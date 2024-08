Cours accéléré sur le pipeline DevOps : Composants clés et conseils de mise en œuvre

Imaginez que vous êtes un grand chef cuisinier qui a travaillé dans des restaurants chics et qui est réputé pour créer de la magie avec les aliments. Vous avez les compétences et l'expérience nécessaires pour réaliser des merveilles culinaires et impressionner vos invités. Mais voilà, toutes vos étoiles Michelin ne valent rien sans un bon four, des poêles, des casseroles, des couteaux et tous les autres outils dont un chef a besoin pour créer des plats savoureux. 🧑‍🍳

Il en va de même pour les équipes DevOps. Elles ont besoin d'outils, de processus et de pratiques clairement définis pour mettre en valeur leurs compétences et apporter de la valeur, et c'est précisément ce qu'un pipeline DevOps leur paramètre.

Dans ce guide, nous jetons un coup d'œil sur un pipeline DevOps typique et décortiquons ses étapes et composants clés pour vous aider à en cuisiner un pour votre équipe DevOps. Nous vous présenterons également un fantastique plateforme de gestion de projet de développement de logiciels pour vous aider à gérer vos processus DevOps.

Qu'est-ce qu'un pipeline DevOps ?

Un pipeline DevOps est une collection de processus automatisés et d'outils d'automatisation qui facilitent l'intégration continue, les tests continus et le déploiement fiable de produits logiciels.

L'objectif principal d'un pipeline DevOps est d'aider les équipes de développement et d'exploitation à rationaliser et à automatiser le cycle de vie du développement logiciel. À faire, un pipeline DevOps assure une livraison efficace des logiciels sans mettre en péril la qualité tout en.. en promouvant la collaboration et la cohérence.

Tout comme chaque entreprise et chaque produit logiciel est unique, son pipeline DevOps l'est également - vous l'adaptez en fonction de la dynamique, des exigences et du budget de votre équipe. Pourtant, chaque pipeline DevOps a le même objet- l'automatisation des processus afin de minimiser les erreurs et d'apporter plus rapidement de la valeur. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des pipelines présentent des composants et des étapes similaires.

5 composants du pipeline DevOps

Passons en revue les composants sur lesquels vous devriez vous appuyer lors de la construction d'un pipeline DevOps :

1. Intégration continue et livraison continue

Ces deux composants vont généralement de pair ; vous les verrez souvent désignés sous le nom de CI/CD ou.. Pipeline CI/CD .

L'intégration continue désigne le processus consistant à effectuer des validations constantes de code (intégrations de code) dans le référentiel central. En d'autres termes, elle encourage l'ajout de petits morceaux de code dans la base partagée, de préférence plusieurs fois par jour, au lieu de travailler sur des branches de code isolées. L'intégration continue est votre carte de sortie de la fusion. Elle permet :

De fusionner facilement les modifications de code Précoceidentification des bugs-plus vous identifiez les bugs tôt, plus vous les corrigez facilement

Fermé et dépendant de l'intégration continue, la livraison continue automatise divers processus nécessaires à la livraison d'un logiciel à la production ou à un environnement de production d'étape. Elle implique des tests automatisés et continus qui garantissent que les nouvelles modifications du code n'ont pas d'impact sur les fonctions existantes. Grâce à la livraison continue, vous êtes toujours prêt à intervenir lorsqu'il s'agit de la sortie d'un produit -il suffit de cliquer sur un bouton pour déployer votre produit.

Comme vous êtes en charge de votre pipeline DevOps, vous pouvez choisir de procéder à une libération quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Mais, si vous voulez maximiser les avantages de la livraison continue, déployez dès que possible pour faciliter le dépannage.

2. Déploiement continu

Le déploiement continu est souvent confondu avec la livraison continue. Le déploiement automatise l'ensemble du cycle de publication et garantit que les mises à jour de code qui passent les tests automatiques atteignent les utilisateurs finaux sans intervention. De même, la diffusion des mises à jour de code sera interrompue si un problème est détecté pendant la livraison ou, plus précisément, pendant les tests.

Vous pouvez considérer le déploiement continu comme une extension de la livraison continue qui souligne l'importance de livrer des fonctionnalités rapidement et efficacement.

Le déploiement continu nécessite un processus de test automatisé stable, une coordination des équipes et un forfait méticuleux, mais toutes les entreprises n'en ont pas besoin. Si vous ne publiez pas de fonctionnalités tous les jours ou toutes les heures, le déploiement continu n'est pas essentiel.

3. Retour d'information continu

Le talon d'Achille du modèle de développement logiciel traditionnel est l'absence de retour d'information en temps utile. Il fallait des mois, voire des années, pour transformer une idée en réalité et, compte tenu du fait que le développement de logiciels est un secteur dynamique, les résultats finaux ne répondaient généralement pas aux attentes.

La méthodologie DevOps reconnaît l'importance d'un retour d'information continu et en temps opportun pour s'assurer que le produit final coche toutes les cases et ne présente aucun problème. C'est pourquoi les équipes DevOps se concentrent sur les versions incrémentielles - faire une étape à la fois permet de :

Des ajustements à la volée D'être sûr à 100 % que le produit s'aligne sur les attentes des utilisateurs

Les équipes de développement et d'exploitation s'appuient sur l'automatisation de la rétroaction pour obtenir des commentaires et des idées en continu, ainsi que des avertissements précoces en cas de problèmes. De cette façon, elles peuvent passer à la correction des bugs dès que possible.

4. Surveillance continue

La surveillance continue se concentre sur l'aspect sécurité de votre projet. Il vérifie si votre projet répond aux exigences de conformité et repère les activités anormales qui pourraient mettre en péril la stabilité.

Vous définissez les indicateurs clés de performance que vous souhaitez suivre comme les taux d'erreur ou les temps de latence, et analysez-les pour détecter les goulets d'étranglement. La surveillance continue comprend également l'analyse des journaux : votre système vous "dira" ce qui ne va pas si vous savez l'écouter.

5. Opérations en continu

Cette composante consiste à minimiser ou éliminer les temps d'arrêt et à assurer la fluidité et la cohérence de vos opérations. S'il y a des temps d'arrêt, vous devez veiller à ce qu'ils ne perturbent pas vos utilisateurs, ce qui implique de planifier les réparations et la maintenance.

Il existe différentes tactiques d'exploitation continue. Par exemple, vous pouvez mettre en place une équipe d'astreinte chargée de résoudre les problèmes ou une équipe travaillant de nuit. Vous pouvez également mettre en place des paramètres de sauvegarde pour éviter les temps d'arrêt et assurer le bon déroulement de vos opérations.

La mise en place d'un pipeline DevOps fonctionnel qui s'aligne sur vos besoins en matière de développement logiciel nécessite l'emploi d'un ensemble spécifique de Outils DevOps et des procédures personnalisées. Chaque pipeline est unique, mais il existe quelques étapes universelles pour en créer un.

1. Sélectionnez votre outil CI/CD

Le premier élément de votre liste de choses à faire est de choisir un outil CI/CD qui vous permettra d'automatiser et d'accélérer le développement, les tests et le déploiement, d'éviter les bugs et.. rationaliser les flux de travail .

Vous trouverez un grand nombre d'outils de qualité Outils CI/CD sur le marché, notamment Jenkins, TeamCity et CircleCI, et chacun d'entre eux offre un paramètre de fonctionnalité unique. Il n'y a pas de recette magique pour sélectionner le meilleur : considérez et hiérarchisez vos besoins et vos objectifs, et voyez quel outil est à la hauteur.

2. Mettre en place un environnement de contrôle

Votre équipe DevOps a besoin d'un home, c'est-à-dire d'un système de contrôle de version pour partager et stocker les différentes versions de code, d'application et de logiciel, collaborer et minimiser le risque de conflits de fusion.

Encore une fois, l'outil que vous choisirez dépend de vos exigences et de vos priorités, alors explorez en profondeur les fonctionnalités d'une plateforme avant de vous décider.

