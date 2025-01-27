les 10 meilleurs outils d'IA pour les assistants de direction en 2025

Avez-vous déjà regardé ces films d'action où le héros semble être partout à la fois, esquivant les balles et sauvant la situation avec une efficacité surhumaine ? C'est le genre d'assistant de direction que vous rêvez d'être, n'est-ce pas ? Calme, serein et posé, capable de gérer un tourbillon de tâches sans sourciller.

Mais même les assistants de direction les plus expérimentés peuvent atteindre leurs limites en traitant des e-mails et des listes de tâches interminables et en veillant à ce que les cadres restent sur la bonne voie.

Avec le bon outil de productivité basé sur l'intelligence artificielle (IA), vous pouvez simplifier et automatiser les flux de travail et gagner un temps précieux.

Parmi les 600 entreprises interrogées par Forbes en 2024, 47 % utilisent déjà l'IA comme assistant numérique dans leurs opérations commerciales.

Pensez-y de cette façon : l'IA, c'est comme avoir un assistant personnel hautement qualifié et infatigable pour votre patron (et pour vous aussi !). Elle peut tout gérer, de la planification des réunions qui conviennent à tout le monde à la résumation de documents importants, en passant par la génération de rapports.

Pour vous aider à trouver les outils basés sur l'IA qui répondent à vos besoins, mon équipe et moi-même avons recherché sur le web les meilleures options pour les assistants exécutifs en 2024. Nous avons ensuite testé ces outils, en analysant tout, de leurs capacités d'automatisation des tâches à leurs prouesses en matière de collaboration.

Sur la base de ces tests, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs outils de productivité qui utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour simplifier votre flux de travail en tant qu'assistant de direction.

⏰ Résumé en 60 secondes Les 10 meilleurs outils d'IA pour les assistants de direction peuvent améliorer la productivité, rationaliser les opérations et améliorer la communication. Cortana – Le meilleur pour les utilisateurs Windows

ClickUp – Le meilleur pour booster la productivité

DALL-E – Le meilleur pour générer du contenu visuel

Jasper – Le meilleur pour la création de contenu

Google Assistant – Idéal pour organiser vos tâches quotidiennes

Otter. ai – Le meilleur pour la transcription de réunions

Fireflies – Idéal pour centraliser les discussions

Murf – Le meilleur pour créer des voix off

Socratic – Idéal pour les recherches rapides

Amazon Alexa – Le meilleur pour une utilisation mains libres

Nous avons élaboré une liste de critères afin de nous assurer de choisir le meilleur assistant exécutif IA pour les professionnels de l'administration.

Voici ce que nous exigeons absolument de nos outils d'IA (et vous devriez en faire autant) :

Automatisation : Libérez-vous des tâches routinières en recherchant des outils d'IA capables de planifier des réunions avec des rappels automatisés et des vérifications de conflits, et de rédiger des e-mails routiniers à partir de modèles prédéfinis, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence des messages

Intégration : Choisissez un Choisissez un assistant personnel IA qui s'intègre parfaitement à vos outils de productivité existants, tels que les calendriers, les logiciels de gestion des tâches et les plateformes de gestion des flux de travail

Priorisation intelligente : Recherchez une IA qui hiérarchise les tâches Recherchez une IA qui hiérarchise les tâches de gestion de bureau en fonction de leur urgence et de leur importance et qui établit un calendrier prévisionnel pour anticiper vos besoins et suggérer des créneaux horaires pour les réunions et les tâches

Capacités de recherche et d'organisation intelligentes : Choisissez un assistant IA qui localise rapidement les documents et les informations dont vous avez besoin et les classe pour une organisation sans effort

Assistance à la communication : Laissez l'IA gérer les allers-retours. Recherchez des outils qui proposent des mises à jour intelligentes des modèles, résument les e-mails, aident à la rédaction des e-mails et créent des transcriptions de réunions

Protocoles de sécurité : Choisissez des outils qui privilégient les protocoles de sécurité pour protéger les données sensibles, le cryptage des données pour protéger les informations confidentielles et des contrôles d'accès stricts pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux informations

Interface utilisateur : Optez pour des assistants IA dotés d'interfaces intuitives, faciles à prendre en main et à naviguer, afin de tirer le meilleur parti de toutes les fonctionnalités

Pour figurer dans notre liste, les outils devaient répondre à tous ou à la plupart de ces critères. Après tout, nous recherchions une technologie qui imite bien l'intelligence humaine. Les outils présentés ci-dessous ont fait un travail fantastique !

