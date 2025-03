Les 10 meilleures alternatives surhumaines pour la gestion des e-mails en 2025

Si vous lisez cet article, vous faites probablement partie de l'un des deux groupes suivants : Noyés dans les e-mails ou utilisant Superhuman, l'application de messagerie élégante.

Si c'est le cas, vous allez vous régaler : 10 outils d'e-mail de pointe conçus pour alléger le fardeau de la lecture et de la réponse aux courriels.

Si vous faites partie du second groupe et que vous pensez que Superhuman n'a pas été à la hauteur, lisez ce qui suit.

Il existe plusieurs alternatives à explorer.

Vous avez besoin d'un gestion des e-mails outil pour garder votre contenu d'e-mail et les boîtes de réception libres de tout encombrement. Ce guide plonge profondément dans les alternatives de Superhuman pour 2024, avec de grandes fonctionnalités adaptées à vos besoins, à votre budget et à votre flux de travail.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Superhuman ?

Choisissez un client e-mail qui améliorera votre productivité, et voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Vitesse et efficacité: Recherchez une interface rapide comme l'éclair avec des raccourcis clavier intuitifs pour la composition, l'envoi et l'organisation des e-mails

Recherchez une interface rapide comme l'éclair avec des raccourcis clavier intuitifs pour la composition, l'envoi et l'organisation des e-mails Fonctionnalités d'organisation: Choisissez une solution qui permet de désencombrer votre boîte de réception grâce à de solides fonctions d'étiquette, de libellé et de recherche

Choisissez une solution qui permet de désencombrer votre boîte de réception grâce à de solides fonctions d'étiquette, de libellé et de recherche **Collaboration : recherchez des fonctions telles que le transfert d'e-mails, les boîtes de réception partagées et les fonctionnalités de commentaire, qui sont inestimables pour les petites et grandes équipes

Intégration: Assurez-vous que le système se connecte avec vos favoris outils de productivité tels que les plateformes de gestion de projet ou les calendriers

Lire aussi: les 10 meilleurs outils de test d'e-mail pour obtenir des résultats en 2024 En évaluant minutieusement ces fonctionnalités, vous pouvez choisir l'alternative Superhuman la plus adaptée qui répond à vos exigences en matière de gestion des e-mails.

Les 10 meilleures alternatives à Superhuman à utiliser en 2024

Faisons connaissance avec les champions qui peuvent rivaliser avec les prouesses de Superhuman, chacun offrant un mélange unique de fonctionnalités et de caractéristiques :

1. Canary Mail

via Courrier des Canaries Canary Mail offre des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le cryptage et l'anti-impression, une interface conviviale et des fonctionnalités IA utiles pour la gestion du navigateur d'e-mail.

Il fournit un solide équilibre entre la sécurité et la fonction par rapport à la priorisation de la vitesse et de l'efficacité de Superhuman.

Les meilleures fonctionnalités de Canary Mail

Automatisation des tâches fastidieuses telles que la programmation des e-mails, le suivi et l'envoi de messages d'accueil personnalisés grâce à l'IA

Bloquer les distractions en priorisant les e-mails importants et en réduisant le reste au silence

Combinez tous vos comptes e-mail en un seul affichage organisé

Limites de Canary Mail

Certains utilisateurs signalent des bugs occasionnels avec l'assistant IA

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Prix de Canary Mail

Free

Pro : 49 $/utilisateur par an

: 49 $/utilisateur par an Enterprise : 100$/utilisateur par an

G2: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

2. BlueMail

via Courriel bleu BlueMail offre une alternative potentiellement plus abordable à la tarification premium de Superhuman. Ses fonctionnalités s'adressent à un intervalle plus large d'utilisateurs, en particulier à ceux qui n'ont pas besoin de l'attention particulière portée à la vitesse par l'e-mail de Superhuman.

Il utilise ChatGPT pour rationaliser votre productivité de l'e-mail et le flux de travail. Il pousse également intelligemment vos e-mails entrants afin qu'ils arrivent instantanément, ce qui permet de gagner un temps précieux.

