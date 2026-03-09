Comment l'automatisation intelligente des flux de travail grâce à l'IA transforme le travail

Vous avez tout pour vous : les meilleurs produits, services et talents. Pourtant, votre entreprise peine toujours à obtenir des résultats constants.

Il y a de fortes chances que votre équipe passe plus de temps sur des tâches répétitives qu'au travail proprement dit : elle copie-colle des données d'un outil à l'autre, suit les mises à jour sur Slack et prépare manuellement des rapports.

Pire encore, lorsqu'ils parviennent enfin à se mettre au travail, il leur faut des heures pour trouver le bon fichier ou la bonne information afin de pouvoir avancer !

Mais pas avec l'IA.

Les flux de travail basés sur l'IA prennent en charge les tâches opérationnelles qui ralentissent votre équipe. Ils accélèrent aussi bien les tâches simples que celles comportant plusieurs étapes, telles que l'envoi de relances, la transcription de réunions, la résumation de longs documents et l'attribution des tâches au bon membre de l'équipe. 💪

Vous n'y croyez pas ? Faites défiler la page vers le bas pour tout savoir sur l'automatisation des flux de travail par l'IA : son fonctionnement, ses avantages concrets, des cas d'utilisation pratiques, les meilleurs outils et comment la mettre en œuvre.

Qu'est-ce que l'automatisation des flux de travail par l'IA ?

L'automatisation des flux de travail par l'IA consiste à utiliser des technologies d'intelligence artificielle pour coordonner, rationaliser et exécuter des processus métier sans intervention humaine.

Concrètement, l'automatisation des flux de travail par l'IA permet :

Analysez les informations entrantes et déterminez les mesures à prendre

Générez automatiquement des résumés, des tâches ou de la documentation

Répartissez les tâches en fonction de l'urgence, de la charge de travail ou de l'intention

Améliorez continuellement vos flux de travail en fonction des résultats

📌 Exemple : L'IA surveille les tickets d'assistance entrants et analyse leur ton pour détecter toute urgence ou frustration. Les messages de colère ou les bugs techniques signalés par des clients VIP sont immédiatement transmis au Slack d'un responsable senior. Parallèlement, les questions courantes sont traitées par un agent IA ou acheminées vers des agents humains disponibles.

Automatisation traditionnelle des flux de travail vs automatisation des flux de travail par l'IA

En quoi les tâches automatisées basées sur l'IA diffèrent-elles de l'automatisation traditionnelle ? Voici six différences clés :

L'automatisation traditionnelle des flux de travail Automatisation des flux de travail par l'IA Suit des règles et des étapes fixes que vous définissez manuellement Apprend à partir des données et adapte ses actions au fil du temps Automatise les tâches simples, répétitives et prévisibles Gère des tâches simples et complexes, avec des variantes Comprend les données structurées (formulaires, champs, feuilles de calcul) Comprend aussi bien les données structurées que non structurées (e-mails, documents, chats, images) Cela vous aide généralement à prendre des décisions simples (oui/non) Peut analyser des tendances, prédire des résultats et choisir les meilleures étapes à suivre Faible flexibilité ; se bloque facilement lorsque les données d'entrée sont différentes Grande flexibilité ; gère les données brutes et complexes issues du monde réel Nécessite une supervision manuelle Capable de détecter les anomalies et de rediriger ou de résoudre automatiquement de nombreux problèmes

Comment fonctionne l'automatisation des flux de travail par l'IA

Les outils d'automatisation basés sur l'IA combinent des technologies clés pour gérer différentes étapes d'un flux de travail, telles que :

Traitement du langage naturel (NLP) : aide l'IA à comprendre le langage humain et à le décomposer en éléments plus petits qu'elle peut traiter. Par exemple, elle peut lire un e-mail ou une conversation et identifier « dépassement de budget » comme la préoccupation principale.

Algorithmes d'apprentissage automatique : ils permettent à l'IA d'apprendre à partir des données, d'identifier des modèles et de prendre des décisions à votre place. Par exemple, elle peut analyser les projets passés pour attribuer automatiquement les tâches au membre de l'équipe présentant les meilleures compétences, la meilleure disponibilité et le meilleur score de performance.

Analyse prédictive : les modèles d'apprentissage automatique utilisent des données historiques et actuelles pour réaliser des prévisions d'évènements futurs. Par exemple, l'IA prédit la surcharge des ressources pour un projet deux semaines à l'avance, en se basant sur des projets similaires réalisés par le passé.

Outils d'automatisation robotisée des processus (RPA) : ils imitent les actions humaines sur des écrans numériques pour automatiser les tâches répétitives. Par exemple, copier sans erreur les données d'une facture depuis un e-mail vers un logiciel de comptabilité.

Modèles linguistiques de grande envergure (LLM) : il s'agit de modèles d'IA avancés, entraînés sur d'énormes ensembles de données, capables de générer des réponses et un raisonnement semblables à ceux d'un humain. Par exemple, résumer les enregistrements de réunions, rédiger une réponse à une question complexe d'un client et extraire des informations sur les clients à partir de leurs commentaires.

Ensemble, ces technologies rendent vos flux de travail intelligents et adaptatifs.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % supplémentaires affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ni de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents IA de ClickUp vous aident à éliminer ces tâches fastidieuses. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux comptes-rendus de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

🧠 Anecdote : Développé à la fin des années 1960, Shakey a été le premier robot mobile doté de capacités de raisonnement logique. Alors que d’autres machines avaient besoin d’instructions étape par étape, il suffisait de dire à Shakey « pousse le bloc » pour qu’il détermine lui-même le chemin à suivre. Il tire son nom du fait qu’il vacillait violemment.