3. Établir un serveur de construction

Également connu sous le nom de serveur d'intégration continue, un serveur de build fait office de point d'intégration où vos développeurs peuvent vérifier si un code spécifique fonctionne avant de le déployer dans la phase de production.

4. Configurer les outils de test

Une fois que votre code est en place sur le serveur de construction, vous passez à la phase de test pour vérifier s'il est exempt d'erreurs et le faire passer à la phase de production. Bien entendu, votre équipe ne vérifie pas le code ligne par ligne : elle utilise différents types de tests automatisés qui examinent sa fonction et sa stabilité. Seul un code irréprochable peut passer à l'étape du déploiement.

5. Déploiement en production

Lors de la dernière étape, vous mettez votre code en production. Vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement. Cette dernière option semble être la meilleure et la plus rapide. Mais n'oubliez pas qu'avec le déploiement automatique, il est plus facile pour les problèmes de passer inaperçus. C'est pourquoi de nombreuses organisations préfèrent le déploiement manuel afin de mieux contrôler le processus.

la gestion des infrastructures informatiques . Hmmmmm-pourquoi diable en auriez-vous besoin pour votre pipeline DevOps ?

Eh bien, ClickUp peut être le backbone de votre pipeline DevOps et servir de centre de contrôle mission à partir duquel vous pouvez gérer chaque.. Processus et flux de travail DevOps . Cette tâche et plateforme de gestion de projet pour les équipes de logiciels packs d'options qui encouragent la collaboration , la communication, ainsi que l'attribution et l'organisation des tâches sans effort. À tout moment, ClickUp peut fournir des informations vitales sur la santé de votre pipeline DevOps et s'assurer que la livraison de vos logiciels se déroule comme prévu.

Voyons ce qui fait de ClickUp un excellent complément à votre pipeline DevOps. 👇

Intégrations ClickUp

L'une des raisons pour lesquelles ClickUp s'intègre si bien dans vos flux de travail est sa capacité à s'intégrer à plus de 1 000 outils y compris les calendriers, les applications de communication et de collaboration, les plates-formes de suivi du temps et les systèmes de gestion des ressources humaines les ressources humaines et logiciel de vente .

Parcourez les applications et intégrations disponibles au sein de ClickUp pour faire du travail terminé dans une plateforme centralisée

Vous serez heureux de savoir que ClickUp peut se connecter à GitHub , une plateforme de développement de premier ordre qui vous donne un contrôle achevé sur votre pipeline DevOps. Avec cette intégration grâce à cette intégration, vous pouvez lier des pull requests, des commits et des branches à des tâches ClickUp et suivre leur progression. En outre, vous pouvez

Recevoir des notifications sur les éléments d'activité de GitHub

Gérer les référentiels de code source

Identifier et surveiller les problèmes sans quitter ClickUp 😍

Évitez de sauter entre les plateformes et créez une branche ou une nouvelle demande de pull au sein d'une tâche en utilisant l'intégration GitHub

Une autre intégration similaire mais non moins intéressante est GitLab . Cette plateforme open-source offre de fantastiques options de personnalisation, facilitant le suivi des problèmes, l'examen du code et la gestion des demandes de tirage, des validations et des branches.

ClickUp, c'est aussi s'intègre à Zapier afin que vous puissiez facilement le connecter à plus de 6 000 applications et plateformes, y compris les superstars de DevOps comme Jenkins, Azure DevOps et BasicOps.

Si cela ne suffit pas, vous avez une autre option : construire des intégrations personnalisées avec API ClickUp .

Quel que soit votre choix, vous serez en mesure de transformer ClickUp en une plateforme tout-en-un qui minimise le changement de contexte et assure la transparence et la visibilité dans votre pipeline DevOps.

Tâches ClickUp

Gérez les tâches et planifiez vos projets avec ClickUp Tasks

ClickUp est un logiciel de gestion des tâches vous permet de planifier et d'organiser votre travail jusque dans les moindres détails

Le Tâches ClickUp la suite de fonctionnalités ClickUp Tasks vous permet de créer facilement des tâches et des sous-tâches et de les incorporer dans vos flux de travail. Choisissez parmi différents types de tâches (comme Tâche, Jalon, Fonctionnalité ou Problème) et assurez une navigation et une catégorisation transparentes.

