Guide étape par étape pour utiliser Google Sheets pour le suivi du temps

Philip Dormer Stanhope, homme d'État britannique, a déclaré : « Prenez soin des minutes et les heures prendront soin d'elles-mêmes. »

Le suivi du temps est plus qu'une simple activité de routine pour les professionnels ; il est indispensable pour gérer les tâches et améliorer la productivité, car il vous indique exactement où passe votre temps. Fort de ces informations, vous pouvez mieux planifier et hiérarchiser vos tâches et le travail de votre équipe.

Sans un suivi précis du temps, vous risquez une mauvaise gestion des tâches, des inefficacités, un stress accru, un épuisement professionnel et des projets qui prennent du retard.

Heureusement, la fonctionnalité de suivi du temps de Google Sheets vous offre une solution, que vous soyez un professionnel très occupé jonglant entre plusieurs projets, un manager à la tête d'une grande équipe ou une personne qui s'appuie quotidiennement sur des données de suivi du temps.

Dans ce guide, nous vous expliquons les étapes à suivre pour configurer le suivi du temps dans Google Sheets, afin que vous puissiez être plus productif et mieux organisé.

⏰ Résumé en 60 secondes Le suivi du temps améliore la productivité, la responsabilité et la gestion des coûts. Google Sheets propose un relevé de temps basique et personnalisable, mais manque d'automatisation et d'évolutivité. 📊 Suivi du temps avec Google Sheets Créez un relevé de temps hebdomadaire avec les détails des tâches et les durées enregistrées.

Utilisez des formules pour calculer les heures de travail.

Enregistrez-le comme modèle pour le réutiliser. ⚠️ Limites La saisie manuelle des données est chronophage et source d'erreurs.

Pas d'automatisation ni de suivi en temps réel.

Pas idéal pour les grandes équipes. ✅ ClickUp : la meilleure alternativeAutomatisez le suivi du temps grâce aux chronomètres mondiaux, aux intégrations, au suivi des heures facturables et aux informations fournies par l'IA de ClickUp.

Pourquoi devriez-vous suivre votre temps dans un relevé de temps Google Sheets ?

Répondons d'abord à la question suivante : le suivi du temps dans Google Sheets est-il nécessaire et utile ?

La réponse est clairement oui ! L'utilisation d'un relevé de temps Google Sheets pour gérer et planifier votre temps est un moyen pratique et accessible de gérer efficacement vos ressources.

En conservant une trace du temps passé, vous pouvez vous assurer que les tâches sont achevées comme prévu. Cela permet également de responsabiliser les membres de l'équipe vis-à-vis de leur travail et de garantir le respect des délais. De plus, le suivi du temps dans Google Sheets peut aider à identifier les inefficacités et les domaines dans lesquels la productivité peut être améliorée.

Voici quelques avantages de l'utilisation du suivi du temps dans Google Sheets :

Gestion des coûts

Pour les freelancers ou les entreprises qui facturent leurs clients en fonction des heures travaillées, Google Sheets vous permet de suivre et de classer les heures facturables et non facturables. Cette pratique permet une gestion précise des factures et des coûts.

Allocation des ressources

Le suivi du temps dans Google Sheets aide à comprendre comment les ressources sont utilisées. Ces informations peuvent être utilisées pour répartir efficacement les tâches afin que les projets hautement prioritaires reçoivent l'attention dont ils ont besoin.

Flexibilité et personnalisation

Google Sheets permet de personnaliser les relevés de temps en fonction de vos besoins spécifiques. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des colonnes, des formules et des mises en forme afin de les adapter à vos exigences et préférences en matière de suivi.

Facilité d'accès et de partage

Comme Google Sheets est basé sur le cloud, vous pouvez accéder à vos relevés de temps depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil. Vous pouvez également partager facilement le relevé de temps avec les membres de l'équipe ou les parties prenantes pour plus de transparence et de collaboration.

Comment utiliser Google Sheets pour le suivi du temps ?