Cette liste comprend un large intervalle d'assistants virtuels imitant l'intelligence humaine pour optimiser les tâches allant de la planification de réunions à la prise de notes automatisée.

1. ClickUp : le meilleur pour booster la productivité

Gardez une longueur d'avance avec ClickUp Brain Gagnez du temps grâce aux mises à jour précises de l'IA et aux rapports de statut avec ClickUp Brain

ClickUp est un outil de gestion de projet qui vous permet d'organiser votre travail, de collaborer avec votre équipe et vos clients, d'automatiser les tâches répétitives et, de manière générale, de simplifier votre flux de travail.

La plupart des travailleurs du savoir sont particulièrement impressionnés par ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme. Le gestionnaire des connaissances par l'IA de ClickUp Brain vous apporte des réponses à toutes vos questions liées à vos tâches directement à partir de vos tâches, documents et base de connaissances de l'entreprise dans ClickUp. Cette technologie IA peut être incroyablement utile pour trouver rapidement des informations, répondre à des demandes et rester informé des détails clés sans avoir à effectuer de recherches manuelles dans différentes sources.

Posez toutes vos questions relatives aux projets à l'aide de la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain

En tant que personne qui passe un temps fou à réfléchir à la façon de commencer un e-mail, j'ai trouvé AI Writer for Work très utile. Il m'a suffi de lui donner les éléments que je voulais voir abordés, et il a pu rédiger instantanément des e-mails et des messages sans aucune erreur.

Avec les automatisations ClickUp, j'ai pu automatiser des tâches répétitives telles que l'envoi de notifications et de rappels, la gestion des e-mails entrants et la mise à jour du statut et de la progression des tâches. Il existe plus de 100 automatisations pour vous aider à gérer les tâches routinières et récurrentes, les mises à jour de projets, et bien plus encore.

Vous pouvez facilement obtenir un aperçu de tout ce que vous avez à faire grâce aux tâches ClickUp, qui vous permettent de créer, déléguer et suivre l'état d'avancement des tâches au sein des projets. Cela m'a aidé à rester à jour dans mon travail sans confusion. Après avoir créé une tâche, vous pouvez utiliser des statuts personnalisés tels que « À faire », « À retravailler » ou « Prêt » pour indiquer son état d'avancement.

Créez et gérez des tâches et des sous-tâches avec ClickUp Tasks

Ajoutez des champs personnalisés pour organiser et garder un œil sur les informations importantes, telles que l'urgence d'une tâche, sa date d'échéance et la personne qui y travaille.

Utilisez les vues ClickUp pour visualiser et gérer efficacement vos tâches d'assistant de direction. Vous pouvez essayer plus de 15 vues et choisir celle qui répond à vos besoins.

Choisissez n'importe quelle vue pour visualiser et gérer vos tâches avec les vues ClickUp

La vue Calendrier de ClickUp, par exemple, facilite la planification des rendez-vous et des réunions. Comme ClickUp s'intègre à Google Agenda, vous pouvez également importer sans effort vos dépendances de tâches, vos blocs de temps et vos échéances directement dans l'outil, ce qui vous aide à mieux planifier chaque journée.

ClickUp propose également divers modèles prédéfinis pour les cas d'utilisation courants, tels que les plans de projet, les agendas de réunion et les rapports de statut. J'ai trouvé le modèle de blocage de calendrier ClickUp particulièrement utile.

Télécharger ce modèle Planifiez vos réunions sans effort grâce au modèle de blocage de calendrier ClickUp

Lorsque nous avons fait des recherches pour cet article, nous avons trouvé frustrant de trouver un créneau pour nous réunir et élaborer cette liste. Ce modèle nous a aidés :

Suivez les réunions et les évènements

Découvrez quelles tâches devaient être prioritaires

Planifiez notre emploi du temps avec précision

Évitez de surcharger votre agenda

Nous avons pu allouer des blocs de temps et rassembler nos idées sans trop d'efforts manuels. Les assistants de direction peuvent utiliser efficacement ce modèle pour planifier leurs tâches et leurs rendez-vous et bloquer des plages horaires.

