Gemini vs ChatGPT pour le codage : lequel est le meilleur ?

Vous êtes submergé par des projets de codage ou vous ne vous y retrouvez pas avec les nouveaux langages de programmation ? L'époque où les développeurs et les data scientists se tournaient vers GitHub et d'autres plateformes de développement pour trouver des solutions est révolue.

Avec l'essor de l'IA, ChatGPT, Gemini de Google et d'autres outils d'IA générative ont pris le relais.

📌 82 % des développeurs ont déclaré utiliser régulièrement ChatGPT en 2024, suivis par Google Gemini avec 22 %.

Mais lequel de ces outils l'emporte dans une comparaison directe ?

Rejoignez-nous pour comparer Gemini et ChatGPT pour le codage. Nous explorerons tout, de l'assistance au codage aux fonctionnalités de résolution de problèmes, afin de vous aider à trouver le modèle d'IA parfaitement adapté à vos besoins.

Fonctionnalités Google Gemini ChatGPT <2>ClickUp Facilité d'utilisation Axé sur les tâches, concis ; entrées multimodales (texte, image, audio, vidéo) Discussion, riche en contexte, offre l'assistance pour les dialogues à plusieurs tours Une IA intuitive pour la génération de code, le débogage et la gestion de projet Assistance au codage Génération de code de base et débogage dans plus de 20 langages Codage avancé, débogage approfondi, assistance pour un large éventail de langages Génération de code contextuelle , correction de bugs et planification basées sur l'IA Intégration Intégration poussée avec les applications Google Workspace (Docs, Sheets, Gmail) Intégrations étendues d'API tierces S'intègre à GitHub, GitLab, aux outils CI/CD et aux applications Google Collaboration Utilisation individuelle axée sur l'achevement rapide des tâches Collaboration en équipe grâce à des invitations flexibles Collaboration en équipe en temps réel, révision de code, suivi des tâches Tarifs Gratuit, avec des forfaits Business et Enterprise payants Free, Plus (20 $/mois), Pro (200 $/mois), Enterprise personnalisé Forfait Free et options premium avec des fonctionnalités IA avancées Idéal pour Professionnels ayant besoin d'entrées multimodales et d'une intégration à l'écosystème Google Développeurs ayant besoin d'une IA conversationnelle pour le codage complexe Équipes agiles gérant le code, les projets, les sprints et la documentation Disponibilité d'un forfait Free Oui Oui Oui, environnement de travail complet et fonctionnalités IA inclus

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Qu'est-ce que Gemini ?

via Google Gemini

Google Gemini, anciennement connu sous le nom de Google Bard, est un chatbot IA génératif avancé présenté comme l'une des meilleures alternatives à ChatGPT. S'appuyant sur de puissants modèles linguistiques à grande échelle (LLM) et des capacités de traitement du langage naturel (NLP), il vous aide à mener à bien diverses tâches créatives et génératives, y compris le codage.

Cet outil de code IA vous aide à déboguer, générer du code, bénéficier d'une assistance au codage et comprendre des bases de code complexes à l'aide de simples invitations en langage naturel.

Contrairement aux outils traditionnels qui se concentrent sur un seul type d'entrée, Gemini prend en charge le texte, les images, l'audio, la vidéo et le code. Cette polyvalence vous permet d'extraire des informations pertinentes, d'automatiser des tâches et de résoudre des problèmes efficacement.

Fonctionnalités de Gemini

Gemini de Google est la solution idéale pour générer du code dans plusieurs langages ou déboguer des codes existants à la recherche d'anomalies.

Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités qui permettent de relever les défis liés au développement logiciel.

1. Fonction multimodale

Comme Google Gemini prend en charge plusieurs types d'entrées, il génère, analyse et interprète du contenu dans divers formats. Vous pouvez utiliser Google Gemini pour générer des descriptions à partir d'images, résumer les points clés d'un contenu vidéo et transcrire de l'audio en texte à des fins d'analyse.

Par exemple, si vous vous référez à une vidéo YouTube pour résoudre un problème de codage, collez le lien de la vidéo pour obtenir son résumé automatique ou téléchargez une image pour une extraction détaillée du contenu.

2. Assistance avancée au codage

Gemini fournit des réponses précises en matière de codage dans plus de 20 langages pris en charge, dont Python, JavaScript et C++. Que vous ayez besoin d'une révision de code ou que vous souhaitiez générer du code à partir de zéro, Google Gemini fait tout ce qui est à faire !

