Plus de 30 invites DALL·E 3 pour créer des visuels époustouflants

Vous êtes coincé dans une boucle où vous tapez des invitations vagues et obtenez des œuvres d'art générées par l'IA médiocres ? Le problème ne vient pas de vous, mais de vos invitations.

Les prompts DALL·E fonctionnent comme un plan. Donnez à l'IA une base simple sur laquelle travailler, et vous obtiendrez un résultat moyen. Mais rédigez bien votre prompt, et voilà, vous obtenez un chef-d'œuvre.

L'IA n'est pas là pour remplacer la créativité, mais pour la renforcer. C'est un outil puissant que les artistes et les designers utilisent pour explorer différents styles, affiner leurs concepts et concrétiser leurs idées plus rapidement.

Cette liste de plus de 30 prompts vous aidera à pousser DALL·E encore plus loin, pour débloquer des résultats plus nets et plus dynamiques.

C'est parti pour la création. 🖌️

Comprendre DALL·E 3

DALL·E 3 est la dernière avancée d'OpenAI en matière de génération d'images par IA, conçue pour transformer des textes en visuels très détaillés et adaptés au contexte. Elle stimule la créativité et simplifie le processus de conception pour les artistes, les spécialistes du marketing et les créateurs de contenu.

Voici ses principales fonctionnalités :

Génération d'images précise : capture les détails avec exactitude, produisant des visuels qui correspondent étroitement à l'invite et aux instructions

Rendu du texte amélioré : génère du texte lisible au sein des images, améliorant ainsi les designs d'affiches, de libellés et de couvertures de livres

Adaptabilité stylistique : s'adapte à des styles artistiques particuliers, allant du hyperréalisme aux compositions abstraites

Ajustements interactifs : Permet aux utilisateurs d'affiner les images, garantissant ainsi un meilleur contrôle sur la composition, l'esthétique et Permet aux utilisateurs d'affiner les images, garantissant ainsi un meilleur contrôle sur la composition, l'esthétique et les tendances en matière de conception graphique

Garanties éthiques : Filtre les contenus préjudiciables ou biaisés, assurant la maintenance d'une utilisation responsable de l'IA

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché mondial des générateurs d'images par IA devrait atteindre 917,175 millions de dollars d'ici 2030. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,4 %.

📖 À lire également : Exemples de prompts Midjourney pour améliorer vos créations artistiques

Pourquoi il est essentiel de maîtriser les invites et les instructions

Rédiger les bonnes instructions fait toute la différence pour obtenir des résultats de haute qualité. Des instructions bien structurées guident le modèle, garantissant des résultats précis, pertinents et créatifs.

Voici les clés pour peaufiner vos invites d'art généré par l'IA:

Une plus grande précision : des invitations claires réduisent les malentendus et permettent d'obtenir des résultats à la hauteur de vos attentes

Plus de créativité : une formulation précise favorise des réponses plus imaginatives et dynamiques

Des résultats cohérents : les invites structurées améliorent la fiabilité du les invites structurées améliorent la fiabilité du générateur d'art IA , facilitant ainsi la reproduction de résultats de haute qualité

Un contrôle accru : des instructions bien définies donnent une forme au résultat, minimisant ainsi le caractère aléatoire et l'incohérence des résultats

Itérations plus rapides : des invitations précises réduisent les essais et les erreurs, ce qui vous fait gagner du temps sur les ajustements

Amélioration de la résolution de problèmes : une conception réfléchie des invites aide l'IA à décomposer des idées complexes en informations exploitables

🧠 Anecdote : Le nom « DALL·E » est une combinaison du nom de l'artiste Salvador Dalí et du robot WALL-E de Pixar. Il fusionne essentiellement le concept de l'art surréaliste avec l'idée d'une machine créative et imaginative capable de générer des images à partir de descriptions de texte.

Exemples de prompts DALL·E 3

DALL·E 3 vous permet de générer des visuels époustouflants à partir de simples descriptions de texte. Sa polyvalence s'étend des campagnes marketing et des projets de design à la narration et bien au-delà.

Découvrons plus de 30 invites DALL·E 3 pour différents styles, thèmes et concepts afin de vous aider à tirer le meilleur parti de cet outil d'IA destiné aux designers.

Styles artistiques

1. Photographie hyperréaliste : Gros plan sur le visage d'un homme âgé, présentant des rides profondes, des yeux bleus perçants et un sourire chaleureux, avec un éclairage naturel et doux qui met en valeur la texture de sa peau

2. Peinture impressionniste : Une scène de parc pleine de vie, peinte dans le style de Claude Monet, avec des coups de pinceau légers, des rayons de soleil tamisés et des gens profitant d'un après-midi de printemps

3. Paysage onirique surréaliste : Un château flottant fait de livres, suspendu dans un ciel rempli de méduses lumineuses, avec une palette de couleurs éthérées bleues et violettes

Un château flottant fait de livres généré via DALL·E 3

🧠 Anecdote : L'un des tout premiers systèmes d'art généré par l'IA était AARON, créé en 1973 par Harold Cohen. AARON utilisait une approche symbolique de l'IA pour créer des dessins en noir et blanc.

Concepts futuristes et de science-fiction

4. Métropole cyberpunk : Une ville illuminée par les néons la nuit, remplie de voitures volantes, de panneaux publicitaires holographiques et d'un chasseur de primes solitaire en trench-coat debout sur un toit

5. Monde extraterrestre : Un paysage avec des plantes géantes bioluminescentes, un ciel avec trois soleils et d'étranges créatures errant sur les rives d'une rivière lumineuse

6. Ville alimentée par l'IA : Une ville utopique où robots et humains cohabitent, avec des gratte-ciel fonctionnant à l'énergie propre, des transports autonomes et une ligne d'horizon futuriste se reflétant sur une rivière miroitante

Une ville utopique photoréaliste

Fantastique et mythologie

7. Dragon majestueux : Un imposant dragon doré perché sur une falaise, crachant du feu sur un royaume médiéval au crépuscule

Essayez ClickUp Brain

Choisissez un échantillon d'image ci-dessous ou décrivez votre propre image

8. Dieux de la Grèce antique : Zeus debout sur le mont Olympe, entouré de nuages orageux, tenant un éclair crépitant

9. Le royaume sous-marin des sirènes : Un somptueux palais au fond de l'océan, où des sirènes nagent parmi les récifs de corail et les poissons lumineux

Un royaume sous-marin de sirènes

Réinterprétations historiques

10. Londres à l'époque victorienne : Une rue brumeuse éclairée par des lampes à gaz, avec un détective en long manteau et haut-de-forme enquêtant sur une affaire mystérieuse

11. Guerrier samouraï : Un samouraï féroce debout sur un champ de bataille, brandissant un katana, vêtu d'une armure détaillée, avec des fleurs de cerisier flottant au vent

12. Atelier d'un artiste de la Renaissance : Léonard de Vinci peignant la Joconde dans un atelier faiblement éclairé, rempli de croquis, de sculptures inachevées et à la lueur des bougies

Léonard de Vinci peignant la Joconde

Thèmes fantaisistes et caricaturaux

13. Café des animaux : Un café chaleureux entièrement tenu par des chats, où des chatons servent du café à d'autres animaux assis à de petites tables

14. Village de conte de fées vivant : Un petit village où les champignons font office de maisons, où les fées virevoltent entre les pétales de fleurs et où les animaux parlants se saluent dans les rues pavées

15. Un monde animé fait de bonbons : Un paysage où tout est comestible, avec des rivières de chocolat, des montagnes de bonbons gélifiés et des arbres à sucettes

Un monde fantaisiste fait de bonbons

🧠 Anecdote : Le prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour une œuvre d'art générée par IA est de 432 000 dollars, pour le Portrait d'Edmond de Belamy, le 25 octobre 2018. Le portrait de ce personnage imaginaire a été créé par un réseau antagoniste génératif (GAN) mis en place par les membres du collectif artistique français Obvious Art.

