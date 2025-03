15 Meilleures applications de routine quotidienne en 2025

Une application de routine quotidienne peut faire ou défaire votre journée.

L'application idéale va au-delà d'une simple planification - elle stimule la productivité, crée de meilleures habitudes et vous permet de rester motivé.

Après des expériences et des analyses approfondies avec mon équipe, j'ai dressé une liste des meilleures applications de routine quotidienne. Ces meilleurs choix vont intégrer votre journée et vous aider à atteindre vos objectifs sans effort.🎯

Que faut-il rechercher dans les applications de routine quotidienne ?

Lors de l'évaluation d'une application de routine quotidienne, il faut tenir compte des éléments suivants application de routine quotidienne la première chose que je recherche est la simplicité. Si elle est trop compliquée, elle ajoute du stress au lieu de rationaliser votre journée - et cela va complètement à l'encontre du but recherché.

Voici ce qu'il faut rechercher dans une application de routine quotidienne:

Routines personnalisables: La flexibilité est essentielle, qu'il s'agisse d'organiser des projets de travail ou de suivre des habitudes personnelles. Comme tous les jours ne se déroulent pas comme prévu, une application qui s'adapte aux changements d'horaire est indispensable

Intégration avec d'autres outils: Les applications de planification quotidienne et de suivi des habitudes sont plus efficaces lorsqu'elles se synchronisent avec les calendriers et d'autres outils tiers fréquemment utilisés, ce qui facilite la gestion de l'ensemble en un seul endroit

**Les notifications de l'application doivent être une assistance et non une intrusion - des rappels utiles permettent aux utilisateurs de rester sur la bonne voie sans les submerger

Suivi des progrès: Les applications de planification quotidienne qui offrent un suivi des progrès sont très utiles, car elles fournissent des informations sur les domaines d'amélioration et sur les points à ajuster. En fin de compte, l'application doit être une assistance à la cohérence et à la productivité

Les 15 meilleures applications de routine quotidienne

1. ClickUp (Meilleure application de planification de routine quotidienne alimentée par l'IA) ClickUp est un outil puissant pour gérer les routines quotidiennes et rationaliser votre journée.

Grâce à un tableau de bord personnalisé, ClickUp rassemble en un seul endroit vos tâches les plus importantes, vos rappels, vos objectifs et les évènements de votre calendrier, facilitant ainsi la planification et la hiérarchisation de vos activités quotidiennes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-13.png ClickUp Affichage du Calendrier pour visualiser le travail, reprogrammer les tâches et gérer les échéanciers des projets /$$img/

visualiser le travail, reprogrammer les tâches et gérer les échéanciers des projets avec ClickUp Calendar_ View

Le Affichage du Calendrier ClickUp fonctionne parfaitement comme un agenda journalier qui se synchronise directement avec Tâches ClickUp clickUp Tasks est un outil de gestion des tâches qui permet de visualiser plus facilement ce qui est à venir. Son intégration transparente avec des applications tierces garantit que toutes les réunions et échéances restent au même endroit.

Vous pouvez facilement mettre en forme, colorer et lier les tâches dans Listes à faire de ClickUp pour créer un flux de travail exploitable de n'importe où.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image13-9.png Applications de routine quotidienne : ClickUp /$$$img/

utilisez ClickUp Brain pour forfaiter les routines quotidiennes ou différents projets_

La meilleure fonctionnalité de ClickUp pour la gestion de la routine quotidienne est ClickUp Brain clickUp Brain est le puissant assistant IA de ClickUp. Il aide à générer des listes de tâches, résume les tâches achevées et répond même à des questions clés telles que : Sur quoi dois-je travailler ensuite ? ou Quelles sont les tâches les plus urgentes ? De plus, ClickUp Brain travaille comme un excellent Planificateur IA en automatisant les éléments d'action et le forfait des tâches.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-257.png Modèle de planning quotidien de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-129056450&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

ClickUp propose également différents modèles pour optimiser votre routine quotidienne. Vous pouvez utiliser Le modèle d'agenda quotidien de ClickUp pour programmer les tâches, les rendez-vous et les courses dans trois catégories différentes - Personnel, Travail et Objectifs - afin de mieux forfaiter votre journée. Le modèle vous aide également à prendre de bonnes habitudes en créant des tâches récurrentes.