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Demandez des extraits de code, déboguez du code existant et obtenez des explications détaillées sur des fonctions spécifiques.

Capture d'écran d'un code Python généré dans Google Gemini Advanced

Par exemple, en saisissant une instruction telle que « Écrivez une fonction Python pour calculer les nombres de Fibonacci », Gemini IA (Advanced) génère instantanément le script Python correspondant.

3. Intégration avec Google Apps

Le principal atout de Google Gemini réside dans ses intégrations poussées avec la suite Google, notamment Google Docs, Google Sheets, Gmail et le Calendrier. Cela vous permet de travailler au sein de l'écosystème sans avoir à changer de plateforme pour récupérer des informations. Vous pouvez extraire directement des tableaux et exporter des extraits de code générés par Google Gemini vers Google Docs ou Google Sheets.

Par exemple, vous pouvez demander n'importe quoi, de la résumation de documents à la création de contenu, en passant par la recherche de code existant ou d'autres données en temps réel issues de feuilles de calcul, en utilisant la barre latérale « Ask Gemini » dans les applications.

Tarifs de Gemini

Free Forever

Intégration à Google Workspace : Gemini Business : 24 $/mois par utilisateur Gemini Enterprise : 36 $/mois par utilisateur

Gemini Business : 24 $/mois par utilisateur

Gemini Enterprise : 36 $/mois par utilisateur

Forfait Google One IA Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Gemini Code Assist : 19 $/mois par utilisateur (engagement d'un an)

Gemini Business : 24 $/mois par utilisateur

Gemini Enterprise : 36 $/mois par utilisateur

L'API Google Gemini Advanced est disponible selon un modèle de paiement à l'utilisation. La version gratuite, Gemini 1.5, offre jusqu'à 1 million de jetons par heure et des limites de fréquence pour les requêtes et les jetons.

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Qu'est-ce que ChatGPT ?

via ChatGPT

Développé par OpenAI, ChatGPT est un chatbot IA conversationnel qui a redéfini la manière dont les particuliers et les entreprises interagissent avec la technologie. Conçu pour la compréhension du langage naturel et la génération créative, il est utilisé pour diverses applications, allant des discussions informelles à l'automatisation des processus métier à enjeux élevés.

🔍 Le saviez-vous ? ChatGPT est en passe de devenir l'une des plateformes d'IA les plus utilisées, avec plus d'un million d'utilisateurs dans les secteurs de l'entreprise, des équipes et de l'éducation.

Grâce à ses puissants modèles d'IA (architecture GPT-4) et à sa compréhension contextuelle, ChatGPT est également utilisé pour l'écriture de code.

Le plus gros avantage ? Ses grands modèles linguistiques (LLM) vous permettent de générer des discussions semblables à celles d'un humain à partir des invitations de l'utilisateur, ce qui en fait un outil idéal pour la création de contenu et le codage !

Fonctionnalités de ChatGPT

L'assistance alimentée par l'IA de ChatGPT se distingue par ses capacités linguistiques irréprochables et sa polyvalence. Elle est conçue pour s'adapter à diverses tâches et permet aux développeurs, rédacteurs, spécialistes du marketing et autres équipes créatives de générer des solutions innovantes.

Examinons les fonctionnalités de ChatGPT qui en font l'éditeur de code idéal pour vos tâches :

1. Génération intelligente de code

Avec ChatGPT, vous pouvez générer du code presque instantanément en utilisant les bonnes instructions. Il prend en charge plusieurs langages de programmation tels que Python, C++, JavaScript et bien d'autres. Ainsi, du code HTML de base aux besoins de codage avancés pour le développement d'applications, c'est l'option idéale pour transformer des idées en codes exécutables.

2. Assistance avancée pour le débogage

L'une des fonctionnalités phares de ChatGPT est sa capacité de débogage. Lorsqu'un bug perturbe votre flux de travail, collez le code problématique dans ChatGPT. Il identifiera les problèmes potentiels tout en suggérant des corrections.

Voici un exemple illustrant comment ChatGPT met à jour votre code en fonction des instructions actuelles. Fournissez des extraits de code, que le modèle d'IA avancé analyse pour signaler les erreurs ou les inefficacités dans votre code.

via ChatGPT

3. GPT personnalisés pour le développement logiciel

Les « Custom GPTs » d'OpenAI renforcent la polyvalence de ChatGPT en vous permettant de créer des assistants IA personnalisés. Vous pouvez modifier le moteur GPT (Generative Pre-trained Transformer) pour concevoir des modèles d'IA spécialement formés pour répondre à vos besoins spécifiques.