Avantages de l'automatisation des flux de travail par l'IA

Quelle que soit sa taille, toute entreprise a besoin de l'automatisation des flux de travail par l'IA. Que votre équipe compte 1, 10 ou 100 personnes, les avantages sont les mêmes pour tous :

Libère les employés des tâches fastidieuses : Ni vous ni vos employés n'avez à vous soucier des tâches administratives ennuyeuses telles que la saisie de données, les mises à jour de statut, etc. L'IA se charge des tâches répétitives afin que vous puissiez consacrer votre énergie à des stratégies à forte valeur ajoutée et à la résolution créative de problèmes.

Améliorez l'expérience client grâce à une assistance personnalisée : les chatbots et les assistants virtuels fournissent une aide instantanée et contextuelle en se référant aux interactions passées, aux détails du compte et aux préférences. Cela réduit les temps d'attente de plusieurs heures à quelques secondes, ce qui augmente la satisfaction client.

Réduit les coûts opérationnels : Le calcul est simple : lorsque vous effectuez l’automatisation des tâches manuelles, votre équipe consacre plus de temps au travail facturable. Vous obtenez le meilleur retour sur investissement possible pour chaque euro dépensé

Standardisation des processus métier : il est difficile de garantir une production homogène avec des flux de travail manuels, car chacun a sa propre façon de faire. L'IA garantit que chaque tâche respecte à la lettre vos procédures opératoires normalisées à chaque fois, quel que soit le responsable.

Vous aide à augmenter votre volume sans alourdir la charge de travail : la mise à l'échelle devient un jeu d'enfant lorsque l'IA prend en charge la croissance des tâches routinières. Vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires et votre clientèle tout en conservant une équipe réduite et des opérations stables

Élimine les erreurs humaines : le travail manuel est souvent entaché d'étapes manquées, de saisies de données erronées et de biais personnels. L'IA, au contraire, garantit une précision de 100 %, traite les données correctement et applique les règles exactement comme vous les avez configurées

Vous bénéficiez d'informations plus pertinentes et plus rapides : au lieu de passer des heures à éplucher des feuilles de calcul, vous recevez des résumés et des rapports de tendances générés en temps réel par l'IA. Vous disposez ainsi d'une base factuelle solide pour réorienter vos stratégies ou allouer vos ressources en temps opportun.

Cette vidéo vous montre comment gagner un temps précieux grâce à l'automatisation des tâches par l'IA :

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour automatiser des tâches

Types d'automatisation des flux de travail par l'IA

La complexité des flux de travail varie d'une entreprise à l'autre. Certaines tâches nécessitent une entrée de données rapide, tandis que d'autres requièrent un raisonnement ou des prévisions.

Connaître les différents types d'automatisation des flux de travail par l'IA vous aide à choisir l'outil adapté à vos besoins en matière d'automatisation des processus métier (BPA) :

1. Automatisation intelligente des processus (IPA)

L'automatisation intelligente des processus combine l'automatisation robotisée des processus et l'apprentissage automatique.

Vous programmez le système pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, puis à l'étape 3. Tandis que les robots RPA suivent cette séquence et ces règles définies, l'IA se charge des aspects complexes du traitement des données, tels que la lecture et la compréhension d'une facture ou la classification correcte d'un ticket d'assistance.

📌 Exemple : Une compagnie d'assurance utilise l'IPA pour traiter les demandes d'indemnisation. La RPA se connecte à un ancien portail de bureau pour extraire des données, tandis que le système IA lit les factures médicales pièces jointes afin d'en extraire les éléments et de les vérifier par rapport à la couverture de la police avant que le système RPA effectue le paiement.

2. Automatisation des flux de travail par des agents IA

Le flux de travail agentique basé sur l'IA s'appuie sur des agents IA autonomes qui vont au-delà des tâches ponctuelles pour planifier, raisonner et exécuter des processus en plusieurs étapes.

Au lieu d'une règle ou d'une séquence, vous donnez à un agent IA un objectif final à atteindre et un ensemble d'outils auxquels il peut accéder. L'agent réfléchit ensuite à la tâche. Il décide quels outils utiliser, évalue le résultat de chaque étape et ajuste son plan s'il rencontre une erreur ou découvre de nouvelles informations.

📌 Exemple : un agent IA dédié au marketing de contenu analyse de nouveaux sujets de blog, recherche des données sur la concurrence à partir de sources externes, génère des plans de contenu, attribue des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur disponibilité et suit la progression des travaux.

3. Automatisation prédictive des flux de travail

Ces flux de travail s'appuient sur l'analyse prédictive pour réaliser des prévisions et s'ajuster automatiquement en conséquence. Cela rend l'exécution de vos flux de travail plus intelligente, proactive et adaptative.

📌 Exemple : Une entreprise de logistique utilise l'automatisation prédictive pour surveiller les conditions météorologiques et le trafic routier. Si le système effectue une prévision de retard pour une livraison à haute priorité, il redirige automatiquement le chauffeur et envoie une mise à jour en temps réel au client avec la nouvelle estimation de durée d'arrivée, évitant ainsi l'ouverture d'un ticket d'assistance.

4. Automatisation des flux de travail grâce à l'IA générative

L'automatisation des flux de travail par IA générative intègre des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) et d'autres outils génératifs directement dans les flux de travail afin de créer ou de transformer du contenu sans aucune intervention manuelle.

📌 Exemple : À l'issue d'un webinaire, un flux de travail d'IA générative utilise la transcription brute pour créer automatiquement un résumé de 500 mots destiné au blog, rédiger cinq e-mails de suivi personnalisés à l'intention des participants et générer une liste de questions fréquentes (FAQ) à partir de l'historique du chat.

