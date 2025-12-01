Les 13 meilleurs agents IA pour la productivité

Tous les chefs de projet et responsables d'équipe connaissent ce sentiment : votre liste de tâches s'allonge plus vite que vous ne pouvez les cocher, et il est difficile de garder une longueur d'avance.

Et si certaines de vos tâches ne nécessitaient plus autant d'attention de votre part ?

C'est là que les agents IA entrent en jeu.

Les agents IA stimulent activement la productivité, s'adaptent aux flux de travail et prennent des décisions en temps réel qui transforment la manière dont le travail est effectué.

Dans cet article, nous allons passer en revue 13 des meilleurs agents IA qui peuvent vous aider à rationaliser vos opérations, à mieux établir vos priorités et à donner un sérieux coup de pouce à votre productivité.

Nous avons également préparé une vidéo présentant nos meilleurs choix !

Les meilleurs agents IA pour la productivité en un coup d'œil

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour *Tarifs ClickUp – Gestion de projet optimisée par l'IA avec ClickUp Brain – Automatisez les tâches à l'aide de flux de travail sans code – Générez du contenu avec AI Writer for Work – Résumez les mises à jour et rationalisez la collaboration avec les agents de chat Des équipes qui gèrent des projets complexes, des documents et la collaboration en un seul endroit Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Notion IA – Extrait des informations de Notion, Slack et Google Drive – Utilise GPT-4 et Claude pour répondre en tenant compte du contexte – Génère automatiquement des listes de tâches à partir de contenus non structurés – Aide à structurer les documents et les notes de réunion Création de documents et gestion des connaissances pour les équipes asynchrones Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par mois et par utilisateur Reclaim IA – Planification basée sur l'IA pour les tâches, les habitudes et les réunions – Suivi du temps consacré aux tâches et aux réunions – Synchronisation des disponibilités avec Slack, les CRM et les calendriers – Priorité accordée à l'équilibre entre travail et vie privée grâce à des blocs d'horaire intelligents Optimisation intelligente du calendrier et gestion du temps de concentration Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $ par mois et par utilisateur Motion IA – Planifie et reprogramme automatiquement les tâches – Prédit les retards dans les projets et ajuste la charge de travail – Les liens de réunion IA protègent les plages horaires sans réunion – Automatisation des flux de travail grâce à des modèles intégrés Planification des tâches et des projets grâce à une gestion intelligente des plannings pour les individus et les équipes Les forfaits payants commencent à 20 $ par mois et par utilisateur Fellow. application – Génère automatiquement des comptes-rendus de réunion, des éléments à mener et des décisions – Modèles pour la planification préalable aux réunions – Synchronise les notes et les transcriptions avec les CRM – Stocke toutes les informations relatives aux réunions en un seul endroit Équipes ayant un calendrier chargé en réunions et nécessitant un suivi clair et des notes centralisées Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 11 $ par mois et par utilisateur Grammarly IA – Retour d'information en temps réel sur le ton et la clarté – Détection du plagiat parmi des millions de sources – Intégrations avancées entre applications et navigateurs – Suggestions de rédaction basées sur l'IA pour les e-mails, les documents et bien plus encore Rédiger un contenu clair et sans erreur sur toutes les plateformes Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 30 $ par mois et par utilisateur SaneBox – Filtres intelligents pour trier les e-mails par priorité – Désabonnement avec SaneBlackHole – Reporter les e-mails pour réduire l'encombrement – Résumé quotidien pour les mises à jour de faible priorité Gérer la surcharge d'e-mails et améliorer l'efficacité de la boîte de réception Les forfaits payants sont disponibles à partir de 3,49 $ par mois Intuit Assist – Transforme les notes et les reçus en factures – Personnalise les informations financières grâce à des invitations basées sur l'IA – Rappel de facturation intelligent et suivi des clients – Effectue la connexion avec QuickBooks, TurboTax et Mailchimp Automatisation de la comptabilité et analyse des flux de trésorerie pour les petites entreprises Tarification personnalisée Intercom IA – Service client basé sur l'IA via Fin Agent – Résumés de discussions et suggestions de réponses en temps réel – Boîte de réception unifiée sur toutes les plateformes – Centre d'aide intelligent avec assistance en libre-service Les équipes qui souhaitent bénéficier d'une assistance rapide, axée sur l'IA, avec une solution de secours humaine Les forfaits payants commencent à 39 $ par mois et par utilisateur Glean IA – Recherche IA à l'échelle de l'entreprise dans toutes les applications connectées – Assistant intelligent pour résumer des documents et générer du contenu – Réponses personnalisées en fonction du rôle et de l'activité – Crée un graphe de connaissances consultable Réponses rapides et assistance en matière de contenu pour les équipes aux connaissances approfondies Tarification personnalisée AutoGPT – Exécute des tâches complexes avec un minimum d'intervention – Utilise la mémoire pour prendre des décisions éclairées – Décompose les grands objectifs en sous-tâches gérées par l'IA – Résume les documents avec GPT-3.5 et GPT-4 Automatisation des flux de travail, des recherches et des tâches en plusieurs étapes Tarification personnalisée Superhuman – Triage par IA pour un classement plus rapide des e-mails – Raccourcis clavier pour des réponses instantanées – Calendrier et informations sur les réseaux sociaux intégrés à l'e-mail – Rappels de suivi et suivi du suivi de l'engagement Productivité des e-mails grâce à un tri rapide et une personnalisation poussée Les forfaits payants commencent à 30 $ par mois et par utilisateur RescueTime IA – Suivi et rapports du temps passé sur chaque outil – Les sessions de concentration bloquent les distractions – Aperçu quotidien des tendances de productivité – Alertes sur les objectifs pour adopter de meilleures habitudes Les travailleurs indépendants et les équipes qui effectuent un suivi du temps pour améliorer leur concentration Les forfaits payants commencent à 9 $ par mois et par utilisateur

Que sont les agents IA ?

