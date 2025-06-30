Slack vs WhatsApp : quelle application de messagerie est la meilleure pour le travail ?

Au travail, une communication claire et rapide permet à tout le monde de rester sur la bonne voie : chacun connaît le plan et son rôle, les projets se déroulent sans accroc, les délais sont respectés et les tâches sont accomplies.

C'est là que des outils comme Slack et WhatsApp prennent tout leur sens. Ils facilitent la communication au sein d'une équipe, mais ils sont plus différents que vous ne le pensez.

Alors, comment se comparent-ils, et lequel convient le mieux à votre équipe ? Laissez-nous vous expliquer en détail — et ne vous inquiétez pas — nous avons une autre option si aucune des deux ne vous convient.

Qu'est-ce que Slack ?

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L'histoire de Slack est tout sauf banale. Ce qui a commencé comme une fonctionnalité de chat dans un jeu en ligne en 2002 est aujourd'hui l'outil de communication incontournable pour les entreprises du monde entier. Sans parler de la communication interne, l'entreprise affirme que 80 % des sociétés du classement Fortune 100 utilisent Slack pour communiquer avec leurs parties prenantes externes.

C'est comme un hub virtuel où vous pouvez discuter, partager des fichiers, envoyer des médias (car qui n'aime pas un bon mème ?) et passer des visioconférences sans quitter l'application.

📮 Pourquoi certaines équipes remettent Slack en question ClickUp a réalisé un sondage auprès de plus de 4 000 professionnels et a mis en évidence un problème récurrent : lorsque le chat est dissocié du travail, la coordination en pâtit. Découvrez comment ClickUp Chat propose une approche plus connectée. Commencez à utiliser ClickUp Chat pour discuter Créez des tâches traçables à partir de n'importe quelle conversation et travaillez directement depuis le chat sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Fonctionnalités de Slack

Slack a été conçu pour les équipes, afin de faciliter la communication et le travail collaboratif.

Voici quelques-unes de ses principales fonctionnalités :

1. Canaux et fils de discussion

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Les canaux dans Slack sont des espaces dédiés à des sujets, des projets ou des équipes spécifiques. Et ils sont faciles à repérer : les canaux publics sont signalés par un hashtag (#), et les canaux privés par une icône de cadenas (🔒). Les premiers sont ouverts à tous, tandis que les seconds restent sécurisés et accessibles uniquement sur invitation.

Vous pouvez les organiser en utilisant des noms clairs (comme projet-, équipe- ou service-) et en archivant les anciens canaux pour garder tout bien rangé. Vous pouvez également ajouter automatiquement de nouveaux membres aux canaux par défaut pour les mettre rapidement au courant.

Pour les discussions plus personnelles, vous pouvez utiliser les messages privés. Vous pouvez également regrouper vos réponses dans des fils de discussion, comme sur X (Twitter).

💡Astuce de pro : si vous souhaitez passer d'un canal à l'autre en un clin d'œil, il vous suffit d'appuyer sur Commande + K ou T (Mac) ou Ctrl + K (Windows), de taper quelques lettres du nom du canal, et le tour est joué.

2. Réunions rapides avec les réunions quotidiennes

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Vous vous souvenez de ces petites discussions rapides au bureau ? Slack Huddles transpose cela en ligne grâce à des appels audio permettant des discussions spontanées en équipe. Vous pouvez en lancer un dans n'importe quel canal ou message privé d'un simple clic, et vos collègues peuvent rejoindre ou quitter la conversation à leur guise.

Huddles mise sur la simplicité avec des appels audio par défaut, mais vous pouvez activer la vidéo. Ces appels sont parfaits pour la collaboration, grâce à des fonctionnalités telles que le partage d'écrans multiples et les curseurs en direct pour des tâches comme la modification en cours ou le dépannage. Vous pouvez même réagir avec des emojis ou lancer des fils de discussion pendant l'appel.

👀Le saviez-vous ? Sur Slack, vous pouvez vous rappeler ou rappeler à quelqu'un d'autre un évènement, une réunion, une échéance, un message, un fichier ou ce que vous avez en utilisant /rappel, suivi du lieu, de l'objet et de la date.