⚡ Archives de modèles : Les meilleurs modèles gratuits de flux de travail

Cas d'utilisation concrets de l'automatisation des flux de travail par l'IA

Voyons maintenant cinq exemples concrets d'automatisation des flux de travail:

Traitement des prêts (Finance)

Pour l'emprunteur, faire une demande de prêt est généralement une attente angoissante. L'automatisation par l'IA résout ce problème en prenant en charge le processus de vérification dès que la demande est envoyée. 💸

Pendant que le demandeur est encore sur votre site, l'IA utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour numériser ses bulletins de salaire. Elle extrait ensuite ses données de crédit afin de vérifier sa solvabilité par rapport à vos règles d'octroi de prêt.

Si tout semble en ordre, le demandeur reçoit immédiatement un e-mail de validation. En cas de « doute », le système signale le risque spécifique (comme une hausse soudaine de l'endettement) et alerte un chargé de prêts.

Cela permet de maintenir le rythme et évite à votre équipe de se noyer dans des calculs élémentaires.

✅ Vérification des faits : 54,2 % des responsables financiers admettent que leurs processus ne sont que partiellement automatisés. La plupart de ces équipes s'appuient encore sur des outils OCR hérités et peu fiables qui se contentent de convertir des images, des documents ou des modèles en texte. Les outils OCR basés sur l'IA, quant à eux, extraient des données, comprennent le contexte et traitent même les notes désordonnées ou manuscrites ! via Rossum.ai

Qualification intelligente des prospects (Équipe commerciale)

Imaginons qu'un prospect vienne de télécharger votre rapport « Tendances du secteur ». 📈

Dès que le fichier est téléchargé, l'IA analyse le profil LinkedIn du prospect et les rapports financiers de son entreprise pour vérifier s'ils correspondent à votre liste de comptes cibles.

S'il s'agit d'un prospect à fort potentiel, l'IA rédige un e-mail de suivi personnalisé évoquant un défi spécifique auquel son entreprise est confrontée et alerte un commercial. Dans le cas contraire, le prospect reste dans une boucle de maturation à faible interaction. ➰

Cela permet à votre équipe de consacrer toute son énergie aux prospects prêts à être convertis.

✅ Vérification des faits : Selon Bain & Company, les équipes commerciales qui utilisent l'IA pour gérer les tâches administratives courantes constatent une augmentation de 30 % ou plus de leurs taux de réussite. En automatisant les tâches fastidieuses qui accaparent généralement le temps des commerciaux, les équipes peuvent consacrer davantage de temps à l'engagement direct avec les clients, ce qui est le principal facteur à l'origine de ces taux de conversion plus élevés.

Prévision de la demande de stocks (e-commerce)

Être en rupture de stock d'un best-seller est un cauchemar pour toute entreprise. 📦

Cependant, en déployant une solution d'IA dotée d'analyses prédictives, vous pouvez suivre votre cadence de vente et les tendances du marché en temps réel afin d'anticiper la demande à venir.

En effet, l'IA calcule automatiquement le volume de réapprovisionnement nécessaire et passe commande auprès de votre fournisseur afin d'anticiper les pics de demande.

Plus besoin de vérifications manuelles des stocks. Finis les ruptures de stock et les surstockages.

✅ Vérification des faits : McKinsey and Company indique que l'IA peut réduire les niveaux de stock de 20 % à 30 %. L'apprentissage automatique et la segmentation dynamique permettent des prévisions de la demande plus précises que les méthodes manuelles ou les outils d'automatisation traditionnels.

Intégration automatisée des nouveaux employés (RH)

Voici Sarah, votre nouvelle stagiaire en graphisme.

En temps normal, la première journée de Sarah aurait été une perte de temps totale, passée à attendre ses identifiants et son matériel. Mais dès qu'elle a signé son contrat, un flux de travail basé sur l'IA a pris en charge toutes les tâches logistiques fastidieuses.

Le système a automatiquement créé son profil RH, effectué la commande de son ordinateur portable et généré ses identifiants de connexion pour ses comptes Figma et Adobe Creative Cloud. Il l'a même ajoutée aux bons canaux Slack et a rempli son Calendrier de réunions de présentation.

Au lieu de courir après le service informatique pour obtenir des mots de passe ou de rester les bras croisés, Sarah peut enfin se mettre au travail et rencontrer son équipe. 🥳

✅ Vérification des faits : Les données de la HBR montrent que les nouveaux employés satisfaits de leur expérience d'intégration après 90 jours ont deux fois plus de chances de rester dans l'entreprise 1,5 an plus tard. Cela souligne que les trois premiers mois constituent une période cruciale pour garantir l'engagement à long terme des employés.

Comment mettre en œuvre l'automatisation des flux de travail par l'IA (étape par étape)

Ci-dessous, nous vous guidons à travers les six étapes principales de la mise en œuvre de l'automatisation des flux de travail par l'IA. À la fin de cette section, vous saurez exactement comment automatiser vos processus d'entreprise à l'aide de l'IA.

⭐ Bonus : Restez avec nous pour découvrir comment ClickUp, le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous offre de l'assistance à chaque étape. Que ce soit pour préparer l'automatisation de vos flux de travail ou pour en créer un, ClickUp est là pour vous aider.

Étape 1 : Identifiez les processus qui se prêtent le mieux à l'automatisation

Avant de sélectionner un outil de flux de travail basé sur l'IA, identifiez précisément les processus à automatiser. Vous devez choisir un flux de travail qui, une fois automatisé, générera un retour sur investissement mesurable, libérera du temps pour votre équipe et éliminera les frictions opérationnelles.

À faire, commencez par auditer tous vos processus métier. Recherchez les flux de travail qui sont répétitifs, à fort volume et mesurables. (Si vous ne pouvez pas mesurer les résultats, vous ne pouvez pas prouver le retour sur investissement.)

Évaluez chaque flux de travail à l'aide des critères suivants :

Perte de temps : Combien d'heures sont gaspillées ici chaque semaine ?