Les agents IA sont des logiciels intelligents qui effectuent des tâches complexes, prennent des décisions et s'adaptent en fonction des données. Ils analysent leur environnement, traitent les informations et agissent pour atteindre des objectifs spécifiques.

Grâce à l'apprentissage automatique et au traitement du langage naturel (NLP), les agents IA apprennent et s'améliorent au fil du temps, devenant ainsi plus dynamiques et réactifs.

L'IA sur le lieu de travail améliore la productivité en automatisant les processus métier complexes, en réduisant la fatigue décisionnelle et en optimisant l'allocation des ressources. Au-delà de l'exécution, ces agents évoluent en permanence et relèvent les défis liés à l'IA, ce qui les rend indispensables pour garantir l'efficacité dans des environnements en constante évolution.

Les meilleurs agents IA pour la productivité

Découvrons ensemble les meilleurs agents IA pour la productivité afin que vous puissiez trouver celui qui correspond parfaitement à vos besoins de travail. 📊

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet basée sur l'IA, l'automatisation des flux de travail et la collaboration)

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et communication d'équipe, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Découvrez les agents ClickUp Autopilot : vos coéquipiers IA

Soyez plus productif grâce aux agents IA de ClickUp

Ce qui distingue véritablement ClickUp, ce sont ses agents IA de nouvelle génération — appelés « Autopilot Agents » — intégrés directement à la plateforme. Ces agents IA ne sont pas de simples bots ou des outils d'automatisation ; ce sont des coéquipiers numériques intelligents capables de comprendre vos objectifs, de prendre des décisions et d'agir dans l'ensemble de votre environnement de travail.

Les agents ClickUp Autopilot peuvent booster la productivité en :

Automatisation des flux de travail en plusieurs étapes : par exemple, lorsqu'une tâche d'intégration d'un nouveau client est créée, un agent IA peut automatiquement affecter des membres de l'équipe, fixer des délais, envoyer des e-mails de bienvenue et mettre à jour le statut des projets, sans aucune intervention manuelle.

Agissant comme des assistants proactifs : les agents surveillent votre environnement de travail à la recherche de déclencheurs (comme le passage d'une tâche à une nouvelle étape ou l'approche d'une échéance) et prennent les mesures appropriées, telles que la remontée des problèmes urgents, l'envoi de rappels ou la génération de résumés

Personnalisation en fonction de vos besoins : vous pouvez créer des agents personnalisés à l'aide d'instructions en langage naturel, en les adaptant aux processus spécifiques de votre équipe, qu'il s'agisse de validation de contenu, de planification de sprints ou de rapports récurrents

Vous voulez voir à quoi cela ressemble réellement lorsqu'un agent IA comprend votre contexte de travail ? Découvrez comment l'agent IA d'Atlassian exploite les connaissances de l'entreprise pour fournir des réponses nuancées. Découvrez la démo →

💡 Conseil de pro : Les agents ClickUp AI peuvent même se connecter à d'autres outils (comme Slack, Google Agenda ou Salesforce) pour synchroniser l'ensemble de votre flux de travail.

ClickUp Automatisation : rationalisez le travail répétitif

ClickUp Automatisation vous décharge des tâches fastidieuses en prenant en charge les tâches répétitives, afin que vos équipes puissent se concentrer sur l'essentiel. De l'attribution des tâches à la mise à jour des statuts, en passant par l'envoi de rappels et la synchronisation des données, il veille à ce que tout se déroule sans accroc en arrière-plan.

Avec AI Builder, la mise en place de l'automatisation des flux de travail est un jeu d'enfant. Au lieu de configurer manuellement les règles d'automatisation, il vous suffit de décrire vos besoins en langage clair — par exemple « Attribuer automatiquement un réviseur lorsqu'une tâche passe à l'étape « En révision » » — et ClickUp Brain configurera instantanément la règle pour vous.

Informations, résumés et assistance personnelle basés sur l'IA

Créez du contenu captivant à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain fait passer la gestion du travail basée sur l'IA au niveau supérieur en automatisant les tâches, en résumant les mises à jour des projets et en fournissant des informations en temps réel à l'ensemble de l'organisation. Intégré directement au logiciel de gestion de projet ClickUp, il agit comme une aide supplémentaire pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

⭐ Boostez encore davantage votre productivité grâce à l'IA avec Brain MAX Pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités d'IA encore plus avancées, ClickUp propose Brain MAX, une application de bureau autonome qui s'appuie sur la puissance de ClickUp Brain. Alors que ClickUp Brain est intégré à la plateforme ClickUp, Brain MAX apporte des outils de recherche, de gestion des tâches et d'automatisation basés sur l'IA à l'ensemble de votre environnement de bureau. Avec Brain MAX, vous pouvez : Effectuez des recherches dans ClickUp, vos applications professionnelles connectées (telles que Google Drive, Figma et GitHub) et sur le Web, le tout depuis un seul et même endroit

