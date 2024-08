10 Meilleures alternatives et concurrents à ActiveCampaign en 2024

ActiveCampaign permet aux entreprises d'entrer en connexion avec leur cible grâce à des campagnes d'e-mailing automatisées, ce qui permet de stimuler les ventes, d'accroître la notoriété de la marque et d'entretenir les relations avec les clients. 🎯

Malgré ses nombreuses fonctions, ActiveCampaign n'est peut-être pas la solution la mieux adaptée à votre entreprise. Vous recherchez peut-être des solutions plus personnalisées pour vous engager avec vos clients ou peut-être un outil plus abordable ou plus simple.

Quelle que soit la raison, nous sommes là pour vous aider dans votre recherche avec une liste des top 10 ActiveCampaign alternatives compilées en fonction de l'expérience utilisateur, des fonctionnalités de personnalisation, du coût et de la cible. Mais tout d'abord, quelques mots sur ActiveCampaign lui-même.

Qu'est-ce qu'ActiveCampaign ?

Via : Campagne active ActiveCampaign est une solution de premier plan pour la gestion des campagnes publicitaires marketing de croissance et Plate-forme CRM qui permet aux utilisateurs de concevoir des campagnes d'e-mail personnalisées basées sur le comportement et les préférences des clients. Cela permet non seulement d'économiser du temps et des efforts, mais aussi de s'assurer que chaque interaction avec le client est pertinente et significative.

Grâce à des capacités de segmentation avancées, ActiveCampaign permet aux entreprises de fournir un contenu personnalisé à des groupes de clients spécifiques sur la base de données démographiques, d'intérêts ou d'interactions antérieures.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à ActiveCampaign ?

Si vous cherchez une alternative valable à ActiveCampaign, choisissez un outil présentant les qualités clés suivantes :

Modèles d'automatisation d'e-mail: Recherchez des alternatives à ActiveCampaign qui offrent divers modèles pré-conçus pour..gagner du temps et d'efforts dans la création de campagnes engageantes Lead scoring: Choisissez une plateforme avec des fonctionnalités de lead scoring pour vous aider à prioriser et à cibler vos leads les plus précieux Suivi comportemental: Envisagez une solution qui vous permet d'analyser les comportements, les actions et les interactions des destinataires de vos e-mails Fonctionnalités de segmentation avancées: Votre outil devrait étiqueter votre liste d'e-mails pour des groupes basés sur des données démographiques, des intérêts, les commentaires des utilisateurs ou d'interactions collées Évolutivité : Optez pour des outils qui s'adaptent aux besoins croissants de votre entreprise. Vous avez ainsi la liberté de faire évoluer vos efforts marketing sans limites Analytique et rapports : Recherchez des alternatives qui offrent des fonctionnalités complètes d'analyse et de rapports pour suivre l'efficacité de vos campagnes et identifier les domaines d'amélioration Capacités d'intégration: Assurez-vous que la plateforme s'intègre de manière transparente à vos outils existants, tels que les CRM et les plateformes de médias sociaux

Top 10 ActiveCampaign Alternatives pour le Growth Marketing

Nous nous sommes chargés de la tâche la plus ardue pour vous fournir une liste soigneusement sélectionnée des meilleures alternatives à ActiveCampaign - à vous d'explorer !

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion complète des tâches marketing

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit : envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, créez des tâches à partir d'e-mails, mettez en place des automatisations, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, etc

ClickUp est un outil polyvalent de productivité et d'organisation du travail gestion de projet avec une multitude de fonctionnalités qui en font une alternative de choix à ActiveCampaign.

Par exemple, la solution ClickUp de Suite de gestion de projet e-mail vous permet de recevoir et de répondre à n'importe quel e-mail directement depuis ClickUp, ce qui vous permet de gagner du temps en passant d'une application à l'autre. Rationalisez vos e-mails campagnes de marketing en créant ou en planifiant des tâches et des éléments d'action pour votre équipe directement depuis votre boîte de réception, afin que tout le monde soit sur la même page.

Ne manquez jamais de convertir un prospect qualifié en envoyant automatiquement des e-mails basés sur les Formulaire ClickUp qu'ils ont soumis ou en définissant d'autres automatisations personnalisées pour chaque étape de votre pipeline.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$img/

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

En attendant, La suite de fonctionnalités CRM de ClickUp vous permet de visualiser votre équipe commerciale ainsi que de suivre et de gérer les interactions avec vos clients à partir d'un hub central. Suivez facilement les prospects, surveillez la progression des ventes et analysez les données clients pour prendre des décisions éclairées, améliorer l'expérience client et favoriser la croissance de l'entreprise. ClickUp Ventes les fonctionnalités de ClickUp Sales permettent d'automatiser tous les aspects de votre processus de vente grâce à des rappels et des notifications automatiques, ce qui permet à votre équipe de rester sur la bonne voie et d'assurer un suivi en temps voulu avec les clients potentiels. L'automatisation et la simplification de votre entonnoir de vente conduisent à des taux de conversion plus élevés et à une conclusion plus rapide des discussions. 🤝

ClickUp fonctionnalités clés

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Temps de réponse lent à quelques occasions

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez lel'équipe commerciale pour obtenir un forfait adapté à vos besoins

: Contactez lel'équipe commerciale pour obtenir un forfait adapté à vos besoins ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 900+ commentaires)

2. Brevo

Meilleur pour une coordination de campagne rationalisée

Via : Brevo Avec Brevo, les entreprises peuvent facilement segmenter leur public en fonction de critères judicieux tels que les données démographiques, l'historique d'achat ou le niveau d'engagement, garantissant ainsi que le bon message atteigne les bonnes personnes au bon moment.

Les utilisateurs peuvent créer sans effort des campagnes SMS et MMS en temps réel, suivre les analyses et envoyer des messages en quelques minutes. 📲

Brevo brille également dans le département du marketing par e-mail, avec son constructeur d'e-mails par glisser-déposer permettant aux utilisateurs de créer des campagnes d'e-mails personnalisées sans effort. Son API de transaction d'e-mails vous permet d'envoyer simultanément des milliers d'e-mails pour une portée maximale.

Vous pouvez également communiquer activement avec vos clients grâce aux outils de discussion personnalisés de Brevo, tels que le chat en direct, les chatbots et la boîte de réception universelle pour une rationalisation communication avec les clients et l'assistance. Ce service s'étend également aux campagnes WhatsApp - ce qui vous permet d'atteindre les clients par le biais de leur plateforme de messagerie préférée.

Brevo : fonctionnalités clés

Segmentation facile des clients

Campagnes SMS et MMS

La discussion Brevo facilite une communication transparente avec les clients

Constructeur d'e-mail par glisser-déposer

Envoi d'e-mails en masse

Rapports et analyses en temps réel

Limites de Brevo

Options de personnalisation limitées

Modèles d'automatisation préconstruits inadéquats

Prix de Brevo

Free

Pro: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Démarrage : 25$/mois avec un nombre illimité de contacts

: 25$/mois avec un nombre illimité de contacts Business : 65$/mois avec un nombre illimité de contacts

: 65$/mois avec un nombre illimité de contacts BrevoPlus : Contactez l'équipe commerciale de Brevo

G2 : 4.5/5 (2 000+ commentaires)

: 4.5/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 800+ commentaires)

3. Omnisend

Le meilleur pour l'automatisation du marketing omnicanal

Via : Omnisend Omnisend est une plateforme d'e-mail marketing qui utilise des campagnes intégrées d'e-mail et de SMS pour engager activement vos prospects et vos clients. Elle fournit des services complets de solutions d'e-mail marketing pour les petites et grandes marques dans le monde entier.

Orienté vers les amateurs de commerce électronique, Omnisend se targue d'une structure d'intégration de produits transparente. Les marques peuvent utiliser la plateforme pour s'intégrer facilement à des sites de commerce électronique populaires tels que Shopify, WooCommerce et BigCommerce pour une portée maximale des produits.

Omnisend segmente votre public, crée des campagnes ciblées et suit la réussite de vos efforts de marketing par e-mail. En plus de cela, il fournit des rappels de panier abandonné et des recommandations de produits personnalisées - ce qui amplifie vos stratégies de marketing. 🛒

Mieux encore, la capacité de nettoyage de liste d'e-mails d'Omnisend garantit que vos Messages sont livrés aux destinataires cibles tout en évitant de rebondir ou de toucher des adresses e-mail inactives. Il comprend également des modèles préconçus pour vous aider à créer des e-mails et des messages SMS d'aspect professionnel.

Les meilleures fonctionnalités d'Omnisend

Intégration avec les sites de commerce électronique les plus courants

Segmentation robuste pour rationaliser le ciblage des clients

Lettres d'information automatisées et campagnes personnalisées en quelques clics seulement

Fonctionnalité de nettoyage des listes d'e-mails pour augmenter le taux de délivrabilité des campagnes

Modèles d'e-mails et de SMS

Limites d'Omnisend

L'interface n'est pas très intuitive

Bibliothèque d'intégration limitée par rapport à d'autres plateformes de marketing

Prix d'Omnisend

Gratuit

Standard : 16 $$$a avec une portée de 500 contacts

: 16 $$$a avec une portée de 500 contacts Pro : $$$$a avec une portée allant jusqu'à 2 500 contacts

G2 : 4.5/5 (800+ commentaires)

: 4.5/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (700+ commentaires)

4. Mailchimp

Le meilleur pour l'e-mail marketing d'entrée de gamme et au-delà

Via : Mailchimp Largement considéré comme l'un des meilleurs systèmes d'e-mail outils de gestion de campagnes d'e-mailing , Mailchimp s'est fait un nom grâce au ciblage comportemental avancé qui envoie des e-mails personnalisés en fonction des actions et des préférences des abonnés.

Les parcours d'automatisation préconstruits de Mailchimp vous permettent de mettre en place des séquences d'e-mails automatisées sans souci, tandis que son assistant IA peut générer automatiquement des campagnes d'e-mails et leur contenu.

Enfin, vous pouvez utiliser des fonctions d'analyse avancées pour suivre la réussite des campagnes d'e-mail et optimiser les stratégies futures.

Mailchimp meilleures fonctionnalités

plus de 300 intégrations

Visite du produit pour aider les nouveaux utilisateurs à démarrer

Fonctionnalités de segmentation et d'automatisation affinées

Modèles d'e-mails personnalisés

Fonctionnalité de test A/B

Limites de Mailchimp

La disposition et l'interface ne sont pas faciles à naviguer

Modèles d'automatisation et de personnalisation limités

Prix de Mailchimp

Free

Essentiels : A partir de 13$/mois

: A partir de 13$/mois Standard : À partir de 20 $/mois

: À partir de 20 $/mois Premium : à partir de 350 $/mois À partir de 350 $/mois

G2 : 4.4/5 (5 000+ commentaires)

: 4.4/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (16 000+ commentaires)

5. Klaviyo

Meilleur pour les campagnes d'e-mail axées sur les données

Via : Klaviyo Klaviyo permet aux marques de se connecter sans effort avec les clients sur différents canaux - e-mails, textes et messages push mobiles. 📩

Grâce à sa vaste bibliothèque de modèles, les entreprises peuvent rapidement personnaliser la communication sans avoir besoin de développeurs. À l'aide d'un éditeur intuitif drag-and-drop, vous pouvez créer des e-mails et des messages visuellement attrayants en quelques minutes.

Un autre attribut remarquable de Klaviyo est sa fonctionnalité IA pour analyser les données des clients, rédiger des lignes d'objet d'e-mail et fournir des recommandations personnalisées. Ceci est particulièrement pratique pour les entreprises qui cherchent à rationaliser les campagnes et à prendre des décisions basées sur les données pour les stratégies marketing futures.

En outre, Klaviyo offre des fonctionnalités de segmentation avancées pour envoyer des messages personnalisés à des segments de clients filtrés. Les entreprises peuvent ainsi proposer un contenu plus pertinent, ce qui se traduit par des taux de conversion impressionnants et une meilleure fidélisation de la clientèle.

Les meilleures fonctionnalités de Klaviyo

Constructeur d'e-mails par glisser-déposer et bibliothèque de modèles

Formulaires Web et fenêtres contextuelles pour recueillir des informations sur les clients

Fonctionnalités IA pour segmenter les clients et prédire leur comportement

Flux automatisés pour la récupération des paniers abandonnés, les reconquêtes et les séries de bienvenue

Intégration avec Shopify et WooCommerce

Limites de Klaviyo

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Forfaits coûteux

Prix de Klaviyo

Free

Email : A partir de 30$/mois

: A partir de 30$/mois Email & SMS : A partir de 45$/mois

G2 : 4.6/5 (1 000+ commentaires)

: 4.6/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (380+ commentaires)

6. EngageBay

Meilleur pour une suite d'automatisation marketing tout-en-un

Via : EngageBay Se positionnant comme une plateforme marketing tout-en-un, EngageBay est entièrement équipée de fonctionnalités utiles centrées sur le client pour développer votre marque.

EngageBay donne la priorité à la sensibilisation au marketing de marque via des outils de marketing par e-mail et de génération de leads pour atteindre efficacement votre public cible. Grâce à son créateur de modèles d'e-mails, vous pouvez segmenter votre audience et envoyer des e-mails personnalisés à des groupes spécifiques - augmentant ainsi les chances de convertir les prospects en clients satisfaits. 😊

De plus, EngageBay offre une gamme complète d'outils d'aide à la création d'entreprise Système de gestion de la relation client (CRM) qui vous aide à gérer les relations avec les clients, à suivre les activités commerciales et à fournir une assistance exceptionnelle aux clients. Cela vous permet de garder une trace des interactions et d'identifier les opportunités de vente incitative/croisée pour la croissance globale de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Logiciel de discussion en temps réel pour s'engager activement avec les clients

Automatisation du marketing par e-mail pour gérer les équipes commerciales

Campagnes de marketing personnalisées pour cibler des segments de clientèle spécifiques

Capacités CRM

Limites d'EngageBay

Interface moins intuitive

Absence de rapports avancés et d'analyses sociales

Prix d'EngageBay

Free (gratuit)

(gratuit) Basic : 13,79 $/mois par utilisateur

: 13,79 $/mois par utilisateur Croissance : 59,79 $/mois par utilisateur

: 59,79 $/mois par utilisateur Pro : 110,39 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

: 4.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (580+ commentaires)

7. ConvertKit

Meilleur pour les flux de travail simplifiés en matière d'e-mail marketing

Via : ConvertKit Que vous soyez blogueur, podcasteur ou créateur de cours en ligne, ConvertKit fournit toutes les ressources dont vous avez besoin pour gérer vos campagnes de promotion et développer efficacement votre entreprise.

Grâce à ses modèles d'e-mails préconstruits et à ses fonctionnalités d'automatisation du marketing par e-mail, ConvertKit permet aux créateurs de mettre en place et d'automatiser sans effort des campagnes d'e-mail marketing. Il offre également des solutions intuitives pour créer des éléments numériques tels que des ebooks, des cours éducatifs et des sites d'adhésion pour la vente directe aux abonnés.

ConvertKit s'intègre de manière transparente à des outils tiers populaires tels que Shopify et WordPress, ce qui vous permet de gérer tous les aspects de votre entreprise en ligne en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités de ConvertKit

Disposition conviviale

Séquences d'e-mails automatisées

Fonctions intuitives d'analyse et de rapports

Intégration de produits numériques pour commercialiser et vendre des produits facilement

Limites de ConvertKit

Formulaires d'inscription par e-mail limités

Manque d'intégrations tierces natives

Prix de ConvertKit

Free

Creator : 9$/mois

: 9$/mois Creator Pro : 25$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (190+ commentaires)

: 4.4/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (190+ commentaires)

8. HubSpot

Meilleur pour l'alignement intégré du marketing et des ventes

Via : HubSpot HubSpot est un autre site web populaire Plateforme de marketing CRM qui offre un bon ensemble de fonctionnalités pour aider les entreprises à se développer et à réussir. Elle permet d'automatiser les campagnes de marketing, de suivre les interactions avec les clients et d'analyser les données pour prendre des décisions d'entreprise éclairées.

Avec modèles de génération de prospects avec les modèles de génération de leads, la création et l'envoi d'e-mails personnalisés à votre cible deviennent un jeu d'enfant. Il suffit de faire glisser et de déposer des blocs de contenu préconçus, de les personnaliser avec votre texte et vos images, et de cliquer sur envoyer. ✉️

HubSpot envoie automatiquement des e-mails en fonction de déclencheurs ou d'actions clients spécifiques. Il comprend également de puissants outils d'analyse qui vous permettent de suivre les performances de vos campagnes d'e-mail et d'apporter les modifications nécessaires.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Modèles prédéfinis pour rationaliser le processus de création d'e-mails

Constructeur d'e-mails par glisser-déposer pour gagner du temps sur les e-mails répétitifs

Intégration CRM pour gérer et entretenir efficacement les relations avec les clients

Capacités avancées de suivi et de rapports

Options d'évaluation et de segmentation des prospects

Les limites de HubSpot

Intégration limitée avec les plateformes de médias sociaux

Manque de capacités IA

Prix de HubSpot

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 18$/mois

: 18$/mois Professionnel : 800 $/mois

: 800 $/mois Entreprise : 3 600 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10 400+ avis)

: 4.4/5 (10 400+ avis) Capterra : 4.5/5 (4 500+ avis)

9. AWeber

Le meilleur pour des solutions d'e-mail marketing fiables

Via : AWeber AWeber est encore une autre plateforme de marketing stellaire qui aide les marques à améliorer leurs campagnes d'e-mail marketing en déterminant les meilleures heures d'envoi et.. en optimisant les lignes d'objet pour augmenter les taux d'ouverture et les clics. 🕒

La plateforme dispose d'une fonction de test fractionné A/B pour mesurer l'efficacité de différentes variantes d'e-mails et d'une fonctionnalité de suivi du site web pour déterminer l'impact des campagnes d'e-mails et mettre le doigt sur les points à améliorer.

En outre, AWeber permet aux marques de construire des pages d'atterrissage réactives, de gérer les contacts et d'envoyer des notifications push instantanées.

Les meilleures fonctionnalités d'AWeber

Campagnes d'e-mailing automatisées

Optimiseur de ligne d'objet

Création d'e-mails par glisser-déposer

Tests A/B et suivi du site web

Modèles de tableaux de bord préconstruits pour analyser les indicateurs de votre marketing par e-mail

Limites d'AWeber

L'interface peut sembler surchargée pour les nouveaux utilisateurs

Modèles de personnalisation limités

Prix AWeber

Free

Lite : 12,50 $/mois

: 12,50 $/mois Plus : 20 $/mois

: 20 $/mois Unlimited : 899 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10 400+ commentaires)

: 4.4/5 (10 400+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (290+ commentaires)

10. GetResponse

Meilleur pour les fonctionnalités avancées d'e-mail marketing

Via : GetResponse La force de GetResponse réside dans ses constructeurs de pages d'accueil et de sites Web, qui vous permettent de créer sans effort des pages attrayantes à l'aide de bascules glisser/déposer. Ils offrent également des modèles personnalisables pour créer un design unique et un style de marque selon vos préférences. 🎨

Grâce à son entonnoir de vente automatisé, GetResponse rationalise le processus de conversion des prospects en clients en les engageant avec un contenu personnalisé et des abonnements opportuns. Il propose également des autorépondeurs, qui rendent la génération de leads par le biais de newsletters très efficace.

Les meilleures fonctionnalités de GetResponse

Constructeurs de pages d'atterrissage avec une fonction simple de glisser-déposer

Modèles de sites web adaptables

Création transparente de newsletters et d'autorépondeurs

Entonnoirs de vente automatisés pour rationaliser le parcours client

Intégration avec les plateformes de commerce électronique populaires pour synchroniser et suivre facilement les boutiques en ligne

Limites de GetResponse

Intégration API limitée avec d'autres outils de productivité

Absence de rapports et d'analyses avancés

Prix de GetResponse

Free

Email marketing : 15,6 $/mois

: 15,6 $/mois Marketing Automatisation : 48,4 $/mois

: 48,4 $/mois Marketing e-commerce : 97,6 $/mois

: 97,6 $/mois GetResponse Max : À partir de 999 $/mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Évaluations et critiques de GetResponse

G2 : 4.3/5 (640+ commentaires)

: 4.3/5 (640+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (470+ commentaires)

Développez votre Business avec ActiveCampaign Alternatives

ClickUp est un fournisseur, prestataire d'une solution d'automatisation du marketing, qui vous permet de mener à bien vos campagnes d'e-mailing et d'augmenter vos taux de conversion. Mais cette plateforme est bien plus que cela - c'est un guichet unique outil de gestion de projet avec des fonctionnalités de centralisation, d'organisation et d'automatisation de tous les types de travail que vous entreprenez. 💪

ClickUp n'est pas seulement une alternative parfaite à ActiveCampaign, il est dans une ligue à part. Ainsi inscrivez-vous dès aujourd'hui et préparez-vous à faire progresser votre entreprise !