Complexité : dans quelle mesure le jugement humain est-il réellement nécessaire ?

Goulots d'étranglement : Votre équipe se retrouve-t-elle souvent bloquée à cette étape précise ?

Donnez la priorité aux flux de travail à fort impact et à faible effort pour obtenir des résultats concrets et évoluer en conséquence.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

L'audit des flux de travail donne l'impression de fouiller dans une montagne de notes alors que vous êtes déjà débordé. Utilisez ClickUp Docs pour créer une source unique de vérité pour tous vos processus.

Créez un hub de contrôle des flux de travail à l'aide de ClickUp Docs pour répertorier chaque étape, tâche, rôle, point faible, etc.

Notez les éléments suivants pour chaque processus :

Étapes actuelles (qui, quoi, outils utilisés)

Temps moyen suivi par étape/tâche

Problèmes courants dans un flux de travail (par exemple, retards, erreurs, transferts manuels)

Entrées, sorties et points de décision

Volume/fréquence (par exemple, quotidiennement, hebdomadairement)

Exceptions (ce qui perturbe le flux)

Les membres de l'équipe peuvent ajouter des commentaires, proposer des modifications et mettre à jour les documents en temps réel, ce qui facilite la collecte des retours et l'identification des lacunes. De plus, vous pouvez suivre l'évolution des modifications, examiner les mises à jour effectuées et revenir à des versions antérieures du flux de travail si nécessaire.

Ensuite, créez un canal dédié dans ClickUp Chat pour recueillir les suggestions des employés. Demandez aux membres de l'équipe de décrire les situations où ils rencontrent des retards, des confusions ou un surcroît de travail manuel.

Communiquez directement avec votre équipe et recueillez des commentaires sur les flux de travail actuels à l'aide de ClickUp Chat

Si vous disposez d'une grande équipe, utilisez ClickUp Forms pour recueillir des commentaires structurés et identifier les tâches répétitives.

⭐ Bonus : Plus besoin de lire manuellement chaque commentaire, réponse à un formulaire ou texte de votre document d'audit. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme, résume instantanément tous vos résultats d'audit pour mettre en évidence les principaux points faibles, les goulots d'étranglement informatiques récurrents et les opportunités de réduction des coûts. Par exemple, demandez à Brain : « Analyse mon audit de flux de travail existant et mets en évidence les trois tâches les plus chronophages. » Comme Brain est profondément intégré à votre environnement de travail, il analyse vos réponses aux formulaires et l'historique de vos conversations pour vous indiquer précisément quels flux de travail privilégier. Utilisez ClickUp Brain pour mettre en évidence les tendances dans vos audits de flux de travail et hiérarchiser vos efforts d'automatisation

Étape 2 : Choisissez l'outil ou la plateforme d'IA qui vous convient

Une fois que vous avez déterminé les flux de travail à automatiser, vous devez trouver un outil doté des fonctionnalités d'IA adaptées.

Optez pour des solutions sans code ou à faible code. Elles permettent à différentes équipes de configurer leurs propres flux de travail sans avoir à faire appel à des développeurs. Par exemple, un responsable marketing automatise la création de campagnes tandis qu'un responsable commercial automatise le routage des prospects à l'aide de la même plateforme.

Assurez-vous ensuite que l'outil effectue directement la connexion avec votre CRM, ERP et autres logiciels spécialisés actuels. Un bon outil vous permet de créer des branches « si-alors » personnalisées pour gérer vos processus d'entreprise spécifiques.

Enfin, investissez dans une plateforme capable de gérer la croissance en termes de volume, d'utilisateurs, de complexité et de cas d'utilisation sans nuire aux performances.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Obtenez des réponses contextuelles à vos requêtes grâce à ClickUp Brain

Il est difficile de choisir le bon outil d'automatisation des flux de travail basé sur l'IA. Vous devez trouver le juste équilibre entre les fonctionnalités dont vous avez besoin aujourd'hui et celles dont vous aurez besoin demain, tout en respectant votre budget.

ClickUp regroupe tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser, exécuter, surveiller, optimiser et gérer les flux de travail de bout en bout.

Le plus : vous bénéficiez d'outils d'IA et d'automatisation de niveau professionnel, intégrés dans une interface conviviale pour les débutants, mais suffisamment robuste pour les utilisateurs plus expérimentés.

Voici ce qui rend cela possible :

Moteur IA natif pour l'intelligence des flux de travail : ClickUp Brain optimise l'ensemble de votre environnement de travail — tâches, documents, chats, formulaires, tableaux de bord, objectifs — tout. Il suffit de mentionner @Brain pour poser des questions, résumer des projets, transcrire des réunions, attribuer des tâches, créer du contenu ou analyser les goulots d'étranglement dans vos données

Une automatisation sans code, même pour les flux de travail avancés : glissez-déposez des éléments sur votre écran pour créer un flux de travail automatisé personnalisé. Ou décrivez votre flux de travail automatisé en langage clair, et Brain se chargera de créer, de tester et de déployer l'automatisation pour vous.

Convient à tous : tout le monde peut créer des automatisations IA dans ClickUp. Les créateurs indépendants peuvent gérer leurs projets personnels, les équipes marketing peuvent automatiser le lancement de campagnes et les services RH peuvent mettre l'intégration des nouveaux employés en mode automatique.

Des modèles prédéfinis pour tout : Ne partez jamais de zéro. Utilisez des modèles prêts à l'emploi pour le marketing, l'équipe commerciale, l'assistance, les agences de création, et bien plus encore

Intégrations prêtes à l'emploi : ClickUp propose plus de 1 000 intégrations natives (Slack, Gmail, HubSpot, Zoom, Figma, etc.) pour synchroniser instantanément vos données et déployer vos flux de travail

Créez une pile technologique IA intégrée à l'aide des intégrations ClickUp

En bref, avec ClickUp, vos outils technologiques travaillent ensemble pour vous aider, et non contre vous. Cela devrait être votre objectif ultime lorsque vous choisissez un outil d'automatisation des flux de travail.

👀 Le saviez-vous ? Avant les années 1940, un « ordinateur » était une personne, généralement une femme, dont le travail consistait à effectuer à la main de longs calculs mathématiques répétitifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces « ordinateurs humains » étaient chargés de calculer des tables balistiques et de déchiffrer des codes avant que les machines électroniques ne finissent par réaliser l'automatisation de l'ensemble de leur métier.

Étape 3 : Mappez votre flux de travail

Cartographier un flux de travail consiste à visualiser le parcours du travail du début à la fin. Vous documentez chaque étape, chaque personne, chaque décision, chaque entrée et chaque sortie afin de comprendre comment le flux de travail se comporte dans la réalité.

Par exemple, un flux de travail de base pour l'intégration d'un client pourrait ressembler à ceci :

Début (le client signe le contrat) → Action (envoyer un e-mail de bienvenue) → Décision (besoin d'un forfait personnalisé ?) → Branche (oui : le responsable approuve ; non : installation standard) → Fin (accès accordé)

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Les tableaux blancs ClickUp offrent un espace collaboratif pour réfléchir et concevoir vos flux de travail. C'est le support idéal pour définir votre logique avant de vous lancer dans l'automatisation.

Visualisez vos idées, de la conception à la mise en œuvre, grâce aux tableaux blancs ClickUp

Ici, vous pouvez :

Créez des diagrammes de flux de travail détaillés : glissez-déposez des formes pour représenter les étapes et utilisez des connecteurs pour indiquer la séquence des évènements. Ajoutez des notes autocollantes pour noter rapidement des idées ou des rappels au fur et à mesure que vous construisez

Collaborez en temps réel : les Tableaux blancs sont entièrement collaboratifs. Plusieurs membres de l'équipe peuvent rejoindre, effectuer des modifications en cours et commenter le même Tableau simultanément. Votre flux de travail final reflète la contribution collective de l'équipe

Passez de l'idée à l'action : Transformez n'importe quelle forme ou note autocollante en une tâche ClickUp active en un seul clic

Une fois votre processus repensé, déployez-le directement à l'aide des tâches ClickUp. Ajoutez des dates d'échéance, des descriptions de tâches, des checklists, des pièces jointes, des commentaires et des champs personnalisés pour saisir tous les détails nécessaires à l'exécution.

Transformez vos flux de travail en tâches concrètes grâce aux tâches ClickUp

Vous pouvez également spécifier quelles tâches doivent être achevées avant que d'autres puissent commencer, grâce aux dépendances de ClickUp. Cela empêche votre équipe de brûler les étapes et garantit que le travail se déroule dans le bon ordre.

Ajustez les dépendances des tâches dans ClickUp pour améliorer l'efficacité de votre équipe

Et voilà, vous êtes désormais prêt à réaliser l’automatisation de vos flux de travail !

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain + ClickUp Docs pour générer instantanément de la documentation sur vos processus. Il suffit d’inviter ClickUp Brain à créer une procédure opératoire normalisée (SOP) ou un guide de flux de travail. Il extraira les informations pertinentes de vos tableaux blancs, tâches et discussions de chat pour créer un guide clair et à jour pour votre équipe. Utilisez la combinaison Docs + Brain pour rédiger des procédures opératoires normalisées (SOP) d'automatisation

Étape 4 : Configurer les modèles d'IA, les déclencheurs et les règles

De nombreux outils d'automatisation des flux de travail proposent plusieurs modèles d'IA parmi lesquels choisir. Sélectionnez et configurez le type de modèle d'IA adapté à la tâche que vous souhaitez automatiser.

Par exemple, GPT-4o excelle dans la génération de texte et de code, tandis que DALL-E 3 est conçu pour créer des images de haute qualité à partir de invites textuelles.

Enfin, mettez en place votre automatisation. Pour cela, il vous faut :

Définition des déclencheurs : l'évènement spécifique qui lance le flux de travail (par exemple, « Lorsqu'un statut de tâche passe à Terminé »)

Définition des règles : la logique conditionnelle qui détermine si l'automatisation doit se poursuivre (par exemple, « Uniquement si la checklist des tâches est achevée à 100 % »)

Actions décisives : la tâche concrète effectuée par l'IA (par exemple, « Ajouter un réviseur à la tâche et changer le statut en En cours de révision »)

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Choisir le bon modèle d'IA est aussi simple que d'activer/désactiver un bouton dans ClickUp.

Avec ClickUp Brain MAX — l'application de bureau dédiée à l'IA de la plateforme —, vous bénéficiez d'un accès instantané à une suite de modèles de pointe tels que GPT-4o, Claude et Gemini, directement depuis votre environnement de travail.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp grâce à Brain MAX

Il vous suffit de sélectionner le modèle qui correspond le mieux à vos besoins en matière d'automatisation — qu'il s'agisse de générer des publications sur les réseaux sociaux, de répondre à des questions ou de produire des extraits de code — et le tour est joué !

📌 Exemples d'utilisation : Gemini pour les tâches nécessitant beaucoup d'informations ou comportant des références croisées

ChatGPT pour les tâches quotidiennes et la rédaction rapide de brouillons

Claude pour l'analyse et la synthèse de longs textes

Pour rationaliser davantage votre travail, utilisez Brain MAX pour :

Effectuez des recherches instantanées dans l'ensemble de votre environnement de travail : Enterprise Search permet de trouver n'importe quel fichier, document ou tâche dans ClickUp et vos applications intégrées (comme Slack ou Google Drive) en quelques secondes

Travaillez 400 % plus vite grâce à la dictée : utilisez utilisez Talk-to-Text pour dicter des automatisations, optimiser vos flux de travail à l'oral et taper du texte n'importe où dans votre environnement de travail sans toucher votre clavier.

🚀 Pour automatiser des tâches simples, utilisez ClickUp Automations. Il s'agit d'automatisations simples, basées sur des règles, qui fonctionnent à partir de déclencheurs, de règles et d'actions prédéfinis.

Configurez des séquences avec ClickUp Automatisation pour gérer automatiquement l'ensemble des étapes de votre flux de travail

✏️ Note : Chaque automatisation que vous créez dans ClickUp est automatiquement enregistrée. Si un flux de travail venait à s'interrompre ou à se comporter de manière inattendue, vous pouvez consulter les journaux d'audit pour voir exactement ce qui s'est passé et y remédier instantanément.

📌 Exemple : Vous pouvez créer une automatisation telle que : « Lorsqu'un client soumet un formulaire d'assistance, attribuez immédiatement la tâche à un spécialiste, appliquez une étiquette « Haute priorité » et envoyez un e-mail de confirmation automatique au client. »

⭐ Bonus : pour automatiser les tâches complexes, configurez les Super Agents dans ClickUp. Il s'agit d'agents IA autonomes, multi-étapes et ambiants qui fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7 en arrière-plan, surveillant les projets et intervenant lorsque cela est nécessaire. Activez les Super Agents dans ClickUp pour automatiser entièrement les tâches et les flux de travail

Voici quelques super agents courants proposés par ClickUp :

Super Agent « Café du matin » : Vous avez des messages qui se sont accumulés pendant la nuit ? Utilisez ce Super Agent pour rédiger rapidement des réponses prêtes à envoyer et les résumer en vue de leur validation.

Super Agent Gestionnaire de réunions : Vous en avez assez de planifier des réunions et de demander à tout le monde de confirmer sa présence ? Utilisez ce Super Agent pour créer des réunions, définir un agenda et envoyer des rappels.

Brand Voice Writer Super Agent : Aligne votre contenu sur les directives, les préférences, le style et le ton définis pour votre marque

Pour voir cela en action, regardez cette vidéo sur la façon dont ClickUp utilise les Super Agents 👇

💡 Conseil de pro : Utilisez le générateur de langage naturel pour créer instantanément des agents IA autonomes dans ClickUp. Il vous suffit de discuter avec ClickUp Brain, d'expliquer ce que l'agent doit faire et de répondre à quelques questions. Brain écrit automatiquement le code et la logique en arrière-plan, teste l'agent et le déploie en quelques minutes !

🚀 L'avantage ClickUp : Qu'y a-t-il de plus rapide que de créer une automatisation sans code ? Les champs IA de ClickUp! Ajoutez-les à vos tâches ou à vos formulaires, et ils se rempliront automatiquement selon vos instructions personnalisées. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ IA qui résume automatiquement tous les commentaires d'une tâche ou qui génère une mise à jour de progression tous les vendredis après-midi. Automatisez une grande variété de tâches pour votre organisation à l'aide des champs IA de ClickUp AI

⚡ Archives de modèles : Modèles de cartographie des processus pour ClickUp, Excel et Word

Étape 5 : Testez et optimisez avant de passer à l'échelle

Au lieu d'automatiser tous les flux de travail d'un seul coup, commencez par 1 ou 2 flux de travail pilotes. Testez-les et surveillez leurs résultats pour évaluer la précision de l'IA.

Par exemple, si vous avez automatisé la qualification des prospects, testez 20 prospects avec le nouveau flux de travail. Vérifiez manuellement si l'IA les a classés correctement et effectuez le suivi du gain de temps réalisé.

Identifiez les lacunes de vos flux de travail automatisés et optimisez-les avant leur déploiement à l'échelle de l'entreprise.

🛠️ Astuce rapide : Créez un environnement de test pour vos nouveaux processus d’automatisation dans ClickUp en dupliquant votre espace ClickUp actuel. Dupliquez votre espace ClickUp pour tester les nouveaux flux de travail dans un environnement sécurisé, mais proche de la réalité. Voici comment procéder pour définir les paramètres : Dupliquer : Copiez l'intégralité (ou une partie) de la structure de votre Espace, y compris les tâches, les champs personnalisés, les modèles, les permissions, etc.

Test : Configurez d'abord votre nouvelle automatisation ici, exécutez des scénarios de test et observez l'impact sur les tâches

Améliorer : Invitez certains membres de l'équipe à participer à des tests d'acceptation par les utilisateurs et à donner leur avis N'appliquez cette automatisation à votre espace d'origine que lorsque vous en êtes sûr.

Configurez des tableaux de bord dédiés pour chaque flux de travail, ainsi qu'un tableau de bord principal pour suivre tous les processus en un seul endroit.

Suivez en temps réel les indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques à votre flux de travail afin d'évaluer ses performances. Voici quelques KPI courants :

Débit des tâches (tâches créées, achevées, en retard)

Activité d'automatisation (taux de réussite/d'échec de l'automatisation)

Goulots d'étranglement (tâches bloquées à un certain statut ou entravées par des dépendances)

Respect des SLA (délais d'exécution, temps de réponse)

Charge de travail et capacité de l'équipe

Configurez des alertes automatiques afin que les membres clés de votre équipe soient immédiatement informés si un flux de travail rencontre une erreur. De plus, planifiez des audits périodiques pour examiner les données de performance et ajuster votre logique afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

Surveillez les indicateurs d'exécution des flux de travail pour prendre des décisions éclairées grâce aux tableaux de bord ClickUp

Vous surveillez toujours les processus basés sur l'IA et préparez vos rapports manuellement ?

ClickUp Tableaux de bord résout ce problème.

Créez des tableaux de bord personnalisés à l'aide d'une grande variété de widgets (tels que des diagrammes circulaires, des histogrammes, des diagrammes linéaires, des outils de suivi du temps, etc.) pour visualiser les indicateurs clés en temps réel. Ils regroupent les données en temps réel de votre environnement de travail dans une vue personnalisable pour une analyse immédiate.

Vous pouvez également configurer plusieurs tableaux de bord destinés à différents publics (par exemple, chefs d'équipe, cadres dirigeants, chefs de projet) et les partager avec les parties prenantes pour plus de transparence.

💡 Conseil de pro : Ajoutez des cartes IA à vos tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations qualitatives générées par l'IA (résumés, tendances, recommandations) en plus de vos indicateurs quantitatifs. Ces cartes utilisent ClickUp Brain pour analyser les données de votre environnement de travail et de vos tableaux de bord, et générer des résumés ou des rapports exploitables.

Vous trouverez ci-dessous les quatre principaux outils d'automatisation des flux de travail par l'IA, ainsi que leurs principales fonctionnalités et les profils d'utilisateurs auxquels ils s'adressent :

1. ClickUp (Idéal pour intégrer l'IA, l'automatisation des flux de travail et la gestion de projet)

Automatisez les processus et les flux de travail au sein de ClickUp

ClickUp combine l'automatisation de la gestion de projet à une intelligence artificielle avancée, ce qui en fait la solution tout-en-un idéale pour les équipes qui souhaitent allier visibilité et exécution.

Vous pouvez gérer vos tâches et projets quotidiens, communiquer avec vos clients et les membres de votre équipe, documenter vos processus, créer des automatisations et exécuter des flux de travail, le tout sur une seule et même plateforme.

L'interface par glisser-déposer en fait un outil idéal pour les débutants et les utilisateurs non techniciens. Parallèlement, l'extensibilité de cette fonctionnalité est un atout pour les équipes d'entreprise.

Outre la création d'automatisations et l'intégration de l'IA, vous pouvez connecter vos flux de travail à plusieurs plateformes à l'aide d'intégrations prêtes à l'emploi et personnalisées.

Principales fonctionnalités :

Créez des agents IA à l'aide du TALN (ou choisissez-les dans le catalogue de ClickUp) pour automatiser des flux de travail de bout en bout sans intervention manuelle

Définissez des déclencheurs « si-alors » personnalisés pour automatiser des actions répétitives telles que la modification des priorités, la réattribution des propriétaires ou la mise à jour du statut des tâches à l'aide d'un générateur d'automatisation sans code

Suivez l'avancement des tâches à travers différentes vues, définissez des dépendances et utilisez des fonctionnalités natives de gestion de projet basées sur l'IA pour gérer vos tâches quotidiennes depuis une seule et même plateforme

Idéal pour :

Les équipes de toutes tailles qui souhaitent gérer leurs projets et réaliser l'automatisation de leurs flux de travail au sein d'un système unifié basé sur l'IA, sans avoir à passer d'un outil à l'autre

📚 En savoir plus : Les meilleurs logiciels d'automatisation des tâches pour booster la productivité

2. Make (Idéal pour l'automatisation axée sur le visuel)

via Make

Make (anciennement Integromat) est une plateforme d'automatisation hautement visuelle qui utilise un canevas de type glisser-déposer pour créer des flux de travail appelés « scénarios ». Elle est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin de visualiser précisément comment leurs données circulent et se ramifient, ce qui la rend idéale pour les équipes qui développent des flux traitant de grandes quantités de données, comme la synchronisation des stocks ou la création de rapports personnalisés.

Comme la facturation s'effectue en fonction des opérations individuelles plutôt que par tâche, cette solution est plus rentable pour les flux de travail complexes comportant plusieurs étapes.

Principales fonctionnalités :

Visualisez chaque branche, boucle et condition de votre flux de travail grâce à un éditeur de diagrammes de flux visuel

Définissez des règles pour les étapes ayant échoué afin de les relancer automatiquement, d'avertir les équipes ou de les rediriger vers des sauvegardes

Stockez les informations entre les différentes exécutions de flux de travail dans des bases de données intégrées

Idéal pour :

Équipes opérationnelles, analystes chargés de créer des logiques de branchement et des pipelines de données

3. n8n (idéal pour l'automatisation des flux de travail nécessitant beaucoup de code)

via n8n

n8n est un outil d'automatisation des flux de travail destiné principalement aux utilisateurs techniques qui ont besoin d'une personnalisation à 100 %. Bien que la plateforme propose un éditeur visuel basé sur des nœuds, les utilisateurs l'apprécient pour sa flexibilité en matière de codage : vous pouvez insérer un code JavaScript ou Python personnalisé à n'importe quel moment d'un flux de travail.

Principales fonctionnalités :

Hébergez tout vous-même (oui, même les modèles d'IA) pour garantir une confidentialité totale des données et une évolutivité illimitée

Intégrez en toute transparence des codes personnalisés directement dans vos flux de travail pour gérer les transformations de données que les blocs d'IA sans code ne peuvent pas prendre en charge

Concevez des flux de travail autonomes et intégrez des modèles de langage de grande envergure (LLM) à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer

Idéal pour :

Développeurs, équipes techniques GTM et utilisateurs en entreprise qui ont besoin d'un contrôle total de l'infrastructure avec des capacités de codage personnalisées

Bonnes pratiques pour l'automatisation des flux de travail par l'IA

Pour mettre en œuvre efficacement l'automatisation des flux de travail par l'IA, adoptez ces cinq bonnes pratiques :

Choisissez 1 ou 2 flux de travail pilotes à tester en premier lieu : automatisez des tâches simples avec des entrées et des sorties claires, telles que la validation des factures ou l'acheminement des tickets. Identifiez les éventuels problèmes techniques et démontrez la valeur ajoutée avant de procéder à la validation de flux de travail plus complexes.

