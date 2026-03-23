Comment utiliser les agents basés sur la connaissance en IA

Nous sommes en pleine « révolution de l'IA », comme on aime l'appeler sur Internet.

Vous avez sans doute remarqué que les outils d'intelligence artificielle s'immiscent dans presque tous les aspects de notre travail, qu'il s'agisse d'automatiser des tâches routinières ou de faciliter les processus décisionnels.

Parmi les nouveaux outils d'IA, on trouve les agents basés sur la connaissance, qui s'appuient sur une vaste base de connaissances pour fournir des réponses et des informations exploitables.

Dans cet article, nous aborderons le fonctionnement des agents basés sur la connaissance en IA, la manière dont ils transforment les lieux de travail et les raisons pour lesquelles ils sont appelés à devenir un élément essentiel de toute équipe tournée vers l'avenir.

⏰ Résumé en 60 secondes Les agents basés sur la connaissance sont des systèmes d'intelligence artificielle qui accèdent à un référentiel de connaissances, l'analysent et fournissent des informations pertinentes.

Ils reposent sur deux composantes principales : une base de connaissances pour stocker les données et un système d'inférence pour le raisonnement

Les agents basés sur la connaissance collectent des données, les interprètent, extraient les connaissances pertinentes et fournissent des résultats exploitables.

Leurs applications couvrent notamment le secteur de la santé pour l'assistance aux patients, le service client pour une aide immédiate et le secteur financier pour la gestion de la conformité.

ClickUp propose des Super Agents basés sur la connaissance qui ne se contentent pas de stocker et de récupérer des informations ; ils les utilisent au sein de votre environnement de travail pour prendre des décisions et agir.

Qu'est-ce qu'un agent basé sur la connaissance ?

Un agent basé sur la connaissance est un système d'IA qui utilise des techniques d'IA avancées pour accéder à des informations, les interpréter et les fournir à partir d'un référentiel de connaissances structuré. Au-delà du simple stockage de données, ces agents analysent les connaissances stockées dans des bases de données pour résoudre des problèmes ou fournir des informations exploitables.

En mettant les connaissances en forme dans un format lisible par machine via le langage de représentation des connaissances, ils permettent aux systèmes d'interpréter, de raisonner et de prendre des décisions.

Ils incluent des méthodes telles que la logique propositionnelle, la logique du premier ordre, les réseaux sémantiques, les cadres et les ontologies, chacune offrant des moyens différents de représenter les relations et les entités. Les KRL sont essentiels pour l'IA et les systèmes d'information, car ils permettent aux machines de stocker des connaissances, de tirer des conclusions et de communiquer entre différentes plateformes.

Contrairement aux autres agents IA (comme les chatbots ou les assistants virtuels), les agents basés sur la connaissance sont capables de traiter des requêtes complexes. Ils permettent également d'améliorer considérablement la gestion du temps et l'efficacité.

Consultez ces statistiques du McKinsey Global Institute:

📌 Exemple : Rufus, l'assistant d'achat IA d'Amazon, fonctionne comme un agent de gestion des connaissances par l'IA en exploitant une vaste base de connaissances comprenant des catalogues de produits, des avis clients, des questions-réponses et des informations provenant du Web. Grâce au traitement du langage naturel, Rufus comprend les requêtes des clients et utilise la génération augmentée par la recherche (RAG) pour trouver des informations pertinentes et générer des réponses complètes. Ce processus consiste à extraire les données pertinentes de sa base de connaissances et à les enrichir en fonction du contexte de la requête de l'utilisateur. L'apprentissage continu grâce aux retours des utilisateurs et à l'apprentissage par renforcement permet à Rufus d'affiner ses réponses et d'améliorer sa capacité à fournir des réponses utiles. En substance, Rufus centralise, organise, diffuse et personnalise les connaissances liées aux achats, permettant ainsi aux clients de prendre des décisions d'achat éclairées.

Étude de cas sur les agents basés sur la connaissance : créer un « conseil d'administration » IA avec les super-agents ClickUp

Les agents basés sur la connaissance traditionnels s'appuient sur une base de connaissances statique.

ClickUp propose des Super Agents, des coéquipiers IA sensibles au contexte qui extraient des informations en temps réel depuis :

Documentation ClickUp (procédures opératoires normalisées, guides pratiques, wikis)

Tâches ClickUp (statut, propriétaires, échéanciers)

Commentaires et discussions de chat sur ClickUp

Champs personnalisés ClickUp + données structurées

Ainsi, au lieu de réponses génériques, ils répondent par :👉 « D'après votre document sur le pipeline du deuxième trimestre et vos tâches actuelles, voici ce qui bloque… »

Andrew Cordova-Andrews, PDG et consultant en stratégie chez HybridHELIX Consulting, a poussé le concept des coéquipiers IA encore plus loin en créant un conseil d'administration IA au sein de ClickUp. Considérez-le comme une équipe de super-agents conçue pour simuler des rôles de direction tels que la stratégie de croissance, les opérations et la gestion de projet.

