Les avantages de l'intégration d'un système d'exploitation professionnel dans le flux de travail de votre équipe

*Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les mots « système d'exploitation travail » ?

S'agit-il de la dernière version du framework Apple pour votre iPad ou Mac Pro ? La prochaine grande nouveauté que Windows s'apprête à lancer ?

Bien qu'il s'agisse de systèmes d'exploitation, ce ne sont pas nécessairement des systèmes d'exploitation de travail. Et si les systèmes d'exploitation classiques et les systèmes d'exploitation de travail présentent des similitudes, ils ne sont pas identiques.

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation pour le télétravail ?

Un système d'exploitation pour le télétravail est une plateforme logicielle qui fournit à votre organisation et à votre équipe l'infrastructure technologique adéquate pour mener à bien leurs projets, prendre des décisions rapides et communiquer efficacement. Il comprend généralement des fonctionnalités de rapports, de commentaire et de partage de fichiers afin de faciliter la gestion de projet.

Dans cet article, vous apprendrez les bases de ce qu'est un système d'exploitation pour le télétravail, pourquoi vous en avez besoin et comment il aide une organisation. Nous mettrons également en avant le meilleur système d'exploitation pour le télétravail disponible aujourd'hui afin de vous aider à vous lancer immédiatement.

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation en termes simples ?

Le système d'exploitation (OS) d'un appareil (tel qu'un ordinateur Windows ou Mac, un appareil mobile ou une tablette) permet aux utilisateurs d'interagir avec l'appareil. Il gère et exécute toutes les fonctions de base de cet appareil pour vous.

Un système d'exploitation pour le télétravail, en revanche, est différent.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les systèmes d'exploitation classiques, notamment les cinq fonctions principales d'un système d'exploitation ou les quatre types de systèmes d'exploitation, rendez-vous dans cette section.

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation pour le télétravail ?

Un système d'exploitation pour le télétravail est une plateforme logicielle qui aide les équipes à planifier, exécuter et suivre leur travail.

Il agit comme un environnement de travail numérique pour une organisation, où vous pouvez gérer des tâches, créer des flux de travail personnalisés et partager des fichiers afin de rester au fait de vos projets et processus. La plupart des systèmes d'exploitation professionnels complets combinent les quatre types mentionnés ci-dessus.

Il est assez différent de votre système d'exploitation habituel, tel que Mac OS X, n'est-ce pas ?

Il est toutefois similaire à Mac OS dans le sens où vous ne pouvez pas y faire tourner de jeux.

Nous savons ce que vous pensez :

Suivi des tâches, communication avec les membres de l'équipe, consultation des flux de travail... Je dispose déjà d'applications pour toutes ces tâches. Pourquoi ai-je encore besoin d'un système d'exploitation pour le télétravail ?

Les lieux de travail regorgent aujourd'hui de logiciels censés « révolutionner » la manière dont nous travaillons.

Mais que se passe-t-il si ces applications censées accélérer les choses vous ralentissent en réalité ?

Voici ce que nous entendons par là..

Imaginons qu'un employé soit chargé d'une tâche :

Envoi d'e-mail

Rédaction d'une proposition interne

Créer un flux de travail pour un nouveau projet

Si votre entreprise utilise une application différente pour ces trois activités, cela signifie que vous passez trois fois plus de temps à passer d'une fenêtre à l'autre, à vous connecter, à gérer les ralentissements, etc.

Car les protections d'écran ne peuvent pas protéger votre Mac ou votre appareil Android contre les battes de baseball.

Un système d'exploitation pour le télétravail, en revanche, regroupe plusieurs fonctions d'entreprise sous un même toit.

Comme il s'adapte facilement à l'évolution des besoins, vous n'aurez pas à souscrire à de nouveaux services chaque fois que votre entreprise aura besoin de quelque chose de différent.

Pour résumer :

Un système d'exploitation pour le télétravail est une solution complète qui est plus efficace qu'une application destinée à des tâches spécifiques.

À qui s'adresse un système d'exploitation pour le télétravail ?