Si vous êtes un nouvel assistant exécutif dans une entreprise, vous pouvez utiliser le modèle de forfait 30-60-90 jours pour assistants exécutifs de ClickUp. Ce modèle peut aider le manager et l'assistant exécutif en établissant un plan clair pour les trois premiers mois.

Télécharger ce modèle Prenez une longueur d'avance dans votre nouvel emploi grâce au modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp

Utilisez ce modèle pour :

Définir des objectifs clairs et des étapes réalisables pour votre transition

Collaborer avec votre responsable pour vous assurer que les attentes sont satisfaites

Suivez la progression grâce à des statuts et des champs personnalisés

ClickUp ne se limite pas aux tâches individuelles. C'est un hub de collaboration complet où vous pouvez gérer des projets entiers, synchroniser votre équipe et stocker tous vos documents importants en un seul endroit.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser ClickUp pour l'adapter parfaitement à votre flux de travail exécutif.

De plus, il s'intègre facilement à toutes vos applications favorites, ce qui en fait un véritable guichet unique pour tous vos besoins organisationnels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Analysez votre charge de travail et obtenez des suggestions de délais avec ClickUp Brain . Cela vous permet de vous concentrer sur les éléments à fort impact

vous connecter à vos outils existants : calendriers, plateformes de communication et e-mails Utilisez les intégrations ClickUp pour: calendriers, plateformes de communication et e-mails

Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour visualiser vos tâches et leur progression, ce qui facilite la hiérarchisation des tâches

facilement et de manière centralisée Stockez tous vos documents sur ClickUp Docs , pour y accéder

Limites de ClickUp

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que l'application de bureau

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir quelques difficultés à apprendre et à comprendre toutes les fonctionnalités étendues

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. DALL-E : le meilleur pour générer du contenu visuel

J'ai testé Dall-E, un outil d'IA développé par OpenAI, et j'ai trouvé qu'il était le partenaire idéal pour un assistant exécutif, en particulier pour ceux qui passent beaucoup de temps à créer du contenu visuel. Vous pouvez l'utiliser pour créer des images pour des présentations, des rapports ou des supports marketing.

Cet outil permet de générer des images à partir de descriptions textuelles sans avoir besoin de compétences en codage ou en conception graphique. Par exemple, si vous avez besoin de graphiques pour les réseaux sociaux en vue du lancement d'un produit, Dall-E peut créer des images accrocheuses à partir d'une simple description.

Le meilleur dans tout ça ? Il est également intégré à Canva, ce qui vous permet de combiner ses capacités de génération de texte en image avec les options de personnalisation de Canva.

Les meilleures fonctionnalités de Dall-E

Créez des visuels et des designs directement dans votre discussion grâce au plugin ChatGPT de DALL-E

Fournissez des détails précis sur le style, la composition et même la texture des objets

Modifier des images existantes tout en conservant l'esthétique générale de l'image

Limites de Dall-E

Une sortie basse résolution peut être décevante

DALL-E n'est pas encore entièrement intégré aux assistants IA

Tarifs DALL-E

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DALL-E

G2 : 3,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (14+ avis)

3. Jasper : le meilleur pour la création de contenu

Jasper (anciennement Jarvis) est un assistant de rédaction IA capable de rédiger des contenus écrits convaincants pour tous les cas d'utilisation. Il aide à accomplir diverses tâches, notamment décoder et résumer des données, rédiger des e-mails, créer des rapports et rédiger des publications sur les réseaux sociaux. Il propose également des modèles pour créer du contenu à des fins spécifiques.

Jasper s'intègre à divers outils, tels que Canva, Slack et Zapier, vous permettant d'incorporer du contenu généré par l'IA dans vos flux de travail quotidiens.

J'ai utilisé l'assistant de rédaction IA de Jasper pour générer des textes marketing créatifs (notamment du contenu pour des sites web, des articles de blog, des titres publicitaires, etc. ). Il a également aidé mon équipe à trouver de nouvelles idées et à créer des présentations convaincantes.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Personnalisez le ton et le style rédactionnel afin qu'ils correspondent à l'identité de votre marque, garantissant ainsi la cohérence de tous les contenus produits

Suivez les performances du contenu généré par l'IA pour optimiser votre stratégie de contenu

Créez du contenu plus efficacement grâce à plus de 50 modèles de rédaction couvrant différents formats et cas d'utilisation, des articles de blog aux scripts vidéo

Limites de Jasper

Les résultats peuvent parfois contenir des faits ou des informations incorrects qui doivent être vérifiés avant utilisation

Même les forfaits les plus élevés ont des limites quant à la quantité de contenu pouvant être générée par mois

Tarifs Jasper

Gratuit : essai gratuit de 7 jours

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

4. Google Assistant : le meilleur pour organiser vos tâches quotidiennes

via Google Assistant

Je pense que tout le monde ici connaît Google Assistant, mais ses capacités vont bien au-delà de la lecture de musique ou du réglage d'alarmes. Google Assistant est également un outil précieux pour organiser les tâches quotidiennes et les réunions.

Grâce à de simples commandes vocales, vous pouvez ajouter des rendez-vous, consulter des calendriers et reprogrammer des réunions. Il peut passer des appels et envoyer des textes en votre nom sans que vous ayez besoin de composer un numéro ou de taper un mot, garantissant ainsi une communication rapide et fluide à l'aide de commandes vocales.

Google Assistant est bien plus qu'un simple gestionnaire de contacts et de calendriers. Il peut également être votre assistant de recherche, trouvant et résumant rapidement les informations clés sur le Web lorsque vous n'avez pas le temps de lire de longs articles.

Vous pouvez également définir des rappels vocaux et prendre des notes pour vous assurer de rester sur la bonne voie et de ne rien oublier.

Les meilleures fonctionnalités de Google Assistant

Contrôlez divers aspects de votre vie quotidienne sans les mains, pour plus de commodité et de facilité d'utilisation

Analyser le calendrier et la charge de travail afin de classer les tâches par ordre d'urgence et d'importance

Mettez à jour vos modèles d'agenda et de calendrier en fonction des discussions, résumez les e-mails longs et générez des brouillons de réponses

Limites de Google Assistant

Pas entièrement personnalisable en fonction des besoins et préférences spécifiques

Les performances peuvent être inégales, certaines tâches étant mieux réalisées que d'autres

Tarifs de Google Assistant

Free

Évaluations et avis sur Google Assistant

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

5. Otter. ai : le meilleur pour la transcription de réunions

Il est très difficile de prendre des notes complètes lors de réunions riches en informations. Écoutez-vous attentivement ou notez-vous les points clés afin de pouvoir vous y référer et vous en souvenir plus tard ? Otter. ai relève ce défi de front grâce à ses fonctionnalités de transcription et de résumé alimentées par l'IA.

La transcription en temps réel d'Otter capture chaque mot prononcé, vous permettant de participer à la réunion sans prendre frénétiquement des notes. De plus, elle identifie automatiquement qui parle et attribue des libellés aux intervenants dans la transcription, ce qui facilite le retour en arrière et la compréhension de ce qui s'est passé pendant la réunion.

Il met en évidence les éléments d'action et les points clés à retenir, vous évitant ainsi de résumer et d'attribuer manuellement les tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Revenez sur n'importe quel point spécifique mentionné dans les notes de réunion en quelques clics

Partagez vos transcriptions avec vos collègues, soulignez les points clés et attribuez des éléments d'action, le tout au sein de la plateforme

Intégrez sans effort des outils de communication tels que Zoom

Limites d'Otter.ai

Le forfait Free d'Otter comporte des limitations en termes de durée d'enregistrement et de fonctionnalités de transcription

Les bruits de fond ou les accents prononcés peuvent affecter la précision

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Otter. évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,3/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

6. Fireflies : idéal pour centraliser les discussions

Les assistants exécutifs peuvent avoir du mal à suivre les discussions lors des appels, des visioconférences et des interactions en personne. Fireflies. ai intervient comme votre hub central pour tout ce qui concerne les discussions.

Il offre la transcription et le résumé automatiques des points clés des réunions. Il va au-delà de la simple capture du « quoi » et identifie intelligemment les étapes suivantes et les assigne sous forme d'éléments de liste de tâches aux membres de l'équipe concernés.

Fireflies crée également une base de connaissances consultable à partir de vos discussions, ce qui vous fait gagner du temps et vous évite de poser des questions répétitives.