Lorsqu'un client important a suspendu de manière inattendue sa collaboration, le comité IA a analysé la situation. Les agents ont utilisé les connaissances de l'environnement de travail pour évaluer les risques liés à la livraison et proposer un plan d'action structuré. Au lieu de passer des heures à analyser manuellement le problème, Andrew a reçu en quelques minutes un cadre décisionnel clair et multiperspectif. Cette installation a transformé les données brutes de l'environnement de travail en orientations stratégiques structurées.

👉🏼 Si vous souhaitez savoir à quoi pourrait ressembler une équipe de super-agents alimentée par l'IA pour votre organisation, les spécialistes de ClickUp peuvent vous aider à concevoir des agents adaptés à vos flux de travail.

Composants des agents basés sur la connaissance

Deux composants clés — la base de connaissances et le moteur d'inférence — forment le fondement de tout agent basé sur la connaissance en intelligence artificielle. Ces composants fonctionnent ensemble pour fournir des informations intelligentes et adaptées au contexte.

La base de connaissances

Considérez la base de connaissances comme le cerveau de l'agent. C'est là que sont stockés tous les faits essentiels, les règles et les informations utiles, prêts à être utilisés en cas de besoin. La base de connaissances confère à l'agent son intelligence, à l'image d'une encyclopédie qui ne reste pas simplement sur une étagère, mais qui aide activement à prendre des décisions. Contrairement aux bases de données traditionnelles, la base de connaissances s'enrichit et évolue. De nouvelles informations sont ajoutées et les données obsolètes sont remplacées afin de fournir des réponses pertinentes.

👀 Le saviez-vous ? La base de connaissances peut stocker à la fois des données structurées (comme des feuilles de calcul) et des données non structurées (comme des e-mails ou des historiques de chat), ce qui la rend polyvalente pour tout type de requête.

Le moteur d'inférence

Le moteur d'inférence est en quelque sorte le partenaire de la base de connaissances pour la résolution de problèmes. Il ne se contente pas de récupérer des informations, mais applique également un raisonnement logique pour analyser les données, tirer des conclusions et prendre des décisions éclairées en s'appuyant sur les connaissances de l'agent.

Le moteur d'inférence confère à un agent basé sur la connaissance sa capacité à « raisonner » et à fournir des réponses intelligentes et adaptées au contexte.

Ils utilisent les techniques d'intelligence artificielle suivantes pour fournir des informations et des solutions :

Technique Signification Exemple Déduction Utilise des règles générales ou des faits et les applique pour en tirer des conclusions Règle : tous les employés ayant plus de 10 ans d'expérience sont éligibles à un rôle de cadre supérieurFait : Alex a 12 ans d'expérienceConclusion : Alex est éligible à un rôle de cadre supérieur Induction Tire des conclusions générales à partir d'exemples ou de modèles spécifiques. Ces conclusions ont une probabilité élevée mais ne sont pas garanties. Cela facilite l'analyse des tendances. Observation : La productivité de l'équipe a augmenté de 15 % au cours des trois derniers mois, lorsque des horaires de travail flexibles ont été mis en place. Conclusion inductive : Les horaires de travail flexibles améliorent probablement la productivité. Abduction Part d'une observation et travaille en amont pour trouver l'explication la plus probable. Cette méthode est couramment utilisée pour le diagnostic ou le dépannage. Observation : le temps de réponse du système est anormalement lentExplications possibles (problèmes de la base de connaissances) : charge élevée du serveur ou problèmes de réseauConclusion abductive : la charge élevée du serveur est la cause la plus probable, d'après les incidents précédents

📮 ClickUp Insight : 12 % des personnes interrogées déclarent que les agents IA sont difficiles à configurer ou à connecter à leurs outils, et 13 % supplémentaires indiquent qu'il y a trop d'étapes à suivre pour accomplir des tâches simples avec les agents. Les données doivent être saisies manuellement, les permissions doivent être redéfinies, et chaque flux de travail dépend d'une chaîne d'intégrations qui peut se rompre ou dériver au fil du temps. Bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de « connecter » les Super Agents de ClickUp à vos tâches, documents, chats ou réunions. Ils sont intégrés nativement à votre environnement de travail ClickUp et utilisent les mêmes objets, permissions et flux de travail que n'importe quel autre collègue humain. Comme les intégrations, les contrôles d'accès et le contexte sont hérités par défaut de l'environnement de travail, les agents peuvent agir immédiatement sur l'ensemble des outils sans configuration personnalisée. Plus besoin de configurer les agents à partir de zéro !

📖 En savoir plus : Comment créer une base de connaissances interne pour votre équipe

Types d'agents basés sur la connaissance

Les agents IA basés sur la connaissance se présentent sous différentes formes, chacune étant conçue pour répondre à des besoins ou s'adapter à des environnements spécifiques. Examinons ces principaux types d'agents basés sur la connaissance et voyons en quoi ils excellent dans différents scénarios :

Agents à réflexes simples

Les agents réflexes simples sont en quelque sorte les « experts du type « si ceci, alors cela » » de l'IA. Ils suivent un ensemble de règles prédéfinies et réagissent instantanément à des entrées spécifiques sans se soucier des évènements antérieurs. Considérez-les comme des compagnons fiables et simples, parfaits pour les tâches prévisibles et répétitives.

📌 Exemple : Un système de diagnostic médical suggère une maladie en fonction des symptômes saisis par un médecin, en utilisant la règle suivante : « Si le patient présente de la fièvre, des éruptions cutanées et des douleurs articulaires, suggérer la dengue. »

Mais voici le hic : les agents à réflexes simples ne sont pas vraiment flexibles. Ils s'appuient uniquement sur des règles prédéfinies ; si la situation devient trop complexe ou commence à évoluer, ces agents ne peuvent pas s'adapter. D'après l'exemple ci-dessus, si le patient présente d'autres symptômes que de la fièvre ou une éruption cutanée, l'agent IA pourrait ne pas être en mesure de diagnostiquer la condition.

Obtenez instantanément des réponses précises grâce à une logique simple de type « si ceci, alors cela », fondée sur les connaissances de votre environnement de travail ClickUp, avec l'agent Ambient Answers de ClickUp

👋🏾 Un agent de réponses simples, comme l'Ambient Answers Agent de ClickUp, est un bon exemple d'agent qui fonctionne selon un scénario « si ceci, alors cela ». Si un utilisateur pose une question, l'agent récupère les informations les plus pertinentes à partir des connaissances de l'environnement de travail, telles que les documents, les tâches et les commentaires. Cela fonctionne bien car l'objectif est clair : fournir rapidement des réponses précises, sans nécessiter de raisonnement approfondi ni d'actions en plusieurs étapes.

🎥 Regardez-le en action :

Agents basés sur des modèles

Les agents basés sur des modèles font passer les outils d'IA destinés à la prise de décision à un niveau supérieur en construisant une carte mentale de leur environnement. Ce modèle interne les aide à comprendre ce qui se passe, même lorsqu'ils ne disposent pas de tous les détails.

📌 Exemple : Un système domotique conserve une représentation interne de l'environnement domestique, incluant des facteurs tels que la température, l'humidité et la présence de personnes. Lorsqu'il détecte que la température dépasse le paramètre préféré de l'utilisateur, il peut ajuster le thermostat.

💡 Conseil de pro : Vous souhaitez passer d'agents simples fonctionnant par réflexe à des agents plus intelligents, basés sur des modèles ? Les agents Autopilot de ClickUp constituent un excellent point de départ. Ils : Travaillez dans des espaces spécifiques tels que les listes, les dossiers, les espaces et les canaux de discussion

N'agissez que lorsqu'ils sont déclenchés, et uniquement si les conditions définies sont remplies

Utilisez leurs instructions, leurs connaissances et leurs outils pour passer automatiquement à l'étape suivante

📖 En savoir plus : Les 10 meilleurs outils de collaboration basés sur l'IA

Agents orientés vers les objectifs

Ces agents s'attachent à atteindre des résultats spécifiques en évaluant les actions par rapport aux objectifs souhaités. Ils évaluent différentes options et choisissent la meilleure voie vers la réussite. Imaginez une base de connaissances IA aidant une équipe de projet à respecter les délais : elle répond aux questions en fonction de ses connaissances de base et suggère de manière proactive des étapes pour maintenir le projet sur la bonne voie.

📌 Exemple : Un système de navigation GPS calcule le meilleur itinéraire vers un emplacement en tenant compte de l'objectif (atteindre l'emplacement) et de facteurs tels que le trafic et la distance, et met à jour l'itinéraire de manière dynamique pour atteindre l'objectif efficacement.

👀 Le saviez-vous ? En tant qu'agents orientés vers les objectifs, les Super Agents de ClickUp utilisent les connaissances et le contexte de votre environnement de travail pour faire avancer le travail en continu vers un objectif défini. Ils ne se contentent pas de suggérer ce qu'il faut faire. Ils sont capables de créer des tâches, d'attribuer des propriétaires et de déclencher toute une chaîne de flux de travail pour vous permettre d'atteindre l'objectif final.