Presque toutes les entreprises ou équipes de projet à la recherche d'une plateforme unifiée pour tous leurs besoins en télétravail peuvent tirer profit d'un système d'exploitation pour le télétravail. Mais pour en être sûr, voici une checklist pratique qui vous aidera à trouver la réponse :

Votre entreprise compte-t-elle plusieurs secteurs verticaux différents qui doivent travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs ?

Vous souhaitez accéder plus rapidement à vos informations ?

Souhaitez-vous que l'ensemble de votre organisation (quelle que soit la taille de vos équipes) coordonne ses activités sur une seule plateforme plutôt que de travailler en silos ?

Souhaitez-vous que tous vos secteurs verticaux soient des abonnés à une pratique commerciale standard telle qu'Agile ou Scrum

Si vous répondez « oui » ou même « peut-être » à la plupart de ces questions, vous avez sans aucun doute besoin d'un système d'exploitation pour le télétravail. Si ce n'est pas le cas, vous n'en avez peut-être pas besoin et il s'agit simplement d'un logiciel supplémentaire dont vous pouvez vous passer.

N'oubliez pas que ce nouveau téléviseur 4K de 75 pouces semble très attrayant, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous finissez généralement par regarder des séries Netflix sur votre ordinateur portable à 3 heures du matin !

Et si vous utilisez des méthodologies agiles telles que Scrum ou Kanban, lisez ces articles pour découvrir comment la bonne plateforme peut vous aider :

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle une organisation devrait passer à un système d'exploitation pour le télétravail.

La raison la plus importante pour se doter d'un système d'exploitation pour le télétravail est évidente : le télétravail !

Avec la pandémie de COVID-19 qui a fait du travail à domicile la nouvelle norme, les grandes entreprises technologiques telles que Twitter et Facebook ont déjà autorisé la plupart de leurs employés à travailler à domicile pour une durée indéterminée.

Et comment pensez-vous qu'ils gèrent leurs opérations à distance?

Avec un système d'exploitation pour le télétravail !

Après tout, il est impossible de compter uniquement sur les appels téléphoniques pour collaborer à distance sur des projets :

vous souhaitez savoir comment le bon système d'exploitation pour le télétravail peut aborder ces défis en titre ?

Quel système d'exploitation pour le télétravail devriez-vous utiliser ?

Une plateforme OS de télétravail bien conçue peut accélérer vos projets et aider votre équipe à atteindre facilement de nouveaux sommets. Et si vous recherchez un OS de télétravail qui couvre tout ce dont vous avez besoin, ne cherchez pas plus loin que ClickUp !

qu'est-ce que ClickUp ? *

ClickUp est le système d'exploitation pour le télétravail le mieux évalué au monde, utilisé par des équipes très productives, des start-ups aux grandes entreprises de développement de produits.

En matière d'exigences pour un système d'exploitation dédié au télétravail, ClickUp est le plus polyvalent !

Non seulement il offrira l'assistance à votre équipe dans ses projets Agile et Scrum, mais il prendra également en charge plusieurs fonctions internes telles que le stockage de documents, la gestion de la productivité, et bien plus encore!

ClickUp est le système d'exploitation idéal pour le télétravail, avec plusieurs fonctionnalités de collaboration qui résolvent tous les défis des équipes virtuelles. Et nous aimons tous nos équipes virtuelles!

En matière de compatibilité des plateformes, le système d'exploitation ClickUp pour le télétravail offre plusieurs options, telles que :

Une application de bureau pour Windows, macOS et Linux

Une application iOS (iPhone et iPad) et une application Android

Une application web pour les navigateurs Chrome, Firefox, Edge et Safari

Une extension Chrome pour faciliter la gestion de la productivité

Quel que soit le système d'exploitation d'assistance par votre ordinateur ou votre appareil mobile, ClickUp peut le gérer.

Vous pouvez même utiliser ClickUp avec Google Assistant et Amazon Alexa !

Fonctionnalité vocale intégrée + IA plus intelligente. Boostez ClickUp avec ClickUp Brain MAX pour choisir le meilleur modèle en termes de vitesse, de nuance ou de profondeur, et associez-le à Talk to Text afin que tout le monde puisse dicter des mises à jour qui se transforment instantanément en tâches, commentaires ou documents sans interrompre le flux.

Parlez-en à compatibilité maximale !

Pourquoi mon équipe devrait-elle utiliser un système d'exploitation pour le télétravail ?

Un système d'exploitation pour le télétravail apporte une valeur à votre entreprise de quatre manières distinctes :

Voici un aperçu détaillé de chaque fonction et de la manière dont ClickUp peut vous aider :

Fonction n° 1 : facilite une communication efficace à l'échelle de l'entreprise

Le trop ou le trop peu* d'informations est un problème bien connu dans le monde du travail moderne.

Les membres de l'équipe perdent leur concentration dans une spirale de réunions inutiles ou continuent à travailler dans des silos d'informations.

Un système d'exploitation pour le télétravail est très efficace pour éviter les problèmes de communication, car il facilite la communication contextuelle. Chaque message ou fichier apparaît dans le canal correspondant au projet ou à l'équipe auquel il appartient, ce qui aide les membres de l'équipe à collaborer en temps réel sur les projets.

Ainsi, personne ne manquera les messages importants, qu'il s'agisse des mises à jour des clients ou des happy hours du vendredi !

L'un des plus grands défis dans le monde de l'entreprise est la communication claire et transparente autour des projets. Et si vous faites partie d'une équipe à distance, une mauvaise communication peut entraîner des retards, des produits de mauvaise qualité et des conflits au sein de l'équipe.

Mais pas si vous utilisez ClickUp !

Gardez vos discussions accessibles grâce aux sections de commentaires spécifiques à chaque tâche dans le système d'exploitation pour le télétravail de ClickUp.

Utilisez-le pour :

Engagez des discussions en temps réel sur des tâches, des activités ou des missions spécifiques

Marquez les membres de votre équipe pour les notifications importantes

Partagez des documents, des fichiers et des instructions détaillées pour une collaboration rapide

Attribuez des commentaires à un membre spécifique de l'équipe afin qu'il ne passe jamais inaperçu

Mais où pouvez-vous avoir des discussions sans rapport avec le travail ?

Le télétravail n'est pas une excuse pour renoncer à discuter autour de la machine à café.

C'est pourquoi ClickUp fait place aux discussions de bureau grâce à la fonctionnalité Chat view !

De plus, oubliez les e-mail et Slack: grâce à l'application mobile et de bureau ClickUp, la collaboration n'a jamais été aussi simple.

Fonction n° 2 : flux de travail personnalisable

Vous ne feriez pas de commande de la même pizza pour tous vos employés, n'est-ce pas ?

Je veux dire, si vous aimez l'ananas sur la pizza, très bien, mais ne forcez pas tout le monde à participer à cette parodie..

De même, pourquoi utiliser le même flux de travail pour tous vos projets ?

Une journée type dans la vie d'un professionnel des ressources humaines peut commencer par la sélection des candidats et se terminer par l'intégration des employés. Cependant, votre ingénieur logiciel aura besoin d'un flux de travail complètement différent.

Heureusement, vous n'avez pas besoin d'applications de flux de travail personnalisées coûteuses pour cela.

Un système d'exploitation pour le télétravail fait de l'espace pour tout le monde !

Il vous permet de créer des chemins personnalisés en fonction des besoins de votre projet ou de votre équipe.

Vous pouvez ainsi disposer d'un flux de travail pour vos projets logiciels et d'un autre totalement différent pour vos opérations commerciales, le tout sur la même plateforme.

Si les flux de travail personnalisables sont importants pour toutes les équipes, ils le sont particulièrement pour les équipes à distance.

Pourquoi ?

Comme vous ne bénéficiez plus de l'avantage de travailler ensemble dans le même espace, vous devez disposer de flux de travail personnalisables pour répondre aux exigences spécifiques de votre service. De cette façon, vous pouvez mener à bien vos processus avec un minimum de difficultés.

Heureusement, un système d'exploitation pour le télétravail comme ClickUp vous permet de créer des flux de travail pour n'importe quelle équipe, projet ou secteur vertical grâce à des statuts personnalisés.