Ils offrent une fonctionnalité « Conversation Intelligence » qui fournit des analyses puissantes et des informations qui vous aident, vous et vos équipes, à améliorer votre productivité et à prendre des décisions commerciales plus éclairées. En suivant des indicateurs tels que le sentiment, le temps de parole et la fréquence des sujets dans les discussions, Fireflies vous donne des éléments clés pour améliorer vos stratégies.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies

Intégrez plus de 40 applications , y compris la vidéoconférence, la gestion de projet et les calendriers

Analysez la discussion, identifiez les points clés, les éléments d'action et l'analyse des sentiments pour rédiger un résumé concis après la réunion

Assurez un accès sécurisé aux transcriptions des réunions afin de pouvoir les partager avec des membres spécifiques de l'équipe

Limites des lucioles

Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur est compliquée à naviguer

Tarifs Fireflies

Free

Pro : 18 $/place par mois

Business : 29 $/place par mois

Enterprise : 39 $/place par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Fireflies

G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,2/5 (9 avis)

7. Murf : le meilleur pour créer des voix off

La création de voix off de haute qualité pour des présentations, des vidéos explicatives ou même du contenu pour les réseaux sociaux peut être longue et coûteuse. Murf. ai, grâce à sa technologie de synthèse vocale alimentée par l'IA, peut résoudre ce problème.

Vous n'avez pas besoin d'un talent vocal coûteux ni d'un logiciel de modification encombrant. Murf. ai peut vous aider à créer rapidement et facilement des présentations et des vidéos de qualité professionnelle.

Au lieu d'une voix robotique et ennuyeuse, Murf propose une bibliothèque de voix IA incroyablement naturelles, vous permettant de choisir le ton parfait pour chaque projet.

Murf intègre même votre voix off à des vidéos ou des présentations existantes, créant ainsi une expérience multimédia cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Murf

Collez le résumé de vos besoins dans Murf, et il sera transformé en une voix off raffinée en quelques minutes

Modifiez et affinez le rythme, mettez l'accent sur certains passages et ajoutez même des pauses pour apporter une touche véritablement humaine

Gardez un contrôle total sur le produit final, car Murf accorde la priorité à la confidentialité des utilisateurs et les voix off ne sont jamais partagées avec des applications tierces

Limites de Murf

Bien que le forfait Free de Murf permette la création de voix off basiques, il comporte des limitations en termes de sélection de voix et de durée des projets

La création de voix personnalisées nécessite un abonnement séparé

Tarification Murf

Free

Créateur : 29 $/mois

Business : 99 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf

G2 : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Capterra : pas assez d'évaluations

8. Socratic : idéal pour les recherches rapides

via Socratic

Socratic by Google est idéal pour les assistants exécutifs très occupés qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances sur des sujets spécifiques. Il couvre un large intervalle de matières académiques, notamment les sciences, les mathématiques, la littérature et les sciences sociales.

En tant qu'assistant de direction (EA), il est primordial de veiller à ce que votre patron ait accès aux bonnes informations au bon moment. Mais que faire s'il a besoin d'un rappel rapide ou d'une clarification sur un sujet complexe sans interrompre son flux de travail ni révéler ses lacunes devant ses collègues ?

Socratic peut fournir des explications claires, des visuels pertinents et des liens vers des sources fiables, le tout dans un format concis et professionnel.

Le plus intéressant, c'est que Socratic s'adapte à différents styles d'apprentissage en utilisant la reconnaissance de texte et de voix, et qu'il s'intègre même à YouTube pour fournir des informations de manière intuitive.

Les meilleures fonctionnalités de Socratic

Passez en revue les concepts clés liés aux prochaines discussions avec les clients

Explorez des sujets complexes à votre rythme et posez des questions complémentaires pour mieux comprendre les problèmes critiques

Accédez à des ressources pédagogiques en plusieurs langues

Les limites de la méthode socratique

Cela peut ne pas convenir à des champs hautement spécialisés ou à des domaines universitaires de niche

L'application est disponible uniquement pour les utilisateurs iOS

Tarification socratique

Free

Évaluations et avis Socratic

G2 : Non disponible

Capterra : pas assez d'avis

9. Amazon Alexa : le meilleur pour une utilisation mains libres

via Amazon

Tout comme Google Assistant, Amazon Alexa est un assistant IA qui peut vous aider à gérer efficacement vos tâches administratives.

Alexa peut aider un assistant de direction à gérer son emploi du temps grâce à des commandes vocales.

Grâce à cet assistant virtuel alimenté par l'IA, ajouter des rendez-vous, vérifier les calendriers et reprogrammer des réunions est un jeu d'enfant. Alexa fournit des mises à jour et des résumés personnalisés sur tous les sujets que vous lui demandez.

Mais Alexa ne se limite pas au bureau. Votre cadre dispose-t-il d'une maison intelligente ? Alexa s'y intègre parfaitement, lui permettant de contrôler l'éclairage, le thermostat et d'autres fonctionnalités à l'aide de simples commandes vocales.

Vous pouvez gérer les appels et les textes à l'aide de commandes vocales, ce qui vous permet de garder le flux des informations fluide même pendant les moments les plus chargés.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Alexa

Planifiez des itinéraires, vérifiez les informations de vol ou obtenez des informations sur le trafic en temps réel, le tout à l'aide de simples commandes vocales

Des actions groupées qui peuvent être déclenchées par une seule commande vocale. Par exemple, un assistant exécutif pourrait dire « Alexa, commence ma journée de travail » pour qu'Alexa allume les lumières, lise l'emploi du temps quotidien et lance la musique d'ambiance

Restez informé des dernières actualités et recherchez rapidement des informations

Limites d'Amazon Alexa

Les fonctionnalités peuvent varier selon les différents appareils Alexa

Si les fonctionnalités liées aux entreprises sont limitées, la force principale d'Alexa réside dans les applications à usage personnel

Tarifs Amazon Alexa

Free

Évaluations et avis sur Amazon Alexa

G2 : 4,1/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,4/5 (83 avis)

10. Cortana : le meilleur pour les utilisateurs Windows

via Cortana

Bien que Microsoft ait réduit les fonctionnalités d'assistance globales de Cortana, celle-ci peut encore être un outil utile pour les assistants exécutifs travaillant dans l'écosystème Windows.

Considérez-le comme un assistant numérique spécialement conçu pour votre PC. Vous devez rester au courant de l'emploi du temps de votre supérieur ? Cortana vous permet de définir des rappels, de gérer des listes de tâches et de suivre les échéances à l'aide de votre voix ou de quelques touches.

Cortana peut également faire office de secrétaire de direction. Accédez à son agenda, planifiez des réunions, rédigez et envoyez des e-mails, le tout à l'aide de commandes vocales.

Les meilleures fonctionnalités de Cortana

Activez Cortana en disant « Hey Cortana » pour attirer son attention et lui donner des commandes vocales

Lancez des applications et ouvrez des sites Web sur votre PC en demandant simplement à Cortana de le faire

Recherchez non seulement sur le Web, mais aussi dans vos fichiers locaux et votre stockage OneDrive pour trouver ce que vous cherchez. Vous pouvez utiliser des requêtes en langage naturel telles que « Trouver les fichiers du mois dernier », et Cortana comprendra

Limites de Cortana

Les fonctionnalités sont principalement axées sur les appareils Windows et les applications Microsoft

Cortana a des intégrations tierces limitées par rapport à certains autres assistants IA

Tarifs Cortana

Gratuit : fourni avec Windows 10 et 11 sans frais supplémentaires

Évaluations et avis sur Cortana

G2 : Non disponible

Capterra : Non disponible

Devenez un assistant de direction à l'épreuve du temps grâce à l'IA

Choisir les bons outils d'IA peut booster votre efficacité opérationnelle en tant qu'assistant exécutif et vous rendre indispensable dans n'importe quel environnement de travail. L'idée est de constituer une pile d'outils d'IA qui peuvent vous aider dans différents domaines de votre travail, en automatisant les tâches répétitives, en planifiant les réunions, en attribuant les tâches, en s'intégrant à d'autres outils de communication, en prenant des notes lors des réunions, etc.

Si vous ne voulez pas disperser votre travail dans une demi-douzaine d'applications d'IA, essayez ClickUp. ClickUp offre un ensemble plus unifié d'outils alimentés par l'IA qui peuvent vous aider dans la plupart de vos tâches.

Gérez sans effort vos tâches, planifiez vos réunions avec une précision extrême et utilisez l'automatisation IA pour libérer du temps pour la planification stratégique. ClickUp a presque tout ce dont vous avez besoin pour devenir plus qu'un simple professionnel de l'administration ; il vous transforme en un partenaire indispensable.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !