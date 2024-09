11 meilleures alternatives à WhatsApp pour une meilleure communication

Vous êtes-vous déjà demandé si WhatsApp était vraiment le meilleur outil de communication ?

De nombreuses équipes se tournent vers cet outil en raison de sa familiarité et de son omniprésence, en particulier pour les équipes internationales, mais elles sont rapidement confrontées à des problèmes tels que les problèmes de sécurité, les fonctionnalités de travail limitées et la lutte permanente pour séparer les discussions personnelles des discussions professionnelles. Si vous avez vécu cette situation, vous n'êtes pas seul.

Ayant travaillé avec plusieurs équipes confrontées à ces problèmes, je les ai aidées à trouver des outils mieux adaptés à la communication d'entreprise. Et je suis heureux de partager avec vous ce que j'ai appris !

Avec mon équipe, nous avons dressé une liste des 11 meilleures alternatives à WhatsApp. Ces options offrent une sécurité plus solide, un partage de fichiers plus fluide et des fonctionnalités de collaboration avancées pour vous aider à rationaliser votre travail et à organiser votre communication.

Plongeons dans l'aventure !

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une alternative à WhatsApp ?

Existe-t-il une solution idéale application de messagerie pour entreprises qui permet de faire le travail efficacement ?

L'objectif premier d'une application de messagerie est de améliorer la collaboration sur le lieu de travail , en particulier pour les équipes distantes et distribuées. Cependant, il devrait également inclure des fonctionnalités essentielles telles que :

Le chiffrement de bout en bout : Votre choixl'application de discussion en équipe que vous avez choisie doit disposer d'un cryptage de bout en bout, garantissant que vos messages sont sécurisés et accessibles uniquement aux destinataires prévus

: Votre choixl'application de discussion en équipe que vous avez choisie doit disposer d'un cryptage de bout en bout, garantissant que vos messages sont sécurisés et accessibles uniquement aux destinataires prévus Compatibilité multiplateforme : L'application doit pouvoir se synchroniser de manière transparente entre les appareils Android, iOS et les applications de bureau

: L'application doit pouvoir se synchroniser de manière transparente entre les appareils Android, iOS et les applications de bureau Le partage de fichiers et l'assistance aux médias : Que vous partagiez des documents ou envoyiez des photos et des vidéos à un collègue, l'application doit disposer de solides fonctionnalités de partage de fichiers

: Que vous partagiez des documents ou envoyiez des photos et des vidéos à un collègue, l'application doit disposer de solides fonctionnalités de partage de fichiers Appels vocaux et visioconférences : La possibilité de joindre des collègues via des messages vocaux ou des visioconférences rapides pour des réunions de préparation ou des mises à jour d'équipe est importante

: La possibilité de joindre des collègues via des messages vocaux ou des visioconférences rapides pour des réunions de préparation ou des mises à jour d'équipe est importante Les discussions de groupe et la collaboration : Vous devez être en mesure de gérer efficacement les discussions de groupe et la collaborationla communication au sein de l'équipe avec des contrôles administratifs. Bien que la plupart des services de messagerie offrent des fonctionnalités de discussion de groupe et d'appel vidéo, il est crucial que la plateforme soit conviviale et qu'elle assiste les visioconférences d'équipe dans la mesure du possible.

Les 11 meilleures alternatives à WhatsApp

J'ai testé diverses applications de messagerie, chacune offrant des fonctionnalités et des caractéristiques uniques. Si beaucoup ont leurs points forts, toutes ne sont pas adaptées à une communication d'entreprise transparente ou à des expériences conviviales. Pour trouver le bon service de messagerie pour votre équipe, il est essentiel de comprendre vos besoins spécifiques et.. objectifs de communication .

Voici une liste des 11 meilleures applications alternatives à WhatsApp. Que vous soyez à la recherche d'une meilleure confidentialité, d'une collaboration de groupe améliorée ou d'une nouvelle approche de la messagerie, ces options se distinguent par leurs avantages et fonctions distincts.

1. ClickUp (la meilleure pour la collaboration en équipe, la messagerie instantanée et le partage vidéo)

Mon équipe utilise ClickUp clickUp est une application de messagerie et une plateforme de productivité tout-en-un qui permet de communiquer efficacement et de garder le cap sur les projets. ClickUp est plus qu'une simple application de messagerie, c'est une puissante plateforme de collaboration qui offre un intervalle de fonctionnalités pour rationaliser vos flux de travail et gérer vos projets.

collaborez, faites des brainstormings et capturez les idées de votre équipe en utilisant les tableaux blancs ClickUp_

ClickUp est livré avec de puissantes fonctionnalités de collaboration. Avec Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Whiteboards, je peux instantanément organiser un brainstorming de groupe sur un sujet ou un projet particulier. Cela me permet de capturer les idées de l'équipe, de planifier les tâches liées de manière logique et de convertir ces notes en tâches pour chaque membre de l'équipe.

Ces fonctionnalités font de ClickUp une alternative à WhatsApp très dépendante et un puissant tout-en-un logiciel de communication interne .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Connexion avec votre équipe par le biais deClickUp Discuter. Envoyez des messages, partagez des fichiers et même créez des tâches directement à partir de la discussion

Partagez facilement des vidéos ou des explications détaillées à l'écran avec votre équipe en utilisant le logicielClickUp Clipsun outil permettant d' enregistrer votre écran et d'envoyer des messages vidéo rapides

et d'envoyer des messages vidéo rapides Partager des fichiers et des documents à l'aide de fonctionnalités de contrôle d'accès sécurisées avecClickUp Documentsetcollaborer en temps réel* Utiliser la puissance deClickUp Brain, l'assistant IA, pour faire passer votre création de contenu, votre collaboration et votre communication au niveau supérieur

Connectez ClickUp avec plus de 1 000 applications de travail différentes pour consolider toutes vos discussions et communications en un seul endroit

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage abrupte en raison du grand nombre de fonctionnalités disponibles

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Telegram (le meilleur pour les discussions en grand groupe et le partage sécurisé de fichiers)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Fil Wire est une excellente alternative à WhatsApp pour les entreprises qui privilégient la confidentialité et la conformité.

Il fournit un chiffrement de bout en bout sur tous les canaux de communication, y compris les messages, les visioconférences et les appels audio, ainsi que le partage de fichiers. Cela en fait un excellent choix pour les équipes qui traitent des informations sensibles et qui n'ont pas besoin des fonctionnalités de messagerie avancées que proposent d'autres services de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Wire

Bénéficiez d'un chiffrement de bout en bout en standard pour toutes les communications, ce qui garantit la protection des données à chaque étape

Utilisez le même compte sur plusieurs appareils simultanément, ce qui le rend pratique pour un usage personnel et professionnel

Partagez des fichiers en toute sécurité avec les membres de votre équipe, grâce à l'assistance offerte pour divers types de fichiers

Tirer parti de la puissance de son cadre open-source, où le code est publiquement disponible pour examen, fournissant une couche supplémentaire de confiance et de transparence

Limites du câble

Wire n'offre pas autant d'intégrations tierces que d'autres applications de messagerie, ce qui pourrait limiter son efficacité dans les flux de travail plus complexes

Bien que Wire soit un outil puissant, il est moins connu que d'autres applications de messagerie. Ce profil plus bas pourrait le rendre moins pratique pour communiquer avec des clients ou des connexions d'entreprises externes

**Prix de Wire

Personnel : Free

: Free Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluation du fil et critiques

G2: 4.2/5 (54 avis)

4.2/5 (54 avis) Capterra: 4.5/5 (69 avis)

4. Viber (Meilleur pour les visioconférences et les appels audio)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le téléphone portable Alouette Lark va au-delà de la simple communication de base comme Google Messages ou Facebook Messenger - il s'agit d'une suite de productivité à part entière conçue pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs la gestion d'équipe et la collaboration.

Combinant des fonctionnalités telles que la discussion, la vidéoconférence, le stockage cloud et la collaboration documentaire, Lark est une bonne alternative à WhatsApp pour les équipes qui ont besoin d'une solution de communication et de productivité tout-en-un.

Les meilleures fonctionnalités de Lark

Accédez à des fonctions de messagerie standard ainsi qu'à des fonctionnalités collaboratives telles que l'édition de documents, le stockage cloud et la gestion des tâches, le tout au sein d'une seule et même plateforme

Traduisez vos messages dans les applications pour combler le fossé linguistique

Organisez des visioconférences de groupe de haute qualité avec des fonctions de partage d'écran

Gardez une trace de tous vos messages et de toutes vos discussions grâce à l'historique illimité des messages

Les limites de Lark

En raison de son large intervalle de fonctionnalités, l'interface de Lark peut sembler écrasante, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Bien que Lark offre de nombreux outils intégrés, il n'assiste pas autant d'intégrations tierces que d'autres plateformes

Le forfait Enterprise peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises

Tarifs de Lark

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (147 commentaires)

4.6/5 (147 commentaires) Capterra: 4.4/5 (30 commentaires)

6. Signal (Meilleure application de messagerie axée sur la confidentialité)

le site web de l'association est en anglais Signal Signal est largement reconnu pour sa validation de la confidentialité et de la sécurité, ce qui en fait l'une des applications de messagerie les plus fiables.

L'application Signal dispose d'une plateforme open-source qui utilise le chiffrement de bout en bout pour toutes les formes de communication, ce qui garantit que vos messages, vos appels et même vos métadonnées sont protégés.

Les meilleures fonctionnalités de Signal

Bénéficiez d'une protection contre les accès non autorisés grâce au chiffrement de bout en bout pour toutes vos communications, y compris les messages, les appels vocaux et les visioconférences,

Bénéficiez d'une expérience utilisateur propre et sûre grâce à l'interface totalement achevée et gratuite de Signal, qui ne suit pas les données de l'utilisateur

Paramétrez les messages pour qu'ils disparaissent au bout d'un certain temps, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos discussions

Limites de Signal

L'accent mis par Signal sur la confidentialité signifie moins d'options de personnalisation par rapport à d'autres applications de messagerie

Étant donné que Signal est encore relativement nouveau, sa base d'utilisateurs est encore plus petite que celle d'applications plus grand public comme WhatsApp, ce qui peut en limiter l'utilisation

Tarifs de Signal

Free

G2: 4.4/5 (400+Reviews)

4.4/5 (400+Reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

7. Element (Meilleure application de messagerie avec un protocole de communication décentralisé)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'interface de chat de whatsapp G2 Element est une application de messagerie décentralisée construite sur le protocole Matrix. Elle donne la priorité à la confidentialité, à la sécurité et au contrôle des données pour les équipes. Contrairement aux applications de messagerie traditionnelles, Element vous permet de choisir où vos données sont hébergées, ce qui en fait une bonne option pour les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leur communication.

Les meilleures fonctionnalités d'Element

Utilisez la structure décentralisée d'Element pour héberger les données sur des serveurs ou choisissez un fournisseur de confiance, offrant un contrôle et une confidentialité inégalés

Bénéficiez d'une sécurité chiffrée de bout en bout pour toutes vos communications

Personnalisez l'application en fonction de vos besoins, ce qui vous permet de modifier l'application en fonction de vos préférences uniques

Utilisez-la sur toutes les principales plateformes, y compris les mobiles, les bureaux et le web, en assurant une communication transparente

Limites des éléments

Le forfait Free est disponible pour un maximum de 200 utilisateurs par groupe

La nature décentralisée d'Element pourrait rendre la navigation plus complexe, en particulier pour les équipes non techniques

Tarification d'Element

Démarrage : Free

: Free Business : 5 € par mois et par utilisateur

: 5 € par mois et par utilisateur Enterprise : €10 par utilisateur et par mois

: €10 par utilisateur et par mois Souverain : Tarification personnalisée

Évaluation des éléments et critiques

G2: 4.3/5 (23 commentaires)

4.3/5 (23 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Threema (Meilleure application de messagerie avec des fonctionnalités de confidentialité élevées)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un téléphone portable Microsoft Skype, qui existe depuis 2003, est l'une des plus anciennes applications de messagerie instantanée. Grâce à ses fonctionnalités de messagerie robustes et à ses capacités d'appels vocaux et vidéo, je reviens de temps en temps à cette application.

Skype a évolué depuis qu'il s'est concentré sur les fonctions de messagerie et de visioconférence. Il est particulièrement utile pour les communications internationales, en raison de son assistance pour les appels internationaux à faible coût et de son intégration avec d'autres produits Microsoft.

Les meilleures fonctionnalités de Skype

Une application de messagerie fiable avec des fonctionnalités de visioconférence de haute qualité

Passez des appels internationaux grâce à des options d'abonnement mensuel ou à un modèle de paiement à l'utilisation

Partagez des fichiers et des documents de manière transparente dans les discussions ; assistance à un large intervalle de types de fichiers

Intégrez les discussions et les chats à d'autres services Microsoft comme Outlook et Office 365

Limites de Skype

Skype a été critiqué pour des problèmes de confidentialité, notamment en ce qui concerne le traitement des données et l'intégration avec l'écosystème plus large de Microsoft

Les utilisateurs signalent parfois des problèmes de performance, tels que des décalages ou des problèmes de connexion, en particulier lors des visioconférences

Tarification de Skype

Free

Crédit Skype : Payez à l'utilisation pour les appels vers les téléphones fixes et mobiles

: Payez à l'utilisation pour les appels vers les téléphones fixes et mobiles Abonnements Skype : Forfaits mensuels pour des appels illimités vers des pays spécifiques

G2: 4.3/5 (23,000+Reviews)

4.3/5 (23,000+Reviews) Capterra: 4.2/5 (450+Commentaires)

Transformez votre jeu de communication avec ClickUp

Avec autant d'applications de messagerie disponibles, choisir celle qui correspond à vos besoins et à votre budget est crucial. Veillez à évaluer soigneusement les fonctionnalités clés, les capacités d'intégration et la facilité d'utilisation afin de trouver celle qui conviendra le mieux à votre équipe.

Si vous êtes à la recherche d'une application de messagerie qui va au-delà des simples discussions de groupe et des appels vidéo pour s'intégrer parfaitement à votre travail, à vos projets et à vos équipes, pensez à explorer ClickUp.

En tant qu'application tout-en-un, ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités, notamment la messagerie instantanée, les appels vidéo, le partage d'écran et de solides intégrations tierces, toutes conçues pour rationaliser votre flux de travail.

Le plus intéressant ? Vous pouvez commencer avec le forfait Free Forever de ClickUp et passer en toute transparence à des options plus avancées au fur et à mesure que votre équipe et votre entreprise se développent.

Découvrez comment ClickUp peut transformer la communication et la productivité de votre équipe dès aujourd'hui. Commencez dès maintenant pour découvrir la différence ClickUp !