Comment élaborer une stratégie d'équipe commerciale et marketing (+ exemples)

Créer une stratégie commerciale et marketing efficace peut donner l'impression de jongler entre des priorités concurrentes : campagnes par e-mail, publicités payantes, développement de la marque et génération de prospects. Cela peut être accablant pour les équipes marketing et commerciales et ralentir la croissance de l'entreprise.

Dans cet article, nous vous montrerons comment élaborer une stratégie d'équipe commerciale et marketing qui s'attaque de front à ces problèmes. Vous découvrirez des conseils pratiques et des stratégies pour améliorer la collaboration, rationaliser les efforts et stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à affiner votre stratégie existante, nous vous fournirons des informations exploitables et des exemples pertinents pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Commençons par les bases. 👇

Qu'est-ce qu'une stratégie d'équipe commerciale et marketing ?

Une stratégie d'équipe commerciale est une feuille de route pour vendre les produits ou services d'une entreprise. Elle vise à établir des relations avec des clients potentiels et à les guider tout au long du processus d'achat.

Une gestion de projet efficace de l'équipe commerciale garantit la bonne exécution des tactiques clés, telles que passer des appels pour proposer de nouvelles offres, participer à des démonstrations de produits et identifier les points faibles des clients.

En choisissant soigneusement le moment opportun pour conclure une vente, vos équipes commerciales peuvent éviter de perdre des prospects en raison de pressions prématurées, rendant ainsi chaque étape du processus plus efficace et mieux alignée sur les objectifs généraux.

Une stratégie marketing consiste à créer de la valeur et à renforcer la notoriété d'une marque. Elle aide une entreprise à communiquer avec son public, à susciter son intérêt et à encourager son engagement envers ses produits ou services.

Les domaines courants des efforts d'effort de marketing sont le marketing de contenu, le marketing sur les réseaux sociaux et la publicité* pour attirer des prospects.

ensemble, ils constituent un formulaire global pour stimuler la croissance. *

En d'autres termes, une stratégie marketing et commerciale de réussite nécessite que les deux départements travaillent comme une machine bien huilée. Vous pouvez parvenir à une collaboration interfonctionnelle en intégrant une stratégie et des tactiques commerciales efficaces aux efforts marketing, ce qui contribue à briser les silos, à améliorer la communication et à rationaliser l'ensemble du processus.

*importance de la stratégie de l'équipe commerciale et marketing pour la croissance de l'entreprise

Une stratégie commerciale et marketing est essentielle, car elle fournit un moyen structuré d'atteindre votre cible, de démarquer votre marque et, au final, de stimuler vos ventes.

Voici pourquoi c'est important :

*alignement des objectifs de l'équipe : garantit que les équipes commerciales et marketing travaillent ensemble vers des objectifs communs, tels que l'augmentation du chiffre d'affaires et l'accroissement de la part de marché de manière efficace

Rationalise le parcours client : crée un flux fluide entre la génération de prospects et la conversion, facilitant ainsi la transformation des prospects en clients payants

Élimine les cloisonnements : Une bonne stratégie marketing et commerciale favorise la collaboration entre les équipes, permettant à l'équipe commerciale de fournir des commentaires et au service marketing d'ajuster ses stratégies en fonction d'informations en temps réel

Augmente les revenus : En alignant les efforts de l'équipe commerciale et de marketing, les entreprises peuvent cibler leurs stratégies plus efficacement, ce qui se traduit par une amélioration des taux de conversion et un meilleur retour sur investissement

Améliore l'acquisition et la fidélisation des clients : le marketing attire de nouveaux clients tandis que l'équipe commerciale établit des relations solides, ce qui se traduit par une plus grande fidélité des clients et une croissance à long terme

Fournit un avantage concurrentiel : Assure la cohérence et l'attractivité de vos messages, aidant votre entreprise à se démarquer et à établir une connexion avec le bon public

🤝⏰ Rappel : sans stratégie bien définie, les entreprises risquent de gaspiller leurs ressources dans des efforts disparates qui ne permettent pas d'attirer efficacement les clients potentiels ni de stimuler les ventes.

Les éléments clés d'une stratégie d'équipe commerciale et marketing de réussite

Pour élaborer des stratégies marketing et commerciales de réussite, il ne suffit pas de lancer des idées au hasard en espérant que certaines fonctionnent (même si nous le faisons tous parfois) ; il faut établir des bases solides avec des objectifs clairs et un plan bien défini.

Voici les éléments clés qui vous aideront à y parvenir.

Données sur le public cible

Avant de commencer à commercialiser ou à vendre quoi que ce soit, vous devez savoir exactement à qui vous vous adressez. Il est essentiel de définir votre marché ou votre cible afin de vous assurer que votre message trouve un écho auprès des bonnes personnes. C'est là que la création de personas clients entre en jeu.

Un profil client représente votre client idéal et comprend des détails tels que des données démographiques, des comportements, des objectifs, des points faibles et des motivations.

Outre les personas, la segmentation personnalisée de la clientèle est également utile. Elle vous permet de diviser votre audience globale en groupes plus petits et plus spécifiques en fonction de caractéristiques telles que la géographie, les habitudes d'achat ou le secteur d'activité

En intégrant les données relatives à votre public cible dans votre entonnoir de vente, vous pouvez personnaliser votre approche pour chaque persona, améliorant ainsi l'efficacité de vos efforts de l'équipe commerciale et de marketing.

Parallèlement, l'utilisation de modèles de feuille de route marketing vous aide à définir vos objectifs et à les intégrer de manière transparente à des tâches spécifiques, garantissant ainsi une stratégie plus cohérente entre toutes les équipes.

💡 Conseil de pro : un profil client idéal (ICP) bien défini doit inclure des détails sur votre cible : où il passe son temps, comment il dépense son argent, quelle est son application de réseau social placée dans les favoris ou quels influenceurs il est abonné. En analysant ces données en profondeur, vous pourrez atteindre votre public là où il se trouve, au lieu de courir après lui.

Étude de marché

Vous ne pouvez pas vendre ou commercialiser efficacement un produit si vous ne comprenez pas le contexte dans lequel vous évoluez.

L'étude de marché consiste à recueillir des informations sur votre secteur d'activité, vos concurrents et, surtout, votre cible. Elle vous aide à identifier les tendances du marché, à comprendre les besoins de vos clients et à découvrir les lacunes que votre produit ou service pourrait combler de manière unique.

🌟 exemple : si vous constatez une demande croissante pour les emballages écologiques dans votre secteur, vous pouvez positionner votre produit en conséquence et conquérir ce marché de niche.

En intégrant ces informations à vos efforts marketing, des campagnes par e-mail aux publicités payantes, vous vous assurez que votre stratégie est en phase avec les demandes du marché et vous bénéficiez d'un avantage concurrentiel.

Objectifs clairs

Il ne suffit pas de dire que vous voulez « augmenter l'équipe commerciale » ou « accroître la notoriété de votre marque ». Vous avez besoin d'objectifs spécifiques et mesurables qui guideront vos efforts en matière de marketing et de vente.

Il est donc important d'avoir confiance en vos OKR marketing et vos indicateurs clés de performance. Il est tout aussi important de bien les suivre.

C'est là que ClickUp Objectifs peut s'avérer extrêmement utile.

Cela vous permet de définir des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps) qui s'alignent sur votre stratégie globale. Vous pouvez décomposer chaque objectif global en tâches plus petites, fixer des délais et attribuer des tâches aux membres de l'équipe marketing ou commerciale.

Mesurez votre réussite en suivant votre progression grâce au suivi de cibles numériques, monétaires, vrais/faux et liées à des tâches avec ClickUp Objectifs

exemple : *Vous pourriez vous fixer comme objectif de générer 500 nouveaux prospects qualifiés d'ici la fin du trimestre. Avec ClickUp, vous pouvez décomposer cet objectif en étapes concrètes pour vos équipes commerciales et marketing, telles que le lancement d'une campagne d'e-mails ciblée ou l'amélioration du taux de conversion de votre site web.

Réviser et fixer régulièrement des objectifs de vente en fonction des tendances du marché vous aidera à rester agile et réactif face aux changements du marché.

*proposition de valeur unique

Dans un marché concurrentiel, votre entreprise a besoin d'une raison convaincante pour que les clients vous choisissent plutôt que vos concurrents. Cette raison est votre proposition de valeur unique (UVP).

Votre UVP est une déclaration claire qui explique ce qui rend votre produit ou service unique et comment il résout les problèmes de vos clients mieux que quiconque.

Votre UVP doit mettre en avant les avantages de votre produit et répondre aux besoins spécifiques de votre cible. Une gestion efficace des campagnes marketing garantit que votre UVP est communiquée de manière cohérente sur tous les canaux, ce qui en fait le point central de vos campagnes.

🌟 Exemple : Si votre produit permet à vos clients de gagner du temps en automatisant des tâches manuelles, faites-en le point central de votre UVP. Votre objectif est de créer un message clair et concis qui incite les clients potentiels à dire : « C'est exactement ce dont j'ai besoin ! »

Équipe commerciale et marketing intégrés

L'un des plus grands écueils pour toute entreprise est lorsque les membres de l'équipe marketing et commerciale travaillent en vase clos, avec peu de communication ou de coordination entre eux. C'est là que l'intégration des ventes et de l'équipe commerciale devient essentielle.

Lorsque les équipes commerciales et marketing travaillent en harmonie, elles peuvent partager leurs connaissances, coordonner leurs stratégies et créer une approche cohérente pour atteindre les clients potentiels.

Cette harmonisation permet à l'équipe marketing de savoir exactement quel « type de prospects » attend l'équipe commerciale. On parle alors de prospects qualifiés par le marketing. De son côté, l'équipe commerciale est en mesure de conclure ces ventes, car elle comprend bien le message et les difficultés des clients.

Une stratégie marketing intégrée favorise une meilleure collaboration, évite les doublons et offre une expérience de marque unifiée à vos clients. Encore une fois, ClickUp facilite la collaboration entre les équipes.

Utilisez ClickUp Sales pour créer des tâches et des sous-tâches, ajouter des checklist pour définir chaque étape et attribuer les responsabilités

ClickUp Equipe commerciale propose des fonctionnalités telles que des listes de tâches partagées, des échéanciers et des tableaux de bord qui offrent une visibilité à la fois sur les campagnes marketing et les processus de vente.

Vous pouvez par exemple créer des formulaires personnalisés qui recueillent les informations essentielles et convertissent automatiquement les réponses en éléments exploitables, afin de ne laisser passer aucune opportunité commerciale.

De plus, la fonctionnalité « Calculs de colonnes » vous permet de calculer rapidement des champs numériques, ce qui vous aide à totaliser les valeurs des contrats, à déterminer le coût total de clôture ou à calculer les projections de revenus.

Mise en œuvre de stratégies d'équipe commerciale et marketing

L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie marketing et d'équipe commerciale réussie nécessitent une planification minutieuse, les bons outils et la capacité de s'adapter à l'évolution des comportements des clients.

Décortiquons le processus étape par étape et voyons comment l'utilisation d'outils tels que ClickUp peut rationaliser vos efforts :

Étape 1 : Planifier votre stratégie

La base de tout effort commercial et marketing de réussite commence par un plan commercial et marketing solide, souvent décrit dans un guide stratégique.

Commencez par vous poser la question suivante : Qui sont vos clients cibles ? Quels sont vos objectifs pour le prochain trimestre ou la prochaine année ? À quoi ressemblera la réussite pour vos équipes commerciales et marketing ?

Au lieu de vous fixer des cibles générales, concentrez-vous sur des résultats spécifiques et mesurables, tels que « augmenter de 15 % la génération de prospects au quatrième trimestre » ou « réduire le taux de désabonnement des clients de 10 % au cours des six prochains mois ». Ce type d'objectifs permet de fournir une orientation et un objectif à atteindre, et de maintenir tout le monde sur la bonne voie.

Étape 2 : Sélectionner un canal de marketing et d'équipe commerciale approprié

Il est essentiel de choisir les bons canaux de marketing et d'équipe commerciale pour atteindre efficacement votre cible.

*Exemple : Si vous visez une population plus jeune, des plateformes telles qu'Instagram ou TikTok sont idéales, tandis que LinkedIn et le marketing par e-mail ont tendance à mieux travailler pour les audiences B2B.

Il est tout aussi important de comprendre comment votre public préfère interagir, qu'il réagisse davantage aux contenus vidéo, aux articles de blog ou aux ressources à télécharger telles que les livres blancs. Cette information vous permet non seulement d'être sur la bonne plateforme, mais aussi d'utiliser la mise en forme de contenu la plus pertinente.

Utilisez des vues très flexibles telles que les tableaux Kanban et les listes dans ClickUp CRM pour le suivi des prospects, la gestion de l'engagement des clients et l'évaluation des performances des canaux en un coup d'œil

Avec ClickUp CRM, vous pouvez analyser les habitudes, les comportements et les préférences des clients, ce qui vous aide à déterminer les canaux marketing les plus efficaces pour établir une connexion avec des cibles spécifiques.

Cet outil de gestion de la relation client permet d'éliminer les silos en intégrant vos e-mails directement dans la plateforme. Vous pouvez ainsi accélérer la communication en gérant les transactions, en envoyant des mises à jour de projet aux clients et en intégrant les clients à partir d'un seul hub de messagerie.

étape 3 : Développez et assurez la distribution de contenu personnalisé*

Après avoir effectué votre sélection de canaux, la tâche suivante consiste à créer et à diffuser du contenu qui trouve un écho auprès de vos clients potentiels. La clé réside dans la personnalisation du contenu.

Bien sûr, un contenu générique ne suffira pas. Votre public attend des informations qui répondent directement à ses besoins, ses défis et ses désirs.

Avec ClickUp Brain, générez des e-mails commerciaux et d'autres contenus marketing qui répondent directement aux besoins de votre public

ClickUp Brain vous facilite la tâche en vous aidant à élaborer des messages personnalisés basés sur vos études de marché. Il effectue l'automatisation des mises à jour des projets et génère des éléments d'action, garantissant ainsi que vos stratégies restent sur la bonne voie.

De plus, vous pouvez automatiser les résumés, les rapports d'avancement et les mises à jour de statut pour toutes vos tâches, ce qui vous permet de gagner du temps pour vous consacrer à des efforts plus stratégiques.

Glissez-déposez des tâches dans la vue Calendrier de ClickUp pour planifier, développer et assurer la distribution sans effort de contenu qui captive directement votre public

Une fois celle-ci créée, vous pouvez utiliser la vue Calendrier de ClickUp pour planifier et assurer la distribution du contenu de manière transparente sur tous les canaux.

Ainsi, votre contenu sera non seulement attrayant, mais également diffusé au moment opportun pour un impact maximal, garantissant que votre message atteigne le bon public au bon moment.

Étape 4 : Suivi des indicateurs de performance

Une stratégie de marketing et d'équipe commerciale de réussite va au-delà de la mise en œuvre : elle nécessite un suivi continu des indicateurs de performance afin de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Des indicateurs tels que le trafic sur votre site web, la génération de prospects, les taux d'ouverture des e-mails et les taux de conversion vous fournissent des informations précieuses sur l'efficacité de votre stratégie.

Le tableau de bord ClickUp fournit des informations en temps réel en liant les tâches à votre feuille de route et à vos plans de commercialisation, garantissant ainsi la cohésion de votre équipe.

Suivez la progression et définissez des indicateurs clés de performance (KPI) à l'aide des tableaux de bord ClickUp afin de visualiser les données et d'apporter des ajustements éclairés

Étape 5 : Boucle de rétroaction continue

Une boucle de rétroaction constante est essentielle pour que votre stratégie marketing et commerciale reste pertinente et efficace. Des réunions régulières au cours desquelles les deux équipes examinent les données de performance et les commentaires des clients vous aideront à identifier rapidement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.

Transformez les commentaires ClickUp en tâches concrètes en les attribuant à des membres de votre équipe ou à vous-même

Avec ClickUp Comments, vous pouvez maintenir une boucle de rétroaction fluide et efficace, en centralisant tous les commentaires et retours des membres de l'équipe en un seul endroit.

Effectuez la modification en cours de documents en temps réel avec votre équipe, ajoutez des étiquettes à d'autres personnes dans les commentaires et attribuez des éléments directement dans ClickUp Docs

De plus, ClickUp Docs permet à vos équipes commerciales et marketing de créer et de collaborer sur des documents de commentaires, de suivre les révisions et d'organiser les idées.

Vous pouvez également rédiger des plans marketing, partager des stratégies commerciales ou finaliser des présentations commerciales sur Docs. Organisez vos idées à l'aide de pages imbriquées et reliez les tâches pertinentes pour une collaboration plus dynamique.

Étape 6 : Affinement et optimisation

Les informations tirées de votre boucle de rétroaction continue constituent la base du processus d'amélioration. Qu'il s'agisse d'ajuster les campagnes marketing, de peaufiner les arguments de vente ou de mettre à jour les objectifs, l'optimisation continue vous permet de garder une longueur d'avance.

Les automatisations ClickUp jouent un rôle clé dans ce processus en prenant en charge les tâches répétitives telles que l'attribution de prospects, la publication de mises à jour et la modification du statut des tâches.

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez suivre chaque action à l'aide de journaux d'audit, identifier rapidement les problèmes dans les campagnes et apporter des modifications basées sur les données pour obtenir de meilleurs résultats

que pouvez-vous faire d'autre avec ClickUp ? *

En nous appuyant sur les puissantes fonctionnalités de ClickUp, découvrons comment les tâches ClickUp et les modèles ClickUp peuvent encore améliorer vos stratégies d'équipe commerciale et de marketing :

*niveaux de priorité : attribuez des niveaux de priorité allant de faible à urgent afin de vous concentrer sur les tâches essentielles

*statuts personnalisés : Suivez l'avancement des tâches grâce à des statuts personnalisés qui correspondent à votre flux de travail, de « À faire » à « Achevé »

Dépendances entre les tâches : reliez les tâches liées et dépendantes pour voir comment elles s'influencent mutuellement et éviter les goulots d'étranglement

Listes multiples : organisez vos tâches dans plusieurs listes, en conservant leur statut et leurs détails pour un accès facile

Modèle de plan marketing ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de plan marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, organiser et suivre votre plan de projet marketing.

Le modèle de plan marketing ClickUp vous aide à définir des objectifs réalisables, à organiser les tâches en étapes concrètes et à suivre la progression grâce à des indicateurs et des analyses intégrés.

En plus de vous offrir toute la clarté et le contrôle dont vous avez besoin en un seul endroit, il vous offre également :

Une feuille de route claire : définit vos objectifs et guide vos stratégies

Allocation efficace : Gère efficacement le temps et les ressources

suivi des campagnes : *Mesure la réussite et ajuste les stratégies si nécessaire

Modèle de forfait de vente ClickUp

Télécharger ce modèle Le modèle de plan de vente de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre votre plan de vente.

Le modèle de plan de vente ClickUp vous aide à suivre vos objectifs, à affiner vos stratégies et à optimiser vos performances afin de maintenir votre élan commercial.

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Fixez-vous des objectifs SMART avec des objectifs clairs

Suivez les objectifs de vente et établissez une structure claire que tout le monde pourra suivre

Suivez la progression de chaque commercial

Comprendre votre clientèle et ses besoins

⚡️Archive de modèles : Consultez ces modèles supplémentaires de plans de vente et de plans marketing pour affiner vos stratégies d'entreprise.

Exemples d'équipes commerciales et marketing stratégies

Les entreprises de réussite intègrent souvent des stratégies d'équipe commerciale et marketing innovantes pour stimuler leur croissance et garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples concrets illustrant comment des entreprises telles que UPS, Apple et Starbucks ont mis en œuvre des stratégies alignant leurs efforts de l'équipe commerciale et de marketing afin d'obtenir des résultats remarquables.

1. Exemples de stratégies commerciales

📈 Vente basée sur la valeur : UPS

UPS, l'une des plus grandes entreprises de transport et de logistique, excelle dans la vente basée sur la valeur.

Au lieu de se concentrer uniquement sur les produits, ils mettent l'accent sur les avantages dont bénéficient les clients.

UPS offre bien plus que des services d'expédition : elle apporte commodité, flexibilité et tranquillité d'esprit grâce à un large intervalle d'options. Cette valeur ajoutée la distingue de ses concurrents et la positionne comme leader dans son secteur.

⚡Vente basée sur le pouvoir : Apple

La stratégie de vente basée sur la puissance d'Apple met en avant ses « Apple Geniuses ». Ces experts connaissent tous les détails des produits et services Apple, ce qui rend l'expérience client fluide.

La stratégie marketing d'Apple simplifie le processus de vente et renforce la confiance en tant que fournisseur, prestataire d'une ressource tout-en-un pour résoudre les problèmes et suggérer des produits. Cela contribue à une croissance constante des ventes.

2. Exemples de stratégies marketing

📢 Campagnes de reciblage : Amazon

Amazon est passé maître dans l'art des campagnes de reciblage, effectuant un rappel efficace aux utilisateurs des produits qu'ils ont affichés mais pas encore achetés.

Après avoir consulté des éléments sur le site, Amazon affichera des publicités pour ces mêmes produits sur les réseaux sociaux, les sites web et même dans les e-mails.

En tirant parti du reciblage, Amazon maintient l'intérêt des clients potentiels et augmente les chances de conversion. Cette stratégie marketing personnalisée s'appuie sur l'idée de garder le produit à l'esprit, en incitant subtilement les clients à achever leur achat avec un sentiment d'urgence.

🤝 Programme de fidélité : Starbucks

Le programme de fidélité de Starbucks connaît une réussite retentissante depuis son lancement en 2008. En récompensant les achats par des points pouvant être échangés contre des éléments gratuits, Starbucks fidélise sa clientèle.

Plus ils dépensent, plus ils gagnent, créant ainsi une situation gagnant-gagnant qui renforce la fidélité à la marque et la rétention des clients.

🛍️ Activités de marketing incontournables : Finastra

Finastra a tiré parti des fonctionnalités marketing de ClickUp pour rationaliser ses activités de mise sur le marché (GTM). En centralisant tous ses efforts marketing sur une seule plateforme, Finastra a amélioré la collaboration entre ses équipes internationales, permettant une communication en temps réel et une prise de décision plus rapide.

Les flux de travail personnalisables et les processus automatisés de ClickUp ont permis à l'équipe de suivre efficacement la progression de la campagne, garantissant ainsi que toutes les stratégies GTM étaient exécutées dans les délais impartis.

Grâce à la possibilité de suivre les échéanciers des projets, de fixer des objectifs et de générer des rapports dans ClickUp, Finastra a considérablement amélioré la coordination et l'efficacité de ses activités GTM, ce qui lui a permis d'obtenir de meilleurs résultats et d'accélérer son entrée sur le marché.

Résultat, Finastra a constaté une augmentation de 30 % de l'efficacité de la collaboration et une croissance de 40 % de l'efficacité globale de la mise sur le marché. Grâce à une meilleure orchestration des points de contact, l'entreprise a pu développer des parcours clients innovants, améliorant ainsi ses efforts marketing globaux et accélérant son entrée sur le marché.

mettre votre stratégie en action avec ClickUp *

Élaborer une stratégie commerciale et marketing solide ne consiste pas seulement à cocher une liste, mais aussi à combiner des informations sur le marché, des objectifs clairs et des propositions de valeur uniques pour obtenir des résultats concrets.

N'oubliez pas que la clé de la réussite réside dans l'intégration de vos efforts de vente et de marketing, l'alignement des objectifs de votre équipe et la capacité à rester agile face aux évolutions du marché.

Avec des fonctionnalités telles que ClickUp Docs pour la collaboration, ClickUp Brain pour la création de contenu et ClickUp Goals pour la définition d'objectifs, ClickUp se distingue comme une solution tout-en-un pour créer et mettre en œuvre vos stratégies de vente et de marketing.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez dès aujourd'hui !