Utilisez la fonction « Talk to Text » pour dicter des notes, des tâches ou des mises à jour sans les mains, où que vous soyez sur votre ordinateur de manière gratuite

Créez et mettez à jour des tâches ou des documents directement depuis votre bureau, sans avoir à changer d'onglet ou de navigateur

Résumez l'activité du projet, générez des mises à jour générales et identifiez les tâches bloquées grâce à des outils d'IA intégrés

Brain MAX vous offre également la possibilité de réaliser une sélection parmi les meilleurs modèles d'IA, notamment ChatGPT, Claude et Gemini, pour discuter et effectuer des recherches, afin que vous puissiez tirer parti des atouts de chaque modèle pour différents types de requêtes Brain MAX est idéal pour les équipes et les particuliers qui recherchent un hub de productivité dédié, alimenté par l'IA, qui centralise le travail, les connaissances et l'automatisation.

Les agents IA de ClickUp sont des assistants intelligents intégrés à la plateforme ClickUp. Ces agents automatisent des flux de travail en plusieurs étapes, prennent des décisions et exécutent des actions dans l'ensemble de ClickUp, allant bien au-delà de la simple automatisation des tâches. Vous pouvez créer des agents personnalisés à l'aide d'instructions en langage naturel pour les adapter à vos processus spécifiques.

En tant que logiciel d'analyse prédictive, Brain exploite les données historiques et fournit des informations prédictives pour réaliser des prévisions concernant les échéanciers des projets et anticiper les défis potentiels. Par exemple, l'IA analyse la durée des projets passés et l'utilisation des ressources pour prévoir les retards potentiels dans les projets en cours, ce qui permet aux responsables d'allouer les ressources plus efficacement.

De plus, l'utilisation de l'IA comme assistant personnel permet de garder le contrôle sur les tâches, d'effectuer l'automatisation des mises à jour de routine et de rationaliser la prise de décision.

Et si vous préférez une interaction sans les mains ? ClickUp Brain Max intègre des agents IA à votre bureau grâce à des commandes vocales de type « push-to-talk », vous permettant ainsi d'attribuer du travail ou d'obtenir des mises à jour sans toucher votre clavier.

Prise de notes de réunion par IA et flexibilité des modèles

ClickUp Brain propose également une fonctionnalité de prise de notes basée sur l'IA capable de participer aux appels, de transcrire les réunions, de générer des résumés et d'extraire les actions à mener, en liant directement les notes aux tâches et aux projets dans ClickUp.

Les utilisateurs de ClickUp Brain peuvent choisir entre les principaux modèles d'IA, notamment OpenAI, Claude et Gemini, directement depuis leur environnement de travail ClickUp, ce qui vous offre flexibilité et contrôle sur votre expérience IA.

Pour des réponses rapides, il propose des réponses prédéfinies ou transforme de brèves notes en messages soignés, aidant ainsi les équipes à maintenir leur niveau de productivité sans être submergées par les messages.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Faites avancer vos projets, même lorsque vous êtes absent : les agents IA (agents Autopilot) peuvent automatiser des flux de travail complexes en plusieurs étapes et s'appuyer sur des collègues numériques proactifs pour gérer les tâches en arrière-plan

Collaborez en temps réel : travaillez en toute fluidité sur des tâches, des documents et des projets avec travaillez en toute fluidité sur des tâches, des documents et des projets avec ClickUp Docs , en partageant instantanément vos idées, vos échéanciers et vos mises à jour

Résumez les mises à jour de travail : générez rapidement des résumés générés par l'IA, mettant en évidence les changements clés en matière de priorités, de dates d'échéance et d'informations sur la collaboration

Personnalisez vos tableaux de bord : visualisez l'avancement des projets et suivez les indicateurs clés grâce visualisez l'avancement des projets et suivez les indicateurs clés grâce aux tableaux de bord ClickUp

Définissez et suivez vos objectifs : définissez définissez des objectifs ClickUp clairs et mesurables, communiquez-les à votre équipe et effectuez l’automatisation du suivi des progrès

Intégration facile : Connectez ClickUp à des outils populaires tels que Google Agenda, Salesforce, GitHub et Microsoft Teams pour simplifier votre flux de travail

Trouvez tout rapidement : utilisez utilisez ClickUp Connected Search pour localiser instantanément des tâches, des documents, des discussions et des fichiers sans changer d'application

Enregistrez automatiquement toutes les informations issues de vos réunions : ClickUp AI Notetaker vous aide à transcrire vos réunions, à résumer les discussions et à extraire les éléments à mener, en les liant directement à vos projets

Limites de ClickUp

L'application mobile de ClickUp ne dispose peut-être pas de certaines fonctionnalités avancées accessibles sur la version pour ordinateur.

Il dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités, ce qui nécessite un certain temps d'adaptation pour les utilisateurs peu familiarisés avec les technologies.

Tarifs de ClickUp

tableau des tarifs

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Notion IA (Idéal pour améliorer la création de documents et la collaboration en équipe)

via Notion

Notion AI transforme la manière dont les équipes gèrent les projets, analysent les informations et prennent des décisions.

Sa capacité à extraire des informations de diverses sources, à dégager des enseignements à partir de documents et à réaliser l'automatisation des flux de travail en fait bien plus qu'un simple assistant de rédaction. C'est un agent IA qui aide les équipes à rester organisées, à réduire le travail manuel et à prendre plus rapidement des décisions fondées sur les données.

Notion AI s'intègre à votre environnement de travail, ce qui signifie qu'il comprend le contexte, consulte la base de connaissances de l'IA et aide à structurer le travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Effectuez des recherches dans Notion, Slack, Google Drive et d'autres sources pour obtenir des réponses instantanées

Extrayez automatiquement des informations pertinentes à partir des connaissances de l'organisation

Utilisez GPT-4 et Claude pour fournir des réponses pertinentes à toute requête

Générez automatiquement des listes de tâches à partir de notes de réunion, d'e-mails et d'appels commerciaux

Limites de Notion IA

Les fonctionnalités d'IA de Notion ne sont actuellement pas disponibles sur les applications mobiles, ce qui limite leur accessibilité pour les utilisateurs en déplacement

Les nouveaux utilisateurs pourraient trouver les fonctionnalités de l'agent difficiles à maîtriser

Tarifs de Notion IA

Free

En plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le multitâche réduit les gains de productivité. Des études montrent que passer d'une tâche à l'autre peut réduire l'efficacité jusqu'à 40 %, car le cerveau a du mal à se recentrer à chaque fois.

3. Reclaim IA (Idéal pour automatiser la gestion des tâches et optimiser les plannings)

via Reclaim IA

Reclaim IA est un assistant de planification intelligent conçu pour aider les équipes et les individus à optimiser leurs calendriers sans intervention manuelle.

Il préserve votre temps de concentration, prévient l'épuisement professionnel grâce à des contrôles intelligents de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et se synchronise même avec des outils tels que Slack et Asana pour garantir la continuité de votre flux de travail. Que vous ayez besoin d'automatiser vos réunions, de préserver des journées sans réunion ou de suivre la façon dont votre équipe utilise son temps, Reclaim AI est un gestionnaire de temps adaptatif qui optimise en permanence votre emploi du temps.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Reclaim IA

Planifiez automatiquement vos habitudes grâce à l'IA, avec des délais flexibles, un classement par priorité et une reprogrammation intelligente

Suivez le temps consacré aux réunions, aux tâches et à vos habitudes grâce au suivi personnel du temps et à l'analyse des données sur les personnes

Synchronisez votre planning avec Slack, vos outils CRM et vos webhooks pour mettre à jour vos disponibilités, réaliser l'automatisation de vos flux de travail et améliorer la collaboration

Surmonter les limites de l'IA

La configuration de Reclaim IA peut prendre du temps et sembler trop complexe pour les utilisateurs occasionnels

La fonctionnalité de planification des réunions manque d'options de personnalisation, telles que l'ajout de questions pour les invités, ce qui la rend moins adaptée pour remplacer complètement

Tarifs de Reclaim IA

Lite : Gratuit

Formule de base : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Consultez les évaluations et avis sur Reclaim IA

G2 : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La musique peut stimuler la productivité, mais seulement si elle est bien choisie. La musique instrumentale, en particulier les morceaux classiques ou ambiants, aide à améliorer la concentration, tandis que les chansons avec des paroles peuvent détourner l'attention des tâches nécessitant une concentration intense.

📮 ClickUp Insight : Environ 60 % des employés répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption peut nécessiter jusqu'à 23 minutes pour se reconcentrer, ce qui fait que les réponses rapides se font au détriment de la productivité. C'est là que ClickUp vient à la rescousse. Les automatisations gèrent les mises à jour de routine, les commentaires attribués permettent d'organiser les éléments à faire et ClickUp Brain résume les discussions clés : vous restez ainsi toujours informé sans être sans cesse distrait. Moins de changements de contexte, plus de tâches terminées !

4. Motion AI (Idéal pour la planification des tâches et des projets grâce à des informations basées sur l'IA)

via Motion IA

Motion est une plateforme de gestion de projet et de tâches basée sur l'IA qui planifie automatiquement les tâches, optimise les flux de travail de l'équipe et garantit le bon déroulement des projets. Elle hiérarchise les tâches en fonction des échéances, des dépendances et de la capacité de charge de travail, permettant ainsi à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde sans avoir besoin de vérifications constantes.

Contrairement aux outils traditionnels de gestion de projet par l'IA, Motion gère activement votre temps. Il prévoit les échéanciers de réalisation des projets, évite les conflits d'horaires et ajuste automatiquement les priorités lorsque les plans changent.

Les meilleures fonctionnalités de Motion IA

Anticipez et évitez les retards en analysant en temps réel la disponibilité et la charge de travail de l'équipe, et en identifiant les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes

Automatisez l'exécution des flux de travail à l'aide de modèles pour gérer la création, l'attribution et la planification des tâches, ainsi que leur progression entre les différentes étapes

Ajustez les plans de projet à mesure que le travail est achevé, en modifiant automatiquement les échéanciers et les responsabilités sans intervention manuelle

Rationalisez la planification grâce aux liens de réunion basés sur l'IA qui donnent la priorité aux réunions à forte valeur ajoutée tout en préservant les moments de concentration et en imposant des plages horaires sans réunion

Limites de Motion IA

Certains utilisateurs font des rapports concernant des bugs occasionnels au sein de l'application

Motion AI ne prend pas en charge autant d'intégrations d'applications tierces que certains autres outils

Il ne propose pas de fonctionnalités permettant d'effectuer des évaluations hebdomadaires ou de suivre le temps passé sur différentes catégories de tâches.