À lire également : Astuces Slack pour améliorer la communication au travail

3. Partage et stockage de fichiers

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Le partage de fichiers dans Slack est simple et fiable, ce qui vous permet d'en faire une sorte de hub central. Vous pouvez télécharger des fichiers jusqu'à 10 Go (avec les forfaits payants) en les glissant-déposant ou en les collant dans les discussions, avec des aperçus pratiques pour les PDF, les images, les vidéos et bien plus encore.

Slack propose également des filtres de recherche puissants, qui vous permettent de retrouver facilement les informations importantes. Vous pouvez épingler ou marquer d'une étoile vos fichiers et y accéder même si la personne qui les a partagés a quitté l'application.

4. Intégrations

Slack peut se connecter à plus de 2 600 applications et services. Vous pouvez facilement intégrer des outils populaires tels que Google Workspace, Microsoft Office et Zoom pour partager des fichiers, participer à des réunions ou gérer vos calendriers directement depuis Slack.

Les outils de développement et de gestion de projet tels que GitHub, Jira et Trello permettent de publier des mises à jour, ce qui permet aux équipes de rester informées sans avoir à changer d'application. Vous pouvez créer des flux de travail personnalisés sans code pour différents processus à l'aide du Workflow Builder.

Tarifs de Slack

Free

Pro : 8,75 $ par utilisateur et par mois

Business+ : 15 $ par utilisateur et par mois

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Vous pouvez ajouter Slack IA à tous les forfaits payants pour 10 $ supplémentaires par utilisateur et par mois.

À lire également : Les avantages et les inconvénients de Slack au travail

Qu'est-ce que WhatsApp ?

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À l'origine, WhatsApp était un simple moyen d'envoyer des notifications à ses amis. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde, avec pas moins de 3 milliards d'utilisateurs!

Son charme réside dans sa facilité d'utilisation : inscrivez-vous avec votre numéro de téléphone, et c'est parti. Vous pouvez envoyer des messages texte et vocaux, partager des images, des vidéos et des documents, ou passer des visioconférences. Vous pouvez même créer des discussions de groupe pour rassembler tout le monde, que ce soit pour des projets, des équipes ou l'organisation familiale.

Avec un chiffrement de bout en bout, une compatibilité avec les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau, WhatsApp est une application simple, sécurisée et polyvalente pour toutes vos communications.

À lire également : Exemples de stratégies de communication au travail

Fonctionnalités de WhatsApp

Voici quelques-unes des fonctionnalités de WhatsApp :

1. Messages et appels individuels

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WhatsApp simplifie la communication. Ses discussions en tête-à-tête, ses appels vocaux et ses visioconférences sont parfaits pour les discussions privées ou les échanges rapides. L'application récupère directement les contacts de votre téléphone, ce qui vous permet de voir qui utilise déjà WhatsApp et d'inviter ceux qui ne l'utilisent pas encore.

Vous pouvez envoyer des textes, des messages vocaux, et même marquer d'une étoile ou transférer des messages importants pour les retrouver facilement. WhatsApp dispose désormais d'un bouton « Modifier » pour retoucher vos textes après les avoir envoyés. Vous n'êtes pas satisfait d'un message ? Vous pouvez le supprimer pour tout le monde, mais n'oubliez pas : ces deux options ne sont disponibles que peu de temps après avoir appuyé sur « Envoyer ».

L'application WhatsApp Business comprend également des fonctionnalités supplémentaires telles que la configuration de réponses automatiques et le partage de catalogues de produits, ce qui vous permet de rester facilement en contact avec vos clients.

💡Astuce de pro : si vous disposez de Siri ou de Google Assistant, utilisez-le pour envoyer des messages WhatsApp gratuitement !

2. Groupes et listes de diffusion

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Les discussions de groupe WhatsApp (ou simplement les groupes) constituent un espace partagé où les membres de votre équipe peuvent collaborer, partager des mises à jour et discuter de projets ou de sujets spécifiques. Que ce soit pour un service, un groupe de travail ou une session de brainstorming, les groupes permettent à tout le monde de rester informé sans avoir à recourir à des chaînes d'e-mails séparées.