Google Sheets peut être utilisé comme un puissant outil de suivi du temps, si vous savez comment vous y prendre. Voici les étapes à suivre pour créer un relevé de temps simple afin de suivre le temps dans Google Sheets :

Étape 1 : Créez une structure de base pour un modèle de relevé de temps hebdomadaire

Ouvrez Google Sheets et créez une nouvelle feuille de calcul. Vous allez y préparer votre modèle de relevé de temps de base. Donnez à votre document un titre approprié, tel que « Suivi hebdomadaire du temps ». Ensuite, créez des en-têtes de colonnes pour les détails essentiels afin de vous aider à suivre chaque tâche et le temps passé dessus.

Créez des colonnes pour les éléments suivants :

Date ​​à remplacer par la date de chaque jour de la semaine

Jour pour préciser le jour de la semaine (Monday, Tuesday, Wednesday, etc. )

Tâche pour lister les tâches sur lesquelles vous avez travaillé

Heure de début pour enregistrer l'heure de début de chaque tâche

Heure de fin pour enregistrer l'heure de fin de chaque tâche

Durée pour calculer automatiquement la durée de chaque tâche

Étape 2 : Mettre en forme la feuille

Voici comment mettre en forme chaque colonne pour que votre outil de suivi du temps hebdomadaire soit fonctionnel et visuellement attrayant :

Format de la date : mettez en surbrillance la colonne « Date », allez dans le menu « Mettre en forme », sélectionnez « Nombre », puis choisissez « Date »

Format Jour et Tâche : Mettez en surbrillance la colonne « Jour », allez dans le menu Format, sélectionnez Nombre, puis choisissez Texte simple pour saisir manuellement le jour de la semaine. Faites maintenant la même chose pour la colonne « Tâche » afin de lister manuellement les tâches sans problème de mise en forme

Mise en forme de l'heure : mettez en surbrillance la colonne « Heure de début », allez dans le menu Format, sélectionnez Nombre, puis choisissez Heure. Faites de même pour la colonne « Heure de fin »

Mettre en forme la durée : mettez en surbrillance la colonne « Durée », allez dans le menu Format, sélectionnez Nombre, puis choisissez Durée

Étape 3 : Saisissez vos activités quotidiennes

Maintenant que votre feuille est structurée et mise en forme, commencez à remplir les colonnes :

Colonnes Date et Jour : Commencez par remplir ces colonnes pour toute la semaine afin de créer un échéancier clair et de suivre vos tâches jour après jour

Colonne Tâche : Listez dans cette colonne les tâches effectuées chaque jour afin de pouvoir facilement examiner et analyser votre utilisation du temps

Colonnes « Heure de début » et « Heure de fin » : Enregistrez l'heure de début et de fin de chaque tâche dans les colonnes correspondantes afin de calculer la durée exacte de chaque activité et de déterminer comment votre temps est utilisé

Étape 4 : Calculez la durée

Une fois que vous avez terminé de remplir le reste des détails, il est temps de calculer la différence de temps entre l'heure de fin et l'heure de début de chaque activité que vous avez effectuée cette semaine-là.

Dans la première cellule de la colonne « Durée », entrez la formule suivante, mais en utilisant les références de cellule réelles pour vos « Heure de fin » et « Heure de début ».

=(Cellule heure de fin – Cellule heure de début)

Par exemple : =E2-D2

Enfin, copiez la formule dans la colonne « Durée » pour toute la semaine.

Étape 5 : Enregistrez la feuille hebdomadaire de suivi du temps comme modèle

Comme il s'agit d'une feuille de suivi du temps hebdomadaire, vous l'utiliserez environ quatre fois par mois. Il est préférable d'enregistrer cette feuille comme modèle afin d'éviter de devoir recréer la mise en forme à chaque fois.

Voici comment l'enregistrer comme modèle :

Commencez par renommer le titre de votre feuille de suivi du temps et ajoutez le mot « Modèle » à la fin du titre. Par exemple : « Modèle d'outil de suivi du temps hebdomadaire »

Ensuite, cliquez sur l'icône du dossier, visible à côté du titre (voir l'image ci-dessus pour référence)

Choisissez un dossier existant dans votre Google Drive pour stocker votre modèle, ou créez un nouveau dossier spécialement dédié aux modèles

N'oubliez pas que ce relevé de temps simple peut être modifié pour votre usage ou même pour suivre le temps passé par vos employés sur leurs tâches professionnelles.