Élaborez des plans de sauvegarde en cas de défaillance de l'IA : aucune technologie n'est parfaite. Même les systèmes d'IA peuvent être confrontés à des situations qui bloquent le flux de travail (par exemple, des données incomplètes ou une baisse de la qualité des résultats). Veillez donc à définir des règles de transfert vers l'intervention humaine pour les prédictions peu fiables ou les pannes d'API.

Intégrez dès le début des experts en processus à votre équipe : consultez des experts professionnels en processus métier ou les membres de l'équipe actuellement chargés de l'exécution du processus. Identifiez les véritables goulots d'étranglement et repensez le flux de travail afin qu'il soit d'abord aussi efficace que possible dans sa version manuelle

Utilisez des données propres et libellées pour entraîner les modèles : supprimez les doublons, complétez les champs manquants et apposez des étiquettes sur les exemples de bons/mauvais résultats avant d'alimenter le ML en données. Des données cohérentes permettent d'obtenir des prévisions, un routage et des résultats d'IA plus précis.

Formez vos équipes avant de mettre en place l'automatisation : élaborez un plan clair pour aider votre équipe à s'adapter à ces nouveaux flux de travail. Expliquez-leur précisément en quoi leurs rôles vont évoluer et offrez-leur la formation nécessaire pour maîtriser les nouveaux outils

📚 En savoir plus : Les meilleurs outils d'agents IA

Erreurs courantes à éviter lors de l'automatisation des flux de travail

Avant de conclure, passons rapidement en revue quelques pièges courants auxquels les entreprises sont confrontées lors de l'automatisation des flux de travail (et comment les éviter) :

Piège courant Ce que cela signifie Comment l'éviter Investir dans un trop grand nombre d'outils d'IA De nombreuses entreprises achètent plusieurs outils d'IA spécialisés qui remplissent des fonctions qui se chevauchent, ce qui conduit à une prolifération des solutions d'IA Commencez par analyser vos trois principaux flux de travail. Choisissez un outil qui les optimise parfaitement. N'étendez les fonctionnalités qu'après avoir démontré le retour sur investissement des fonctionnalités de base. Faire aveuglément confiance aux résultats de l'IA Les modèles d'IA peuvent générer des erreurs logiques ou des résultats erronés. Si vous ne vérifiez pas les résultats, ces erreurs peuvent atteindre vos clients ou perturber vos processus clés. Définissez des seuils de confiance pour l'IA. Lorsque le score passe en dessous du seuil, transférez la tâche à des humains. Surveillez ces seuils chaque semaine Essayer d'effectuer l'automatisation de tous les processus Les équipes perdent souvent du temps à réaliser l'automatisation de processus à faible volume ou en constante évolution, qu'il serait plus rapide de traiter manuellement Effectuez l'automatisation des processus répétitifs, chronophages et reproductibles. Si un processus nécessite une grande empathie ou un jugement complexe dans une zone grise, conservez-le en mode manuel. L'automatisation d'un processus inefficace grâce à l'IA Si un processus manuel est désorganisé ou comporte trop d'étapes inutiles, son automatisation ne fera qu'accélérer la cadence des erreurs. Commencez par analyser vos processus. Cartographiez le flux de travail, supprimez les étapes redondantes et normalisez les règles avant de procéder à l'automatisation.

Automatisez et prenez le contrôle de vos processus avec ClickUp

L'IA et l'automatisation offrent aux équipes la possibilité de réduire le travail manuel et d'accélérer les processus quotidiens. Cependant, beaucoup hésitent encore à utiliser ces technologies, car ils se sentent dépassés par leur complexité ou ne savent pas par où commencer.

ClickUp change la donne. L'automatisation sans code de la plateforme et son IA capable de comprendre le langage naturel permettent à tout le monde de se lancer rapidement. Avec tous vos projets, documents et communications regroupés dans un seul environnement de travail alimenté par l'IA, il est plus facile que jamais d'automatiser les tâches répétitives et d'accélérer les tâches fastidieuses.

Que vous ayez besoin d'une intelligence artificielle native, d'une automatisation des flux de travail sans code, d'une gestion de projet ou de documentation, vous pouvez accéder à tout cela depuis une seule interface avec ClickUp. Il est conçu pour rationaliser et simplifier votre travail, et non pour ajouter des couches supplémentaires.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et optimisez vos processus grâce à l'IA.

Foire aux questions

L'automatisation traditionnelle suit des règles fixes et rigides. L'automatisation basée sur l'IA utilise des agents intelligents qui comprennent le contexte, se souviennent des décisions passées et s'adaptent aux exceptions. Cela leur permet de gérer la complexité du monde réel qui met à mal les systèmes basés sur des règles.

Les Zaps sont de simples connecteurs qui transfèrent des données entre deux outils à partir d'un seul déclencheur. Les agents IA opèrent dans l'ensemble de votre environnement de travail et comprennent le langage naturel. Ils conservent la mémoire de leurs interactions et peuvent émettre des jugements nuancés dans les limites que vous définissez.

Commencez par les flux de travail répétitifs qui nécessitent néanmoins un certain jugement humain. Parmi les tâches idéales, on peut citer les rapports de statut, le tri des demandes ou la synthèse d'informations provenant de plusieurs sources. Ces tâches apportent une valeur ajoutée immédiate et vous permettent de constater la puissance de l'automatisation agentique en action.

Oui, vous pouvez intégrer des étapes de validation dans vos flux de travail. Les Super Agents de ClickUp peuvent être configurés pour gérer toute la préparation, puis soumettre une décision à un humain qui prendra la décision finale. Cela vous offre le compromis idéal entre rapidité et contrôle.