Les administrateurs ou les responsables peuvent suivre la progression des tâches d'un simple coup d'œil sur leur statut !

Fonction n° 3 : gestion d'équipe

En matière de gestion d'équipe, voici ce qu'il ne faut pas dire en 2021 :

Le lieu de travail moderne est axé sur l'autonomie.

Et c'est exactement ce que vous garantit un système d'exploitation pour le télétravail !

Les responsables peuvent résoudre les problèmes quotidiens grâce aux données suivantes :

Temps nécessaire aux employés pour achever leurs tâches

Travail attribué à chaque membre de l'équipe

Obstacles potentiels à la réalisation des tâches

Cela vous permet d'anticiper les défis avant qu'ils ne surviennent et de réfléchir à des moyens de les relever avant qu'ils ne deviennent un problème. Naturellement, ces données sont essentielles pour les équipes virtuelles, car vous ne pouvez pas compter sur des points quotidiens pour savoir ce que chacun fait.

De plus, comme la plupart de ces informations sont facilement accessibles, les responsables ou les administrateurs peuvent les utiliser pour obtenir des informations précises sur la productivité des employés.

Si vous souhaitez gérer efficacement votre équipe, vous devez veiller à ce que les membres de votre équipe ne travaillent que sur le nombre de tâches qu'ils sont en mesure d'assumer. Cela est particulièrement important pour les équipes à distance, car vous ne pouvez pas organiser des réunions interminables pour répartir le travail et vous assurer que chacun a une charge de travail adéquate.

À faire, ClickUp a créé la vue Charge de travail afin de comprendre la capacité de votre équipe, ce qui en fait le système d'exploitation idéal pour le télétravail en matière de gestion des ressources !

Il vous fournit des données visuelles et précises sur les membres de votre équipe :

Heures : les heures pendant lesquelles ils sont disponibles

Tâches : nombre de tâches qu'ils peuvent achever par jour

Points: utilisez un système de points pour comprendre leur capacité

Combinez-le avec les fonctionnalités Dashboards et Pulse de ClickUp pour bénéficier d'une visibilité accrue sur la charge de travail et les performances de votre équipe.

Solution n° 2 de ClickUp : Profil

Si vous êtes chef d'équipe, vous aurez toujours besoin d'informations détaillées sur le travail de chaque membre de votre équipe. Cela vous aidera à déterminer s'ils sont affectés aux bonnes tâches et s'ils ont suffisamment de travail.

Cela revêt une importance double pour les responsables à distance, car vous ne pouvez plus vous rendre au bureau d'un membre de l'équipe pour lui demander ce qu'il fait !

Heureusement, si vous recherchez un système d'exploitation pour le télétravail capable d'analyser en profondeur les tâches de chaque membre de l'équipe, il vous suffit d'utiliser la fonctionnalité Profil de ClickUp.

Il vous suffit d'ouvrir le profil d'un membre de l'équipe dans l'outil pour le savoir :

Quelles tâches ont-ils achevées ?

Ce sur quoi ils travaillent en ce moment

Ce sur quoi ils prévoient de faire du travail

Fonction n° 4 : automatisation des processus

Système d'exploitation pour le télétravail : oui, oui, oui !

Un système d'exploitation pour le télétravail peut prendre en charge les tâches routinières telles que la planification des tâches, l'entrée de données et tout autre tâche ne nécessitant pas d'intervention humaine. Cela permet non seulement d'éliminer les erreurs humaines, mais aussi de libérer vos ressources pour des activités qui comptent vraiment.

Alors que la plupart des systèmes d'exploitation professionnels sont livrés avec des paramètres d'automatisation par défaut, un excellent système d'exploitation pour le télétravail, tel que ClickUp, vous permettra également de créer votre propre automatisation des processus.

La solution ClickUp : plus de 50 automatisations de tâches

Il y a de fortes chances que vous dépendiez fortement des logiciels pour gérer vos projets. Cela est d'autant plus vrai si vous faites partie d'une équipe virtuelle.

Et c'est une bonne chose.