Pour ceux qui s'intéressent au suivi des habitudes, ClickUp offre un service utile d'aide à la décision Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp également.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Calendrier View organise visuellement les tâches et les rappels, ce qui facilite le suivi de la progression et la cohérence avec vos routines

organise visuellement les tâches et les rappels, ce qui facilite le suivi de la progression et la cohérence avec vos routines ClickUp Brain vous permet de capturer et d'organiser vos idées et vos tâches grâce à la puissance de l'IA

vous permet de capturer et d'organiser vos idées et vos tâches grâce à la puissance de l'IA Le suivi du temps de ClickUp de ClickUp vous aide à suivre la durée de vos tâches, ce qui facilite la planification de vos forfaits quotidiens

ClickUp Tasks simplifie la gestion de la routine quotidienne en vous permettant de personnaliser et de hiérarchiser les tâches, en veillant à ce que chaque tâche s'aligne sur vos objectifs personnels et votre emploi du temps

simplifie la gestion de la routine quotidienne en vous permettant de personnaliser et de hiérarchiser les tâches, en veillant à ce que chaque tâche s'aligne sur vos objectifs personnels et votre emploi du temps ClickUp Objectifs vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objets quotidiens grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

ClickUp Rappels vous informe des tâches professionnelles et personnelles à venir pour que vous ne manquiez jamais une échéance

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage avec l'interface utilisateur de la plateforme en raison de l'abondance des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Évaluation de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Todoist (Meilleur pour la gestion détaillée des tâches)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-17-1400x788.png Todoist /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Todoist Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à suivre ses tâches et ses échéances ou qui se laisse facilement submerger par celles-ci, essayez Todoist. C'est un simple gestionnaire de tâches et une application de liste à faire qui classe les activités quotidiennes dans différentes catégories, telles que la forme physique, les rendez-vous, les projets, etc.

Vous pouvez classer les tâches selon différents niveaux de priorité et vous concentrer sur ce qui est important. Todoist vous permet également de créer des sous-tâches pour une meilleure planification et organisation. En cours, il aide à visualiser et à suivre la progression sur une base quotidienne et hebdomadaire.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Utilisez des libellés , des priorités et des catégories pour faciliter l'organisation des tâches tout en vous concentrant sur ce qui compte le plus

, des priorités et des catégories pour faciliter l'organisation des tâches tout en vous concentrant sur ce qui compte le plus Paramétrez des rappels pour vos tâches afin de vous assurer que vous respectez les délais

pour vos tâches afin de vous assurer que vous respectez les délais Collaborez avec votre équipe et suivez leurs listes de tâches quotidiennes

Limites de Todoist

Il n'offre pas de suivi du temps intégré, ce qui pourrait être un inconvénient pour ceux qui ont besoin de gérer les heures de travail de près

Prix de Todoist

Free: Gestion de base des tâches avec jusqu'à 5 projets personnels

Gestion de base des tâches avec jusqu'à 5 projets personnels Pro: 4 $ par mois et par utilisateur

4 $ par mois et par utilisateur Business: 6$ par mois et par utilisateur

Évaluation de Todoist

G2: 4.4/5 (750+ avis)

4.4/5 (750+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,400+ avis)

3. TickTick (Meilleur pour l'organisation des tâches)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-20.png Applications de routine quotidienne : TickTick /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise TickTick TickTick est une application géniale pour organiser votre routine quotidienne. Grâce à la saisie vocale, vous pouvez facilement dicter des tâches et les ajouter à votre liste de choses à faire. Elle vous permet également de convertir des e-mails en tâches. Vous pouvez partager vos listes de tâches avec vos amis, votre famille ou vos collègues.

