8 principes DevOps pour améliorer l'efficacité du développement logiciel

Que fait-on quand on fusionne des équipes de développement de logiciels et des équipes d'exploitation informatique ? Vous obtenez DevOps, une méthodologie conçue pour améliorer la collaboration et l'efficacité du cycle de vie typique du développement logiciel.

En plus de réunir deux équipes, DevOps associe différents outils les philosophies et les pratiques pour livrer des produits de qualité en un temps record, satisfaire les clients et assurer une meilleure qualité de service l'utilisation des ressources .

Tout cela est possible grâce aux principes DevOps - ils servent de lignes directrices aux équipes de développement et d'exploitation pour optimiser les processus impliqués dans la construction, le test, le déploiement et la maintenance des produits logiciels. L'adoption de ces principes clés vous conduit à l'amélioration continue, à l'élimination des silos de département et à une culture de la responsabilité partagée des résultats.

Dans cet article, nous allons explorer les huit principes DevOps les plus importants pour vous aider à construire des systèmes d'information performants, flexibles et transparents des équipes transversales performantes, flexibles et transparentes prêtes à relever tous les défis qui se présentent à elles. 💪

Qu'est-ce que DevOps ? DevOps est une méthodologie hybride où les équipes de développement de logiciels (Dev) et d'opérations informatiques (Ops) unissent leurs forces pour rationaliser l'ensemble du processus de développement et livrer des logiciels plus rapidement. Maintenant, vous pourriez penser que c'est aussi simple que de mettre les deux équipes dans la même pièce et de leur dire de travailler ensemble ?

Mais les choses ne sont pas si simples. Pour que DevOps fonctionne et qu'il soit agile, efficace et rentable, vous devez suivre certaines règles de base, autrement appelées principes DevOps. Ils vous permettent de transformer le modèle de développement logiciel traditionnel et de mener l'équipe dans la bonne direction. ➡️

8 principes DevOps pour créer une équipe logicielle gagnante

Explorons huit principes DevOps clés pour vous aider à améliorer les flux de travail du développement logiciel et à pousser votre équipe vers l'avant.

1. La collaboration est indispensable

Étant donné que DevOps combine le développement et les opérations, il ne peut pas survivre sans une collaboration efficace . La réussite de chaque équipe DevOps dépend en grande partie de sa capacité à fonctionner ensemble pendant le développement et le déploiement.

D'abord et avant tout, l'accent est mis sur le partage de l'information. Chaque membre de l'équipe doit se sentir libre de s'exprimer et de faire part de ses opinions et de ses attitudes. Si vous remarquez un problème, aussi minime soit-il, vous le partagez avec les autres dès que possible. Il y a de fortes chances que vous ayez détecté très tôt un dysfonctionnement et que vous ayez épargné à toute l'équipe des heures de travail à essayer de le résoudre.

Même les équipes les plus synchronisées se sentiront perdues si elles ne savent pas pourquoi elles font quelque chose, c'est pourquoi la définition efficace d'objectifs est une condition importante pour encourager la collaboration. Ces objectifs sont l'étoile qui guide votre équipe, et c'est à vous, en tant que manager, de veiller à ce qu'ils soient réalistes et clairement définis. ⭐

Au sein d'une équipe DevOps, chacun a un rôle. Mais, ces rôles sont interconnectés - si une personne n'est pas performante, tout le monde sera affecté. Pour éviter cela, vous devez fournir suffisamment d'espace pour le brainstorming, l'élaboration de stratégies et le forfait. De cette façon, tout le monde est impliqué dans l'ensemble du processus et peut facilement garder l'onglet sur ses coéquipiers pour d'assurer des flux de travail fluides .