Agents utilitaires

Les agents utilitaires sont les multitâches de l'IA sur le lieu de travail. Lorsque l'activité est intense et qu'il faut jongler avec plusieurs objectifs, ces agents interviennent pour déterminer la meilleure ligne de conduite. Ils ne se contentent pas de choisir ce qui est possible, mais se concentrent sur ce qui apporte le plus de valeur ajoutée dans l'ensemble.

📌 Exemple : Dans le cadre d'une allocation de ressources, un agent intelligent basé sur l'utilité peut évaluer les options et donner la priorité aux décisions qui permettent d'économiser à la fois du temps et de l'argent. C'est comme avoir un coéquipier IA qui trouve toujours la manière la plus intelligente de tirer le meilleur parti de vos ressources.

À quoi ressemblent ces types d'agents lorsqu'ils sont utilisés dans le travail ?

Le répertoire des agents IA de ClickUp répertorie des centaines d'agents associés à des fonctions spécifiques telles que la planification de sprints, la qualification des prospects, la création de contenu et le contrôle de la conformité.

Découvrez des modèles d'agents prêts à l'emploi dans le répertoire des agents IA de ClickUp

Comment fonctionnent les agents basés sur la connaissance

Voici une description détaillée, étape par étape, du fonctionnement des agents basés sur la connaissance :

Étape 1 : Percevoir l'environnement

La première chose à faire par l'agent est de recueillir des données provenant de son environnement. Il peut s'agir d'une requête de l'utilisateur, d'une lecture de capteur ou de données provenant d'un autre système.

📌 Imaginons un scénario de service client : quelqu'un demande : « Comment réinitialiser le mot de passe de mon compte ? » L'agent prend en compte cette demande et se prépare à trouver des solutions possibles.

Étape 2 : Interprétation des données d'entrée

C'est là que la magie du traitement du langage naturel (NLP) entre en jeu. L'agent analyse les données saisies pour déterminer précisément ce dont l'utilisateur a besoin.

📌 Il repère des expressions clés telles que « réinitialiser » et « mot de passe du compte » pour identifier la requête comme une demande d'assistance. Grâce à l'IA qui effectue l'automatisation de ce type de tâches, les utilisateurs obtiennent des réponses rapides et précises sans échanges inutiles.

Étape 3 : Accéder à la base de connaissances

Ensuite, l'agent se plonge dans son système de gestion des connaissances ou son logiciel de base de connaissances pour trouver les informations les plus pertinentes. Il passe en revue les faits, les règles et autres données utiles stockés afin d'identifier précisément ce dont il a besoin.

📌 Dans ce cas, il pourrait afficher un guide étape par étape sur la réinitialisation des mots de passe. C'est là qu'un système basé sur la connaissance bien organisé fait toute la différence.

Identifiez les ressources appropriées pour configurer les agents ClickUp AI dans votre environnement de travail afin d'accélérer les temps de réponse et de réduire les erreurs

🧠 Anecdote : Les super-agents ClickUp sont dotés d’ une « mémoire infinie ». Ils se souviennent des interactions récentes, apprennent vos préférences (avec votre accord) et développent leur intelligence au fil du temps. Cela signifie que vous n’avez plus besoin de copier-coller le contexte à chaque fois que vous posez une question. Ils savent déjà ce qui se passe, ce que vous aimez et comment votre équipe travaille — ils peuvent donc passer directement à l’action.

Étape 4 : Raisonnement et prise de décision

C'est là que l'agent démontre véritablement son intelligence. À l'aide de son moteur d'inférence, il applique des règles logiques aux connaissances extraites afin de fournir une réponse pertinente et personnalisée.

📌 Si l'utilisateur ajoute : « J'ai essayé de le réinitialiser, mais ça ne fonctionne toujours pas », l'agent pourrait suggérer de vérifier s'il y a des erreurs dans l'adresse e-mail ou si le compte est bloqué. Il ne se contente pas de donner des réponses : il analyse le problème pour proposer la meilleure solution.

Étape 5 : Fournir le résultat

Enfin, l'agent fournit la réponse de manière claire et exploitable.

📌 Il peut s'agir d'une simple réponse en texte, d'un guide visuel étape par étape ou d'une action automatisée, comme le déclenchement d'un e-mail de réinitialisation de mot de passe.

Avec un logiciel de base de connaissances alimenté par l'IA adapté, ces tâches sont gérées de manière fluide, ce qui permet de gagner du temps tant pour l'utilisateur que pour l'équipe.