Car contrairement aux humains, les logiciels peuvent automatiser certaines tâches pour vous faciliter considérablement la vie.

Avec un système d'exploitation pour le télétravail comme ClickUp, vous pouvez automatiser plus de 50 tâches répétitives en définissant des instructions détaillées (déclencheurs et actions) pour chaque tâche spécifique.

Voici quelques-uns des systèmes d'exploitation pour le télétravail que vous pouvez utiliser :

Marquez une tâche comme hautement priorité lorsque la date d'échéance approche

Créez de nouvelles sous-tâches après les avoir attribuées à un membre de l'équipe

Postez un commentaire lorsque le statut de la tâche change

Il existe également toute une série d'automatisations avec des applications externes telles que Bugsnag, GitHub et Calendly.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le guide d'automatisation de ClickUp.

ClickUp ne serait pas le seul outil dont vous auriez besoin s'il ne proposait que ces quatre systèmes d'exploitation pour le télétravail, n'est-ce pas ?

Et c'est pourquoi notre liste de fonctionnalités ne s'arrête pas là.

Voici un échantillon court de la liste des autres avantages que vous offre ce système d'exploitation pour le télétravail :

Mind Maps : créez gratuitement des cartes mentales pour planifier et organiser vos tâches

Boîte de réception : créez vos propres rappels dans un espace de travail simplifié, rien que pour vous

priorités : aidez les membres de l'équipe à s'attaquer en premier lieu aux tâches les plus importantes

objectifs * : divisez vos objectifs de sprint en objectifs plus petits et plus accessibles Cibles

Bloc-notes : notez vos idées ou vos instructions détaillées à l'aide du bloc-notes disponible sur votre tableau de bord

Accédez à ces fonctionnalités et à de nombreuses autres nouveautés dans la dernière version de l'application de bureau, de l'application web et de l'application mobile ClickUp pour votre appareil iOS ou Android.

FAQ sur les systèmes d'exploitation

Quelles sont les 5 principales fonctions d'un système d'exploitation ?

Voici les cinq principales fonctions d'un système d'exploitation :

Gérer le système de fichiers et les différentes ressources d'un ordinateur telles que le clavier, l'écran, la souris, etc.

Fournir une interface utilisateur pour une meilleure accessibilité fonction

Allocation et gestion de la mémoire CPU lors de l'exécution d'applications

Assistance et correction des erreurs

Contrôle du matériel informatique et des pilotes

Quels sont les 4 types de systèmes d'exploitation ?

Il existe principalement quatre types de systèmes d'exploitation :

Système d'exploitation par lots : traite des tâches/programmes similaires sous forme de lots uniques

*système d'exploitation à temps partagé : permet à plusieurs personnes de partager l'utilisation du système en même temps

Système d'exploitation distribué : comprend un groupe de systèmes interconnectés qui travaillent ensemble

Système d'exploitation en temps réel : traite les tâches ou les données à un moment précis

Et comme les entreprises doivent constamment répondre aux nouvelles demandes et plaintes personnalisées, elles modifient sans cesse ces systèmes d'exploitation.

C'est l'une des raisons pour lesquelles ils publient autant de mises à jour : pour s'assurer que vous n'utilisez pas une ancienne version de la version d'assistance du système d'exploitation.

(Ils sont parfois un peu trop insistants avec leurs mises à jour incessantes, mais c'est pour le bien de tous, n'est-ce pas ?)

Conclusion

L'utilisation d'un système d'exploitation professionnel est le moyen le plus rapide d'améliorer l'agilité de votre équipe et de la préparer à relever tous les défis qui se présenteront. Et si vous travaillez à distance, il est essentiel de disposer d'un système d'exploitation pour le télétravail afin d'unifier toutes vos activités de projet en ligne

Mais avec des centaines d'offres de systèmes d'exploitation pour le télétravail disponibles, quel outil devriez-vous choisir ?

C'est simple : ClickUp !

En matière de fonctionnalités et de compatibilité maximales pour le télétravail, ClickUp est vraiment le maître incontesté. De la collaboration à distance au suivi des performances, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez la magie du système d'exploitation ultime pour le télétravail !