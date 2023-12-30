Comment créer des cas d'utilisation centrés sur l'utilisateur pour des scénarios de réussite idéaux [avec des exemples]

Vous pilotez un projet, vous décryptez des processus d'entreprise complexes ou vous concevez des solutions logicielles complexes ? Si c'est le cas, vous savez que la réussite dépend de la clarté et de la précision. Bonne nouvelle ! Les cas d'utilisation peuvent vous épargner, à vous et à vos clients, bien des soucis.

Imaginez que vous construisiez un bâtiment. Les plans vous guident, décrivant l'utilité et la disposition de chaque pièce. C'est exactement ce qu'est un cas d'utilisation : un plan directeur pour guider les exigences du système et les opérations du projet qui en résultent. Il aide à de planifier les processus à travers les interactions avec les utilisateurs, ce qui vous aide à construire un système adapté aux objectifs et aux besoins des utilisateurs. 🏗️

Un point dans le temps en sauve neuf, et de la même manière, maîtriser les cas d'utilisation maintenant peut vous faire économiser d'innombrables heures plus tard. Dans ce guide pratique, nous expliquons :

L'importance d'une approche axée sur les cas d'utilisation dans le développement de logiciels

Les étapes de la rédaction d'un cas d'utilisation pour plusieurs scénarios

Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation et à quoi sert-il ?

Les cas d'utilisation sont indispensables pour comprendre les interactions et les récits propres à l'utilisateur (ou user stories) afin de créer la conception prévue pour un système.

En termes techniques, un cas d'utilisation est une description détaillée de la manière dont un utilisateur interagira avec une solution informatique pour atteindre un objectif spécifique. Il planifie les étapes à suivre, avec un début, un milieu et une fin clairs.

Si vous ne connaissez pas encore les cas d'utilisation, vous vous demandez probablement pourquoi vous devriez vous y intéresser. La vérité est que chaque processus de développement de logiciel porte le fardeau de la planification d'un projet axé sur l'utilisateur. Il est essentiel de comprendre au préalable les exigences du service ou du système afin que votre produit final fonctionne parfaitement et soit rentable.

C'est là qu'intervient le cas d'utilisation, qui vous aide à visualiser les interactions des utilisateurs du début à la fin et de repérer les éventuels problèmes en cours de route. Il s'agit d'un jeu stratégique où chaque action est cruciale. Vos données, la réponse du système, les processus spécifiques et le résultat final sont tous explicitement énoncés, ce qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté dans les décisions.

L'idée est ici d'aider les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise et les développeurs de logiciels à s'aligner sur ce que l'utilisateur final attend d'un système de gestion des ressources humaines d'une application logicielle ou d'un système ce qui élimine toute incertitude. Le résultat ? Des décisions plus intelligentes sur :

Les fonctionnalités à classer par ordre de priorité

Portée de la conception

Bugs à corriger

Conseil: Besoin d'un démarrage rapide ? Utilisez l'outil Modèle de mappage de l'histoire de l'utilisateur ClickUp pour commencer à mapper les cas d'utilisation immédiatement !

Construisez et personnalisez votre plan de cas d'utilisateur avec un modèle de tableau blanc flexible et préformaté dans ClickUp

Avantages des cas d'utilisation dans les processus d'entreprise

Les cas d'utilisation offrent plusieurs avantages dans le développement et la la gestion de systèmes et de projets logiciels . Voici sept avantages clés pour les différents acteurs de l'entreprise :

Les cas d'utilisation peuvent inclure un certain nombre d'éléments en fonction de l'échelle et de la complexité du système que vous construisez. Voici quelques-unes des options les plus importantes :

Titre et description Acteurs (utilisateurs) Objectifs des utilisateurs Parties prenantes Conditions préalables Flux de base Exception au flux de base Variations ou scénarios hypothétiques Flux alternatifs

Ces points peuvent être mieux expliqués lorsque nous explorons l'aspect pratique des choses. Reportez-vous aux sections ci-dessous pour comprendre comment inclure ces éléments et distiller des scénarios de cas d'utilisation complexes en étapes exploitables.

Étape 1 : Trouver un titre et une description

Toute étude de cas d'utilisation doit avoir un titre attrayant. Celui-ci doit être concis, spécifique et révélateur de l'objectif du cas d'utilisation. Par exemple, le titre Optimisation du paiement en ligne : Un cas d'utilisation pour l'amélioration de la conversion du commerce électronique traduit immédiatement l'objectif et la portée de l'étude.

Ensuite, la description du cas d'utilisation doit définir le contexte de manière concise, en mettant en évidence l'acteur ou l'utilisateur du cas d'utilisation, le système en question et l'objectif final. Voici un exemple : ce cas d'utilisation décrit les étapes suivies par un acheteur en ligne pour achever un achat, en mettant en évidence la réponse du système à chaque interaction pour assurer une transaction fluide et réduire les abandons de panier

Gardez votre langage précis, en abordant directement les résultats novateurs que vous recherchez

Étape 2 : Identifier les acteurs

Il ne s'agit pas de stars hollywoodiennes, mais plutôt d'entités clés -individus, groupes, voire autres systèmes- qui interagissent avec le système examiné. L'identification de ces acteurs s'apparente à la distribution des caractères dans une pièce de théâtre ; chacun a un rôle, un objectif et un ensemble de paramètres qui contribuent au déroulement de l'histoire. 🎭

Les acteurs d'un diagramme de cas d'utilisation peuvent être classés comme primaires ou secondaires. Un acteur primaire cherche à obtenir l'aide du système pour atteindre un objectif spécifique. En revanche, un acteur secondaire fournit un fournisseur, prestataire au système en tant que résultat direct du cas d'utilisation principal. Le système initie l'interaction avec l'acteur secondaire pour obtenir des informations ou achever un objectif.

Supposons qu'un utilisateur fasse une demande de prêt en ligne, ce qui fait de lui l'acteur principal. En réponse à la demande de prêt, le système déclenche une autre ressource pour calculer les taux d'intérêt - cette ressource est l'acteur secondaire.

Si vous en êtes encore à la phase de recherche et que vous avez besoin d'aide pour identifier l'acteur principal, vous pouvez documenter vos résultats à l'aide de l'outil Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp . Ses fonctionnalités intégrées aident les équipes logicielles et UX à cartographier le comportement des utilisateurs et à résoudre les problèmes au sein des applications, des sites web ou des projets de manière ordonnée.

Identifier les acteurs clés d'un projet et leur niveau d'assistance sur une liste ClickUp

Étape 5 : Préciser les conditions préalables ou les hypothèses

Les conditions préalables définissent l'étape de l'action, en veillant à ce que toutes les conditions nécessaires soient réunies avant que le cas d'utilisation ne soit lancé. Pensez à ce qui est nécessaire pour que votre scénario fonctionne, comme une connexion Internet pour une transaction en ligne ou un compte utilisateur pour l'accès à une zone réservée aux membres. Imaginez le scénario du point de vue de l'utilisateur et identifiez et listez clairement ces conditions préalables.

Voici une illustration montrant comment les conditions préalables sont utilisées pour définir des cas d'utilisation et des automatiser le flux de travail pour un site bancaire :

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des cas d'utilisation de l'UE BA Times.com

Étape 6 : Définir le flux de base

C'est le scénario du produit minimum viable (MVP), celui où tout s'enchaîne et où votre cas d'utilisation se déroule exactement comme prévu. Pas d'erreurs, pas d'accrocs, juste un chemin direct vers un utilisateur heureux

Imaginons un scénario dans lequel un client achète un livre dans une boutique en ligne. Le flux de base serait :

Le client se connecte à son compte Il recherche un livre par titre, auteur ou genre Le client évalue le livre et l'ajoute à son panier Il passe à la caisse, confirme les détails de l'expédition et sélectionne un mode de paiement Il consulte le résumé de la commande et passe sa commande Un e-mail de confirmation est envoyé au client

Chaque étape ici est censée être claire et nécessaire, guidant l'utilisateur vers une transaction satisfaisante. Se rabattre sur le Modèle de flux utilisateur ClickUp pour concevoir des parcours de cas d'utilisation efficaces et les partager avec votre équipe.

Ce modèle de cartographie des utilisateurs vous permet de créer des représentations visuelles d'idées complexes comme les flux d'utilisateurs, les wireframes et les diagrammes d'ingénierie

Étape 7 : Déterminer les exceptions ou les conditions d'erreur

Ces exceptions représentent des scénarios dans lesquels le flux de processus standard ne s'applique pas. Réfléchissez à ce qui pourrait mal se passer et à la manière dont votre système devrait réagir. Vous pouvez

Envisager des scénarios réalistes : Pensez à toutes les façons dont une opération pourrait dévier ou conduire à des scénarios d'échec. Cela peut être dû à des problèmes techniques, à des erreurs de l'utilisateur ou à des circonstances inattendues

: Pensez à toutes les façons dont une opération pourrait dévier ou conduire à des scénarios d'échec. Cela peut être dû à des problèmes techniques, à des erreurs de l'utilisateur ou à des circonstances inattendues Documentez chaque exception : Décrivez clairement chaque exception, y compris sa cause, son effet et la manière dont votre système doit réagir

Classer les exceptions par ordre de priorité : Classer les exceptions en fonction de leur probabilité et de leur impact sur l'expérience utilisateur

Étape 8 : Inclure des extensions ou des variations dans la fonction du système

Considérez-les comme des scénarios de simulation qui permettent à votre système de continuer à fonctionner processus agiles . Imaginons qu'un client abandonne son panier d'achat, quelle est l'étape suivante ? Il s'agit peut-être de créer une extension qui active une séquence d'e-mails de suivi ou une offre de réduction spéciale pour le réengager.

Les cas d'utilisation doivent s'adapter aux complexités du monde réel, en proposant des solutions innovantes qui maintiennent l'engagement des utilisateurs. Il s'agit d'anticiper l'inattendu et de scénariser une réponse qui transforme les défis en opportunités.

Étape 9 : Envisager des flux alternatifs

Envisagez d'autres solutions en cas de difficultés ou d'écarts par rapport au processus. Imaginez que vous conceviez un cas d'utilisation pour un système de panier d'achat en ligne.

Scénario principal de réussite (SPS):

L'utilisateur ajoute des éléments au panier

L'utilisateur passe à la caisse et confirme le paiement

Mais !

que se passe-t-il si un élément n'est plus en stock ?

Le système avertit immédiatement l'utilisateur

Le système recommande des produits similaires

que se passe-t-il si le paiement est refusé ?

Inviter l'utilisateur à essayer un autre mode de paiement

Proposer de sauvegarder le panier pour l'achever plus tard

que faire en cas de problèmes de réseau ?

Sauvegarder automatiquement la progression de l'utilisateur

Informer l'utilisateur et tenter de se reconnecter

Pour chaque what-if, développez un chemin alternatif qui guide votre système vers une réussite.

Maintenant que nous avons une connaissance approfondie du processus d'élaboration des cas d'utilisation, voyons comment en rédiger un de manière professionnelle avec ClickUp . Ce tout-en-un outil de gestion de projet est accompagné d'une abondante documentation utilisateur et de fonctionnalités de rédaction de cas d'utilisation. Nous allons décomposons le processus pour montrer à quel point cela peut être facile.🌹

Créez et gérez vos cas d'utilisation dans ClickUp Docs

Pour lancer votre modèle de cas d'utilisation d'entreprise dans ClickUp, dirigez-vous vers Documents ClickUp clickUp Docs est la solution intégrée de la plateforme pour la création et le stockage de tous les types de documents, des manuels d'utilisateur aux définitions de cas de test en passant par les exigences techniques.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

un nouveau départ ? Très bien, créez un nouveau document. Vous pouvez utiliser l'un des outils gratuits de ClickUp pour créer un nouveau document modèles d'organigramme gratuits de ClickUp pour créer des diagrammes de cas d'utilisation ou des diagrammes de des modèles d'études de cas pour documenter la recherche sur les utilisateurs. Tout sera accessible à partir d'un emplacement centralisé, ce qui facilitera le suivi du meilleur scénario possible ou l'élaboration d'autres pistes.

Invitez des membres des services produits et équipes marketing de travailler en temps réel sur votre document de cas d'utilisation. Vous pouvez créer des dossiers pour stocker plusieurs cas d'utilisation pour votre projet. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez connecter vos documents à d'autres tâches du projet pour garantir une expérience de travail fluide.

Essayez de rédiger des cas d'utilisation avec l'IA

Passons aux choses sérieuses ! Dans l'éditeur de documents, tapez simplement /IA. Boum ! L'IA ClickUp AI un modal apparaît, prêt à l'action. Cliquez sur Écrire avec l'IA pour que la fête commence. Saisissez le sujet de votre cas d'utilisation et ajoutez les exigences techniques pertinentes pour générer en quelques secondes une présentation de cas d'utilisation de qualité professionnelle et bien structurée.

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

Même avec les cas d'utilisation générés par l'IA, vous gardez le contrôle. Vous pouvez :

Insérer le contenu ailleurs : Insérer de manière transparente le contenu généré par l'IA dans votre document. Vous pouvez également le copier-coller et le fusionner avec les cas d'utilisation rédigés manuellement

: Insérer de manière transparente le contenu généré par l'IA dans votre document. Vous pouvez également le copier-coller et le fusionner avec les cas d'utilisation rédigés manuellement Modifier les cours : Si le récit a besoin d'une touche personnelle, modifiez votre invite ou votre sujet pour guider l'IA dans la direction que vous souhaitez

: Si le récit a besoin d'une touche personnelle, modifiez votre invite ou votre sujet pour guider l'IA dans la direction que vous souhaitez Régénérer : Envie d'une touche différente ? Explorez diverses réponses de l'IA à partir de la même invite

: Envie d'une touche différente ? Explorez diverses réponses de l'IA à partir de la même invite Donner à l'IA plus d'indications : Prolongez la discussion en fournissant des invitations, des instructions supplémentaires et obtenez des réponses plus contextuelles 🤖

Utilisez ClickUp AI pour modifier, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans les documents

En plus de générer du texte, ClickUp AI peut également corriger la grammaire et le ton de vos documents existants et même résumer de longues études de cas pour vous faire gagner du temps.

Exemples de cas d'utilisation pour les projets de développement de logiciels

Plongeons dans quelques exemples de cas d'utilisation pour les entreprises afin de mieux illustrer à quoi ils ressemblent et comment ils peuvent rationaliser vos projets.

Cas d'utilisation n° 1 : Liste de souhaits pour les achats en ligne

Une plateforme de commerce électronique souhaite introduire une fonctionnalité de liste de souhaits qui améliore l'expérience d'achat en ligne des utilisateurs.

Acteurs : Acheteurs en ligne

Objectifs : Ajouter des éléments à une liste de souhaits ; afficher le contenu de la liste de souhaits

Parties prenantes : Plate-forme de commerce électronique, acheteurs en ligne, vendeurs de produits, équipe marketing, développeurs

Conditions préalables : L'utilisateur doit être connecté et parcourir les produits disponibles

Flux de base :

L'utilisateur se connecte à la plate-forme de commerce électronique

L'utilisateur parcourt les produits disponibles

L'utilisateur sélectionne l'option permettant d'ajouter un produit à sa liste de souhaits

Le système ajoute le produit sélectionné à la liste de souhaits de l'utilisateur

L'utilisateur peut afficher et gérer sa liste de souhaits à tout moment

Le système fournit des recommandations de produits personnalisées basées sur les éléments de la liste de souhaits

Extensions/Variations:

Mise en place d'un système de notifications pour avertir les utilisateurs lorsque des éléments de la liste de souhaits sont en vente

Permettre aux utilisateurs de partager leur liste de souhaits avec leurs amis ou leur famille pour obtenir des suggestions de cadeaux

Exceptions/conditions d'erreur:

Si un produit sélectionné n'est plus disponible, en informer l'utilisateur et lui proposer d'autres cours

En cas de problèmes techniques, s'assurer que les utilisateurs peuvent toujours naviguer et ajouter des éléments à leur liste de souhaits sans perturbation

Flux alternatif :

L'utilisateur se connecte à la plateforme de commerce électronique

L'utilisateur sélectionne l'option permettant d'afficher sa liste de souhaits existante

Le système affiche une liste des éléments de la liste de souhaits de l'utilisateur

L'utilisateur peut supprimer des éléments de sa liste ou procéder à l'achat

Le système met à jour la liste de souhaits et propose des suggestions pertinentes pour des éléments supplémentaires

Cas d'utilisation n° 2 : Gestion d'itinéraires de voyage

Une application de forfaits de voyage souhaite mettre en place une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer et de gérer leurs itinéraires de voyage.

Acteurs : Voyageurs, application de voyage

Objectifs : Créer et modifier des itinéraires de voyage ; recevoir des recommandations

Parties prenantes : Entreprises d'applications de voyage, voyageurs, entreprises locales, offices de tourisme, développeurs

Conditions préalables : L'utilisateur doit être connecté et avoir un voyage forfaitaire

Flux de base :

L'utilisateur se connecte

L'utilisateur sélectionne l'option permettant de créer un nouvel itinéraire de voyage

L'utilisateur saisit les détails de son voyage, y compris les destinations et les dates

Le système génère un itinéraire initial et suggère des attractions locales

L'utilisateur peut modifier l'itinéraire et ajouter des activités personnalisées

Le système fournit des mises à jour en temps réel et des recommandations basées sur les préférences de l'utilisateur

Extensions/Variations :

Intégrer une fonctionnalité de prévision météorologique pour chaque destination

Permettre aux utilisateurs de partager leurs itinéraires avec d'autres voyageurs.

Exceptions/Conditions d'erreur :

Si une attraction sélectionnée est fermée ou indisponible pendant la date forfaitaire, en informer l'utilisateur et lui proposer des alternatives

En cas de problème de connexion, s'assurer que les utilisateurs peuvent toujours accéder à leurs itinéraires et les modifier hors ligne

Flux alternatif :

L'utilisateur se connecte à l'application de voyage

L'utilisateur choisit un itinéraire existant

Le système affiche l'itinéraire actuel, y compris les hébergements et les activités réservés

L'utilisateur peut modifier l'itinéraire, ajouter de nouvelles activités ou supprimer des activités existantes

Le système met à jour l'itinéraire et ajuste les recommandations en conséquence

Fermé le dossier de la réussite

Que vous cherchiez à affiner votre processus d'entreprise ou à améliorer l'expérience client, la modélisation des cas d'utilisation est un excellent outil pour les résolveurs de problèmes visuels.