Par exemple, vous pouvez créer un modèle GPT pour servir d'assistant technique d'intégration. Ce modèle peut répondre à des requêtes sur l'API de votre produit, expliquer la mise en œuvre du code ou guider les utilisateurs à travers des installations complexes en utilisant les données issues de votre documentation.

ChatGPT est une excellente solution pour automatiser les tâches répétitives de codage ou de service client.

Tarifs de ChatGPT

Free : 0 $ (GPT-4o mini)

Plus : 20 $/mois (accès limité à o1 et o1-mini)

Pro : 200 $/mois (accès illimité à GPT-4o et o1)

Pour les équipes : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Gemini vs ChatGPT : comparaison des fonctionnalités

Gemini et ChatGPT disposent de puissants modèles linguistiques adaptés aux différents besoins des équipes de développement et des équipes logicielles. Cependant, ils excellent également dans d'autres domaines, offrant des fonctionnalités uniques adaptées à des cas d'utilisation spécifiques.

Voici un aperçu de leurs fonctions, de leurs points forts et de leurs limites sur plusieurs aspects clés.

1. Capacités de discussion

Lorsqu'on utilise l'IA dans le développement logiciel, il est souvent nécessaire de poser plusieurs questions et d'obtenir des précisions avant de commencer le processus de développement du code. La capacité du chatbot à mener une discussion constructive est essentielle pour une planification optimale.

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Google Gemini

Google Gemini vise à fournir des réponses concises et structurées aux requêtes des utilisateurs. Son intégration à Google Search garantit des réponses à jour, et ses capacités multimodales lui permettent d'interpréter et de répondre à des entrées telles que des images, du texte et de l'audio, offrant ainsi une perspective complète.

Bien que son style de discussion soit précis et efficace, il est davantage axé sur les tâches et moins dynamique dans les dialogues prolongés ou la narration créative.

ChatGPT

ChatGPT, quant à lui, est réputé pour sa capacité à mener des discussions fluides et riches en contexte. Son ton quasi humain et sa capacité d'adaptation en font l'outil idéal pour le brainstorming, les discussions approfondies et la génération de résultats créatifs.

Même en matière de code, ChatGPT peut fournir des réponses bien plus approfondies et détaillées que celles, souvent laconiques, données par Gemini.

🏆 Vainqueur : ChatGPT pour la richesse de ses discussions, qui offre des résultats plus précis et une meilleure compréhension de la logique sous-jacente à ces résultats.

2. Capacités multimodales

Les capacités multimodales vous permettent de poser des questions en utilisant plusieurs formats de saisie, tels que le texte, l'audio, la vidéo et les pièces jointes. Cela élargit vos possibilités d'utilisation du chatbot dans différents cas de figure.

Google Gemini

La multimodalité de Gemini se distingue par sa capacité à traiter de manière transparente du texte, des images, des vidéos et de l'audio. Vous pouvez demander à Gemini de résumer une vidéo, d'analyser une image ou de suggérer des améliorations à apporter à un document. Le résultat ? Vous n'avez plus besoin de convertir constamment vos données en texte et de les copier-coller à l'infini. Cela vous fait gagner du temps en vous permettant de travailler directement sur les fichiers originaux.

ChatGPT

Si ChatGPT excelle principalement dans les interactions basées sur le texte, OpenAI a introduit des fonctions permettant de traiter des extraits de code et d'autres entrées spécifiques.

Il est désormais même capable de créer des images ou des fichiers audio en suivant des instructions, mais ses capacités multimodales ne sont pas aussi poussées que celles de Gemini, qui permet notamment d'analyser directement des vidéos ou des images.

🏆 Vainqueur : Google Gemini pour une véritable intégration multimodale qui améliore l'ensemble du processus de codage.

3. Programmation et assistance technique

L'un des facteurs clés dans le choix d'outils d'IA pour les développeurs est leur capacité à analyser, déchiffrer et achever des tâches de codage de base.

Gemini

Capture d'écran du code HTML généré dans Gemini

Gemini offre une assistance au codage avec des fonctions de débogage, de génération d'extraits de code et d'explication de la logique du code. Cependant, son expertise en matière de codage est basique par rapport à celle de ChatGPT et nécessite d'être affinée pour répondre à des besoins de programmation complexes.

ChatGPT

Capture d'écran du code standard généré dans ChatGPT

ChatGPT est très performant en matière de codage, offre une assistance pour plusieurs langages de programmation et fournit des explications détaillées en réponse aux requêtes techniques.

Que vous soyez un débutant apprenant Python ou un expert déboguant du code complexe, ChatGPT fournit des réponses détaillées et logiques qui peuvent réduire considérablement le temps de développement.

🏆 Vainqueur : ChatGPT pour son assistance technique et de codage de qualité supérieure qui permet de gagner du temps et traite chaque requête avec des solutions détaillées.

4. Fonctionnalités d'intégration et de productivité

ChatGPT et Gemini fournissent l'assistance pour une intégration transparente avec d'autres outils d'analyse de données et de codage.

Gemini

Gemini s'intègre parfaitement à l'écosystème Google, ce qui en fait l'outil idéal pour améliorer la productivité des développeurs et réaliser des tâches telles que résumer des e-mails, améliorer la structure des documents ou optimiser les calendriers. Il présente toutefois quelques limites en matière de développement et d'intégrations liées au code.

ChatGPT

ChatGPT s'intègre à plusieurs outils et API tiers, ce qui en fait une excellente option pour des cas d'utilisation plus variés. Cependant, son intégration au sein d'une application ou d'une plateforme spécifique présente encore certains défis.

🏆 Vainqueur : Égalité. Google Gemini pour son intégration avec les applications Google ; ChatGPT pour une plus grande adaptabilité de l'outil.

Gemini vs ChatGPT : lequel est le meilleur ?

Bien que ChatGPT ait un léger avantage sur Gemini en termes de capacités de codage, Gemini et ChatGPT offrent tous deux d'excellentes fonctionnalités dans leurs domaines respectifs.

Donc, si vous devez faire un choix :

Optez pour Google Gemini si vous avez besoin de capacités multimodales, d'une intégration transparente à Google Workspace ou de réponses concises à vos requêtes. C'est l'outil idéal pour les professionnels qui utilisent intensivement les applications Google ou qui ont besoin d'aide pour traiter des formats de texte, d'image et de vidéo.

Optez pour ChatGPT si vous privilégiez la profondeur des discussions, l'expertise en programmation ou la génération de contenu créatif. C'est le choix idéal pour les développeurs, les créateurs de contenu et toute personne ayant besoin d'un assistant flexible et intelligent pour diverses tâches.

➡️En savoir plus : ClickUp vs ChatGPT

Gemini vs ChatGPT sur Reddit

De nombreux développeurs et passionnés de technologie ont débattu du choix entre ChatGPT et Google Gemini pour le codage et ont constaté que les deux outils présentaient des avantages et des inconvénients.

J'utilise Gemini pour écrire, et je trouve ChatGPT un peu trop... enjoué ? Il en fait un peu trop pour être mignon/sympathique/captivant ? Avec Gemini, j'ai l'impression de parler à une vraie personne qui est sincère, et j'apprécie beaucoup plus ce calme que celui de ChatGPT.

J'utilise Gemini pour écrire, et je trouve ChatGPT un peu trop... enjoué ? Il en fait un peu trop pour être mignon/sympathique/captivant ? Avec Gemini, j'ai l'impression de parler à une vraie personne qui est sincère, et j'apprécie beaucoup plus ce calme que celui de ChatGPT.

Je suis ingénieur logiciel. Je suis franchement très surpris que certains disent que Gemini Advanced est une meilleure option pour le codage que GPT-4. J'ai beaucoup utilisé les deux, et ChatGPT est tout simplement bien supérieur à mon avis. Gemini semble incapable de comprendre des problèmes simples, y compris les erreurs de syntaxe, qui devraient pourtant être les plus faciles à corriger. Une syntaxe manquante ne demande même pas au modèle de comprendre la logique, juste de s'assurer que la syntaxe est correcte, et cela devrait être le plus facile à corriger. Je retourne à GPT pour le code jusqu'à nouvel ordre.

Je suis ingénieur logiciel. Je suis franchement très surpris que certains disent que Gemini Advanced est une meilleure option pour le codage que GPT-4. J'ai beaucoup utilisé les deux, et ChatGPT est tout simplement bien supérieur à mon avis. Gemini semble incapable de comprendre des problèmes simples, y compris les erreurs de syntaxe, qui devraient pourtant être les plus faciles à corriger. Une syntaxe manquante ne demande même pas au modèle de comprendre la logique, juste de s'assurer que la syntaxe est correcte, et cela devrait être le plus facile à corriger. Je retourne à GPT pour le code jusqu'à nouvel ordre.

Comme l'a résumé cet utilisateur, Gemini de Google est idéal pour la génération de contenu, tandis que ChatGPT écrit un meilleur code et est idéal pour la résolution de problèmes.

GPT-4 est plus performant en programmation que Gemini avancé – testé sur PythonJ'ai eu un problème de code Python assez simple aujourd'hui – et j'ai pensé utiliser Gemini avancé pour m'aider. Ça a donné lieu à de nombreux allers-retours, et finalement, Gemini n'a pas su résoudre le problème que posait mon code. J'ai copié le code dans GPT-4, et il m'a immédiatement expliqué le problème.

GPT-4 est plus performant en programmation que Gemini avancé – testé sur PythonJ'ai eu un problème de code Python assez simple aujourd'hui – et j'ai pensé utiliser Gemini avancé pour m'aider. Ça a donné lieu à de nombreux allers-retours, et finalement, Gemini n'a pas su résoudre le problème que posait mon code. J'ai saisi le code dans GPT-4, et il m'a immédiatement expliqué le problème.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Gemini et ChatGPT

Gemini et ChatGPT peuvent être très utiles pour le codage de base, mais nécessitent une intervention humaine pour adapter les résultats à des projets spécifiques. Cela signifie que vous devez ajuster le code là où cela est nécessaire et le vérifier ou le tester avant de le mettre en production.

C'est là qu'une plateforme de productivité et de collaboration basée sur l'IA comme ClickUp offre une alternative solide. Vous ne comprenez pas en quoi un outil de gestion de projet a sa place dans une discussion sur les outils d'IA pour le codage ? Laissez-nous vous expliquer !

En réalité, la gestion de projets de codage ne se limite pas à la simple génération de code. Vous devez connaître les paramètres appropriés, les fonctions d'appel et les frameworks de codage pour vous assurer de pouvoir déployer correctement le code généré au sein de votre système, sans que des fonctionnalités essentielles ne soient compromises.

ClickUp est une solution tout-en-un qui fait le lien entre le codage et la gestion de projet. Elle vous aide à rationaliser la communication, à hiérarchiser les tâches et à superviser tous les aspects de votre pipeline de développement.

L'atout n° 1 de ClickUp : une IA avancée pour la génération contextuelle de code, la complétion et le débogage

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Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, vous pouvez automatiser des tâches, générer des résumés rapides ou créer des modèles et de la documentation pour vos projets de codage, ce qui vous permet de gagner du temps et de préserver votre énergie mentale.

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Il vous aide à corriger les bugs, à générer du code et à planifier votre code, ce qui le rend idéal pour divers projets et cas d'utilisation. Générez rapidement du code standard, obtenez des suggestions en temps réel pour la refactorisation et la correction du code, et analysez vos projets et exemples de codage passés pour accéder à des suggestions d'amélioration sur mesure.

L'IA est capable d'interpréter des descriptions en anglais courant de tâches de codage, ce qui permet aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins dans un langage de tous les jours. Cette fonctionnalité aide les membres de l'équipe qui ne maîtrisent pas parfaitement la syntaxe de codage à communiquer efficacement leurs exigences.

Que vous travailliez seul ou au sein d'une équipe de développement, ClickUp gère de manière transparente l'ensemble de votre flux de travail, de l'écriture du code aux tests et au déploiement des projets.

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L'atout n° 2 de ClickUp : des documents au formatage riche pour garantir la cohérence des pratiques de codage en matière de maintenance

Essayez ClickUp Docs dès maintenant Modifiez votre code avec les membres de votre équipe pour gagner du temps et réduire les risques d'erreurs

ClickUp Docs vous aide à maintenir la cohérence de vos pratiques de codage grâce à une collaboration améliorée, à la standardisation et à la gestion de la documentation. Des fonctionnalités telles que les commentaires en ligne, l'édition en cours et les @mentions permettent une communication efficace entre les membres de l'équipe, garantissant ainsi que tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut contribuer au respect des normes de codage.

Le contrôle de version permet de réduire les erreurs et d'éviter la perte d'informations importantes. Les équipes peuvent également créer une structure logique pour leurs documents à l'aide de dossiers et de sous-pages imbriquées, ce qui facilite l'organisation efficace de la documentation de codage.

Vous pouvez utiliser des options de mise en forme de texte enrichi, telles que l'ajout de titres, de listes à puces et numérotées, de bannières colorées, etc., dans Docs pour rendre votre documentation de développement plus lisible et percutante.

Partagez facilement du code grâce au formatage des blocs de code

Définissez votre langage de programmation préféré et créez des extraits de code partageables dans vos ClickUp Docs

La mise en forme des blocs de code de ClickUp facilite le partage d'extraits de code au sein de vos tâches ou de vos documents. Que ce soit pour collaborer avec les membres de votre équipe ou pour réviser du code pendant un sprint, ClickUp garantit que votre code est soigneusement mis en forme avec une mise en évidence syntaxique appropriée.

Cela facilite la lecture, le débogage et l'amélioration de votre code directement au sein de la plateforme, ce qui vous fait gagner du temps et évite les erreurs lors de la collaboration entre équipes.

L'atout n° 3 de ClickUp : un hub de travail tout-en-un pour les équipes de développement logiciel

Essayez ClickUp dès maintenant Alignez tous les membres de votre équipe grâce à des feuilles de route claires avec ClickUp for Software Teams

Si vous recherchez plus que la génération et l'achevement du code, la plateforme ClickUp for Software Teams, spécialement conçue, vous permet de gérer l'ensemble de votre cycle de développement au sein d'un seul hub de travail.

Il ne s'agit pas simplement d'écrire quelques lignes de code, mais de créer un environnement de travail organisé et productif où les équipes peuvent collaborer en toute fluidité, suivre l'avancement des projets et respecter facilement les délais.

Utilisez-le pour :

Vous souhaitez optimiser encore davantage votre processus de codage ? Découvrez le modèle de développement logiciel ClickUp pour vous aider à structurer vos projets de développement.

Ce modèle entièrement personnalisable est idéal pour les équipes de conception, de produit, d'ingénierie et d'assurance qualité qui souhaitent gérer leurs activités de développement de produits. De la création et la maintenance d'une feuille de route produit au suivi des corrections de bogues et des nouvelles versions, cette solution vous permet de tout gérer !

L'atout n° 4 de ClickUp : une gestion de projet agile pour les équipes de développement qui évoluent rapidement

Essayez ClickUp dès maintenant Évaluez rapidement votre backlog afin de gérer votre flux de travail en toute fluidité avec ClickUp pour les équipes Agile

La polyvalence de ClickUp va bien au-delà du simple suivi des tâches. Grâce à ses fonctionnalités personnalisables, ses intégrations approfondies et ses outils avancés, ClickUp pour les équipes Agile vous permet de structurer vos projets de codage selon vos besoins.

Utilisez des tableaux Kanban Agile pour hiérarchiser votre backlog, définissez des objectifs de sprint à l'aide de graphiques burndown et liez directement les tâches aux validations GitHub ou GitLab. Suivez les échéanciers grâce aux diagrammes de Gantt, rationalisez les revues de code avec des commentaires attribués et assurez la coordination de votre équipe à chaque étape.

Qu'il s'agisse de cycles complexes de révision de code, de planification de sprints ou de débogage, ClickUp vous fournit les outils nécessaires pour tout gérer.

Oubliez Gemini et ChatGPT. Avec ClickUp, vous livrez un code plus propre, plus rapidement

Si ChatGPT et Gemini de Google comptent parmi les outils d'IA générative les plus puissants, ils répondent à des besoins d'utilisateurs très variés.

Que vous cherchiez à générer des images, à résoudre des problèmes ou que vous ayez besoin d'aide pour le codage, la qualité des invites détermine les résultats obtenus avec ces outils.

En matière de codage, la profondeur, la précision, l'organisation et la collaboration en temps réel sont essentielles — et c'est là que ClickUp excelle.

ClickUp n'est pas seulement un gestionnaire de tâches ; c'est une plateforme tout-en-un conçue pour les développeurs et les équipes Agile. Grâce à l'assistant IA de ClickUp, vous pouvez numériser instantanément des documents de projet, vérifier l'exactitude du code et générer des actions à mener à partir des discussions. Suivez la progression des sprints à l'aide de graphiques burndown, visualisez les flux de travail avec des diagrammes de Gantt et intégrez GitHub ou GitLab pour que tout reste connecté.

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