Cet outil ne fournit actuellement que l'assistance pour les calendriers Gmail et Outlook, ce qui peut constituer une contrainte pour les utilisateurs qui utilisent d'autres services de calendrier comme iCloud

Tarifs de Motion IA

Particuliers : 34 $/mois par utilisateur

Tarif Business : 20 $/mois par utilisateur

Business Pro : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Motion IA

G2 : 4,1/5 (plus de 110 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 60 avis)

🧠 Anecdote : Une semaine de travail plus courte peut augmenter la productivité. Les pays qui ont testé la semaine de quatre jours ont constaté que les employés étaient tout aussi productifs, voire parfois plus, tout en bénéficiant d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

5. Application Fellow (Idéal pour rationaliser les flux de travail liés aux réunions et améliorer la collaboration au sein de l'équipe)

via Fellow.app application

Fellow est un assistant de réunion basé sur l'IA qui améliore la productivité avant, pendant et après chaque réunion. Il automatise la prise de notes, assure le suivi des éléments à mener et centralise les informations issues des réunions, garantissant ainsi que chaque discussion aboutisse à des résultats concrets.

Ce type d'agent IA organise et optimise activement les réunions. Il s'intègre directement aux calendriers, aux CRM et aux outils de collaboration pour rationaliser la planification, générer des résumés automatisés et garantir que les suivis soient effectués dans les délais.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Fellow.

Générez des informations sur les réunions grâce à l'IA en demandant à Fellow Copilot des résumés, des éléments à mener ou les décisions prises lors des réunions précédentes

Appliquez les bonnes pratiques en matière de réunions grâce à des calculateurs de coûts intégrés, des modèles d'agenda et de productivité , ainsi que des notes de briefing préalables aux réunions afin d'optimiser les discussions

Synchronisez et centralisez les données de réunion en stockant tous les enregistrements, transcriptions et notes au même endroit, avec des contrôles de confidentialité pour gérer les accès

Mettez à jour automatiquement les fiches CRM en synchronisant les discussions des réunions avec les champs pertinents

Limites de l'application Fellow.

Les éléments à entreprendre ne sont pas automatisés, ce qui oblige les utilisateurs à suivre et à mettre à jour les tâches manuellement

Des problèmes de synchronisation occasionnels ont fait l'objet de rapports, pouvant entraîner des incohérences entre les appareils

Tarifs de l'application Fellow

Free

Solo : 29 $/mois par utilisateur

Équipe : 11 $/mois par utilisateur

Entreprise : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur l'application Fellow.

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis)

🤝 Petit rappel : Votre moment de la journée le plus productif est propre à chacun. Certaines personnes travaillent mieux le matin, tandis que d'autres sont plus efficaces l'après-midi ou le soir. Identifier vos heures de productivité maximale vous aide à planifier vos tâches plus efficacement.

6. Grammarly IA (Idéal pour améliorer la clarté, le ton et le style de vos écrits sur toutes les plateformes)

via Grammarly

Grammarly améliore la clarté, la cohérence et l'engagement dans toutes les formes de communication. Il affine la structure des phrases, optimise le ton et réécrit des paragraphes entiers pour une meilleure lisibilité. Les analyses basées sur l'IA aident les professionnels, les étudiants et les équipes à créer un contenu soigné et sans erreur, en parfaite adéquation avec le message qu'ils souhaitent transmettre.

Grâce à un accompagnement stratégique basé sur l'IA et à l'automatisation des flux de travail, Grammarly agit comme un éditeur personnalisé pour garantir que chaque texte soit clair et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA de Grammarly

Personnalisez le ton et le style grâce à des commentaires en temps réel qui ajustent le niveau de formalité, la confiance et la lisibilité en fonction du public et de l'intention.

Effectuez une recherche de plagiat parmi des milliards de sources pour garantir l'originalité et préserver l'intégrité professionnelle et académique

Intégrez-les en toute transparence à plus de 500 000 applications et plateformes, notamment Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word et Notion

Détectez et corrigez les erreurs grammaticales grâce à un correcteur avancé de grammaire, de ponctuation et d'orthographe

Limites de l'IA de Grammarly

Il peut parfois passer à côté d'erreurs ou fournir des suggestions incorrectes, en particulier dans les structures de phrases complexes ou les contenus spécialisés.

Grammarly offre aux utilisateurs des options limitées pour personnaliser les commentaires qu'il fournit

Tarifs de Grammarly IA

Free

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur l'IA de Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 100 avis)

📖 À lire également : Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

7. SaneBox IA (Idéal pour gérer l'encombrement des e-mails et booster la productivité grâce au tri alimenté par l'IA)

via SaneBox

SaneBox filtre vos e-mails en fonction de votre comportement passé. L'application analyse les e-mails que vous ouvrez, auxquels vous répondez ou que vous supprimez afin de classer vos futurs messages dans différents dossiers.

Il classe automatiquement les messages dans des dossiers tels que SaneLater pour les e-mails moins urgents, SaneNews pour les newsletters et SaneBlackHole pour les expéditeurs dont vous ne voulez plus jamais avoir de nouvelles. L'agent rationalise les relances, évite la surcharge de la boîte de réception et génère même un Daily Digest afin que vous puissiez passer en revue les e-mails non essentiels en un clin d'œil.

Les meilleures fonctionnalités de SaneBox IA

Triez automatiquement vos e-mails dans des dossiers intelligents pour réduire les distractions et garder votre boîte de réception bien organisée

Désabonnez-vous instantanément des e-mails indésirables en les faisant glisser dans SaneBlackHole

Reportez les e-mails non urgents grâce à la fonctionnalité Rappel, en les reportant à plus tard afin de pouvoir vous concentrer sur les priorités immédiates

Limites de SaneBox

Bien que l'IA de SaneBox soit conçue pour filtrer et organiser efficacement les e-mails, il peut arriver qu'elle classe mal certains messages, ce qui peut entraîner un tri incorrect des e-mails importants.

Certains utilisateurs trouvent que les coûts d'abonnement à SaneBox sont un peu élevés

Certaines fonctionnalités sont limitées lorsque l'agent est utilisé avec des comptes Microsoft 365 via Microsoft Graph

Tarifs de SaneBox

Snack : 3,49 $/mois

Lunch : 5,99 $/mois

Dinner : 16,99 $/mois

Évaluations et avis sur SaneBox

G2 : 4,9/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,8/5 (70 avis)

8. Intuit Assist (Idéal pour les tâches financières et les analyses personnalisées)

via Intuit Assist

Intuit Assist est un assistant financier génératif basé sur l'IA qui simplifie la comptabilité, la facturation et la prise de décision pour les petites entreprises et les particuliers. Il automatise les tâches financières courantes, fournit des informations personnalisées et améliore la gestion de la trésorerie en s'intégrant à QuickBooks, TurboTax, Credit Karma et Mailchimp.

Au-delà de l'automatisation, Intuit Assist transforme des données financières dispersées en informations exploitables. Il traite des données non structurées, telles que des notes manuscrites, des échanges par e-mail et des reçus, pour les convertir en factures, en entrées de frais ou en projections financières.

Les meilleures fonctionnalités d'Intuit Assist

Générez des factures et des entrées de frais à partir de photos et d'e-mails en convertissant des notes manuscrites, des reçus et des factures de fournisseurs en documents financiers structurés

Automatisez les rappels de facturation grâce à des ajustements de ton qui adaptent les messages de suivi en fonction de l'historique de paiement du client et des informations sur la relation

Analysez les données financières à l'aide de requêtes IA interactives pour mettre en évidence les tendances, la rentabilité des clients et les schémas de trésorerie

Limites d'Intuit Assist

Les utilisateurs qui s'appuient sur des applications tierces ou des outils financiers externes peuvent se heurter à des limites en matière d'assistance ou d'interopérabilité

Bien qu'Intuit Assist utilise l'IA pour fournir des recommandations personnalisées, les utilisateurs doivent savoir que cela implique le traitement de données financières sensibles

Tarifs d'Intuit Assist

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Intuit Assist

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Mettez en place un rituel de fin de journée. Terminer votre journée par une routine, comme passer en revue vos tâches ou ranger votre bureau, vous aide à passer en douceur à votre temps libre.

9. Intercom IA (Idéal pour améliorer le service client et réaliser l'automatisation des flux de travail)

via Intercom IA

Intercom associe des chatbots IA à des équipes d'assistance humaines pour répondre aux questions des clients. L'IA traite les problèmes courants, tels que la réinitialisation des mots de passe ou les mises à jour d'expédition, tandis que votre équipe intervient pour les cas plus complexes. Le système mémorise les conversations passées ; ainsi, si un client revient avec un problème, tout son historique s'affiche.

Vous voulez gagner du temps ? L'IA suggère des réponses basées sur des tickets similaires traités par le passé, ce qui évite aux agents de taper sans cesse les mêmes réponses. De plus, le tableau de bord indique les questions qui reviennent le plus souvent, ce qui permet d'identifier les domaines où une FAQ rapide ou une modification du produit pourrait faire gagner du temps à tout le monde.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom IA

Déployez l'agent Fin IA pour un service client instantané en l'entraînant à partir d'articles de base de connaissances, de fichiers PDF et d'URL afin de fournir des réponses précises et naturelles.

Améliorez l'efficacité des agents grâce à Fin IA Copilot en générant des réponses d'experts, en suggérant des réponses et en résumant les discussions en temps réel

Offrez une assistance omnicanale en plusieurs langues en regroupant les messages provenant des e-mails, du chat en direct et des réseaux sociaux dans une seule boîte de réception

Bénéficiez d'un service en libre-service grâce à un centre d'aide alimenté par l'IA pour obtenir des réponses instantanées et réduire le nombre de demandes entrantes

Limites de l'IA d'Intercom

L'IA est quelque peu rigide en termes de personnalisation. Les entreprises à la recherche de flux de travail ou de réponses hautement personnalisés pourraient trouver qu'elle manque de flexibilité pour certains cas d'utilisation spécifiques de l'IA

Son coût peut être prohibitif pour les petites entreprises ou les start-ups

Tarifs d'Intercom IA

Essentiel : 39 $/mois par utilisateur

Formule Avancée : 99 $/mois par utilisateur

Expert : 139 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Intercom IA

G2 : 4,4/5 (plus de 3 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Pas moins de 87 % des employés affirment qu'ils seraient plus productifs s'ils pouvaient choisir le nombre de jours où ils travaillent à domicile. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils préféraient le télétravail, la principale raison invoquée était d'éviter les trajets domicile-travail, la hausse de la productivité arrivant en deuxième position.

10. Glean IA (Idéal pour la productivité au travail grâce à la recherche basée sur l'IA et à l'automatisation des tâches)

via Glean IA

Glean améliore la productivité au travail grâce à une intégration transparente avec des applications telles que Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce et Slack. Il vous permet de trouver, de créer et d'utiliser efficacement l'IA pour automatiser des tâches. Il aide à rédiger des e-mails, à résumer des réunions et à analyser des données.

À la base, Glean fonctionne comme un hub de connaissances qui rassemble les informations de l'entreprise provenant de multiples plateformes, fournissant des résultats de recherche en temps réel et des recommandations personnalisées. Il s'adapte aux rôles individuels, en tirant des enseignements des données historiques pour améliorer sa précision et sa pertinence au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Glean IA

Effectuez des recherches sur le lieu de travail dans l'ensemble des données, des applications et des bases de connaissances de l'entreprise, afin de garantir que les employés obtiennent des réponses précises et en temps réel à leurs requêtes

Tirez parti d'un assistant IA pour rédiger des e-mails, générer du contenu, résumer des documents et automatiser des flux de travail complexes grâce à des invitations personnalisables

Utilisez le graphe de connaissances pour créer un référentiel consultable regroupant les collaborateurs, les contenus et les activités de votre organisation

Limites de Glean IA

La mise en place de la recherche nécessite la création d'un index complet des données de votre entreprise, ce qui peut s'avérer long et coûteux

La recherche IA de Glean se trouve encore à l’une des premières étapes et peut rencontrer des difficultés pour traiter la terminologie spécifique à certains secteurs.

Tarifs de Glean IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Glean IA

G2 : 4,8/5 (plus de 130 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🤝 Petit rappel : Parfois, ne rien faire est productif. Les moments de calme — rêvasser, méditer ou simplement regarder par la fenêtre — peuvent faire naître de nouvelles idées et permettre de trouver des solutions innovantes.

11. AutoGPT (Idéal pour réaliser l'automatisation de flux de travail complexes et générer du contenu avec un minimum de données d'entrée)

via AutoGPT

AutoGPT agit comme un assistant numérique qui décompose les tâches volumineuses en petites étapes gérables. Donnez-lui un objectif tel que « rechercher les concurrents » et il mappe les étapes en recueillant de l'information auprès de sources spécifiques. L'outil établit une connexion avec GPT-4 pour comprendre les tâches et déterminer ce qu'il faut faire ensuite.

Pour les développeurs, il facilite l'écriture et la correction de code en suggérant des solutions ou en détectant des bugs potentiels. Dites-lui ce que vous essayez de créer, et il vous présente les étapes de codage ou vous aide à résoudre les problèmes. Comme il fonctionne dans le cloud, vous pouvez le configurer une seule fois et le laisser gérer les tâches répétitives pendant que vous vous concentrez sur d'autres travaux.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoGPT

Exécutez des tâches de manière autonome en définissant des objectifs et en laissant AutoGPT les décomposer en sous-tâches, qui seront achevées sans intervention continue de l'utilisateur

Gérez la mémoire à court et à long terme pour conserver le contexte des tâches et améliorer la prise de décision au fil du temps

Générez du texte de qualité humaine avec GPT-4, qui permet d'obtenir des réponses précises et cohérentes pour une grande variété de tâches, de la création de contenu au service client

Stockez et résumez des fichiers grâce aux fonctionnalités de GPT-3.5, qui organisent et condensent les documents pour fournir des informations précieuses.

Limites d'AutoGPT

Chaque action dans AutoGPT nécessite un appel au modèle GPT-4, ce qui entraîne des coûts importants, en particulier pour les tâches comportant plusieurs étapes

Il ne peut pas convertir une série d'actions en fonctions réutilisables, ce qui oblige à recréer les processus pour chaque nouvelle tâche

Tarifs d'AutoGPT

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AutoGPT

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : enregistrez des modèles de prompts IA pour accélérer les tâches et garantir la cohérence au sein de votre équipe.

12. Superhuman (Idéal pour améliorer la productivité des e-mails grâce au tri et à la gestion des tâches basés sur l'IA)

via Superhuman

Superhuman accélère votre routine de messagerie grâce à des raccourcis clavier et des actions rapides. Divisez votre boîte de réception en sections telles que « à répondre » ou « peut attendre » et parcourez vos e-mails à l'aide de votre clavier. L'application vous rappelle les e-mails que vous aviez prévu de traiter et vous permet de masquer temporairement les e-mails non urgents.