D'autre part, les listes de diffusion vous permettent d'envoyer le même message à plusieurs personnes à la fois, sans créer de discussion de groupe. C'est un moyen rapide de partager des annonces ou des mises à jour tout en gardant les discussions privées et distinctes. Cela s'avère particulièrement pratique pour communiquer efficacement avec de grandes équipes ou différents publics.

3. Paiements intégrés à l'application avec WhatsApp Pay

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Bien qu'il soit limité à quelques pays sélectionnés, WhatsApp Pay simplifie les opérations de votre entreprise en vous permettant d'envoyer et de recevoir de l'argent directement dans les discussions.

Par exemple, un client qui parcourt votre catalogue de produits sur WhatsApp trouve un article qui lui plaît et décide de l'acheter. Au lieu de partager ses coordonnées bancaires ou de se rendre sur un site web externe, il lui suffit d'appuyer sur le bouton « Payer » dans la conversation, de saisir le montant et d'autoriser le paiement à l'aide d'un code PIN ou d'une vérification biométrique.

La transaction s'effectue entièrement en temps réel, et vous recevez vos reçus directement dans la discussion.

👀Le saviez-vous ? WhatsApp Pay n'est (pour l'instant) disponible qu'en Inde et au Brésil — les pays où le nombre de téléchargements de l'application WhatsApp Business est le plus élevé.

4. Partage et stockage

WhatsApp vous permet d'envoyer des images, des vidéos, des fichiers audio, des documents (y compris des PDF, des fichiers Word, Excel et PowerPoint) et des contacts. Vous pouvez également partager votre emplacement en direct grâce à des mises à jour GPS en temps réel pendant une durée déterminée (jusqu'à 8 heures), ce qui facilite la coordination avec les équipes mobiles.

WhatsApp n'est pas uniquement un service de stockage cloud. Tout le contenu que vous partagez occupe de l'espace sur votre téléphone et est sauvegardé dans le cloud. Vous pouvez gérer cela en archivant manuellement les messages, les fichiers et les médias. Vous pouvez également choisir de ne pas enregistrer automatiquement les médias dans la galerie de votre téléphone et de ne conserver que ceux dont vous avez besoin.

💡Conseil de pro : activez l'option « Messages éphémères » pour supprimer automatiquement les conversations après un certain temps. Ainsi, vous n'aurez plus à vous soucier de libérer de l'espace manuellement.

Tarifs de WhatsApp

Application standard : Gratuit

Application pour l'entreprise : Gratuite

API Business : paiement à la discussion

Slack vs WhatsApp : comparaison des fonctionnalités

Voici un aperçu des différentes fonctionnalités de Slack et WhatsApp :

Fonctionnalités Slack WhatsApp/WhatsApp Business Appels vocaux et visioconférences (y compris les appels individuels et de groupe) Oui Oui Limite de l'historique des messages Jusqu'à 90 jours avec le forfait Free Unlimited Partage d'écran Oui Oui Annotation pendant le partage d'écran Oui Non Discussions de groupe Oui. Des canaux pour discuter de différents sujets et des groupes personnalisés pour des discussions plus privées Oui. Les groupes et les listes de diffusion permettent d'envoyer des messages en masse à un grand nombre de personnes. Fonction de recherche Oui. Dispose de filtres de recherche avancés pour localiser précisément des fichiers et des messages Oui. Fonctionnalités de recherche de base pour les discussions Partage de fichiers Oui. Possibilité de partager tout type de fichier jusqu'à 10 Go Oui. Possibilité de partager tout type de fichier jusqu'à 2 Go Partage d'emplacement Non Oui. Possibilité de partager son emplacement en temps réel pendant 8 heures maximum Paiements intégrés à l'application Non ; peut s'intégrer à des outils de paiement comme PayPal Oui. Possibilité d'envoyer et de recevoir de l'argent depuis l'application Stockage Oui. Jusqu'à 20 Go dans le forfait payant Oui. Tout est stocké sur l'appareil notifications Oui. Hautement personnalisable Oui. Immédiat et basique Sécurité Oui. Dispose d'un chiffrement des données et de plusieurs certifications Oui. Offre un chiffrement de bout en bout Intégrations Complet ; effectue la connexion avec plus de 2 600 applications Limité ; connexion à HubSpot et à quelques plateformes Applications mobiles et d'application de bureau Oui Oui Tarifs Forfaits gratuits et payants à partir de 8,75 $ par utilisateur et par mois Gratuit ; des tarifs régionaux s'appliquent pour l'API au-delà de 1 000 discussions