Thèmes liés à la culture pop et au cinéma

16. Film noir classique : Une scène policière en noir et blanc, avec une femme mystérieuse en robe rouge debout sous un réverbère tandis qu'un détective l'observe depuis l'ombre

17. Western spatial : Un cow-boy bourru chevauchant un cheval robotique sur une planète extraterrestre poussiéreuse, avec deux soleils se couchant derrière lui

18. Rétro-futurisme : Une vision du futur inspirée des années 1950, où des personnes équipées de jetpacks volent entre d'élégants gratte-ciel en Chrome

Une ville rétro-futuriste

Nature et paysages

19. Forêt enchantée : Une forêt magique avec des arbres bioluminescents, des lanternes flottantes et une petite maison de fées cachée

20. Éruption volcanique : Un moment spectaculaire où la lave jaillit d'un volcan imposant, illuminant le ciel nocturne de teintes rouges et orangées

21. Toundra gelée : Un ours polaire solitaire marchant à travers un paysage glacé à perte de vue, avec les aurores boréales qui dansent au-dessus de sa tête

Un ours polaire solitaire en train de marcher

🔍 Le saviez-vous ? Environ 71 % des images partagées sur les réseaux sociaux sont générées par l'IA. À mesure que l'art généré par l'IA se généralise, il est plus important que jamais de distinguer la réalité de la fiction !

Des moments du quotidien revisités avec une touche artistique

22. Rue pluvieuse en ville : Une rue réfléchissante qui brille sous les néons, avec des passants marchant sous leurs parapluies tandis que les gouttes de pluie créent des ondulations dans les flaques d'eau

23. Librairie chaleureuse : Une charmante librairie avec des étagères en bois, une cheminée crépitante et un chat endormi lové sur une chaise

24. Coucher de soleil sur l'océan : Une plage paisible où les vagues viennent doucement s'échouer sur le rivage, le ciel teinté de nuances profondes d'orange et de violet

Un coucher de soleil photoréaliste sur l'océan

Consignes expérimentales et abstraites

25. Fusion homme-robot : Un portrait numérique d'un visage mi-humain, mi-androïde, avec des circuits lumineux traversant sa peau

26. Ville défiant la gravité : Une métropole où les gratte-ciel flottent à l'envers, reliés par des ponts lumineux dans un ciel onirique

27. Horloges en fusion : Un monde surréaliste où les horloges s'étirent et fondent sur des paysages déformés, inspiré de l'art de Salvador Dalí

Un monde surréaliste avec des horloges qui fondent

Des idées amusantes et originales

28. Un chat déguisé en chevalier médiéval : Un félin à l'air sérieux, vêtu d'une armure complète, se tenant courageusement debout avec une petite épée et un bouclier

29. Un chien aux commandes d'un vaisseau spatial : Un golden retriever vêtu d'une combinaison d'astronaute futuriste, pilotant avec assurance un vaisseau spatial high-tech à travers la galaxie

30. Une girafe en trench-coat de détective : Une grande girafe à l'air sérieux, vêtue d'une tenue classique de détective, tenant une loupe tout en enquêtant sur une affaire

Une girafe détective très sérieuse en trench-coat

Consignes personnalisées et conceptuelles

31. Un autoportrait sous les traits d'une créature mythique : Une peinture numérique d'inspiration fantastique où le sujet apparaît sous la forme d'un être mi-humain, mi-dragon, vu à vol d'oiseau

32. Un paysage inspiré d'un rêve : Un paysage onirique visuellement époustouflant, inspiré d'un souvenir personnel, mêlant éléments réels et imaginaires

Une réinterprétation steampunk de l'alunissage

33. Un évènement d'uchronie : Un moment historique majeur réinventé avec une touche futuriste, comme l'alunissage dans un univers steampunk

34. Une pochette d'album surréaliste : Une pochette d'album surréaliste représentant un paysage urbain illuminé par des néons à minuit, avec un personnage solitaire vêtu d'un costume futuriste debout au sommet d'un gratte-ciel, contemplant un ciel rempli de galaxies tourbillonnantes et de notes de musique flottantes

🔍 Le saviez-vous ? Un réseau antagoniste génératif (GAN) est un modèle d'IA utilisé dans l'art généré par l'IA, composé de deux réseaux neuronaux — le générateur et le discriminateur — qui fonctionnent en concurrence. Le modèle Générateur crée de nouvelles images à partir de bruit aléatoire, en essayant de produire des résultats qui ressemblent autant que possible à des images réelles. Le Discriminateur évalue si une image est réelle (provenant de données réelles) ou fausse (générée par le Générateur).

Créer vos invitations DALL·E 3

Un invite DALL·E bien formulé peut transformer une idée vague en une image détaillée et visuellement saisissante. Le défi consiste à fournir des instructions claires qui guident l'IA sans limiter sa créativité.

Alors, comment affiner et structurer les invites DALL·E pour s'assurer qu'elles soient claires, créatives et optimisées afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles ?

Voyons ensemble les étapes clés. ⚒️

Étape n° 1 : Commencez par une idée claire

Des instructions vagues donnent des résultats incohérents. Avant même de taper un seul mot, précisez exactement ce que vous voulez.

Définissez votre concept : Imaginez-vous un paysage urbain futuriste ? Un monde onirique surréaliste ? Un portrait hyperréaliste ? Soyez clair sur ce que vous souhaitez voir.

Identifiez les éléments clés : tenez compte du sujet, du décor, de l'ambiance et du style. Plus vous fournirez de détails, mieux l'IA saura traduire votre vision.

📌 Exemple : Imaginons que l'objectif soit de générer l'image d'un chat. Une invitation vague telle que « un chat assis sur une chaise » génère ce type d'image : Chat sur une chaise

Vous pouvez l'affiner pour :

« Un chat persan blanc au pelage duveteux se prélasse avec élégance sur un fauteuil en velours bordeaux foncé, ses yeux vert émeraude brillant à la lueur tamisée des bougies. La pièce de style victorien est ornée de sculptures sur bois complexes, d’un papier peint aux riches tons émeraude et or, et de lourds rideaux de velours. Peinte dans le style d’un chef-d’œuvre à l’huile du XIXe siècle, la scène se caractérise par des coups de pinceau doux, un éclairage chaleureux et une atmosphère riche et texturée. »

Voici le résultat final :

Image améliorée d'un chat assis

Vous voyez la différence ? Fournir ces détails aide DALL·E à comprendre l'esthétique recherchée.

💡 Conseil de pro : Utilisez des adjectifs descriptifs qui mettent en valeur la texture, la qualité de l'image, les couleurs vives, les matériaux et l'atmosphère dans votre invitation. Des mots comme « chatoyant », « rustique » ou « chaotique » ajoutent de la profondeur à l'image.

Étape n° 2 : Structurez vos prompts pour obtenir de meilleurs résultats

Décomposer une invite ou des instructions en sections claires améliore la précision. Voici un format utile :

Sujet : Qui ou quoi figure sur l'image ? Soyez précis ! Au lieu d'écrire des invitations comme « renard », vous pouvez préciser « un renard roux aux yeux verts perçants »

Action : Que se passe-t-il ? Ajouter du mouvement rend l'image dynamique. « Un chevalier dégainant son épée » est plus captivant que simplement « un chevalier »

Paramètre : Où se déroule l'action ? Décrivez l'arrière-plan pour créer l'ambiance. Une « forêt enchantée brumeuse » dégage une atmosphère très différente d'un « gratte-ciel moderne et épuré ».

Style : À quoi cela doit-il ressembler ? Que vous souhaitiez une « peinture à l'huile vintage » ou une « illustration cyberpunk éclatante, » définir le style aide l'intelligence artificielle à reproduire parfaitement le rendu souhaité

📌 Exemple : Une vieille chouette sage aux yeux dorés perçants (sujet) perchée sur une branche d'arbre tordue, contemplant la lune (action) dans une forêt brumeuse peuplée de lucioles scintillantes (cadre). Créez une peinture numérique de style dark fantasy aux textures riches (style). Voici l'image générée : Un hibou dans un décor mystique

Étape n° 3 : Testez différents styles

DALL·E 3 se nourrit de la diversité, alors n'hésitez pas à varier les plaisirs !