Ce que j'ai le plus apprécié dans TickTick, c'est qu'il ajoute automatiquement les dates d'échéance des tâches au Calendrier, afin que vous ne manquiez pas les échéances. Il est également facile d'organiser les activités quotidiennes en dossiers, tâches et checklists.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Améliorez l'efficacité des tâches avec le chronomètre Pomodoro pour rester concentré sur les tâches

Explorez l'application gratuite de suivi des habitudes pour suivre les habitudes et les objectifs quotidiens directement dans l'application

Affichez les statistiques d'achèvement des tâches et obtenez des résumés de votre flux de travail pour mieux gérer votre journée

Limites de TickTick

La gestion de projets plus importants avec des dépendances de tâches complexes peut devenir lourde en raison des fonctionnalités avancées limitées pour la visualisation et la gestion des dépendances entre les tâches

Prix de TickTick

Free

Premium: 35,99 $ par an

Evaluation de TickTick

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

4. À faire (Meilleur pour rester en tête de votre liste de choses à faire)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image15-6-1400x974.png Applications de routine quotidienne : À faire /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise À faire Si vous cherchez une application simple qui affiche toutes vos tâches et tous les évènements de votre Calendrier en un seul endroit, essayez Any.do. Vous pouvez directement rejoindre vos réunions en cliquant sur les évènements du calendrier dans Any.do. La fonctionnalité la plus intéressante est WhatsApp reminders. Il suffit de créer des tâches et d'obtenir des rappels sur WhatsApp pour ne rien manquer.

J'ai également aimé les widgets d'Any.do qui donnent un aperçu rapide des évènements et des tâches à venir. Il propose des listes distinctes pour les activités personnelles, le travail, les courses, etc. qui peuvent vous aider à forfaiter et à mieux gérer votre journée.

Les meilleures fonctionnalités d'À faire

Obtenez des suggestions intelligentes sur les tâches importantes pour chaque jour

Participez à des réunions d'équipe en un clic en ajoutant des évènements au calendrier dans Any.do

Collaborez avec votre équipe ou votre famille pour partager des listes et attribuer des tâches

Gardez vos tâches et vos listes à jour avec la synchronisation multiplateforme sur tous les appareils, y compris les téléphones, les tablettes, les ordinateurs de bureau et même les smartwatches

Limites d'Any.do

L'interface de l'application, bien que propre, peut parfois être lente à charger, en particulier lors de la gestion d'un grand nombre de tâches ou de listes

Prix d'À faire

Free: Pour l'organisation de la vie personnelle

Pour l'organisation de la vie personnelle Premium: 47,99 $ par mois et par utilisateur

47,99 $ par mois et par utilisateur Famille: $89.99 par mois pour 4 membres

$89.99 par mois pour 4 membres Teams: $47.99 par mois par membre

Évaluation d'À faire

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

5. Sunsama (Meilleur pour le forfait guidé)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-9-1400x763.png Sunsama /$$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement Sunsama Sunsama est un agenda numérique qui propose un processus étape par étape pour créer une routine quotidienne. Commencez par ajouter les tâches que vous souhaitez achever dans la journée. Vous pouvez ajouter des tâches à partir d'e-mails, de Trello et d'Asana pour gérer tout en un seul endroit

Ensuite, attribuez une durée à chaque tâche et planifiez les tâches sur le Calendrier. Mon travail vous permet de faire glisser des e-mails de votre boîte aux lettres et de les convertir en tâches afin que vous puissiez réserver du temps pour travailler sur des e-mails importants.

Sunsama meilleures fonctionnalités

Utilisez le flux de travail de planification quotidienne pour organiser et hiérarchiser les tâches. Il vous guidera pour vous concentrer uniquement sur ce qui est gérable pour la journée

pour organiser et hiérarchiser les tâches. Il vous guidera pour vous concentrer uniquement sur ce qui est gérable pour la journée Gérez vos tâches et vos réunions grâce à l'intégration des tâches du Calendrier

Planifiez des sessions de travail sans distraction grâce au mode "focus"

Limites de Sunsama

Le prix peut sembler plus élevé que d'autres applications, ce qui peut ne pas convenir à de nombreux utilisateurs

Prix de Sunsama

Free: 14 jours d'essai

14 jours d'essai Abonnement: 20 $ par mois

Évaluation de Sunsama

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 20+ commentaires

6. Routine (Meilleur pour le blocage du temps)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image7-19-1400x805.png Routine /$$img/

la vie de l'enfant n'est pas une fin en soi, c'est une question de vie et de mort Routine Routine est une application de productivité conçue pour aider à faire les choses plus rapidement et plus efficacement. Vous pouvez ajouter des tâches, définir des dates d'échéance et programmer des tâches en fonction de votre charge de travail. Elle permet également de visualiser l'ensemble de la journée ou de la semaine grâce à plusieurs dispositions.

Routine gère également les données de tous les calendriers en un seul endroit. Sa fonctionnalité de blocage du temps est idéale pour faire les choses terminées. Vous pouvez simplement faire glisser vos tâches importantes dans le calendrier pour bloquer le temps et augmenter la concentration.

Routine meilleures fonctionnalités

Gérez mieux votre journée en comprenant le temps dont vous disposez entre deux évènements

Intègre les tâches, les notes et les évènements du Calendrier pour obtenir un aperçu clair de votre journée

Obtenez des rappels de réunion et informez les gens en un seul clic si vous êtes en retard

Limites de la routine

Certains utilisateurs signalent que l'application est un peu moins intuitive à utiliser, et que certaines sections semblent déconnectées des autres

Prix de la routine

Gratuit

Professionnel: 12 $ par mois

12 $ par mois Business: 15 $ par mois et par utilisateur

15 $ par mois et par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluation de routine

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 20+ commentaires

7. Calendrier Notion (Meilleur pour la gestion du temps)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-14-1400x808.png Calendrier Notionnel /$$img/

le calendrier de Notion est en cours d'élaboration Notion Notion est une autre application populaire qui aide à la gestion du temps en organisant tous vos engagements personnels et professionnels dans un seul espace. Une grande fonctionnalité est joindre des appels directement à partir du menu afin que vous n'ayez pas à chercher les liens de la réunion.

Elle dispose d'une fonctionnalité de planification intégrée qui permet à d'autres personnes de réserver votre temps sans que vous ayez à basculer vers une autre application. Notion intègre également la gestion des tâches, la prise de notes et les bases de données de projets pour une meilleure productivité.

Meilleures fonctionnalités du Calendrier Notion

Connexion des tâches avec des notes, des ressources ou des évènements du calendrier avec des bases de données liées

Envoyez un lien de planification via Notion pour permettre à d'autres personnes de réserver du temps avec vous

Créez des flux de travail efficaces à l'aide du menu de commande et des raccourcis

Limites du Calendrier Notionnel

Il manque une fonction hors ligne, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui ont besoin d'accéder à leur travail en déplacement, sans accès à Internet

Prix du Calendrier Notionnel

Free

Plus: 12 $ par mois et par place

12 $ par mois et par place Business: 18 $ par mois et par place

18 $ par mois et par place Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluation du Calendrier Notionnel

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

8. Evernote (Meilleur pour l'organisation des notes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-23-1400x914.png Evernote /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'Evernote Evernote Si vous cherchez à prendre des notes, à forfaiter des projets et à trouver ce dont vous avez besoin, Evernote pourrait être votre choix. Avec Evernote, vous pouvez suivre de près les tâches à court terme et les projets à long terme en un seul endroit. Il vous permet d'ajouter toutes vos pensées, idées et tâches en un seul endroit. Vous pouvez également créer des tâches directement à partir de vos notes et les ajouter à votre routine quotidienne.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Stockez du texte, des images, des mémos vocaux et des coupures de sites Web, ce qui en fait un outil puissant pour organiser du contenu personnel et lié au travail grâce à sa fonctionnalité de prise de notes avancée

Gérez des listes de tâches et des rappels directement dans vos notes afin de lier les actions à des projets ou à des idées spécifiques pour une meilleure mise en contexte

Liez vos notes aux évènements du calendrier pour forfaiter vos réunions quotidiennes

Limites d'Evernote

Evernote peut sembler surchargé de fonctionnalités et présente une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui le rend moins intuitif pour ceux qui préfèrent un gestionnaire de tâches simple et rationalisé

Prix d'Evernote

Free

Personnel: 14,99 $ par mois

Évaluation d'Evernote

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8 000+ avis)

9. Habitica (Meilleur pour l'acquisition et le suivi d'habitudes par le jeu)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-18.png Habitica /$$img/

la vie de l'enfant n'est pas une fin en soi, c'est une question de vie et de mort Habitica Si vous êtes un fan de jeux vidéo, Habitica peut être un outil de routine quotidienne incroyable. Il gamifie la création d'habitudes et le suivi des objectifs quotidiens et des listes à faire afin que vous puissiez avoir une routine quotidienne organisée. En traitant vos tâches et objectifs comme les quêtes d'un jeu de rôle (RPG), Habitica motive les utilisateurs à prendre de meilleures habitudes, à achever leurs tâches et à atteindre leurs objectifs par le biais d'une approche ludique et interactive

Au fur et à mesure que vous achevez des tâches, vous montez en niveau et vous pouvez changer d'avatar. Vous pouvez même jouer avec vos amis et combattre des monstres pour débloquer de nouvelles fonctionnalités, telles que des armures et des compétences magiques.

Habitica meilleures fonctionnalités

Gagnez des points, débloquez des récompenses et faites évoluer votre caractère en achevant des tâches quotidiennes, des choses à faire et des habitudes grâce à la gamification des tâches

Développez de bonnes habitudes et éliminez les mauvaises d'une manière amusante et engageante

Participez à des soirées et à des défis avec vos amis ou d'autres utilisateurs grâce aux fonctionnalités d'équipe et sociales, qui encouragent la responsabilisation et la collaboration

Limites d'Habitica

L'interface de type jeu peut devenir envahissante, surtout si vous n'êtes pas un adepte des éléments gamifiés

Prix d'Habitica

Free

Forfait de groupe: 9$ par mois + 3$ par membre

Évaluation d'Habitica

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

10. Way of Life (Meilleur traqueur d'habitudes intuitif)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image10-17.png Applications de routine quotidienne : Way of Life /$$$img/

la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les jours Mode de vie Si vous avez du mal à prendre des habitudes, essayez une application intuitive de suivi des habitudesp comme Way of Life. Elle fournit un style vibrant, à code couleur, pour le suivi des routines quotidiennes et l'organisation des tâches. Vous continuerez à recevoir des rappels si vous ne prenez pas de bonnes habitudes.

La meilleure partie est la fonctionnalité de prise de notes qui vous permet de suivre votre humeur du jour et de savoir ce qui vous a déclenché pour rompre la routine.

Way of Life meilleures fonctionnalités

Enregistrez vos habitudes en quelques clics, ce qui facilite le suivi de votre progression sans vous laisser submerger

Analysez les diagrammes et les graphiques qui montrent vos taux de réussite au fil du temps, vous aidant à repérer les tendances et à ajuster vos routines quotidiennes en conséquence

Restez sur la bonne voie et créez une routine quotidienne grâce aux rappels de tâches

Limites du mode de vie

Il s'agit avant tout d'une application de suivi des habitudes, les utilisateurs à la recherche d'un gestionnaire de tâches complet risquent donc de ne pas y trouver leur compte

La version gratuite limite le nombre d'habitudes que vous pouvez suivre, ce qui peut s'avérer contraignant pour les personnes ayant des habitudes plus complexes

Prix de Way of Life

Free: Suivre jusqu'à 3 habitudes avec les fonctionnalités de base

Suivre jusqu'à 3 habitudes avec les fonctionnalités de base Premium: 4,99 $ par mois et par utilisateur

Évaluation de Way of Life

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Note assez de commentaires

11. Streaks (Meilleur pour le suivi des habitudes quotidiennes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image3-17.png Applications de routine quotidienne : Streaks /$$$img/

le site web de l'association est en cours de développement Traits Grâce à la fonctionnalité simple et efficace de suivi des habitudes de Streaks, vous pouvez construire de bonnes habitudes en vous concentrant sur la maintenance de séries d'activités quotidiennes. Elle met l'accent sur la cohérence, récompensant les utilisateurs qui achèvent leurs tâches et leurs habitudes jour après jour.

J'apprécie le fait qu'il permette de paramétrer les tâches pour des jours personnalisés au lieu de la semaine entière. Il fournit également des statistiques sur l'achèvement des tâches pour maintenir la motivation des utilisateurs.

Streaks meilleures fonctionnalités

Maintien des habitudes quotidiennes en gardant une série en cours, ce qui ajoute un élément de défi et de récompense

Paramétrez des tâches quotidiennes ou à des jours spécifiques de la semaine, ce qui vous permet de prendre des habitudes adaptées à votre mode de vie

Créez jusqu'à 24 tâches par jour dans différentes langues, dont l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol

Limites de Streaks

Streaks est limitée en termes de gestion des tâches au-delà du suivi des habitudes, ce qui pourrait ne pas suffire aux utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités de productivité plus complexes

Il n'existe pas de version Android

Prix de Streaks

4,99 $ par mois et par utilisateur

Évaluation de Streaks

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

12\N- StickK (Meilleur pour la validation des objectifs)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-630x1400.jpg Applications de routine quotidienne : stickK /$$$img/

le site web de l'association est en cours de développement et il est en cours d'élaboration bâtonK Le plus difficile pour être productif, c'est de suivre une routine abrégée et de faire preuve de discipline. C'est là que stickK peut vous aider. Il vous motive à atteindre vos objectifs par la validation.

Je trouve stickK particulièrement unique parce qu'il utilise l'économie comportementale pour nous aider à nous tenir à nos objectifs. Il est conçu autour de l'idée de contrats de validation, où vous fixez un objectif, attribuez une conséquence financière ou sociale pour ne pas l'atteindre, et recrutez une personne de référence ou d'assistance pour vous garder responsable.

stickK meilleures fonctionnalités

Fixez un objectif et engagez de l'argent que vous perdrez si vous n'atteignez pas votre objet, en ajoutant des paramètres financiers pour renforcer la cohérence

Interagir, offrir de l'assistance et partager les bonnes pratiques avec des personnes partageant les mêmes objectifs

Améliorer la définition des objectifs grâce à un mélange d'incitation et de responsabilisation

les limites du stickK

Certains utilisateurs peuvent trouver l'aspect de la validation financière un peu trop intense, en particulier s'ils ne sont pas à l'aise avec le fait de mettre de l'argent en jeu

prix du stickK

Basique: 25 utilisateurs par validation

25 utilisateurs par validation Pro: 99$ par mois pour 250 utilisateurs par validation

99$ par mois pour 250 utilisateurs par validation All-Access: $19 par mois pour 100 utilisateurs par engagement

évaluation de stickK

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

13. Clockify (Meilleur pour le suivi du temps)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image16-7.png Applications de routine quotidienne : Clockify /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système d'information de l'entreprise Horlogerie Si votre journée passe trop vite et que vous avez l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose, essayez Clockify. Essayez-le pour suivre le temps pour chaque tâche et identifier les tâches qui prennent du temps pour forfaiter votre journée en conséquence.

Par exemple, répondre aux e-mails prend beaucoup de temps, alors j'essaie de paramétrer une heure le matin pour y travailler. Cela me permet de mieux contrôler mon temps et m'aide à forfaiter ma journée de manière efficace, car je sais combien de temps je dois attribuer à chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Enregistrez les heures travaillées sur différentes tâches et projets avec sa fonctionnalité de suivi du temps et comprenez où va votre temps et identifiez les domaines à améliorer

Obtenez des rapports détaillés et des analyses sur les modèles de productivité et ajustez votre routine pour maximiser l'efficacité

sur les modèles de productivité et ajustez votre routine pour maximiser l'efficacité Intégrez Clockify à d'autres applications populaires de gestion de projet et de productivité pour une gestion transparente du flux de travail