2. Un retour d'information continu est très utile

Les commentaires positifs et négatifs stimulent la motivation de l'équipe et l'aident à rester sur la bonne voie grâce à

Les membres de l'équipe doivent se donner mutuellement un retour d'information par le biais d'évaluations par les pairs, et vous (le manager) devez occasionnellement faire l'évaluation des performances . Outre ce retour d'information officiel, vous devez organiser des réunions régulières pour rester informé du travail de votre équipe.

Le retour d'information est le héros méconnu de chaque cycle de développement et de déploiement et ne doit jamais être ignoré. En gardant un œil attentif sur les les indicateurs clés de performance (ICP) grâce à un suivi continu, vous aurez suffisamment d'informations pour fournir un retour d'information constructif et mener votre équipe sur la voie de la réussite.

3. Les versions incrémentales sont la clé d'un flux de travail régulier

Si vous avez déjà connu l'enfer de la fusion, vous savez à quel point il est difficile d'en sortir - les versions volumineuses qui nécessitent de fusionner les codes donnent souvent lieu à des incompatibilités et à un tas d'erreurs. La correction de ces erreurs demande du temps et des efforts, et au lieu de vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, vous vous retrouvez dans un cycle sans fin à essayer de faire travailler les fusions de codes.

La méthodologie DevOps garantit que vous ne finirez jamais dans l'enfer des fusions en se concentrant sur les versions incrémentales, ce qui vous permet d'allouer correctement vos ressources et de minimiser le gaspillage. Des versions petites et fréquentes permettent des révisions rapides et facilitent les tests et l'identification des erreurs. En repérant les problèmes dès le début, vous serez en mesure de les résoudre immédiatement sans interrompre le flux de l'ensemble du projet.

L'adaptabilité est un autre avantage des versions incrémentielles. Votre client examine chaque version et vous fait part de ses commentaires. S'il apprécie certains changements, vous pourrez les mettre en œuvre plus rapidement car vous n'aurez pas à revenir en arrière.

La décomposition de votre produit en petits morceaux présente des avantages, mais si vous voulez que cela fonctionne, vous avez besoin d'un environnement collaboratif et d'une culture du retour d'information continu. Cela témoigne de la dépendance mutuelle des principes DevOps - ils ont besoin l'un de l'autre pour travailler. ☯️

4. L'automatisation vous donne de l'élan

L'un des principaux objectifs de la méthodologie DevOps est de fournir des logiciels plus rapidement. Il en va de même pour les révisions, les tests et les mises à jour : chaque processus est axé sur la rapidité.

Cela ne signifie pas que vous précipitez votre travail. Au contraire, votre objectif est de travailler rapidement sans compromettre la qualité. S'il n'existe pas de bouton magique qui vous permette d'être rapide comme l'éclair, il existe en revanche une arme pas si secrète qui peut vous aider à rationaliser le travail routinier ou répétitif et à vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée : l'automatisation.

Les équipes DevOps ont pour objectif de l'automatisation des processus et des tâches afin de maintenir la maintenance, de minimiser les erreurs et de réduire les coûts gagner du temps sur des activités à forte intensité de main-d'œuvre. À quoi font-ils appel pour l'automatisation ? Tout ce qu'ils peuvent ! Les tests automatisés, l'intégration continue, la livraison continue et l'infrastructure en tant que code ne sont que quelques-unes des méthodes utilisées par les équipes DevOps pour automatiser le provisionnement, les revues de code, les tests, les transferts et la surveillance.

En plus d'être un gain de temps massif, l'automatisation peut améliorer la satisfaction au travail. Les membres de votre équipe n'investiront plus leur énergie dans des tâches fastidieuses et pourront se concentrer sur la fourniture de plus de valeur, ce qui leur permet de se sentir mieux dans leur travail, et qui n'apprécie pas cela ? 🥰

5. Les décisions basées sur les données sont les bonnes décisions

Vous avez vu une publicité pour un nouveau logiciel de test qui promet de réduire la phase de test de 50 % et offre de nombreuses options d'automatisation. Vous vous dites, wow, mon équipe DevOps l'adorerait, mais au lieu de faire un achat impulsif, vous décidez de vérifier les données.

Vous examinez les indicateurs de la phase de test actuelle et réalisez qu'ils sont parfaits : il n'y a pas d'inefficacité ni de problèmes signalés. Vous demandez alors l'avis de votre équipe, qui s'accorde à dire que le logiciel existant coche toutes les Box, et vous renoncez donc à investir dans une nouvelle plateforme.

Cet exemple simple montre comment les décisions en matière de DevOps devraient être prises -tout doit être étayé par des données.

Les données sont votre tattletale. Elles révèlent des secrets sur chaque phase d'un pipeline DevOps et.. découvre les inefficacités et des signaux d'alarme potentiels. 🚩

L'observation des données ne vous aidera pas seulement à prendre de meilleures décisions. Elle montrera également votre progression au fil du temps ; il s'agit donc d'une excellente stratégie d'autocontrôle.

6. Les clients sont vos étoiles directrices

Tout comme les planètes du système solaire gravitent autour du soleil, les équipes DevOps gravitent autour des clients.

Votre objectif ultime est de rendre votre client heureux, alors chaque respiration que vous prenez et chaque mouvement que vous faites doivent refléter cela. 🎶

Le moyen le plus direct de savoir ce que pensent vos clients est de leur demander, et vous pouvez le faire par le biais des outils suivants des formulaires de retour d'information . Après chaque publication, prenez des nouvelles de votre client et demandez-lui s'il aime ce qu'il voit. Encouragez-le à vous fournir des commentaires détaillés, ce qui vous aidera à ajuster vos stratégies (si nécessaire) et à vous assurer que le résultat est parfait.

7. Un état d'esprit de responsabilité collective est clé

L'équipe de développement logiciel écrit le code et construit le produit, puis le remet à l'équipe d'exploitation pour qu'elle le révise, le teste et le déploie. Cependant, l'équipe d'exploitation découvre d'énormes bugs qu'elle doit corriger pendant que l'équipe de développement profite de son temps libre.

Si vous pensez que c'est injuste, vous avez raison. La méthodologie DevOps met à mal cette approche traditionnelle pour mettre en avant la responsabilité collective.

Cela signifie que chaque membre de l'équipe est responsable du produit tout au long de chaque étape. Les équipes de développement logiciel et d'exploitation unissent leurs forces pour trouver les meilleures solutions, découvrir les problèmes et éliminer les bugs afin de fournir des logiciels de qualité.

DevOps met l'accent sur la rapidité et la qualité. Si les développeurs font une erreur lors de l'écriture du code, ce sont eux qui la corrigeront. Ce compte rendu permet de s'assurer que chacun donne son 100 % lorsqu'il travaille sur une tâche.

8. Chaque échec est une leçon

DevOps ne craint pas les échecs - il encourage à en tirer des leçons. Cela ne signifie pas que vous devez mal faire votre travail et livrer des produits de faible qualité. Cela signifie qu'il ne faut pas avoir peur d'expérimenter et de prendre des risques lorsque cela s'avère judicieux.

Quoi que vous souhaitiez bricoler, il est préférable de le faire dès les premières étapes de test. Ainsi, si votre expérience échoue, le client ne sera pas affecté par le résultat.

N'oubliez pas de documenter vos échecs - savoir ce qui ne fonctionne pas vous évite de répéter les mêmes erreurs.

Utiliser ClickUp pour mettre en œuvre les principes DevOps ClickUp est un tout-en-un

gestion de tâches et de projets plateforme qui peut servir à de nombreuses fins. Vous pouvez l'utiliser pour rationaliser les flux de travail la communication, la collaboration et gestion des documents il peut donc être le compagnon idéal de l'application les équipes de logiciels en général et les équipes DevOps en particulier.