Lors de la création de tâches, utilisez Champs personnalisés pour fournir plus de détails et faire en sorte que votre équipe sache ce que l'on attend d'elle. Par exemple, vous pouvez utiliser le champ personnalisé Progression pour suivre automatiquement l'achèvement des tâches et sous-tâches et voir à quel point vous êtes proche de votre objectif.

Ajoutez des champs personnalisés obligatoires aux tâches et aux listes pour que les équipes soient sur la même page et travaillent à partir du même affichage

La personnalisation est au cœur de ClickUp, et la gestion des tâches ne fait pas exception. Vous pouvez utiliser des statuts personnalisés pour personnaliser vos flux de travail, attribuer une tâche à plusieurs personnes, définir des tâches récurrentes et créer des étiquettes personnalisées pour catégoriser les tâches.

Assurer une commande correcte n'est jamais un problème car ClickUp vous permet d'établir des les relations et les dépendances entre les tâches pour connecter les travaux connexes.

Affichages ClickUp

Utilisez plus de 10 affichages ClickUp pour observer le DevOps projets et tâches sous différents angles

Observer un projet sous différents angles vous donne une compréhension holistique de vos flux de travail et vous permet d'identifier rapidement les problèmes potentiels. ClickUp vit selon cette philosophie et offre 10+ options pour voir votre travail, à votre façon.

Si vous recherchez un classique, utilisez la fonction Affiche de la liste ClickUp . Elle est proposée par défaut dans toutes les listes, tous les dossiers et tous les Espaces. Elle est idéale pour organiser et regrouper les tâches en fonction de divers critères.

Gardez un œil sur les statuts de vos tâches grâce à l'option Vue Tableau ClickUp . Cet affichage de type tableau Kanban vous permet de faire avancer vos projets en glissant et déposant les tâches dans des colonnes adéquates. Outre les statuts, l'affichage ClickUp Tableau vous permet d'organiser et de visualiser les tâches en fonction de la priorité, de l'assigné ou de tout autre critère.

Étant donné que les équipes DevOps ne peuvent pas s'épanouir sans la collaboration et la communication vous aimerez la ClickUp Affiche de discussion . Grâce à elle, vous pouvez :

Attribuer du travail

Échanger des messages en temps réel avec votre équipe

Utiliser les commentaires et les mentions pour attirer l'attention sur quelque chose de spécifique

L'affichage ClickUp Chat peut remplacer avantageusement les outils de travail les plus populaires outils de communication d'équipe populaires et peut réduire les changements de contexte. Au lieu de passer d'une application à l'autre, vous pouvez tout faire dans ClickUp, ce qui vous permet de maintenir votre concentration et de ne pas perdre de temps améliorez votre productivité . 💪

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Form-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png Formulaires ClickUp /$$img/

Créez des formulaires détaillés dans ClickUp 3.0 avec des capacités de glisser-déposer pour insérer des champs et ajouter une logique conditionnelle afin de recueillir un meilleur retour d'information

Un autre affichage que vous devriez regarder est Formulaires ClickUp . C'est un excellent outil pour assurer un retour d'information continu de la part des membres de votre équipe, des parties prenantes et des utilisateurs finaux. Affichez le formulaire et utilisez les champs personnalisés à gauche de l'écran pour personnaliser votre formulaire, poser les bonnes questions et collecter des informations pertinentes. ClickUp analyse les informations et les transforme en tâches exploitables pour que votre équipe continue à aller dans la bonne direction.

Tableaux blancs ClickUp

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Les membres de l'équipe DevOps comptent les uns sur les autres - chacun est responsable du produit à travers toutes les étapes du pipeline DevOps, de la planification au déploiement et à la surveillance. Une collaboration et une communication efficaces sont donc votre priorité numéro un, et il n'y a pas de meilleur outil pour cela que Tableaux blancs ClickUp .