Explorez différents styles artistiques : essayez des expressions telles que « peinture à l'huile », « concept art numérique » ou « croquis au fusain »

Combinez des idées inattendues : Que se passe-t-il lorsque vous mélangez un univers cyberpunk futuriste avec l'architecture de l'Égypte antique ? Essayez et vous verrez !

Utilisez des actions dynamiques : Au lieu de « un chevalier en armure », essayez « un chevalier en armure lumineuse, chevauchant un dragon mécanique dans un ciel orageux ». Cela ajoute du mouvement et de la profondeur à l'image

📌 Exemple : « Une cité égyptienne antique éclairée par des néons, avec des pyramides lumineuses et des sphinx robotiques. Un pharaon futuriste vêtu d’une robe high-tech se tient à l’entrée d’un temple sous un ciel orageux envahi de drones. Concept art numérique à l’ambiance cinématographique. » Voici le résultat : Une ancienne cité égyptienne

💡 Conseil de pro : Ajouter des références à des artistes, des techniques ou des périodes spécifiques permet d'affiner le résultat. Essayez des invites DALL·E 3 telles que « une photo de plateau d'un film noir des années 1940 montrant un détective dans un club de jazz enfumé » pour obtenir un effet cinématographique.

Étape n° 4 : Utilisez l'assistance IA pour générer des invites

Vous ne parvenez pas à perfectionner votre prompt ? Si vous passez trop de temps à peaufiner votre prompt, vous ne profitez probablement pas pleinement des capacités de l'IA qui vous font gagner du temps 😅

Et si on vous disait qu'il existe une application gratuite capable de générer pour vous les prompts IA les plus précis, détaillés et pertinents ?

Oui, vous avez bien entendu.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Développez et affinez vos invites et instructions avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, améliore la productivité dans différents flux de travail. Il aide à générer, affiner et optimiser les invitations pour DALL·E, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer les résultats.

Imaginons une consigne sommaire telle que « une ville futuriste ». ClickUp Brain peut la développer en « une ville futuriste tentaculaire avec des voitures volantes, des gratte-ciel de verre imposants et un ciel rempli de panneaux publicitaires holographiques, sous un éclairage cinématographique ». Ce niveau de détail améliore les résultats de l'IA.

ClickUp Brain génère également de multiples variantes d'une invite, d'instructions bien plus rapidement que vous ne le feriez manuellement.

📌 Exemple : Imaginons que l'objectif soit de créer des paysages fantastiques. En saisissant « une forêt magique », vous pouvez obtenir des versions telles que :

Générez de multiples variantes de prompts à l'aide de ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles de prompts IA pour accélérer le processus de création de contenu ou d'images et garantir la cohérence. Commencez par un modèle, puis ajustez les détails clés pour qu'ils correspondent à votre vision. Si un modèle indique « un château majestueux », affinez-le en précisant « un ancien château de pierre perché à flanc de falaise, des bannières flottant au vent, un coucher de soleil doré, illustration fantastique ».

Si vous pensez que les capacités de ClickUp se limitent à la génération de prompts IA, détrompez-vous.

Les projets de conception peuvent vite devenir chaotiques : des fichiers éparpillés partout, des commentaires dispersés dans les e-mails et des révisions sans fin.

Le logiciel de gestion de projet de conception ClickUp résout ce problème. 🤩

ClickUp centralise les fichiers de conception, les commentaires et les validations en un seul endroit grâce à ses outils intégrés Docs, Tableaux blancs et Révision. 🎨✨

Identifiez vos collègues dans les fils de commentaires directement sur les tâches créatives pour partager vos retours et vos mises à jour, éliminant ainsi les e-mails épars et les malentendus. Automatisez le suivi des révisions et les notifications pour que rien ne passe entre les mailles du filet, même lors des sprints de conception les plus chargés. 🔄 ✅

Tout est regroupé au même endroit : idées, tâches, échéances et outils basés sur l'IA pour accélérer le processus. Finies les heures perdues à passer d'une application à l'autre. Un environnement de travail épuré et organisé où les équipes peuvent se concentrer sur la création plutôt que de courir après les mises à jour.

Voyons comment ses fonctionnalités influencent l'IA dans le domaine du graphisme et de la gestion de la créativité. 🎨

Donnez vie à vos idées grâce à une toile interactive de Canva

Organisez vos idées de conception à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp sont des espaces de brainstorming numériques où les équipes peuvent organiser leurs concepts de design et créer visuellement des moodboards.

Contrairement aux tableaux blancs statiques, ceux-ci permettent aux utilisateurs d'ajouter des notes autocollantes, d'établir des connexions entre les idées et même de convertir directement les idées issues du brainstorming en tâches ClickUp concrètes. Tout se met à jour en temps réel, rendant la collaboration fluide.

Par exemple, une équipe de branding travaillant sur la refonte d'un site web peut utiliser les Tableaux blancs pour présenter des palettes de couleurs, des choix typographiques et des esquisses d'interface utilisateur dans le tableau d'idées. Au lieu de passer d'une application à l'autre, elle peut tout regrouper au même endroit et affiner ses concepts au fur et à mesure.

ClickUp a joué un rôle essentiel dans la mise à l'échelle de nos opérations de conception. Les nouveaux designers sont opérationnels plus rapidement qu'auparavant, et notre équipe de direction dispose désormais d'une meilleure visibilité sur notre charge de travail et nos objectifs.

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🔍 Le saviez-vous ? L'art généré par l'IA s'appuie sur le design génératif, où les artistes définissent des paramètres spécifiques et où l'IA prend le relais pour créer des visuels uniques dans ces limites. Ce mélange de créativité humaine et d'intelligence artificielle a donné naissance à des styles artistiques entièrement nouveaux tout en réinventant l'art traditionnel à travers le prisme de l'IA.

Génération de concepts alimentée par l'IA, là où vous en avez besoin

Créez des concepts de design générés par l'IA directement dans les tableaux blancs ClickUp

Avec ClickUp Brain, les tableaux blancs ne sont plus seulement un espace dédié aux idées : ils deviennent un terrain de jeu créatif. Vous avez besoin d'images générées par l'IA pour un projet ? Il vous suffit de saisir un texte, et Brain génère des images alimentées par l'IA directement dans votre environnement de travail.

Par exemple, une équipe créative travaillant sur une campagne publicitaire peut esquisser des concepts de produits, puis utiliser Brain pour donner vie à ces idées grâce à des visuels générés par l'IA. Les modèles de brainstorming intégrés aident à structurer leurs réflexions avant de se lancer dans la création d'images.

Et si le premier résultat ne vous convient pas tout à fait ? Pas de problème : vous pouvez modifier l’invite, explorer différentes variantes et affiner votre vision, le tout sans quitter ClickUp.

📮 Aperçu ClickUp : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, notamment pour la rédaction, la modification en cours et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, par exemple entre un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une assistance à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris pour les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents et bien plus encore, tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

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Conservez toutes vos invitations, références et notes de commentaires au même endroit

Collaborez sur des consignes de conception à l'aide de ClickUp Docs

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Imaginons que votre équipe chargée des réseaux sociaux prépare une campagne saisonnière. Vous pouvez consigner les consignes de conception, les techniques créatives et vos notes directement dans Docs. L'année suivante, au lieu de repartir de zéro, vous disposerez d'une référence bien organisée de vos créations passées, ce qui vous permettra de maintenir facilement la cohérence de votre marque d'une campagne à l'autre.

📖 À lire également : Alternatives à DALL·E

🧠 Anecdote : En 2023, une image générée par IA représentant une fausse explosion près du Pentagone est devenue virale, provoquant une brève agitation sur les marchés boursiers avant d'être rapidement démentie.

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Une invite forte et simple est la clé pour transformer des images finales générées par l'IA de moyennes en extraordinaires. Que vous recherchiez le photoréalisme ou un paysage onirique surréaliste, les bons détails aident DALL·E 3 à donner vie à vos idées.

Mais créer des visuels époustouflants n'est qu'un début : la gestion de projet, l'affinage des idées et le suivi des révisions peuvent rapidement devenir compliqués.

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