Examinons de plus près cette comparaison des fonctionnalités :

Fonctionnalité n° 1 : installation et interface utilisateur

Slack offre une interface hautement personnalisable, mais sa configuration peut sembler un peu complexe au premier abord. Les utilisateurs doivent créer des environnements de travail et des canaux, puis attribuer des rôles aux utilisateurs avant de pouvoir utiliser la plateforme.

Une fois configurée, l'interface est facile à utiliser : les discussions occupent la majeure partie de l'écran et une barre latérale permet d'accéder aux canaux, aux fils de discussion et aux contacts. Slack propose également toute une gamme d'options de personnalisation, notamment des thèmes, des emojis et même la création d'emojis personnalisés.

WhatsApp, en revanche, privilégie la simplicité. L'installation est rapide et facile : il suffit d'un numéro de téléphone et d'une vérification. L'interface est minimaliste : sur le bureau, les discussions s'affichent à gauche et la discussion active à droite.

L'application mobile offre une disposition épurée avec des onglets faciles à utiliser pour les appels et les mises à jour de statut. La création de groupes est simple, et WhatsApp Business ajoute des catalogues de produits à l'interface familière. L'application principale et WhatsApp Business proposent toutes deux des options de personnalisation pour les arrière-plans des chats.

🏆 Vainqueur : WhatsApp. Tout le monde peut configurer WhatsApp en quelques minutes et commencer à discuter. Slack prend plus de temps : vous devez d'abord disposer d'une adresse e-mail professionnelle, inviter des membres et configurer un environnement de travail, ce qui invite souvent les utilisateurs à choisir des alternatives plus simples.

Fonctionnalité n° 2 : communication professionnelle pour l'entreprise

Slack est conçu pour une communication d'équipe efficace. Il offre des fonctionnalités telles que la mise en forme des messages, l'organisation et la planification. Il propose également des options pour gérer des groupes avec des canaux publics ou privés, des permissions personnalisées et des rôles pour les membres.

Il permet de passer des appels vocaux et des visioconférences en tête-à-tête avec partage d'écran, annotation et enregistrement pour les réunions. Cependant, les réunions plus importantes nécessitent des forfaits payants.

WhatsApp met l'accent sur une messagerie rapide et fiable, avec des accusés de réception, des indicateurs de saisie et des visioconférences claires. Bien que la version pour bureau inclue désormais les appels et le partage d'écran, elle peut présenter des dysfonctionnements et ne dispose pas de fonctionnalités collaboratives telles que l'annotation pendant les appels.

L'application Business propose des messages automatisés, des réponses rapides et des libellés pour organiser les discussions. Les groupes peuvent être importants, avec jusqu'à 1 024 membres, et incluent des outils tels que des contrôles d'administrateur, des sondages et des listes de diffusion. WhatsApp propose également des profils vérifiés, des statistiques sur les messages et une prise en charge multi-appareils pour gérer les discussions avec les clients sur plusieurs appareils.

🏆 Vainqueur : Égalité. Slack est idéal pour les équipes, en particulier les entreprises technologiques, qui travaillent ensemble dans un même espace. Pour la vente et la gestion de nombreux chats avec les clients, WhatsApp est plus rapide et permet de gagner du temps dans l'organisation.

Fonctionnalité n° 3 : les notifications

Slack offre un contrôle étendu sur les notifications, vous permettant de choisir les alertes que vous recevez et de personnaliser leurs paramètres. Vous pouvez définir des horaires spécifiques pour les notifications ou recevoir des alertes sur votre mobile lorsque vous êtes inactif sur votre bureau. Pour travailler en toute concentration, vous pouvez utiliser le mode « Ne pas déranger » afin de suspendre temporairement les notifications.

Le système de notifications de WhatsApp est plus simple, mais offre tout de même quelques options de personnalisation. Vous pouvez choisir de recevoir des notifications pour les discussions individuelles, les discussions de groupe et les appels, et même sélectionner des sons de notification ou des sonneries personnalisés.

L'application indique le statut des messages envoyés et lus, et les utilisateurs Business peuvent configurer des notifications ayant une priorité élevée et des réponses automatiques. Pour profiter d'un moment de calme, vous pouvez désactiver les notifications des discussions, des groupes ou des appels pendant une période prolongée.

🏆 Vainqueur : Slack. Avec davantage d'options de personnalisation, Slack est mieux adapté aux environnements de travail dynamiques. La simplicité de WhatsApp ne vous offre pas cette richesse ni cette flexibilité.

Fonctionnalité n° 4 : partage et stockage de fichiers

Slack simplifie le partage de fichiers pour les équipes à distance, vous permettant de partager des fichiers jusqu'à 10 Go depuis votre appareil ou des applications comme Dropbox. Il enregistre et archive automatiquement les fichiers, les messages et les médias dans le cloud. L'espace de stockage varie selon le forfait choisi : la version gratuite offre 5 Go et conserve les fichiers pendant 90 jours, tandis que les forfaits payants offrent 10 Go ou 20 Go par utilisateur.

WhatsApp prend en charge le partage de fichiers jusqu'à 2 Go, y compris les PDF, les images, les vidéos et les GIF. Il vous permet également de partager des contacts et des emplacements, mais ne fonctionne pas avec les fichiers Google Suite. WhatsApp stocke les messages, les fichiers et les médias sur votre téléphone, ce qui peut nécessiter des sauvegardes manuelles ou automatiques pour éviter toute perte de données.

🏆 Vainqueur : Slack. Les fichiers de l'entreprise sont généralement importants et volumineux. Utiliser Slack pour les échanger sans se soucier des problèmes de stockage est tout à fait logique.

Fonctionnalité n° 5 : Intégrations

Slack s'intègre à plus de 2 600 applications, telles que Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, Jira et Trello. Cela permet l'automatisation des tâches, le partage de fichiers et la prévisualisation directe dans les canaux. Les bots de Slack gèrent les mises à jour et les alertes ; les équipes peuvent créer des flux de travail ou des applications personnalisés.

Les intégrations de WhatsApp sont principalement axées sur le service client et les ventes. Les entreprises peuvent synchroniser leurs catalogues de produits avec Facebook Shops, utiliser l'API pour se connecter à des systèmes CRM et automatiser les réponses ou les flux de travail.

🏆 Vainqueur : Slack. Votre équipe s'appuie probablement déjà sur un ensemble solide d'outils indispensables à ses opérations quotidiennes. Slack s'intègre facilement à cet ensemble, tandis que WhatsApp pourrait souffrir considérablement par rapport à ses alternatives.

Slack vs WhatsApp sur Reddit

Pour comprendre le débat Slack vs WhatsApp, nous avons consulté Reddit à la recherche d'avis concrets et plus authentiques — et les réactions sont mitigées.

Les utilisateurs apprécient Slack pour sa capacité à bien organiser les choses, avec toutes les conversations et discussions regroupées au même endroit et faciles à retrouver grâce à son outil de recherche.

mrbkkt1, qui tient un restaurant, déclare :

Slack m'a permis de faire communiquer tous les employés et de regrouper tous les messages dans un espace clair et concis. Je peux désormais publier des plannings que les gens peuvent consulter depuis leur téléphone, au lieu de devoir envoyer des textes groupés ou individuels. Je peux désormais publier des notes de service en ligne au lieu de les imprimer et de les afficher.

Slack m'a permis de faire communiquer tous les employés et de regrouper tous les messages dans un espace clair et concis. Je peux désormais publier des plannings que les gens peuvent consulter depuis leur téléphone, au lieu de devoir envoyer des textes groupés ou individuels. Je peux désormais publier des notes de service en ligne au lieu de les imprimer et de les afficher.

D'autres préfèrent WhatsApp pour sa rapidité et sa commodité, en particulier pour le travail en contact avec les clients. Comme le fait remarquer kevin4076,

En optant pour Slack, vous obligez vos clients à télécharger et à configurer une nouvelle application, alors qu'ils ont probablement déjà WhatsApp. Opter pour WhatsApp serait en revanche plus simple pour vos clients.

En optant pour Slack, vous obligez vos clients à télécharger et à configurer une nouvelle application, alors qu'ils ont probablement déjà WhatsApp. Opter pour WhatsApp serait en revanche plus simple pour vos clients.

La plupart des gens comprennent toutefois que ces deux applications répondent à des besoins de travail différents. Ainsi, plutôt que de tirer des conclusions hâtives, de nombreux utilisateurs de Reddit, comme fumo7887, examinent d'abord l'objectif recherché.

À quoi ça sert ? Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, mais tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Un groupe d'amis ? Des collègues ? Des voisins ? Une communauté ouverte ?

À quoi ça sert ? Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, mais tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Un groupe d'amis ? Des collègues ? Des voisins ? Une communauté ouverte ?

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Slack et WhatsApp

Slack et WhatsApp sont parfaits pour maintenir la connexion entre les équipes, mais la plupart des entreprises ont besoin de plus qu'une simple application de chat. Passer d'un outil à l'autre pour la communication, les projets et les tâches peut compliquer les choses et faire perdre un temps précieux.

C'est là que ClickUp entre en jeu !

C'est bien plus qu'un simple outil de communication : c'est l'application tout-en-un pour le travail. Elle rassemble la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe en un seul endroit, grâce à une IA de nouvelle génération qui optimise l'automatisation et la recherche.

Voici comment ClickUp peut changer votre façon de travailler :

L'avantage n° 1 de ClickUp : discutez pour améliorer le travail d'équipe

ClickUp Chat est un outil intégré qui combine messagerie et gestion de projet. Il est conçu pour optimiser votre flux de travail en intégrant les discussions directement dans votre hub de travail.

Contrairement à Slack ou WhatsApp, où les discussions sont souvent noyées dans la masse ou déconnectées des tâches réelles, ClickUp Chat relie les discussions à des éléments concrets et à des projets, ce qui facilite le travail d'équipe.

Grâce à l'IA native de ClickUp, l'outil combine la gestion de projet et la gestion des connaissances en une seule entité, reliant facilement les discussions aux tâches, aux documents et aux projets, ce qui fait de la communication d'équipe (et de la collaboration en temps réel ) une partie intégrante de votre flux de travail existant.

Les fonctionnalités de ClickUp Chat vous permettent de :

Discutez directement dans les Espaces ou les Listes pour que les discussions restent liées aux tâches ou aux projets appropriés

Transformez n'importe quel message de chat en tâche en un seul clic : le contexte est enregistré et les tâches sont créées automatiquement, pour ne rien oublier d'important

Utilisez AI CatchUp pour résumer les conversations manquées et AI CleanUp pour extraire les éléments à mener des messages, ce qui vous aidera à rester concentré et à éviter la surcharge d'informations

Collaborez en direct grâce aux visioconférences et au partage d'écran via SyncUps . Cette solution vous permet de discuter avec 200 personnes à la fois, de relier des tâches et de les attribuer à vos coéquipiers, de planifier des réunions et même de vérifier la charge de travail de l'équipe directement dans le chat.

Partagez des mises à jour et des fichiers en les liant directement à des projets

De plus, si vous avez besoin de jeter un coup d'œil rapide à vos projets pendant que vous discutez, vous pouvez afficher la vue des projets et suivre l'évolution de vos discussions.

À lire également : Modèles gratuits de plans de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

L'avantage n° 2 de ClickUp : enregistrez vos discussions pour une communication en temps réel

Travaillez en mode asynchrone avec ClickUp Clips Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips et partagez vos enregistrements avec votre équipe pour des discussions approfondies

Que ce soit pour documenter des processus, expliquer des étapes de dépannage ou faire le point sur un projet, ClickUp Clips vous permet de tout enregistrer en vidéo, avec ou sans images de webcam pour plus de contexte.

Une fois la vidéo enregistrée, elle est automatiquement transcrite à l'aide de ClickUp Brain. Ainsi, vous ne manquerez rien de la vidéo. Vous pouvez rapidement rechercher des mots-clés dans la transcription pour trouver immédiatement les passages importants.

Vous pouvez ensuite joindre ces clips à des tâches et des projets ou les partager avec vos collègues pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Votre équipe peut également :

Laissez vos commentaires directement sous la vidéo pour un retour rapide

Transformez les Clips en tâches pour concrétiser vos idées et obtenir des résultats

Accédez à tous les clips enregistrés depuis un emplacement centralisé appelé le Hub Clips

À lire également : Les meilleurs logiciels de partage d'écran pour les réunions à distance

Attribuez des tâches et des responsabilités à des membres spécifiques grâce aux commentaires attribués

Qu'il s'agisse de Clips ou de messages dans le chat, vous pouvez transformer n'importe lequel d'entre eux en tâche à réaliser et l'attribuer à des membres spécifiques de l'équipe grâce à la fonctionnalité Commentaires attribués de ClickUp. Ainsi, chaque tâche ou demande a un propriétaire clairement identifié, et rien n'est oublié.

Lorsque tous les commentaires attribués sont regroupés en un seul endroit, il est facile de suivre la progression et de garder le contrôle sur les priorités. Vous pouvez convertir les commentaires en tâches et vous assurer que vos projets avancent sans passer à côté de détails importants.

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés entre plusieurs canaux, fils de discussion ou messages privés, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée comme ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés sur des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles.

L'atout n° 4 de ClickUp : la collaboration en temps réel

Donnez vie à vos idées en les notant sur les tableaux blancs ClickUp et collaborez visuellement avec votre équipe où que vous soyez

Au lieu de chercher un Tableau blanc libre au bureau, utilisez simplement ClickUp Whiteboards pour faire un brainstorming en ligne.

Cet espace de travail numérique permet à votre équipe de réfléchir ensemble, de collaborer et de concrétiser ses idées, où que vous soyez. Grâce à des outils tels que le dessin à main levée et la création de formes, vous pouvez donner vie à vos concepts et schématiser vos flux de travail ou vos processus pour une clarté maximale.

Suivez l'activité des membres de votre équipe en temps réel grâce à la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp

Lorsque vos idées sont prêtes à être mises en œuvre, vous pouvez instantanément les transformer en tâches et les attribuer aux bons membres de l'équipe. Vous pouvez également suivre de près leurs activités en temps réel grâce à la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp.

Vous pouvez voir quand votre équipe affiche ou effectue des modifications sur des tâches, ce qui crée un environnement de travail plus connecté et plus efficace. Cela permet aux équipes de rester synchronisées grâce à des mises à jour instantanées sur les tâches partagées et réduit les discussions incessantes, car chacun sait qui travaille sur quoi.

De plus, si vous utilisez déjà Slack et que vous souhaitez tout de même profiter des avantages de ClickUp, il vous suffit d'utiliser l'intégration ClickUp avec Slack, et c'est terminé.

Restez en connexion avec votre équipe grâce à ClickUp !

Slack et WhatsApp sont tous deux parfaits pour la messagerie instantanée et pour rester en connexion avec vos équipes.

Slack répond à tous vos besoins professionnels en rassemblant vos équipes et en organisant tous vos messages et fichiers en un seul endroit. De son côté, WhatsApp apporte une touche personnelle à la communication d'équipe grâce aux discussions instantanées et aux appels.

Mais que faire si vous recherchez un outil qui combine les deux ? Un outil que vous pouvez utiliser pour discuter et faire avancer vos projets.

La solution, c'est ClickUp, une plateforme de productivité complète qui rassemble tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit, y compris la communication.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui.