10 meilleurs logiciels de gestion des opérations informatiques en 2024 (avis et prix)

Hé, les champions de l'informatique ! Vous avez été nos sauveurs. Nous nous adressons à vous lorsque l'internet du bureau fait des siennes, que la configuration des serveurs est erronée et que les applications ne cessent de se bloquer sans raison. Vous semblez avoir une solution pour chaque problème.

Mais ? 📩

Il doit être difficile de gérer autant de problèmes chaque jour, n'est-ce pas ?

Bien que nous ne puissions pas vous décharger de toute la charge, nous pouvons partager quelques recommandations de solutions logicielles pour vous aider. Voici un aperçu des 10 meilleurs logiciels de gestion des opérations informatiques en 2024$a. Mais d'abord..

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des opérations informatiques ?

Voici une checklist pratique pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de gestion des opérations informatiques :

: Les meilleures solutions de gestion des opérations doivent pouvoir s'adapter à la croissance et à la complexité de votre environnement informatique, en augmentant ou en réduisant leur tailleau fur et à mesure de l'évolution de la demande et des ressources de vos opérations informatiques. Il devrait également être en mesure d'assister les nouvelles technologies telles que le cloud, l'IoT, l'IA et la 5G Sécurité : Plus important encore, votre infrastructure informatique doit être protégée contre les cyberattaques et les menaces. Recherchez des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le chiffrement, l'authentification, l'autorisation et l'audit. Vérifiez également si elle est conforme aux normes et réglementations en matière de sécurité, telles que GDPR, HIPAA et PCI DSS

En tenant compte de ces fonctionnalités clés, vous trouverez le logiciel de gestion des opérations informatiques idéal pour résoudre rapidement les problèmes et maintenir une infrastructure informatique saine.

10 meilleures solutions logicielles de gestion des opérations informatiques en 2024

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer vos projets informatiques avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches La plateforme de gestion de projet de ClickUp pour les équipes de développement de logiciels vous permet de forfaiter, de suivre et de gérer les projets gérer vos opérations informatiques à distance.

Achevé avec plus de 35 ClickApps et des centaines de Modèles de gestion des opérations informatiques qui peuvent être personnalisés pour vos projets, ClickUp offre l'une des meilleures plateformes unifiées de gestion des opérations informatiques.

via Équipe de connexion Connecteam est une solution de gestion des opérations tout-en-un. Cela signifie que ses fonctionnalités ne sont pas limitées aux opérations informatiques, mais s'étendent également à la gestion des tâches et des équipes. Par exemple, elle vous permet de créer des tâches et des checklists, d'assigner des dates d'échéance et de créer des rapports de performance.

Elle élimine également la dépendance informatique des entreprises en leur fournissant un accès direct aux connaissances, aux ressources et aux contacts de l'entreprise en un seul endroit, sans risque de fuite de données ou d'atteinte à la sécurité.

Il est facile à utiliser et hautement personnalisable pour les entreprises de toutes tailles. Connecteam est un bon choix pour les gestionnaires d'entreprises dispersées et de d'équipes interfonctionnelles afin de rationaliser la collaboration et de maintenir la productivité.

Connecteam meilleures fonctionnalités

Communiquez facilement avec les membres de votre équipe informatique par le biais de discussions en direct, de mises à jour sur l'entreprise, de sondages, etc

Organisez vos opérations informatiques quotidiennes, telles que la création et l'attribution de tâches, le remplissage de formulaires et de checklists, et le signalement de problèmes et d'incidents, en un seul endroit

Suivez la progression et le statut de chaque tâche et formulaire et obtenez des rapports en temps réel depuis le champ

Créez et envoyez des suivis, suivez les heures de travail grâce à l'emplacement GPS et à la géofence, et exportez les feuilles de temps pour la paie

Embarquez, formez et développez les compétences et les connaissances de votre équipe informatique grâce à des fonctionnalités de développement des employés, y compris des cours mobiles

Limites de Connecteam

Les fonctionnalités du forfait Free sont limitées

Le prix peut être élevé pour les petites équipes (moins de 30 utilisateurs)

Pas d'intégration native avec les outils de gestion des services informatiques les plus courants, tels que Jira, Zendesk ou ServiceNow

Prix de Connecteam

Small Business: Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs)

Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs) Basique: 29 $/mois

29 $/mois Avancé: 49 $/mois

49 $/mois Expert: 99 $/mois

99 $/mois Tous les forfaits payants offrent une réduction à partir de 30 utilisateurs

G2: 4.4/5 (40+ avis)

4.4/5 (40+ avis) Capterra: 4.8/5 (310+ avis)

3. ServiceNow

via SolarWinds SolarWinds est une solution logicielle de gestion de la pile informatique qui vous aide à accélérer le dépannage et la résolution des problèmes.

Ses puissants tableaux de bord vous permettent de superposer des indicateurs de performance provenant de sources multiples (réseau, virtualisation et stockage) afin de bénéficier d'une visibilité en temps réel sur le statut et les performances de votre environnement informatique.

De la surveillance des performances de l'infrastructure à travers les serveurs à l'audit de la sécurité, c'est un logiciel de confiance parmi de nombreuses entreprises du Fortune 500.

Les meilleures fonctionnalités de SolarWinds

Surveillez et gérez les applications et l'infrastructure à travers des architectures multi-cloud et multi-sites

Simplifier votre gestion des opérations informatiques grâce à une plateforme unifiée offrant une visibilité sur le statut de bout en bout et des alertes

Optimisez les performances de vos bases de données, applications web, serveurs, conteneurs, stockage et infrastructure réseau grâce à l'intelligence prédictive et à des recommandations exploitables

Sécuriser les réseaux contre les menaces internes et externes en corrélant les journaux et les évènements, en appliquant des correctifs aux logiciels et en suivant les modifications apportées aux serveurs

Limites de SolarWinds

Intégrations limitées pour certains outils tiers

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes d'évolutivité, tels que des temps de réponse lents, une forte consommation de ressources ou une capacité limitée

Prix de SolarWinds

Contact pour les tarifs

G2: 4.3/5 (700+ avis)

4.3/5 (700+ avis) Capterra: 4.6/5 (560+ avis)

5. Zluri

via Zluri Vous cherchez un outil de gestion des opérations informatiques pour rationaliser votre utilisation du SaaS ? Ne cherchez pas plus loin que Zluri.

Zluri aide les équipes informatiques à découvrir, optimiser, sécuriser et gouverner toutes les applications SaaS d'une organisation à partir d'un seul tableau de bord.

Les avantages ? Une réduction de la prolifération des SaaS, l'absence de Shadow IT et de dépenses zombies, et une gestion sécurisée des accès.

Zluri propose également des solutions de gestion des identités pour les entreprises. Grâce à l'automatisation des tâches répétitives telles que l'approvisionnement, l'onboarding, le offboarding et les révisions d'accès, Zluri évite aux équipes informatiques un travail fastidieux.

Une autre fonctionnalité pratique est la possibilité de créer des "playbooks" de flux de travail modifiables pour standardiser les actions répétitives.

Les meilleures fonctionnalités de Zluri

Découvrez et suivez toutes les applications SaaS utilisées au sein de l'organisation

Analyser et optimiser les contrats des différentes applications SaaS, en identifiant les économies potentielles et les opportunités de consolidation

Automatisation du provisionnement et du déprovisionnement de l'accès SaaS pour les utilisateurs et application des politiques et des normes de conformité

Intégrer diverses applications SaaS, telles qu'Asana, Webex et Todoist, et fournir un tableau de bord unifié et un système de rapports robuste

Limites de Zluri

Mise en œuvre longue et difficile dans des environnements SaaS complexes

Absence d'intégrations avec des outils populaires, tels que Jira et GIT, entre autres

Onboarding complexe et interface parfois écrasante

Prix de Zluri

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (100+ commentaires)

4.8/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

6. Splunk

via Splunk Splunk est un outil de gestion des opérations informatiques qui utilise AIOps pour la prédiction, la détection et la résolution des incidents. Il vous aide à donner un sens aux données d'infrastructure informatique en temps réel, telles que les journaux, les évènements, les indicateurs et les alertes. Ses meilleures fonctionnalités sont les tableaux de bord orientés services, l'analyse prédictive et la gestion intelligente des incidents.

Il est également évolutif, capable de gérer tout type et tout volume de données provenant de diverses sources, telles que les sites web, les applications, les capteurs et les appareils.

Les meilleures fonctionnalités de Splunk

Applications, modules complémentaires et contenu prépackagé pour répondre à des cas d'utilisation spécifiques des opérations informatiques, tels que la gestion prédictive ou l'analyse d'évènements

Affichage de triage piloté par des indicateurs clés de performance pour hiérarchiser la résolution des problèmes critiques

Boîte à outils et frameworks d'apprentissage automatique pour construire et déployer des modèles personnalisés ou utiliser les modèles préconstruits de Splunk

Limites de Splunk

Peut être coûteux pour les gros volumes de données

Il peut être difficile d'optimiser la vitesse. Splunk utilise un langage de recherche propriétaire appelé SPL (Search Processing Language) pour interroger et manipuler les données. Vous devez donc maîtriser l'écriture de requêtes SPL

Prix de Splunk

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (460+ commentaires)

4.3/5 (460+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

7. Odoo

via Odoo Odoo est une suite d'outils de logiciels de gestion d'entreprise qui propose des applications Business open-source dans un intervalle d'opérations, telles que la comptabilité, les ventes, les services, les finances, le marketing, et plus encore. Vous pouvez personnaliser Odoo en fonction de vos besoins spécifiques, accéder au code source et le modifier pour l'intégrer à vos outils et systèmes existants.

Cependant, la suite d'applications comptables d'Odoo ne répond qu'aux aspects financiers de la gestion de base des actifs informatiques. Si vous recherchez une application de gestion des opérations informatiques à part entière, vous devrez télécharger des modules ou des applications supplémentaires dans l'écosystème d'applications d'Odoo.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Suivez et gérez vos actifs informatiques, tels que les ordinateurs, les serveurs, les imprimantes, etc.

Attribuez des actifs à des employés, des emplacements ou des départements et surveillez leur statut, leur garantie et leur dépréciation

Planifier et effectuer la maintenance préventive et corrective de vos équipements informatiques

Traiter les demandes de service informatique émanant de vos employés ou de vos clients. Créez des tickets, affectez des agents et suivez le temps de résolution et le niveau de satisfaction de chaque demande

Gérer des projets informatiques avec des méthodologies agiles telles que Scrum ou Kanban

Limites d'Odoo

Installation complexe et courbe d'apprentissage abrupte. Vous devrez peut-être faire appel à un développeur ou à un consultant pour vous aider à configurer et à personnaliser Odoo

Bien que personnalisable, Odoo n'offre pas aux utilisateurs la possibilité de modifier les affichages et les modèles existants, et souffre d'un manque d'assistance pour l'héritage et le polymorphisme

Prix d'Odoo

Contact pour les prix

G2: 4.3/5 (870++ commentaires)

4.3/5 (870++ commentaires) Capterra: 4.1/5 (750+ commentaires)

8. ManageEngine OpManager

via ManageEngine ManageEngine OpManager est un logiciel de surveillance du réseau et des serveurs qui adopte une approche axée sur les AIOps pour vous aider dans la gestion du réseau, la gestion du stockage, la gestion du centre de données et la gestion des pannes et des performances.

OpManager peut vous indiquer la vitesse de votre réseau, la quantité de données envoyées et reçues, l'espace restant sur vos serveurs et s'il y a des problèmes ou des erreurs.

Il dispose d'un système d'avertissement et d'une sécurité efficaces, avec un mécanisme de détection des périphériques malveillants et une analyse forensique des journaux pour signaler toute compromission.

OpManager meilleures fonctionnalités

Obtenez une visibilité en temps réel du statut et des performances de votre réseau grâce à plus de 2000 indicateurs et à des tableaux de bord, des graphiques et des rapports intuitifs. Détectez et résolvez les problèmes de réseau à l'aide d'alertes, d'alarmes et d'analyses des causes premières avant qu'ils n'affectent votre entreprise

Optimisez vos ressources réseau et établissez des forfaits de capacité grâce à l'analyse du trafic réseau, à la gestion de la configuration des périphériques et à la surveillance des performances

Installation à la main grâce à des outils et des instructions d'installation pratiques

Intégration avec d'autres produits ManageEngine et des outils tiers

Limites d'OpManager

Peut s'avérer coûteux et chronophage dans les environnements informatiques basés sur le cloud ou hybrides

Intégration API limitée avec certains équipements de mise en réseau

Pas de fonctionnalités natives de gestion de la sécurité des pare-feux

Prix d'OpManager

Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (60+ commentaires)

4.5/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (80+ avis)

9. Culture de la sécurité

via Culture de la sécurité SafetyCulture (anciennement iAuditor) est une plateforme d'opérations sur le lieu de travail axée sur quatre offres principales : la gestion de la santé et de la sécurité, la gestion des risques et la conformité, l'excellence opérationnelle et les solutions en matière d'environnement et de développement durable. Elle vous permet de créer et d'achever des checklists numériques, des inspections, des audits et d'autres processus afin d'améliorer la qualité des résultats du travail, de stimuler l'engagement des employés et de promouvoir une culture de la sécurité dans votre organisation.

Ce logiciel basé sur le cloud est optimisé pour la sécurité, l'accessibilité, l'évolutivité et la conformité. Vous pouvez également utiliser des capteurs, des intégrations et l'intelligence artificielle pour améliorer vos opérations.

SafetyCulture meilleures fonctionnalités

Trouvez des domaines d'amélioration pour votre sécurité, votre qualité, votre conformité et votre productivité afin d'optimiser.. vos processus informatiques et réduire les coûts

Attribuez des tâches, rapportez les problèmes, gérez les actifs, formez votre équipe et communiquez avec elle à l'aide de la plateforme

Surveillez vos actifs, équipements et systèmes informatiques à l'aide de capteurs et de la télématique pour détecter et résoudre rapidement les problèmes

Limites de la culture de la sécurité

Principalement limité aux opérations de santé et de sécurité et peut ne pas couvrir tous les aspects de la gestion des opérations informatiques

Bugs occasionnels

Prix de SafetyCulture

Premium: 19 $ par utilisateur et par mois

19 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contact pour les prix

Évaluations et critiques de SafetyCulture

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (190+ avis)

10. Scoro

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dash\_configure-1400x667.png Tableau de bord de Scoro /$$img/

via Scoro Le logiciel de gestion de travail Scoro est présenté comme une solution tout-en-un pour gérer l'ensemble du cycle de vie de votre projet.

Il vous permet de forfaiter et de suivre vos projets, vos tâches, votre temps, votre budget, vos factures et vos rapports en un seul endroit. Vous pouvez également suivre en détail le temps facturable et non facturable et surveiller l'utilisation et la capacité de votre équipe.

Vous pouvez tout faire, des ventes et du CRM à la facturation et à la gestion des coûts, avec le système de gestion du travail de bout en bout de Scoro.

Scoro favorise la collaboration avec votre équipe et votre client afin d'organiser, d'améliorer l'efficacité et d'accroître la rentabilité.

Scoro meilleures fonctionnalités

Calendrier d'équipe partagé et diagrammes de Gantt

Automatisation de la facturation et des rappels de paiement

Rapports et tableaux de bord en temps réel pour aider à la prévision des ressources

Intégration avec d'autres outils et applications, tels que Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive, et plus encore

Limites de Scoro

Trop complexe et trop riche en fonctionnalités pour les petits projets

Manque d'intégrations avec des plateformes populaires telles que Slack, Asana et Trello

Peut devenir coûteux pour les équipes plus importantes

Prix de Scoro

Essentiel: 26 $ par utilisateur et par mois

26 $ par utilisateur et par mois Standard: $37 par utilisateur et par mois

$37 par utilisateur et par mois Pro: $63 par utilisateur et par mois

$63 par utilisateur et par mois Ultimate: Contact pour les prix

Contact pour les prix Tous les forfaits requièrent un minimum de 5 utilisateurs

Évaluations et critiques de Scoro

G2: 4.5/5 (390+ commentaires)

4.5/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (230+ commentaires)

Simplifiez la gestion des opérations informatiques avec ClickUp

Une bonne gestion des opérations informatiques nécessite un forfait efficace, une surveillance et un contrôle permanents, ainsi que des efforts soutenus de la part de l'équipe. Pour faciliter cette tâche, donnez la priorité aux logiciels flexibles et évolutifs dotés de solides fonctionnalités de collaboration, tels que ClickUp.

ClickUp n'est pas un outil de gestion de projet ordinaire. C'est un allié puissant pour améliorer la gestion de vos opérations informatiques grâce à des fonctionnalités telles que les dépendances, les étiquettes, les assignés multiples et les priorités, afin d'assurer une exécution sans heurts et de rendre compte de chaque problème informatique.

Avec plus de 1 000 intégrations, il s'adapte à votre système informatique existant et peut être personnalisé en fonction de la façon dont votre entreprise gère les opérations informatiques.

En centralisant le suivi des actifs, la gestion des changements, les alertes de surveillance, la documentation et bien plus encore au sein d'une plateforme flexible comme ClickUp, les responsables informatiques peuvent optimiser les flux de travail, augmenter le respect des délais de livraison des projets jusqu'à 35 %, faciliter la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise et améliorer la qualité de service collaboration entre les équipes, et rendre les opérations plus fiables .

👉 Essayez ClickUp dès aujourd'hui et constatez par vous-même .