sur les opérations du projet

Créez des formulaires réactifs en utilisant la logique conditionnelle avec l'option de création de formulaires

Obtenez des analyses détaillées des projets et des tableaux de bord de performance

Limites de Wrike

Nécessite une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les équipes qui découvrent les outils de gestion de projet avancés

Nécessite une personnalisation supplémentaire pour les flux de travail hautement structurés, contrairement à de nombreuses autres alternatives

*tarifs de Wrike

Free Forever

Team : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4. 2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 2 700 avis)

*que disent les utilisateurs de Wrike dans la vie réelle ?

J'adore la flexibilité de Wrike et le fait qu'il vous donne vraiment la possibilité de le personnaliser. Les outils de rapports sont puissants et, visuellement, ils s'assemblent rapidement et sont incroyablement utiles.

J'adore la flexibilité de Wrike et le fait qu'il vous donne vraiment la possibilité de le personnaliser. Les outils de rapports sont puissants et, visuellement, ils s'assemblent rapidement et sont incroyablement utiles.

💡 Conseil de pro : au lieu d'une seule estimation, créez-en trois : 10 % optimiste (meilleur cas), 50 % réaliste et 90 % pessimiste (pire cas). Cela permet de définir les attentes et d'éviter de faire trop de promesses. 😎

7. Teamwork. com (Idéal pour la gestion de projet centrée sur le client avec suivi du temps)

Teamwork.com est un outil de gestion de projet qui combine le suivi du temps et la gestion de la charge de travail pour une planification précise des ressources et un suivi des capacités. Il est donc idéal pour gérer diverses intégrations avec une petite équipe.

Avec des fonctionnalités telles que la visibilité sur les performances des projets, les rapports de rentabilité et les permissions personnalisées pour les clients, Teamwork.com constitue une alternative robuste à Rocketlane pour gérer efficacement les projets des clients. Le logiciel envoie également des mises à jour et des rappels automatisés pour chaque étape terminée et en attente. Si votre équipe est novice en matière d'intégration de clients, Teamwork propose un modèle gratuit d'intégration de clients pour vous aider à démarrer.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Concentrez-vous sur le suivi des projets en fonction des clients grâce aux outils de facturation intégrés

Personnalisez les options de rapports pour aider les utilisateurs à comprendre la budgétisation, l'utilisation et les performances des projets, des équipes et des clients

Automatisation des flux de travail des tâches avec dépendances et affectations récurrentes

Intégration avec des logiciels tels que Slack, HubSpot, QuickBooks et Microsoft Teams

Limites de Teamwork.com

Manque d'automatisation avancée pour les flux de travail en plusieurs étapes

Nécessite une installation manuelle importante pour le suivi financier et les budgets des projets

Tarifs Teamwork.com

Livrer : 13,99 $/mois par utilisateur

Croissance : 25,99 $/mois par utilisateur

*échelle : 69,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Teamwork.com

G2 : 4. 4/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

🧠 Fait amusant : La Station spatiale internationale (SSI) détient le titre du projet le plus cher au monde, avec un coût de plus de 100 milliards de dollars ! 🤑

8. Scoro (Idéal pour la gestion de projet et financière tout-en-un)

via Scoro

Si vous recherchez un logiciel qui combine la gestion de projet, la gestion de la relation client, la facturation et le suivi financier pour une intégration complète des utilisateurs, Scoro est une option à explorer.

Cet outil vous permet de gérer les projets, les finances et les ressources en un seul endroit. Ses tableaux de bord en temps réel vous permettent d'établir une connexion avec votre équipe et de suivre l'adoption par les clients. L'outil vous aide également à planifier et à allouer les ressources plus efficacement. Les fonctionnalités clés comprennent les flux de travail d'approbation automatisés, la gestion des contrats, le suivi détaillé du temps et les heures facturables pour une comptabilisation précise des revenus.

Meilleures fonctionnalités de Scoro

Gérez les relations avec les clients, suivez les équipes commerciales et maintenez une base de données de contacts centralisée grâce au système CRM intégré de Scoro

Obtenez un suivi budgétaire avec des calculs de rentabilité et de marge

Répartissez efficacement les tâches, surveillez la charge de travail de l'équipe et optimisez l'utilisation des ressources grâce à des outils avancés de planification des ressources

Intégrez avec Xero, QuickBooks et Zapier pour la gestion financière

Limites de Scoro

Nécessite une courbe d'apprentissage plus longue en raison de ses nombreuses fonctionnalités financières

Il n'y a pas de forfait gratuit pour les petites équipes ou les start-ups

Tarification Scoro

*essential : 28 $/mois par utilisateur

Standard : 42 $/mois par utilisateur

Pro : 71 $/mois par utilisateur

Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Scoro

G2 : 4. 5/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 200 avis)

*que disent les utilisateurs de Scoro ?

Scoro m'a permis de revoir beaucoup plus facilement les devis et les projets passés. Il est également utile pour garder un onglet sur les tâches qui nécessitent plus qu'une simple entrée dans une liste À faire.

Scoro m'a permis de revoir beaucoup plus facilement les devis et les projets passés. Il est également utile pour garder un onglet sur les tâches qui nécessitent plus qu'une simple entrée dans une liste À faire.

9. Nifty (Idéal pour combiner la gestion de projet et la communication au sein de l'équipe)

via Nifty

Autre alternative solide à Rocketlane, Nifty combine la gestion de projet avec des discussions et un chat intégrés pour les équipes. Ainsi, si votre processus d'intégration des utilisateurs pourrait bénéficier d'une meilleure communication au sein de l'équipe, cette solution de gestion de projet devrait vous aider.

Ses feuilles de route visuelles permettent aux équipes de définir des objectifs et de suivre les étapes clés des projets, en mettant automatiquement à jour la progression au fur et à mesure que les tâches sont achevées. La plateforme prend en charge différentes vues de gestion des tâches, notamment Kanban, Liste, Échéancier, Calendrier et Couloir, s'adaptant ainsi à diverses préférences de flux de travail. Les fonctionnalités intégrées de discussion et de collaboration en temps réel de Nifty garantissent la centralisation de toutes les communications liées aux projets, réduisant ainsi le besoin d'utiliser plusieurs outils.

Fonctionnalités les plus utiles

Créez, partagez et collaborez sur des documents et des wikis directement au sein de la plateforme

Permettre aux équipes de capturer des données et d'automatiser les envois sous forme de tâches, de documents ou de messages de projet grâce à des capacités natives de création de formulaires

Assistance à l'automatisation des tâches, au suivi des jalons et aux tâches récurrentes

Améliorez la productivité avec l'IA Orbit de Nifty, qui offre des fonctionnalités telles que résumer les mises à jour des politiques et identifier les lacunes dans la documentation

Limites astucieuses

Semble moins évolutif pour les entreprises ayant des besoins complexes

Nécessite des intégrations pour des analyses de projets et des rapports plus avancés

Tarification avantageuse

Free Forever

Starter : 49 $/mois

Pro : 99 $/mois

Entreprise : 149 $/mois

Illimité : 499 $/mois

Évaluations et avis positifs

G2 : 4. 7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

*que disent les utilisateurs de Nifty ?

Pour moi, il regroupe tout ce à quoi je me réfère régulièrement, donc mes notes, mes liens, mes comptes, mes rappels, mes tâches, mes plannings, tout est là, donc je n'ai pas besoin d'aller à plusieurs endroits pour gérer le travail des clients.

Pour moi, il regroupe tout ce à quoi je me réfère régulièrement, donc mes notes, mes liens, mes comptes, mes rappels, mes tâches, mes plannings, tout est là, donc je n'ai pas besoin d'aller à plusieurs endroits pour gérer le travail des clients.

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Selon une étude de ClickUp, près de 60 % de la journée de travail de ces travailleurs est perdue lorsqu'ils passent d'un outil à l'autre et recherchent des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions convergent en un seul endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

10. Kantata (Idéal pour la planification des ressources et les aspects financiers des projets)

via Kantata

Même s'il s'agit traditionnellement d'une solution d'automatisation des services professionnels (PSA), Kantata est idéal pour les équipes qui ont du mal à gérer leurs ressources et qui souhaitent intégrer efficacement de nouveaux collaborateurs.

Ce logiciel vous aide à mieux planifier l'allocation des ressources en offrant une meilleure visibilité de leurs besoins actuels et futurs. Il est également utile pour l'estimation de l'échéancier du projet, le suivi financier et le suivi détaillé du temps, autant d'éléments cruciaux pour garantir une intégration rapide, rentable et efficace des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Kantata

Automatisation de l'allocation des ressources, de l'équilibrage de la charge de travail et de la planification budgétaire

Utilisez les contrôles d'accès basés sur les rôles et la gestion des permissions pour la sécurité

Adapté aux secteurs du conseil, de l'informatique et des services

S'intègre de manière transparente à diverses applications tierces, y compris les systèmes CRM et de comptabilité

Limites de Kantata

Semble complexe pour les équipes qui n'ont pas besoin d'une surveillance financière approfondie

Limite la personnalisation des forfaits de niveau inférieur pour les petites entreprises

Tarification Kantata

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kantata

G2 : 4. 2/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 600 avis)

⏩ En savoir plus : Comment mettre en œuvre des stratégies de marketing de croissance axées sur les produits

✨ Mentions spéciales Microsoft Planner (Idéal pour les équipes utilisant Microsoft 365 qui ont besoin d'un outil simple de gestion des tâches)

Zoho Projects (Idéal pour les équipes à la recherche d'un service de gestion de projet abordable et riche en fonctionnalités)

Truva (Idéal pour les entreprises à la recherche d'une gestion de projet et de ressources basée sur l'IA)

Simplifiez l'intégration de vos clients grâce à la meilleure alternative à Rocketlane : ClickUp !

Bien que Rocketlane soit un outil puissant pour l'intégration des clients et la prestation de services, il peut ne pas convenir parfaitement à toutes les équipes. Le choix dépend de vos besoins spécifiques, qu'ils concernent l'automatisation, la personnalisation ou la flexibilité dans la gestion de projet.

Si vous recherchez une plateforme alternative qui allie structure et adaptabilité, ClickUp est un excellent choix. Ses flux de travail intuitifs, ses fonctionnalités d'automatisation et son suivi du temps en temps réel peuvent vous aider à assurer la réussite de vos projets.

