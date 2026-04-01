Comment établir un planning de travail à domicile

Vous est-il déjà arrivé de répondre à des e-mails après les heures de travail ou de travailler tard le soir pour atteindre vos objectifs ? Vous n'êtes pas le seul.

Selon un sondage mené par le Pew Research Center, 1 employé à distance sur 10 a du mal à trouver un équilibre entre travail et vie privée.

Il est difficile de se déconnecter du travail lorsqu'on travaille à domicile.

Résultat ? Le travail empiète souvent sur votre temps libre. Vous avez besoin d'un emploi du temps efficace pour le télétravail afin de trouver un équilibre entre vos heures de travail et votre vie privée.

Si vous cherchez des moyens de mieux gérer votre travail et de réduire votre stress et votre épuisement professionnel, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment établir un emploi du temps équilibré pour le télétravail et partager quelques conseils pour booster votre productivité.

C'est parti !

Éléments à prendre en compte lors de l'élaboration d'un planning de télétravail

Avant d'aborder les astuces pour le télétravail, parlons des facteurs clés à prendre en compte lors de l'élaboration de votre emploi du temps de télétravail.

1. Votre chronotype

Êtes-vous plutôt du matin ou du soir ? Apprenez à connaître votre chronotype et organisez vos tâches efficacement. Les lève-tôt auront peut-être plus de facilité à s'attaquer aux tâches exigeantes le matin, tandis que les couche-tard excelleront peut-être dans le travail créatif en fin de journée.

2. Charge de travail et délais

Analysez votre charge de travail et vos échéances. Cela vous aidera à réserver du temps pour les projets complexes et à planifier les tâches moins exigeantes pour plus tard.

3. Besoins en matière de communication et de collaboration

Prévoyez les réunions d'équipe, les appels et les brefs échanges. Planifiez-les en dehors de vos plages de concentration pour minimiser les interruptions.

4. Vie privée

Les télétravailleurs qui accordent la priorité à leur bien-être ont tendance à afficher une plus grande productivité. Ne négligez donc pas votre santé physique et mentale lorsque vous travaillez à domicile. Prévoyez des pauses pour faire de l'exercice, méditer, prendre des repas sains et vous adonner à vos loisirs.

5. Horaires de travail

Si vous travaillez au sein d'une équipe internationale, veillez à ce que votre emploi du temps corresponde aux horaires de travail de vos collègues pour une collaboration efficace. Vous pouvez également vous renseigner sur les bonnes pratiques en matière de communication asynchrone afin d'assurer le flux d'informations.

6. Emplacement et environnement

Votre emplacement et votre environnement de travail peuvent avoir un impact significatif sur votre productivité. Envisagez d'utiliser un casque à réduction de bruit ou de trouver un espace de travail calme si vous vivez dans un quartier bruyant.

7. Flexibilité

Il n'y a souvent pas d'horaire fixe dans le télétravail. La vie suit son cours, et votre routine devra peut-être s'adapter en conséquence. Soyez prêt à vous adapter aux imprévus. Qu'il s'agisse d'une augmentation soudaine de la charge de travail, d'une urgence personnelle ou simplement d'un changement dans votre niveau d'énergie, une approche flexible peut vous aider à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

Comment créer votre propre emploi du temps de télétravail

Le télétravail vous offre la liberté de travailler selon vos propres conditions. Vous pouvez définir vos horaires de travail, choisir votre environnement de travail et même voyager tout en travaillant. Mais sans un emploi du temps bien défini, cette flexibilité peut facilement se transformer en chaos.

Voici un guide étape par étape pour élaborer un emploi du temps de télétravail qui optimise votre productivité et vous aide à vous détendre :

1. Mettez en place une routine avant de commencer le travail

Mettez en place une routine matinale avant de commencer le travail. Cela vous aidera à apaiser votre esprit et votre corps, et à améliorer votre concentration. Voici quelques idées à essayer le matin :

Réveillez-vous tôt : levez-vous au moins deux heures avant votre heure de travail officielle pour profiter d'une routine matinale détendue

Commencez votre journée du bon pied : savourez une tasse de café ou de thé, planifiez votre journée, fixez-vous un objectif positif et préparez votre environnement de travail

Bougez-vous : Faites de l'exercice pour booster votre énergie, votre créativité et votre productivité

Préparez-vous : Prenez une douche et habillez-vous confortablement. Veillez à porter une tenue présentable pour les réunions de travail

Réalisez vos tâches avant de commencer le travail : achevez toutes les tâches ménagères ou personnelles nécessaires avant de vous mettre au travail

Dans Miracle Morning, l'auteur Hal Elrod recommande de suivre le cadre SAVERS — Silence (méditation), Affirmations, Visualisation, Exercice, Lecture et Écriture (tenue d'un journal) — pour se concentrer sur son développement personnel et démarrer la journée de manière productive.

2. Créez un environnement de travail dédié

Aménagez un bureau à domicile pour rester concentré et séparer votre travail de votre vie privée. Choisissez un endroit calme et confortable chez vous pour limiter les distractions.

Évitez de travailler depuis votre lit ou votre canapé. Ces espaces sont associés à la détente, ce qui rend plus difficile le passage en mode travail. Créez plutôt un espace semblable à une installation de bureau traditionnelle, avec un bureau, une chaise confortable et tout l'équipement nécessaire.

Dans leur livre Remote: Office Not Required, Jason Fried et David Heinemeier Hannson suggèrent d'utiliser la disposition de votre maison comme un « interrupteur ». Cela signifie que vous devriez créer un environnement de travail dédié chez vous, et que le travail proprement dit ne devrait avoir lieu que lorsque vous entrez dans cet espace (vous passez en mode travail).

3. Évaluez votre charge de travail et hiérarchisez vos tâches

Avant de créer un planning, assurez-vous d'avoir une vision claire de vos tâches et de vos responsabilités. Cela vous aidera à rester organisé et à atteindre vos objectifs efficacement.

Commencez par dresser la liste de tout ce que vous devez accomplir, tant au quotidien qu'à la semaine. Cela inclut les réunions, les échéances de projets, les tâches courantes et vos engagements personnels.

Commencez toutefois votre journée par des tâches administratives simples, comme consulter vos e-mails, répondre à vos messages, informer votre responsable de votre arrivée, etc. Cela vous aidera à passer en douceur du mode personnel au mode de travail.

Vous pouvez utiliser les tâches ClickUp pour créer une liste de tâches et les priorités de tâches ClickUp pour classer les tâches par priorité. Cela vous aide à fixer des échéances et à décomposer les grands projets en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Gérez mieux votre charge de travail avec les tâches ClickUp

Vous pouvez également utiliser le modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp pour planifier votre journée, hiérarchiser vos tâches et atteindre vos objectifs plus rapidement.

Télécharger ce modèle Organisez votre travail et hiérarchisez vos tâches grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Fixez-vous des objectifs quotidiens réalisables

Organisez votre charge de travail

Suivez l'avancement de vos tâches

4. Identifiez vos moments de productivité maximale

Chacun a des périodes précises de la journée où il se sent le plus énergique et concentré. Identifier vos périodes de productivité maximale peut vous aider à planifier vos tâches les plus exigeantes lorsque vous êtes au meilleur de votre forme.

Par exemple, si vous êtes du matin, planifiez les tâches qui nécessitent une grande concentration, comme la rédaction ou la résolution de problèmes, dès les premières heures de la journée.

💡Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp pour surveiller le temps que vous consacrez à différentes tâches à différents moments de la journée. Cela vous aidera à affiner votre emploi du temps au fil du temps, vous garantissant ainsi de travailler efficacement lorsque vous êtes au meilleur de votre forme.

Suivez le temps consacré à différentes tâches pour optimiser votre emploi du temps de télétravail

5. Définissez clairement l'heure de début et de fin

L'un des plus grands défis du télétravail est de savoir quand arrêter de travailler. Sans limites claires, le travail peut facilement empiéter sur votre temps libre, ce qui peut mener au burn-out. Pour éviter les distractions, fixez des horaires de début et de fin précis pour votre journée de travail et respectez-les.

La création d'un emploi du temps quotidien peut vous aider. Vous pouvez utiliser le modèle d'emploi du temps sur 24 heures de ClickUp pour planifier votre journée et suivre une routine équilibrée. Cela vous aide à organiser vos tâches quotidiennes et à améliorer votre équilibre entre travail et vie privée.

Télécharger ce modèle Établissez une routine quotidienne pour garantir un meilleur équilibre entre travail et vie privée grâce au modèle d'emploi du temps sur 24 heures de ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Établissez un emploi du temps quotidien

Ayez un aperçu de vos tâches pour adapter votre emploi du temps selon vos besoins

Consacrez un temps précis à chaque tâche

6. Prévoyez des pauses régulières

Les pauses sont essentielles pour rester concentré et éviter la fatigue. Selon une étude, les personnes les plus productives travaillent pendant 52 minutes, puis font une pause de 17 minutes. De courtes pauses tout au long de la journée peuvent vous aider à vous ressourcer et à rester productif.

Vous pouvez également utiliser la technique Pomodoro: travaillez pendant 25 minutes, puis faites une pause de 5 minutes. Après quatre cycles, faites une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette méthode vous aide à rester concentré, réduit la fatigue oculaire et vous permet de garder votre énergie tout au long de la journée.

Planifiez vos pauses à l'avance et éloignez-vous de votre environnement de travail pendant ces moments-là. Allez vous promener, étirez-vous ou faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail pendant votre temps libre pour vous vider l'esprit.

7. Prévoyez du temps pour faire de l'exercice physique

Rester assis pendant de longues périodes peut nuire à votre santé. Intégrez une activité physique à votre routine quotidienne pour maintenir votre niveau d'énergie et votre bien-être général. Qu'il s'agisse d'une session de yoga le matin, d'une promenade en milieu de journée ou d'une petite session d'entraînement après le travail, restez actif tout au long de la journée.

Réservez un bloc de temps dans votre calendrier pour faire de l'exercice, comme vous le feriez pour une réunion ou une tâche. Considérez cela comme un moment incontournable de votre journée.

8. Assurez-vous d'avoir de la flexibilité

Prévoyez des marges de temps entre les tâches pour tenir compte des retards ou des changements de dernière minute. Ainsi, si une réunion se prolonge ou si vous devez vous occuper d'une tâche urgente, vous n'aurez pas l'impression que tout votre planning est bouleversé.

Pour y parvenir, planifiez votre journée en utilisant des blocs horaires souples (segments d'emploi du temps flexibles). Pour les utiliser efficacement, attribuez des durées approximatives à des activités telles que la consultation de vos e-mails ou l'achevement d'un projet, tout en prévoyant un certain chevauchement entre ces tâches.

Pensez également à utiliser des outils de suivi du temps pour surveiller votre productivité réelle et ajuster vos blocs d'horaire en conséquence, afin d'optimiser votre emploi du temps au fil du temps.

💡 Conseil de pro : Utilisez les estimations de durée dans ClickUp pour planifier le temps nécessaire à chaque tâche lorsque vous créez vos blocs horaires. Cela vous aidera à établir un planning plus réaliste.

9. Détendez-vous et relaxez-vous

Tout comme vous commencez votre journée par une routine, la terminer par une autre vous aide à vous déconnecter mentalement du travail et à passer à votre temps libre.

Fixez une heure précise pour terminer votre travail et passer en revue ce que vous avez accompli.

Préparez une liste de tâches pour le lendemain afin d'être prêt à vous mettre au travail dès le matin. Cela vous évitera de travailler tard le soir et vous permettra de vous reposer suffisamment.

💡 Conseil de pro : Vous pouvez utiliser ClickUp pour créer une checklist de tâches.

Créez une liste de tâches à faire quotidiennement avec ClickUp pour gagner en efficacité

Réglez une alarme de fin de journée 30 minutes avant la fin de votre journée de travail. Profitez de ce moment pour régler les derniers détails, comme répondre à vos e-mails et ranger votre environnement de travail.

Vous avez votre planning, voyons maintenant quels sont les outils adaptés pour le mettre en œuvre.

Jongler entre les tâches, les réunions et les échéances peut sembler insurmontable, surtout lorsque l'on travaille à distance. C'est là que les outils de productivité et de collaboration à distance comme ClickUp entrent en jeu. Ils rationalisent votre flux de travail et optimisent votre efficacité.

ClickUp est une plateforme tout-en-un qui excelle dans la gestion des défis spécifiques liés au travail asynchrone pour les équipes à distance. Voici comment ClickUp vous aide à mettre en place une routine de télétravail efficace :

Fixez-vous des objectifs

Il est facile de perdre sa concentration au travail à distance en raison des responsabilités domestiques, des distractions numériques ou des tâches personnelles. De plus, l'absence de directives claires dans une installation de travail à distance peut également entraîner un passage incessant d'une tâche à l'autre, ce qui rend difficile l'obtention de résultats concrets.

Lorsque vous travaillez à domicile, vous devez vous fixer des objectifs clairs afin d'améliorer votre concentration, votre efficacité et votre motivation.

Vous pouvez définir et suivre vos objectifs avec ClickUp Objectifs. Cet outil vous aide à établir des échéanciers clairs et des cibles mesurables pour améliorer votre productivité. Vous pouvez également décomposer vos objectifs en petits éléments concrets.

Restez sur la bonne voie et atteignez vos objectifs avec ClickUp Objectifs

Élaborez un plan de télétravail

ClickUp propose des modèles de planification du travail et de gestion du temps pour vous aider à établir un emploi du temps efficace pour le télétravail.

Une fois que vous avez défini des objectifs clairs, vous pouvez utiliser le modèle de plan de télétravail de ClickUp pour organiser vos tâches et suivre vos heures de travail.

Il propose des vues spécifiques telles que la vue Chronologie du travail, la vue Activité de travail et la vue Progression du travail, qui représentent visuellement l'échéancier de votre projet, vous permettant ainsi de visualiser les tâches et les activités, de suivre la progression et d'identifier les goulots d'étranglement potentiels.

Télécharger ce modèle Élaborez un plan de télétravail efficace pour vous et votre équipe grâce au modèle de plan de télétravail de ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Élaborez un plan complet pour le télétravail

Organisez vos tâches et effectuez l'automatisation du suivi de leur progression

Évaluez la performance par rapport aux objectifs

Restez en contact avec vos collègues

Les télétravailleurs se sentent souvent isolés et seuls en raison du manque d'interactions sociales avec les membres de leur équipe. Des réunions régulières avec vos collègues, qu'elles soient professionnelles ou informelles, vous apportent une assistance sociale et réduisent le stress psychologique.

Intégrez donc des sessions d'équipe régulières à votre routine de travail à domicile. Vous pouvez rester en contact avec votre équipe grâce à ClickUp Teams. Cet outil vous aide à définir des objectifs communs, à suivre la progression et à collaborer avec votre équipe.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Chat pour établir une connexion facile avec vos collègues et tisser des relations solides au travail. Cet outil vous aide à partager des mises à jour avec votre équipe, à attribuer des tâches et à discuter tout en travaillant.

Collaborez en toute fluidité avec votre équipe grâce à ClickUp Chat

Collaborez avec votre équipe

ClickUp Docs permet une collaboration en temps réel et asynchrone pour les équipes hybrides et à distance. Vous pouvez créer, modifier et partager des documents avec les membres de votre équipe, apporter des modifications en direct et obtenir des commentaires instantanés.

Vous avez besoin de l'avis d'une personne située dans un autre fuseau horaire ? @mentionnez-la dans un commentaire sans quitter votre document et obtenez des instructions précises ou des commentaires.

Collaborez avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Docs

Vous pouvez même échanger des idées avec votre équipe grâce aux tableaux blancs ClickUp. Ils permettent à tous les membres de l'équipe d'ajouter des notes, de relier des tâches, de créer et d'attribuer des actions à partir du tableau, et de mettre en œuvre leurs idées ensemble.

Transformez vos idées en éléments concrets grâce aux tableaux blancs ClickUp

Suivez votre charge de travail

La vue Calendrier de ClickUp vous aide à visualiser votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez réserver des plages horaires spécifiques pour le travail concentré, les réunions, les pauses et les tâches personnelles. Cela vous aide à maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

Visualisez et gérez vos projets en toute simplicité grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Automatisez votre flux de travail

L'automatisation des tâches routinières peut vous aider à établir un planning de travail à domicile efficace. Grâce aux automatisations ClickUp, vous pouvez attribuer automatiquement des tâches aux membres de votre équipe, envoyer des e-mails et recevoir des mises à jour sur les projets ou les tâches.

Optimisez votre emploi du temps de télétravail en automatisant les tâches routinières grâce aux automatisations ClickUp

Par exemple, vous pouvez configurer des automatisations pour faire passer les tâches à la phase suivante une fois qu'elles sont achevées ou pour envoyer des rappels lorsque les échéances approchent. Cela permet d'assurer la fluidité de votre flux de travail et vous évite le stress lié à la gestion manuelle de chaque détail.

Les avantages et les inconvénients du télétravail

Le télétravail est en train de transformer notre façon de travailler, notre lieu de vie et même nos interactions les uns avec les autres. Mais comme tout changement majeur, il comporte ses avantages et ses inconvénients.

Les avantages du télétravail

L'un des principaux avantages du télétravail est la flexibilité . Vous pouvez définir votre emploi du temps, choisir votre environnement de travail et même travailler depuis différents emplacements

Il fait tomber les barrières et rend les lieux de travail plus inclusifs. Pour les parents, les nouvelles mamans et les aidants, le télétravail peut offrir la flexibilité nécessaire pour concilier travail et engagement envers les membres de la famille

En réduisant les trajets domicile-travail, le télétravail peut considérablement réduire les émissions de carbone et contribuer à atténuer le changement climatique

Les défis potentiels du télétravail

Isolement : Le télétravail peut entraîner un sentiment de solitude. Rejoignez des communautés en ligne, organisez des rencontres virtuelles pour rester en contact avec vos collègues et entretenir vos relations sociales

Une évolution de carrière ralentie : L'une des préoccupations des télétravailleurs est le risque d'une visibilité réduite, ce qui peut avoir un impact sur leur évolution de carrière. Pour y remédier, communiquez de manière proactive avec votre responsable au sujet de vos objectifs de carrière et de vos réalisations. Utilisez des outils tels que ClickUp pour documenter votre progression et partager régulièrement des mises à jour afin que vos contributions soient reconnues

Barrières de communication : La communication en ligne La communication en ligne dans le cadre du télétravail peut entraîner des malentendus et des retards dans le partage d'informations, ce qui se traduit par une charge de travail supplémentaire.

💡Conseil de pro : Utilisez ClickUp Chat pour discuter en temps réel et de manière asynchrone, et ClickUp Clips pour discuter par vidéo de manière asynchrone avec les membres de votre équipe.

Enregistrez de courtes vidéos pour communiquer efficacement et partager vos commentaires avec votre équipe avec ClickUp Clips

Essayez ClickUp : votre allié pour le télétravail

Un emploi du temps bien structuré pour le télétravail est essentiel pour s'épanouir dans un environnement de travail à distance. Il ne s'agit pas seulement de rester productif, mais aussi de trouver un équilibre, de réduire le stress et de rendre votre journée de travail productive.

Mais un bon planning ne vaut que par les outils de télétravail que vous utilisez pour vous y tenir. C'est là que ClickUp entre en jeu. Qu'il s'agisse de gérer un projet complexe, de suivre votre temps de travail ou simplement d'organiser vos tâches, ClickUp est la solution tout-en-un qui peut vous aider à maîtriser votre routine de télétravail.

Prêt à passer à la vitesse supérieure dans votre télétravail ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez à créer votre planning de télétravail personnalisé.