Les 20 premières entreprises technologiques à surveiller en 2024

Au cours des dernières décennies, l'industrie technologique a parcouru un long chemin et a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Les produits et services des géants de la technologie sont devenus indispensables et ont un impact sur nos emplois, notre éducation et divers aspects de notre vie quotidienne.

L'industrie représente 35 % de la valeur du marché mondial. En 2023, l'intelligence artificielle (IA) a pris le devant de la scène, l'IA générative élargissant la boîte à outils des professionnels du marketing, de l'informatique et de nombreux autres secteurs.

À l'aube de 2024, les entreprises technologiques devraient continuer à être une centrale d'innovation et de croissance. Cet article présente les 20 principales entreprises technologiques qui devraient faire parler d'elles au cours de l'année à venir.

Les plus grandes entreprises technologiques de 2024 : Une liste exhaustive

1. Apple

via Pomme

Nombre total d'employés : 164,000

capitalisation boursière : 2,90 billions de dollars

connu pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, les AirPods et les ordinateurs Mac

Selon une étude, plus de 1,46 milliard de personnes à travers le monde utilisent activement des iPhones. Fondée en 1976, Apple est l'une des entreprises technologiques les plus connues. La marque est réputée pour avoir réussi à se positionner en créant et en commercialisant les appareils les plus convoités, des téléphones aux montres en passant par les tablettes et les ordinateurs personnels.

Apple reste une force avec laquelle il faut compter en $$$a. La dernière itération de l'iPhone de l'entreprise et les récentes avancées en matière d'IA contribuent à sa domination continue sur le marché au sens large.

2. Microsoft Corporation

via Microsoft

nombre total d'employés : 221,000_

capitalisation boursière : 2,70 billions de dollars

connu pour MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio et les ordinateurs personnels

Microsoft a été fondée en 1975 et est devenue l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles. Microsoft Office (MS Office) est le produit le plus populaire de l'entreprise. MS Office est devenu un élément indispensable de nos vies, offrant des modèles pour les feuilles de calcul, les présentations, les notes de réunion, les missions, les projets, les CV et les évènements familiaux.

Les services cloud de Microsoft, son système d'exploitation Windows et ses produits innovants comme le Surface Duo placent l'entreprise à la pointe de l'innovation technologique.

3. Alphabet Inc.

via Amazon

Nombre total d'employés : 221,000

capitalisation boursière : 1,54 trillion de dollars

connu pour son E-store, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch et ses services de streaming_

Amazon a été fondé en 1994 et était initialement une place de marché en ligne. Le géant de la tech a depuis évolué, élargissant ses services au cloud computing, au streaming numérique, à l'IA et à la publicité en ligne.

Au-delà de ses racines dans le commerce électronique, l'influence d'Amazon s'étend au cloud computing avec Amazon Web Services (AWS). L'entreprise est également connue pour avoir adopté de manière transparente des technologies émergentes telles que la livraison par drone et les assistants à commande vocale.

5. Métaplateformes (Facebook)

via Méta

nombre total de salariés : 83,553_

Capitalisation boursière : 884,90 milliards de dollars

Connu pour Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger

Facebook a été fondé en 2004 en tant que plateforme de médias sociaux unique en son genre. Sa popularité a été quasi instantanée, des millions d'utilisateurs à travers le monde devenant des membres actifs de la plateforme.

En 2021, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a annoncé une nouvelle orientation pour l'entreprise, soulignant les rêves ambitieux de la firme de dominer le métavers. Pour souligner sa validation du métavers et renforcer sa domination durable sur les médias sociaux, Facebook est devenu un sous-ensemble de sa société mère, Meta Platforms.

Cette décision stratégique visait à consolider la position de Meta en tant qu'acteur clé dans la forme que prendront les interactions en ligne à l'avenir. Meta a également acquis des entreprises innovantes telles que Novi Financial, Hot Studio et WhatsApp.

Zuckerberg est désormais à la tête de Meta et pense que les produits de réalité virtuelle et augmentée sont l'avenir. La société a récemment lancé une gamme de produits axés sur le Web3 et Metavers, tels que Meta Quest et Meta Portal.