🧠 Le saviez-vous ? L'une des premières applications des agents basés sur la connaissance concernait le secteur de la santé. MYCIN, développé dans les années 1970 à Stanford, avait été conçu pour diagnostiquer les infections bactériennes et recommander des traitements. Malgré sa précision, il n'a pas été largement adopté en raison de préoccupations éthiques et juridiques à l'époque.

Avantages des agents basés sur la connaissance

Voici les avantages des agents basés sur la connaissance en IA :

Des décisions prises en un clin d'œil

Grâce à l'IA connectée, ces agents parcourent d'énormes référentiels de connaissances et vous fournissent instantanément les informations dont vous avez besoin.

🌻 Exemple : Imaginez une équipe informatique en train de résoudre un problème sur un serveur. Au lieu de feuilleter des manuels obsolètes, l'agent extrait la solution exacte de la base de connaissances en quelques secondes, remettant les systèmes en ligne avant même que quiconque ne s'en aperçoive.

Cohérence garantie

Soyons réalistes : l'erreur humaine est inévitable, et il arrive parfois que des informations obsolètes se glissent dans les flux de travail. Ce n'est toutefois pas le cas avec un agent basé sur la connaissance. Ceux-ci puisent leurs informations dans des sources vérifiées et à jour, garantissant ainsi des réponses fiables et précises, quelle que soit la situation.

🌻 Exemple : Un établissement de santé utilise un agent basé sur la connaissance pour répondre aux questions des patients. Les conseils, qu'il s'agisse des instructions relatives aux médicaments ou des soins postopératoires, sont toujours conformes aux dernières normes médicales.

Réduction des coûts

En prenant en charge les tâches répétitives, ces agents allègent la charge de travail des équipes humaines. Cela signifie moins de ressources consacrées aux questions courantes et une plus grande concentration sur les priorités stratégiques. Le plus beau dans tout ça ? La qualité n'en pâtit jamais.

🌻 Exemple : Une équipe de service client qui s'appuie sur un agent peut résoudre instantanément des problèmes simples, comme fournir des mises à jour sur les commandes, ce qui permet aux agents humains de se consacrer à des demandes plus complexes. Sans stress supplémentaire.

🤝 Témoignage client : ClickUp X Bell Direct 😓 Le problème : « Le travail sur le travail » freinait la productivité réelle L'équipe opérationnelle de Bell Direct était débordée. Chaque jour, elle traitait plus de 800 e-mails de clients, chacun nécessitant une lecture manuelle, un tri, une catégorisation et un acheminement vers la bonne personne. Cette situation pesait sur l'efficacité de l'équipe, la visibilité et la qualité du service, même si l'entreprise obtenait d'excellents résultats pour ses clients. ✅ La solution : un environnement de travail unifié + des agents IA qui travaillent comme des coéquipiers Au lieu d'ajouter un nouvel outil isolé à sa pile technologique, Bell Direct a choisi ClickUp comme centre de commande central. L'entreprise a regroupé l'ensemble de ses ressources, des tâches aux documents en passant par les processus et les connaissances, dans un espace de travail unique où l'IA disposait d'un contexte complet. Plutôt que de s'appuyer sur des bots ou des modèles génériques, elle a déployé un super-agent baptisé « Delegator ». Il s'agit d'un coéquipier autonome formé pour trier les tâches entrantes : Il lit tous les e-mails qui arrivent dans la boîte de réception partagée

Il classe les demandes par urgence, client et sujet à l'aide de champs personnalisés avec IA

Il hiérarchise les tâches et les achemine en temps réel vers la bonne personne Tout cela est fait sans intervention manuelle de la part d'opérateurs humains. Automatisez vos flux de travail de bout en bout grâce aux super-agents IA sans code de ClickUp 😄 L'impact : des gains opérationnels mesurables Une augmentation de 20 % de l'efficacité opérationnelle , ce qui signifie que vous accomplissez plus de travail plus rapidement avec les mêmes ressources

Une capacité équivalente à celle de deux employés à temps plein a été libérée et est désormais disponible pour des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée

Plus de 800 e-mails de clients triés chaque jour en temps réel Le Super Agent achemine désormais le travail comme le ferait un humain, mais à la vitesse et à l'échelle d'une machine. 👉🏼 Vous souhaitez obtenir ces résultats pour vous-même ?

Le développement de votre entreprise implique des processus et une gestion des données plus complexes, qui nécessitent beaucoup de temps pour être communiqués et gérés par une équipe humaine. Les agents basés sur la connaissance s'adaptent parfaitement à votre croissance.

Vous pouvez mettre à jour vos référentiels avec de nouvelles connaissances, de nouveaux processus ou des informations spécifiques au marché en quelques secondes, garantissant ainsi que l'agent IA est toujours prêt à assister votre équipe ou vos clients. À mesure que votre entreprise se développe ou pénètre de nouveaux marchés, ces agents évoluent avec vous, gérant des demandes accrues sans aucun problème.

✅ Vérification des faits : En moyenne, les employés consacrent environ 28 % de leur semaine de travail à la gestion des e-mails et près de 20 % à la recherche d'informations internes ou à l'emplacement de collègues pouvant les aider dans des tâches spécifiques. Disposer d'un référentiel de connaissances consultable peut réduire jusqu'à 35 % le temps passé à rechercher des informations sur l'entreprise. Cela peut générer une plus grande valeur ajoutée grâce à une collaboration plus rapide, plus efficace et plus performante au sein des organisations et entre elles.

Une meilleure expérience pour les utilisateurs

Les boucles sans fin consistant à rechercher des informations ou à attendre des réponses peuvent transformer même une tâche simple en une épreuve frustrante. Ces moments entraînent souvent des expériences négatives tant pour les employés que pour les clients, créant des frictions inutiles. Les agents basés sur la connaissance éliminent ces points faibles en fournissant des réponses instantanées et personnalisées.

🌻 Exemple : Une équipe de projet soumise à des délais serrés peut demander à un agent de l'aider à hiérarchiser les tâches. En quelques secondes, celui-ci suggère les éléments essentiels à traiter en priorité, apportant ainsi à l'équipe la clarté et la confiance nécessaires pour atteindre ses objectifs.

🤝 Étude de cas : Utilisation d'un super-agent Daily Focus pour faire avancer les projets dans ClickUp Yvonne « Yvi » Heimann, ClickUp Verified Consultant, a remplacé la hiérarchisation manuelle des tâches par un super-agent « Daily Focus » dans ClickUp. L'agent s'exécute tous les matins à 8 h, analyse l'ensemble de son environnement de travail et fournit une liste concise et prête à l'emploi des priorités absolues, accompagnée de contextes et de libellés d'action tels que À faire, À décider ou À déléguer. Au lieu de passer au crible les tableaux de bord, les boîtes de réception et les tableaux, elle commence sa journée par : 3 priorités clairement hiérarchisées, associées à des échéances concrètes, à la propriété et à des actions

Pourquoi chaque tâche est importante aujourd'hui : éliminer les conjectures

Des « éléments à surveiller » supplémentaires pour ne rien laisser passer d'important L'impact est immédiat : moins de tâches bloquées en raison de dépendances manquées ou de mises à jour enfouies ! Comme l'a dit Yvi : « Je n'ai pas été aussi productif depuis des lustres. » 🎥 Découvrez étape par étape comment Yvi a créé ce super agent ClickUp : « Je n'ai pas été aussi productif depuis des lustres. » 🎥 Découvrez étape par étape comment Yvi a créé ce super agent ClickUp :

📖 En savoir plus : Comment intégrer l'IA à un site web

Un agent IA basé sur la connaissance pour la gestion de projet

L'un des meilleurs cas d'utilisation des agents basés sur la connaissance en IA est la gestion de projet.

Les équipes de projet sont souvent confrontées à une surcharge d'informations, à des données inexactes et à des difficultés de rétention des connaissances. Un agent basé sur la connaissance simplifie ces complexités en jouant le rôle de hub central, fournissant aux équipes les informations et l'assistance dont elles ont besoin pour rester sur la bonne voie et prendre des décisions éclairées.

C'est là que ClickUp intervient en tant que solution ultime pour les équipes modernes. Il s'agit du premier environnement de travail IA convergent au monde qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout alimenté par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, est un agent dynamique basé sur la connaissance qui sert de hub central pour votre équipe. ClickUp Brain ne se contente pas de stocker des connaissances ; il réfléchit, raisonne et s'adapte activement pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus dur.

Voici comment ClickUp simplifie la gestion de projet :

Référentiel de connaissances collaboratif

La fonctionnalité de gestion des connaissances de ClickUp vous aide à créer sans effort une base de connaissances interne. Elle vous permet de démarrer le processus à l'aide de modèles wiki prédéfinis ou d'importer des documents ou des feuilles de calcul provenant d'autres outils dans le format de votre choix.

Créez une base de connaissances interne à l'aide de ClickUp Knowledge Management

ClickUp Docs, l'outil de gestion de documents intégré à ClickUp, est votre point de départ. Il vous permet de créer des pages, de stocker de la documentation et de lier des documents à des projets spécifiques afin que les connaissances soient toujours connectées dans l'ensemble de votre environnement de travail.

De plus, vous pouvez convertir vos documents ClickUp en wiki, garantissant ainsi que toutes vos informations sont organisées et facilement consultables. Son éditeur intuitif prend en charge le formatage de texte enrichi, vous permettant d'ajouter des en-têtes, des bannières, des citations et des blocs de code. Vous pouvez également intégrer des médias tels que des checklists, des images, des vidéos, des présentations et bien plus encore, rendant ainsi votre base de connaissances dynamique et visuellement attrayante.

Une fois votre base de connaissances établie, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, relie tous vos documents, tâches, collaborateurs et connaissances de l'entreprise (vous vous souvenez que nous avons parlé plus tôt de la création d'une carte interne ?).

Au lieu de rechercher manuellement des informations, il vous suffit de demander à ClickUp Brain : « Peux-tu me donner le fichier du plan du projet XYZ du mois dernier ? » ou « Où se trouve le dernier rapport marketing ? ». Il récupère instantanément ce dont vous avez besoin à partir d'un hub central, ce qui vous fait gagner du temps et garantit qu'aucun détail important ne sera oublié.

Inférence et raisonnement en action

ClickUp Brain va au-delà de la simple recherche : il réfléchit avec vous.

Lorsque vous fournissez des données, il les interprète et en extrait des informations clés. Par exemple, vous pourriez demander : « Quelles sont les principales tendances de ce rapport ? » ou « Comment résumeriez-vous les commentaires de ce client ? » ClickUp Brain analyse les données saisies et applique un raisonnement pour fournir des informations contextuelles qui vous aident à prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Cette fonctionnalité transforme les données brutes en informations exploitables en temps réel, faisant de ClickUp Brain un outil idéal pour une prise de décision plus éclairée.

Demandez à Brain MAX de ClickUp, l'application de bureau autonome, d'interpréter et d'analyser les données en fonction de votre environnement de travail, de vos applications connectées et des fichiers natifs sur votre ordinateur

Adaptabilité dynamique

Le véritable atout de ClickUp Brain réside dans sa capacité à adapter le contenu à des besoins spécifiques, grâce à son puissant moteur de connaissances et d'inférence.

Vous pouvez lui fournir un texte, comme un argumentaire ou une présentation, et lui demander : « Peux-tu optimiser cela pour le secteur technologique ? » ou « Ajoute des phrases plus logiques pour un e-mail destiné à un client. » Il adapte le contenu de manière dynamique, vous aidant ainsi à affiner et à réutiliser les informations en toute simplicité.

Cette fonctionnalité garantit que vos messages et vos documents sont toujours pertinents, quelle que soit la situation ou le public visé.

Créez du contenu hautement spécifique et sur mesure pour votre public avec ClickUp Brain

Faciliter une collaboration fluide

Qu'il s'agisse de résumer les notes de réunion, de transcrire des scripts ou de les partager avec vos collègues, ClickUp Brain facilite la communication.

Trouvez instantanément des réponses pertinentes dans vos e-mails, chats, documents, comptes-rendus de réunion et bien plus encore grâce à ClickUp Brain

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a indéniablement simplifié notre quotidien, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est facilitée. Nous avons pu mieux gérer notre travail, suivre et rendre compte facilement de l'avancement des tâches, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'état d'avancement, la planification future a été simplifiée.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a indéniablement simplifié notre quotidien, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est facilitée. Nous avons pu mieux gérer notre travail, suivre et rendre compte facilement de l'avancement des tâches, et grâce aux réunions quotidiennes sur l'état d'avancement, la planification future a été simplifiée.

Recherche IA d'entreprise de ClickUp

La recherche IA d'entreprise de ClickUp est une autre fonctionnalité intéressante qui fait office d'assistant de base de connaissances. Vous pouvez l'utiliser pour trouver n'importe quel document, fichier ou tâche.

Des capacités d'inférence intelligentes aident l'outil à comprendre le contexte afin de faire remonter des résultats pertinents, même si vous ne disposez pas des mots-clés exacts. Cela vous fait gagner du temps lorsque vous préparez une réunion avec un client ou que vous recherchez d'anciennes notes de projet.

La recherche IA de ClickUp vous aide à :

Trouvez n'importe quel fichier dans ClickUp, une application en connexion ou votre disque local

Obtenez des résultats de recherche personnalisés et pertinents

Ajoutez des commandes de recherche personnalisées, comme des raccourcis vers des liens ou la mise en mémoire de texte pour plus tard

📮 ClickUp Insight : Le travail ne devrait pas être un jeu de devinettes, mais c'est trop souvent le cas. Notre sondage sur la gestion des connaissances a révélé que les employés perdent souvent du temps à fouiller dans les documents internes (31 %), les bases de connaissances de l'entreprise (26 %) ou même leurs notes personnelles et captures d'écran (17 %) juste pour trouver ce dont ils ont besoin. Avec la recherche d'entreprise de ClickUp, chaque fichier, document et discussion est instantanément accessible depuis votre page d'accueil, ce qui vous permet de trouver des réponses en quelques secondes, et non en quelques minutes. 💫 Résultats concrets : Les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp (soit plus de 250 heures par an et par personne) en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Applications des agents basés sur la connaissance dans différents secteurs

Voici comment les agents basés sur la connaissance peuvent être utilisés dans différents secteurs en fonction de leur niveau de connaissance :

Santé : pour des soins de meilleure qualité

Dans le domaine de la santé, la précision et la rapidité peuvent faire toute la différence. Les agents basés sur la connaissance fournissent une assistance aux professionnels de santé en leur offrant un accès immédiat aux protocoles, aux recherches et aux dossiers des patients, garantissant ainsi la prise rapide de décisions éclairées.

Ils assistent également directement les patients en répondant à leurs questions sur les symptômes, les médicaments et les rendez-vous à venir, rendant ainsi les soins plus accessibles.

🌻 Exemple : L'outil de vérification des symptômes de la Mayo Clinic utilise un agent basé sur la connaissance pour aider les utilisateurs à comprendre leurs problèmes de santé en fonction de leurs symptômes. Les utilisateurs reçoivent des conditions potentielles et des recommandations basés sur une vaste base de connaissances médicales, qui les orientent vers les soins appropriés.

Via Mayo Clinic

Service client : redéfinir l'expérience de l'utilisateur

Les attentes des clients sont plus élevées que jamais, et les agents basés sur la connaissance, qui font partie des systèmes basés sur la connaissance, garantissent qu'aucune requête ne reste sans réponse. Qu'il s'agisse de résoudre des problèmes courants ou de guider les utilisateurs à travers les fonctionnalités d'un produit, ces agents rendent l'assistance plus rapide, plus cohérente et sans frustration.

🌻 Exemple : Answer Bot de Zendesk répond automatiquement aux demandes des clients. Il extrait des informations de la base de connaissances de l'entreprise pour répondre instantanément aux questions courantes, ce qui réduit les délais de réponse.

Finance : garantir la conformité et la clarté

Le secteur financier exige précision et conformité réglementaire, ce qui rend les agents basés sur la connaissance indispensables. Ces agents s'appuient sur la représentation des connaissances pour organiser et extraire efficacement les règles de conformité, les directives en matière de prêts ou les politiques relatives aux comptes. Pour les clients, ils répondent à des questions complexes sur les investissements, les prêts hypothécaires ou les règles fiscales en fonction des connaissances disponibles.

🌻 Exemple : OneSumX Reg Manager de Wolters Kluwer est un assistant IA qui aide les entreprises du secteur des services financiers à se conformer à la réglementation. Il agrège les contenus réglementaires et fournit des informations exploitables.

Informatique et technologie : simplifier le dépannage

Les agents basés sur la connaissance simplifient la résolution des problèmes dans les domaines de l'informatique et des technologies en jouant le rôle d'experts de référence rapide. Ils aident les équipes à résoudre immédiatement les problèmes de réseau, les erreurs logicielles ou les questions liées à l'intégration des utilisateurs.

🌻 Exemple : L'agent virtuel de ServiceNow est un chatbot basé sur la connaissance qui aide les équipes d'assistance informatique en fournissant des réponses automatisées aux problèmes techniques et aux requêtes courantes.

Utilisez les super-agents ClickUp pour établir la connexion entre votre base de connaissances et votre travail quotidien

Les agents basés sur la connaissance dans les systèmes IA transforment la productivité et la collaboration au sein des équipes en fournissant des informations en temps réel et en permettant aux équipes d'automatiser leurs processus décisionnels.

Ces agents font preuve d'un comportement intelligent, en analysant les tendances passées et les tendances actuelles du marché afin que les entreprises puissent anticiper les défis et tirer parti des opportunités. ClickUp met la puissance de ces systèmes d'aide à la décision directement à votre disposition dans votre environnement de travail.

Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Super Agents, ClickUp Brain et Enterprise AI Search, vous avez accès à une base de connaissances centralisée qui simplifie les flux de travail et permet à votre équipe de retrouver facilement les documents pertinents, les détails des projets et les données historiques.

Cette intégration transparente permet à votre équipe de rester informée et d'augmenter considérablement sa productivité. Passez à l'étape suivante : inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et faites-en votre agent basé sur la connaissance par excellence !