BlueMail meilleures fonctionnalités

Accédez à votre Calendrier et planifiez des évènements à partir de BlueMail

Combinez les e-mails de tous vos comptes et affichez-les dans des dossiers unifiés pour un affichage rapide

Gérez votre boîte de réception par expéditeur et par groupe de manière dynamique et intelligente

Sauvegardez, restaurez et transférez en toute sécurité vos comptes et paramètres entre tous vos appareils

Limites de BlueMail

Dans certaines opérations (comme la recherche), Bluemail a tendance à utiliser beaucoup de CPU et de RAM

Avec un nombre croissant d'e-mails et de comptes, il devient laggy et lent et connaît des problèmes de synchronisation

Prix de BlueMail

Standard : Free

: Free BlueMail Plus : 5$/utilisateur par mois

: 5$/utilisateur par mois Business Pro : 10 $/utilisateur par mois

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

Lire aussi : 10 meilleurs outils de gestion de la boîte de réception pour une efficacité maximale

3. Airmail

via Courrier aérien Airmail fournit un plus large intervalle de fonctionnalités que Superhuman. Il est spécifiquement conçu pour les appareils Apple et travaille bien avec iOS, macOS et watchOS.

Il séduit les utilisateurs qui ont besoin de plus que de la vitesse et qui valorisent les fonctions au-delà de la gestion de base des e-mails, ce qui manque à la messagerie Superhuman.

Sa boîte de réception intelligente trie automatiquement vos e-mails, en filtrant les messages promotionnels et le désordre. Les messages les plus importants sont ainsi mis en avant et au centre, ce qui vous aide à rester au fait de ce qui a vraiment besoin de votre attention.

Les meilleures fonctionnalités d'Airmail

Consultez tous vos e-mails dans vos boîtes de réception en une seule fois grâce à la fonctionnalité de boîte de réception unifiée

Programmez vos e-mails pour qu'ils arrivent dans la boîte de réception du destinataire au bon moment

Attribuez des couleurs pour identifier rapidement les comptes e-mail et personnalisez l'affichage dans la liste des messages

Partagez des documents ou même du texte depuis d'autres applications sur votre appareil vers Airmail pour créer un e-mail en toute simplicité

Limites d'Airmail

Absence d'intégration du calendrier

Parfois, les fils de discussion se mélangent et la suppression d'un message entraîne la suppression de tout le fil de discussion

Prix d'Airmail

Version de base : Free

: Free Pro: $2.99/utilisateur par mois (y compris un essai gratuit de 3 jours)

G2: 3.6/5 (plus de 20 commentaires)

3.6/5 (plus de 20 commentaires) Capterra: 4.6/5 (Pas assez de commentaires)

4. Boîte postale

via Boîte aux lettres Postbox se targue d'une plus grande compatibilité avec divers services d'e-mail, alors que Superhuman présente des limites.

Postbox assiste également les gestes pour ceux qui utilisent macOS avec un trackpad ou un autre appareil prenant en charge les gestes multitouch.

Les meilleures fonctionnalités de Postbox

Classer les messages en tapant le nom du dossier cible dans la barre rapide

Déplacer les messages de la boîte de réception vers un dossier d'archivage dédié en cliquant sur le bouton Archive dans la barre d'outils

Créer des filtres par compte ou globalement pour tous les comptes et les exécuter automatiquement, manuellement ou périodiquement

Limites de Postbox

L'interface utilisateur doit être améliorée

Un trop grand nombre de dossiers et de libellés peut conduire à de multiples systèmes de courrier indésirable qui ne semblent pas fonctionner correctement dans leur configuration par défaut

Prix de Postbox

Essai de 30 jours: Gratuit

Gratuit Licence à vie de Postbox: 49

Notes et évaluations de Postbox

G2: 3.5/5 (30+ reviews)

3.5/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

5. eM Client

via client eM eM Client offre un intervalle de fonctionnalités plus large que les clients d'e-mail plus simples. Au-delà de l'e-mail, il fournit une suite complète de calendrier et de gestion des tâches.

Il assiste également de puissants outils d'organisation tels que les règles et la recherche côté serveur, des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans Superhuman.

les meilleures fonctionnalités de #### eM Client

Recherchez des e-mails spécifiques à l'aide de filtres de recherche avancés qui incluent les pièces jointes, les informations de contact et le contenu des pièces jointes

Adaptez l'interface à vos préférences grâce à une variété de thèmes, de dispositions et d'options de notification

Intégrer les services de discussion populaires tels que WhatsApp et Telegram pour une communication centralisée

Limites du client eM

Courbe d'apprentissage légèrement plus raide, en particulier pour les utilisateurs non techniques

Certains utilisateurs ont signalé des ralentissements occasionnels des performances, en particulier sur des machines plus anciennes

Prix du client eM

Free

Pro : 31,17 $/appareil (paiement unique)

: 31,17 $/appareil (paiement unique) Business Pro : 148,12 $/appareil (paiement unique)

G2: 4.0/5 (50+ commentaires)

4.0/5 (50+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Spark

via Étincelle Spark offre une alternative entièrement gratuite au modèle d'abonnement payant de Superhuman. Bien qu'il manque certaines des fonctionnalités avancées de Superhuman, il peut être une excellente option pour les utilisateurs soucieux de leur budget.

Les meilleures fonctionnalités de Spark

Archivez, reportez ou supprimez des e-mails d'un simple geste, pour gagner du temps et rationaliser votre travail la gestion des e-mails Collaborez avec vos collègues sur les brouillons d'e-mails et créez des modèles réutilisables pour les messages fréquemment utilisés, afin de gagner du temps et d'assurer la cohérence

Programmez l'envoi d'e-mails à une heure précise, afin que vos messages arrivent à un moment optimal ou lorsque vous n'êtes pas au bureau

Limites de Spark

Certains utilisateurs ont signalé des bugs occasionnels ou des problèmes de performance, en particulier après les mises à jour

Spark pourrait offrir moins de possibilités de personnalisation que d'autres clients e-mail

Prix de Spark

Free

Premium Individual : 4,99 $/utilisateur par mois

: 4,99 $/utilisateur par mois Teams Premium : 6,99 $/utilisateur par mois

G2: 3.7/5 (Pas assez de commentaires)

3.7/5 (Pas assez de commentaires) Capterra: 4.8/5 (15+ commentaires)

7. Mailspring

via Mailspring Mailspring est un client e-mail gratuit et léger avec des versions pour toutes les principales plateformes, tandis que Superhuman offre un plus large intervalle de fonctionnalités avancées et une assistance exceptionnelle à un prix supérieur.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Mailspring est la possibilité de traduire des e-mails de l'anglais vers différentes langues à partir du brouillon.

Les meilleures fonctionnalités de Mailspring

Traduisez des messages rédigés en anglais vers l'espagnol, le russe, le chinois, le français et l'allemand, directement dans votre brouillon

Suivez les liens et l'activité pour être averti dès que des contacts lisent vos messages

Créez une bibliothèque d'e-mails personnalisables à l'aide de modèles de réponses rapides

A lire aussi: Comment créer des modèles d'e-mail dans Gmail

Les limites de Mailspring

Parfois, certains e-mails sont déplacés automatiquement vers d'autres dossiers

Problèmes récurrents de synchronisation

Prix de Mailspring

Free (gratuit)

(gratuit) Mailspring Pro : 8 $ par mois

G2: 3.8/5 (18+ commentaires)

3.8/5 (18+ commentaires) Capterra: 5/5 (Pas assez de commentaires)

8. Oiseau de courrier

via Mailbird Comme Spark, Mailbird est une application gratuite de gestion des e-mails dotée d'une interface conviviale. Cela peut être un bon choix pour les utilisateurs qui privilégient un prix abordable et une expérience utilisateur agréable à l'approche de Superhuman axée sur la vitesse.

Meilleures fonctionnalités de Mailbird

Personnalisez votre arrière-plan avec une sélection d'images

Utilisez ChatGPT pour générer des e-mails à la sonorité naturelle et humaine en quelques secondes

Trouvez n'importe quelle pièce jointe dans votre boîte de réception grâce à une fonction de recherche puissante

Envoyez des e-mails dans votre langue maternelle en choisissant parmi la liste croissante des langues assistées

Limites de Mailbird

Problèmes avec l'ajout d'images à un e-mail

Manque de fonctionnalités d'automatisation efficaces

Prix de Mailbird

Free

Standard annuel : 2,28 $/utilisateur par mois

: 2,28 $/utilisateur par mois Premium annuel : 4,03 $/utilisateur par mois

G2: 3.7/5 (90+ reviews)

3.7/5 (90+ reviews) Capterra: 4.4/5 (300+ avis)

9. Front

via Front Conçu pour la collaboration en équipe, Front brille par ses fonctionnalités telles que les boîtes de réception partagées et les fonctions d'équipe.

Ce système d'exploitation est idéal pour les utilisateurs qui gèrent la communication par e-mail au sein d'une équipe, tandis que Superhuman est davantage axé sur l'efficacité de l'utilisateur individuel.

Les meilleures fonctionnalités de Front

Gérer les boîtes de réception partagées pour tous les canaux en un seul endroit

Organiser, acheminer et résoudre les communications à l'échelle à l'aide de l'IA

Escaladez les conversations non résolues vers votre équipe pour un suivi plus rapide par discussion ou par e-mail

Limites du Front

La recherche d'anciens messages, l'archivage et l'importation de contacts peuvent être difficiles pour certains utilisateurs

Pour les utilisateurs qui sortent d'un programme comme Outlook, il y a une certaine courbe d'apprentissage et il faut un certain temps pour s'adapter à la vaste gamme de fonctionnalités

Prix Front

Démarrage: 29$/place par mois

29$/place par mois Croissance : 79 $/place par mois

: 79 $/place par mois Echelle : $99/siège par mois (uniquement disponible en tant que forfait annuel)

: $99/siège par mois (uniquement disponible en tant que forfait annuel) Premium : $$$$a par place et par mois (uniquement disponible en tant que forfait annuel)

G2: 4.7/5 (2000+ commentaires)

4.7/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

Lire aussi: Comment créer des modèles d'e-mail dans Outlook

10. Mailman

via Mailman Mailman offre une approche totalement différente de l'application de bureau de Superhuman. Il peut s'agir d'une bonne option si vous préférez une solution basée sur le web.

Il travaille comme un pare-feu de messagerie qui s'intègre à vos applications d'e-mail préférées. Ainsi, vous pouvez bloquer des plages horaires pour un travail approfondi et éliminer les distractions de votre boîte de réception.

Meilleures fonctionnalités de Mailman

Prédéfinissez des plages horaires "Ne pas déranger" pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et un temps de concentration sans e-mail

Paramétrez Mailman pour qu'il gère votre liste numérotée et distribue les messages toutes les heures, un nombre déterminé de fois par jour

Bloquez les e-mails sans importance et choisissez la manière dont vous souhaitez traiter chaque expéditeur à l'avenir

Ajoutez des expéditeurs, des domaines ou des mots-clés importants à la liste VIP afin qu'ils échappent aux filtres et que vous puissiez toujours voir ce dont vous avez besoin

Limites de Mailman

Le mécanisme de recherche peut parfois ne pas fonctionner correctement

Vous devez alimenter les données pour obtenir les meilleurs résultats manuellement

Prix de Mailman

Essai gratuit de 21 jours

Standard : 10 $ par mois

G2: 4.6/5 (11+ reviews)

4.6/5 (11+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils de gestion des e-mails

Vous n'aurez peut-être pas toujours besoin d'un logiciel de gestion des e-mails pour répondre à vos besoins en matière d'e-mailing. Des outils de gestion de projet puissants comme ClickUp peuvent également offrir de solides capacités d'intégration des e-mails.

Une solution aussi complète peut également faciliter le suivi de la progression du travail par le biais de mises à jour par e-mail et d'autres moyens.

Voyons cela de plus près.

Imaginez que vous répondiez à des e-mails dans le cadre d'un projet, que vous attribuiez des tâches directement à partir de discussions et que vous suiviez les échéances avec une attention toute particulière.

C'est la puissance de ClickUp Gestion de projet e-mail !

Envoyez des messages et postez des réponses à partir de ClickUp Intégrations ClickUp transforme l'encombrement des e-mails en un super pouvoir de collaboration. Il s'intègre parfaitement aux services d'e-mail les plus courants, tels que Gmail et Outlook, et vous permet de gérer vos e-mails dans son interface intuitive. ClickUp Brain et ses fonctionnalités IA peuvent automatiser des tâches telles que la planification des e-mails, les suivis, les notifications et les réponses intelligentes, ce qui permet d'organiser davantage votre flux de travail.

Gérez vos e-mails et votre Calendrier avec ClickUp Brain

ClickUp propose un forfait gratuit pour un usage personnel. Il constitue, par exemple, une option économique pour les personnes qui souhaitent gérer leurs e-mails parallèlement à leurs projets en quelques clics et à l'aide d'une seule suite logicielle.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des éléments d'action à partir d'e-mails de clients, de tickets, de bugs, etc

Ajoutez des pièces jointes, liez les e-mails à des tâches et étiquetez votre équipe pour que la communication reste organisée et exploitable

Envoyez des e-mails basés sur des champs personnalisés, des envois de formulaires ou des évènements de tâches ClickUp

Intégrez n'importe quel compte e-mail à partir de Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP

Limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 10$/utilisateur par mois

: 10$/utilisateur par mois Business : 19$/utilisateur par mois

: 19$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Lire aussi: 10 stratégies efficaces de gestion des e-mails pour stimuler la productivité

Choisir la bonne plateforme de gestion des e-mails

Le choix d'un client d'e-mail d'entreprise peut sembler insurmontable, mais il est possible de trouver la solution idéale en y réfléchissant bien.

ClickUp s'impose comme une solution de choix, qui vous permet de centraliser l'ensemble de vos communications et de votre collaboration dans un hub unique. Essayez ClickUp aujourd'hui.