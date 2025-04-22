10 modèles gratuits de tableaux d'ambiance au format PPT, Slides, Word et ClickUp

L'époque où créer un tableau d'ambiance DIY consistait à empiler des magazines, découper des images et les coller sur de grands tableaux est révolue. Bien sûr, c'était une approche pratique et amusante, mais soyons honnêtes, cela devenait très vite très fatigant.

De nos jours, les moodboards numériques sont très tendance. Non seulement ils sont amusants à utiliser, mais ils offrent également une toile numérique épurée et ordonnée pour rassembler et présenter vos idées. ✨

Et si vous ne souhaitez pas partir de zéro, un modèle de tableau d'ambiance vous donnera une longueur d'avance. Que vous recherchiez des idées de branding, conceviez une nouvelle interface logicielle ou élaboriez un scénario pour votre prochaine série de contenu, ces modèles vous aideront à donner vie à vos idées créatives.

Et pour vous aider à démarrer votre prochain projet, nous avons sélectionné 10 des meilleurs modèles de moodboard gratuits afin de vous aider à rationaliser votre processus créatif. Découvrons-les ensemble.

Qu'est-ce qu'un tableau d'ambiance ?

Un modèle de tableau d'ambiance est une toile numérique prédéfinie qui vous aide à organiser et à présenter vos idées créatives. Ainsi, au lieu de partir d'une page blanche, vous commencez avec une structure qui vous indique où et comment placer les images, les couleurs, les polices de caractère et autres éléments de conception.

Ces modèles présentent plusieurs avantages :

Simplifiez la création de moodboards, surtout si vous êtes débutant et que vous trouvez difficile de partir de zéro

Accélérez le processus de conception grâce à la structure de base déjà en place pour créer des tableaux d'ambiance

Assurez-vous que votre tableau d'ambiance présente une cohérence grâce à des thèmes, des émotions et des récits communs

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau d'ambiance ?

Un bon modèle de tableau d'ambiance ne doit pas seulement être visuellement attrayant. Il doit également être pleinement fonctionnel. Passons en revue les fonctionnalités clés à prendre en compte afin que le modèle que vous choisirez stimule votre flux créatif et booste votre productivité:

Disposition claire et organisée pour communiquer efficacement vos idées et vos cartes conceptuelles

Interface glisser-déposer pour ajouter rapidement des éléments de conception (textes, photos, etc.), les redimensionner et les déplacer

Arrière-plans, palettes de couleur et polices de caractère personnalisables pour s'adapter à l'ambiance de votre projet

Assistance de divers types de contenu tels que des images, des vidéos, des formes et des liens cliquables

Intégration transparente avec des sources d'images d'archives (pour un accès facile à des visuels de haute qualité) et des logiciels de gestion de projet (pour superviser l'exécution) 🛠️

Compatibles avec divers appareils, vous pouvez y accéder et les modifier n'importe où, n'importe quand

Outils collaboratifs pour les équipes qui doivent travailler ensemble sur un modèle

10 modèles de moodboards gratuits

Choisir le bon modèle signifie trouver celui qui correspond parfaitement à votre projet. Nous avons sélectionné 10 modèles qui répondent à divers besoins. Jetez un œil à ces modèles gratuits et voyez lequel vous convient le mieux.

1. Modèle de tableau d'ambiance ClickUp

Rassemblez vos inspirations et vos idées dans un seul et même endroit de couleur

Vous travaillez sur un projet créatif où vous devez jongler avec des détails tels que l'expérience de l'utilisateur, la typographie et les combinaisons de couleurs ? Si c'est le cas, vous allez adorer le modèle de tableau d'ambiance de ClickUp.

Ce modèle vous permet de classer vos inspirations dans les catégories suivantes : interface utilisateur, icônes, illustrations, site web, typographie et palette de couleurs. Et comme il a été créé dans ClickUp Tableau blanc, vous pouvez facilement le modifier à votre guise.

Vous et votre équipe pouvez collaborer visuellement sur la même toile à l'aide des outils stylo, surligneur et carte mentale. Vous pouvez également utiliser du texte, des notes autocollantes et des connecteurs pour ajouter du contexte à vos idées de conception et établir des connexions entre elles.

Toutes ces fonctionnalités sont certes très intéressantes, mais ce n'est pas le plus important. Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp vous permettent de passer sans difficulté du brainstorming à la mise en œuvre de vos idées, tout en assurant le suivi de votre progression. ⏳

Ce modèle est idéal pour les graphistes, les professionnels de l'UI/UX et les équipes produit qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail créatifs tout en gardant toutes les parties prenantes sur la même page.

2. Modèle de tableau de vision ClickUp

Le modèle de tableau de vision ClickUp vous permet de saisir, hiérarchiser et suivre vos idées de produits en toute simplicité

Si vous vous êtes déjà senti perdu en essayant d'organiser une multitude d'idées lors de la planification de nouveaux produits d'entreprise ou de la refonte de produits existants, le modèle de tableau de vision de ClickUp est là pour vous aider à y voir plus clair.

Ils sont conçus pour vous permettre de rassembler toutes vos idées de produits dans un seul espace et d'évaluer celles qui méritent d'être mises en œuvre et dans quel ordre. Cela signifie que pour chaque idée de produit, vous pourrez réfléchir aux points suivants :

Produit : Le nom de votre produit et ce à quoi il sert

Vision : L'impact que vous souhaitez obtenir avec le produit

Cible : À qui le produit est-il destiné ?

Besoins : quel problème votre produit résout-il pour la cible ?

*objectifs commerciaux : en quoi le produit sera-t-il bénéfique pour votre entreprise ?

Et grâce aux vues polyvalentes du modèle, l'organisation devient un jeu d'enfant :

Apprenez à utiliser le modèle en suivant les instructions détaillées dans l'afficher « Commencer ici »

Stockez toutes vos idées de produits dans le tableau de vision

Recueillez les idées de produits de votre équipe à l'aide du formulaire de vision produit

Concentrez-vous sur les idées de produits les plus importantes grâce à l'affichage Priorité

À qui s'adresse ce modèle ? Aux équipes produit et aux entrepreneurs qui cherchent à rationaliser leur processus de développement produit grâce à une idéation organisée, une communication claire des objectifs produit et une exécution stratégique.

3. Modèle de tableau blanc ClickUp Vision

Trouvez l'état idéal pour votre prochain projet grâce à ce modèle de tableau blanc Vision

S'appuyant sur le modèle précédent, ce modèle de tableau blanc ClickUp Vision vous permet de passer à la vitesse supérieure dans vos sessions de brainstorming collaboratif grâce à un modèle de tableau blanc interactif.

Cette fonctionnalité Tableau blanc est axée sur les interactions créatives, pratiques et en temps réel afin que vous et votre équipe puissiez façonner et affiner votre vision du produit. Les designers peuvent facilement l'utiliser pour trouver l'inspiration pour des idées d'aménagement intérieur de magasin, des échantillons de textures, différentes dispositions, un échantillon de collage, ou même pour créer un espace pour des photos de produits.

Vous pouvez agencer et organiser visuellement vos idées de produits à l'aide de photos, d'illustrations et de notes, créant ainsi une feuille de route que tout le monde peut comprendre en un coup d'œil. 🗺️

Vous voulez vous assurer que votre session de brainstorming sera fructueuse ? Utilisez ClickUp Docs pour définir et partager à l'avance les objectifs de la session. Ainsi, chaque membre de l'équipe arrivera prêt, armé d'idées et d'informations, ce qui augmentera la productivité de votre session.

4. Modèle de storyboard ClickUp

Construisez et visualisez la structure et les flux de votre histoire en un clin d'œil grâce au modèle de storyboard de ClickUp

Que vous soyez cinéaste, écrivain ou propriétaire d'entreprise cherchant à améliorer l'expérience client, le modèle de storyboard de ClickUp est un outil utile pour structurer vos flux de travail créatifs. Il fournit une toile dédiée où vous pouvez visualiser vos idées et les décomposer en scènes ou étapes claires et distinctes.