Modèles de suivi du temps Google Sheets

Tout comme un relevé de temps hebdomadaire, vous pouvez créer un modèle de relevé de temps quotidien, bihebdomadaire ou même mensuel dans Google Sheets.

Voici quelques modèles de relevés de temps gratuits que vous pouvez utiliser. Utilisez-les tels quels ou modifiez-les selon vos besoins :

1. Modèle de relevé de temps quotidien

via Google Docs

Le modèle est adapté aux professionnels qui souhaitent suivre chaque heure de la journée pour une meilleure gestion des tâches. Cela inclut les chefs de projet, les consultants et les freelances. Il peut également être utilisé pour identifier les tâches auxquelles vous devriez consacrer moins ou plus de temps. Grâce à ce modèle, vous pouvez obtenir une visibilité claire sur le temps et les tâches, et effectuer des ajustements si nécessaire. Ceci est particulièrement important si vous utilisez des relevés de temps pour facturer vos clients.

À lire également : Contrôle de projet : comment appliquer le contrôle de projet (avec modèles)

2. Modèle de relevé de temps hebdomadaire

via Google Docs

Voici un autre modèle de suivi hebdomadaire du temps, idéal pour les professionnels qui souhaitent gérer efficacement leur temps. Il vous permet de suivre les heures consacrées chaque jour à différents projets, d'identifier les tâches qui prennent beaucoup de temps et d'optimiser votre flux de travail.

Le modèle peut calculer automatiquement le nombre total d'heures travaillées et le montant total des gains, ce qui rationalise l'ensemble du processus de facturation et garantit une rémunération équitable.

3. Modèle de relevé de temps mensuel

via Google Docs

Ce relevé de temps mensuel est votre modèle de référence pour suivre vos heures de travail tout au long du mois. Il vous permet d'enregistrer facilement vos heures de début et de fin. Vous pouvez également classer vos heures par type : heures normales, heures supplémentaires, congés maladie, vacances, jours fériés et autres types de congés.

Il vous aide non seulement à calculer le nombre total d'heures travaillées dans chaque catégorie, mais comprend également des sections permettant de déterminer la rémunération en fonction de différents taux horaires. Ces fonctionnalités rendent le modèle extrêmement utile pour estimer le nombre total d'heures travaillées par les employés, ce qui permet aux employeurs de gérer efficacement leurs coûts de main-d'œuvre.

Bonus : Outre ceux-ci, il existe de nombreux autres modèles fantastiques de suivi du temps que vous pouvez essayer !

Limites du suivi du temps dans Google Sheets

Google Sheets (ou même Google Agenda) n'est peut-être pas la solution idéale pour tous les besoins en matière de suivi du temps, surtout si vos exigences augmentent en termes d'échelle et de complexité. Même si Google Sheets est gratuit et facile à utiliser, il présente certaines limites :

Nécessite un effort manuel fastidieux

Si vous êtes un utilisateur de Google Sheets, vous savez déjà que cela nécessite une quantité importante de saisie manuelle. La configuration de la feuille, la saisie quotidienne des données et la vérification de la mise en forme correcte prennent beaucoup de temps.

Pour les professionnels qui gèrent déjà une lourde charge de travail, cette tâche peut devenir fastidieuse et les détourner de leurs responsabilités professionnelles essentielles. Envisagez donc d'utiliser un logiciel dédié au suivi du temps.

Sujets aux erreurs

L'un des principaux inconvénients de l'utilisation de Google Sheets pour le suivi du temps est sa sensibilité aux erreurs. La saisie manuelle des données peut entraîner des erreurs, telles qu'une heure ou une date incorrecte, qui peuvent perturber l'ensemble de votre système de suivi. Même de simples fautes de frappe ou des erreurs dans les formules peuvent entraîner des calculs de temps inexacts.