Les limites de Clockify

Sa version gratuite offre des rapports de base et des fonctionnalités de gestion d'équipe

Prix de Clockify

Free

Standard: 6,99 $ par mois et par utilisateur

6,99 $ par mois et par utilisateur Pro: 9,99 $ par mois et par utilisateur

9,99 $ par mois et par utilisateur Enterprise: $14.99 par mois par utilisateur

$14.99 par mois par utilisateur Offre groupée de productivité: 15,99 $ par mois par utilisateur

Évaluation de Clockify

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,500+ reviews)

14. Trello (Meilleur pour la visualisation des tâches)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-6.png Applications de routine quotidienne : Trello /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Trello Visualiser vos tâches quotidiennes est l'un des meilleurs moyens de forfaiter une journée efficace. Cela vous aide à établir des priorités claires et à réduire le stress. Trello est un excellent outil pour cela. Il propose un tableau Kanban qui permet de noter les tâches quotidiennes et de les répartir dans différentes listes, telles que " Terminé ", " En progression " et " Achevé "

Son modèle de productivité personnelle vous aide à gérer toutes les tâches et à afficher facilement les tâches ou évènements à venir. J'ai également apprécié l'affichage du calendrier de Trello, qui vous permet de suivre vos validations personnelles et de gérer vos tâches de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des libellés, des dates d'échéance et des checklists sur des cartes pour organiser vos tâches quotidiennes en fonction de la priorité

Paramétrez des automatisations pour déplacer une tâche d'une liste à l'autre

Ajouter plus de 150 power-ups, notamment Notion et Zapier pour automatiser les tâches répétitives

Les limites de Trello

Il dispose d'options de personnalisation limitées

Prix de Trello

Free

Standard: 6 $ par mois et par utilisateur

6 $ par mois et par utilisateur Premium: $12.50 par mois par utilisateur

$12.50 par mois par utilisateur Enterprise: $17.50 par mois par utilisateur

Évaluation de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ commentaires)

15. Habitify (Le meilleur pour créer des habitudes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image1-17-1400x882.png Applications de routine quotidienne : Habitify /$$$img/

la vie de tous les jours est en danger Habiter Si vous avez du mal à créer et à maintenir des habitudes positives tout en éliminant les habitudes négatives, jetez un coup d'œil à Habitify. Avec son interface épurée et conviviale, il encourage un engagement quotidien constant, ce qui vous permet de suivre plus facilement votre progression et de rester motivé.

Habitify aide à créer une routine distincte pour le matin, l'après-midi et la nuit, ce qui vous permet de créer lentement des habitudes. De plus, il affiche les séries d'habitudes, ce qui permet aux utilisateurs de rester motivés. Il rend également le suivi des habitudes intéressant en le gamifiant et en ajoutant des tableaux de bord de leadership.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitify

Ne manquez jamais l'enregistrement de vos habitudes grâce à des rappels et des notifications réguliers tout au long de la journée

Obtenez des informations et des statistiques précieuses sur votre progression au fil du temps, ce qui vous aide à identifier des modèles et à ajuster vos routines si nécessaire

Capturez vos pensées quotidiennes grâce à la fonctionnalité de suivi des notes intégrée

Limites d'Habitify

Sa version gratuite vous permet de suivre un nombre limité d'habitudes

Prix d'Habitify

Free

Payant: 4,99 $ par mois

Évaluation d'Habitify

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Gérez efficacement votre routine quotidienne avec ClickUp

Avec ClickUp, la gestion de votre routine quotidienne devient beaucoup plus facile. Il s'agit d'un outil de planification quotidienne et de gestion de projet incroyable qui permet de tout organiser en un seul endroit.

ClickUp vous aide également à prioriser ce qui compte le plus et vous permet de planifier votre journée sans effort.

Que vous jongliez avec des tâches de travail ou des objectifs personnels, ClickUp vous donne les outils pour rester au top et faire en sorte que chaque jour compte. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp aujourd'hui !