Vous souhaitez planifier une réunion ? Il suffit de taper quelques touches pour que votre calendrier s'affiche directement dans votre boîte de réception. L'application vous fournit également des informations sur la personne à qui vous envoyez un e-mail (son rôle, son entreprise et ses profils sur les réseaux sociaux), ce qui vous évite d'ouvrir de nouveaux onglets pour rechercher ces informations.

Les meilleures fonctionnalités de Superhuman

Accélérez le tri des e-mails grâce au classement automatique alimenté par l'IA, qui catégorise les e-mails pour des réponses faciles et rapides

Utilisez Instant Reply pour rédiger des réponses rapides, ce qui vous permet de gagner du temps sur les e-mails courants sans compromettre la qualité

Envoyez vos e-mails plus tard grâce à Send Later pour choisir le moment idéal pour leur envoi

Suivez l'engagement par e-mail en vérifiant quand et sur quel appareil votre e-mail a été ouvert, grâce à des informations en temps réel sur le comportement des destinataires

Les limites de Superhuman

Superhuman ne propose pas d'application native pour Windows, ce qui limite son accessibilité

Il s'intègre principalement à Gmail et Outlook, mais ne fournit pas d'assistance pour les autres services d'e-mail.

Tarifs de Superhuman

Forfait de démarrage : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Superhuman

G2 : 4,7/5 (800 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Découvrez ces alternatives à Superhuman!

📖 À lire également : La différence entre l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle

13. RescueTime IA (Idéal pour le suivi de vos habitudes numériques et l'optimisation de votre gestion du temps)

via RescueTime IA

RescueTime surveille la façon dont vous passez votre temps sur votre ordinateur et vous donne une image fidèle de la réalité. Vous avez remarqué que vous aviez passé trois heures sur YouTube alors que vous pensiez ne faire qu'une petite pause ? L'application vous montre ces habitudes sans porter de jugement. Étiquetez différents sites web et applications comme utiles ou source de distraction, et consultez votre tableau de bord pour voir où passe réellement votre temps.

Vous pouvez également activer une « session de concentration » pour bloquer les sites tentants qui vous détournent de votre travail. L'application effectue le suivi de ces périodes de concentration afin que vous puissiez identifier vos heures les plus productives.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime IA

Bloquez les sites web source de distraction pendant vos sessions de travail concentré grâce à Focus Sessions, qui effectue également le suivi de votre productivité sans interruption

Identifiez les tendances et les schémas de votre productivité en comparant vos performances d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre

Générez des rapports détaillés sur les activités quotidiennes, les tendances en matière de productivité et l'utilisation du temps pour vous aider à comprendre vos habitudes de travail

Définissez des objectifs de productivité personnalisés et recevez des alertes lorsque vous les atteignez ou les dépassez, ce qui vous permet de rester motivé et sur la bonne voie

Limites de l'IA de RescueTime

Vous trouverez peut-être que les options de personnalisation sont insuffisantes

Cet outil nécessite un suivi continu, ce qui peut ne pas convenir si vous préférez le suivi manuel ou si vous avez des préoccupations en matière de confidentialité.

Tarifs de RescueTime IA

Solo : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur RescueTime IA

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

💡 Conseil de pro : Apprenez à dire non. En préservant votre temps, vous vous assurez de pouvoir vous concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée au lieu d'être surchargé.

Que faut-il rechercher dans les agents IA dédiés à la productivité ?

Les agents IA sont désormais indispensables pour affiner les flux de travail et améliorer la productivité, mais face à un choix aussi vaste, il peut être difficile de savoir lequel fera vraiment la différence.

Pour vous assurer de tirer le meilleur parti de l'agent, voici les critères à prendre en compte :

Automatisation des tâches : optez pour une IA capable de prendre en charge les tâches répétitives telles que la planification, la collecte de données, la gestion des e-mails et la génération de contenu, afin de pouvoir vous concentrer sur du travail à plus forte valeur ajoutée

Intégrations intelligentes : Assurez-vous que votre agent IA puisse établir une connexion transparente avec des outils tels que Google Drive, Slack et Salesforce pour un flux de travail unifié

Informations en temps réel : Trouvez une solution qui fournit des résumés instantanés et des analyses de données pour vous aider à hiérarchiser les tâches et à prendre rapidement des décisions éclairées

Personnalisation : Recherchez un agent qui s'adapte à vos besoins spécifiques, en apprenant de vos préférences et en améliorant son assistance au fil du temps

Fonctionnalités de collaboration : optez pour un agent qui fournit de l'assistance pour le travail d'équipe en aidant à rédiger du contenu, à créer des mises à jour et à gérer les tâches

Évolutivité et flexibilité : optez pour un agent qui s'adapte à vos besoins, que vous soyez une petite équipe ou que vous gériez des projets à grande échelle

Gestion de projet optimisée par l'IA avec ClickUp

Les agents IA que nous avons présentés ont chacun une fonction spécifique, allant de l'automatisation des tâches à la communication. Ils contribuent à affiner les flux de travail, à améliorer la prise de décision et à renforcer la collaboration au sein de l'équipe, rendant ainsi les tâches quotidiennes plus efficaces.

Cependant, ClickUp se distingue comme la solution tout-en-un qui centralise tout.

Grâce aux fonctionnalités basées sur l'IA et aux automatisations robustes de ClickUp, vous pouvez intégrer de manière transparente la gestion de projet, la délégation des tâches et la communication au sein d'une seule et même plateforme.

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