Plongeons dans quelques fonctionnalités de ClickUp qui peuvent aider à stimuler les performances de votre équipe, à garder tout le monde sur la même page et à s'assurer qu'aucune information ne passe entre les mailles du filet.

Tableaux blancs ClickUp

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Une collaboration efficace est le fondement des principes DevOps. Ainsi, si vous voulez que votre équipe DevOps excelle, vous devez lui fournir les éléments suivants des outils qui permettent une communication en temps réel , brainstorming facile et l'élaboration de stratégies, ainsi que la personnalisation, et c'est exactement ce que les Tableaux blancs ClickUp sont à propos de.

Les Tableaux blancs ClickUp sont des toiles numériques infinies où votre équipe DevOps peut discuter des projets et des tâches et développer les meilleures idées pour résoudre les problèmes. Vous pouvez utiliser des notes autocollantes, des symboles, des formes, des couleurs et des images pour exprimer vos pensées et libérer le potentiel créatif de votre équipe.

Chaque participant reçoit un curseur de couleur avec son nom au-dessus, il n'y a donc aucun risque de confusion ou de chaos.

Un autre attrait des Tableaux blancs ClickUp est qu'ils vous permettent de créer des tâches sans quitter le tableau. Par exemple, si votre équipe a une excellente idée pour rendre l'étape des tests plus efficace, vous pouvez la transformer en tâche sur-le-champ. Elle sera ajoutée de manière transparente à vos flux de travail. ✨

ClickUp Affiche de discussion

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Teams dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

ClickUp a plus de 10 affichages qui vous permettent d'examiner vos tâches et vos projets sous différents angles et de zoomer sur des éléments spécifiques, comme les charges de travail, les calendriers ou les échéanciers.

Si la communication en temps réel est au cœur de vos préoccupations, vous apprécierez la fonction L'affichage ClickUp Chat . Grâce à cette vue, vous n'avez plus besoin de passer d'une application à l'autre pour envoyer des messages aux membres de votre équipe - au lieu de cela, vous pouvez discuter au sein de ClickUp. Vous pouvez également utiliser les @mentions, attribuer des commentaires, intégrer des fichiers et des liens, et utiliser la modification en cours pour mettre en forme vos messages.

La vue ClickUp Chat peut également être parfaite pour apprendre à connaître vos coéquipiers en dehors du paramètre de travail - discuter de la vie, des livres favoris, des animaux de compagnie, du réchauffement climatique, ou de tout ce qui vous passe par la tête.

Affichage ClickUp Formulaires

Créez des formulaires détaillés dans ClickUp 3.0 avec des capacités de glisser-déposer pour insérer des champs et ajouter une logique conditionnelle pour recueillir un meilleur retour d'information

Nous avons mentionné l'importance du feedback interne et externe dans la méthodologie DevOps - il vous aide à rationaliser les processus, à faire des ajustements et à inspirer votre équipe.

ClickUp offre l'outil idéal pour fournir un retour d'information - le Affichage des formulaires . Il vous permet de recueillir des informations auprès des membres de votre équipe ou de vos clients et de transformer automatiquement leurs réponses en tâches. Utilisez les champs personnalisés sur le côté gauche de votre formulaire pour personnaliser son apparence et ne recueillir que les informations dont vous avez besoin.

ClickUp Tâches

Créez, gérez et visualisez des tâches à l'aide de ClickUp Tasks

Décomposez votre travail en petits morceaux et gardez un onglet sur ceux-ci avec Tâches ClickUp un outil puissant d'aide à la décision option de gestion des tâches .

Grâce à elle, vous pouvez créer des tâches pour n'importe quel type de travail, ajouter plusieurs assignés à une même tâche et diviser les tâches en sous-tâches pour faciliter la navigation.

Personnalisé statuts des tâches pour refléter vos flux de travail et créer des des relations et des dépendances entre les tâches afin de garantir un ordre d'exécution correct.

ClickUp Tasks va de pair avec Champs personnalisés ClickUp . Cette fonctionnalité unique vous permet de fournir des détails sur vos tâches et d'ajouter différents types de données, comme la date et l'heure, des fonctions mathématiques, des barres de progression ou des listes déroulantes.

ClickUp Docs

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

Un enregistrement méticuleux est essentiel pour comprendre et améliorer les processus et vous aide à construire une base de connaissances sur laquelle votre équipe peut s'appuyer. Documents ClickUp vous permet de créer, modifier, gérer, organiser et stocker toutes sortes de documents, de portée du projet et des forfaits aux dossiers des employés et aux politiques de vacances.

Vous pouvez créer et modifier des documents seul ou ajouter des membres de l'équipe et les laisser participer. Chacun dispose d'un curseur, de sorte que toutes les modifications sont faciles à suivre. 👀

ClickUp vous permet de classer vos documents par catégories pour faciliter la navigation. Vous pouvez également connecter des documents spécifiques à des tâches pour plus de commodité et d'efficacité.

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour poser des questions sur les tâches et les documents, créer des automatisations et gagner du temps

Se perdre dans des piles de tâches et de documents est un cauchemar récurrent pour de nombreux développeurs et gestionnaires de projet. Si vous vous perdez et que vous avez besoin d'aide pour quelque chose, vous demanderez de l'aide aux membres de votre équipe ou à votre manager. Mais, s'ils sont occupés, il ne vous reste plus qu'à rester assis et à attendre, perdant ainsi un temps précieux. ⏰

Laissez ce genre de scénario dans le passé avec ClickUp Brain clickUp Brain est une option révolutionnaire qui optimise vos flux de travail grâce à l'IA. ClickUp Brain absorbe les informations de vos tâches, documents et processus en quelques secondes et vous sert d'outil d'aide à la décision assistant IA personnel . Chaque fois que vous avez une question sur une tâche ou un document, vous pouvez demander de l'aide à ClickUp Brain.

Cette fonctionnalité se trouve en haut de votre environnement de travail, ce qui vous permet d'y accéder facilement. Elle peut vous suggérer la tâche suivante et vous expliquer des processus spécifiques, afin de garantir des flux de travail fluides et d'améliorer les performances.

Au sein de ClickUp Brain, vous disposez de la fonctionnalité Gestion de projet IA. Grâce à elle, vous pouvez automatiser le travail répétitif pour permettre à votre équipe DevOps de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.

ClickUp modèles

ClickUp offre un nombre impressionnant de modèles avec plus de 1 000 modèles couvrant tout, de l'informatique au marketing et aux ressources humaines.

Nous vous épargnons la peine de parcourir ces options (même si c'est très facile) et vous présentons l'outil Modèle de structure de répartition du travail ClickUp DevOps , votre précieux allié pour organiser et rationaliser le travail.

Organisez le travail, favorisez la collaboration et assurez une grande visibilité avec le modèle de structure de répartition du travail ClickUp DevOps

Grâce à ce modèle multifonctionnel, vous pouvez découper votre travail en tâches, attribuer des responsabilités à des membres spécifiques de l'équipe, identifier les goulets d'étranglement et suivre la progression.

Visualisez l'ensemble de votre projet, de la planification au déploiement, encourager la transparence et veillez à ce que vos clients soient satisfaits des résultats. 😍

Ce modèle n'est qu'un parmi d'autres qui pourraient s'intégrer parfaitement à vos processus DevOps et les améliorer. Voici quelques autres options :

Mettre en œuvre une culture DevOps et suralimenter la collaboration et l'efficacité avec ClickUp

La mise en œuvre des principes DevOps dans vos flux de travail quotidiens est beaucoup plus facile si vous utilisez les bons outils. ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour suivre chaque principe à la lettre et favoriser une culture collaborative qui donne la priorité à la qualité et à l'apprentissage à partir des erreurs. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il peut s'intégrer dans vos flux de travail DevOps.