La créativité se nourrit de flexibilité, et ce modèle en est la preuve. Vous pouvez réorganiser les scènes pour affiner le flux de votre histoire et les dupliquer en fonction de la longueur de votre récit. Que vous ayez affaire à un processus concis en trois étapes ou à un processus créatif complexe, ce modèle de storyboard s'adapte à vos besoins.

Si vous travaillez dans le domaine du cinéma, des films et des jeux vidéo, utilisez la case de chaque scène comme référentiel pour saisir des détails tels que les actions, les dialogues et les effets audio, afin qu'aucun détail ne soit perdu dans la traduction.

D'autre part, si vous êtes propriétaire d'entreprise ou membre d'une équipe chargée de l'expérience client, vous pouvez utiliser les cases pour saisir les points de contact, les interactions et les commentaires clés afin d'analyser le parcours de vos clients et d'améliorer leur expérience. 🤩

5. Modèle de plan de récit ClickUp

Planifiez votre prochain récit de manière plus organisée grâce au modèle de plan de récit de ClickUp

Celui-ci est destiné à tous les conteurs. Si vous êtes fan du modèle de storyboard précédent, vous adorerez encore plus le modèle ClickUp Story Outline.

Ce n'est un secret pour personne : si le storytelling relève avant tout de l'art, c'est aussi une science structurée. Ce modèle donne à vos récits la structure dont ils ont besoin, afin que vous puissiez consacrer toute votre énergie à la narration que vous seul pouvez raconter.

Vous pouvez les utiliser pour créer des plans de chapitres, les décomposer en scènes, organiser les intrigues, construire des caractères et gérer les emplacements.

Au-delà de ces fonctionnalités organisationnelles, le modèle de plan de scénario fait également office de partenaire de responsabilisation personnelle. Utilisez-le pour fixer des dates d'échéance pour la réalisation des différentes scènes de votre scénario et suivez votre progression à l'aide de statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé ».

Ce modèle est là pour vous aider non seulement à vous organiser, mais aussi à achever vos projets dans les délais impartis. Après tout, le temps, c'est de l'argent. 💸

6. Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Avez-vous du mal à comprendre les besoins réels de vos utilisateurs lorsque vous planifiez un produit ? Ou trouvez-vous difficile de maintenir votre équipe alignée sur les objectifs et les priorités du produit ?

La cartographie des récits utilisateurs est une méthode éprouvée pour visualiser et organiser les tâches en fonction des besoins des utilisateurs lors du développement d'un produit. Cependant, sans une structure claire, elle peut devenir chaotique et fastidieuse.

C'est précisément là que le modèle de cartographie des récits utilisateurs de ClickUp s'avère utile. Il est conçu pour simplifier ce processus pour vous et votre équipe en vous permettant de vous concentrer sur un seul produit ou une seule fonctionnalité à la fois.

Ils vous aident à approfondir les interactions avec les utilisateurs en mapant les personas, les activités, les étapes à suivre pour accomplir des tâches et les détails dont les utilisateurs ont besoin pour achever chaque étape. Cela permet d'identifier facilement les domaines à améliorer afin que votre équipe puisse concentrer son effort de manière stratégique.

Si vous faites partie d'une équipe produit dont la priorité est de placer les besoins des utilisateurs au premier plan, de démystifier leur parcours et de comprendre ce qui doit être amélioré, alors ce modèle est fait pour vous.

7. Modèle de tableau de conception ClickUp

Planifiez et réalisez vos projets de conception grâce au modèle de tableau de conception de ClickUp

Le modèle de tableau de conception ClickUp est conçu pour les équipes et les agences qui cherchent à rationaliser leurs processus de conception, de la planification au lancement. 📅

Ils comprennent certaines des tâches générales associées aux projets de conception classiques, telles que la définition des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI) du projet, la recherche en matière de conception, le brainstorming et le lancement de produits.

Vous pouvez attribuer chaque tâche du processus de conception à un membre de l'équipe, définir sa priorité et ajouter une date limite. De plus, vous pouvez organiser et suivre les tâches en fonction des critères suivants :

Étapes de conception : Briefing, stratégie de marque, conception, marketing, jour du lancement et commentaires

Statut d'approbation : En attente, approuvé et en cours de révision

Type de révision : Aucune, révision mineure et révision majeure

La fonctionnalité distinctive de ce modèle réside dans ses affichages flexibles qui s'adaptent à différents styles de travail et préférences de visualisation :

Résumé du projet : Liste de toutes les tâches de conception

Processus de conception : Une vue Tableau affichant les tâches regroupées par étapes de conception

Par ordre de priorité : Visualisez les tâches par niveau de priorité , en plaçant les tâches urgentes et hautement prioritaires en haut de la liste

Par statut : une vue Tableau pour mettre à jour le statut des tâches et visualiser la progression

révisions : *Liste des tâches à réviser

échéancier de conception :* disposition visuelle de la durée des tâches et des échéances

Si vous souhaitez organiser et assurer le suivi de vos projets de conception (graphisme, conception web, conception d'application, etc.), ce tableau d'idées de conception est exactement ce qu'il vous faut.

8. Modèle de tableau d'ambiance inspirant par Template.net

via Modèle. net

Si vous recherchez un outil de création de moodboards qui vous motivera à atteindre vos objectifs personnels et professionnels, celui-ci pourrait bien être exactement ce qu'il vous faut. Il est extrêmement flexible, vous pouvez donc y ajouter des citations, des collages de photos ou des emojis qui vous rendent heureux et vous inspirent.

Ce tableau d'inspiration est disponible pour le télécharger dans différents mises en forme, tels que Microsoft Word, Google Docs et Adobe Illustrator.

Vous pouvez également choisir de procéder à la modification en cours directement sur le site Web de Template.net, qui propose une vaste bibliothèque de photos, d'illustrations, d'autocollants et de cadres. Et si vous souhaitez les personnaliser davantage, vous pouvez choisir de télécharger vos propres images.

9. Modèle de présentation de tableau d'ambiance par Beautiful. ai

via Beautiful. ai

Si vous êtes architecte d'intérieur, styliste de mode ou photographe et que vous cherchez à organiser et à présenter vos idées à votre équipe ou à vos clients, le modèle de présentation de tableau d'ambiance de Beautiful. ai est l'outil idéal pour cela.

Ce tableau d'ambiance dédié à la décoration d'intérieur se distingue par son organisation simple et claire. Il est divisé en sections clés qui vous aideront à communiquer la vision de votre projet :

Contexte : définissez le projet, son public cible et votre client. Cela permet de fournir un contexte et de s'assurer que tout le monde a une vue d'ensemble

*couleurs : Présentez la palette de couleurs que vous avez choisie pour définir l'ambiance et le style du projet

Photographie : Incluez des photos qui correspondent à la vision du projet, qu'elles proviennent du client ou de vos recherches

Vous pouvez facilement personnaliser ce modèle dans Beautiful.ai pour d'autres utilisations, comme des tableaux d'ambiance mode ou mariage. Lorsque vous êtes prêt à le partager, exportez-le dans des mises en forme telles que PowerPoint, JPG et PDF.

10. Modèle PowerPoint de tableau d'ambiance de marque par 24Slides

via 24Slides

Lorsque vous lancez un projet de rebranding, avoir une orientation visuelle claire est la clé. Ce modèle vous aide à atteindre cet objectif. Vous pouvez ajouter des éléments visuels tels que des palettes de couleurs, des photos et des illustrations uniques pour montrer à votre équipe à quoi ressemblera votre nouvelle marque.

Pour stimuler le flux de votre créativité, le modèle vous propose des exemples tels que « Vintage Life », « The Cinema », « The Rainbow » et « Ocean » afin d'inspirer votre nouvelle image de marque.

Si vous maîtrisez déjà Microsoft PowerPoint, vous trouverez très facile de personnaliser ce modèle en fonction de vos besoins.

Bonnes pratiques pour les moodboards

Pour créer un tableau d'ambiance efficace, il ne suffit pas d'assembler et d'organiser des éléments visuels. Il faut également faire preuve de réflexion et de stratégie. Pour vous aider à créer des tableaux d'ambiance qui se démarquent, voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte :

1. Commencez par définir un concept clair : avant de vous lancer, ayez une idée précise de ce que vous souhaitez communiquer à travers votre tableau d'ambiance. Il peut s'agir de la vision d'un projet, de l'image de marque, de l'esthétique du design ou du scénario.

2. Définissez vos éléments de conception : identifiez les éléments essentiels qui donneront la forme à votre tableau d'ambiance. Il peut s'agir d'images, de palettes de couleurs, de typographies, de textures, de motifs ou même de notes de texte. Ces éléments doivent refléter l'ambiance, l'atmosphère et le style que vous souhaitez projeter.

3. Choisissez une structure logique : organisez votre tableau d'ambiance de manière à ce qu'il soit compréhensible pour votre public et qu'il corresponde à vos objectifs. Vous pouvez choisir de regrouper les éléments par couleur, matériau, thème ou autre catégorie. L'essentiel est de veiller à ce que votre tableau d'ambiance soit structuré de manière logique et facile à comprendre.

4. Privilégiez les images de haute qualité : les images haute résolution et de qualité supérieure rendent votre tableau d'ambiance plus professionnel et plus percutant. Les images de mauvaise qualité ou pixélisées peuvent détourner l'attention de votre vision.

5. Assurez-vous de la cohérence : même si votre tableau d'ambiance peut contenir des éléments divers, il doit y avoir un thème ou une esthétique unificatrice qui relie tout. Cela permet de créer un récit visuel cohérent et rend votre tableau d'ambiance plus efficace.

6. Prévoyez une marge de manœuvre : l'un des grands avantages des tableaux d'ambiance est leur capacité à évoluer. Au fur et à mesure que vos idées ou vos projets se développent, vous devrez peut-être ajuster votre tableau d'ambiance. Veillez donc à ce que votre tableau soit flexible et puisse s'adapter aux changements.

7. Utilisez un modèle de tableau d'ambiance : si vous ne savez pas par où commencer, l'utilisation d'un modèle de tableau d'ambiance peut grandement simplifier le processus. Il vous fournit un point de départ structuré et vous fait gagner du temps.

8. Collaborez : si le projet implique une équipe, veillez à recueillir les commentaires de tous les membres. Cela garantit la diversité des perspectives et des idées et peut améliorer l'efficacité globale de votre tableau d'ambiance.

9. Restez concentré : veillez à ce que votre tableau d'ambiance ne soit pas trop chargé. Même si vous souhaitez présenter divers éléments et idées, évitez d'en ajouter trop, au risque de le surcharger et de détourner l'attention du concept principal.

N'oubliez pas qu'un tableau d'ambiance bien conçu est non seulement source d'inspiration et d'information, mais qu'il est également un fournisseur d'orientation visuelle et d'un objectif qui contribuent à assurer la réussite de tout projet créatif.

Donnez vie à votre vision grâce aux tableaux d'ambiance

Les moodboards sont utiles pour organiser et visualiser vos idées, vos réflexions et vos projets. Choisir le bon modèle pour votre projet stimule la créativité et la productivité de votre équipe.

Vous souhaitez booster votre productivité et donner vie à votre propre vision du tableau d'ambiance ? Les modèles de tableaux d'ambiance de ClickUp, qui s'intègrent parfaitement aux fonctionnalités de gestion de projet, sont conçus spécialement pour cela. 🦾

Au-delà des tableaux d'ambiance, la vaste bibliothèque de modèles (gratuit) de ClickUp couvre un large intervalle de processus d'entreprise afin que vous puissiez optimiser tous les aspects de vos flux de travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp pour commencer !