6. Tesla Inc

via Tesla

Nombre total d'employés : 100,000

Capitalisation boursière : 758 milliards de dollars

connue pour ses véhicules électriques (VE), ses cybercamions et ses véhicules autonomes

Tesla est une entreprise automobile et d'énergie propre qui conçoit et fabrique des voitures électriques, des camions, des dispositifs de stockage d'énergie, des bardeaux solaires et des véhicules autonomes.

Fer de lance de la révolution des véhicules électriques, l'innovation de Tesla en matière d'énergie durable, de technologie de conduite autonome et de stockage des batteries la positionne comme un acteur essentiel de l'avenir des transports.

7. Broadcom

via Broadcom

nombre total d'employés : 20,000+_

Capitalisation boursière : 433,20 milliards de dollars

connu pour le stockage, les logiciels de gestion d'actifs et Rallye

Créée en 1961 en tant que division de produits semi-conducteurs de Hewlett-Packard, Broadcom Inc. est l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs et de solutions logicielles d'infrastructure.

Environ 80 % des revenus de Broadcom proviennent de la vente de ses produits semi-conducteurs. En 2023, Broadcom a racheté VMware et a lancé le premier commutateur avec réseau neuronal intégré.

8. Samsung Electronics

via Samsung

nombre total d'employés : 270,372_

capitalisation boursière : 387,70 milliards de dollars

connu pour ses téléphones portables, ses téléviseurs et d'autres appareils électroniques grand public

Fondée en 1969, Samsung Electronics est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la fabrication et la vente d'un intervalle diversifié d'appareils électroniques et de logiciels. La société fournit des produits et des services dans les domaines des communications mobiles, de l'électronique grand public, des technologies de l'information et des solutions d'appareils.

Axée sur la fabrication de téléviseurs et de téléphones, Samsung est activement engagée dans des initiatives de maison intelligente et de santé numérique. En tant que leader mondial de l'électronique personnelle, l'entreprise est une puissance dans l'écosystème technologique, étendant son influence à la fabrication de semi-conducteurs.

9. Oracle Corporation

via Oracle

nombre total d'employés : 143,000_

Capitalisation boursière : 282,01 milliards de dollars

connu pour Oracle Cloud, Java, MySQL et Oracle Linux

Fondée en 1977 par Larry Ellison et Jeff Henley, Oracle est spécialisée dans les systèmes de gestion de bases de données et les solutions cloud. Les produits les plus utilisés de l'entreprise comprennent des logiciels tels que

la planification des ressources de l'entreprise

(ERP),

gestion du capital humain

(HCM),

gestion de la relation client

(CRM),

gestion de la performance de l'entreprise

(EPM), et

[gestion de la chaîne d'approvisionnement](https://en.wikipedia.org/wiki/Supply\_chaine\\Nde gestion)

(SCM).

Oracle est également créditée d'avoir créé la première base de données autonome au monde pour aider à organiser et à sécuriser les données des clients.

10. Tencent Holdings Limited

via Tencent

Nombre total d'employés : 112,771

Capitalisation boursière : 263,80 milliards de dollars

Connu pour WeChat, PUBG Mobile, QQ et Riot Games

Avez-vous déjà joué à une partie de PUBG sur votre smartphone ? Si vous avez répondu "oui", vous avez interagi avec une production de Tencent Games.

Fondée en 1998, Tencent est une entreprise chinoise réputée pour ses portails web, ses plateformes de commerce électronique, ses systèmes de paiement, ses réseaux sociaux et ses jeux mobiles.

Le groupe s'enorgueillit de posséder Tencent Music et Tencent Games, deux entités de premier plan dans l'industrie mondiale des jeux vidéo. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, l'outil de communication de Tencent, WeChat, est un acteur important des médias sociaux. En plus de ses principales offres, Tencent propose des solutions marketing et des services cloud.

11. Adobe

via Adobe

nombre total d'employés : 26,000+_

Capitalisation boursière : 260,20 milliards de dollars

connu pour Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader et les abonnements aux cours en ligne_

Adobe est un leader en matière de solutions logicielles créatives. Le géant de la technologie commercialise sous licence des outils de conception, de photographie et de modification en cours de vidéo qui restent indispensables pour les professionnels et les amateurs.

En 2021, Adobe a lancé son logiciel de marketing numérique et élargi son empreinte en matière de gestion de l'expérience client (CXM) pour aider les entreprises à optimiser leurs sites web . En 2022, elle a signé un accord pour acquérir l'une des principales sociétés de logiciels de conception, Figma, mais la fusion a échoué en raison de l'opposition des autorités réglementaires.

12. Salesforce

via Salesforce

nombre total d'employés : 73,541_

Capitalisation boursière : 243,80 milliards de dollars

connu pour Slack, Customer 360, Tableau, et Einstein AI_

Fondée en 1999 par un ancien cadre d'Oracle, Salesforce est une société de logiciels basée sur le cloud qui propose une suite complète de produits conçus pour unir les équipes des ventes, des services, du marketing, du commerce et de l'informatique au moyen d'un tableau de bord unifié. Les logiciels et applications CRM de l'entreprise couvrent les ventes, l'automatisation du marketing, le commerce électronique et bien plus encore, et sont adaptés aux entreprises de toutes tailles.

Enrichissant son offre, Salesforce intègre sa solution d'IA, Einstein, à ses produits. Cette intégration vise à automatiser les tâches répétitives et à faciliter la création d'autres applications IA, améliorant encore l'utilité de sa suite.

13. Cisco Systems

via Cisco

nombre total d'employés : 79,500_

Capitalisation boursière : 205,24 milliards de dollars

connu pour Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex et Jabber

Cisco a été fondée par un groupe d'informaticiens de l'université de Stanford en $$$a. Ce géant de la technologie fabrique et vend des équipements de télécommunications, des logiciels de mise en réseau et du matériel informatique. L'entreprise détient également d'importantes participations dans des marchés spécialisés tels que l'Internet des objets (IoT), la vidéoconférence et la gestion de l'énergie.

14. Intel Corporation

via Intel

nombre total d'employés : 121,100_

capitalisation boursière : 198,50 milliards de dollars

connu pour ses processeurs et ses semi-conducteurs

Qui peut oublier le logo emblématique d'Intel ? Il fut un temps où presque tous les PC émettaient ce son incomparable au moment de la mise sous tension. L'écran noir et vierge du PC s'illuminait alors du logo familier d'Intel. Fondé en 1968, ce géant de la technologie reste l'un des principaux fabricants de matériel informatique au monde.

Intel est spécialisée dans la fabrication de

chipsets

,

contrôleurs d'interface réseau

,

mémoire flash

,

unités de traitement graphique

,

FPGA

et d'autres dispositifs liés aux communications et à l'informatique. L'entreprise fournit également des

microprocesseurs

à d'autres entreprises. Intel est également l'un des développeurs du

x86

série de paramètres d'instruction qui existent sur la plupart des PC.

En tant que géant des semi-conducteurs, les innovations d'Intel en matière de technologie des puces jouent un rôle crucial dans l'alimentation de divers appareils, des ordinateurs portables aux centres de données. L'entreprise est désormais à l'avant-garde des technologies à venir telles que l'IA, le cloud computing, la transformation du réseau 5G et l'essor de la périphérie intelligente.

15. SAP

via Intuit

nombre total d'employés : 17,300_

capitalisation boursière : 165,40 milliards de dollars

connu pour QuickBooks, TurboTax et Mint

Intuit est une société de logiciels qui a été créée en $$$a. Spécialisée dans les outils financiers destinés aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises, Intuit propose un intervalle de produits, dont QuickBooks, TurboTax et Mint. En outre, Intuit possède TSheets, une application de gestion du temps et de planification, Mailchimp, et Credit Karma, une société financière récemment acquise par Intuit.

Intuit Assist, un assistant génératif alimenté par l'IA, fournit des recommandations personnalisées et intelligentes. Orienté vers l'aide aux consommateurs et aux petites entreprises clientes, il leur donne les moyens de prendre des décisions financières éclairées et prudentes.

17. Uber Technologies

via Technologies Uber

Nombre total d'employés : 29,300

Capitalisation boursière : 119,87 milliards de dollars

connu pour Uber et UberEats

Présente dans plus de 10 000 villes dans le monde, Uber a révolutionné le secteur des transports. L'entreprise technologique propose des services de taxi, de livraison de nourriture et de transport de marchandises à plus de 131 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle travaille également en partenariat avec plus de 6 millions de chauffeurs et de coursiers.

L'approche innovante d'Uber en matière de covoiturage et de livraison de nourriture a remodelé la mobilité urbaine. Uber a rejoint le S&P 500 le 18 décembre 2023.

18. Sony Corporation

via Sony Corporation

nombre total d'employés : 108,900_

Capitalisation boursière : 116,07 milliards de dollars

connu pour l'électronique grand public, le divertissement et la PlayStation

Connu à l'origine sous le nom de Tokyo Tsushin Kogyo K.K., Sony Group Corporation a été fondé à Tokyo en 1946 par Masaru Ibuka et Akio Morita. Il s'agit d'un conglomérat multinational dont les entreprises couvrent divers secteurs, notamment les médias, l'électronique, la finance et les semi-conducteurs. Le groupe comprend plusieurs entités, telles que Sony Corporation, Sony Entertainment et Sony Financial Group, pour n'en citer que quelques-unes.

Sony est le plus grand fabricant de capteurs d'images et a conquis plus de la moitié des parts de marché. C'est également un acteur de premier plan sur le marché de la télévision et du streaming.

19. Shopify

via Shopify

Le nombre total d'employés : +10,000

capitalisation boursière : 92,23 milliards de dollars

connu pour le commerce électronique

Shopify, une plateforme de commerce électronique, est une solution complète pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à lancer, développer et gérer efficacement leurs projets. Cette boutique en ligne permet aux entreprises de commercialiser leurs produits auprès des clients tout en facilitant l'acceptation des paiements sur différents canaux de vente et emplacements.

La réussite des entreprises qui utilisent Shopify alimente le développement continu des fonctionnalités et des produits, donnant ainsi aux entreprises les moyens d'agir aujourd'hui et contribuant à l'évolution du commerce de demain.

Avec Shopify, tout le monde peut lancer son entreprise, vendre des produits, mettre en place des campagnes de marketing et gérer ses finances sans effort, le tout à partir d'une seule plateforme, sans avoir besoin de l'aide de développeurs de logiciels.

20. Zoom

via Zoom

nombre total de salariés : 6787_

Capitalisation boursière : 29,96 milliards de dollars

connu pour Zoom One, Zoom Espaces et Zoom Events

Basée à San Jose, Zoom est une société de logiciels cotée en bourse fondée en $$$a. C'est l'une des plus jeunes entreprises de cette liste. Elle fournit une plateforme de communication et de collaboration tout-en-un et permet aux entreprises de se connecter et de collaborer à distance.

Zoom propose un intervalle de solutions englobant des fonctionnalités telles que le chat, les appels audio et vidéo, les réunions, les offres de centre de contact cloud, le tableau blanc, et plus encore. Ces fonctionnalités facilitent la collaboration et favorisent des connexions significatives entre les employés à distance. Zoom a joué un rôle essentiel en aidant les entreprises à maintenir leurs activités pendant la pandémie. Dans les années qui ont suivi, les offres de l'entreprise ont ouvert la voie à l'essor mondial des emplois à distance.

Qu'est-ce qui fait la réussite des grandes entreprises technologiques ?

La réussite de ces géants de la technologie peut être attribuée à plusieurs facteurs clés :

La présence mondiale : Ces entreprises ont un impact mondial et fournissent des i technologie de l'information Logiciel de gestion des opérations des solutions complètes. Leurs produits et services assistent les activités quotidiennes des petites et grandes entreprises, ce qui leur permet d'accéder à des marchés et à des données démographiques diversifiés

: Ces entreprises ont un impact mondial et fournissent des i technologie de l'information Logiciel de gestion des opérations des solutions complètes. Leurs produits et services assistent les activités quotidiennes des petites et grandes entreprises, ce qui leur permet d'accéder à des marchés et à des données démographiques diversifiés Innovation : L'idéologie des entreprises technologiques de pointe et de leur équipe de managers très diversifiée tourne autour du fait de repousser constamment les limites du possible et de penser à l'avenir. Ces entreprises investissent considérablement dans la recherche et le développement pour introduire des technologies de pointe

: L'idéologie des entreprises technologiques de pointe et de leur équipe de managers très diversifiée tourne autour du fait de repousser constamment les limites du possible et de penser à l'avenir. Ces entreprises investissent considérablement dans la recherche et le développement pour introduire des technologies de pointe Capacité d'adaptation : Les entreprises technologiques qui réussissent s'adaptent rapidement aux tendances du marché et aux demandes des consommateurs. Leur logiciel d'intelligence économique tire parti de la flexibilité et de l'agilité pour naviguer dans le paysage dynamique et évolutif de la technologie

: Les entreprises technologiques qui réussissent s'adaptent rapidement aux tendances du marché et aux demandes des consommateurs. Leur logiciel d'intelligence économique tire parti de la flexibilité et de l'agilité pour naviguer dans le paysage dynamique et évolutif de la technologie L'acquisition et la fidélisation des talents : Construire et retenir une équipe de professionnels compétents est vital. Les meilleures entreprises technologiques attirent les meilleurs talents en offrant des salaires compétitifs et des options de travail télétravail et flexible. Parmi les autres avantages offerts par les géants de la tech figurent des primes de haute performance, des allocations d'études, des forfaits de développement de carrière personnalisés, des programmes de mentorat et des voyages à l'étranger. Ces entreprises offrent également des environnements de travail inclusifs et diversifiés qui favorisent les politiques d'égalité salariale et réduisent l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Quels sont les outils utilisés par les entreprises technologiques ?

Pour réussir, les entreprises technologiques s'appuient sur de nombreux outils qui leur permettent de rationaliser et d'améliorer leurs processus de travail

gérer leurs opérations

. ClickUp est l'un d'entre eux.

ClickUp est un outil tout-en-un de travail, d'équipe et de

gestion de projet

qui aide les organisations et les équipes à atteindre leurs objectifs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif ClickUp Gestion de projet GIF /$$img/

ClickUp rassemble vos équipes pour planifier, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit.

En utilisant ClickUp comme plateforme centrale pour tous les projets de l'entreprise

membres de l'équipe

et les parties prenantes permet aux entreprises de décomposer des projets complexes en tâches gérables. Il permet d'attribuer des responsabilités, de suivre la progression et d'automatiser les étapes manuelles du flux de travail.

L'automatisation de ClickUp s'intègre à d'autres outils logiciels pour assurer un flux de données transparent entre tous les départements. Avec une sécurité de niveau entreprise, ClickUp est le premier choix pour les entreprises technologiques qui cherchent à se développer sans compromis sur la sécurité.

Les fonctionnalités avancées telles que les pré-construits

modèles de feuilles de route technologiques

et i

modèles de technologies de l'information

les outils de communication, de collaboration et d'intégration avec les applications de communication font de ClickUp l'outil idéal pour les entreprises technologiques de pointe.

Se démarquer dans le secteur technologique

En regardant le paysage technologique en 2024, les principales entreprises ci-dessus se distinguent comme de véritables leaders en matière d'innovation technologique et d'adaptabilité et ont un marché mondial.

Qu'il s'agisse de grands noms comme Apple et Samsung ou d'acteurs émergents comme Shopify, ces entreprises ont accès à la pile technologique la plus pointue, agissent sur les tendances et continuent d'influencer l'avenir du monde.

Dans le monde dynamique de la technologie, des outils comme ClickUp deviennent cruciaux pour rester concentré. En tant que solution complète de gestion du travail, des projets et des équipes, ClickUp est l'un des outils les plus performants du marché

meilleurs outils pour les startups

. Il permet aux grandes entreprises technologiques de rationaliser leurs opérations,

d'améliorer les processus d'entreprise

de favoriser la collaboration et d'atteindre les objectifs de manière efficace.

Si l'on se projette dans l'avenir, ces produits et services technologiques joueront un rôle central dans la forme que prendront les avancées technologiques en matière d'apprentissage automatique et de réalité virtuelle.

Pour en savoir plus sur ClickUp,

s'inscrire pour un essai gratuit

.