Manque de transparence

Lorsque plusieurs personnes doivent accéder à la feuille de temps et la modifier, des problèmes de transparence peuvent survenir. Les modifications apportées par un utilisateur peuvent ne pas être immédiatement visibles par les autres (à moins qu'ils ne collaborent en temps réel), ce qui peut entraîner des malentendus et des incohérences dans les données.

De plus, il n'y a aucun moyen de vérifier si les données saisies sont correctes. Les journées comportent souvent de multiples interruptions, telles que des appels personnels et des pauses déjeuner, ce qui rend difficile le suivi précis de chaque minute travaillée.

Ne convient pas aux entreprises comptant de nombreux employés

Si Google Sheets peut convenir aux particuliers ou aux petites équipes, il n'est pas pratique pour les grandes entreprises. Plus vous ajoutez d'entrées et de formules, plus la feuille devient encombrée et complexe. Par conséquent, le suivi du temps pour les tâches de centaines d'employés peut être chaotique et limité avec un simple format de feuille de calcul.

Ajoute de la complexité en raison de la fonctionnalité de formule

Les utilisateurs doivent maîtriser la création et le dépannage des formules sur Google Sheets afin de garantir l'exactitude des calculs. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les fonctions des tableurs, cela peut entraîner des frustrations et des erreurs, et réduire l'efficacité globale du processus de suivi du temps.

La meilleure alternative à Google Sheets pour le suivi du temps

Comme nous l'avons vu, le suivi du temps dans Google Sheets peut présenter de nombreux inconvénients. Cependant, ce n'est pas votre seule option. Plusieurs alternatives à Google Sheets, telles que ClickUp, peuvent automatiser le processus de suivi du temps, devenir votre application de planification quotidienne, vous aider dans l'exécution de vos projets et vous offrir bien plus encore.

Fonctionnalités de ClickUp

En matière de suivi du temps, ClickUp est l'outil de suivi du temps idéal qui vous permet de vous concentrer sur vos tâches et de travailler plus rapidement et sans tracas.

💡 Conseil de pro : si vous souhaitez rationaliser davantage vos processus de travail, voici quelques modèles de gestion de projet ClickUp prêts à l'emploi que vous pouvez essayer !

Outil de suivi du temps de ClickUp

L'outil de suivi du temps ClickUp permet d'organiser, d'analyser et d'optimiser votre flux de travail en quelques clics. Dans un tableau de bord unique, il simplifie la façon dont vous surveillez et gérez vos heures de travail. Il vous permet de suivre le temps consacré à chaque tâche, de définir des estimations pour les livrables et de consulter des rapports complets sur le temps passé.

Visualisez la progression des tâches et suivez le temps passé à l'aide de ClickUp

Voici les fonctionnalités clés de l'outil de suivi du temps ClickUp :

Assistance multi-appareils : Suivez le temps depuis votre mobile, votre bureau ou votre navigateur web grâce à l'extension Chrome gratuite de ClickUp

Suivez votre temps depuis n'importe quel appareil grâce à la fonctionnalité de suivi du temps ClickUp

Intégrations : synchronisez le temps suivi à partir d'autres applications populaires telles que Toggl, Harvest et Everhour directement dans ClickUp, afin de conserver toutes vos données au même endroit

Notes et libellés : ajoutez des notes détaillées à vos entrées de temps et classez-les à l'aide de libellés pour une meilleure organisation et consultation

Suivez le temps et créez des entrées par intervalle de temps à l'aide de la fonctionnalité globale d'outil de suivi du temps

Suivi du temps global : démarrez ou arrêtez le suivi du temps sur n'importe quel appareil et passez même d'une tâche à l'autre grâce au chronomètre global

Temps facturable : Marquez des entrées de temps spécifiques comme facturables afin de rationaliser la facturation et le suivi des dépenses

Rationalisez la facturation des employés grâce aux entrées facturables suivies dans le temps à l'aide de ClickUp

Tri et filtrage : triez facilement les tâches en fonction du temps passé et filtrez les entrées de temps par date, statut, priorité, étiquettes, etc

Imaginez que vous gérez un projet avec plusieurs membres d'équipe et plusieurs tâches. Vous pouvez configurer l'outil de suivi du temps ClickUp pour surveiller le temps que chaque membre de l'équipe consacre aux tâches qui lui sont assignées à l'aide du minuteur global sur ses appareils.

À la fin de la semaine, vous pouvez générer un rapport pour voir la répartition des heures consacrées à chaque tâche, identifier les goulots d'étranglement et vous assurer que les heures facturables sont correctement enregistrées pour la facturation.

💡Conseil de pro : assurez-vous d'obtenir le consentement préalable de vos employés avant de mettre en place le suivi du temps. Vous pouvez les informer que cette activité vise uniquement à mesurer le temps consacré aux tâches. Cela contribuera à instaurer un climat de confiance parmi vos employés et évitera que cette mesure soit perçue comme une intrusion dans leur vie privée. La transparence et une communication ouverte sont les éléments clés d'un suivi du temps efficace.

Suivez et estimez le temps consacré aux tâches assignées à vos collègues avec ClickUp

De plus, avec l'outil de suivi du temps ClickUp, vous pouvez afficher le temps suivi par jour, semaine, mois ou tout autre intervalle personnalisé avec des feuilles de temps détaillées. Ces feuilles fournissent une vue granulaire des tâches individuelles et des entrées de temps, en affichant les totaux de temps regroupés par date.

Accédez à des relevés de temps détaillés avec ClickUp

Il sert d'outil de gestion du temps, car il vous permet également d'estimer et de planifier votre temps en comparant le temps suivi aux estimations. De plus, vous pouvez voir le temps restant pour la tâche de chaque personne, ce qui vous aide à déterminer si vous êtes dans les temps pour atteindre vos objectifs.

Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Pour améliorer votre suivi du temps, vous pouvez également utiliser le modèle de relevé de temps ClickUp Services. Il prend en charge de nombreuses équipes de services qui suivent leurs heures de travail chaque semaine. ClickUp est riche en fonctionnalités et facilement adaptable, ce qui le rend idéal pour les équipes qui ont besoin de surveiller le temps, les coûts et les ressources pour chaque service qu'elles fournissent.

Télécharger ce modèle Suivez facilement les heures de travail, les coûts et les ressources grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Le modèle de relevé de temps ClickUp Services comprend des fonctionnalités telles que : Statuts personnalisés pour suivre le statut des relevés de temps avec des libellés tels que « Approuvé », « À vérifier », « En cours de révision » et « À réviser »

Affichages personnalisés pour accéder à différents affichages tels que le guide de démarrage, la répartition hebdomadaire, la répartition mensuelle, le résumé des employés et le journal quotidien des relevés de temps

Champs personnalisés pour utiliser des attributs tels que le salaire total, les heures de congé payées, les heures de congé maladie payées, le taux horaire et la signature de l'employé

Fonctionnalités de gestion de projet pour améliorer les avertissements de dépendance, le suivi des services de l'équipe avec des étiquettes et les notifications par e-mail

Grâce à ce modèle de gestion du temps, vous pouvez suivre les heures de service et le temps facturable en un seul endroit, voir comment les ressources sont utilisées dans les différents projets et gérer facilement l'allocation des ressources. Il comprend également des diagrammes et des graphiques pour visualiser votre progression et s'intègre à des applications telles que Stripe et PayPal pour faciliter la facturation et le suivi des paiements.

Bonus : Si vous souhaitez suivre toutes les activités de vos employés et mieux gérer leur charge de travail, pensez à essayer un logiciel de surveillance des employés pour optimiser vos flux de travail.

Commencez à utiliser ClickUp et ne perdez plus jamais la trace de votre temps !

ClickUp est parfait pour suivre le temps consacré à tous vos besoins, qu'il s'agisse de tâches personnelles, de projets freelance ou de services facturables par vos employés. Bien que Google Sheets soit gratuit et simple, il ne dispose pas des fonctionnalités riches offertes par ClickUp.

ClickUp dispose de fonctionnalités complètes de suivi du temps qui rationalisent vos processus de travail, développent votre entreprise et favorisent la réussite.

De la gestion des tâches personnelles à la gestion du travail complexe des freelances ou des employés, ClickUp rend le suivi du temps transparent et efficace.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et automatisez facilement le suivi du temps !