Les Tableaux blancs sont des toiles numériques idéales pour le brainstorming, l'élaboration de stratégies et la création d'un forfait à toute épreuve pour délivrer de la valeur. Sur cette toile, votre équipe peut écrire, dessiner, ajouter des formes, joindre des fichiers et des liens, afficher des notes autocollantes et travailler ensemble en temps réel pour transformer les idées en réalité. 🎨

Créez des tâches directement dans les Tableaux blancs ou créez des liens vers des tâches, des documents ou des fichiers pour ajouter plus de contexte.

Modèles ClickUp

Avec une bibliothèque de plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi clickUp a tous les atouts en main pour vous assister dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets gagner du temps dans le processus. ⌚

Par exemple, vous pouvez utiliser l'option Modèle de feuille de route ClickUp pour les équipes DevOps pour définir des objectifs stratégiques, des échéanciers et des jalons et favoriser l'amélioration continue. Le modèle renforce l'agilité de votre équipe et vous aide à déterminer les priorités et à vous adapter à l'évolution de la situation.

Visualisez la feuille de route stratégique de votre équipe et planifiez mieux sa réussite grâce à ce modèle

Un autre modèle adapté à DevOps est le modèle Modèle de structure de répartition du travail ClickUp DevOps . Grâce à lui, vous pouvez diviser les projets en tâches, assigner des tâches, suivre la progression et ajuster de manière transparente chaque fois que nécessaire.

Grâce à son exhaustivité, le modèle vous aide à repérer les goulets d'étranglement et à y remédier avant qu'ils ne causent des problèmes. 🔨

Le modèle de structure de répartition du travail de ClickUp vous aide à gérer vos projets

Tableaux de bord ClickUp

Votre pipeline DevOps est-il fonctionnel en l'état ou nécessite-t-il des améliorations ? Quelle est la fréquence de déploiement, le taux d'échec des changements, le délai d'exécution ou le temps moyen de récupération de votre équipe ? Trouvez les réponses à ces questions et à bien d'autres encore grâce à Tableaux de bord ClickUp !

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour visualiser la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

Les tableaux de bord de ClickUp sont entièrement personnalisables - choisissez parmi plus de 50 cartes pour personnaliser vos tableaux de bord et obtenir un aperçu des indicateurs qui vous intéressent actuellement l'allocation des ressources vous pouvez ainsi avoir une vue d'ensemble du projet et suivre le temps passé pour que votre équipe continue à avancer dans la bonne direction.

ClickUp Brain

Le ClickUp Brain peut répondre aux questions liées aux tâches et aux Teams et permettre à votre équipe d'avancer dans la bonne direction

Jongler entre les projets et les équipes n'est pas une mince affaire, et si vous avez besoin d'un coup de pouce, utilisez la fonction ClickUp Brain . 🧠

Cette fonctionnalité révolutionnaire est le premier réseau neuronal au monde. Il exploite l'IA pour connecter des Documents ClickUp clickUp Docs vous permet d'accéder aux documents, aux équipes, aux tâches et à l'ensemble du savoir-faire de votre entreprise pour vous aider à gagner du temps et à gérer facilement votre travail.

Pour l'essentiel, ClickUp Brain apprend tout sur votre entreprise et est capable de fournir des réponses à toutes sortes de questions, de Quelles sont les tâches les plus urgentes ? à Quelle est la politique de l'entreprise en matière de congés payés ?

Avec des résultats instantanés et précis, ClickUp Brains devient le cerveau de votre entreprise, en centralisant les informations et en promouvant la productivité à tous les niveaux.

Construire et maintenir un pipeline DevOps régulier avec ClickUp

Les équipes DevOps ne peuvent pas exceller dans leur travail sans une assistance appropriée en termes de gestion des tâches et des projets et sans un outil efficace de collaboration, de communication, de suivi de la progression et de collecte des commentaires.

ClickUp couvre tous ces aspects et vous aide à rationaliser les flux de travail, à repérer les inefficacités et à offrir une assistance maximale à votre pipeline DevOps. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et donnez un coup de pouce à votre processus DevOps !